De 10 bästa alternativen till Fellow.app 2025

Du har just avslutat ännu ett produktivt möte, men två veckor senare samlar de flesta åtgärdspunkterna damm i glömda anteckningar.

Om detta låter bekant kanske du behöver en mer effektiv lösning för möteshantering.

Fellow.app erbjuder en bra grund för mötesanteckningar och hantering, men olika team har unika behov baserat på sina arbetsflöden, samarbetsstilar och integrationskrav.

Vissa team prioriterar AI-driven transkription och analys, medan andra behöver robust projektledningsintegration eller specialiserade funktioner för kundinteraktioner.

Låt oss utforska de bästa alternativen till Fellow.app som bäst passar ditt teams behov.

📌 De bästa alternativen till Fellow.app i korthet Verktyg Bästa funktioner Bäst för Pris ClickUp AI-drivna mötesanteckningar, uppgiftshantering, sömlös integration av dokument, projekt, chatt och samtal Alla teamstorlekar Gratis plan tillgänglig / 30 dagars gratis provperiod; Anpassning tillgänglig för företag Fathom AI-driven transkription av möten och höjdpunkter Team som behöver AI-analys Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Notion Anpassningsbar mötesdokumentation, länkade anteckningar, mallar Team som behöver flexibla arbetsflöden Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Coda Dynamiska dokument med omröstning och uppföljning av framsteg Samarbetsbaserat beslutsfattande Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Fireflies. ai Automatisk transkription, sökbara transkriptioner Team som fokuserar på korrekt transkription Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Otter AI Realtid, talaridentifiering, sökbara transkriptioner Transkription och anteckningar i realtid Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Notta Flerspråkig, hög noggrannhet, batchbearbetning Globala team som behöver noggranna transkriptioner Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. SpinachAI Handlingsbara ärenden, integration med Slack, Jira Agila möten, teamsamarbete Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Omfattning Asynkrona uppdateringar, teamets stämning/trender Fjärrteam, incheckningar Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag. Avoma Försäljningsanalys, affärsinformation, plattformsintegrationer Säljteam Gratis/betalda planer tillgängliga; anpassning tillgänglig för företag.

Varför ska du välja alternativ till Fellow.app?

Verktyg för mötesanteckningar ska lösa problem, inte skapa nya. Även om Fellow.app erbjuder funktioner för möteshantering söker team ofta efter alternativ av flera skäl:

Begränsad uppgiftshantering : Fellow.app erbjuder grundläggande åtgärdspunkter, men alternativen erbjuder ofta djupare projektintegration, beroendespårning och mer sofistikerad automatisering av arbetsflöden, vilket resulterar i färre möten. Fellow.app erbjuder grundläggande åtgärdspunkter, men alternativen erbjuder ofta djupare projektintegration, beroendespårning och mer sofistikerad automatisering av arbetsflöden, vilket resulterar i färre möten.

Grundläggande AI-funktioner: Fellow.app innehåller vissa AI-funktioner, men konkurrenterna erbjuder vanligtvis överlägsen transkriptionsnoggrannhet, automatisk detektering av åtgärdspunkter och mer insiktsfulla AI-genererade sammanfattningar.

Rigid prisstruktur: Priserna för Fellow.app kan bli kostsamma när teamen växer, medan alternativen ofta har mer flexibla modeller som kan skalas upp på ett rimligt sätt utan att straffa expansion.

Otillräcklig anpassningsbarhet: Fellow.apps mallar och arbetsflöden upplevs som rigida av många team, medan alternativen erbjuder mer anpassningsbara strukturer som passar unika mötesprocesser.

Begränsat fjärrsamarbete: Fellow.app stöder fjärrarbete, men alternativen erbjuder ofta bättre asynkrona funktioner, gemensam agendautformning och ansvarsskyldighetsspårning.

Begränsade integrationer: Fellow.app kan anslutas till vanliga verktyg, men alternativen erbjuder ofta djupare integrationer med ekosystem som Microsoft Teams eller Google Workspace, vilket effektiviserar samarbetet mellan olika plattformar.

Grundläggande analys: Fellow.app erbjuder begränsad insikt, medan alternativen vanligtvis ger mer omfattande mätvärden om mötes effektivitet, deltagarmönster och uppföljning.

👀 Visste du att? Enligt en studie från Microsoft anger människor ”ineffektiva möten” som den främsta produktivitetsstöraren, tätt följt av för många möten på tredje plats.

De 10 bästa alternativen till Fellow.app

Den moderna arbetsplatsen har genomgått en dramatisk förändring när det gäller möten. Chefer tillbringar nu nästan 57 % av sin tid i möten, e-post och chatt. Denna betydande mängd mötestid gör det viktigare än någonsin att hantera möten på ett effektivt sätt.

