De bästa n8n-arbetsflödesmallarna för att automatisera dina processer

De flesta team saknar inte verktyg – de saknar arbetsflöden som faktiskt fungerar tillsammans. Om ditt team drunknar i repetitiva uppgifter och kontextbyten är det dags att automatisera det tidskrävande arbetet. I den här guiden hittar du de bästa n8n-arbetsflödesmallarna för att effektivisera dina system. Om du letar efter ett mer sammankopplat, allt-i-ett-alternativ har vi ClickUp -arbetsflödesmallar som gör jobbet utan att du behöver lappa ihop olika verktyg.

I den här guiden hittar du de bästa n8n-arbetsflödesmallarna för att effektivisera dina system. Om du letar efter ett mer sammankopplat, allt-i-ett-alternativ har vi ClickUp -arbetsflödesmallar som gör jobbet utan att du behöver lappa ihop olika verktyg.

Låt oss dyka in i de bästa mallarna som kan hjälpa ditt team att spara timmar varje vecka och bygga skalbara, stressfria arbetsflöden.

Vad är n8n-arbetsflödesmallar?

n8n-arbetsflödesmallar är förkonfigurerade automatiseringsramverk som kopplar samman appar och utför logik utan att skriva kod. Varje mall fungerar som en visuell ritning där användare kan definiera utlösare, åtgärder och villkor för att automatiskt skapa och köra arbetsflöden med flera steg.

Dessa mallar erbjuder en användarupplevelse som liknar den hos programvara för automatisering av arbetsflöden, men de är byggda på ett gränssnitt utan kod. Detta gör dem idealiska för att skala upp automatiseringen över avdelningar, förbättra processernas synlighet och spara tid på återkommande arbete.

Vad kännetecknar en bra n8n-arbetsflödesmall?

En pålitlig n8n-mall ger teamen en återanvändbar struktur som löser ett verkligt problem med minimal konfiguration.

Här är vad en bra mall måste innehålla:

Ett tydligt syfte : Hanterar ett specifikt, vardagligt användningsfall så att du omedelbart förstår när och var du ska använda det.

Enkel installation och minimal konfiguration : Kräver endast några få inmatningar som API-nycklar, kalkylblads-ID eller formulärfält innan de är klara att köras.

Logiskt flöde : Säkerställer att varje steg i arbetsflödet följer en tydlig väg, att noder är tydligt märkta och att villkor och förgreningar är lätta att följa.

Felhantering : Förutser problem, såsom saknade data, misslyckade API-anrop eller timeouts, och tillämpar reservåtgärder för att arbetsflödena ska fortsätta fungera smidigt.

Skalbarhet och prestanda: Hanterar både små och stora arbetsbelastningar med effektiv filtrering eller batchning, och överbelastar inte systemet med för många noder.

Gratis n8n-roadmap-mallar

Nedan har vi några n8n-arbetsflödesmallar som ger färdiga ramverk för automatisering av uppgifter så att du kan hoppa över inställningarna och gå direkt till utförandet.

1. Mall för veckovis kaffesamtal (Mattermost-version)

via n8n

Mallen Weekly Coffee Chat grupperar slumpmässigt personer från en Mattermost-kanal och skickar dem inbjudningar till en ”virtuell kaffestund”. Det är ett bra val när du vill främja teamkulturen i distans- eller hybridmiljöer genom att schemalägga informella avstämningar utan manuellt arbete.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skicka kalenderinbjudningar till varje grupp så att deltagarna kan reservera tid för kaffepausen.

Blanda nya medarbetare med befintliga teammedlemmar som en del av din onboarding-process.

Planera regelbundna teamdagar och se till att det blir varierande genom att slumpmässigt dela in grupperna varje gång.

✅ Perfekt för: Teamledare och HR-avdelningar som letar efter ett verktyg för att öka det organiska samarbetet.

2. AI-driven PDF-fakturaparser med Google Drive, Google Sheets och OpenAI-mall

via n8n

Den AI-drivna PDF-fakturaparsern med Google Drive, Google Sheets och OpenAI-mall är utformad för ekonomiteam och affärsverksamhet och övervakar en Google Drive-mapp för nya faktura-PDF-filer, tillämpar OCR och AI-extraktion (via GPT-4. 1 eller GPT-4o-mini för strukturerad extraktion) och matar sedan ut strukturerade data till Google Sheets.

