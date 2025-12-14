De 13 bästa AI-verktygen för generativ motoroptimering (GEO) under [år]

Du kanske tror att ditt varumärke är sökbart överallt... tills du frågar ChatGPT och ditt namn aldrig dyker upp. En väckarklocka för dig som marknadsförare.

När generativa AI-sökmotorer som ChatGPT, Perplexity och Gemini blir det första stället människor vänder sig till för att få svar, kanske traditionell SEO inte längre räcker till. Ditt varumärke måste också synas i AI-svaren på användarnas frågor. Verktyg för generativ sökmotoroptimering (GEO) hjälper dig att förstå hur stora språkmodeller (LLM) tolkar, citerar och visar ditt innehåll. Men alla GEO-verktyg gör inte samma sak. Vissa spårar var och hur ofta du citeras på olika AI-plattformar. Andra hjälper dig att strukturera ditt innehåll så att AI kan tolka det mer korrekt.

I det här inlägget går vi igenom 13 GEO-verktyg som är utformade för att avkoda hur AI-sökmotorer bearbetar ditt innehåll.

Letar du efter ett snabbt sätt att hitta de bästa verktygen för generativ motoroptimering och jämföra funktioner, priser och idealiska användningsområden? Denna tabell fungerar som din referensguide.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* Peec AI Spårning av flera sökmotorer, konkurrentjämförelser och plattformsoberoende synlighetsanalyser. Medelstora team som vill ha prisvärd GEO-analys Anpassad prissättning BrightEdge SEO och AI-insikter på företagsnivå, optimering av sidor och innehåll, arbetsflödespaneler Stora företag behöver skalbar SEO-intelligens Anpassad prissättning Conductor Handlingsbara SEO- och AI-synlighetspaneler, övervakning av innehållets hälsa, företagsintegrationer Byråer och stora varumärken som hanterar komplex SEO och GEO Anpassad prissättning Otterly. AI Spårning av varumärkesomnämnanden i ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment och nyckelordsförslag Varumärken som prioriterar synlighet för varumärket och omnämnanden Från 29 $/månad Semrush ChatGPT/Perplexity-rankingspårning, promptar sentiment, SEO och GEO-verktygsintegrering SEO-team som expanderar till AI-sökbarhet Planen kostar från 199 USD/månad per användare. Scrunch AI Övervakning på promptnivå, automatiserade CSV-exporter, grundläggande poängsättning och varumärkesuppföljning Små till medelstora marknadsföringsteam med fokus på AI-branding Priser från 300 $/månad AthenaHQ GEO-fokuserad analys, sentiment, konkurrentbevakning, snabb volymkontroll och åtgärdscenter Medelstora och stora varumärken som skalar upp sin AI-synlighetsstrategi Planen kostar från 295 $/månad. Rankscale Kreditbaserad snabb spårning, AI-crawlerinsikter och upptäckt av okända konkurrenter Byråer eller varumärken som behöver mycket detaljerade GEO-data Planen kostar från 20 $/månad. Mangools AI Search Grader AI-sökningspoäng för GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; grundläggande snabbinsikt Små team som utforskar GEO-medvetenhet på nybörjarnivå Gratis provperiod, planer från 24,50 $/månad. Profound Conversation Explorer, sentiment mapping, crawler auditing och BI-integrationer Företagsvarumärken som behöver djupgående GEO-analyser Planen kostar från 99 $/månad. Surfer SEO Innehållsredigerare i realtid, SERP Analyzer, granskningar, ämnesplanerare, JSON‑LD-generering Innehållsteam som kombinerar SEO och GEO-vänligt skrivande Planen kostar från 99 USD/månad per användare. MarketMuse Ämnesmodellering, innehållsinventeringspoängsättning, kortfattad generering, gap explorer och Connect-länkningsfunktion SEO-/innehållsteam som hanterar stora redaktionella pipelines Gratis plan tillgänglig, anpassade priser HubSpot AI Search Grader Omedelbar varumärkesuppfattning och andel av rösterna i GPT‑4o, Perplexity och Gemini-resultat Varumärken som vill ha en snabb översikt över AI-synligheten Helt gratis, utan inloggning eller konto.

Precis som traditionella sökmotorer har AI-sökmotorer flera rörliga delar. De bästa verktygen hjälper till med varje steg i processen. Här är vad du bör prioritera.

Spåra synlighet på promptnivå: Leta efter verktyg som låter dig övervaka var ditt varumärke visas (eller inte visas) i ChatGPT, Perplexity, Gemini och andra AI-motorer. De bästa visar rankningsposition, frekvens och sammanhang för omnämnanden.

Jämför konkurrenternas prestanda: Ditt GEO-verktyg för generativ motoroptimering bör visa hur ofta dina konkurrenter dyker upp i AI-genererade svar och som svar på vilka typer av frågor. Detta hjälper dig att identifiera innehållsmöjligheter och luckor i användarnas avsikter.

Optimera innehållet för AI-tolkning: Välj verktyg som visar prompt-liknande formuleringar och semantiska kluster som AI-modeller kan analysera och visa ditt innehåll. Detta inkluderar utvecklade former av sökordsforskning – att inte bara identifiera vad användarna söker efter, utan också hur de frågar.

