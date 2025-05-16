Hur generativ AI förändrar marknadsföringen: strategier och exempel

Du är marknadsförare. Så varför känner du dig som en bedragare när du hanterar omöjliga publiceringsdeadlines och kampanjförändringar?

Medan du känner att det aldrig finns tillräckligt med tid för att balansera kreativitet med skala, verkar dina konkurrenter finnas överallt samtidigt med perfekt riktade budskap.

73 % av marknadsförarna håller med om att AI-verktyg kan göra dem mer produktiva.

Klyftan mellan dem som använder AI och dem som inte gör det växer snabbt. Och varje minut du lägger på repetitiva uppgifter eller kämpar med kreativa blockeringar är en minut du förlorar till dina konkurrenter.

Genom att automatisera skapandet, personaliseringen och optimeringen av innehåll ger generativ AI snabbhet och effektivitet till marknadsföringsarbetsflöden utan att kompromissa med kvaliteten på resultaten.

I den här guiden visar vi hur generativ AI passar in i dina dagliga marknadsföringsprocesser – från innehållsgenerering och SEO till e-post och kampanjplanering – med exempel, verktyg och etiska riktlinjer.

Vad är generativ AI inom marknadsföring?

Generativ AI avser artificiell intelligens som kan skapa (eller generera) innehåll – text, bilder, videor, till och med kod – genom att lära sig av mönster i befintliga data som den har tränats på.

Men det handlar inte om att överlämna dina kampanjer till en robot. Det handlar om att förstärka det som redan fungerar: automatisera det tunga arbetet, skala upp kreativiteten utan att utbränna ditt team och ge dig mer tid att fokusera på strategi, storytelling och resultat.

🎨 Marknadsföring har alltid varit delvis vetenskap, delvis konst. Generativa AI-modeller gör vetenskapen smartare – och konsten mer skalbar.

Hur generativ AI fungerar

I grunden använder generativ AI maskininlärningsmodeller – särskilt stora språkmodeller (LLM) eller diffusionsmodeller – för att förutsäga och generera nya resultat baserat på den data den tränats på.

👉🏼 Till exempel: Text : Verktyg som GPT-4 förutsäger nästa ord i en sekvens baserat på miljarder exempel och genererar bloggutkast, e-posttexter eller annonsvarianter.

Bilder : Plattformar som DALL·E eller Midjourney remixar visuella stilar och input för att skapa helt nya grafik eller illustrationer.

Video och röst: Verktyg som Synthesia genererar verklighetstrogna videor från manus, ofta med flerspråkiga voiceovers.

✨ Magin sker i så kallade ”transformers” – neurala nätverk som förstår sammanhang och relationer mellan element på ett sätt som tidigare tekniker inte kunde.

Bakom kulisserna förfinas dessa modeller ständigt utifrån användningsmönster, mänsklig feedback och ny data, vilket innebär att resultaten blir smartare med tiden. Ändå är de bara så bra som uppmaningen, sammanhanget och den människa som granskar dem. Och det är där du kommer in.

📚 Läs också: Generativ AI vs. prediktiv AI

De viktigaste fördelarna med att använda AI inom marknadsföring

Fördelarna med generativ AI sträcker sig långt bortom att bara spara tid (även om det givetvis är värdefullt). Här är vad som gör den ännu mer användbar:

Innehållsskapande i stor skala : Skapa personaliserat innehåll för olika målgrupper utan att öka din arbetsbelastning. Företag som implementerar personalisering på ett bra sätt rapporterar : Skapa personaliserat innehåll för olika målgrupper utan att öka din arbetsbelastning. Företag som implementerar personalisering på ett bra sätt rapporterar 40 % högre intäkter från dessa aktiviteter än genomsnittliga företag.

Mindre kreativa flaskhalsar: Minns du den där stunden när du fastnade och inte kunde skriva den perfekta rubriken? AI kan generera dussintals alternativ för att stimulera din kreativitet när du har fastnat.

Datadriven optimering : AI lär sig ständigt vad som fungerar. Dina riktade marknadsföringskampanjer blir smartare med tiden när AI analyserar prestationsdata och anpassar sig själv.

Konsekvent varumärkesröst : Du kan träna AI på dina varumärkesriktlinjer och tidigare innehåll för att upprätthålla konsekvens i alla kanaler, även när flera teammedlemmar är involverade.

Kapacitet för strategiskt tänkande : När du inte är upptagen med produktionsuppgifter kan du fokusera på strategi och innovation – områden där mänsklig kreativitet fortfarande är avgörande.

Lägre produktionskostnader och kortare ledtider: Att skapa högkvalitativt innehåll kräver traditionellt sett mycket tid och pengar. AI minskar dessa kostnader och tidsinvesteringar dramatiskt samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Men den kanske mest kraftfulla fördelen med att använda generativ AI inom marknadsföring är tillgängligheten. Marknadsföringsverktyg som tidigare krävde specialkunskaper eller stora budgetar är nu tillgängliga för team av alla storlekar. Spelplanen jämnas ut och det är kreativiteten – inte bara resurserna – som avgör vem som vinner. 🤝

Användningsfall för generativ AI inom marknadsföring

Den generativa AI:s verkliga styrka ligger i dess praktiska tillämpningar genom hela marknadsföringscykeln. Generativ AI-teknik kan ge dig den mest betydande avkastningen på investeringen genom:

1. AI-driven innehållsskapande (bloggar, sociala medier, annonser osv.)

Innehållshastighet har blivit en konkurrensfördel. Men det har även kvalitet – och det är där generativ AI kommer till sin rätt när den används medvetet.

AI-skrivverktyg som Jasper, Claude och ClickUp Brain hjälper team att skapa bloggutkast, produktbeskrivningar och bildtexter på sociala medier på några sekunder. Med rätt träning och prompt engineering kan du förfina generiska texter till polerade utkast som är anpassade efter önskad ton, persona och fas i försäljningsprocessen.

