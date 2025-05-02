De 10 bästa programvarorna för konversationsanalys 2025

Varje säljsamtal, supportinteraktion eller teammöte är fullt av värdefulla insikter. Problemet? Det mesta går förlorat i bakgrunden.

Det är där konversationsanalysprogramvaran kommer in. Den hjälper dig att snabbt fånga upp, analysera och agera på kritiska ögonblick.

I det här blogginlägget utforskar vi de 10 bästa programvarorna för konversationsanalys som hjälper dig att effektivisera din försäljningsprocess, förbättra coachningen och spåra viktiga affärsmoment. 👀

De bästa programvarorna för konversationsanalys i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven konversationsanalys AI Notetaker, ClickUp Brain insights, CRM, Docs, Chat, automatiserad uppgiftsskapande Gratis; 7–12 USD/användare/månad; Brain +7 USD; Enterprise: Anpassad Gong Avancerad försäljningsanalys Intäktsprognoser, samtalsinspelning, Deal Likelihood Scores, automatisering av flöden Anpassad prissättning Chorus Insikter om säljcoaching och affärsuppföljning Transkription, affärsuppföljning, samtalshöjdpunkter, coachningskort Anpassad prissättning Avoma AI-driven samtalsanalys Transkription i realtid, mötesreferat, konversationsspellistor Anpassad prissättning Jiminny Automatiserad samtalsbedömning AI-poängsättning, affärsdashboards, coachningsinsikter Anpassad prissättning Salesloft Enhetliga försäljningsprocesser Kadensschemaläggning, flerkanalig kontakt, prestationsuppföljning, coaching under samtal Anpassad prissättning Otter. ai Transkription i realtid Mötesreferat, talar-ID, live-redigering, Zoom-integration Gratis; Pro: 16,99 $/användare/månad; Business: 30 $; Enterprise: Anpassad ExecVision Prestationscoaching Smarta varningar, coachningspaneler, konversationsbibliotek Anpassad prissättning Fireflies. ai AI-drivna mötesanteckningar Transkription på över 69 språk, sökbara ljudklipp, samarbetsverktyg Gratis; Pro: 10 USD/användare/månad Salesforce Sales Cloud Integrerade CRM-insikter Möjlighetsuppföljning, AI-prognoser, mobil CRM, lead scoring 25–500 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Vad är konversationsanalysprogramvara?

Konversationsintelligensprogramvara är en teknik som använder artificiell intelligens (AI), maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) för att spela in, analysera och tolka kundinteraktioner i olika kommunikationskanaler.

Den ger insikter om konversationsmönster, kundernas åsikter och avsikter. Detta gör det möjligt för företag att förbättra kundengagemanget, öka försäljningsprestandan, få intäktsinformation och optimera kundtjänsten.

Vad ska du leta efter i konversationsintelligensprogramvara?

När du väljer programvara för konversationsanalys bör du leta efter följande viktiga funktioner:

Känsloanalys: Använder AI för kundservice för att förstå samtalspartnerns känslor under interaktionen och identifiera tillfredsställelse eller frustration.

Tal-till-text-konvertering: Transkriberar konversationer automatiskt för enkel analys och referens.

Sökords- och frasdetektering: Identifierar nyckeltermer för att avslöja kundernas bekymmer och intressen.

Feedback i realtid: Ger agenterna omedelbara förslag för att förbättra deras prestanda.

CRM-integration: Synkroniserar konversationsdata med ditt CRM-system (Customer Relationship Management) för att förbättra kundprofiler och arbetsflöden.

Samtalsinspelning och analys: Spelar in samtal för efterlevnad, kvalitetssäkring och utbildningsändamål.

🧠 Rolig fakta: Användare tillskriver ofta konversationsagenter mänskliga egenskaper, ett fenomen som kallas ”Eliza-effekten”. Denna tendens kan leda till att användare överskattar CIS-systemens kapacitet, vilket understryker vikten av att utforma dessa system på ett ansvarsfullt sätt för att hantera användarnas förväntningar.