Denna mall stöder nu uppdaterad OCR+LLM-extraktion med hjälp av OpenAI:s Vision-modeller, vilket förbättrar noggrannheten för specificerade fakturor.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Extrahera viktiga fakturafält som fakturanummer, fakturadatum, leverantörsnamn, totalbelopp, specificerade detaljer, skatt etc.

Logga de extraherade uppgifterna i ett ark i Google Sheets för att skapa en ren, sökbar fakturadatabas.

Utöka arbetsflödet genom att integrera det med bokföringsprogram och lägga till godkännandesteg, aviseringar eller felhanteringsgrenar.

✅ Perfekt för: Redovisningsteam och administratörer i småföretag som vill automatisera backoffice-arbetsflöden.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

3. Extrahera fakturadata från Google Drive till Sheets med Mistral OCR & Gemini

via n8n

Extrahera fakturadata från Google Drive till Sheets med Mistral Nemo OCR & Gemini-mall övervakar en angiven mapp i Google Drive – en mapp där du lägger faktura-PDF:er eller bildfiler. När en ny faktura dyker upp använder arbetsflödet Mistral OCR för att extrahera textinnehållet från fakturan. Därefter analyserar Gemini AI värdena och lägger till dem som en ny rad i ett Google Sheet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Eliminera manuell inmatning av fakturadata och minska antalet fel

Bestäm vilka kolumner du behöver, så anpassar mallen sig efter dina arbetsflöden.

Justera flödet, lägg till valideringar, aviseringar, valutakonvertering etc. för komplex arbetsflödeshantering.

✅ Perfekt för: Frilansare eller byråer som tar emot och hanterar fakturor

4. Dokumentera och säkerhetskopiera n8n-arbetsflöden automatiskt

via n8n

Mallen Automatically Document and Backup N8N Workflows körs enligt ett schema. För nya och nyligen modifierade arbetsflöden skapar den en säkerhetskopia och lagrar den i ett versionskontrollerat arkiv som GitHub. Den genererar också en sammanfattning tillsammans med metadata och lagrar den i en Notion-databas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Konfigurera en gång och låt det hantera både säkerhetskopiering av arbetsflöden och dokumentation.

Automatisera versionskontroll för arbetsflöden utan manuell export

Skicka aviseringar till användare/team när ett arbetsflöde ändras

✅ Perfekt för: Användare eller team med många n8n-arbetsflöden som vill ha en säkerhetskopia och versionshistorik.

5. Veckovisa arbetsflödesanalysrapporter med n8n API och e-postleverans

via n8n

Veckorapporter om arbetsflödesanalyser med n8n API och e-postleveransmall visar vilka arbetsflöden som oftast misslyckas eller vilka som tar för lång tid. Den kan konfigureras med både Gmail och Outlook för att ge intressenterna en tydlig veckorapport i deras inkorg.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kombinera exekveringsdata för alla arbetsflöden med metadata för sammanhang

Få en HTML-rapport med exekveringsstatistik, såsom antal framgångar, misslyckanden etc.

Få realtidsvarningar genom att lägga till ett parallellt arbetsflöde som aktiveras vid fel och skickar en avisering.

✅ Perfekt för: Små team som vill ha ett enkelt, kodfritt sätt att spåra vilka arbetsflöden som fungerar tillförlitligt och vilka som ofta misslyckas.

6. Automatiserad kvalificering och vidarebefordran av leads med GPT-4o-mini, Google Sheets och HighLevel CRM

via n8n

Med Automatiserad leadkvalificering och -dirigering med GPT-4o-mini, Google Sheets och HighLevel CRM-mall i n8n kan du effektivt sortera och prioritera leads. Leads loggas, prioriteras, registreras i CRM och tilldelas säljare automatiskt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Automatisera manuella, repetitiva processer och spara tid när antalet leads ökar.

Använd en AI-baserad kvalificering för att säkerställa en enhetlig poängstandard (het/varm/kall).