Analysera citat och sentiment: Leta efter GEO-plattformar som bryter ner hur AI-sökresultat refererar till ditt varumärke – oavsett om du länkas till, sammanfattas eller ignoreras. Bonus om det inkluderar sentimentanalys och domänautoritetsbedömning.

Stöd för spårning av flera modeller: Se till att verktyget spårar prestanda i flera AI-motorer. De mest användbara verktygen ger en samlad bild av din synlighet på olika AI-plattformar.

Förstå AI-crawlarnas beteende: Vissa företagsverktyg visar också hur AI-bots får tillgång till och förstår din webbplats – användbart för teknisk SEO, schemavalidering och för att säkerställa att ditt innehåll kan bearbetas av LLM.

Få regelbundna uppdateringar om synlighet: Eftersom AI-genererade svar förändras snabbt är verktyg som uppdaterar rankningar och omnämnanden dagligen (eller i nära realtid) mer tillförlitliga för snabb övervakning och beslutsfattande.

🧠 Faktakontroll: Till skillnad från traditionella SEO-resultat erbjuder AI-genererade svar snabbare sammanhang och tydligare svar. Faktum är att 41 % av användarna nu vänder sig till verktyg som ChatGPT för mer direkt och fördjupad information – och 1 av 3 förlitar sig på generativ AI när de söker efter svar online.

Oavsett om du är innehållsmarknadsförare, SEO-ansvarig eller grundare av ett startup-företag ger dessa GEO-verktyg dig den insikt och de snabba data som traditionella plattformar för sökmotoroptimering saknar.

1. Peec AI

via Peec AI

Peec AI erbjuder AI-sökanalys för marknadsföringsteam som vill förstå och förbättra sin synlighet i generativa sökplattformar. Med analys på promptnivå behöver du inte gissa om ditt innehåll citeras för användarnas sökfrågor.

Peec visar exakt när, var och hur ofta ditt varumärke nämns i AI-genererade svar. Du får en övergripande bild av ditt varumärkes närvaro i svar på verkliga användarfrågor.

Du kan övervaka konkurrenter, spåra förändringar över tid och exportera insikter för att förfina din GEO-strategi. För att koppla dina resultat direkt till din analysplattform kan du dessutom ladda ner all synlighets- och promptdata via CSV- eller API-export.

Peec AI:s bästa funktioner

Se när och var ditt varumärke visas i AI-sökningar och översikter med varumärkesbevakning på promptnivå.

Jämför din prestanda direkt med konkurrenter i olika AI-modeller.

Få aviseringar när ditt varumärke dyker upp eller försvinner från AI-genererade svar med realtidsvarningar.

Peec AI-begränsningar

Peec AI erbjuder inte praktiska rekommendationer som schema-markeringar eller förbättringar av citat.

Peec AI-prissättning

Anpassad prissättning

Peec AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Peec AI?

Här är en recension från G2:

Det är enkelt att använda, installationen går extremt snabbt, du får omedelbara insikter och du får äntligen data som hjälper dig att bättre förstå var och hur ditt varumärke nämns i LLM. Det jag gillar mest är att jag också kan se de URL:er som citerats. Det är mycket hjälpsamt för att förstå hur man optimerar för denna prompt.

👀 Visste du att? Nästan 80 % av användarna förlitar sig nu på generativa sammanfattningar (nollklickresultat) i minst 40 % av sina sökningar. Denna förändring har vänt upp och ner på traditionellt sökbeteende och resulterat i en minskning av organisk webbtrafik med 15–25 %.

🎥 Titta på: Hur skapar man en marknadsföringsstrategi som faktiskt fungerar?

2. BrightEdge

via BrightEdge

BrightEdge är en SEO- och innehållsprestationsplattform i företagsklass som är utformad för team som hanterar digitala ekosystem med flera webbplatser. De traditionella SEO-verktygen täcker hela livscykeln – från sökordsupptäckt till sidoptimering, rankningsspårning och prestationsrapportering.

Kärnan i GEO-funktionerna är BrightEdge Insights, en AI-driven motor som analyserar miljarder webb- och sökdatapunkter för att upptäcka möjligheter till innehåll med stor genomslagskraft. Den visar trender, varningar och optimeringsåtgärder i realtid. Dessa insikter hjälper dig att reagera snabbare på förändringar i AI-drivet sökbeteende.

BrightEdge har även Copilot för AI-assisterad metadatagenerering och DataMind för mönsterigenkänning av sökintentioner och engagemang. Med AI Visibility Tracking kan du övervaka ditt varumärkes närvaro i Googles AI-drivna sökmotor.

BrightEdges bästa funktioner

Granska webbplatsens hälsa i stor skala via ContentIQ för att upptäcka tekniska SEO-problem.

Skapa optimerade metadata med BrightEdge Copilot

Använd mallar med ett klick för att skapa dashboards för programprestanda, köparresan, konkurrenslandskapet och mycket mer med Storybuilder.

BrightEdge-begränsningar

För närvarande stöder det Googles AI-översikter (SGE) och erbjuder inte djupspårning över andra AI-sökalgoritmer.

Priser för BrightEdge

Anpassad prissättning

BrightEdge-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (690+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BrightEdge?

Här är en recension från G2:

BrightEdge är en kraftfull SEO-plattform som erbjuder djupgående insikter och datadrivna rekommendationer för att öka synligheten online.

