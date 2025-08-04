Hur man skapar vinnande marknadsföringsstrategier för fastighetsmäklare

Din konkurrent på andra sidan stan ligger alltid ett steg före dig när det gäller att avsluta affärer, medan du försöker hinna ikapp. Sanningen är att de inte ligger i täten för att de är bättre än du, utan för att deras marknadsföringsstrategi är bättre.

Att improvisera din plan för att generera leads är ingen lösning på fastighetsmarknaden, där uppmärksamhet är valuta och varje lead räknas. I det här blogginlägget diskuterar vi effektiva marknadsföringsstrategier för fastighetsmäklare och ger ett exempel på hur ClickUp kan hjälpa till!

⭐ Utvalda mallar Om du vill organisera dina marknadsföringsaktiviteter utan att börja från scratch är ClickUps mall för marknadsföringskampanjhantering den snabbaste vägen. Denna plug-and-play-lista är idealisk för marknadsförare och fastighetsmäklare som hanterar e-post, inlägg på sociala medier och produktlanseringar. Få gratis mall Skapa repeterbara, högpresterande kampanjer med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Varför behöver fastighetsmäklare en solid marknadsföringsstrategi?

Marknadsföring hjälper människor att komma ihåg, lita på och välja dig. Och med rätt marknadsföringsstrategi hamnar du i centrum för din målgrupps uppmärksamhet.

Här är vad en effektiv strategi kan göra för din fastighetsverksamhet:

Skapa en nisch inom fastighetsbranschen: Att ha en tydlig identitet underlättar riktad reklam och gör ditt marknadsföringsbudskap minnesvärt.

Bygg långsiktigt förtroende med konsekvent varumärkesbyggande: Konsekvent marknadsföring mot samma två lokala marknader och köparprofil leder till rekommendationer med hög köpintention.

Visa upp dig som ett företag: Genom att investera marknadsföringsbudgeten i tankeledarskap, närvaro i samhället och lokal auktoritet kan du locka till dig nya kunder.

Undvik generisk marknadsföring: Arbeta med en fokuserad Arbeta med en fokuserad marknadsföringsplan för att undvika att ha liknande biografier och mallbaserade inlägg på sociala medier som dina konkurrenter.

📌 När du försöker tala till alla, slutar du med att inte nå fram till någon. Hitta din målgrupp och rikta dig till dem.

Citat från en mäklare i en Reddit-tråd:

Om du är en lyxmäklare, var en lyxmäklare. Skriv inte om hur du kan få ett starthem för X dollar/månad ("mindre än din nuvarande hyra!")... Om du är en uthyrningsmäklare – du har ett nätverk, en rytm och tid att klara 10 uthyrningar per månad. Var en sådan. Om du är en mäklare för förstagångsköpare – du älskar utbildningsaspekten, att hjälpa till att gå igenom massor av information, bygga relationer osv... var en sådan. Om du är en penciler och är riktigt bra på att hitta möjligheter för erfarna investerare... var det.

TL;DR: Tala direkt till dina kunder och försök inte vara allt för alla. Att veta vem du betjänar och hur du ska framträda på ett konsekvent sätt är halva jobbet gjort.

👀 Visste du att? Det tar i genomsnitt 30 till 90 dagar att sälja ett hus.

Beprövade marknadsföringsstrategier för fastighetsmäklare

En marknadsföringsmix av online- och offlinekanaler tar dig från en gammal annons till ett undertecknat kontrakt. Utforska dessa bästa marknadsföringsstrategier för fastighetsmäklare för att attrahera leads och nå din målmarknad.

1. Skicka e-post varje vecka

Ut ur sikte, ut ur sinnet. Om du inte dyker upp i deras inkorg varje vecka, är du inte först i deras tankar.

E-postmarknadsföring hjälper till att vårda långsiktiga leads och ge värdefulla insikter till dem som inte är redo att köpa eller sälja.

Så här kan en framgångsrik marknadsföringsinsats se ut:

Marknadspuls: Dela lokal bostadsstatistik som genomsnittlig tid på marknaden, senaste förhållandet mellan utgångspris och försäljningspris eller nya objekt i ett populärt område.

Veckans utvalda objekt: Lyft fram en enastående fastighet med fantastiska bilder och ett unikt värdeerbjudande (pris, läge, egenskaper).

