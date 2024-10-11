Visste du att termen SEO, sökmotoroptimering, först nämndes 1997 i en byrås marknadsföringsmaterial? Ja, typiska SEO-marknadsförare!

Inom två decennier har SEO-optimerat innehåll dock blivit en strategisk hävstång för nystartade företag och företag. Google är nu den dominerande sökmotorn och nästan en helig referenspunkt för alla som söker (eller optimerar) online.

Så, hur påverkar verktyg för artificiell intelligens din SEO-strategi? Kan du utnyttja AI för att höja nivån på ditt SEO-innehåll?

ChatGPT, den (inte så) nya AI-nykomlingen, kan hjälpa dig att identifiera sökord, fokusera på sökintentioner, hjälpa till med SEO-optimering för stora mängder innehåll och till och med skapa det innehållet från grunden. I den här artikeln lär du dig hur du använder ChatGPT för dina SEO-behov och hittar ett värdefullt alternativt verktyg som hjälper dig att bli bäst på SEO. Låt oss börja!

Hur man använder ChatGPT för SEO

När ChatGPT först dök upp var folk oroliga för att AI skulle ta över deras jobb. (Det är okej, vi har alla haft en kort period av ”Skynet kommer”-panik. ) Men sanningen kunde inte vara längre ifrån.

En ny studie visar att digitala marknadsföringsteam använder ChatGPT i stor utsträckning för att förbättra SEO-prestandan för sitt innehåll: 58 % använder det för att generera och optimera innehåll

20 % för att skriva metadata

15 % för sökordsanalys

8 % för benchmarkanalys

Även om dessa är några av ChatGPT:s mest populära SEO-uppgifter just nu, finns det ännu fler potentiella tillämpningar. Marknadsförare kan också använda ChatGPT för att generera schemamarkeringar, skriva regex och skapa hreflang-taggar.

Låter det skrämmande? Låt oss förenkla det genom att först börja med sökordsforskning och sedan gå igenom hur du kan använda ChatGPT för att lyckas.

Steg 1: En enklare metod för sökordsanalys

Visste du att en genomsnittlig person använder Google ungefär fyra gånger om dagen? Det innebär att 1,7 miljarder användare gör över 7 miljarder sökningar dagligen! Och det första resultatet får över 27 % av alla klick.

Det är uppenbart att ditt innehåll har en lockande möjlighet att nå din önskade målgrupp, men konkurrensen kan vara lika hård.

Så, vad är det som utmärker framgångsrikt innehåll? Sökordsanalys är en viktig faktor som skiljer ditt innehåll eller din webbplats från andra i rankningen.

Traditionellt undersöks målnyckelord med hjälp av SEO-verktyg som ger insikter såsom månatlig eller daglig sökvolym, kostnad per klick för annonser och ibland även referensförslag. Om de tekniska aspekterna av nyckelordsforskning känns överväldigande (och det kan de ofta göra) är ChatGPT ett idealiskt AI-SEO-verktyg för dig.

Även om noggrannheten ibland kan vara något bristfällig, erbjuder ChatGPT ett mycket snabbare och mer användarvänligt alternativ till andra AI-SEO-verktyg. Trots allt har även Googles egen Keyword Planner visat sig vara bristfällig, med 91 % av de rapporterade sökvolymerna överdrivna.

Men hur kan ChatGPT hjälpa till med sökordsanalys? Låt oss utforska varje möjlighet i detalj.

Hitta långsvansade sökord

Här är en väl bevarad hemlighet inom SEO: längre fraser fungerar bättre.

Detta gäller titeltaggar och innehållslängd, men principen gäller även sökord. Dessa längre fraser, så kallade långsvansade sökord, är särskilt effektiva.

💡 Rolig fakta: Långsvansade sökord genererar 1,76 gånger fler klick i organiska sökmotorresultatsidor (SERP) jämfört med kortare sökord.

Dessa långa sökord står för imponerande 70 % av all söktrafik eftersom de vanligtvis är mycket specifika och nischade. Denna specificitet innebär att dessa sökningar ofta är mer relevanta för användarens avsikt, vilket erbjuder en perfekt möjlighet att upptäcka dessa precisa, riktade fraser genom ChatGPT.