Konfigurera AI-prompter och poänglogik för att anpassa kvalifikationskriterierna till ditt företag.

✅ Perfekt för: Små till medelstora företag som vill undvika manuell utvärdering av leads.

💡 Proffstips: Namnge noderna tydligt! Ett arbetsflöde är bara så begripligt som dess etiketter. Använd tydliga namn som "Kontrollera CRM-status", "Filtrera betalda fakturor" eller "Rensa e-postinmatning" för att underlätta underhåll och överlämningar.

7. AI-driven automatiserad förslagsgenerator för samtal efter försäljning

via n8n

Efter ett säljsamtal tar arbetsflödet AI-Powered Post-Sales Call Automated Proposal Generator dina samtalsanteckningar eller transkriptioner, kör dem genom AI för att sammanfatta viktiga krav och genererar ett skräddarsytt förslag som du kan skicka till den potentiella kunden. Istället för att spendera timmar på att skriva och formatera ett förslag får du ett färdigt dokument på några sekunder.

Mallen accepterar även inspelningar av ljudsamtal (transkriberade med Whisper v3 eller Gemini Audio) och kan generera förslag på utkast som DOCX-filer.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll en enhetlig struktur i alla förslag med avsnitt för problemöversikt, lösningsöversikt etc.

Använd AI-modeller för att generera ett personligt förslag som är skräddarsytt efter kundens önskemål.

Justera de avsnitt som genereras av AI och e-postformatet, beroende på dina tjänster eller bransch.

✅ Perfekt för: Små och medelstora säljteam som vill snabba upp framtagningen av offerter och minska det manuella arbetet med att skriva texter.

💡 Proffstips: Ställ in felvarningar Även enkla arbetsflöden kan misslyckas på grund av utgångna tokens, ändrade filnamn eller saknade data. Lägg till ett meddelandesteg som pingar dig när något går fel så att problemen inte hopar sig.

8. Automatiseringspaket för kundsupport i flera kanaler

via n8n

n8ns Multi-Channel Customer Support Automation Suite samlar dina supportförfrågningar från flera kanaler i ett enda ärendehanteringsflöde. Ärenden kan taggas och vidarebefordras till din helpdesk eller CRM så att konversationer och problem kan lösas snabbt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd AI-driven klassificering för att kategorisera ärendet: fakturering, teknisk support, kontofrågor, klagomål, funktionsförfrågningar etc.

Eskalera brådskande, högprioriterade eller tids känsliga ärenden till rätt team eller supportagent för snabbare hantering.

Integrera med Zendesk, HubSpot, Salesforce etc. för loggning, analys och långsiktig spårning.

✅ Perfekt för: E-handelsbutiker eller SaaS-tjänster som förväntar sig en måttlig daglig kundsupportvolym.

Begränsningar för n8n

n8n är ett flexibelt verktyg för team som vill bygga skalbara operationer eller automatiskt utlösa uppgifter över plattformar.

Här är dock några områden där n8n ibland brister:

Komplex installation: För att skapa ditt första arbetsflöde krävs manuell nodkonfiguration och kunskap om REST API, vilket begränsar tillgängligheten för nybörjare.

Brant inlärningskurva: n8n erbjuder flexibilitet, men de logikbaserade inställningarna och nodhierarkin kan överväldiga nya användare (särskilt de utan teknisk bakgrund), som kan behöva handledning.

Begränsade integrationer: Trots att de stöder större appar, avancerade tjänster eller nischverktyg, behöver de ofta anpassad kod eller externa inloggningsuppgifter.

Molnbegränsningar: Den kostnadsfria versionen och den självhostade versionen kräver extra konfiguration för att skala eller dela arbetsflöden mellan stora team.

Minimal analys: Det finns ingen inbyggd instrumentpanel för dataanalys, vilket gör det svårare att mäta arbetsflödets prestanda utan extern spårning.

Säkerhetskonfiguration: Användare måste hantera kryptering och åtkomstbehörigheter manuellt, vilket kan medföra risker om det inte konfigureras korrekt.

Alternativa n8n-mallar

1. ClickUp-mall för projektledning

Få gratis mall Leverera projekt snabbare med ett arbetsutrymme som kopplar samman uppgifter, tidslinjer och team med hjälp av ClickUp-mallen för projektledning.