Lokalt i fokus: Rekommendera ett café, en vandringsled eller ett litet företag i området och koppla det till livsstilsattraktionen på din marknad.

📌 Även om bara 30 % av dina prenumeranter öppnar e-postmeddelandet ser resten fortfarande ditt namn och ämnesraden, vilket positionerar dig som deras förstahandsval när de behöver en tjänst.

🧠 Rolig fakta: Cirka 347 miljarder e-postmeddelanden mellan företag och konsumenter utbyts dagligen, vilket gör e-postmarknadsföring till en av de mest effektiva marknadsföringskanalerna.

2. Nå ut till potentiella kunder

Du behöver relevans för att vinna nya uppdrag. Fokusera på husägare i närheten av din senaste fastighetsannons eller försäljning och ring upp dem. Dessa varma kontakter funderar redan på marknadsaktiviteten i sitt grannskap.

Du stör inte deras dag med ett säljargument eftersom du har en giltig anledning att ringa potentiella köpare. Istället erbjuder du användbar information om något som händer i närheten.

Så här kan du använda denna marknadsföringskanal:

Rikta din marknadsföring geografiskt: Ring 50–100 grannar inom några kvarter från en fastighet som du just har listat eller sålt (nämn den exakta bostaden och dess inverkan på värdena i närheten).

Visa nyfikenhet: Fråga: ”Vill du ha en uppdatering om marknadsvärdet på bostäder i ditt område?” eller ”Vill du veta vad din bostad kan vara värd idag?”

Logga konversationer för uppföljning: Lägg till potentiella köpare i ditt Lägg till potentiella köpare i ditt fastighets-CRM , tagga dem efter område och följ upp när en annan försäljning sker i närheten.

📌 Denna starka marknadsföringsstrategi bygger upp din närvaro i specifika områden och hjälper dina grannar att komma ihåg dig när de ska köpa bostad.

3. Utnyttja en drip-kampanj

Säljare som säljer själva (FSBO) eller säljare med utgångna annonser kan vara skeptiska, men de är oftast frustrerade och överväldigade.

För att vinna deras förtroende över tid, skapa en kort, strategisk uppföljningskampanj för fastighetsmarknadsföring – en drip-kampanj.

Här är vad fastighetsbolag kan göra:

Skapa en plan med fem till sju kontaktpunkter: Blanda e-post, sms och telefonsamtal fördelade över fyra till sex veckor, och se till att varje meddelande är kort, personligt och användbart.

Led med insikt: Erbjud fastighetstjänster som en aktuell försäljningsrapport för området, en gratis värdering av bostaden eller en lista över snabba förbättringar för att öka försäljningsbarheten.

Bekräfta deras situation: Använd empatiskt språk som ”Det är tufft när den första omgången inte går som planerat” .

Var synlig och konsekvent: Tro på uppföljningar, eftersom fastighetsannonser ofta går till den som följer upp i vecka fem, långt efter att alla andra har slutat.

📌 Du har större chans att vinna förtroende, rekommendationer och långsiktiga kunder från säljare som tidigare varit tveksamma.

💡Proffstips: Vill du automatisera din drip-kampanj? Prova ClickUp. Börja med ett ClickUp-formulär för att samla in information om potentiella kunder. Varje inskickad uppgift registreras sedan automatiskt som en ClickUp-uppgift i din FSBO/Expired Listings List (lista över utgångna annonser) – tilldelad dig eller ditt team, med prioritet och steg förifyllda via anpassade fält. När leads går igenom olika steg kan du använda ClickUp Automations för att trigga din drip-sekvens: e-postmeddelanden, check-ins och mervärden som prisanalyser som är anpassade till rätt steg. Med ClickUp blir din uppföljning ett repeterbart system med bara några få klick.

4. Använd video för att öka medvetenheten

89 % av företagen använder video som marknadsföringsverktyg eftersom det snabbt bygger upp varumärkets trovärdighet. Om du också vill omvandla dem till långsiktigt marknadsföringsmaterial:

Skapa snapshots: Spela in 60 sekunders uppdateringar som förklarar marknadstrender som genomsnittliga försäljningspriser eller förändringar i räntor.

Lokalisera ditt varumärke: Lyft fram stadsdelar, lokala evenemang osv. med korta voiceovers för att positionera dig som den självklara fastighetsmäklaren.

Dela med dig av kulisserna: Visa hur en dag i ditt liv ser ut – visningar, besiktningar eller roliga missöden, för att göra ditt varumärke mer mänskligt.