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, och ClickUp Brain hämtar informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

3. Conductor

via Conductor

Conductor startade som en plattform för webbplatsoptimering och intelligens. Nu, med Conductor AI, har plattformen introducerat intelligent automatisering i sina kärnarbetsflöden, vilket erbjuder en mer responsiv och skalbar strategi för innehåll och sökstrategi.

Verktyget för AI-innehållsskapande ökar din produktivitet genom att generera nyckelordsdrivna innehållsbeskrivningar, automatisera optimeringsuppgifter på sidan och visa nya trender baserat på live-data om sökintentioner.

Conductor integreras också med verktyg som DeepCrawl och Adobe, vilket möjliggör teknisk SEO, innehållsflöden och rapportering i ett enda ekosystem.

Conductor erbjuder inte djupgående spårning på promptnivå eller detaljerad synlighet i AI-motorer som ChatGPT eller Perplexity. Men det hjälper team att förfina tydlighet, struktur och relevans – egenskaper som AI-modeller och sökmotorresultatsidor konsekvent prioriterar när de väljer vad som ska visas i svaren.

Conductors bästa funktioner

Kartlägg ämnesluckor på ett intelligent sätt med AI Topic Map, som grupperar innehåll efter ämnesauktoritet och visar var strategiskt innehåll saknas.

Spåra omnämnanden, citat och förstå varumärkesuppfattningen inom AI-svar med hjälp av AI Search Performance.

Lagra ditt varumärkes röst, ton, nyanser, personas, produktinformation och andra viktiga riktlinjer för efterlevnad i ContentProfiles.

Begränsningar för Conductor

Det tar inte upp beteendelogiken hos stora språkmodeller (LLM) eller skräddarsyr rekommendationer för AI-tolkning.

Conductor-priser

Anpassad prissättning

Conductor-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Conductor?

Här är en recension från G2:

Verktyget ger detaljerad information om optimering, och jag gillar dess tydliga och intuitiva gränssnitt. Analysresultaten är snabba och omfattande, och det är ett riktigt bra verktyg för att övervaka förändringar. Detta har gjort det möjligt för mig att bättre förstå hur webbplatser fungerar.

⭐️ Bonus: Prova ClickUp BrainGPT för att låsa upp nästa nivå av AI-driven GEO. ClickUp BrainGPT utnyttjar avancerad generativ AI för att effektivisera varje steg i ditt SEO-arbetsflöde, från forskning och planering till skapande och optimering av innehåll. Vad gör BrainGPT till en game changer för SEO och GEO? Skapa och optimera innehåll, sammanfattningar och dispositioner direkt med hjälp av naturliga språkprompter, så att du kan skapa högkvalitativt, sökoptimerat material. Du kan använda flera premiummodeller av LLM från ChatGPT, Claude, Gemini och andra.

Analysera och sammanfatta stora datamängder eller konkurrenters innehåll, vilket ger dig användbara insikter för dina generativa SEO- eller GEO-strategier.

Automatisera repetitiva uppgifter som sökordsforskning, innehållsklustering och förslag på interna länkar, vilket effektiviserar ditt optimeringsflöde.

Samla alla dina GEO-relaterade dokument, undersökningar och uppgifter på ett ställe, så att det blir enkelt att söka, organisera och samarbeta med ditt team. Växla mellan de bästa AI-modellerna inifrån ClickUp med hjälp av BrainGPT.

4. Otterly. AI

AI-sökmotoroptimeringsverktyget Otterly AI hjälper dig att förbli relevant för nya sökplattformar, eftersom det är utformat för snabb intelligens.

Brand Visibility Index är ett egenutvecklat mått som mäter din närvaro i ledande AI-motorer som ChatGPT, Perplexity, Gemini och Claude. Otterly tillhandahåller även Link Citations Analysis för att visa om du krediteras direkt eller bara parafraseras, och hur ofta dessa länkar driver synlighet.

Du får också domänrankning och analys som visar hur din webbplats står sig mot konkurrenterna i AI-drivna svar. Med hjälp av dessa data kan du jämföra prestanda efter prompt, ämne och källans trovärdighet. Allt detta uppdateras regelbundet via en överskådlig och intuitiv instrumentpanel som hjälper dig att styra din marknadsföringsplan.

Otterly. AI:s bästa funktioner

Gör AI-nyckelordsundersökningar för att upptäcka relevanta söktermer som din målgrupp kan använda i AI-sökmotorer.

Övervaka synligheten för sökfrågor på olika AI-plattformar

Kör GEO-granskningar för att bedöma ditt varumärkes styrkor, upptäcka konkurrenter och utvärdera viktiga taktiker som digital PR, innehåll på sidan och UGC-prestanda i AI-sökningar.

Otterly. AI-begränsningar

Otterly hjälper inte till att förbättra eller omstrukturera ditt innehåll för bättre AI-läsbarhet eller citeringspotential.

Otterly. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Otterly. AI-prissättning

Lite: 29 $/månad

Standard: 189/månad

Pro: 989/månad

Vad säger verkliga användare om Otterly. AI?

Här är en recension från G2:

Jag gillar verkligen hur intuitivt och fokuserat verktyget är – det ger snabbt praktiska förslag och presenterar dem på ett användarvänligt sätt.

