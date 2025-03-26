De 10 bästa Granola AI-alternativen att kolla in 2025

Granola AI är ett AI-drivet anteckningsblock som är utformat för att öka produktiviteten vid möten genom att kombinera anteckningar som användaren skriver med AI-genererade transkriptioner. Det skapar skräddarsydda sammanfattningar, ger sammanhang och fokuserar på integritet genom att undvika påträngande bots.

Trots sina styrkor har Granola AI vissa begränsningar. Vissa användare rapporterar problem med taligenkänning, avsaknad av videoinspelning och begränsat plattformsstöd (för närvarande endast Mac). Andra tycker att inlärningskurvan för nya funktioner är brant, och avsaknaden av mobilappar begränsar användningen på resande fot.

Om du också står inför liknande problem och vill byta från Granola har vi gjort grovjobbet åt dig. I den här guiden diskuterar vi de 10 bästa Granola AI-alternativen för att göra dina möten mer produktiva.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de 10 bästa Granola AI-alternativen 2025: ClickUp : Bäst för anteckningar och allt-i-ett-möten Bäst för anteckningar och allt-i-ett-möten Fireflies. ai: Bäst för säker transkription av möten Fathom: Bäst för automatiserade mötesinsikter och CRM-integration Otter. ai: Bäst för realtidstranskription och analys av flera möten MeetGeek. ai: Bäst för att extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar Avoma: Bäst för försäljningsinformation och konversationsanalys tl;dv: Bäst för att översätta mötesanteckningar till flera språk Wudpecker: Bäst för obegränsad mötesassistans i realtid Chorus. ai: Bäst för att analysera kundinteraktioner Krisp: Bäst för AI-brusreducering och live-transkription

Vad ska du leta efter i Granola AI-alternativ?

När du söker efter alternativ till Granola AI är det viktigt att fokusera på funktioner som verkligen förbättrar din produktivitet och passar ditt arbetsflöde. Här är vad du bör tänka på när det gäller anteckningsappar:

📌 Användarvänlighet: Leta efter en app som känns intuitiv från början. Ett rent gränssnitt och enkel navigering för att göra anteckningar kan göra hela skillnaden.

📌 Pålitlig synkronisering mellan enheter: Dina anteckningar ska vara tillgängliga överallt – i telefonen, på datorn eller på surfplattan. Se till att appen synkroniseras smidigt utan att data går förlorade eller fördröjningar uppstår.

📌 Kraftfull sökning och organisation: En bra AI-app för anteckningar ska hjälpa dig att snabbt hitta anteckningar. Leta efter smart taggning, avancerad sökning med filter och mappsystem som håller allt ordnat.

📌 Sekretess och säkerhet: Välj en app med stark kryptering och tydliga sekretesspolicyer för att skydda dina data.

📌 Anpassningsalternativ: Alla arbetar på olika sätt och använder olika samarbets- och kommunikationsverktyg. Det bästa Granola AI-alternativet bör låta dig anpassa mallar eller arbetsflöden efter dina personliga behov.

De 10 bästa alternativen till Granola AI

Du behöver inte kompromissa med Granola AI Notetakers begränsningar. Här är några alternativ till Granola AI:

1. ClickUp (bäst för anteckningar och allt-i-ett-möten)

Få sökbara transkriptioner med ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain-kombinationen

Jonglerar du mellan olika appar för möten, anteckningar och uppgifter? Det leder till ineffektivitet, produktivitetsförlust och spridd information.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kombinerar anteckningar, uppgiftshantering och teamsamarbete – allt drivet av AI.

ClickUps AI Notetaker

ClickUps AI Notetaker fungerar som din personliga AI-drivna mötesassistent som enkelt fångar upp, sammanfattar och organiserar diskussioner. Den spelar in mötesprotokoll , extraherar viktiga insikter och skapar praktiska att göra-listor.

Det bästa är att det integreras smidigt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, vilket gör det till din ultimata möteskompanjon.

Automatisera transkribering, sammanfattningar och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

ClickUp Docs

Vad mer? Du får en fullständig inspelning och transkription av mötet så att du kan återvända till samtalet när som helst för att få detaljerad kontext! Alla inspelningar och anteckningar lagras snyggt i privata ClickUp Docs, där du kan tagga, formatera och dela dem efter behov.