📌 När potentiella kunder äntligen behöver en mäklare är det den de sett varje vecka i sitt flöde som de mest sannolikt kommer att ringa.

5. Skapa leadmagneter som filtrerar bort seriösa köpare

En lead magnet är en gratis resurs, till exempel en marknadsföringshandbok, guide, checklista eller ett verktyg, som löser ett specifikt problem för din idealkund. När den placeras på rätt sätt lockar den motiverade köpare samtidigt som den försiktigt avskräcker okvalificerade leads.

Så här bygger du upp denna produktmarknadsföringsstrategi:

Lös ett akut behov: Erbjud exklusiva marknadsinsikter som ”10 dolda pärlor i [din stad] under 500 000 dollar” – perfekt för förstagångsköpare eller budgetmedvetna flyttare.

Logginformation: Skapa ett enkelt formulär och be om namn, e-postadress och telefonnummer för att hålla koll på potentiella kunder.

Prioritera uppföljning: Märk leads som väljer prissättningsguiden som potentiella säljare och hänvisa dem till en skräddarsydd e-postsekvens.

Skriv utförliga svar: Leverera leadmagneten direkt och inkludera ett personligt meddelande där du erbjuder dig att svara på frågor.

📌 Lead magnets hjälper dig att inleda samtal med rätt personer, segmentera din pipeline och skala upp din kundrelationshantering.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brains AI-kraft för att omedelbart omvandla din fastighetsexpertis till högkonverterande leadmagneter. Skriv bara in en prompt som "Skapa en checklista för förstagångsförsäljare av FSBO" eller "Skissa på en e-postserie för utgångna annonser", så genererar Brain innehåll som du kan förfina i realtid!

Skapa innehåll direkt med ClickUp Brain – bara ange, granska och infoga

6. Bli utvald

Ingenting bygger förtroende snabbare än rekommendationer från tredje part, särskilt från lokala tidningar, livsstilsmagasin eller bloggar som din målgrupp redan känner till och respekterar.

Det förändrar ditt rykte från att vara ännu en mäklare till att bli en erkänd expert med insikter som är värda att lyssna på.

För att bli presenterad kan du:

Identifiera nyhetsvinklar: Bygg upp din annons eller ditt personliga varumärke kring en berättelse, till exempel en kraftig ökning av försäljningen av flergenerationshus i ditt område.

Hitta nischjournalister: Håll din presentation kort, fokuserad och hjälpsam, och erbjud citat, data och anekdoter som de kan använda i sina artiklar.

📌 Du kan också be dina tidigare köpare att presentera dig på sina sociala medier och öka din trovärdighet i deras inre krets.

📖 Läs också: Hur man skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring

7. Optimera dina kundrecensioner

De flesta mäklare slutar aktivt söka efter omdömen efter att ha fått ett eller två positiva omdömen. Men på konkurrensutsatta marknader är aktualitet och volym lika viktigt som stjärnbetyg.

För att ligga steget före:

Samla in vittnesmål: Be om recensioner direkt efter avslut, medan entusiasmen är som störst – använd e-post, sms och handskrivna kort för att öka antalet svar.

Välj recensionsplattformar med omsorg: Variera var du ber om recensioner så att du bygger upp auktoritet på flera plattformar.

Visa upp recensioner: Återanvänd recensioner som marknadsföringsmaterial online – dela dem på sociala medier, i e-posters fotnoter och i presentationer av fastigheter.

📌 Recensioner är en av få effektiva marknadsföringsstrategier för fastighetsmäklare som fortsätter att fungera långt efter publiceringen.

💡 Proffstips: 9 av 10 köpare och säljare säger att de skulle rekommendera sin mäklare, men de flesta gör det aldrig. Varför? De glömmer helt enkelt bort ditt namn. Istället för att försvinna efter affären, prioritera uppföljning efter transaktionen. En snabb kontakt några månader senare kan förvandla en engångsaffär till en långsiktig referenskälla.

8. Skapa en kampanj för uppköpare

Många husägare har byggt upp ett eget kapital men inser inte att de har råd med ett bättre boende. Det här är dina uppköpare. Så här når du dem:

Tala till din målgrupp: Hitta husägare som köpte fastigheter för mer än fem år sedan med innehåll som ”Vad du kan köpa för ditt husvärde på dagens marknad”.