🧠 Kul fakta: En humanoid från Boston Dynamics vid namn Atlas tog ett oväntat dopp från scenen under en live-demonstration efter att ha snubblat på en strålkastare. Publiken ska enligt uppgift ha utbrustit i ett kollektivt "oof" – och Atlas stapplade iväg istället för att elegant promenera tillbaka till scenens mitt.

5. Semrush

via Semrush

Semrush grundades 2008 som ett verktyg för sökords- och konkurrentanalys och är idag den självklara plattformen för SEO-proffs. Ursprungligen fokuserade man på SERP-synlighet och spårning av bakåtlänkar, men har sedan dess expanderat till en komplett svit för innehållsmarknadsföring.

På företagsnivå möjliggör Semrush Enterprise AIO mätvärden på varumärkesnivå för AI-upptäckt. Dess AI-översiktsspårning avslöjar exakt när ditt innehåll visas i Googles sammanfattningsblock, vilka konkurrenter som citeras och vilken sökintention som utlöser inkludering.

Om ditt marknadsföringsteam redan använder SEMrushs SEO- och sökordsverktyg, lägger GEO-funktionaliteten till spårning av AI-genererad närvaro.

Semrushs bästa funktioner

Mät andelen röster för att se hur ofta ditt varumärke rankas först i AI-genererade svar jämfört med konkurrenter.

Analysera konkurrenter inom olika domäner med hjälp av Organic Research och Market Explorer för att upptäcka styrkor och möjligheter i deras strategi.

Övervaka trender för att identifiera om dina omnämnanden i AI-svar ökar eller minskar över tid.

Semrushs begränsningar

Avancerade GEO-funktioner (som Share of Voice och Prompt Trends) är för närvarande endast tillgängliga för Enterprise AIO-kunder.

Semrush-priser

Pro: 199 $/månad

Guru: 299 $/månad

Företag: 549 $/månad

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Semrush?

Här är en recension från Capterra:

Sammantaget har erfarenheten av Semrush varit positiv tack vare dess djupgående analyser och integrationsmöjligheter. Jag kunde få en mycket grundlig överblick över rankningar, SERP och sökordsoptimering för varje sida och mina konkurrenter.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Semrush för att förbättra din SEO

6. Scrunch AI

via Scrunch AI

Som webbplatsoperatör har det alltid varit viktigt att vara sökbar på Google, men idag är det lika viktigt att kunna citeras av AI-assistenter. AI-sökning är nu ett av de snabbast växande användningsområdena för konsumenter i historien, och de användare som klickar sig vidare från ChatGPT eller Perplexity-svar tenderar att vara mer kvalificerade och mer benägna att konvertera.

Detta är en viktig fråga när det gäller att använda AI för innehållsmarknadsföring, som Scrunch AI tar itu med. Med prompt-nivådata från ChatGPT kan du få tillgång till sentiment, rankingposition och citeringsfrekvens. Dessa insikter hjälper dig att kvantifiera AI:s andel av rösterna och förfina innehållsstrategin kring vad AI-drivna sökmotorer visar.

Scrunchs Agent Experience Platform (AXP) är en unik funktion som skapar en parallell AI-kompatibel version av din webbplats. Den visas osynligt för AI-agenter, är optimerad för LLM och kopplad till dina källor.

Scrunch AI:s bästa funktioner

Visa källhänvisningar genom att identifiera vilka tredjepartsdomäner AI-system använder för att referera till ditt varumärke, och lyft fram trovärdiga källor jämfört med föråldrade eller vilseledande källor.

Uppdatera synlighetsdata var tredje dag och få insikter i nära realtid om hur ditt varumärke framträder i takt med att AI-systemen utvecklas.

Stöd byråns arbetsflöden med massuppladdningar av promptar, marknadsföringsdashboards som är redo att presenteras och partnerverktyg via Agency Partner Program.

Scrunch AI-begränsningar

Scrunch simulerar hur agenter uppfattar ditt innehåll, men saknar tekniska SEO-verktyg för att diagnostisera schemaproblem, krypteringsblockeringar eller LLM-indexeringsproblem.

Scrunch AI-priser

Startpaket: 300 $/månad

Tillväxt: 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Scrunch AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Scrunch AI?

Här är en recension från G2:

Scrunch släpper kontinuerligt nya funktioner som andra verktyg ofta inte kan mäta sig med. De baserar dessa nya releaser på kundernas önskemål – om du har Scrunch och vill ha en viss funktion är det troligt att de kan göra det möjligt. Slår liknande generativa motoranalysatorer/trackers.

🧠 Visste du att? Rankningen på Googles första sida har ett starkt samband (cirka 0,65) med att nämnas av LLM, medan en bra ranking på Bing också är viktig, om än i något mindre utsträckning.

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

AthenaHQ, som har utvecklats av före detta Google-ingenjörer, fokuserar på snabb intelligens i stor skala. Det spårar omnämnanden av varumärken, sentiment, snabb data och innehållsluckor på olika plattformar. Dessutom erbjuder det en enhetlig instrumentpanel som kombinerar analyser med praktiska insikter.

Det som skiljer Athena från andra är dess Prompt Volume-instrumentpanel och övervakningsverktyg, som visar exakt var du nämns, hur ofta och hur det förändras över tid.