Den bästa programvaran för konversationsanalys

En försäljningschefs dag är ofta fylld med att spåra affärsrisker, coacha säljare och analysera kundtrender. Rätt konversationsanalysprogramvara omvandlar vardagliga försäljningssamtal till strategiska insikter, vilket hjälper dig att avsluta fler affärer och förfina coachningen.

Här är de bästa programvarorna för konversationsanalys som gör det möjligt:

1. ClickUp (bäst för AI-driven konversationsanalys)

Vissa samtal ger upphov till idéer. Andra leder till affärer. Men dessa gyllene ögonblick kan glida dig ur händerna när du drunknar i samtal och meddelanden.

ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, håller dem i fokus och förvandlar vardagliga interaktioner till insikter som gör skillnad.

Så här stöder den kundresan, från den första kontakten till ett undertecknat avtal.

ClickUp CRM

Prova ClickUp CRM gratis Se dina leads och pipeline, affärsstatus och väntande uppgifter på ett ögonblick med ClickUp CRM.

Först behöver du en plats där du kan hantera din pipeline och dina kundinteraktioner. ClickUp CRM organiserar alla leads så att du kan övervaka viktiga säljsamtal och hantera kundrelationer på ett och samma ställe.

När dina leads finns i systemet är det viktigt att följa försäljningsprocessen.

ClickUp Sales Project Management Software hjälper dig att övervaka pipelines, prognostisera intäkter och spåra försäljningsprestanda med insikter i realtid. Oavsett om du hanterar en lång försäljningscykel eller avslutar snabba affärer, ger det dig insyn i varje möjlighet.

ClickUp AI Notetaker

Få omedelbara transkriptionssammanfattningar och åtgärdspunkter från dina säljsamtal med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker transkriberar automatiskt dina säljmöten med talaretiketter, registrerar åtgärdspunkter och organiserar allt i sökbara sammanfattningar.

Behöver du komma ihåg en konkurrent som nämndes i förra veckans kundpresentation? Eller letar du efter trender i invändningar i din pipeline? Använd AI i försäljningen för att omedelbart koppla ihop punkterna och analysera samtal för försäljningscoaching, automatiserade affärssammanfattningar och realtidsinsikter som leder till smartare beslut.

ClickUp Brain

Men rena transkriptioner räcker inte – du behöver insikter som driver handling. ClickUp Brain extraherar viktiga beslut, föreslår uppföljningar och identifierar till och med potentiella affärsrisker baserat på dina möten. Tänk på det som din AI-drivna försäljningsassistent, som hjälper dig att fatta smartare beslut baserat på dina konversationer.

Extrahera viktiga insikter, beslut och datapunkter från dina möten med ClickUp Brain.

Behöver du uppdatera ditt team? AI kan automatiskt publicera sammanfattningar och åtgärdspunkter i ClickUp Chat-kanaler, så att alla håller sig uppdaterade.

Skriv och skicka meddelanden snabbare med AI i ClickUp Chat

Nu när du vet vad som behöver göras är det dags att agera. Du kan skapa ClickUp-uppgifter för att tilldela uppföljningar, förslag eller nästa steg med tydliga deadlines och ansvariga.

ClickUp Docs

Håll dokument uppdaterade för försäljningsstöd med ClickUp Docs.

Dessutom samlar ClickUp Docs strategier, affärsanteckningar och kundfeedback på ett och samma samarbetsutrymme. Det är enkelt att skapa levande dokument för försäljningshandböcker, strategier för kundframgång och mötesanteckningar – alla kopplade till uppgifter och arbetsflöden.

Du kan också tagga intressenter, ange förfallodatum och bädda in affärsspårare i programvaran för kundkommunikationshantering för att säkerställa att godkännanden och uppföljningar sker smidigt.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler: Använd Använd ClickUp Dashboards för att övervaka viktiga nyckeltal såsom försäljningsresultat, konverteringsgrader för leads och kundnöjdhetsbetyg.

Spåra milstolpar: Sätt upp, spåra och uppnå försäljningsmål genom att anpassa teamets insatser efter organisationens mål med hjälp av Sätt upp, spåra och uppnå försäljningsmål genom att anpassa teamets insatser efter organisationens mål med hjälp av ClickUp Goals.

