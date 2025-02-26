Hur man använder AI för SEO (användningsfall och verktyg)

Enligt en studie står organisk sökning för i genomsnitt 53 % av trafiken inom olika branscher. B2B-företag som använder SEO på rätt sätt genererar dubbelt så mycket intäkter från sökningar som från andra kanaler. För alla företag – B2B, B2C, B2B2C, D2C etc. – inom olika branscher är sökmotoroptimering en viktig faktor.

Artificiell intelligens (AI) kan göra det ännu mer kraftfullt. McKinsey uppskattar att generativ AI kan erbjuda en produktivitetsökning på 10 % av marknadsföringsutgifterna, varav en betydande del går till SEO. En studie från SEMrush visar att 68 % av företagen rapporterar ökad avkastning på innehållsmarknadsföring med AI.

Med sökmotorer som Google som kontinuerligt uppdaterar sina algoritmer och onlineinnehållet som utvecklas snabbt behöver du kraften i AI för att hänga med. Låt oss se hur.

I det här blogginlägget undersöker vi hur man använder AI för SEO, varför det är viktigt och hur du kan utnyttja AI-verktyg för att uppnå högre sökrankningar, bättre engagemang och långsiktig organisk tillväxt.

Förstå AI för SEO

AI för SEO avser användningen av maskininlärning och verktyg för naturlig språkbehandling för att förbättra resultaten i hela arbetsflödet för innehållsmarknadsföring. Detta kan ske på olika sätt.

Innehållsstöd : Hjälper team att generera idéer, utarbeta innehåll, planera publiceringsschema etc.

Analytiskt stöd : sökordsforskning, avsiktsanalys, innehållsrapportering och instrumentpaneler

Automatisering: Möjliggör automatiserad kontakt med gästförfattare, identifiering av interna länkar, övervakning av brutna länkar eller sidor som inte finns.

Beroende på vad du vill att AI ska hjälpa dig med kan du välja mellan de många AI-SEO-verktyg som finns tillgängliga idag. Innan dess ska vi utforska några av de vanligaste användningsfallen inom SEO där du kan använda AI.

Om du letar efter något utöver SEO kan du läsa om hur du använder AI i innehållsmarknadsföring här.

Hur man använder AI för SEO

Om du är nyfiken har du säkert redan provat verktyg som ChatGPT för ditt SEO-relaterade arbete. Faktum är att även Google Search erbjuder en AI-översikt över sökresultaten. Möjligheterna är alltså oändliga. Låt oss titta på några av dem.

1. AI-driven sökordsanalys

AI-driven sökordsanalys är ett sätt att använda maskininlärningsmodeller för att analysera söktrender, kartlägga konkurrenters sökord, förstå sökintentioner och skapa en lista över termer som du vill rankas för.

Varför AI?

AI-verktyg för sökordsanalys kan analysera stora mängder sökdata för att identifiera de mest relevanta och högpresterande sökorden på några sekunder. Som ett resultat kan du:

Skala upp din sökordsforskning dramatiskt utan ytterligare resurser.

Analysera sökords svårighetsgrad, sökvolym och användarens avsikt.

Identifiera exakt termer som sannolikt kommer att rankas, långa sökord och semantiska variationer.

Gruppera relaterade sökord, vilket underlättar optimering av innehåll för flera sökfrågor.

Få tillgång till realtidsdata för att effektivt kunna reagera på nya trender.

Googles sökordsplanerare är utmärkt för volymanalys. Ahrefs och SEMrush är bra för att identifiera konkurrenters sökord och innehållsgap.

2. AI-genererat innehållsskrivande

Nu när du har din lista med sökord är det dags att börja skriva. Sedan den "generativa" AI:n gjorde sitt intåg har dess användning inom innehållsskapande ökat lavinartat. En färsk studie visar att 85,1 % av marknadsförarna använder AI för att skriva artiklar.

Varför AI?

AI-skrivverktyg som ChatGPT, Jasper och Copy.ai effektiviserar skapandet av innehåll genom att generera SEO-vänliga blogginlägg, produktbeskrivningar och marknadsföringstexter baserade på givna nyckelord.

Med rätt uppmaning kan du få AI-verktyget att:

Följ bästa praxis för SEO, såsom placering av sökord, läsbarhet och innehållslängd.

Skapa SEO-element, såsom metatitel, metabeskrivning, slugs etc.

Skapa flera inlägg på en dag och minska tiden för att skapa innehåll.

Återanvänd befintligt innehåll för olika format, till exempel bildtexter på sociala medier, nyhetsbrev via e-post eller videoskript.