Låt oss utforska de bästa alternativen till Fellow.app och de viktigaste funktionerna som bäst passar ditt teams specifika behov:

1. ClickUp (Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete)

Hantera möten bättre genom att tilldela åtgärdsbara kommentarer och skapa obligatoriska uppgifter som måste slutföras med ClickUp Meetings.

Klyftan mellan produktiva möten och slutfört arbete beror ofta på en sak: verktyg som inte är sammankopplade. Det blir svårt att följa upp när mötesanteckningarna finns på ett ställe, uppgifterna på ett annat och projekten på ett tredje.

Till skillnad från traditionella mötesverktyg skapar ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, en smidig koppling mellan möten och det faktiska arbetet.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Med ClickUp Meetings kan team dokumentera diskussioner, dela anteckningar, hantera dagordningar och tilldela åtgärdspunkter från ett enda gränssnitt.

Dessutom säkerställer plattformens interna AI-assistent, ClickUp Brain, produktiviteten med sin ClickUp AI Notetaker. Detta verktyg transkriberar dina möten, genererar omfattande sammanfattningar, identifierar viktiga diskussionspunkter och hjälper till att omvandla konversationer till uppgiftslistor.

Be ClickUp AI Notetaker att automatiskt publicera sammanfattningar och åtgärdspunkter i dina chattkanaler.

Med AI Notetaker kan team dokumentera mötesinnehåll utan att behöva ta anteckningar manuellt, vilket gör att alla kan delta fullt ut i diskussionerna. Funktionen fungerar med populära videokonferensplattformar och hjälper till att dokumentera möten och bevara viktig information.

Efter mötet analyserar AI Notetaker diskussionsinnehållet för att lyfta fram viktiga beslut och åtgärdspunkter. På så sätt kan teamen dokumentera beslut, upprätthålla ansvarsskyldighet och följa upp framsteg över tid. Det säkerställer också att viktiga detaljer inte förbises, vilket främjar ett smidigt samarbete.

Team kan också dokumentera kundfeedback, skapa uppgifter, spåra diskussionspunkter och spara detaljerade interaktionshistoriker i ClickUp Tasks. Detta skapar en sökbar kunskapsbas med kundpreferenser och projektutveckling.

Spåra framsteg och håll alla uppdaterade med hjälp av anpassade statusar i ClickUp Tasks.

ClickUp Meeting Minutes Template erbjuder en strukturerad metod för att dokumentera och organisera möten. Denna anpassade mall förenklar organiseringen av deltagare, dagordningar och åtgärdspunkter samtidigt som den spårar och markerar viktiga punkter för intressenter och enkelt tilldelar uppgifter till teammedlemmar.

Få gratis mall Sammanfatta viktiga möten med den samarbetsinriktade mallen för mötesprotokoll från ClickUp.

Denna mall hjälper team att hantera möten bättre genom att spåra åtgärdspunkter och tilldela ansvar direkt. Du kan länka relaterade dokument och resurser för enkel referens, samt övervaka mötesresultat och uppföljningsuppgifter på ett effektivt sätt.

För team som söker ytterligare struktur erbjuder ClickUp specialiserade mallar, såsom ClickUp Meeting Notes Template för detaljerad dokumentation och ClickUp Team Meetings Template för återkommande teamsynkroniseringar.

ClickUps bästa funktioner

Spåra mötesåtgärder direkt i projektets tidslinjer

Visualisera idéer, skapa flödesscheman och brainstorma lösningar i realtid med ClickUp Whiteboards

Anpassa mötesflöden med kodfri automatisering

Ta anteckningar, redigera och omvandla anteckningar till uppgifter med ClickUp Notepad

Konvertera anteckningar till dokument och koppla dem direkt till dina arbetsflöden och uppgifter med ClickUp Docs

Begränsningar i ClickUp

Nya användare har rapporterat att det finns en inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag har möten varannan vecka med min chef och vi använder ClickUp för vår agenda. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina evenemang och presentationsförfrågningar finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

2. Fathom (bäst för AI-driven mötesanalys och engagemang)

via Fathom

I de flesta möten måste någon balansera aktivt deltagande med anteckningar. Denna delade uppmärksamhet innebär ofta att man missar viktiga detaljer eller begränsar sitt engagemang i diskussionen.

Fathom tar bort denna börda genom att fungera som en intelligent mötesdeltagare som automatiskt registrerar och organiserar allt. Dess AI-förståelse går utöver grundläggande transkriptionsverktyg och fokuserar på sammanhang och nyanser medan du kan koncentrera dig på konversationen.

Upptäck de bästa funktionerna

Skapa mötesanteckningar från valfri del av konversationen med funktionen Magic Wand.