Automatisera processer: Tilldela uppgifter automatiskt när en affär går vidare till nästa steg, skapa påminnelser för uppföljningar eller ställ in aviseringar med Tilldela uppgifter automatiskt när en affär går vidare till nästa steg, skapa påminnelser för uppföljningar eller ställ in aviseringar med ClickUp Automations

Centralisera försäljningsflöden: Hantera Hantera leadgenerering med AI , spåra kundinteraktioner och övervaka försäljningspipeline inom en enda plattform.

Begränsningar i ClickUp

Användarna kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare kallar ClickUp för en game changer:

Teamet hade svårt att hålla reda på anteckningar, slutdatum, uppgifter, reklamstrategier och kategorisering för hela vår process. Att använda Google-kalendrar, uppgifter, Excel-ark (pivottabeller) och Powerpoint-presentationer var ineffektivt…Click-Up gör det möjligt för oss att hålla reda på viktiga innehållsändringar, en reklamkalender, mötesanteckningar och resultat, marknadsförings- och reklamdata samt försäljningsmål!

Teamet hade svårt att hålla reda på anteckningar, slutdatum, uppgifter, reklamstrategier och kategorisering för hela vår process. Att använda Google-kalendrar, uppgifter, Excel-ark (pivottabeller) och Powerpoint-presentationer var ineffektivt…Click-Up gör det möjligt för oss att spåra viktiga innehållsändringar, en reklamkalender, mötesanteckningar och resultat, marknadsförings- och reklamdata samt försäljningsmål!

📮 ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är inte alltid tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men ClickUp har knäckt koden! Med våra AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer. Spara upp till 8 mötestimmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

2. Gong (Bäst för avancerad försäljningsanalys)

via Gong

Gong omvandlar kundkonversationer till användbara insikter. Programmet fungerar som en virtuell mötesdeltagare och spelar in och transkriberar säljsamtal, e-postmeddelanden och videomöten med hjälp av automatisk taligenkänning (ASR) och naturlig språkbehandling (NLP).

Men det slutar inte där – Gong analyserar också dessa interaktioner för att upptäcka signaler som kan leda till affärer, från invändningar och omnämnanden av konkurrenter till köparens avsikter. Den smidiga integrationen med CRM-system och kalenderappar hjälper säljteam att förfina sin strategi, prognostisera intäkter och avsluta fler affärer.

Gongs bästa funktioner

Spela in säljsamtal och möten för att analysera kundinteraktioner och förbättra försäljningsstrategier.

Prognosera intäkterna exakt genom att utnyttja AI för att förutsäga försäljningsresultat.

Prioritera affärer med stor påverkan med Deal Likelihood Scores

Automatisera kontakten med potentiella kunder i stor skala med funktionen Flows .

Gongs begränsningar

Sökfunktionen kan vara opålitlig när du söker efter specifika nyckelord eller konton.

Det är inte lätt att ladda upp en inspelning, och deras funktion för automatisk textkonvertering tenderar att inte vara särskilt exakt.

Gongs prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

En G2-recension lyfter fram:

Jag tycker att en av de bästa funktionerna i Gong är samtalsöversikterna som visas efter avslutade kundmöten. En ny aspekt som jag inte gillar är mängden påminnelsemejl som skickas ut dagen för mina möten. Jag har sett upp till fyra påminnelser skickas ut till varje kund. […]

Jag tycker att en av de bästa funktionerna i Gong är samtalsöversikterna som visas efter avslutade kundmöten.

En ny aspekt som jag inte gillar är mängden påminnelsemejl som skickas ut dagen för mina möten. Jag har sett upp till fyra påminnelser skickas ut till varje kund. […]

🧠 Rolig fakta: Försäljningssamtal har sitt ursprung i slutet av 1800-talet, med John H. Patterson från NCR som pionjär. Han introducerade strukturerade försäljningsprocesser, manusbaserade säljargument och organiserade försäljningsområden, vilket formade moderna försäljningstekniker.