Nedan följer ett exempel på hur du kan använda ChatGPT för att hitta långsvansade sökord:

ChatGPT identifierar relevanta sekundära sökord och sökintentioner

Fastställa sekundära sökord

ChatGPT kan också skapa en hel lista med sekundära sökord om ditt primära sökord är klart.

Om ditt företag till exempel fokuserar på reparation av tvättmaskiner och ditt primära sökord är ”tvättmaskinsreparationstjänster i Queens, New York City”, kommer ChatGPT att föreslå följande fraser och sekundära sökord:

ChatGPT föreslår sekundära sökord relaterade till tjänster, plats, problem och målgrupp

Identifiera LSI-nyckelord

Har du någonsin hamnat i ett internet-kaninhål? Du börjar på en webbplats och innan du vet ordet av har du över 20 flikar öppna i webbläsaren!

Nyckeln till denna upplevelse är välplacerade semantiskt relaterade sökord, även kända som LSI-sökord (Latent Semantic Indexing). Så här fungerar det: dessa sökord är konceptuellt kopplade till ditt primära sökord och hjälper sökmotorer att förstå sammanhanget i ditt innehåll. Till exempel: ”Vänligen föreslå LSI-sökord för sökordet ”Svarta jackor för män online, storlek XL.”

ChatGPT erbjuder LSI-nyckelord för att förbättra sökbarheten för ditt innehåll

Även om de kanske inte direkt riktar sig mot den specifika sökfrågan, hjälper de till exempel Google att förstå det bredare ämnet för ditt innehåll.

Som ett resultat blir ditt innehåll mer relevant och engagerande, vilket leder till bättre SEO-prestanda.

Fokusera på sökintention

Google använder över 200 faktorer i sin algoritm för att rangordna webbplatser, och dessa faktorer uppdateras ungefär 500–600 gånger om året.

Därför är det extremt viktigt att skapa innehåll som uppfyller användarnas behov. Även om försäljning och synlighet alltid bör vara målet med innehållet, bör de inte hindra dig från att ge dina läsare den information de söker.

ChatGPT kan enkelt klassificera sökord baserat på sökintention. Genom att be ChatGPT att skapa en tabell som kategoriserar sökord i typerna "kommersiella", "navigationsrelaterade", "transaktionsrelaterade" eller "informationsrelaterade" får du insikter om sökarnas slutmål.

Här är ett exempel: ”Kategorisera de LSI-nyckelord du har föreslagit i fyra kategorier: kommersiella, navigeringsrelaterade, transaktionsrelaterade och informationsrelaterade.”

ChatGPT kategoriserar sökord baserat på användarens avsikt bakom sökningen

Denna klassificering anpassar ditt innehåll efter avsikten bakom varje sökord, vilket förbättrar din totala SEO-prestanda.

Kannibalism inom SEO

Här är ett vanligt scenario som nya SEO-strateger stöter på: De väljer ett långsvansat sökord och skapar flera innehållsdelar kring det.

Även om detta kan verka som en bra strategi, börjar dessa sidor snart konkurrera med varandra, vilket leder till nyckelordskannibalisering.

Sökordskannibalisering uppstår när liknande innehåll riktar sig mot samma sökord, vilket mättar konkurrensen och i slutändan skadar dina SEO-insatser.

Tänk till exempel på dessa tre bloggtitlar:

”Fördelarna med frilansande grafisk design”

”Varför du bör anlita frilansande grafiska formgivare”

”Här är vad frilansande grafiska designtjänster har att erbjuda”

I alla tre fallen är sökordet ”frilansande grafiska designtjänster” detsamma – och detsamma gäller bloggkoncepten. Denna redundans kan försvaga din placering i sökmotorerna.

Lösningen? Unika innehållsidéer. Lyckligtvis är generering av nya och unika innehållsidéer en av ChatGPT:s styrkor. Det kan hjälpa dig att upptäcka ämnen som du annars kanske inte hade tänkt på – tänk på att kategorisera innehållsidéer i ”blogginlägg”, ”steg-för-steg-guider” och mer.