Skapa omedelbara höjdpunkter från viktiga möten

Sök igenom mötesprotokoll med hjälp av naturligt språk

Dela anteckningar och tidsstämplade mötesutdrag med ett klick

Förstå begränsningarna

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med konkurrenterna

Fathom-priser

Basic : Gratis

Premium : 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Förstå betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Fathom är ett av de viktigaste verktygen i mitt dagliga arbete, som jag inte visste att jag behövde. Min arbetsgivare installerade det för ungefär en månad sedan och jag har använt det varje dag sedan dess. Denna produkt har sparat mig enormt mycket tid samtidigt som den har hjälpt mig att göra bättre anteckningar och gett mig möjlighet att dela dessa anteckningar med mina kunder.

3. Notion (bäst för anpassningsbar mötesdokumentation)

via Notion

Mötesprotokoll är ofta isolerade dokument, utan koppling till relaterade projekt och diskussioner. Denna fragmentering gör det svårt att bygga vidare på tidigare beslut eller behålla sammanhanget.

Notion förvandlar mötesdokumentation till ett sammanlänkat kunskapssystem. Plattformen gör det möjligt för team att skapa anpassade mötesutrymmen där varje anteckning länkas dynamiskt till projekt, uppgifter och teamresurser.

Notions bästa funktioner

Skapa kapslade mötesanteckningar med dubbelriktade länkar

Visa mötesanteckningar som traditionella dokument med dess databasdrivna tillvägagångssätt.

Filtrera och sortera mötesanteckningar efter valfri parameter

Designa återanvändbara mötesmallar med automatiserade egenskaper

Begränsningar i Notion

Kräver initial installationstid för att skapa optimala mötesystem.

Notions priser

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Enterprise : Anpassade priser

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 10 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

4. Coda (bäst för dynamiska mötesdokument och beslutsfattande)

via Coda

Gruppbeslut fastnar ofta när synpunkter från flera intressenter samlas in samtidigt som alla ska vara överens om resultatet. Traditionella mötesanteckningar fångar inte upp denna dynamiska process på ett effektivt sätt och samlar inte in feedback på rätt sätt.

Coda ser teammöten som interaktiva arbetsytor där beslut fattas på ett naturligt sätt. Det förvandlar statiska, samarbetsinriktade mötesdagordningar och anteckningar till levande beslutsmiljöer genom att kombinera samarbetsdokument med dynamiska element som röstningsverktyg och framstegsspårare.

Coda bästa funktioner

Skapa interaktiva ramverk för beslutsfattande i dokument

Utforma automatiserade framstegsspårare för mötesresultat

Utnyttja redigering i realtid, nämn och tagga andra användare och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

Coda-begränsningar

Brantare inlärningskurva för avancerade funktioner

Priser för Coda

Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Team : 36 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

5. Fireflies. ai (Bäst för automatisk transkription av möten)

Tekniska diskussioner och globala teammöten innehåller ofta viktiga punkter och värdefulla insikter som går förlorade i översättningen på grund av komplex terminologi eller olika talstilar.

Fireflies.ai är specialiserat på att förstå och organisera konversationer i olika sammanhang. Dess AI-motor, med smeknamnet "Fred", är utmärkt på att fånga upp tekniska diskussioner, branschjargong och konversationer med olika accenter och talstilar.

Fireflies. ai bästa funktioner

Sök i mötesprotokoll med hjälp av naturliga språksökningar

Organisera möten efter anpassade ämnen och kanaler

Skapa automatiska mötesreferat med viktiga höjdpunkter

Fireflies. ai begränsningar

Översättningsfunktionerna behöver förbättras för vissa språk.

Fireflies. ai-priser

Gratis : Grundläggande transkription

Pro : 18 $/månad per användare

Företag : 29 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

Som att ha en virtuell assistent, kan inte rekommendera det nog, enkelt att komma igång, enkelt att använda.

6. Otter AI (bäst för transkription och anteckningar i realtid under möten)

via Otter AI

Att ta detaljerade mötesanteckningar samtidigt som man aktivt deltar i diskussioner skapar en ständig spänning. Denna delade fokus resulterar ofta i antingen ofullständiga anteckningar eller minskat engagemang.

Otter AI löser denna konflikt genom att tillhandahålla sofistikerade funktioner för transkription och organisering i realtid. Plattformens avancerade AI kan automatiskt skilja mellan flera talare, även i överlappande konversationer, och skapa ett rikt, sökbart transkript med talaretiketter.

Otter AI:s bästa funktioner

Skapa strukturerade sammanfattningar som lyfter fram viktiga ämnen, beslut och åtgärdspunkter med den automatiska översiktsfunktionen.

Skapa live-anteckningar under möten med hjälp av funktionen för live-anteckningar.