Med ClickUp Docs kan du:

Formatera anteckningar för bättre läsbarhet

Använd dubbelriktad länkning för att koppla anteckningar till uppgifter

Samarbeta med ditt team i realtid

Hantera mötesinspelningar, anteckningar och sammanfattningar i ClickUp Docs

ClickUp Brain

Kombinera detta med ClickUp Brain, AI-assistenten som tar anteckningar till en ny nivå. Den kan sammanfatta långa mötesprotokoll till koncisa åtgärdspunkter, generera uppgifter och deluppgifter utifrån mötesanteckningar, omformatera anteckningar för bättre struktur och tydlighet, och till och med översätta mötesanteckningar.

Sammanfatta och förfina dina anteckningar och håll allt strukturerat med ClickUp Brain

Dessa avancerade funktioner i kombination med AI-samarbete omvandlar dina mötesanteckningar till praktiska insikter som ökar produktiviteten.

Mötesmallar

Att ta anteckningar är en sak – att strukturera dem effektivt är en annan. ClickUp erbjuder en rad mallar, inklusive ClickUp Meeting Notes Template, som hjälper dig att hantera mötesdagordningar, skriva mötesprotokoll och dokumentera uppföljningar.

Få gratis mall Håll ordning på dina dagordningar, viktiga punkter och uppföljningar med hjälp av ClickUp-mallen för mötesanteckningar.

Med ClickUp förblir dina möten, anteckningar och tankar alltid organiserade och tillgängliga, vilket gör det enklare att omvandla idéer till handling.

ClickUps bästa funktioner

Håll möten, sätt upp dagordningar, ta anteckningar och tilldela åtgärder – allt med ClickUp Meetings . Du behöver inte längre växla mellan appar för att hålla reda på vad som diskuterats och vad som behöver göras.

Chatta, diskutera uppgifter, dela uppdateringar och samarbeta i realtid utan att tappa bort viktiga detaljer. Till skillnad från spridda meddelanden i andra appar håller ClickUp Chat allt kopplat till dina projekt.

Förvandla mötesdiskussioner till faktiska uppgifter med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar. Med ClickUp Tasks spåras varje åtgärd, så att ingenting glöms bort.

Skriv ner viktiga tankar, påminnelser och uppgifter utan att avbryta ditt arbetsflöde med ClickUp Notepad

Begränsningar för ClickUp

Det har en brant inlärningskurva på grund av ett brett utbud av funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per användare

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi bytte till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

2. Fireflies. ai (Bäst för säker transkription av möten)

via Fireflies

Fireflies. ai är en populär AI-driven mötesassistent som låter dig transkribera, sammanfatta och analysera konversationer med hög precision. Den fångar möten på plattformar som Zoom, Google Meet och MS Teams och omvandlar diskussioner till en strukturerad, sökbar kunskapsbas.

Vad mer? Du får en ChatGPT-driven assistent som genererar uppföljningsmejl, uppgifter och sammanfattningar på begäran, vilket förbättrar produktiviteten efter mötet. Fireflies uppfyller också företagets säkerhetsstandarder med end-to-end-kryptering, SOC 2 Type 2-certifiering och HIPAA/GDPR-efterlevnad, vilket garanterar säker datahantering. Dessutom kan du automatisera mötesarbetsflöden utan manuellt arbete tack vare integrationer med över 50 affärsappar.

Fireflies. ai bästa funktioner

Hitta specifika ögonblick i möten med en sökfunktion som skannar transkriptioner och ljud i hela ditt bibliotek.

Lägg till branschspecifika termer i AI:s ordbok för mer exakta transkriptioner och sammanfattningar.

Skicka mötesanteckningar, åtgärdspunkter och sammanfattningar direkt till CRM-system som Salesforce, vilket minskar manuell datainmatning.

Transkribera möten på över 100 språk med över 95 % transkriptionsnoggrannhet.

Fireflies. ai begränsningar

Vissa användare rapporterar att det saknas detaljerade AI-insikter från flera möten, vilket hindrar en omfattande analys.