Dess åtgärdscenter rekommenderar sedan specifika korrigeringar, såsom att rikta in sig på försummade ämnen, justera sidstrukturen eller reagera på konkurrenters framgångar.

AthenaHQ:s bästa funktioner

Utnyttja Athenas egenutvecklade Query Volume Estimation Model för att uppskatta promptvolym, identifiera trendiga prompts och få en regionbaserad analys.

Identifiera kunskapsluckor inom AI och få specifika insikter anpassade till din nisch med Action Center.

Spåra AI-citat, övervaka konkurrenter och geografiska data globalt med Athena Monitoring.

Begränsningar för AthenaHQ

Athena saknar sökordsforskning, SERP-analys eller tekniska SEO-funktioner.

Priser för AthenaHQ

Startpaket: 295 $+/månad

Företag: Anpassad prissättning

AthenaHQ-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om AthenaHQ?

Här är en recension från G2:

Dashboarden är intuitiva och det var otroligt enkelt att integrera dem i våra befintliga system.

👀 Visste du att? Inom prompt engineering handlar tokenoptimering inte bara om att hålla sig inom modellens gränser – det handlar om att öka tydligheten och precisionen. Tekniker som att börja med instruktioner, separera sammanhanget från uppgiften och ta bort fyllnadsord hjälper AI-modeller att generera mer fokuserade och kostnadseffektiva svar.

⚡ Mallarkiv: Trött på tomma sidor när du använder AI-verktyg? AI-mallar eliminerar gissningar och hjälper dig att få bättre och snabbare resultat från ChatGPT, Claude och andra LLM:er – oavsett om du skriver innehåll, planerar en strategi eller kör en analys.

8. Rankscale

via Rankscale

RankScale är utvecklat för byråer och konsulter som hanterar flera kunders AI-sökprestanda. Till skillnad från spårningsverktyg för ett enda varumärke stöder det spårning av synlighet för flera varumärken inom ett enda konto, vilket gör det användbart för marknadsförings- och SEO-byråer som hanterar flera kundwebbplatser.

Som SEO-byråprogramvara spårar Rankscale din närvaro på ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok och Microsoft Copilot. Du får snabb information om när, var och hur ditt varumärke (eller din kunds) visas i AI-genererade resultat.

Den kostnadsfria funktionen AI Search Visibility and Ranking Analysis genomsöker din webbplats, använder AI för att generera frågor som din målgrupp kan ställa och kör dessa frågor genom live-AI-motorer. Du får en omedelbar översikt över hur synligt och ersättningsbart ditt varumärke är i AI-upptäcktslagret.

Rankscales bästa funktioner

Samla all information om ditt varumärkes prestanda, citeringsdata och sentimentanalys i en dynamisk marknadsföringsdashboard.

Spåra viktiga indikatorer som synlighetspoäng, omnämnanden, citat, genomsnittliga positioner och detekteringsfrekvenser för din AI-närvaro.

Få ett övergripande betyg på din webbplats med en detaljerad analys av hur väl din webbplats är förberedd.

Begränsningar för RankScale

RankScale visar resultat, men tolkar inte modellbeteendet eller föreslår taktiska förbättringar.

Rankscale-prissättning

Grundläggande: 20 $/månad

Pro: 99 $/månad

Företag: 780 $/månad

Rankscale-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📌 Vad du också bör veta: Att spåra AI-synlighet är bara halva jobbet – att genomföra det kräver strukturerade arbetsflöden. Oavsett om du uppdaterar dussintals sidor för snabba förbättringar eller samordnar tvärfunktionella GEO-insatser, behöver du ett system för SEO-projektledning. Från att tilldela korrigeringar till att övervaka implementeringstidslinjer visar denna guide till SEO-projektledning hur du kan omvandla insikter om synlighet till handling när du hanterar flera intressenter, skribenter eller tekniska uppgifter.

9. Mangools AI Search Grader

via Mangools AI Search Grader

Varför är synlighet i AI-sökningar viktig även om du är ett litet varumärke eller en enskild marknadsförare? Eftersom AI-assistenter som ChatGPT och Perplexity påverkar hur människor upptäcker innehåll. De flesta oberoende företag har ingen aning om de nämns eller förbises.

Mangools AI Search Grader erbjuder ett enkelt sätt att besvara den frågan utan att behöva logga in. Detta kostnadsfria verktyg skannar din webbplats, analyserar ditt innehåll med AI och simulerar verkligt AI-sökbeteende. Därefter genererar det relevanta förslag baserat på din domän. Du får också ett AI-sökningsresultat, genomsnittlig rankning och citat från konkurrenter.

Det är lämpligt för marknadsförare som vill göra en snabb verklighetskontroll för att använda ChatGPT för SEO, utan att investera i en fullständig GEO-svit. Även om det inte är byggt för kontinuerlig spårning, är det ett av de enklaste sätten att jämföra ditt varumärkes synlighet i AI-genererade svar.

Mangools AI Search Grader – de bästa funktionerna

Få snabba insikter om synlighet, genomsnittlig ranking och ett lättförståeligt AI-sökoptimeringsbetyg (0–100) som återspeglar viktad prestanda över olika AI-modeller.

Få relevanta förslag genererade från din nischbeskrivning för att visa de mest effektiva sätten att synas på.

