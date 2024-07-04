Hur man använder människocentrerad AI på arbetsplatsen: Den ultimata guiden

AI revolutionerar globala arbetsprocesser genom att automatisera uppgifter och förbättra beslutsfattandet.

Den utbredda användningen har dock väckt farhågor om potentiell arbetslöshet och förlust av det mänskliga elementet. För att bemöta dessa farhågor har en ny approach till AI uppstått – en som sätter människan i centrum.

I detta människocentrerade tillvägagångssätt ses AI-verktyg som assistenter och förstärkare av mänskliga förmågor snarare än ersättare.

Läs vidare när vi diskuterar denna människocentrerade AI-strategi, förstår dess betydelse i dagens teknikdrivna värld och utforskar hur du kan implementera den på arbetsplatsen.

Vad är människocentrerad AI?

Mänskocentrerad AI (HCAI) fokuserar på att förbättra mänskliga förmågor genom att integrera både automatisering och generativ AI i arbetsflöden.

HCAI-system omdefinierar AI som en allierad snarare än en konkurrent. I grunden är HCAI en transformativ teknik som prioriterar människor inom AI-ramverk för att öka produktiviteten och effektiviteten. Forskare har utforskat olika definitioner av HCAI, där Ben Schneidermans definition är den mest framträdande:

HCAI fokuserar på att förstärka, öka och förbättra människors prestationer på ett sätt som gör systemen tillförlitliga, säkra och trovärdiga. Dessa system stöder också människors självförmåga, uppmuntrar kreativitet, klargör ansvar och underlättar socialt deltagande.

Vikten av människocentrerad AI i dagens teknikdrivna värld

Genom att bevara den mänskliga kontrollen strävar människocentrerad AI efter att driva system som är etiska, transparenta, tillförlitliga och tillgängliga över hela världen.

Användningsområdena för människocentrerad AI spänner över olika branscher:

Hälso- och sjukvårdsbranschen: Mänskocentrerad AI analyserar omfattande hälso- och sjukvårdsdata för att identifiera insikter och mönster. Genom att utvärdera patienters sjukdomshistoria, medicinska röntgenbilder och andra kliniska journaler hjälper mänskocentrerad AI vårdpersonal att ställa korrekta diagnoser och minska antalet diagnostiska fel.

Utbildningsbranschen: Inom utbildningsbranschen hjälper människocentrerad artificiell intelligens lärare att förbättra sina undervisningsstrategier genom att peka på områden som kan förbättras. Människocentrerad AI analyserar också studentdata för att hjälpa lärare att skräddarsy utbildningskurser efter studenternas inlärningsbehov och inlärningsstilar. Det gör det också möjligt för lärare att ge studenterna feedback i realtid om deras styrkor och områden som kan förbättras.

Personalavdelningar: Mänskocentrerad AI hjälper personalavdelningar över hela världen att minska påverkan från undermedvetna fördomar och fatta datadrivna rekryteringsbeslut. HCAI analyserar hundratals kandidaters CV och listar deras kompetenser och erfarenheter i förhållande till respektive jobbroll.

Finansbranschen: Mänskocentrerad AI granskar finansiella data, risker och portföljer för att hjälpa finansiella rådgivare att ge skräddarsydda investeringsrekommendationer till privatpersoner och företag. HCAI gör det möjligt för privatpersoner och företag att fatta mer välgrundade finansiella beslut, uppnå sina finansiella mål och säkra sin ekonomiska framtid.

Underhållningsbranschen: Mänskocentrerad AI fungerar i form av rekommendationsmotorer på OTT-plattformar som Amazon Prime, Netflix etc. De analyserar dina tidigare tittarmönster och preferenser och ger därefter rekommendationer om webbserier och filmer.

Marknadsföring och reklam: Smarta Smarta AI-hack gör det möjligt för varumärken att lansera mer anpassade och riktade marknadsföringskampanjer. HCAI analyserar kunddemografi, smärtpunkter och preferenser för att identifiera trender, förutsäga kundbeteende och sammanställa personliga marknadsföringsbudskap.

Enheter som bidrar till människocentrerad AI

Följande enheter är viktiga element inom AI-området som bidrar till det övergripande konceptet och utvecklingen av människocentrerad AI:

AutoAI: Automatiserad artificiell intelligens (AutoAI) är processen att automatisera utvecklingen av AI-system. Med hjälp av algoritmer och verktyg automatiserar AutoAI alla steg i utvecklingsprocessen, från datapreparering och val av stora språkmodeller till systemimplementering.