3. Chorus (Bäst för försäljningscoaching och insikter om affärsuppföljning)

via Chorus

Chorus hjälper säljteam att automatiskt spela in och transkribera säljsamtal och möten, och markera viktiga ögonblick för att finslipa ditt säljstödjande innehåll.

Utöver att spåra konversationer erbjuder Chorus analyser för att identifiera trender, coachningsmöjligheter och risker. Chefer kan dela samtalsutdrag, använda resultatkort för prestationsutvärderingar och identifiera skalbara bästa praxis. Verktygen för affärsuppföljning spårar åtagandefraser och nästa steg, vilket säkerställer att uppföljningarna alltid är relevanta.

Chorus bästa funktioner

Lås upp överföringsdata för att få affärsinformation och analyser som du kan använda för att skapa och dirigera uppgifter.

Upptäck marknadsinformation genom att analysera kundinsikter för att bättre förstå affärstrender och konkurrensinsikter.

Gör säkra prognoser genom att automatiskt registrera och synkronisera kontakter och kommunikation till ditt CRM-system.

Begränsningar för Chorus

Det finns ingen möjlighet att skicka massmeddelanden till teamet.

Inget stöd för att definiera anpassade fält eller importera data automatiskt.

Chorus prissättning

Anpassad prissättning

Chorus betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

💡 Proffstips: Använd ramverket ”TALK” genom att införliva ämnen, frågor, lättsamhet och vänlighet i dina konversationer för att främja bättre relationer och förståelse. Börja med gemensamma ämnen för att skapa en kontakt, visa äkta intresse genom att ställa genomtänkta frågor, lägg till lättsamhet eller humor för att hålla stämningen vänlig och var medkännande och respektfull i din interaktion.

4. Avoma (bäst för AI-driven samtalsanalys)

via Avoma

Avoma använder AI för att analysera samtal genom att lyssna, transkribera och markera viktiga ögonblick i konversationerna. Den integreras sömlöst med verktyg som Aircall för att få insikter i konversationerna i realtid – vem som talar, vad som diskuteras och vilka åtgärder som behöver följas upp.

Med tiden blir Avoma smartare och förfinar sina rekommendationer för att hjälpa försäljnings- och marknadsföringsteam att skala upp kommunikationen utan ansträngning. Programvaran för försäljningssamarbete hjälper team att upptäcka trender över flera samtal, vilket gör försäljnings- och supportinsatserna mer strategiska.

Avomas bästa funktioner

Automatisera anteckningar med AI Meeting Assistant, som spelar in, transkriberar och sammanfattar möten.

Använd realtidstranskription på över 40 språk för att följa konversationer live.

Upptäck ämnen som "nästa steg" eller "smärtpunkter" för att lättare navigera i långa konversationer.

Skapa spellistor med viktiga mötesmoment för utbildningsändamål.

Avomas begränsningar

Programvaran hänger ibland när man försöker ansluta sig till ett möte.

Transkriberingens noggrannhet kan variera om ljudkvaliteten är undermålig.

Avoma-priser

Anpassad prissättning

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

En recension på G2 säger:

Eftersom Avoma är en nyare plattform utvecklas den snabbt, vilket innebär att det ibland kan uppstå mindre buggar eller att man behöver begära nya funktioner. Vi har dock inte upplevt några större problem, och deras team är mycket lyhört för feedback och lanserar kontinuerligt uppdateringar som vi föreslår.

Eftersom Avoma är en nyare plattform utvecklas den snabbt, vilket innebär att det ibland kan uppstå mindre buggar eller att man behöver begära nya funktioner. Vi har dock inte upplevt några större problem, och deras team är mycket lyhört för feedback och lanserar kontinuerligt uppdateringar som vi föreslår.

💡 Proffstips: Innan du svarar på en potentiell kunds fråga eller invändning, vänta i fem sekunder. Att följa denna ”5-sekundersregel” visar att du överväger svaret noggrant och säkerställer att ditt svar är väl avvägt och relevant.