Gratisversionen har begränsade funktioner, ingen videoinspelning och lagring, och vissa användare tycker att det är irriterande att bots deltar i möten.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad

Företag: 29 $/månad

Företag: 39 $/månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies. ai?

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som det spelar in och transkriberar. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som verkligen hände. Det var smidigt att implementera och integrera i våra möten och alla på vårt kontor använder det flera gånger varje vecka. ’

💡Proffstips: Ställ in anpassade nyckelord och triggers i din AI-anteckningsapp för att markera viktiga punkter. Om du till exempel ofta spårar deadlines kan du konfigurera AI:n så att den markerar fraser som ”förfallodag”, ”deadline” eller ”inlämningsdatum”.

3. Fathom (Bäst för automatiserade mötesinsikter och CRM-integration)

via Fathom

Fathom spelar in och transkriberar alla teammöten och upptäcktsamtal på ett och samma ställe. Detta gör det möjligt för säljteam att analysera samtal och identifiera de bästa säljmeddelandena eller ta reda på vilka teammedlemmar som behöver mer utbildning.

Du kan integrera det direkt med CRM-system och dokumentationsplattformar som Google Docs, Notion och Asana för att säkerställa en oavbruten automatisering av arbetsflödet. Dessutom, med funktioner som live-transkription, stöd för flera språk och omedelbar nedladdning av möten, eliminerar Fathom behovet av manuell anteckning, vilket gör analysen efter mötet snabbare och mer precis.

Upptäck de bästa funktionerna

Få omedelbar tillgång till korrekta och strukturerade transkriptioner under samtal

Identifiera och kategorisera viktiga slutsatser, beslut och uppgifter, vilket minskar behovet av manuella uppföljningar.

Dela enkelt samtalsöversikten från säljteamet till kundtjänstteamet

Förstå begränsningarna

Genererade mötesreferat är ibland felaktiga eller ofullständiga, vilket kan leda till missförstånd.

Fathom är endast tillgängligt med Zoom.

Fathom-prissättning

Standard: 29 $/månad

Pro: 39 $/månad

Fathom-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (4500+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Åtgärder efter mötet är guld värda. Funktionen "Ask Fathom" är också fantastisk. Att ställa frågor som "Vilka var de tre främsta anledningarna till att Michael inte ville gå vidare med min lösning?" är fantastiskt.

🧠 Visste du att? Marknaden för AI-anteckningar växer explosionsartat! Den värderades till 450 miljoner dollar 2023 och förväntas överstiga 2,3 miljarder dollar 2033, med en imponerande årlig tillväxttakt på 18,7 %.

4. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och analys av flera möten)

Otter. ai, en kraftfull AI-driven transkriptionsplattform, omvandlar tal till text i realtid. Den bearbetar ljud från virtuella möten, tillämpar naturlig språkbehandling (NLP) för att strukturera transkriptioner och möjliggör live-samarbete med markeringar, kommentarer och tidsstämplar.

Du kan integrera Otter. ai med kalendrar, automatisera mötesreferat och söka i tidigare transkriptioner med hjälp av dess AI-chatbot. Genom att stödja analys av flera möten, anpassat ordförråd och samtidiga inspelningar är Otter. ai ett kraftfullt verktyg för team som hanterar komplexa användarinmatningar.

Otter. ai bästa funktioner

Fånga talat innehåll direkt med Otter. ai:s live-transkriptionsmotor.

Extrahera insikter från flera möten samtidigt. Sök i transkriptioner med AI-drivna frågor för att identifiera viktiga mönster och diskussioner.

Träna Otter.ai att känna igen domänspecifik jargong, akronymer och företagsterminologi.

Be Otters AI-chatbot om omedelbara sammanfattningar, beslut eller åtgärdspunkter från tidigare möten.

Otter. ai begränsningar

Kräver minst 10 platser för CRM-integration, vilket gör det mindre lämpligt för mindre team.

Spelar endast in ljud, videoinspelning är endast tillgängligt i Enterprise-planen.

Stöder realtidstranskription främst på engelska, med begränsat stöd för andra språk.