AI-anpassning: AI-anpassning är en viktig aspekt av AI-säkerhetsforskning som fokuserar på att säkerställa att AI-system är anpassade efter mänskliga värderingar och mål. Detta innebär att man utformar AI-system som kan följa specifika instruktioner och förstå nyanserna i mänskliga mål. Denna typ av AI-styrning skapar i slutändan säkra, tillförlitliga och etiskt anpassade AI-system.

Maskininlärning: Maskininlärning (ML) innebär att man utvecklar algoritmer och modeller som gör det möjligt för datorer att lära sig av givna data och sedan upptäcka mönster i nya data på liknande sätt utan behov av ytterligare programmering. Genom algoritmer utvecklar ML AI-system som kan anpassa sig till ny information, göra förutsägelser och beslut samt förbättra prestandan över tid.

Förklarbar AI: Förklarbar AI innebär att man utvecklar AI-system som ger förklaringar till sina beslut och handlingar på ett sätt som den genomsnittliga mänskliga användaren kan förstå. Genom att ge svar på hur och varför AI-systemprocesser fungerar och exekveras skapar förklarbar AI transparens och ökar förtroendet och förståelsen mellan människor och AI-system.

AI och mänsklig interaktion: den grundläggande bryggan

AI fungerar som en bro som gör vår interaktion med tekniken mer användarvänlig, effektiv och personlig. Ett utmärkt exempel är hur AI förändrar vårt sätt att interagera med smarta enheter och datorer på våra arbetsplatser.

Hur AI påverkar interaktionen mellan människa och dator

AI påverkar och förbättrar interaktionen mellan människa och dator på olika sätt och inom olika områden, till exempel:

Naturliga kommunikationsgränssnitt: AI möjliggör mer intuitiva och konversationsliknande interaktioner med datorer genom röstassistenter och chattbottar. Röstassistenter som Siri, Alexa och Google Assistant gör det möjligt för människor att utföra uppgifter och få tillgång till och hämta information med hjälp av naturliga språkkommandon.

Gester och ansiktsigenkänning: AI gör det möjligt för datorer att tolka mänskliga gester och ansiktsuttryck, vilket skapar mer responsiva och intuitiva gränssnitt. Till exempel möjliggör tekniker som ansiktslås på smartphones och geststyrda gränssnitt i spelkonsoler en smidig mänsklig interaktion med enheter baserat på fysiska gester och uttryck.

Prediktiva gränssnitt: Genom att förutsäga användarens handlingar och förutse avsikter effektiviserar AI interaktionen mellan människa och dator. Till exempel använder autofullständningsfunktioner i sökmotorer och prediktiv text på smartphones AI för att föreslå ord baserat på sammanhang och avsikt och hjälpa till att optimera arbetsflödet

Augmented reality och virtual reality: AI-verktyg förbättrar objektigenkänning och förhöjer AR- och VR-upplevelser för människor. Genom att skapa mer realistiska, immersiva och interaktiva scenariebaserade simuleringar förvandlar avancerade AI-algoritmer utbildnings-, tränings- och underhållningsbaserade upplevelser för människor.

Chatbottens roll i att förbättra konsumentupplevelsen

En annan viktig tillämpning av AI som påverkar interaktionen mellan människa och dator är chatbots. Chatbots är AI-drivna datorprogram som efterliknar mänskligt språk för att interagera med människor via text- eller röstmeddelanden.

Chatbots spelar en avgörande roll inom flera sektorer, bland annat e-handel, utbildning, hälso- och sjukvård och mycket mer. Inom dessa sektorer förbättrar chatbots konsumentupplevelsen genom att:

Personlig upplevelse: Chatbots analyserar konsumentdata, preferenser och tidigare interaktioner för att anpassa framtida svar och rekommendationer. I e-handelsföretag undersöker chatbots till exempel kundernas köp- och surfhistorik och ger produktrekommendationer utifrån detta. På så sätt skräddarsyr och förbättrar chatbots kundernas shoppingupplevelse och ökar sannolikheten för konverteringar.

Språkstöd: I dagens alltmer globaliserade värld behöver många företag interagera med internationella kunder som talar olika språk. Chatbots kan kommunicera på flera språk och hjälper därmed företag att ge support till kunder på deras regionala språk. På så sätt gör chatbots företagens tjänster mer inkluderande och tillgängliga för kunder över hela världen.

Minskad väntetid: Chatbots minskar kundernas väntetider avsevärt genom att omedelbart hantera frågor från flera kunder samtidigt. De är i drift dygnet runt och ger snabb support även utanför kontorstid, vilket förbättrar den övergripande kundservicekvaliteten i olika tidszoner.