Visa bevis: Använd personliga utskick eller onlineannonser med verkliga kundberättelser om familjer som lyckats flytta till ett större boende.

Undvik att vara påträngande: Erbjud personliga strategisamtal för att framstå som mer stödjande.

📌 Denna marknadsföringsplan för fastighetsmäklare genererar annonser och förvandlar husägare till potentiella kunder.

9. Anordna interaktiva öppna hus

De bästa öppna husen handlar om att skapa en minnesvärd upplevelse. När de görs på rätt sätt håller de ditt varumärke synligt långt efter evenemanget och gör att du syns på andras sociala medieplattformar.

Här är vad fastighetsmarknadsförare kan göra:

Blanda underhållning: Ge din visning ett tema, till exempel ”husdjursvänlig visning” eller ”solnedgångsturer och snacks”.

Skapa innehåll: Spela in korta videoklipp under evenemanget där du visar upp köket, svarar på vanliga frågor eller fångar besökarnas reaktioner.

Utnyttja ditt nätverk: Gör korsmarknadsföring med lokala företag (t.ex. låt ett bageri sponsra snacks eller dela ut kuponger till deltagarna).

📌 Varje öppet hus blir en multikanalmarknadsföringsplan för fastigheter: leadgenerering, lokala partnerskap och social synlighet.

10. Rikta in dig på förbisedda postnummer

Erfarna fastighetsmäklare väljer mindre, mindre kända postnummer som genererar spillover-leads utan extra kostnad. Så här gör du i praktiken:

Granska tillgängliga postnummer på plattformar för leadgenerering och leta efter områden som andra mäklare ignorerar.

Lägg till dessa postnummer i din mäklarprofil, även om du inte aktivt betalar för leads där, så kommer sökmotorerna att dirigera organiska leads till dig.

Skapa lokaliserat innehåll (videor, e-postuppdateringar, blogginlägg) för att öka synligheten och den organiska trafiken från nyfikna köpare och säljare.

📌 Ibland väntar den rätta leads på en plats som ingen annan letar på.

👀 Visste du att? 71 % av säljarna skulle återigen anlita samma fastighetsmäklare för sin bostadsköp.

Hur ClickUp kan hjälpa mäklare att organisera sin marknadsföring

Kartlägg objekt för en kund så att de kan se exakta platser och vad som finns i närheten med hjälp av ClickUps kartvy.

Nu när du har en lista med konkreta idéer som du kan genomföra är det dags att välja en plattform som gör att allt fungerar smidigt.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kan vara din assistent när du bygger upp ditt personliga varumärke som fastighetsmäklare och hanterar din fastighetsverksamhet. Den ger dig tillgång till en uppkopplad arbetsplats som hjälper dig att planera, dokumentera, fördela och mäta arbetet i realtid.

ClickUps plattform för projektledning inom fastighetsbranschen kan till exempel hjälpa dig att:

Synkronisera med Google/Outlook för att hantera visningar, signeringar och möten i en samlad ClickUp-kalender.

Använd interaktiva kartor för att visa fastigheters läge, närliggande landmärken och priskodade markörer för bättre kundförståelse.

Skapa ett lättviktigt CRM-system i ClickUp för att hantera budgetar, lager, kontakter och mycket mer.

Minska manuellt arbete med kodfria automatiseringar (t.ex. automatisk tilldelning av uppgifter, påminnelser, ändring av status).

Kom igång snabbt med fastighetsspecifika mallar för kontraktshantering, fastighetsdrift, fakturor och designarbetsflöden.

Erica Q., digital strateg och innehållsansvarig inom fastighetsbranschen, recenserar ClickUp:

Jag arbetar med marknadsföring inom fastighetsbranschen, vilket innebär att det alltid går i ett högt tempo. När en mäklare behöver publicera sina objekt behöver jag en hel del detaljerad information. Vi använder automatiserade formulär för att samla in all viktig information och lagra den på ett ställe, så att jag kan hitta allt jag behöver med ett ögonkast och få jobbet gjort snabbt och effektivt. Detta har varit en game changer för vår verksamhet.

Du kan också använda ClickUps marknadsföringspaket här för att hantera ditt arbetsflöde och din affärstillväxt samtidigt. Låt oss dela upp processen i fem faser:

Fas 1: Planera kampanjer

Brainstorma på distans och omvandla idéer till genomförbara uppgifter snabbt på ClickUp Whiteboards.