🔮 Viktig insikt: Erfarna marknadsförare använder AI som en partner för brainstorming och lägger sedan till kunddata, positioneringsramverk och redaktionella bedömningar för att producera högkvalitativt innehåll och förstärka sitt unika varumärkesbudskap.

Med ClickUp Brain kan marknadsförare skapa varumärkesinriktat innehåll direkt i ClickUps projektledningsmiljö.

Skapa nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll med ClickUp Brain i ClickUp Docs.

Innehållet formateras automatiskt och infogas i ClickUp Docs, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg och förhindrar att sammanhanget går förlorat. Du kan be AI:n att skapa ett utkast till en tweet baserat på en kampanjbrief eller generera introduktioner till blogginlägg kopplade till en anpassad marknadsföringspersona.

Skapa detaljerat innehåll och kreativa briefs med hjälp av AI i ClickUp Brain.

✨ Det hjälper också till att:

Skapa omfattande innehåll och kreativa briefs som överensstämmer med varumärkets riktlinjer

Skapa snabbt första utkast som fångar viktiga budskap

Skala innehållsvariationer över olika kanaler samtidigt som du bibehåller konsekvensen

Övervinna kreativa blockeringar genom att föreslå nya vinklar på välbekanta ämnen.

Har du slut på nya idéer? Låt ClickUp Brain ta fram något som passar dina behov inom innehållsmarknadsföring.

Kombinera detta med ClickUps marknadsföringskalendermall och kampanjhanteringsarbetsflöde för att effektivisera godkännanden, hantera tillgångar och tilldela tydliga ägarskap.

Få en gratis mall Planera din nästa stora kampanj enkelt med ClickUp Marketing Calendar Template.

Anpassade fält i ClickUp kan spåra innehållstyp, kanal och AI-involvering – så att du alltid vet vad som är skrivet av människor, AI-assisterat eller AI-genererat – och spåra prestanda därefter.

Resultatet är en högpresterande motor som håller innehållet strategiskt, snabbt och skalbart – utan att du behöver offra kreativitet eller kontroll.

🤝 Vänlig påminnelse: Nyanserna här är viktiga. De bästa AI-drivna innehållsstrategierna behåller fortfarande mänsklig övervakning.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

2. Personlig e-postmarknadsföring och kundresor

🧠 Rolig fakta: E-post ger fortfarande en av de högsta avkastningarna inom marknadsföring, särskilt för B2C-varumärken och konsumentmarknadsföring. Men massutskick är ute. Det som vinner idag är hyperpersonalisering – e-postmeddelanden som känns som om de är skrivna bara för dig.

Det är här generativa AI-verktyg som Copy. ai eller Salesforce Einstein kommer in. De använder data från tidigare beteenden, köphistorik eller kundsegment för att utforma personaliserade e-postvarianter i stor skala. Tänk på ämnesrader som speglar surfhistoriken, brödtext anpassad efter livscykelstadiet och CTA:er kopplade till förutspådda avsikter.

ClickUp gör det möjligt för marknadsföringsteam att koordinera detta med precision.

Automatisera arbetsflöden för e-postkampanjer med ClickUp Automations

Med ClickUp Automations kan du trigga skapandet av e-postuppgifter baserat på kundresans åtgärder, till exempel nya användarregistreringar eller nedladdningar av innehåll. Du kan hantera A/B-testvarianter i ClickUp Docs och använda ClickUp Tasks för att samordna textredigeringar, godkännanden av kreativt material och QA-arbetsflöden mellan olika intressenter.

Det är dags att säga hej till smartare segmentering, snabbare genomförande och resor som känns skräddarsydda snarare än standardiserade.

3. AI inom sökmotoroptimering – automatiserad sökordsforskning och optimering

Du har säkert hört hundratals heta nyheter om SEO-innehåll, särskilt sedan Googles AI-översikter tog över SERP:erna. Och det stämmer – vi visste redan att nästan 60 % av sökningarna nu är nollklick. Med AI-resultat i spel är det ännu svårare att få trafik och konverteringar via innehållsmarknadsföring.

Så, varifrån kommer din konkurrensfördel inom SEO? Den kommer från hur intelligent du kan koppla samman sökintentioner med din innehållsstrategi.

Elit-SEO-praktiker använder AI för att: Identifiera semantiska kluster och ämnesrelationer som människor kan missa

Skapa omfattande innehållsbeskrivningar som täcker hela spektrumet av sökintentioner

Skapa variationer av titeltaggar och metabeskrivningar som är optimerade för både människor och algoritmer.

🔎 Moderna SEO-verktyg som Clearscope, Surfer och Semrushs AI-assistenter kan visa upp nyckelordskluster, automatiskt generera metabeskrivningar och till och med utarbeta optimerade innehållsbeskrivningar. Dessa verktyg förstår ämnesauktoritet och sökintention, vilket hjälper marknadsförare att gå från reaktiva till proaktiva SEO-strategier.

Och den goda nyheten?

85 % av marknadsförarna ser positiva resultat av att använda AI för att skapa SEO-innehåll.

ClickUp blir din kontrollcentral för implementeringen av detta arbetsflöde.

Använd ClickUp Docs för att lagra levande SEO-innehållsriktlinjer, bädda in SERP-data direkt i uppgifter och tilldela optimeringschecklistor med AI-genererade rekommendationer.

Ännu bättre, använd ClickUps mall för webbplatsutveckling för att hantera SEO-kampanjer, från uppdateringar av webbplatsstrukturen till uppdateringar av innehållet. Tagga uppgifter efter prioriterade nyckelord, tilldela ägare för interna länkar och uppdatera status automatiskt när briefen går från research → skrivande → publicering.