Här är ett exempel på hur ChatGPT kan generera nya innehållsidéer med fokus på grafiska formgivare.

ChatGPT föreslår unika innehållsidéer för att undvika nyckelordskannibalism

Därifrån kan du planera publiceringsdatum för innehåll, organisera inlägg på sociala medier och genomföra innehållsgranskningar. Du kan till och med be ChatGPT att organisera ämnestitlar efter innehållstyp eller semantisk relevans. Enkelt, eller hur?

Steg 2: C i ChatGPT står för innehåll

Låt oss vara ärliga – alla älskar bra innehåll, men alla innehållsskapare vet vilken herkulisk insats som ligger bakom även det första utkastet (dvs. den djupdykning som förvandlas till ett svart hål av flikar och referenser).

Det är här AI-verktyg som ChatGPT gör skillnad. När ChatGPT används på ett genomtänkt sätt kan det optimera hela din innehållsprocess – från idé till slutredigering – vilket gör det enklare att hålla koll på din innehållsstrategi utan det vanliga krånglet.

Här är alla olika sätt på vilka du kan utnyttja ChatGPT för dina innehållsbehov:

Dispositioner och utkast

Vad händer efter att du har brainstormat dina innehållsidéer? Du skriver ditt innehåll, förstås.

Ett viktigt steg i att skapa bra innehåll är dock att först skapa en strukturerad disposition. ChatGPT kan hjälpa dig att skapa en sådan. Det kan faktiskt gå ett steg längre genom att analysera dina konkurrenters innehåll och föreslå en mer omfattande disposition som kan ge dig en högre ranking på Google.

Du kan till exempel be ChatGPT att "skapa en innehållsöversikt för ett blogginlägg om AI i försäkringsbranschen". ChatGPT kommer då att föreslå rubriker och underrubriker som utgör grunden för din innehållsstruktur och hjälper dig med placeringen av sökord. Vill du förfina översikten ytterligare? Ange parametrar som ordantal, antal rubriker eller önskad skrivstil. Om du till exempel vill ha en artikel med många punktlistor eller tabeller, ange det tydligt i din prompt.

ChatGPT föreslår en innehållsöversikt som kan hjälpa din blogg att rankas på Google

Du kan gå ett steg längre och be ChatGPT att utarbeta ett grundläggande innehållsutkast. Oavsett om det handlar om att definiera målgruppen, bestämma tonfallet eller fastställa artikelns syfte, kan ChatGPT forma en tydlig riktning för ditt innehåll.

⚠️ Ansvarsfriskrivning: AI-verktyg som ChatGPT är kända för att ibland ge felaktig information. Se till att alltid göra din egen research och kontrollera fakta innan du publicerar något innehåll.

En balanserad strategi för att skriva ditt innehåll

Visst, ChatGPT kan skapa ett grovt utkast åt dig på ett ögonblick. Men detta utkast kommer att vara ganska... grovt.

Utkast som tillhandahålls av ChatGPT saknar ofta originalitet, kan vara överdrivet sökordsintensiva och följer inte Googles rekommenderade E-E-A-T-riktlinjer (Experience, Expertise, Authority och Trust). Även om Google inte direkt flaggar AI-innehåll, uppskattar det inte heller det (särskilt om det saknar en mänsklig touch!).

Detta innebär automatiskt att du måste granska, faktagranska och redigera allt AI-genererat innehåll noggrant innan du publicerar det.

För folket, av folket

SEO-experten Neil Patel säger att varje webbplats bör ha en FAQ-sektion. Den ger inte bara information om ditt företag eller dina tjänster, utan täcker också flera frågor från avsnittet "People Also Ask" på Google. Detta kan avsevärt öka dina chanser att rankas på första sidan.

Men innan vi går vidare med hans förslag måste vi se till att FAQ:erna inte blir en datadump. Till att börja med kan du fråga ChatGPT: "Vilka är några vanliga frågor relaterade till [ämne]?" och det kommer att generera en lista med relevanta FAQ:er.