Få tillgång till automatiserad mötesanalys och insikter

Lägg till bilder och skärmdumpar till transkriptioner

Otter AI:s begränsningar

Har begränsade projektledningsfunktioner

Otter AI-priser

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Otter AI-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

7. Notta (Bäst för AI-transkriptionsnoggrannhet och flerspråkigt stöd)

via Notta

Traditionella transkriptionstjänster har ofta svårt med specialiserad terminologi, flera talare och andra språk än engelska, vilket skapar hinder för globala team att dokumentera möten korrekt.

Notta bryter dessa barriärer med sin avancerade AI-transkriptionsmotor som är utmärkt på att hantera teknisk jargong, flera talare och stöder över 104 språk. Plattformen erbjuder transkriptionsfunktioner i realtid som gör det möjligt för team att följa med i den skrivna texten medan mötet pågår.

Notta bästa funktioner

Uppnå transkriptionsnoggrannhet även i bullriga miljöer

Automatisk talaridentifiering med anpassad röstigenkänning

Konvertera ljud-/videofiler till text med batchbearbetning

Schemalägg automatisk inspelning av återkommande möten

Organisera transkriptioner med anpassade taggar och mappar

Inga begränsningar

Begränsad integration med projektledning jämfört med andra verktyg i listan

Notta-priser

Gratis

Pro : 13,49 $/månad per användare

Företag : 27,99 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Notta-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till YouTube-sammanfattningsformat. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste!

8. SpinachAI (Bäst för AI-förbättrad mötesproduktivitet)

via SpinachAI

SpinachAI:s programvara för online-möten fokuserar på agila möten som dagliga standups, veckovisa synkroniseringar och användarundersökningar.

Plattformen transkriberar konversationer, identifierar åtgärdspunkter och föreslår skapande av ärenden i projektledningsverktyg. Den stöder över 100 språk för globalt teamsamarbete.

SpinachAI:s bästa funktioner

Omvandla diskussionspunkter till åtgärdsbara ärenden automatiskt

Granska och anpassa mötesreferat innan de distribueras.

Integrera med befintliga verktyg som Slack, Jira och kalenderappar.

SpinachAI:s begränsningar

Fungerar bäst med strukturerade mötesformat

Priser för SpinachAI

Gratis

Pro : 2,90 $/timme

Företag : 29 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

SpinachAI-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om SpinachAI?

Hypercontext är mycket enkelt att använda och engagerande för båda parter i 1:1-interaktioner. Jag använder det för alla 1:1-interaktioner. Integrationen med Google Kalender är bra.

9. Range (bäst för asynkrona teamcheckar)

via Range

Fjärrteam behöver regelbunden kommunikation och bättre möten, men ständiga möten kan störa koncentrationen och produktiviteten. Det är viktigt att hitta rätt balans.

Range revolutionerar teamkommunikationen genom att fokusera på asynkrona incheckningar och statusuppdateringar för att minska antalet möten. Dess unika tillvägagångssätt kombinerar möteshanteringsprogramvara med spårning av teamets stämning och övervakning av mål.

De bästa funktionerna

Följ teamets moral och engagemang över tid

Koppla uppdateringar till organisationens mål

Skapa rapporter och insikter om teamets hälsa

Begränsningar i räckvidden

Mindre lämpligt för formell möteshantering

Prisintervall

Gratis

Standard : 8 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Omdömen och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

10. Avoma (Bäst för informationsinsamling inför säljmöten)

via Avoma

Avoma utmärker sig som ett av de mest populära alternativen till Fellow.app tack vare sina AI-drivna funktioner för analys av säljmöten.

Plattformen registrerar och analyserar kundinteraktioner, ger insikter i försäljningssamtal och identifierar automatiskt möjligheter till coaching.

Avomas bästa funktioner

Generera automatiserade affärsinsikter från mötesprotokoll

Spåra efterlevnaden av försäljningsmetoderna i kundsamtal

Integrera med plattformar som Salesforce, HubSpot, Zoom och Microsoft Teams.

Avomas begränsningar

Fokuserar främst på användningsfall inom försäljning

Avoma-priser

Basic : Gratis

AI Meeting Assistant : 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence : 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Upptäck de nya standarderna för möteshantering med ClickUp

Rätt mötesverktyg gör mer än att bara spela in samtal – det förändrar hur team samarbetar och arbetar.

Fellow.app erbjuder bra funktioner för möteshantering och samarbete, men dessa alternativ till Fellow.app har unika funktioner som passar ditt teams att göra-listor bättre.

ClickUp utmärker sig som en omfattande lösning som kombinerar AI-driven möteshanteringsprogramvara med robusta projektledningsfunktioner, anpassningsbara mötesdagordningar och dagordningsmallar. Detta gör det till ett utmärkt val för team som vill effektivisera hela mötescykeln.

Är du redo att förändra hela din mötesprocess? Registrera dig på ClickUp och upptäck hur AI-drivna möten kan revolutionera ditt teams samarbete.