Få en gratis mall Gå från webbplatskarta till färdig webbplats med en enda projektledningsmall

Med generativ AI och ClickUp tillsammans blir SEO mindre av en flaskhals och mer av en tillväxtfaktor.

🔮 Viktig insikt: AI:s roll är inte begränsad till att hjälpa dig att skapa SEO-innehåll – den hjälper dig också att förstå det underliggande mönstret för vad som gör att innehåll rankas. Genom att analysera tusentals framgångsrika sidor kan AI extrahera principer som går utöver enkel placering av nyckelord.

4. Chatbots och AI-driven kundsupport

Tänker du fortfarande på förskrivna svar när du tänker på AI-supportagenter? Då har du lite att ta igen.

💬 Dagens chatbotmodeller, som drivs av LLM:er som GPT-4 och är integrerade i plattformar som Intercom eller Drift, kan lösa nivå 1-frågor, generera kontextuella svar och till och med vidarebefordra användare baserat på sentiment eller brådskande ärenden.

Fördelen? Dina marknadsförings- och CX-team får mer tid över utan att kundupplevelsen försämras.

Men automatisering utan ansvar är riskabelt. Det är där ClickUp kommer in.

Använd ClickUp Whiteboards för att visualisera automatiserade arbetsflöden

Support- och marknadsföringsteam kan använda ClickUp för att dokumentera botflöden i ClickUp Whiteboards och Mind Maps, skapa feedbackloopar från chatbot-konversationer till innehållsskapande (tänk: "vilka frågor ställer människor fortfarande?") och tilldela uppgifter för mänsklig uppföljning när det behövs.

💡 Proffstips: Konfigurera ClickUp Dashboards för att spåra chatbottens avvisningsfrekvens, genomsnittlig hanteringstid och kundnöjdhetspoäng – allt kopplat till uppgiftsdata i realtid. Här är en förklarande video som visar hur:

5. AI för reklamtexter och kampanjoptimering

Högpresterande annonser är beroende av testvolym och iteration. Generativ AI accelererar båda. När du kan testa 50 koncept istället för fem ökar du dramatiskt dina chanser att hitta banbrytande prestanda.

📊 Plattformar som Meta Advantage+ och Googles Performance Max använder nu generativa modeller för att testa kombinationer av rubriker och brödtext dynamiskt. AI-marknadsföringsverktyg som AdCreative. ai eller CopySmith genererar dussintals varianter baserat på målgruppsinriktning och varumärkesinformation.

ClickUp ger dig möjlighet att hantera detta kaos på ett strategiskt sätt. Använd ClickUps 15+ vyer för att organisera kampanjmaterial efter plattform, målgruppssegment eller mål – i listor, Kanban-tavlor och mer.

Välj mellan listor, Kanban-tavlor, Gantt-diagram och mer för att spåra kampanjer och tillgångar i ClickUp.

Du kan till och med skapa automatiseringsregler: När en variant godkänns kan du utlösa statusuppdateringar, inställningar för prestationsspårning eller till och med synkronisera med externa annonsplattformar via ClickUps över 1000 integrationer.

Tilldela och spåra kreativ feedback och uppföljningsuppgifter automatiskt med ClickUp Automations.

Det som tidigare tog flera dagar av fram och tillbaka sker nu på några timmar – med AI och ClickUp som skapar en snabb feedbackloop mellan idé, genomförande och optimering.

6. AI-genererade bilder och videomarknadsföring

🧠 Kul fakta: Korta videoklipp (21 %), bilder (19 %) och livestreamade videor (16 %) är för närvarande några av de mest framgångsrika innehållstyperna!

Marknadsförare använder nu AI för att skapa mockups av koncept, generera produktbilder eller skapa förklarande videor från textskript – till en bråkdel av tiden och kostnaden.

🎥 Generativa AI-verktyg som Midjourney, Runway och Synthesia har öppnat nya kreativa vägar. Synthesia låter till exempel team skapa flerspråkiga talespersonvideor utan studior eller omtagningar, med hjälp av förbyggda eller anpassade AI-avatarer.

Samarbeta enkelt med teammedlemmar och ge feedback på filer med anteckningar, korrekturläsning och kommentarfunktioner i ClickUp.

I ClickUp kan marknadsförare enkelt operationalisera allt detta. De kan lagra och bifoga visuella tillgångar i Docs och använda ClickUps korrekturverktyg för att dokumentera feedback, tilldela produktions tidslinjer med hjälp av ClickUp Gantt Charts och skapa feedbackloopar med tilldelade kommentarer för visuell riktning, versionering och godkännanden.

🔮 Viktig insikt: AI-verktyg gör den traditionellt branta inlärningskurvan för visuell design mindre brant. Marknadsföringsteam behöver inte längre välja mellan hastighet, kvalitet och kostnad – de kan optimera alla tre samtidigt.

Verkliga exempel på generativ AI inom marknadsföring

Låt oss nu gå bortom teorin och se hur framåtblickande varumärken implementerar generativ AI för att lösa verkliga marknadsföringsutmaningar.

AI för innehåll och kampanjer

Coca-Cola: Create Real Magic-plattformen

Coca-Cola använde generativ AI för att blanda klassisk varumärkesprofilering med användargenererat innehåll, personalisera marknadsföringskampanjer och öka konsumentinteraktionen och varumärkeskännedomen, särskilt bland generation Z.

De byggde en egen plattform som gjorde det möjligt för konsumenter och kreatörer att skapa varumärkeskonst med hjälp av Coca-Colas ikoniska tillgångar, såsom den konturerade flaskan, logotypen, jultomten och isbjörnen.

Kampanjen uppmuntrade till global deltagande, med utvalda konstverk som visades på digitala skyltar på Times Square i New York och Piccadilly Circus i London. Det resulterade i att konsumenterna skapade över 120 000 konstverk med hjälp av AI-verktyg, vilket visade på det stora språnget i AI-bildkvalitet från DALL-E 2 till DALL-E 3.