Även om AI-genererat innehåll ständigt bör granskas och redigeras av människor för att säkerställa noggrannhet och originalitet, kan dess värde för att påskynda innehållsproduktionen och minimera skrivkramp inte överskattas.

3. Innehållsoptimering och NLP-analys

Att skriva ett meningsfullt blogginlägg är en sak. Att göra det konkurrenskraftigt som innehåll för sökmotorer är en helt annan sak. Det är här AI-verktygens NLP-funktioner kommer till hjälp.

Varför AI?

AI-drivna verktyg för innehållsoptimering kan:

Analysera högt rankade sidor och ge rekommendationer för att förbättra innehållskvaliteten.

Undersök sökordsdensitet, läsbarhet, semantisk relevans och konkurrentinsikter för att hjälpa marknadsförare att optimera sitt innehåll.

Förstå användarnas avsikter och se till att innehållet matchar vad sökarna förväntar sig att hitta.

Utvärdera faktorer på sidan, såsom rubriker, metabeskrivningar och interna länkstrukturer, för att se om de överensstämmer med Googles E-E-A-T-riktlinjer (Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness).

4. AI-driven länkbyggnad

Vi har sett några användningsfall för on-site SEO, låt oss nu titta på off-site. Förvärv av bakåtlänkar är avgörande för att förbättra domänens auktoritet. Hittills har SEO-experter manuellt undersökt olika vägar för att identifiera kandidater för samarbete. AI förändrar det.

Varför AI?

AI -programvara för länkbyggande som Moz, Majestic och LinkAssistant kan effektivisera denna process genom att:

Analysera konkurrenters bakåtlänkar och föreslå högkvalitativa länkmöjligheter

Utvärdera en webbplats relevans, domänautoritet och förtroendepoäng för att prioritera outreach.

Automatisera denna outreach med personliga e-postmeddelanden, svarsanalyser och uppföljningar.

Övervaka branschtrender för att få insikter om länkbyggnadsstrategier

5. Automatiserad SERP-analys

En annan viktig aspekt av SEO är att övervaka hur ditt innehåll visas på sökmotorernas resultatsidor. Även om spårningsverktyg har funnits sedan länge, gör AI dem mycket mer effektiva och skalbara.

Varför AI?

AI-SEO-verktyg som SE Ranking, SpyFu och RankIQ analyserar kontinuerligt Googles SERP för att spåra rankningsfluktuationer och konkurrenters strategier. Denna analys ger insikter om:

Rankningsmönster

Möjligheter till utvalda utdrag

Signaler om användarens avsikt för specifika sökord

Konkurrenternas strategier för betalda annonser

Med SERP-spårning i realtid kan du anpassa dina SEO-strategier proaktivt och säkerställa att du förblir konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

6. Prediktiv analys av söktrender

När det gäller proaktiv SEO-strategi kan AI också ge marknadsföringsteam möjlighet att förutsäga sannolik framtida efterfrågan och förbereda sig för den. Verktyg som Google Trends, BrightEdge och Crayon använder maskininlärning för att upptäcka förändringar i konsumenternas intressen och nya sökmönster.

Varför AI?

Prediktiva analysverktyg med AI kan analysera historiska sökdata och förutsäga framtida sökordstrender, så att du kan skapa innehåll före efterfrågan.

Låt oss säga att du driver ett företag som säljer träningsutrustning. Du kan använda AI-verktyg för att förutsäga sökningar efter dina sökord. Till exempel kan sökningar efter ”träningsutrustning för hemmet” öka kraftigt varje januari.

Att förstå detta kan hjälpa dig att planera dina SEO-aktiviteter så att de bättre möter framtida behov. AI kan också föreslå innehållsuppdateringar genom att identifiera äldre sidor som behöver uppdateras!

7. Automatiserade tekniska SEO-granskningar

Branschens bästa praxis är att genomföra regelbundna SEO-granskningar för att upprätthålla domänens auktoritet, uppdatera äldre innehåll, åtgärda tekniska problem och upprätthålla innehållets kvalitet. Men få organisationer har kapacitet att genomföra dessa granskningar på ett grundligt sätt. Här kommer AI in i bilden!

Varför AI?

AI-baserade SEO-granskningsverktyg som Screaming Frog, Sitebulb och Google Search Console Insights hjälper till att automatisera hela processen. AI kan påskynda och automatisera:

Identifiera tekniska problem som påverkar en webbplats ranking

Upptäck fel såsom brutna länkar, duplicerat innehåll, långsamma sidhastigheter och felaktig indexering.