Flera AI-modellanalyser för att få en heltäckande bild av ditt varumärkes prestanda i åtta AI-modeller.

Begränsningar för Mangools AI Search Grader

Det ger dig en bra utgångspunkt, men ingen möjlighet att se snabba trender, förändringar i rankningen eller förändringar i AI-svaren.

Priser för Mangools AI Search Grader

Gratis

Grundläggande: 24,50 USD/månad per användare

Premium: 34,26 $/månad per användare

Agentur: 63,50 $/månad per användare

Mangools AI Search Grader-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Mangools AI Search Grader?

Här är en recension från G2:

Mangools kombinerar enkelhet med kraftfull funktionalitet. Nyckelordsverktyget (KWFinder) är mycket intuitivt. Instrumentpanelen är tydlig och lätt att använda för teammedlemmar med liten erfarenhet av SEO.

10. Profound

via Profound

Med tanke på att 98 % av B2B-köpare har använt generativ AI för självstyrd information i sin köpprocess är generativ motoroptimering avgörande för ditt företag.

Profound är en fullstack-GEO-plattform som är särskilt utvecklad för företagsteam som vill ta kontroll över hur deras varumärke representeras i AI-sökalgoritmer. Från spårning av varumärkesrelaterade sökningar till sentimentanalys och konkurrentjämförelser får du en 360º-vy av ditt AI-sökavtryck.

Med Conversation Explorer och Agent Analytics kan du simulera hur AI-assistenter indexerar, tolkar och citerar ditt innehåll. Dessutom omvandlar plattformens prestationsdashboards GEO-insikter till rapporter som är redo att presenteras för ledningen.

Profound bästa funktioner

Visa källhänvisningar och frekvens för att identifiera vilka domäner eller sidor som påverkar AI-genererade svar om ditt varumärke.

Utför AI-crawler-granskningar för att verifiera hur LLM-bots får åtkomst till din webbplats, upptäck indexeringsproblem och optimera sidor för strukturerade data och AI-kompatibla format.

SOC 2 TYPE II-kompatibilitet i företagsklass och enkel inloggning (SSO) för varumärken som behöver robust säkerhet och dataskydd.

Allvarliga begränsningar

Fokuserar uteslutande på AI-driven synlighet och stöder inte organisk sökordsbevakning eller traditionella SEO-arbetsflöden.

Profound-prissättning

Startpaket: 99 $/månad

Tillväxt: 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Djupgående betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Profound?

Här är en recension från G2:

I grund och botten ger Profound oss ett sätt att mäta en helt ny upptäcktskanal, men deras verktyg har utvecklats kontinuerligt för att möjliggöra ytterligare funktioner. Den öppna feedbackloop vi har med Profound-teamet har gjort det möjligt att göra mer med mindre i en snabbt föränderlig miljö.

11. Surfer SEO

via Surfer SEO

Du optimerar en blogg, en landningssida eller en resurshub. Du vill att den ska rankas och citeras av AI-verktyg som ChatGPT. Men var ska du börja: nytt innehåll eller befintliga tillgångar? Surfer förenklar beslutet åt dig.

Du börjar med att granska det du redan har med hjälp av verktyget Content Audit. Det identifierar sidor som underpresterar, luckor i ämnesbevakningen och konkurrenternas riktmärken, och visar vad som bör uppdateras först. Content Editor guidar dig i omskrivningen med hjälp av datastödda förslag på nyckelord, struktur och längd baserat på vad som fungerar i sökningar och föredras av LLM.

För att planera nästa steg använder du Topical Map, ett AI-verktyg för sökordsökning som grupperar sökord och begrepp i sammankopplade innehållsteman. Surfer's Grow Flow är som en SEO-assistent som rekommenderar veckovisa, lättsmälta optimeringsuppgifter för att hålla din webbplats i utveckling.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Analysera SERP:er på djupet med SERP Analyzer, som jämför över 100–500 rankningsfaktorer, såsom rubriker, ordantal, medieplacering och intern länkstruktur.

Granska befintliga sidor direkt genom att ansluta till Google Search Console för att upptäcka innehåll som inte presterar tillräckligt bra och få automatiska rekommendationer varje vecka.

Ändra geografisk inriktning och enhetstyp för att skräddarsy rekommendationer baserat på lokalt SERP-beteende eller prestanda på mobila enheter jämfört med stationära datorer.

Begränsningar för Surfer SEO

Sidor som är beroende av oändlig rullning eller dynamisk JavaScript-rendering kanske inte granskas fullständigt, vilket kan leda till snedvridna rekommendationer.

Priser för Surfer SEO

Väsentligt: 99 $/månad per användare

Skala: 219 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Surfer SEO?

Här är en recension från Capterra:

Det har varit fantastiskt hittills. Vi har inte använt Surfer-verktygets AI-funktioner särskilt mycket, eftersom vi bara försöker ge våra kunder mervärde med det innehåll vi har.

12. MarketMuse

via MarketMuse

När du hanterar innehåll för en stor webbplats behöver du ett system för att planera, skala och optimera innehåll som fungerar bra i sökmotorer. Det bör också vara synligt i AI-genererade svar. MarketMuse är en AI-driven plattform för innehållsintelligens som hjälper dig att hantera flera stora kundinventarier.