Heinz: Stärka varumärkesidentiteten genom AI-bilder

Heinz genomförde ett experiment med OpenAI:s DALL-E 2 för att generera bilder baserade på uppmaningar som "ketchup". AI:n producerade konsekvent bilder som liknade Heinz ikoniska flaskdesign, även utan uttryckliga varumärkesomnämnanden.

Denna kampanj lyfte fram Heinz starka varumärkeskännedom och association till ketchup, och uppnådde över 1,15 miljarder intjänade visningar och en 38 % högre engagemangsgrad jämfört med tidigare kampanjer.

AI-driven personalisering inom e-handel och detaljhandel

Amazons Rufus: AI-shoppingassistent som ökar intäkterna

Amazon introducerade Rufus, en AI-driven shoppingassistent, för att förbättra produktsökning och rekommendationer. Rufus lanserades i februari 2024 och hjälper kunder att hitta produkter som är anpassade efter deras preferenser.

via Amazon

Amazon beräknar att Rufus indirekt kommer att generera över 700 miljoner dollar i rörelseresultat 2025 genom att påverka kundernas konsumtion i stort.

Deep Brew: Starbucks hemlighet till hyperpersonalisering

Starbucks använder en sofistikerad AI-plattform som heter Deep Brew, som utnyttjar stora mängder kunddata, inklusive transaktionshistorik, tid på dygnet, väder, plats och andra kontextuella data, för att personalisera erbjudanden och rekommendationer för lojalitetsmedlemmar.

Denna plattform gör det möjligt för Starbucks att föreslå rätt produkt vid rätt tillfälle, vilket förbättrar kundupplevelsen och engagemanget. Den AI-drivna personaliseringen sträcker sig till mobilappen och upplevelsen i butiken, där baristorna kan känna igen kunderna och deras preferenser och skapa en smidig, anpassad service. Deep Brew hjälper också till att optimera lager, bemanning och butiksdrift baserat på prediktiv analys.

Starbucks rapporterar betydande förbättringar i kundengagemang och avkastning på investeringar tack vare dessa AI-drivna marknadsföringsinsatser. Interna rapporter visar till exempel en 30-procentig ökning av avkastningen på investeringar och en 15-procentig ökning av kundengagemanget tack vare AI-anpassning och riktad marknadsföring.

AI inom influencer-marknadsföring och engagemang i sociala medier

Artificiell intelligens integrerar nu text-, bild-, video- och ljudanalys för att förstå sociala konversationer på ett holistiskt sätt, vilket gör det möjligt för varumärken att skapa rikare och mer engagerande innehåll.

AI-system hjälper till och med sociala plattformar att upptäcka och ta bort skadligt innehåll som hatpropaganda, falska nyheter och spam på ett mer effektivt sätt än mänskliga moderatorer. De är skickliga på att identifiera falska konton och bots, vilket bidrar till säkrare och mer pålitliga sociala miljöer.

👉🏼 Varumärken som Prada, Versace och Red Bull har aktiverat AI-influencers för onlinekampanjer. Dessa virtuella personligheter engagerar publiken på sociala medieplattformar och erbjuder ett nytt sätt för varumärken att nå ut till konsumenterna.

via Instagram

🤖 Exempel: Lil Miquela skapades av startup-företaget Brud 2016 och är en av de första och mest kända AI-influencerna. Hon blandar mode, aktivism och musik, har släppt egna låtar och medverkat i musikvideor. Hennes realistiska persona och berättande har gjort henne till en pionjär inom AI-influencermarknadsföring. Hon har samarbetat med varumärken som BMW, Samsung och Calvin Klein, för att nämna några.

Det som gör dessa exempel på generativ AI inom marknadsföring så kraftfulla är hur dessa varumärken har integrerat AI i sina befintliga arbetsflöden. Istället för att låta AI ersätta sina marknadsföringsteam har de gett dem verktyg som förbättrar deras förmågor.

Att välja rätt AI-verktyg kan förbättra marknadsföringsstrategierna avsevärt. Vi har samlat några som faktiskt fungerar för team som ditt:

ClickUp Brain

Vill du ha en AI-skribent som också fungerar som ditt marknadsföringsteams inbyggda innehållsstrateg? ClickUp Brain är ClickUps egen AI-assistent som är så mångsidig som den kan bli. Den integreras sömlöst i dina uppgifter, dokument och arbetsflöden och hjälper dig att skapa varumärkesanpassade texter för bloggar, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, kampanjbeskrivningar och mycket mer – precis där arbetet utförs.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma innehållsidéer och utveckla dem.

Med kontextuell medvetenhet från dina uppgiftsbeskrivningar, projektmål och teamkommentarer i ClickUp producerar ClickUp Brain innehåll som stämmer överens med din strategi, inte bara din uppmaning.

Det är bäst för marknadsföringsteam som vill skapa och iterera innehåll i en centraliserad arbetsyta utan att behöva växla mellan olika verktyg. De vet nämligen att den verkliga konkurrensfördelen kommer från att samla marknadsföringsverksamheten på en enda plattform där AI kan lära sig av hela marknadsföringsekosystemet istället för bara isolerade uppgifter.

💡 Proffstips: Få tillgång till olika LLM:er i ett enda verktyg via ClickUp Brain. Prova Claude för att skapa innehåll, GPT och Gemini för djupgående forskning och resonemang, och ClickUp Brain för att bädda in kontextuell kunskap från din arbetsplats i ditt innehåll! Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften.

Jasper

Jasper är en robust AI-skrivassistent som är skräddarsydd för marknadsförare, byråer och innehållsteam som vill skala upp produktionen av högkvalitativt innehåll. Den erbjuder över 50 mallar för olika typer av innehåll, inklusive blogginlägg, annonstexter och e-postmeddelanden.