Börja med att brainstorma sekvenser som öppet hus-kampanjer eller FSBO-marknadsföringskanaler med ClickUp Whiteboards.

Det bästa av allt? Allt här är spårbart. Du kan dra och släppa klisterlappar för att representera varje kampanjsteg, från ”e-postinbjudan till grannskapet” till ”ladda upp drönarbilder av objektet”. Du kan också konvertera varje anteckning till en åtgärdbar uppgift med ansvariga, förfallodatum och länkade dokument.

Låt oss säga att du lanserar ett veckovis nyhetsbrev. Så här blir din whiteboard en språngbräda:

Skapa en whiteboard med titeln "Veckobrev om fastigheter"

Lägg till färgkodade klisterlappar för varje återkommande avsnitt: marknadsläget, utvalda objekt, community-spotlight och CTA.

Använd pilar eller kopplingar för att visualisera flödet och deadlines, till exempel "Skriv text" ➝ "Granska med VA" ➝ "Schemalägg e-postutskick".

Högerklicka på valfri anteckning och förvandla den till en ClickUp-uppgift med status, prioritetsetikett och relevanta bilagor.

Du kan också påskynda din brainstormingprocess med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten och världens mest kompletta arbets-AI.

Stimula det med idéer som "skapa en innehållsplan för Move Up-köpare under Q3" och få färdiga förslag inom några sekunder. Det hämtar också information från din arbetsplats för att ge kontextuella rekommendationer.

Skapa en standardmall eller detaljerade svar med hjälp av ClickUp Brain.

Behöver du fler insidertips? Använd ClickUps AI Notetaker för att sammanfatta anteckningar efter ett samtal och informera din kampanj, så att dina uppföljningar förblir skarpa och personliga. Och med inbyggda stavnings- och grammatikskontroller blir varje meddelande polerat – utan behov av extra redigeringsverktyg eller fram och tillbaka med ChatGPT.

Förvandla denna strategi till ett repeterbart system med hjälp av ClickUp Docs. Du kan använda denna dokumentredigerare för att skapa ett SOP-bibliotek som "Checklista för öppet hus" eller "Lead Magnet Follow-up Drip".

Det bästa är att din dokumentation förblir kopplad till dina arbetsflöden. Hur?

Markera valfri text i ditt dokument, t.ex. ”Skicka uppföljning inom 24 timmar” ➝ Konvertera den till en ClickUp-uppgift ➝ Tilldela den till relevant teammedlem ➝ Spåra dess framsteg

För att följa framstegen kan du ställa in ClickUp-mål i ditt arbetsområde. De omvandlar intentioner som ”få fler leads” till mätbara, resultatinriktade nyckeltal.

Spåra övergripande framsteg eller uppgiftsbaserade mätvärden med ClickUp Goals.

Du kan dela upp stora mål i genomförbara delmål, som uppdateras varje gång en teammedlem slutför en uppgift.

Anta att ditt mål är att ”boka 10 säljkonsultationer denna månad”:

Skapa ett mål: ”Boka 10 säljkonsultationer: juli”

Lägg till mål som "skicka fyra e-postutskick" till ditt CRM-system.

Tilldela varje mål till dina ClickUp-uppgifter som redan är igång.

Se hur förloppsindikatorerna uppdateras automatiskt när arbetet blir klart.

Lägg till ClickUp Milestones för att spåra viktiga prestationer som "framgångsrik betald annonsering"

🧠 Rolig fakta: En av fem marknadsförare vill använda AI-agenter för att automatisera marknadsföringsinitiativ från strategi till genomförande. ClickUp Autopilot Agents gör det möjligt även för fastighetsmäklare. Utan kodning kan du skapa en anpassad agent som automatiskt skapar lead-uppgifter, skickar uppföljningar i rätt tid, uppdaterar säljares status och till och med publicerar kampanjens framsteg i teamchatten – allt baserat på data från din arbetsplats!

Om du vill börja planera dina marknadsföringskampanjer med hjälp av en mall, byt till ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

Det förvandlar övergripande marknadsföringsidéer för fastighetsbranschen till genomförbara, spårbara kampanjer. Du kan kartlägga mål, samordna ditt team, fastställa tidsplaner och övervaka resultat för bättre synlighet.