Realtidsinsikter för att förbättra Core Web Vitals och mobilvänligheten

Eliminera återkommande tidigare kända fel eller problem

8. Optimering för röstsökning

Textbaserad sökning är visserligen det mest populära sättet idag, men det håller på att förändras dramatiskt. Röstsökning fortsätter att växa genom assistenter som Google Assistant, Siri och Alexa. Att optimera innehåll för röstbaserad sökning kräver extra hjälp.

Varför AI?

Till skillnad från traditionell sökning tenderar röstsökningar att vara längre och mer frågebaserade, vilket kräver att innehållet är strukturerat så att det direkt svarar på användarens avsikt. AI är viktigt för att optimera innehållet så att det matchar sådana konversationsbaserade sökningar.

AI-verktyg analyserar talmönster, frågebaserade sökningar och utvalda utdrag för att avgöra hur innehållet ska formuleras. De ger formateringsförslag, till exempel att lägga till FAQ-sektioner eller generera schemamarkeringar, vilket ökar chanserna att rankas för röstsökningar.

9. AI-baserad bild- och video-SEO

YouTube är den näst största sökmotorn, sägs det. Organisationer som skapar videoinnehåll behöver en fokuserad strategi för att optimera dem för sökbehov. AI kan hjälpa till med det.

Varför AI?

AI-verktyg som Google Vision AI, Cloudinary och Adobe Sensei hjälper till att förbättra medierelaterade rankningar med en rad funktioner, såsom:

Skapa alt-text

Transkribera videoinnehåll

Föreslå relevanta metadata

Förbättra bildkomprimering, videokodning och tekniker för lazy loading

AI-drivna videotranskriptionsgeneratorer gör det faktiskt möjligt för sökmotorer att indexera videor bättre, vilket ökar sannolikheten för att rankas i Googles videosökresultat och YouTube SEO.

10. Analys av SEO-prestanda

Ger dina SEO-insatser resultat? AI kan hjälpa dig med det också!

Varför AI?

Innehållets prestanda: AI kan analysera användarbeteende som avvisningsfrekvens, vistelsetid och klickfrekvens (CTR) för att avgöra om en sida uppfyller sökintentionen. Baserat på dessa data kan du kontinuerligt förbättra kvaliteten på det innehåll du publicerar.

Webbplatsstruktur: Google Analytics, Hotjar och Crazy Egg använder AI för att spåra besökares interaktioner och ge insikter om hur målgruppen navigerar på en webbplats. Med dessa data kan du förbättra användarupplevelsen genom att justera informationsarkitekturen och användarflödet.

Engagemang: AI-verktyg kan segmentera användare baserat på beteendemönster, vilket hjälper dig att skräddarsy ditt innehåll för bättre engagemang.

Personalisering: AI-drivna chatbots förbättrar användarupplevelsen genom att leverera personaliserade resultat. Detta ökar i sin tur SEO-prestandan genom att öka sidretentionen och minska avvisningsfrekvensen.

Låter det spännande? Låt oss se hur AI för SEO skulle se ut i praktiken.

Använda AI-programvara för SEO

Det finns dussintals AI-verktyg som du kan använda för enskilda SEO-uppgifter – SEMrush för sökordsanalys, RankIQ för SERP-spårning, Screaming Frog för SEO-granskning osv.

Även om var och en av dem har en specifik och begränsad funktion, kan det vara bättre att använda ett mer allmänt verktyg som ChatGPT för SEO eller en komplett plattform för arbetsflödeshantering som ClickUp.

Så här fungerar det.

Sökordsforskning med ClickUp Brain

Börja från början med ClickUp Brain. Be AI-verktyget att analysera trender, konkurrentdata, sökintentioner och generera en lista med högpåverkande sökord för din nisch.

Till skillnad från traditionella sökordsverktyg, som tillhandahåller rådata, sätter ClickUp Brain sökordsinsikter i sitt sammanhang. Detta hjälper dig att avgöra vilka termer du ska prioritera, hur du ska strukturera dem i innehållet och var de passar in i din övergripande SEO-strategi.

ClickUp Brains svar på sökordsanalys för detta blogginlägg

Bonus: ClickUp SEO Research & Management Template för att skapa en omfattande marknadsundersökning och strategi.

Brainstorma idéer med ClickUp Whiteboards

När du har nyckelorden till hands är det dags att kartlägga dem, skapa din hub-and-spoke-modell och så vidare. ClickUp Whiteboards är ett utmärkt sätt att visualisera och förenkla denna process.