Med stöd för över 30 språk och integrationer med verktyg som Surfer SEO och Copyscape säkerställer Jasper att innehållet är både optimerat och fritt från plagiering.

Copy. ai

Copy. ai är utformat för marknadsförare som vill snabbt anpassa innehåll i olika format, inklusive inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och e-postmeddelanden. Det intuitiva gränssnittet och det omfattande mallbiblioteket gör det tillgängligt för användare på alla kunskapsnivåer.

Plattformar för skapande av AI-bilder och -videor

Midjourney

Midjourney är en AI-driven bildgenerator som är känd för sin förmåga att skapa högkvalitativa bilder i olika konstnärliga stilar utifrån textprompter. Den är tillgänglig via Discord och riktar sig till designers och marknadsförare som söker unika bilder för kampanjer.

🧠 Rolig fakta: Som ClickUp-användare behöver du inte investera i ett separat verktyg för AI-bildgenerering. ClickUp Whiteboards erbjuder den perfekta ytan för att generera AI-konst och bilder med hjälp av enkla textprompter! Använd ClickUp Brain för att skapa mockups, diagram och mycket mer på ClickUp Whiteboards.

DALL-E 3

DALL·E 3, utvecklat av OpenAI, är en toppmodern bildgenereringsmodell som omvandlar detaljerade textprompter till högkvalitativa, originella bilder.

Till skillnad från tidigare versioner är DALL·E 3 djupt integrerat med ChatGPT, vilket gör det möjligt för användare att iterera och förfina bildprompter på ett konversationsliknande sätt. Detta gör det idealiskt för marknadsförare och kreativa team som vill skapa unika bilder för kampanjer, annonser eller innehåll utan att behöva börja från scratch eller använda stockbilder.

Runway

Runway Gen-2 är ett banbrytande AI-verktyg för videogenerering som gör det möjligt för kreatörer att omvandla textprompter, bilder eller befintliga videor till dynamiskt videoinnehåll av hög kvalitet.

Med funktioner som anpassningsbara kamerarörelser och rörelsepenslar kan användarna styra rörelsen för specifika element inom en ram, vilket ger oöverträffad kreativ kontroll. Detta gör det till en ovärderlig tillgång för marknadsförare, innehållsskapare och filmskapare som vill producera visuellt tilltalande berättelser utan omfattande resurser.

Hedra

Hedra är en plattform för AI-videogenerering som gör det möjligt för användare att skapa realistiska och animerade videor genom att kombinera bilder och text-till-tal-ljud. Dess Character-3-modell integrerar video, röst, rörelse och känslor för överlägsen karaktärsprestanda, vilket gör den lämplig för marknadsföringsapplikationer inom företag.

AI-driven programvara för marknadsföringsautomatisering

HubSpot Marketing Hub

HubSpot erbjuder AI-funktioner inom sin marknadsföringsautomatiseringssvit, inklusive innehållsoptimering och prediktiv lead-poängsättning. Det kombinerar CRM med AI-drivna marknadsföringsverktyg för innehållsoptimering, personalisering och kampanjhantering.

Dess omfattande verktyg och robusta analyser gör den lämplig för företag som söker en allt-i-ett-marknadsföringslösning.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein tillhandahåller AI-funktioner över hela Salesforce-plattformen och hjälper till med kundinsikter och personaliserad marknadsföring. Dess djupa integration med Salesforce-produkter och avancerade analyser gör den idealisk för stora företag.

Marketo

Marketo är en marknadsföringsautomatiseringsplattform för företag med AI-funktioner för leadscoring, prediktivt innehåll och kampanjoptimering. Den är känd för sina omfattande B2B-funktioner, mogna teknik och djupgående analyser.

ClickUp för marknadsföringsteam

Utöver AI-funktioner erbjuder ClickUp en heltäckande hantering av marknadsföringsarbetsflöden med automatisering som kopplar samman strategi och genomförande.

ClickUps mall för marknadsföringsplan är utvecklad för marknadsförare som behöver ett tydligt, repeterbart system för att hantera kampanjer i flera kanaler. Den innehåller fördefinierade avsnitt för att sätta upp kampanjmål, definiera målgrupper, följa upp budget mot faktiska kostnader och fördela leveranser mellan innehåll, design och betalda medier.

Få en gratis mall Få en färdig struktur för planering, genomförande och uppföljning av kampanjer på ett och samma ställe med ClickUps mall för marknadsföringsplanering.

Med sina anpassade fält, Gantt-diagram och automatiska statusuppdateringar hjälper det team att samordna sin strategi och hålla koll på alla rörliga delar, från start till efteranalys.

📚 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

ClickUp kan användas som en automatiseringshub för kampanjplanering, innehållsproduktion, samordning av kampanjlanseringar samt resultatrapportering och optimering.

Här är några enkla exempel på arbetsflöden som hjälper dig att komma igång:

Exempel 1: För hantering av innehållsproduktion

Arbetsflöden för innehåll involverar flera intressenter, redigeringar, godkännanden och deadlines – och att hålla reda på allt detta är ett heltidsjobb.

Skapa en uppgift per tillgång (blogg, video, inlägg på sociala medier) med hjälp av marknadsföringskalendermallen i ClickUp .

Använd anpassade fält som innehållstyp, kanal, trattstadium, förfallodatum och andra för att hålla detaljerna tillgängliga.

Använd automatiseringar för att:
Tilldela en uppgift till skribenten när statusen är "Klar för utkast"
Meddela redaktören när statusen är "Under granskning"
Uppdatera publiceringskalendern när statusen är "Godkänd"

Tilldela en uppgift till skribenten när statusen är ”Redo för utkast”.

Meddela redaktören när status = ”Under granskning”

Uppdatera publiceringskalendern när status = ”Godkänd”

Tilldela en uppgift till skribenten när statusen är ”Redo för utkast”.