Lämna aktuella uppdateringar om beställningar: När kunder gör ett köp kan chatbots spåra deras beställningsstatus och leveransscheman och därmed ge dem respektive uppdateringar i realtid. Genom att hålla kunderna informerade eliminerar chatbots behovet för kunderna att behöva interagera med flera system för att spåra sina beställningar och hjälper dem att spara värdefull tid.

Underlätta tidsbokning: Chatbots underlättar tidsbokning, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Genom integration med kalendrar och utvärdering av läkares tillgänglighet gör chatbots det möjligt för kunder att boka ett passande datum och tid utan mänsklig inblandning. Chatbots skickar också påminnelser om bokade tider, vilket hjälper kunderna att hålla sig informerade och minskar risken för att de missar en tid.

Bonus: Hur man humaniserar AI-innehåll!

Vikten av visualisering av data och information

Visualisering av data och information förenklar komplexa datamängder till lättförståeliga bilder som stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram. AI-verktyg spelar en avgörande roll i denna process genom att göra det möjligt för människor att förstå data på ett effektivt sätt, vilket sparar tid och ansträngning som annars skulle läggas på att navigera i komplicerade datamängder.

De gör det också möjligt för människor att:

Utforska data från olika perspektiv och få en djupare förståelse för dess innehåll och sammanhang.

Identifiera dolda mönster och trender i data

Upptäck relationer mellan variabler, spåra förändringar över tid och identifiera avvikelser.

Förstå flaskhalsar i arbetsflöden och områden med utrymme för förbättring och optimering.

Förutse marknadstrender, konsumentpreferenser och operativa resultat och utforma framtida strategier därefter.

Kommunicera resultaten tydligt till team och avdelningar i organisationer och förbättra kunskapsdelningen mellan intressenter.

Fördelar med att använda HCAI på arbetsplatsen

Mänskocentrerad AI gynnar arbetsplatser på följande sätt:

Förbättrar beslutsfattandet

Mänskocentrerade AI-verktyg förbättrar beslutsfattandet på arbetsplatser. Dessa verktyg analyserar stora datamängder och ger insikter som stöder datadrivna beslutsprocesser. Välgrundade beslut förbättrar problemlösningsförmågan, den strategiska planeringen, projektresultaten och den övergripande prestandan på arbetsplatsen.

Ökar effektiviteten och produktionen

Enligt forskning förbättrar införandet av HCAI arbetstagarnas produktivitet med 35,5 %. Mänskocentrerade AI-lösningar automatiserar repetitiva uppgifter och effektiviserar arbetsflöden.

Genom att minska fel i samband med repetitiva, manuella processer förbättrar HCAI-lösningar effektiviteten. De frigör också tid för anställda och företagsledare att investera i arbete med stor påverkan som kräver kreativt och kritiskt tänkande och samarbete mellan avdelningar, vilket förbättrar teamets produktivitet.

Ökar välbefinnandet och tillfredsställelsen

Mänskocentrerade AI-verktyg automatiserar monotona uppgifter, vilket minskar utbrändhet och främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. De gör det möjligt för anställda att fokusera mer på tillfredsställande aspekter av sitt arbete. Att arbeta med engagerande och stimulerande uppgifter främjar en känsla av tillfredsställelse och arbetsglädje.

Möjliggör kostnadsbesparingar

Forskning visar att integreringen av HCAI har gjort det möjligt för HR-avdelningen att spara 20 % och driftsavdelningen att spara 40 % av sina respektive budgetar.

Genom att automatisera rutinmässiga administrativa uppgifter, minska behovet av ytterligare personalresurser och optimera operativa processer gör människocentrerad AI det möjligt för företag att sänka kostnaderna, spara pengar och förbättra det finansiella resultatet.

Hur man använder människocentrerad AI på arbetsplatsen

Implementering av människocentrerad AI kan ha en transformativ inverkan på din arbetsplats.

Låt oss utforska hur du kan implementera det på din arbetsplats och främja en människocentrerad, positiv arbetsmiljö:

1. Engagera och kommunicera med ditt team

Det första steget i implementeringen av HCAI på din arbetsplats är att kommunicera med ditt team om det.

Detta kan innebära:

Diskutera skälen till att implementera HCAI på arbetsplatsen och förklara fördelarna det kan innebära för ditt företag och dina medarbetare.

Uppmuntra oliktänkande och bekräfta medarbetarnas oro genom att aktivt lyssna på dem och sedan ta itu med deras problem med stödjande lösningar.

Be dina medarbetare om deras synpunkter på hur HCAI kan implementeras effektivt på arbetsplatsen.

Använd ClickUp Mindmaps för brainstorming och samarbete med ditt team. På så sätt kan du se till att allas idéer blir hörda och främja en enhetlig strategi för att integrera HCAI i dina arbetsflöden.