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad

Företag: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna full uppmärksamhet åt dem jag pratar med i ett samtal, utan att behöva ta anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information eftersom jag vet att Otter tar anteckningar och spelar in ett ljudtranskript.

5. MeetGeek. ai (Bäst för att extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar)

via MeetGeek

MeetGeek. ai ansluter sig autonomt till schemalagda möten, fångar upp diskussioner med hög precision tack vare taligenkänning och genererar strukturerade sammanfattningar. Det är utrustat med detektering av åtgärdspunkter i realtid och sökbara transkriptioner för snabb åtkomst till viktiga insikter.

Det har förmågan att översätta transkriptioner på över 30 språk och integreras med plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. Det kan också hjälpa projektledare att automatisera arbetsflöden genom att integrera mötesinformation i CRM-system och uppgiftshanteringssystem.

MeetGeek. ai bästa funktioner

Konvertera tal till exakta transkriptioner med tidsstämpel utan att trycka på "Spela in".

AI-driven bearbetning garanterar hög transkriptionskvalitet på över 30 språk.

Hoppa till valfri del av diskussionen utan att manuellt behöva bläddra igenom videofilerna.

MeetGeek. ai begränsningar

Mötesinspelningar och transkriptioner kan inte exporteras som PDF-filer, vilket begränsar formatflexibiliteten.

Ingen mapporganisation (spellista) innebär att användarna inte kan kategorisera eller gruppera möten, vilket gör innehållshanteringen svårare.

MeetGeek. ai-prissättning

Gratis

Pro: 19 $/månad

Företag: 39 $/månad

Företag: 59 $/månad

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek. ai?

Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar, ta noteringar eller ens försöka lista ut vad jag missar, för även om jag inte är närvarande vid mötet kommer MeekGeek att vara där för mig och sammanfatta allt i minsta detalj! Det blir ännu bättre när man kan se exakt var i inspelningen man kan hitta ett specifikt ämne. Det är sååå bra! Det hjälper dig att hålla ordning och alltid ligga steget före!

💡Proffstips: Vissa AI-verktyg låter dig styra anteckningsskrivandet med anpassade uppmaningar. Prova att ställa in påminnelser om deadlines, markera beslut eller be om sammanfattningar per ämne för att få mer fokuserade insikter.

6. Avoma (Bäst för försäljningsinformation och konversationsanalys)

via Avoma

Avoma står för "A Very Organized Meeting Assistant" (en mycket organiserad mötesassistent) som kan bearbeta och analysera dina säljsamtal på ett effektivt sätt. Det är en AI-driven intäktsintelligensplattform utformad för realtidsprognoser och affärshantering. Genom att utnyttja maskininlärning tilldelar Avoma affärers hälsopoäng, övervakar förändringar i pipeline och automatiserar CRM-uppdateringar.

Avoma spårar också försäljningsmetoder och förutsäger intäktsresultat baserat på konversationsdata. Med sin AI-drivna copilot kan dina säljteam eliminera gissningar, minska affärsrisker och förfina prognosernas noggrannhet utan manuella ingrepp.

Avomas bästa funktioner

Upptäck mönster i säljsamtal, e-postmeddelanden och möten för att bedöma affärens hälsa.

Registrera och logga varje försäljningsinteraktion i realtid

Uppdaterar CRM-poster med mötesanteckningar, viktiga beslut och åtgärdspunkter, så att teamen kan arbeta med de senaste uppgifterna.

Avomas begränsningar

Processen för att komma åt specifika samtalsutdrag är besvärlig och kräver manuell sökning i spellistor utan möjlighet till direkt nedladdning.

AI-anteckningsverktyget försenar ibland anslutningen till möten och kan felidentifiera talare, vilket påverkar transkriptionernas noggrannhet.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant: 29 $/månad

Conversation Intelligence: 69 $/månad

Revenue Intelligence: 99 $/månad

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Det är väldigt enkelt att använda. Det är väldigt enkelt att konfigurera det med Zoom och andra videosamtalssystem. Det spelar inte bara in konversationen utan sammanfattar den också och låter dig läsa transkriptet. Jag använder det minst tre gånger i veckan. Det är en livräddare!