Meddela redaktören när status = ”Under granskning”

Uppdatera publiceringskalendern när status = ”Godkänd”

🧠 ClickUp Brain-bonus: Skissa på innehåll, skapa första utkast eller sammanfatta feedbacktrådar inom uppgiften – och spara timmar av fram- och återkommande diskussioner. Sammanfatta snabbt viktiga uppdateringar från kommentarer, statusändringar, nya deluppgifter och större projektuppdateringar med hjälp av ClickUp Brain.

Exempel 2: För resultatrapportering och optimering

Marknadsföringsledare och team kämpar ofta med fragmenterade prestationsdata – spridda över kalkylblad, analysplattformar och teamets inkorgar. Rapporteringen blir en månatlig kamp, insikterna försenas och optimeringen sker för sent för att ha någon betydelse.

Börja med en systematisk mall Använd Använd marknadsföringsrapportmallen i ClickUp för att skapa ett särskilt utrymme för kampanjsammanfattningar. Varje rapportuppgift eller dokument innehåller strukturerade avsnitt: mål, kanalstatistik, budget jämfört med faktiskt, största framgångar, lärdomar och nästa steg. Använd marknadsföringsrapportmallen i ClickUp för att skapa ett särskilt utrymme för kampanjöversikter. Varje rapportuppgift eller dokument innehåller strukturerade avsnitt: mål, kanalstatistik, budget jämfört med faktiskt, största framgångar, lärdomar och nästa steg. Spåra prestanda i realtid Lägg till anpassade fält till kampanjuppgifter för: Spendera konverteringar CTR/engagemangsgrad UTM-parametrar Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. ) Använd Lägg till anpassade fält till kampanjuppgifter för: Spendera konverteringar CTR/engagemangsgrad UTM-parametrar Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. ) Använd ClickUp Forms för att samla in feedback efter lansering från intressenter (försäljning, kundtjänst, chefer) Lägg till anpassade fält till kampanjuppgifter för: Spendera konverteringar CTR/engagemangsfrekvens UTM-parametrar Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. ) Spendera Konverteringar CTR/engagemangsgrad UTM-parametrar Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. ) Använd ClickUp Forms för att samla in feedback från intressenter (försäljning, kundtjänst, ledning) efter lanseringen. Automatisera rapporteringstriggers Skapa ClickUp-automatiseringar för att: Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad" Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar Påminn ägarna automatiskt om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline Skapa ClickUp-automatiseringar för att: Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad" Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar Automatiskt påminna ägarna om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad" Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar Påminn ägarna automatiskt om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline. Skapa dynamiska instrumentpaneler Använd ClickUp Dashboards för att hämta live-data från uppgifter och kampanjer: Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal Linjediagram som spårar konverteringstrender över tid Tabeller som sammanfattar kampanjens avkastning Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team Dessa instrumentpaneler ger marknadsföringsledningen omedelbar insyn – och kan delas med chefer eller kunder som ett fönster för realtidsprestanda. Använd ClickUp Dashboards för att hämta live-data från uppgifter och kampanjer: Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal Linjediagram som spårar konverteringstrender över tid Tabeller som sammanfattar kampanjens ROI Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal Linjediagram som visar konverteringstrender över tid Tabeller som sammanfattar kampanjens avkastning på investeringen Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team Dessa dashboards ger marknadsföringsledningen omedelbar insyn och kan delas med chefer eller kunder som ett fönster för realtidsprestanda.

Använd marknadsföringsrapportmallen i ClickUp för att skapa ett särskilt utrymme för kampanjsammanfattningar.

Varje rapportuppgift eller dokument innehåller strukturerade avsnitt: mål, kanalstatistik, budget jämfört med faktiskt, största framgångar, lärdomar och nästa steg.

Lägg till anpassade fält till kampanjuppgifter för: Spendera konverteringar CTR/engagemangsfrekvens UTM-parametrar Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. )

Spendera

Konverteringar

CTR/engagemangsgrad

UTM-parametrar

Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. )

Använd ClickUp Forms för att samla in feedback från intressenter (försäljning, kundtjänst, ledning) efter lanseringen.

Spendera

Konverteringar

CTR/engagemangsgrad

UTM-parametrar

Plattform (Google, Meta, LinkedIn, etc. )

Skapa ClickUp-automatiseringar för att:
Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad"
Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar
Automatiskt påminna ägarna om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline

Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad"

Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar

Påminn ägarna automatiskt om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline.

Tilldela en rapporteringsuppgift när en kampanj markeras som "Lanserad"

Flytta en kampanj till "Granskning" efter X dagar

Påminn ägarna automatiskt om att fylla i prestationsfält 48 timmar före rapportens deadline.

Använd ClickUp Dashboards för att hämta live-data från uppgifter och kampanjer: Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal Linjediagram som spårar konverteringstrender över tid Tabeller som sammanfattar kampanjens ROI Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team

Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal

Linjediagram som visar konverteringstrender över tid

Tabeller som sammanfattar kampanjens avkastning på investeringen

Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team

Dessa dashboards ger marknadsföringsledningen omedelbar insyn och kan delas med chefer eller kunder som ett fönster för realtidsprestanda.

Cirkeldiagram som visar budgetfördelning per kanal

Linjediagram som visar konverteringstrender över tid

Tabeller som sammanfattar kampanjens avkastning på investeringen

Kort filtrerade efter kampanjägare, trattstadium eller team

Få en tydlig, samlad bild av din marknadsförings påverkan – från innehållets räckvidd till försäljningskonverteringar – med ClickUp Marketing Dashboards.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att automatiskt sammanfatta kampanjresultat och generera optimeringsrekommendationer baserade på tidigare resultat.