Brainstorma med team, kartlägg idéer, organisera nyckelordskluster och skapa en marknadsföringsplan för dina innehållsflöden. Dra och släpp element, lägg till klisterlappar, tagga personer, lämna kommentarer och samarbeta i realtid med ClickUp.

Visuell SEO-roadmap skapad i samarbete med ClickUp Whiteboards

Bonus: Om du är nybörjare kan du prova ClickUps SEO-roadmap-mall för att komma igång.

Behärska innehållsbriefingar med ClickUp Docs

Gör överlämningen från SEO-specialist till skribent till redaktör smidig med ett AI-drivet idéskapande verktyg som ClickUp Docs. Be AI-assistenten att skapa en brief. Lägg till dina synpunkter och förslag och dela dem säkert med skribenten.

För att säkerställa att du har inkluderat allt som författaren behöver, prova ClickUps mall för SEO-innehållsbeskrivning. Denna nybörjarvänliga dokumentmall är idealisk för att skapa dispositioner och ange kvalitetskrav.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för SEO-innehållsbeskrivning

Skriv bättre med ClickUp Brain

Från att skriva och redigera till att finslipa med SEO-element är ClickUp Brain en kraftfull AI-baserad kreativ partner.

Skrivassistenten kan hjälpa dig att skapa ett första utkast. Stavningskontrollen kan korrigera dina stavfel på ett skonsamt sätt. Chattboten kan också hjälpa dig att skapa metabeskrivningar, rubriker, interna länkar och förbättra läsbarheten.

Det lär sig av dina tidigare SEO-resultat och anpassar rekommendationer efter dina SEO-mål, vilket gör dina optimeringar mer datadrivna och strategiska.

Använd ClickUp Brain som din skrivassistent

SEO-projektledning med ClickUp Tasks

SEO är inte en engångsuppgift. Det är en pågående aktivitet med långsiktiga fördelar. För att hantera det behöver du en robust hubb för SEO-projektledning. ClickUp för marknadsföringsteam gör precis det.

SEO-projektledning blir enkelt med ClickUp

Oavsett om du arbetar ensam eller leder ett stort SEO-team är ClickUp Tasks en central plats för innehållsplanering, hantering av sociala medier och kampanjuppföljning.

Skapa uppgifter för varje innehållsobjekt

Lägg till beskrivningar, deadlines och relaterade länkar

Inkludera checklistor för kvalitetskontroll.

Tilldela det till användare och betraktare

Övervaka beroenden i arbetsflödet och justera planerna därefter.

Se teamets arbetsbelastning och justera resursfördelningen

Hantera din SEO-verksamhet från början till slut med ClickUp.

Om du är ny på detta område kan du börja med ClickUps mall för SEO-projektledning. Använd den för att ställa in dina SEO-uppgifter, spåra framsteg, hantera budgetar, fördela resurser och mycket mer.

Övervakning och förbättring med ClickUp Dashboards

Bra SEO kräver bra analyser som säkerställer att din strategi ger önskade resultat. ClickUp Dashboards möjliggör detta med anpassningsbara, realtidsbaserade och KPI-drivna rapporter. Med ClickUp kan du spåra mätvärden som rankningar, organisk trafik, tillväxt av bakåtlänkar och innehållsprestanda, allt på ett och samma ställe.

Få insikter i realtid med ClickUp Dashboards

Om SEO är din grej kommer du att tycka att några av de bästa SEO-byråprogrammen är intressanta.

Det finns ett gammalt marknadsföringsskämt som lyder: ”Var gömmer man en skatt så att ingen hittar den?” Svaret finns på andra sidan i Google-sökningen.

Att visas på första sidan i Googles sökresultat ger organisationer enorma fördelar, medan misslyckande i detta avseende innebär total osynlighet. AI-drivna sökmotorer gör detta mer sant än någonsin tidigare.

Företag lägger därför mycket tid och energi på att finslipa sitt innehåll för att rankas högt på Google.

Detta arbete blir enklare med AI. Genom att använda AI för SEO kan du skapa smartare sökordsstrategier, snabbare tekniska optimeringar, förbättrad användarupplevelse och förutsägbara insikter om innehåll. ClickUp Brain kan göra allt detta och mer.

Genom att integrera ClickUp Brain i ditt arbetsflöde får du en AI-assistent som kan brainstorma, undersöka, skriva och hantera innehållsverksamheten vid din sida. Vad väntar du på? Prova ClickUp gratis idag!