Börja leverera komplexa projekt snabbare med struktur och tydlighet. Använd ClickUp-projektledningsmallen som håller program och portföljer från idé till genomförande i ett enda arbetsflöde.

Det är enkelt att organisera arbetet med Spaces för olika avdelningar eller team, Folders för projekt och Lists för faser eller milstolpar. Med ClickUp Custom Fields kan du registrera detaljer som prioritet, risk, budget, ägare, förfallodatum etc. för varje uppgift.

För automatisering av projektledning får du if/then-triggers, över 100 fördefinierade mallar och flexibiliteten att anpassa dem efter dina behov.

ClickUp Automations eliminerar manuellt arbete. När statusen för en uppgift ändras till "Slutförd" kan du automatiskt flytta den till en annan lista eller meddela berörda parter. Eller när ett förfallodatum passerats, ändra prioriteten till "Brådskande" och meddela den ansvarige och projektledaren.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Utlösa statusändringar, skicka automatiska uppdateringar till ledningen eller sök och anslut med verktyg som n8n, Slack eller Google Sheets för att eliminera repetitiva rapporter.

Tilldela tydliga ansvarsområden genom fälten Projektledare, Begärare och Verkställande sponsor så att alla vet vem som är ansvarig för leverans och godkännanden.

Kombinera med Agile Boards, Gantt Charts eller automatiseringsplattformar som n8n för att synkronisera uppgifter, spåra leveranser och trigga arbetsflöden mellan verktyg och team.

✅ Perfekt för: Projektledare, PMO-chefer och tvärfunktionella team som hanterar flerfasiga initiativ som kräver realtidsöverblick.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain, en AI-driven och kontextmedveten assistent, hjälper till att påskynda arbetsflöden genom att hämta insikter från hela din arbetsyta. Den skannar dina dokument för att generera sammanfattningar, kopplar samman uppgifter med leveranstider för att hjälpa dig att prioritera och genererar allt från e-postrubriker till fängslande bildtexter för sociala medier.

2. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Få gratis mall Effektivisera arbetet med ClickUp Task Management Template genom att tilldela uppgifter, sätta prioriteringar och följa upp framstegen i varje team.

ClickUp Task Management Template erbjuder ett tydligt och anpassningsbart system för att enkelt planera, tilldela och spåra uppgifter. Du kan växla mellan ClickUps över 15 anpassade vyer för att se arbetet från olika perspektiv, inklusive deadlines, ägarskap och framsteg.

I lista efter prioritet sorteras alla dina uppgifter efter hur brådskande de är, från högsta till lägsta prioritet. I lista efter avdelning visas uppgifter för varje avdelning med ansvariga, förfallodatum, status, prioritet, kommentarer osv. Du får också en kalendervy där du kan se tidslinjer på daglig, veckovis eller månadsvis basis.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ställ in en standarduppgiftsmall för alla uppgifter i ett projekt, så att nya uppgifter automatiskt får den strukturen.

Skapa mallar för checklistor för repetitiva steg inom uppgifter och tillämpa dem på uppgifter antingen manuellt eller via automatiseringar.

Lägg till dashboard-widgets (om de inte redan är konfigurerade) för att spåra uppgiftsstatistik som totalt antal uppgifter, slutförda uppgifter, försenade uppgifter eller uppgifter per ansvarig.

✅ Perfekt för: Projektledare som behöver en centraliserad uppgiftshub för att planera och spåra leveranser mellan team.

3. ClickUp-processflödesdiagrammall

Få gratis mall Visualisera arbetsflöden tydligt med hjälp av ClickUp-mallen för processflödesschema.

ClickUp-processflödesdiagrammallen omvandlar komplexa operationer till tydliga, stegvisa bilder. Denna mall är byggd på samarbetsinriktade ClickUp-whiteboards med ansvar för vem som gör vad i varje steg. Det är en användbar mall för strukturerade, flerstegsprocesser som anställning, introduktion, överlämningar eller långa godkännandekedjor.