Genom att utnyttja dessa verktyg kan marknadsförare förbättra sina digitala strategier, effektivisera arbetsflöden och leverera personaliserade upplevelser till sina målgrupper. ClickUp, med sina AI-drivna funktioner och anpassningsbara mallar, fungerar som en central knutpunkt (eller allt-i-ett-appen) för att hantera marknadsföringsteam och automatisera arbetsflöden.

Utmaningar och etiska överväganden inom AI-marknadsföring

I takt med att AI-genererat innehåll blir allt mer sofistikerat suddas gränsen mellan mänskligt och AI-skapat arbete ut. Medvetna varumärken måste fastställa tydliga policyer för AI-användning och informationsgivning för att förhindra att interna data och kunddata äventyras. Detta stärker också kundernas förtroende och säkerställer rättvisa affärsmetoder.

Här är några utmaningar och etiska överväganden att förbereda sig på:

1. Dataskydd och samtycke

AI-driven marknadsföring är starkt beroende av insamling och analys av stora mängder konsumentdata, inklusive surfbeteende, köphistorik och interaktioner på sociala medier. Det väcker dock farhågor när dessa data samlas in utan uttryckligt samtycke eller används för andra ändamål än de avsedda.

Viktiga överväganden:

Transparens: Kommunicera tydligt hur datainsamlingen går till och inhämta uttryckligt samtycke från konsumenterna.

Dataskydd: Implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information från intrång.

Regelefterlevnad: Följ dataskyddsförordningar som GDPR och CCPA för att säkerställa laglig datahantering.

2. Algoritmisk partiskhet och inkludering

📌 En studie visade att budskapsteman för finansrelaterade AI-genererade marknadsföringsslogans varierade avsevärt beroende på demografiska faktorer. ”Kvinnor, yngre personer, låginkomsttagare och personer med lägre utbildningsnivå får tydligare budskap jämfört med äldre, höginkomsttagare och högutbildade personer”, vilket potentiellt kan leda till orättvis behandling.

AI-system lär sig av historiska data, som kan innehålla inneboende fördomar relaterade till ras, kön eller socioekonomisk status.

Hur kan man minska sådana fördomar för att förhindra diskriminerande marknadsföring?

👉🏼 Se till att AI-modellerna tränas på mångsidiga och representativa datamängder. Du bör också göra regelbundna granskningar av AI-resultaten för att identifiera och korrigera partiskhet. Och det viktigaste steget? Se till att människor fortfarande är delaktiga i beslutsprocesserna för att upptäcka och hantera potentiella problem.

3. Transparens och förklarbarhet

Vissa AI-algoritmers "svarta låda"-karaktär gör det svårt att förstå hur beslut fattas, vilket leder till bristande transparens. Denna opacitet kan undergräva konsumenternas förtroende, särskilt när individer inte är medvetna om hur deras data påverkar marknadsföringsinnehållet.

Några bästa praxis som du kan följa:

Förklarbar AI (XAI): Lita på AI-modeller som ger tydliga förklaringar till sina beslut.

Konsumentupplysning: Informera användarna om hur AI påverkar det innehåll de ser och de beslut som fattas.

Ansvarighetsramverk: Upprätta protokoll för att hantera och åtgärda problem som uppstår till följd av AI-beslut.

4. Felaktig information och deepfakes

Med demokratiseringen av AI är det enklare än någonsin att generera realistiskt men falskt innehåll, vilket leder till spridning av felaktig information.

Ett anmärkningsvärt exempel är evenemanget Glasgow Willy Wonka, där AI-genererade annonser vilseledde konsumenterna, vilket resulterade i en negativ reaktion från allmänheten.

Förebyggande åtgärder inkluderar:

Verifiering av innehåll: Implementera protokoll för faktagranskning av AI-genererat innehåll.

Upplysning: Märk tydligt AI-genererat innehåll för att informera konsumenterna.

Regelefterlevnad: Följ reklamstandarder och regler för att förhindra vilseledande metoder.

5. AI-tvätt och felaktig framställning

Vissa företag överdriver sin användning av AI i produkter eller tjänster, en praxis som kallas ”AI-tvätt”. Detta kan vilseleda konsumenter och investerare, vilket har visat sig i fall där företag har fått böter för falska påståenden om AI-integration.

Våra rekommendationer?

Ge en korrekt bild av AI:s roll i produkter och tjänster

Håll dig informerad om reglerna kring AI-påståenden för att undvika rättsliga konsekvenser.

Skapa förtroende genom transparens och äkthet i AI-relaterad kommunikation

7. Balans mellan mänskligt och AI-samarbete

Den kanske mest nyanserade utmaningen är att upprätthålla rätt balans mellan AI-effektivitet och mänsklig kreativitet.

En artikel i HBR rapporterar att människor som samarbetar med generativ AI uppnår betydligt bättre prestanda och effektivitet i uppgifter som att skriva och brainstorma jämfört med människor som arbetar ensamma eller AI ensamt. Den inre motivationen minskade dock med 11 % och tristessen ökade med 20 % för deltagare som samarbetade med generativ AI i en uppgift och sedan tacklade en annan uppgift på egen hand.

Magin uppstår när vi slutar se AI som en ersättning och börjar se det som vår kreativa partner. De mest framgångsrika teamen utformar smarta arbetsflöden där AI hanterar det tidskrävande arbetet medan människor fokuserar på det de gör bäst: strategiskt tänkande och kreativ ledning.

8. Negativ miljöpåverkan

AI:s miljöpåverkan blir en viktig faktor för marknadsföringsteam som har åtaganden inom hållbarhet. Stora AI-modeller kräver betydande beräkningsresurser, vilket bidrar till miljöproblem.

Det lönar sig att vara praktisk i detta avseende – implementera användningspolicyer som reserverar intensiv AI-bearbetning för högvärdiga applikationer och använder enklare modeller för rutinuppgifter. Det handlar om att vara eftertänksam med dessa kraftfulla verktyg snarare än att använda dem urskillningslöst.