ChatGPT rekommenderar vanliga frågor om försäkringsteknikföretag som människor ofta ställer

Om du vill ha en mer personlig anpassning kan du skriva ett exempel och be programmet identifiera potentiella frågor som läsarna kan ha. Dessa frågor kan integreras i hela ditt innehåll för att passa artikelns flöde.

ChatGPT föreslår vanliga frågor baserat på ett exempel från avsnittet ”Om oss”.

Optimera metatitlar och beskrivningar

Tillbaka till grunderna – vi vet alla vilken roll metatitlar och beskrivningar spelar för att öka din söktrafik. Dessutom ger dessa element kontext för sökmotorer och kan ha en betydande inverkan på dina klickfrekvenser.

ChatGPT kan generera flera alternativ för metatitlar och beskrivningar, vilket ger dig en rad valmöjligheter att finjustera.

Kom ihåg att även om det inte finns någon strikt teckenbegränsning, är det i allmänhet tillrådligt att hålla dina titeltaggar under 60 tecken och dina metabeskrivningar under 160 tecken. Att hålla saker koncisa är en annan av ChatGPT:s starkaste funktioner.

Fyll i innehållsluckor

Vill du bli den självklara källan inom din nisch? Du måste identifiera alla möjliga frågor från kunder eller läsare och ta upp dem i ditt innehåll. Denna process kallas att fylla innehållsluckorna.

I det här fallet kan du mata in dina befintliga rubriker i ChatGPT och be det att hitta eventuella saknade ämnen. Alternativt kan du be AI:n att skapa en innehållssilokarta, som kan hjälpa dig att täcka alla relevanta ämnen.

Optimera ditt innehåll för sökmotorer

Om ditt innehåll finns på sidan 10 i Googles sökresultat, finns det då överhuvudtaget? Det är här innehållsoptimering kommer in i bilden.

Innehållsoptimering är mer än bara att lägga till sökord i ditt innehåll. Det handlar om att göra ditt innehåll relevant för det som människor söker efter. ChatGPT kan hjälpa dig att uppnå detta.

Du kan till exempel be ChatGPT att hjälpa dig omformulera ditt innehåll för att undvika plagiering eller analysera tonen i dina texter. Du kan till och med be det hjälpa dig att rikta in dig på utvalda utdrag, det vill säga de korta sammanfattningar som visas högst upp i sökresultaten.

Videor behöver också SEO

Det stämmer! ChatGPT är inte begränsat till bloggar. Du kan få ut det mesta av din YouTube-beskrivning med hjälp av ChatGPT.

Så här fungerar det: Din YouTube-beskrivning lockar tittare, förbättrar din videos synlighet och ger sammanhang till ditt innehåll.

Så här kan AI-modellen hjälpa dig: Identifiera relevanta sökord: Genom att föreslå sökord relaterade till ämnet för din video kan ChatGPT förbättra din SEO.

Skriv övertygande sammanfattningar: ChatGPT kan generera informativa beskrivningar som korrekt fångar essensen av din video.

Optimera för engagemang: Genom att införliva element som uppmaningar till handling eller relevanta hashtags kan ChatGPT hjälpa dig att uppmuntra interaktion från tittarna.

💡 Obs: Även om YouTube tillåter långa beskrivningar är det viktigt att de är koncisa, engagerande och rika på sökord.

Försäljningsargumentet

Det kanske kommer som en chock, men siffrorna ljuger inte: En enkel CTA kan öka dina chanser att bli klickad på med 371 %.

Det är bra odds. Tänk om vi berättade att några små ändringar i CTA-texten skulle kunna höja dessa siffror?

Gå till ChatGPT.

Detta AI-verktyg kan skapa CTA:er som tilltalar din målgrupp och överensstämmer med deras sökintention. Även när du förfinar texten kan ChatGPT anpassa sig till ditt varumärkes ton.

ChatGPT föreslår CTA:er som passar din varumärkestonalitet och ditt budskap

Steg 3: Bygga och länka med ChatGPT

Som vi alla vet är bakåtlänkar ryggraden i alla framgångsrika SEO-strategier (om du inte visste det, så vet du det nu 😉). Med ChatGPT öppnas dörrarna för att identifiera och skaffa högkvalitativa bakåtlänkar till din webbplats. Så här gör du:

Utforska outreach

När din domän får en bakåtlänk signalerar det till sökmotorerna att ditt innehåll är värdefullt. Även om organiska bakåtlänkar är idealiska kan du proaktivt säkra dem för att avsevärt förbättra din placering i sökmotorerna.