Varje form på whiteboardtavlan representerar uppgifter, beslut och processflöden med pilar som anger nästa steg. Du får en färdig flödesschema-vy, men du kan dra element för att ordna om dem efter dina arbetsflöden.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd kopplingar, lägg till beslutsanteckningar (som Ja/Nej) eller duplicera former när din process expanderar.

Skapa repeterbara, granskbara arbetsflöden för rekrytering, drift eller HR.

Dela eller exportera whiteboards direkt för feedback eller dokumentation.

✅ Perfekt för: HR-team, rekryterare och driftschefer som förlitar sig på visuell tydlighet för att hålla processerna konsekventa och transparenta.

4. ClickUp-mall för processkartläggning

Få gratis mall Dokumentera, förfina och optimera affärsarbetsflöden för större tydlighet och effekt med ClickUp Process Mapping Template.

ClickUp Process Mapping Template är en färdig att använda uppgiftslista med över 20 steg definierade som deluppgifter för att dokumentera och optimera processer mellan avdelningar.

När du har bestämt vilket arbetsflöde eller vilken process du vill kartlägga skriver du ner alla steg i ClickUp Docs. Här kan du samarbeta i realtid med dina teammedlemmar och bestämma ansvarsområden och tidsplaner. Konvertera åtgärdspunkter till ClickUp-uppgifter, ange ansvariga, prioriteringar och förfallodatum för att underlätta uppföljningen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra ansvar och ägarskap genom att tilldela tydliga roller och länka beroenden i ClickUp för att eliminera förvirring mellan avdelningar.

Identifiera och åtgärda ineffektiviteter snabbare med hjälp av fält för framsteg och slutförandegrad.

Koppla samman data mellan team när du länkar uppgifter, dokument och relaterade projekt för att upprätthålla en enda källa till information för varje arbetsflöde.

✅ Perfekt för: Operationschefer och teamledare som behöver standardisera arbetsflöden i tvärfunktionella miljöer.

🚀 ClickUp-fördel: Arbetsflödesautomatisering fungerar bäst från en enhetlig arbetsyta. ClickUp Brain MAX hjälper dig att automatisera rutinmässiga steg, sammanfatta uppdateringar och flytta information mellan appar automatiskt. Från att sammanfatta mötesanteckningar till att konvertera chattmeddelanden till ClickUp-uppgifter kan det automatisera processer mellan plattformar.

5. ClickUp Swimlane-flödesschemamall

Få gratis mall Förenkla samarbetet med ClickUp Swimlane Flowchart Template genom att definiera roller, kartlägga ansvarsområden och följa framstegen visuellt.

För att visualisera processer som involverar flera team kan du använda den här interaktiva whiteboard-konfigurationen i ClickUp Swimlane Flowchart Template. Varje bana i detta flödesschema representerar en person eller ett team, och flödesschemaelementen representerar uppgifter, beslut eller steg.

Till skillnad från statiska flödesscheman är detta en helt användbar mall där varje form kan förvandlas till en ClickUp-uppgift, med anpassningsbara anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar. Banorna är färgkodade efter team och kan ordnas om vertikalt eller horisontellt beroende på vilken layout du föredrar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd former (rutor, beslutsdiamanter, start-/slutcirklar) för att representera olika typer av steg (uppgift, beslut, start, slut).

Använd beslutspunkter (diamanter) där arbetsflödet förgrenar sig (t.ex. godkänt vs. avvisat, ja/nej-vägar).

Tilldela varje uppgift till rätt teammedlem eller avdelning och lägg till övervakare, startdatum, förfallodatum och prioriteringar efter behov.

✅ Perfekt för: Team och utvecklare som vill visualisera, automatisera och hantera arbetsflöden mellan olika avdelningar.

6. ClickUp enkel mind map-arbetsflödesmall

Få gratis mall Omvandla spridda idéer till strukturerade, sammankopplade arbetsflöden för snabbare genomförande med ClickUps enkla mind map-arbetsflödesmall.

Brainstorma smartare med denna enkla mind map-mall från ClickUp som erbjuder ett visuellt sätt att koppla samman idéer och utforma arbetsflöden. Den passar bäst för planering i ett tidigt skede och sessioner för insamling av krav.