9. Överväganden kring immateriella rättigheter

Den juridiska situationen kring AI-genererat innehåll och immateriella rättigheter är fortfarande osäker. Frågor om upphovsrätt, rättvis användning och tillskrivning fortsätter att utvecklas. Marknadsföringsteam bör utveckla tydliga riktlinjer för hur AI-verktyg interagerar med skyddade verk och överväga vattenstämpling eller tillskrivning för AI-genererade tillgångar.

Vägen framåt kräver ett genomtänkt tillvägagångssätt som balanserar innovation med ansvar. Genom att ta itu med dessa utmaningar på ett proaktivt sätt kan marknadsförare utnyttja AI:s potential och samtidigt bygga upp hållbara, etiska metoder som stärker förtroendet för varumärket i en alltmer AI-driven miljö.

Framtida trender inom generativ AI för marknadsföring

Baserat på nuvarande teknikutveckling och marknadssignaler är detta vart branschen är på väg.

1. Generativ AI blir centralt för marknadsföringsverksamheten

Generativ AI har gått från att vara en nyhet till en nödvändighet inom modern marknadsföring.

88 % av marknadsförarna använder nu AI i sitt dagliga arbete, varav 93 % utnyttjar det för att generera innehåll snabbare och 90 % för att påskynda beslutsfattandet.

2. Generativ motoroptimering (AEO) ersätter traditionell SEO

Med uppkomsten av AI-chattbottar som ChatGPT och Claude söker användare i allt högre grad information via konversationsgränssnitt, vilket har lett till framväxten av generativ motoroptimering (GEO).

Till skillnad från traditionell SEO, som fokuserar på sökordsrankningar, syftar GEO till att optimera innehåll för AI-genererade svar och hantera kluster av relaterade frågor för att öka synligheten på olika AI-plattformar.

🧠 Rolig fakta: 19 % av marknadsförarna planerar redan att ta fram en SEO-strategi för generativ AI i sökningar.

3. Hyperpersonalisering sker i stor skala

Personaliseringens tak är på väg att sprängas. Personliga upplevelser motiverar redan 80 % av kunderna att konvertera, men dagens metoder segmenterar vanligtvis kunderna i breda grupper.

AI-system kan möjliggöra äkta 1:1-marknadsföring i företagsstorlek, där ledande varumärken levererar unika innehållsupplevelser till varje kund baserat på beteendemönster i realtid.

👀 Visste du att? Verktyg som Dynamic Yield och Adobe Target underlättar justeringar i realtid av kundupplevelser, vilket möjliggör skräddarsytt innehåll, produktrekommendationer och meddelanden som resonerar på individuell nivå.

4. Multimodal AI förbättrar skapandet av innehåll

Framtiden tillhör AI-system som fungerar sömlöst med text, bild, ljud och video. Dessa system kommer att göra det möjligt för marknadsförare att skapa integrerade kampanjer där innehållet automatiskt anpassas mellan olika kanaler samtidigt som varumärkets konsistens bibehålls – till exempel genom att generera videosammanfattningar från textbeskrivningar eller skapa bilder baserade på textprompter.

👀 Visste du att? Gartner förutspår att 40 % av generativa AI-lösningar ( GenAI) kommer att vara multimodala år 2027, jämfört med 1 % år 2023. En fjärdedel av marknadsförarna planerar redan att använda AI för att omvandla text till multimodala kampanjer.

5. AI-agenter förändrar kundrelationer

Avancerade AI-agenter revolutionerar kundinteraktioner genom att erbjuda mer personaliserad, responsiv och kontinuerlig interaktion. Dessa agenter är integrerade i meddelandeplattformar som WhatsApp och utför uppgifter inom kundservice, kodning, juridiska tjänster och schemaläggning inom hälso- och sjukvården, där de utnyttjar stora mängder användardata för att skräddarsy upplevelser.

Denna intimitet medför dock risker, eftersom fel kan skada förtroendet.

🧠 Kul fakta: En av fem marknadsförare planerar att utforska användningen av AI-agenter för att automatisera marknadsföringsinitiativ från strategi till genomförande.

De marknadsförare som lyckas i denna AI-första era kommer att vara de som omfamnar dessa trender samtidigt som de behåller det strategiska tänkandet och den kreativa insikten som tekniken inte kan replikera.

AI kommer förmodligen inte att ersätta marknadsförare inom den närmaste framtiden, men marknadsförare som använder AI effektivt kommer att ersätta dem som inte gör det.

Marknadsför smartare med AI som fungerar för dig

Från hyperpersonliga e-postkampanjer till högpresterande annonstexter har AI redan börjat förändra varje steg i konverteringsprocessen. Men vad är den verkliga konkurrensfördelen? Det är inte bara verktygen. Det är hur du samordnar dem.

Det är poängen: AI behöver strategi, struktur och synlighet för att leverera verkligt värde. Och det är där ClickUp sticker ut.

Med ClickUp Brain kan marknadsförare gå längre än att bara skapa innehåll och smidigt koppla det till helheten. Skapa kampanjmaterial direkt i uppgifterna, automatisera repetitiva arbetsflöden, använd AI för att sammanfatta och analysera trender och spåra framsteg hos olika intressenter – allt i en arbetsyta som är skapad för moderna marknadsföringsteam.

Oavsett om du skalar en innehållsmotor, optimerar din SEO eller testar kreativa lösningar i fem annonsuppsättningar och tre personas, hjälper ClickUp dig att göra det snabbare, smartare och utan att förlora din konkurrenskraft.

Generativ AI skriver om spelreglerna. Om du är redo att bygga framtidens marknadsföringsteam – börja med ett verktyg som tänker med dig. 👉 Prova ClickUp idag och förverkliga din AI-drivna marknadsföringsstrategi.