ChatGPT är kanske inte den bästa programvaran för länkbyggande som ger en lista över specifika webbplatser att kontakta, men det är en bra utgångspunkt. ChatGPT kan generera en lista med idéer för bakåtlänkar som är anpassade efter din bransch, så att du kan börja kontakta andra med en gedigen plan.

Skapa utåtriktade e-postmeddelanden

Nästa steg för en framgångsrik outreach är... trumvirvel att nå ut till andra webbplatser. ChatGPT är utmärkt för att skapa utkast till e-postmeddelanden, särskilt om du kan ge det specifika instruktioner om önskad ton, innehåll och skrivstil i ditt e-postmeddelande. För att ge dig en uppfattning om tonen: Ditt outreach-e-postmeddelande måste vara övertygande och tydligt nämna hur länkar till ditt innehåll kan gynna mottagarens webbplats.

HARO står för Help a Reporter Out. Som namnet antyder är snabbhet och precision avgörande när du svarar på HARO-förfrågningar – ChatGPT kan hjälpa till genom att generera koncisa, slagkraftiga svar som ökar dina chanser att bli presenterad.

Skapa robots.txt-regler

Okej, nu blir det lite tekniskt (men inte för dig – du har ju ChatGPT!). Om du inte är bekant med robots.txt kan ChatGPT hjälpa dig att skapa regler som minimerar fel och säkerställer att dina webbsidor indexeras korrekt.

Skapa htaccess-omskrivningsregler för omdirigeringar

Oavsett om du behöver implementera 301 (permanenta) eller 302 (tillfälliga) omdirigeringar kan ChatGPT generera nödvändiga htaccess-omskrivningsregler. Detta säkerställer att dina användare och sökmotorer alltid dirigeras till rätt URL:er.

Hreflang är ett HTML-attribut som anger en webbsidas språk och kan riktas mot geografiska regioner. Hreflang-taggar är grundläggande för att ange den geografiska platsen och språket för dina webbsidor till sökmotorer. Genom att generera dessa taggar hjälper ChatGPT till att säkerställa att ditt innehåll når rätt målgrupp på rätt språk.

Skapa schemamarkering

Schema-markering är en form av mikrodata som hjälper sökmotorer att förstå innehållet på dina webbsidor. Det gör det möjligt för dig att generera rich snippets som förbättrar din synlighet i sökmotorresultaten.

ChatGPT kan generera schema-markup-kod, vilket gör det enklare att implementera och validera dina sidor. Här är ett exempel:

ChatGPT sköter den tekniska SEO:n så att du kan fokusera på dina uppgifter

💡Proffstips: Glöm inte att mäta effekten av dina SEO-insatser. Du kan använda Google Analytics eller ett liknande verktyg som Google Search Console för att spåra hur ditt SEO-innehåll leder till fler registreringar, demos och konverteringar.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för SEO

ChatGPT för SEO erbjuder många fördelar för att skapa innehåll, men det finns några saker du bör tänka på:

Mänsklig övervakning : Duplicerat innehåll kan skada din webbplats hälsa och sänka din ranking för alltid. Tyvärr har ChatGPT svårt att skapa originellt innehåll. För att åtgärda detta bör du alltid låta en människa granska och redigera innehållet för att säkerställa att det uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Sökordsoptimering : Att undersöka sökord och införliva dem i ditt innehåll är två olika färdigheter. Det senare är något som ChatGPT har svårt för. Ibland kan det förekomma ”sökordsfyllning”, där ditt innehåll fylls med repetitiva sökord som inte tillför något värde för dina läsare.

Faktagranskning : Verifiera all information som genereras av ChatGPT, särskilt statistik eller påståenden. ChatGPT producerar inte alltid innehåll som stämmer överens med ett företags varumärke, ton eller budskap. Använd pålitliga källor för att undvika att sprida felaktig information.