Denna ClickUp Mind Maps-mall är förkonfigurerad med vyer och noder/anslutningar, men du kan dra runt noderna för att omorganisera layouten och omstrukturera grenarna efter behov. Här fungerar samarbetet i realtid. Team kan redigera mind mappen, lägga till idéer, omvandla noder till uppgifter, markera prioriteringar och mycket mer.

I Task Mode representerar noder faktiska uppgifter och deluppgifter från din ClickUp-arbetsyta så att du kan visualisera befintliga processer. Blank Mode är där du börjar från scratch och experimenterar fritt innan du bygger.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera alla kopplingar mellan idéer, automatiseringar och leveranser i en interaktiv karta.

Driv automatiseringsplaneringen med villkorlig logik som låter data flöda innan du bygger integrationer.

Bjud in teammedlemmar att samarbeta med att kartlägga idéer live, lägga till kopplingar eller justera prioriteringar i realtid.

✅ Perfekt för: Produktchefer och marknadsföringsstrateger som behöver organisera komplexa idéer och testa arbetsflödeslogik.

7. ClickUp-mall för grafisk design

Få gratis mall Skapa ordning i kreativiteten med ClickUps arbetsflödesmall för grafisk design, som gör det enkelt att hantera briefs, revisioner och godkännanden.

Med ClickUp Graphic Design Workflow Template får ditt designteam ett strukturerat men flexibelt utrymme för att organisera leveranser och spåra dem genom olika stadier. Det finns tre fördefinierade listor: Nya förfrågningar, Aktiva förfrågningar och Kundlista. Gruppera, sortera och filtrera uppgifter hur du vill för att hantera inkommande och pågående arbete.

I Kanban-visningen kan uppgifter grupperas efter status, ansvarig, prioritet, taggar eller förfallodatum. Och i Gantt-diagramvisningen kan du se projektets tidsplan och eventuella beroenden på en visuell tidslinje.

Anpassade fält som Typer av projekt, Kanal och Begärt format låter dig registrera ytterligare detaljer på ett korrekt sätt. I fältet Personer kan du lägga till granskare och godkännare för att klargöra vem som är ansvarig för vilken uppgift.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd formuläret Grafisk designförfrågan för att samla in designförfrågningar från interna team eller kunder.

Visualisera leveransdatum på ett ögonblick i kalendervyn och synkronisera den med Google Kalender för bättre spårning.

Bifoga relevanta filer, såsom mockups, källfiler, referensbilder, kundbriefingar etc., till uppgifter för fullständig kontext.

✅ Perfekt för: Designteam och marknadsavdelningar som hanterar stora volymer designförfrågningar eller kundleveranser.

8. ClickUp-mall för e-postmarknadsföring

Få gratis mall Automatisera kampanjer och spåra mätvärden enkelt med ClickUp-mallen för e-postmarknadsföring.

ClickUp-mallen för e-postmarknadsföring fungerar som ett kommandocenter för alla dina e-postkampanjer. Använd den för att skapa kampanjer, schemalägga e-postmeddelanden, köra prestationsanalyser och till och med spåra arbetsbelastningar.

Alla kampanjrelaterade uppgifter som du skapar visas i kampanjlistan, där du kan se allt innehåll som är planerat att släppas tillsammans med detaljer som kanal och målgrupp. Innehållskalendern visar sedan dina kampanjer över månaden, med färgkodade uppgiftskort som gör det enkelt att följa framstegen med ett ögonkast.

Tabellen Email Results Tracking (Spårning av e-postresultat) listar alla skickade kampanjer tillsammans med viktiga engagemangsmätvärden för varje segment. Det blir enklare att planera framtida kampanjer när du får klarhet i hur ditt innehåll har presterat.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd anpassade fält för attribut som segment, kampanjlänk, totalt antal klick, skickade e-postmeddelanden, klickfrekvens och mer.

Lägg till formelfält för att automatisera beräkningar och jämföra resultat, såsom engagemangspoäng, kostnad per konvertering, intäkter per e-post, avregistreringar, genererade leads etc.