7. tl;dv (Bäst för att översätta mötesanteckningar till flera språk)

tl;dv är ett AI-drivet anteckningsverktyg utvecklat för team som behöver mer än bara transkriptioner. Det spelar in, transkriberar och extraherar viktiga insikter från möten och integreras sömlöst med CRM-system, ärendehanteringssystem och över 5 000 verktyg.

tl;dv stöder mötesinspelning i Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Dessutom uppdaterar det automatiskt CRM-fält och skickar åtgärdspunkter till verktyg som Jira och Slack. tl;dv är idealiskt för säljteam i små och medelstora företag, men fungerar även för produkt-, teknik- och kundframgångsteam med flerspråkigt stöd, säkerhetsfunktioner och coachningsverktyg.

tl;dv bästa funktioner

Upptäck talare automatiskt, sammanfatta diskussioner och kategorisera insikter för snabb referens.

Synkronisera samtalsinformation direkt till CRM-fält som Salesforce och HubSpot, vilket eliminerar manuell datainmatning och håller register uppdaterade.

Markera viktiga ögonblick i möten med tidsstämplar och tagga teammedlemmar, så att de omedelbart får ett meddelande via e-post med direktlänkar för uppspelning.

Sammanställ insikter från flera möten samtidigt med schemalagda rapporter som levereras direkt till din inkorg.

tl;dv-begränsningar

Mobilappen är mindre intuitiv än desktopversionen, vilket gör det svårt att använda den när du är på språng.

Realtidstranskription är inte tillgängligt, vilket begränsar omedelbar tillgång till mötesinnehåll.

tl;dv prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad

Företag: 98 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 330 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om tl;dv?

tl;dv är det bästa verktyget jag har använt för att spela in franska konversationer. Det fungerar utmärkt även vid snabb talhastighet och dålig ljudkvalitet genom att det fångar upp diskussionen på ett korrekt sätt. Det är fantastiskt för att gå igenom viktiga punkter via sammanfattningar med tidsstämplar, erbjuder anpassningsbara mallar för att dela relevanta insikter och har ett användarvänligt gränssnitt med hjälpsamma handledningar. Dessutom håller alternativet att organisera inspelningar efter projekt allt strömlinjeformat.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd kollektiv tid som ägnas åt möten i hela din organisation. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapning och effektiviserade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till användbara insikter.

8. Wudpecker (Bäst för obegränsad mötesassistans i realtid)

Wudpecker är en AI-mötesassistent som använder avancerad naturlig språkbehandling och GPT-3-teknik för att extrahera mötesinsikter och åtgärdspunkter samt utarbeta uppföljningsmejl.

En utmärkande funktion är dess AI-drivna frågesystem som gör att du kan ställa frågor mitt i mötet och få kontextmedvetna svar i realtid. Dessutom har Wudpecker plattformsoberoende inspelning, som fungerar för både virtuella och personliga diskussioner utan att vara beroende av bots.

Wudpeckers bästa funktioner

Extrahera viktiga insikter, åtgärdspunkter och beslut från möten utan manuell granskning.

Ställ frågor i realtid under möten och få omedelbara, kontextmedvetna svar.

Spela in obegränsat antal möten utan lagrings- eller tidsbegränsningar på alla enheter

Integrera med Slack, Notion, HubSpot och mer för att spara anteckningar där du behöver dem.

Wudpeckers begränsningar

Transkriptioner innehåller ofta stavfel, felaktiga tillskrivningar och fel, vilket kräver manuell granskning innan de delas.

Det finns ingen möjlighet att utesluta antecknaren från specifika återkommande möten, vilket kräver manuell intervention varje gång.

Wudpecker-priser

Gratis

Plus: 19 $/månad

Pro: 32 $/månad

Wudpecker-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

9. Chorus. ai (Bäst för att analysera kundinteraktioner)

via Zoom Marketplace

Chorus. ai, från ZoomInfo, är en konversationsplattform som hjälper företag att förbättra försäljningsresultaten genom att analysera kundinteraktioner. Den spelar in, transkriberar och studerar konversationer i realtid. Resultatet? En ökning av pipeline och intäkter.