Använd ClickUp Mindmaps för att skapa uppgiftsbaserade tankekartor, vilket främjar brainstorming och samarbete med ditt team

Så här kan det hjälpa dig:

Planera och organisera projekt och uppgifter inom din organisation för ökad tydlighet.

Skapa enkelt kopplingar mellan uppgifter, arbetsflöden och idéer med hjälp av intuitiva dra-och-släpp-noder.

Skapa, redigera och ta bort uppgifter direkt och effektivisera dina arbetsflödeshanteringsprocesser.

2. Utbilda och ge träning till ditt team

Genom att erbjuda utbildning hjälper du ditt team att känna sig trygga med att använda nya tekniker som HCAI. Det säkerställer att de vet hur de ska använda dessa verktyg effektivt i sitt dagliga arbete, vilket förbättrar deras färdigheter och bekvämlighet med tekniken.

Denna förberedelse gör det enklare för ditt team att övergå till en människocentrerad AI-konfiguration, vilket gör att de kan dra full nytta av AI-integrationen på din arbetsplats.

3. Genomför en arbetsflödesanalys

Nästa steg i implementeringen innebär att utföra en arbetsflödesanalys. Detta hjälper dig att identifiera uppgifter och processer som kan dra nytta av automatisering.

När du har identifierat uppgifterna är det viktigt att sätta upp kort- och långsiktiga mål för att säkerställa en etiskt korrekt implementering på din arbetsplats.

4. Välj rätt AI-verktyg

Hantera projekt och uppgifter och sammanställ anpassat innehåll med lätthet med hjälp av ClickUp Brain

Välj ett pålitligt AI-verktyg som sätter dina anställda i centrum. Till att börja med kan du överväga AI-drivna verktyg som ClickUp Brain.

Som ett pålitligt och ansvarsfullt verktyg hjälper ClickUp Brain dina anställda att utföra en mängd olika uppgifter.

Här är vad ClickUp Brain har att erbjuda:

Al Knowledge Manager™: Svarar på frågor från dokument, uppgifter och projekt som är interaktiva och kontextuella. Använder Wikis för AI-sökrankning.

Al Project Manager™: Hantera och automatisera projektuppdateringar och sammanfattningar. Sammanfattar kommentartrådar och uppgifter och ger detaljerad information, inklusive statusrapporter, för olika projekt. Har en automatiseringsbyggare för naturligt språk och kan fylla i data automatiskt för att spara tid.

Al Writer for Work™: Detta är en skrivassistent som hjälper dina anställda och är anpassad efter deras roller. Den har AI-verktyg och mallar, inbyggd stavningskontroll, en mallskapare, en tabellskapare och så vidare.

5. Säkerställ kontinuerlig övervakning och utveckling

Efter att ha infört ett tillförlitligt verktyg är det viktigt att skapa ett ramverk för kontinuerlig övervakning, utvärdering, insamling av feedback och förbättring. Denna process säkerställer att dina HCAI-initiativ är i linje med organisationens mål och förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen.

Samla in feedback från olika intressenter och förbättra kontinuerligt för att förbli relevant. Överväg att använda ClickUp Action Plan Template for 360 Feedback, som skapar en effektiv feedbackprocess för till exempel kunder och är lätt att använda även för nybörjare.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-handlingsplansmallen för 360-graders feedback för att systematisera och förstå kundernas feedback. Öka effektiviteten i din organisation med rätt verktyg.

Med ClickUps handlingsplanmall för 360-graders feedback kan du:

Organisera, samla in och kategorisera kundfeedback för att stödja välgrundade beslut.

Skapa en effektiv och praktisk rutin för kundfeedback som kan användas av alla och följas upp.

Prioritera och utvärdera vilken kategori av feedback som behöver mest uppmärksamhet och skapa en handlingsplan för dina team.

Dra nytta av en färdig, helt anpassningsbar mall för att komma igång på några sekunder.

Inför HCAI på din arbetsplats med ClickUp

Att implementera HCAI erbjuder många fördelar för din arbetsplats. Att välja rätt AI-verktyg är avgörande för att maximera dessa fördelar.

ClickUp Brain stöder till exempel olika uppgifter, såsom projektledning och innehållsskapande, vilket gör det till ett pålitligt val för att integrera HCAI smidigt i dina arbetsflöden.

Dessutom erbjuder ClickUp flera andra funktioner och mallar för att säkerställa effektiv uppgiftshantering, samarbete och datavisualisering.

Registrera dig på ClickUp för att främja människocentrerad innovation och utveckling på din arbetsplats redan idag!