Övervaka ditt teams kapacitet och framsteg med vyn Team Workload (Box) och balansera arbetsbelastningen effektivt.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam och tillväxtchefer som letar efter ett verktyg för att centralisera kampanjplanering och mäta resultat.

🚀 ClickUp Brain i praktiken: För marknadsföringsteam utför ClickUp Brain sentimentanalys för att ta reda på vad kunderna tycker om ett varumärke och dess produkter, kampanjer eller konkurrenter. Insikterna kan sedan användas för att identifiera de områden som väcker mest oro och prioritera förbättringar.

9. Kanban för mjukvaruutveckling – mall

Få gratis mall Öka utvecklingsgruppens effektivitet och hantera sprints visuellt med ClickUp Kanban-mallen för arbetsflöde inom mjukvaruutveckling.

ClickUp Kanban för mjukvaruutvecklingsmallen ger team ett strukturerat sätt att hantera utvecklingsarbetsflöden och förbättra ansvarsskyldigheten.

Mallen levereras med en uppsättning fördefinierade kolumner som representerar olika stadier i mjukvaruutvecklingen, såsom backlog, pågående, granskning, testning, klar, blockerad osv. Du kan ändra eller utöka dessa statusar så att de passar ditt teams faktiska arbetsflöde.

Uppgifter, som visas som kort, kan representera funktionsförbättringar, buggfixar, processförbättringar eller backlog-objekt. Du kan enkelt dra och släppa kort för att flytta dem mellan olika steg allteftersom arbetet fortskrider.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela ett tydligt visuellt system för att spåra framsteg inom produkt, kvalitetssäkring och teknik.

Övervaka cykeltider och ställ in WIP-gränser för att identifiera hinder innan de försenar releaser.

Prioritera uppgifter baserat på sprintbehov och använd filter för att visa uppgifter efter prioritet eller förfallodatum.

✅ Perfekt för: Programvaruteam som letar efter ett verktyg för att hantera arbetet visuellt med hjälp av en Kanban-tavla.

10. ClickUp-mall för innehållshantering

Få gratis mall Centralisera din redaktionella kalender med ClickUp-mallen för innehållshantering.

ClickUp Content Management Template är ett färdigt system för att hantera hela din innehållspipeline. Inom denna mall har du ett dynamiskt arbetsutrymme med dedikerade listor för varje kanal, såsom webbplats, blogg, sociala medier och e-post.

Innehållsförfrågningar börjar i listan Inkommande förfrågningar, där du kan logga idéer, tilldela ägare och uppskatta arbetsinsatsen. Därifrån flödar varje objekt in i kanalspecifika tavlor med olika stadier, såsom Koncept, Under utveckling, Under granskning och Redo att publiceras, vilket gör att du kan standardisera innehållsarbetsflödena över olika kanaler.

Det kollaborativa arbetsområdet låter dig arbeta med dina skribenter, designers, redaktörer och marknadsförare i realtid. Du kan använda deluppgifter eller checklistor för innehåll med flera steg och lägga till bilagor eller länkar för tillgångar, briefs, riktlinjer och branding-kit.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera alla innehållsförfrågningar, framsteg och godkännanden i ett gemensamt arbetsutrymme som skalar med din marknadsföringsvolym.

Automatisera repetitiva statusuppdateringar och övervaka kampanjutgifter eller publiceringsfrekvens utan kalkylblad.

Koppla mål, budgetar och prestationsmått direkt till varje innehållsuppgift för bättre översikt och rapportering.

✅ Perfekt för: Marknadsförings- och innehållsteam som hanterar flerkanaliga kalendrar och kreativa arbetsflöden

11. ClickUp-mall för projektförfrågan och godkännande

Få gratis mall Lansera produkter snabbare med ClickUp-mallen för projektförfrågan och godkännande

ClickUp-mallen för projektförfrågan och godkännande hjälper till att standardisera förfrågningar i hela organisationen så att varje nytt projekt följer en definierad godkännandeprocess.