5. Jiminny (Bäst för automatiserad samtalsbedömning)

via Jiminny

Jiminny's automatiserade samtalsbedömning (ACS) eliminerar gissningar från samtalsutvärderingar. Istället för att manuellt granska varje konversation, bedömer den automatiskt samtalen baserat på ditt teams framgångskriterier. Detta innebär att coachningsinsatserna riktas dit de behövs mest, vilket gör utbildningssessionerna mer effektiva och verkningsfulla.

Den identifierar också prestationsbrister, vilket gör det möjligt för chefer att fokusera på områden som behöver uppmärksamhet. Denna datadrivna metod ökar försäljningseffektiviteten, säkerställer förbättrade kundinteraktioner och sparar timmar av manuell granskning.

Jiminny bästa funktioner

Analysera kundinteraktioner med Call Capture, som analyserar både video- och ljudsamtal för att få fram värdefull information.

Använd AI-drivna insikter med Ask Jiminny för att automatisera administrativa uppgifter, få information efter samtal och få feedback från coachningen.

Få tillgång till affärsuppgifter med en tydlig, praktisk instrumentpanel med en översikt över affärsrisker, aktiviteter och åtgärder för att förbättra försäljningsprestandan.

Jiminny-begränsningar

Ibland uppstår synkroniseringsproblem med andra system, vilket orsakar störningar.

Svårigheter med noggrannhet för alla accenter och språk

Jiminny-priser

Anpassad prissättning

Jiminny-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 83 % av säljteam som använder AI såg en omsättningsökning, jämfört med 66 % utan AI. Dessutom säger 80 % av säljarna att AI hjälper dem att få tillgång till kundinsikter, medan endast 54 % håller med om att de kan uppnå detta utan AI.

6. Salesloft (Bäst för enhetliga försäljningsprocesser)

via Salesloft

Salesloft effektiviserar försäljningsflödena så att säljarna kan ägna mindre tid åt administrativa uppgifter och mer tid åt att avsluta affärer. Programvaran integrerar AI-drivna insikter i ett enda arbetsflöde, uppdaterar automatiskt CRM-fält, hanterar prospekteringsaktiviteter och minskar risken för mänskliga fel.

Resultatet? Snabbare förbättring av försäljningsprocessen.

Denna konversationsintelligensplattform säkerställer att säljteam maximerar engagemanget, organiserar dagliga uppgifter och enkelt skapar smarta arbetsflöden. Med funktioner som rekommendationer för nästa steg, spårning av möjligheter och coachningsverktyg vet säljarna alltid vad deras nästa steg är.

Saleslofts bästa funktioner

Hantera flerkanalig kommunikation via e-post, telefon och sociala medier från en enda plattform.

Analysera prestanda med hjälp av analys- och rapporteringsverktyg som spårar viktiga mätvärden som e-postengagemang och teamets produktivitet.

Skapa strukturerade planer för kundkontakt med Cadence Scheduling över olika kanaler.

Förbättra kundinteraktionerna med realtidscoaching och aviseringar under samtal och möten.

Begränsningar för Salesloft

Textmeddelanden är inte helt smidiga och kräver manuellt arbete när man kontaktar potentiella kunder.

Röstmeddelanden har en fördröjning, vilket ibland kan leda till att delar av affärsmeddelandet går förlorade.

Priser för Salesloft

Anpassad prissättning

Salesloft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesloft?

En recension på Capterra ger blandade omdömen:

Det jag gillar mest med Salesloft är att det är väldigt enkelt att använda och att det hjälper mig att rikta in mig på och följa upp fler kunder genom att automatisera e-postmeddelanden med ett personligt tilltal. Det jag inte gillar är uppringningsfunktionen. Jag tycker att den är väldigt enkel, men det påverkar inte min prestation.

Det jag gillar mest med Salesloft är att det är väldigt enkelt att använda och att det hjälper mig att rikta in mig på och följa upp fler kunder genom att automatiserade e-postmeddelanden får en personlig touch. Det jag inte gillar är uppringningsfunktionen. Jag tycker att den är väldigt enkel, men det påverkar inte min prestation.