ChatGPT hänger inte med : ChatGPT:s största brist är att dess gratisversion alltid tränas med äldre datamängder. Med begränsad kunskap är det oundvikligt att fel uppstår. Vill du undvika detta? Var beredd att lägga ut 20 dollar i månaden för att få tillgång till den betalda versionen – ChatGPT 4.

Inlärningskurva: Att arbeta med ChatGPT är inte så enkelt som det påstås vara. Det går inte att ställa frågor till verktyget och förvänta sig perfekta svar. Det tar ett par sessioner att förstå hur ChatGPT bäst svarar på specifika frågor.

Så, om inte ChatGPT, vilket GPT-alternativ är då rätt AI-verktyg för dina SEO-behov?

Använda ClickUp AI för SEO

ClickUp Brain är inte ett gammaldags AI-verktyg som många andra på marknaden. ClickUp Brain fungerar inom det innovativa ClickUp-systemet och håller allt sammankopplat – uppgifter, personer, chattar, dokument – på ett och samma ställe.

Till skillnad från traditionella SEO-verktyg som ChatGPT eller AI-assistenter är ClickUp Brain djupt integrerat i din arbetsyta.

Så här hjälper det:

Bransch- och målinriktade sökordsförslag: ClickUp Brain förenklar sökordsforskning. Genom att integreras i din arbetsyta kan AI noggrant observera din bransch och dina mål. Denna kontinuerliga integration med ditt arbete gör det dessutom möjligt för ClickUp Brain att rekommendera aktuella och relevanta sökordsidéer på språng.

Skapa bransch- och rollspecifikt innehåll med ClickUp Brain

Automatiserad innehållsoptimering : ChatGPT:s största röda flagga är ClickUp Brains gröna flagga. Utmaningen med sökordsoptimering som du kan möta med ChatGPT försvinner med ClickUp Brain. Brain strävar dynamiskt efter att optimera din läsbarhet och SEO-prestanda.

SEO-arbetsflödet sorterat: Du optimerar inte bara SEO, utan kan också hantera det med ClickUp Brain. Spåra SEO-relaterade arbetsflöden, från innehållsskapande till prestationsövervakning, med ett enda verktyg.

ClickUp Brain har ett tydligt motto – att vara den enda AI som ersätter alla andra.

Men för att bli bäst måste man ta itu med de små detaljerna, och det gör ClickUp mycket bra.

Här är ett exempel: Tänk dig att marknadsföringsteamet har samlats för att utveckla en ny innehållsstrategi för att förbättra SEO för en kommande kampanj.

Så här skulle arbetsflödet se ut på ClickUp:

1. Kickoff-möte

Teamet samlas i ett virtuellt mötesrum. De börjar med att diskutera kampanjens mål och målgrupp. Projektledaren skapar en ny uppgift i ClickUp med titeln "SEO-kampanjens innehållsstrategi" och tilldelar den till teamet.

2. Brainstorming-session

Teamet använder ClickUp Docs för att brainstorma innehållsidéer. När idéer föreslås föreslår ClickUp Brain relaterade sökord och potentiella sökordskluster baserat på diskussionen.

Om teamet till exempel nämner ”hållbar mode” kan ClickUp Brain föreslå sökord som ”miljövänliga kläder” och ”hållbara material”.

Samarbeta smidigt med dokumentgranskningar med hjälp av ClickUp Docs

Teammedlemmarna använder sedan ClickUp Whiteboards för att kartlägga ämneskluster. De visualiserar hur olika innehållsdelar, såsom blogginlägg, videor och infografik, kan kopplas samman.

Anslut dina tankekartor till ClickUp Whiteboards och få enkel åtkomst till din innehållsdatabas

3. Förfina idéer

Teamet skapar ett anpassat fält i ClickUp i sin uppgift för att kategorisera innehållsidéer baserat på sökordsrelevans, innehållstyp och målgrupp.

Anpassade fält i ClickUp möjliggör flexibel spårning av detaljer relaterade till dina SEO-uppgifter

De skapade återkommande checklistor för varje innehåll, inklusive steg som sökordsanalys, utkast, redigering och publicering.