Statusmarkörer hjälper till att spåra arbetet. Varje ny förfrågan börjar i "Under granskning". När intressenterna utvärderar och fattar beslut kan statusen ändras till "Godkänd", "Avvisad" eller "Pågående" beroende på resultatet. När projektet har godkänts kan projektuppgifterna tilldelas rätt teammedlemmar, och du kan använda samma arbetsyta för att spåra framstegen fram till leveransen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd listvyn för att se alla projektförfrågningar på ett ögonblick och jämföra detaljer, såsom påverkan, kostnad, status etc.

Få en visuell översikt över alla förfrågningar, från inlämning till godkännande till utförande, i projektförfrågningsvyn .

Omvandla godkända förfrågningar till färdiga projekt: skapa deluppgifter, ange deadlines, lägg till bilagor, ange beroenden eller prioritet etc.

✅ Perfekt för: Projektledare som hanterar projektidéer eller arbetsförfrågningar från flera intressenter eller avdelningar

12. ClickUp-mall för e-postautomatisering

Få gratis mall Integrera e-postfunktioner för att förbättra din projektledning med ClickUps mall för e-postautomatisering.

Med ClickUp Email Automation Template kan du skicka e-postmeddelanden baserat på fördefinierade villkor eller triggers. Du kan välja mellan över 100 mallar eller ställa in anpassade regler baserat på dina arbetsflöden.

Triggers kan vara processteg som skapande av uppgifter, statusändringar eller anpassade fält-värden som "Skicka datum". E-postinnehåll kan lagras i ClickUp Docs och bifogas till uppgifter, tillsammans med andra tillgångar som bilder eller varumärkespaket.

Om du driver e-postkampanjer kan du spåra mätvärden och se dem på ClickUp-dashboards för att analysera prestanda och justera framtida e-postmeddelanden eller arbetsflöden.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera alla kommande sändningar och undvik överlappningar med kalendervyn .

Skissa på ämnesrader och e-posttexter i ClickUp Docs för att samarbeta med ditt team och få omedelbar feedback.

Utvärdera vilka e-posttyper som fungerar bäst, optimera ämnesrader, förbättra segmenteringen och justera din automatiseringslogik.

✅ Perfekt för: Alla som behöver skicka e-postmeddelanden i rätt tid och på ett konsekvent sätt utan manuellt arbete.

💡 Proffstips: Dokumentera medan du bygger Lägg till korta anteckningar i dina arbetsflöden som förklarar vad varje avsnitt gör. Ditt framtida jag – och dina teamkamrater – kommer att tacka dig när det är dags att felsöka eller uppdatera.

13. ClickUp-blogghanteringsarbetsflödesmall

Få gratis mall Samordna skribenter, redaktörer och deadlines på ett och samma ställe med ClickUp Blog Management Workflow Template, som är utvecklad för innehållsteam.

Mallen för blogghantering ger dig en centraliserad, automatiserad arbetsyta där varje inlägg går från idé till publicering genom ett tydligt arbetsflöde.

Du får ett inbyggt formulär för förfrågningar så att nya bloggidéer kan samlas in i ett strukturerat format. Varje inlämning blir en ny uppgift. När den har godkänts kan utförandet tilldelas skribenter och designers, tillsammans med detaljer som bloggtitel, författare, förfallodatum, nödvändiga tillgångar, publiceringsdatum, kanal etc.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd Kalendervy för att ställa in publiceringsdatum och visualisera kommande inlägg.

Byt till Tidslinje och Gantt-diagram för att se beroenden och överlappningar i publiceringsschemat.

Flytta uppgifter mellan olika arbetsflödesstadier när arbetet går från utkast till granskning, design, planering och publicering i Board View.

✅ Perfekt för: Byråer eller interna kreativa team som publicerar bloggar för flera varumärken eller innehållsströmmar

Spara tid och skala upp snabbare med ClickUp

Varje arbetsflöde är bara så starkt som systemet bakom det. n8n-arbetsflödesmallar gör automatisering tillgänglig för team genom att koppla samman verktyg och eliminera manuella uppgifter.

Men om du vill förvandla manuella arbetsflöden till självkörande system behöver du ClickUp.

ClickUps arbetsflödesmallar ger teamen en balans mellan kontroll och momentum, vilket hjälper dig att utforma system som växer med arbetet istället för att bromsa det.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja hitta färdiga inställningar för marknadsföring, teknik, drift och mycket mer.