📖 Läs också: Gratis mallar för kontaktlistor i Excel och ClickUp

7. Otter. ai (Bäst för transkription i realtid)

Otter. ai gör transkribering enkelt genom att omvandla talade ord till text i realtid. Det integreras även med Zoom och sparar automatiskt transkriptioner för enkel referens.

Programvaran gör konversationerna sökbara, delbara och välorganiserade. Även om bakgrundsljud eller starka accenter kan utmana noggrannheten, förbättras dess AI-teknik kontinuerligt, vilket gör den till ett av de mest pålitliga verktygen för konversationsanalys som finns.

Otter. ai bästa funktioner

Anpassa ordförrådet genom att lägga till namn, akronymer och unika stavningar för att förbättra transkriberingens noggrannhet.

Skapa mötesreferat och sammanfattningar som ger en kortfattad översikt över viktiga punkter och åtgärder.

Redigera och kommentera transkriptioner i realtid, vilket möjliggör omedelbar feedback och förtydliganden.

Identifiera talare automatiskt och ange tydligt vem som sa vad under mötena.

Otter. ai-begränsningar

Den har svårt med starka accenter, bakgrundsljud eller oregelbundna talmönster.

Begränsat flerspråkigt stöd

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

💡 Proffstips: Efter att ha ställt en kritisk fråga eller presenterat ett förslag, gör en medveten paus. Denna tystnad uppmuntrar den potentiella kunden att dela med sig av mer information eller fatta beslut, vilket ger djupare och mer användbara insikter om deras tankar och preferenser.

8. ExecVision (Bäst för prestationscoaching)

via ExecVision

ExecVision hjälper ditt säljteam att förfina sina färdigheter med riktad feedback, analys av konversationer och identifiering av förbättringsområden. Säljchefer kan även använda anpassningsbara resultatkort för att följa framstegen och markera viktiga ögonblick i konversationerna.

Med detaljerade prestationsdashboards ger ExecVision en tydlig bild av coachningens effektivitet. Teamen kan se var de utmärker sig och var de behöver förbättras, vilket säkerställer att utbildningsinsatserna förblir effektiva.

ExecVisions bästa funktioner

Använd smarta aviseringar för realtids- eller trendmeddelanden om konversationsaktivitet, nyckelord, fraser eller konto- och affärsmöjlighetsåtgärder.

Analysera effekten med prestationsdashboards som kvantifierar effekten av försäljningscoaching.

Skapa ett konversationsbibliotek för att spara konversationer för utbildning, introduktion, kompetensutveckling och information om produktinriktning.

Begränsningar för ExecVision

Samtalsfilterfunktionen är inte intuitiv.

Sökverktyget är för komplicerat, vilket orsakar frustration bland användarna.

Priser för ExecVision

Anpassad prissättning

ExecVision-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ExecVision?

En Capterra-användare berättar:

Jag tyckte det var mycket givande när jag först började lära mig av andra, höra hur de positionerar vår produkt, hanterar invändningar och planerar nästa steg. Jag skulle säga att den här produkten är en "bra start". Den fyller sitt syfte, men det finns många andra företag som är mer robusta när det gäller transkribering, analys och funktionalitet.

Jag tyckte det var mycket givande när jag först började lära mig av andra, höra hur de positionerar vår produkt, hanterar invändningar och planerar nästa steg. Jag skulle säga att den här produkten är en "bra start". Den fyller sitt syfte, men det finns många andra företag som är mer robusta när det gäller transkribering, analys och funktionalitet.

9. Fireflies. ai (Bäst för AI-drivna mötesanteckningar)

Fireflies. ai är ditt mötesminne på autopilot. Det fångar upp, transkriberar och organiserar konversationer så att du aldrig missar viktiga punkter. Med sin sömlösa integration med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams säkerställer det att alla insikter från varje möte lagras och kan sökas.

Fireflies gör mer än att bara ta anteckningar – det markerar åtgärdspunkter och spårar viktiga ämnen över flera möten. Oavsett om du samarbetar med ett team eller bara behöver en personlig assistent för uppföljningar, gör detta AI-drivna verktyg möten mer produktiva utan manuellt arbete.