Planeringsfunktionen kartlägger ämneskluster och identifierar innehållsluckor på din webbplats eller inom din bransch. Vad du ska skriva, uppdatera eller konsolidera baseras på denna information. Med Brief Generator kan du snabbt skapa detaljerade, SEO-klara dispositioner. Detta SEO-verktyg ger dig målnyckelord, frågor att besvara, underrubriker och förslag på interna länkar.

När utkastet är klart är det lättare att bedöma om innehållet har ämnesmässig auktoritet med hjälp av funktionen Optimera. Du behöver detta både för rankning på traditionella sökmotorer och AI-citat.

MarketMuse bästa funktioner

Granska innehållsinventeringen automatiskt för att markera sidor som behöver uppdateras.

Få feedback i realtid om hur dina artiklar står sig i jämförelse med MarketMuses ämnesmodeller.

Rekommendera interna och externa länkar via funktionen Connect, som föreslår sidor att länka från eller till.

Begränsningar för MarketMuse

Eftersom dess verkliga värde kommer från skalning av ämneskluster och stora innehållsinventarier, kan MarketMuse vara överdrivet för team som bara publicerar 2–3 artiklar per månad.

Priser för MarketMuse

Gratis

Anpassad prissättning

MarketMuse-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MarketMuse?

Här är en recension från Capterra:

Vårt innehåll uppfyller bättre våra läsares behov, det påskyndar och förbättrar våra innehållsstrategier, och våra rankningar på Google har förbättrats.

13. HubSpot AI Search Grader

via HubSpots AI Search Grader

Om du just har börjat utforska hur AI-sökmotorer som ChatGPT-4o, Perplexity eller Gemini påverkar ditt varumärke är HubSpots AI Search Grader en bra utgångspunkt. Innan du investerar i en fullskalig GEO-plattform för att använda AI i SEO i stor utsträckning ger detta kostnadsfria verktyg dig en översikt över hur ditt varumärke presterar i AI-driven sökning.

AI-sökgraderaren analyserar ditt varumärkes synlighet och uppfattning hos AI-assistenter och ger dig ett AI-synlighetsbetyg. Du får data om hur ofta ditt varumärke nämns och hur du positioneras jämfört med konkurrenterna. Den visar också de mest populära citaten och varumärkesuppfattningen, vilket ger dig en omedelbar jämförelse.

Även om det inte ersätter övervakning på promptnivå eller spårning av flera motorer, fungerar HubSpots graderingsverktyg som en smidig ingång till AI-översikter. Det typiska användningsområdet är för tidig upptäckt och intern rapportering.

HubSpot AI Search Graders bästa funktioner

Få en omfattande AI-prestandarapport som ger bränsle åt din tillväxtmarknadsföringsstrategi.

Spåra källkvaliteten och utvärdera mångfalden och fullständigheten av tillgänglig information om ditt varumärke i digitala kanaler.

Förstå hur din varumärkesarketyp påverkar prestandan och om du är positionerad som ledare, utmanare eller nischaktör i din bransch.

Begränsningar för HubSpot AI Search Grader

Verktyget genererar automatiskt jämförelsevarumärken, så du kan inte välja vilka konkurrenter du vill jämföra med.

Priser för HubSpot AI Search Grader

Gratis

HubSpot AI Search Grader-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HubSpot AI Search Grader?

Här är en recension från TrustRadius:

Det är vårt centrala CRM- och marknadsföringsautomatiseringsverktyg. Vi använder inkorgar, affärer, kontakter, företag och mycket mer varje dag. Andra funktioner som vi ofta använder är formulär, feedbackenkäter, arbetsflöden och e-postfunktioner. Kort sagt är det en viktig del av vår verksamhet som används flitigt av alla team, både för kundkommunikation och intern kommunikation.

👀 Visste du att? AI-sökmotorer Plattformar som ChatGPT och Perplexity citerar ofta källor från Googles tio bästa sökmotorresultat. Perplexity hämtar från dem i över 90 % av fallen, och Google AI Overviews i cirka 85 %, medan ChatGPT ligger efter med cirka 44 %.

Alla verktyg i denna lista visar var ditt varumärke står i AI-sökningar. Om du planerar att centralisera alla dina SEO- och innehållsaktiviteter behöver du dock ett annat verktyg.

PS: Det är också vårt interna favoritverktyg för marknadsföringsprojektledning.

ClickUp

Verktyg för generativ motoroptimering (GEO) hjälper dig att anpassa dig, men här är problemet: insikter om AI-synlighet måste fortfarande omvandlas till faktiska innehållsuppdateringar, uppgiftsfördelning och publiceringsarbetsflöden.

ClickUp överbryggar denna klyfta som världens första konvergerade AI-arbetsyta. Istället för att hoppa mellan GEO-analyser, innehållsdokument och projektföljare, samlar ClickUp dem på ett och samma ställe. Har du upptäckt en lucka i innehållet? Skapa en uppgift direkt från din forskning. Behöver du uppdatera befintligt innehåll för AI-sökning? Tilldela det med fullständig kontext – det ursprungliga inlägget, konkurrentanalys och målnyckelord – allt på ett och samma ställe. ClickUp eliminerar Work Sprawl genom att tillhandahålla 100 % sammanhang och en enda arbetsyta där människor och AI-agenter samarbetar – från strategi till publicerat innehåll som faktiskt rankas i ChatGPT- och Perplexity-svar. Tänk på det som en enhetlig plattform som är värd för hela ditt innehålls livscykel, från strategi till leverans.