4. Tilldela uppgifter

Därefter tilldelar projektledaren specifika uppgifter till teammedlemmarna.

Till exempel har en innehållsförfattare i uppdrag att skriva ett utkast till en artikel om ”hållbara modetrender”, medan en SEO-specialist ansvarar för att optimera ämnet för relevanta sökord.

5. Spåra framsteg

Organisera ditt arbetsflöde, prioritera uppgifter och följ framstegen på ClickUp-instrumentpanelen

Teamet använder anpassningsbara ClickUp-dashboards för att övervaka framstegen för varje innehållsdel. De spårar mätvärden som sökordsrankningar, status för innehållets färdigställande och SEO-prestanda.

6. Granska

När innehållet utformas och optimeras lämnar teammedlemmarna kommentarer och förslag i ClickUp Docs. De gör justeringar i realtid baserat på feedback och spårar hur dessa ändringar påverkar SEO-prestandan via sina dashboards.

7. Realtidsinverkan

Efter att innehållet har publicerats kan teamet spåra viktiga mätvärden som organisk trafik, sökordsrankningar och användarengagemang, som uppdateras automatiskt.

Med hjälp av ClickUp Dashboard kan du förstå kampanjens effekt, oavsett om det gäller sökmotorrankningar eller en ökning av organisk trafik, i en tydlig visuell representation utan att fastna i tekniska detaljer. Slutligen kan projektledaren snabbt generera anpassade rapporter för att dela dessa insikter med intressenterna.

ClickUp-mallar för SEO

Denna artikel skulle vara ofullständig utan att nämna hur fantastiskt ditt SEO-liv kan bli med ClickUp-mallar. Här är två populära mallar som hjälper dig att komma igång med din SEO-strategi (särskilt om du är nybörjare):

ClickUp SEO Content Brief beskriver de viktiga element som kan hjälpa ditt innehåll att rankas högre.

ClickUp SEO Roadmap hanterar strategiskt tekniska faktorer, faktorer på sidan och faktorer utanför sidan.

Om du redan har goda kunskaper om SEO är dessa två mallar ännu bättre för dig:

ClickUp SEO-forsknings- och hanteringsmall

ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering är perfekt för att hantera SEO:s mångfacetterade natur. Den integrerar sökordsforskning, konkurrensanalys och uppgiftshantering på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Spåra uppgifter, sätt deadlines och övervaka prestanda med ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering.

Tack vare denna centralisering kan du bättre spåra och hantera dina SEO-insatser. Dessutom får du tillgång till insikter om webbplatsens prestanda och kan spåra SEO-framsteg, vilket sparar tid och arbete.

ClickUp SEO-mall för projektledning

ClickUp SEO Project Management Template är idealisk för hantering av pågående SEO-projekt och håller allt på rätt spår. Den hjälper dig att hantera uppgifter, arbeta smidigt med ditt team och hålla dig i linje med dina SEO-mål.

Ladda ner den här mallen Samarbeta i realtid och hantera uppgifter effektivt med denna ClickUp-mall.

Vad har du att vinna på det?

En tydlig översikt över din SEO-marknadsföringsplan

Enkel kommunikation med intressenter

Smart spårning av din budget och dina resurser

Förbättra din SEO med ClickUp

Låt oss vara ärliga: ChatGPT är ett otroligt välbalanserat AI-verktyg. Och även om det gör vissa saker bättre än andra, är SEO inte en av dem.

ChatGPT saknar samarbetsfunktioner och tillgång till uppgiftshanteringsfunktioner som är nödvändiga för att driva framgångsrika SEO-hanteringskampanjer.

Men tänk om du kunde kombinera ChatGPT:s AI-funktioner med en plattform som låter dig kommunicera med ditt team och delegera uppgifter till dem direkt? Då skulle du få något som liknar ClickUp.

Har vi nämnt hur fantastiska ClickUps mallar är? De är alla fördesignade, så att du kan göra det som är viktigt för dig – rankas högt på SEO-stegen!

Är du redo att uppleva skillnaden? Registrera dig på ClickUp för ett gratis konto idag!