Fireflies. ai bästa funktioner

Transkribera möten på över 69 språk med automatisk språkkänning.

Sök snabbt i transkriptioner med robust sökfunktionalitet, inklusive tidsstämplar och markeringar av talare.

Samarbeta genom att dela mötesanteckningar och skapa ljudklipp för att lyfta fram viktiga ögonblick.

Fireflies. ai begränsningar

Ingen möjlighet att anpassa Zoom-bakgrunder

Dagliga mötesreferat är inte tillgängliga.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 10 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Gratis mallar för försäljningspipeline för att avsluta fler affärer

🔍 Visste du att? Mer än hälften av de nya teknikerna inom kundservice befinner sig i ”desillusionens dal”, en fas där införandet går trögt eftersom företagen har svårt att implementera dem effektivt trots deras potentiella inverkan. Detta understryker behovet av strategisk planering, kontinuerlig innovation och tydliga användningsfall för att överbrygga klyftan mellan hype och verklig tillämpning.

10. Salesforce Sales Cloud (bäst för integrerade CRM-insikter)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud gör hanteringen av kundrelationer smidig genom att logga varje interaktion på ett och samma ställe. Dess AI-drivna analyser, som lead scoring och pipeline-prognoser, hjälper teamen att fatta smartare försäljningsbeslut. Dessutom säkerställer den djupa integrationen med andra Salesforce-verktyg att allt fungerar smidigt tillsammans.

Med Sales Cloud kan säljare spåra affärer, analysera möjligheter och få realtidsinsikter om prestanda. De AI-drivna rekommendationerna eliminerar gissningar från försäljningen och hjälper säljchefer och team att fokusera på aktiviteter med stor påverkan.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Effektivisera uppföljningen av affärer med hjälp av möjligheterhantering för att undvika att missa leads.

Få tillgång till viktig data när du är på språng med mobil tillgänglighet.

Optimera din försäljningsprocess med kontakt- och leadhantering för att spåra och organisera kundinformation.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera i.

Den stöder low-code-verktyg, men dessa uppfyller ibland inte alla affärsbehov utan mer avancerad kodning.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Pro-paket: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1-försäljning: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (över 23 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Sales Cloud?

En G2-användare säger:

Jag har aldrig haft några problem med SF Sales Cloud, det fungerar riktigt bra och jag har aldrig upplevt fördröjningar eller något annat... Ibland när vi implementerar nya verktyg är det riktigt svårt att synkronisera dem med SF, men i slutändan fungerar det alltid utan problem.

Jag har aldrig haft några problem med SF Sales Cloud, det fungerar riktigt bra och jag har aldrig upplevt fördröjningar eller något annat... Ibland när vi implementerar nya verktyg är det riktigt svårt att synkronisera dem med SF, men i slutändan fungerar det alltid utan problem.

💡 Proffstips: Använd metoden ”Teach-Don’t-Sell” genom att positionera dig som rådgivare och informera potentiella kunder om branschtrender eller potentiella utmaningar de kan möta. Detta skapar trovärdighet och flyttar fokus från försäljning till att tillhandahålla värde.

Fatta ett intelligent beslut – välj ClickUp

Vissa plattformar för konversationsanalys fokuserar på att transkribera samtal, andra analyserar sentiment, och många erbjuder coachningsfunktioner för säljteam.

Det rätta valet beror på vad som är viktigast för ditt team – att få insikter, förbättra kundinteraktioner eller effektivisera uppföljningar. Det kan vara svårt att sortera bland alternativen, men de bästa verktygen kombinerar flera funktioner för att leverera verkligt värde.

Men varför nöja sig med att samla in insikter när du kan använda dem för att uppnå konkreta resultat?

ClickUp effektiviserar kommunikationen, spårar konversationer och håller teamen samordnade.

Med ClickUp AI Notetaker kan team automatiskt sammanfatta möten och fånga upp viktiga insikter. ClickUp Docs möjliggör smidig samverkan, medan verktyg för uppgiftshantering omvandlar insikter till handling – allt på en och samma plattform.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