Plattformen ansluter sig till online-möten, även oplanerade, och spelar in både ljud och skärmdelningar. Den använder AI för att identifiera viktiga diskussionspunkter, som prissättning eller invändningar, och integreras smidigt med verktyg som Salesforce och Zoom för att ge säljteamet användbara insikter.

Chorus. ai bästa funktioner

Få tillgång till exakta samtalstranskriptioner direkt efter möten, vilket gör det enkelt att uppdatera CRM-system eller skicka uppföljningsmejl.

Markera risker, möjligheter och viktiga ämnen som nästa steg eller invändningar under samtal.

Spåra kundinteraktioner, positiv feedback och engagemangsfraser för att hjälpa teamen att avsluta affärer snabbare och anpassa åtgärderna efter försäljningsmålen.

Chorus. ai begränsningar

Det kan ta flera timmar/dagar innan inspelningen laddas upp.

Mötesreferat kan sakna viktiga detaljer

Chorus. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Chorus. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 960+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus. ai?

Chorus gör det möjligt för mig att ta utdrag från viktiga delar av kundmöten och skicka dem direkt till mina kunder. De har också varit till stor hjälp när det gäller att organisera detaljerna från mötena i ett lättläst format och har varit ovärderliga för anteckningar.

10. Krisp (Bäst för AI-brusreducering med live-transkription)

via Krisp

Om bakgrundsljud under möten är ditt största problem är Krisp lösningen. Krisp är en AI-driven mötesassistent som är utformad för att förbättra ljudkvaliteten och automatisera anteckningar. Till skillnad från vanliga transkriptionsverktyg erbjuder det AI-brusreducering i realtid, accentlokalisering och live-AI-tolkning.

Krisps botfria AI-anteckningsfunktion gör det möjligt för användare att skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter utan att behöva lägga till en extra deltagare i sina samtal.

Krisps bästa funktioner

Ta bort bakgrundsljud som tangentbordsklick eller cafesnack i realtid och säkerställ kristallklart ljud.

Översätt muntliga konversationer på språng till över 20 språk, vilket eliminerar behovet av mänskliga tolkar.

Konvertera accenter till sex AI-genererade röster, vilket förbättrar kommunikationen i globala team och kundinteraktioner.

Få tillgång till transkription i realtid med automatisk redigering av personuppgifter, vilket gör det säkert och kompatibelt med UCaaS- och CCaaS-plattformar.

Krisps begränsningar

Enskilda användare upplevde att funktionen för borttagning av bakgrundsljud var oförenlig med Bluetooth-enheter och andra hörlurar.

Datorer med mindre kraftfulla processorer har klagat på att systemet blir långsammare.

Krisp-priser

Gratis

Pro: 8 $/månad

Företag: 15 $/månad

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (560 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Krisp?

Jag älskar att det enkelt kan integreras i alla plattformar för videokonferenser. Det är lätt att använda och har dessutom utmärkt kundsupport. Jag rekommenderar verkligen denna programvara för daglig användning på din arbetsplats. Det kan göra ditt system lite långsammare om du inte har en bra processor.

🙂 Kul fakta: NASA toppar Krisps kundlista tillsammans med andra stora namn som Sony och Atlassian.

Öka produktiviteten i möten med ClickUps AI-anteckningsfunktion

Det är svårt att anteckna samtidigt som man är engagerad, och att missa viktiga detaljer kan bromsa dig. Om du inte gillar Avoma finns det många alternativ. Men om du letar efter ett allt-i-ett-verktyg för AI-driven mötesinspelning, uppgiftshantering och teamsamarbete, prova ClickUp.

ClickUps AI Notetaker deltar automatiskt i dina möten, lyssnar och antecknar viktiga punkter – så att du slipper göra det. Du behöver inte längre bläddra igenom röriga anteckningar eller tappa bort åtgärder. Istället får du tydliga, strukturerade sammanfattningar som gör att du har koll på allt.

Med ClickUp kan du fokusera på konversationen medan AI sköter det tunga arbetet. Registrera dig för ClickUp och förändra sättet du tar anteckningar på under möten.