Nu ska vi se hur dina SEO- och innehållsteam kan använda ClickUp för marknadsföringsteam på bästa sätt.

Börja med ClickUp Brain för att generera innehållsbeskrivningar, rubriker eller första utkast anpassade efter en specifik uppgift. Oavsett om du lanserar en bloggserie eller skriver produkttexter kan Brain automatiskt föreslå idéer baserat på dina mål, tonfall eller personlighet.

Snabba upp skapandet av innehåll med ClickUp Brain

Dessutom stöder BrainGPT Brain, precis som Brain, flera AI-modeller, inklusive Gemini, Claude och ChatGPT. Denna flexibilitet innebär att du kan experimentera med uppmaningar, vinklar och format som är mer benägna att tolkas och citeras av olika AI-sökmotorer under samma tak.

Välj mellan olika AI-modeller i Brain för generativ motoroptimering.

När du har alla dina innehållsidéer för sökintentioner, användarfrågor etc. relaterade till generativ motoroptimering, vill du lagra dem i ett redigerbart dokument. ClickUp Docs är centralt tillgängligt för alla, där du kan organisera allt från kampanjbeskrivningar och SOP:er till stilguider.

Du kan lägga till kommentarer, videor, kalkylblad och formatera tabeller. Det bästa är att allt detta är kopplat till de uppgifter de stöder – så att strategi och genomförande aldrig glider isär.

Använda ClickUp Brain för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs

För genomförandet kan du använda ClickUp Tasks för att tilldela skriv-, redigerings- och designuppgifter med inbyggda innehållsförslag från Brain. Du kan ställa in anpassade fält för SEO-metadata, länkar till tillgångar eller förfallodatum.

Om du behöver kartlägga beroenden och samarbeta visuellt i realtid kommer ClickUp Whiteboards till din undsättning. När innehållet är klart för granskning växlar du till korrekturläsningsläget, där intressenterna kan lämna feedback direkt på bilder, PDF-filer eller videor.

Samarbeta med ditt innehålls- och SEO-team via ClickUps whiteboards medan ni brainstormar idéer till sökord för AI-drivna sökmotorer.

När du väl har upptäckt var ditt varumärke dyker upp i AI-genererade svar börjar det verkliga arbetet: att agera på dessa insikter. ClickUps agenter är utformade för just detta. De automatiserar nästa steg i ditt innehållsflöde baserat på strukturerade, repeterbara uppgifter.

Använd Autopilot Agents med intelligent assistans för att hantera tvetydigheter eller fatta kontextuella beslut.

Dessa AI-agenter är som autonoma assistenter. De kan anpassas för specifika uppgifter, som att sammanfatta möten baserat på traditionella SEO-strategier, svara på frågor om projektstatus, leverera veckorapporter och mycket mer. Ingen snabb teknik eller AI-konfiguration krävs.

När du vill spåra marknadsförings-KPI:er som kampanjresultat, innehållsvolym per typ, SEO-projektets hastighet och teamets bandbredd, kan du göra allt detta på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards.

Spåra viktiga mätvärden och KPI:er med hjälp av ClickUp Dashboards.

Du kan skapa anpassade widgets för att övervaka bloggarnas pipeline-status, lanseringstidslinjer eller engagemangsmätvärden över olika plattformar. Du kan också spåra chatbottens avvisningsfrekvens, genomsnittlig hanteringstid och kundnöjdhetspoäng – allt kopplat till uppgiftsdata i realtid.

ClickUp erbjuder färdiga mallar för innehållskalendrar, varumärkesriktlinjer, kampanjbeskrivningar, kreativa förfrågningar och andra marknadsföringsarbetsflöden. De sparar dig timmar av operativt arbete i varje steg av din verksamhet.

Få en gratis mall Planera ditt innehåll och andra marknadsföringsresurser med ClickUp Content Calendar Template.

Du kan till exempel prova ClickUp Content Calendar Template. Den samlar alla dina innehållsplaner på ett ställe samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att passa din process. Du kan använda den för att schemalägga inlägg, tilldela uppgifter, spåra godkännanden och se till att allt innehåll stämmer överens med dina större kampanjer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Även om ClickUp Brain genererar sökordsidéer är det inte ett traditionellt sökordsverktyg med sökdata.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 370 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

📚 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Sammanfattning: ClickUp centraliserar dina strategier för generativ motoroptimering

Innan du går, här är en snabb GEO-checklista som hjälper ditt varumärke att förbli synligt i AI-genererade resultat:

Granska var ditt varumärke citeras på alla AI-sökplattformar.

Jämför citeringsfrekvensen med konkurrenterna

Strukturera ditt innehåll för effektiva generativa sökmotorer, inte bara för Google.

Slutligen, fokusera på att tillhandahålla värde. Organisk trafik, oavsett traditionell SEO eller generativ AI-sökning, kommer att följa.

Vill du hantera allt detta på ett och samma ställe? Med ClickUp kan du skapa en GEO-innehållskalender, tilldela optimeringsuppgifter, använda AI för att utarbeta briefs och spåra framsteg – allt i en och samma instrumentpanel.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.