Denna mall är ovärderlig om du bygger upp repeterbara marknadsföringssystem eller samarbetar med flera teammedlemmar inom outreach, video- eller e-postmarknadsföring.

Få gratis mall Koppla samman strategi med genomförande med hjälp av ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

Använd den här mallen för att:

Definiera tydliga mål för din kampanj med hjälp av dedikerade OKR:er och uppgiftsfördelningar.

Spåra marknadsföringsresultat med anpassade statusar och framstegsfält för olika uppgifter och tidslinjer.

Planera och prioritera uppgifter med tidslinjer, milstolpar och statusuppdateringar som är inbyggda i ditt arbetsflöde.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstorming-sessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din beskrivning. Det är den perfekta appen för arbetet som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

Fas 2: Organisera alla kampanjer på ett och samma ställe

När du har skapat en mall för din marknadsföringskampanj för fastigheter kan du organisera den med hjälp av ClickUps projekthierarki så att allt är centraliserat och lätt att hantera.

1️⃣ Börja med att skapa ett särskilt utrymme för dina marknadsföringsinsatser – detta är din centrala knutpunkt för allt som rör leadgenerering, uppföljningar, inlägg på sociala medier och öppet hus-kampanjer.

2️⃣ Inom detta utrymme skapar du separata mappar för varje kampanjtyp du kör. Till exempel:

Kampanjer i sociala medier

Uppföljning av FSBO-leads

Öppet hus-evenemang

3️⃣ Skapa listor i varje mapp för att spåra specifika tidslinjer eller teman. Om du hanterar sociala medier kan du ha en lista som heter ”Augusti veckoposter” i mappen för sociala mediekampanjer.

4️⃣ Därifrån kan varje kampanjresurs – oavsett om det är ett e-postmeddelande, ett inlägg eller en video – skapas som en uppgift med sin egen:

Uppdragstagare

Förfallodatum

Deluppgifter för leveranser

Kommentarer för samarbete

Bilagor för att lägga till utkast, bilder eller slutgiltigt innehåll

Denna struktur hjälper dig att tydligt separera arbetet, automatisera överlämningen av uppgifter och hålla ditt team samordnat i alla marknadsföringsinitiativ inom fastighetsbranschen.

Organisera marknadsföringsplaner och idéer med ClickUp Hierarchy

Fas 3: Genomför kampanjer – på egen hand

Med ClickUp behöver du inte komma ihåg uppföljningar eller statusändringar.

Med ClickUp Automations kan du ställa in triggerbaserade arbetsflöden och utföra dessa åtgärder i bakgrunden. Beroende på dina instruktioner kan de tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer, flytta objekt mellan olika statusar och skicka e-postmeddelanden.

📌 Till exempel:

När en uppgift markeras som "Live" tilldelas automatiskt en uppföljningsuppgift för att kontrollera engagemanget efter sju dagar.

När en lead magnet-uppgift flyttas till "Under granskning" meddelar du din assistent med instruktioner för att planera nästa steg.

Du behöver inte heller kunna bygga komplex logik. Beskriv vad du vill ha på vanlig engelska till ClickUp AI Automation Builder, till exempel "påminn mig om att skicka en begäran om rekommendation 3 dagar efter att ett hus har sålts", så skapas automatiseringen åt dig.

Skapa ClickUp-automatiseringar på några sekunder med ClickUp AI Automation Builder

Genomförandet kräver också smart tidshantering, vilket ClickUp Calendar levererar med AI-schemaläggning.

Här är vad du kan göra med det:

Automatiskt blockera tid för högprioriterade uppgifter som att förbereda en ny annons, boka visningar eller utarbeta en uppföljningskampanj, så att du aldrig dubbelbokar eller glömmer bort det som är viktigast.

Omplanera missade eller försenade marknadsföringsinsatser – som FSBO-kontakter eller inlägg på sociala medier – automatiskt, baserat på din tillgänglighet och ditt teams arbetsbelastning.

Förvandla uppgifter till kalenderhändelser direkt , oavsett om det är en visning, fotografering eller e-postkampanj, genom att ange ett slutdatum eller tilldela en teammedlem.

Dela en livekalender som endast kan visas med din assistent, transaktionskoordinator eller till och med kunder för att hålla alla synkroniserade utan fram och tillbaka.

Organisera alla dina möten, deadlines och åtaganden på ett ställe med ClickUp Calendar.

Fas 4: Samarbeta med kunder och team

Fastighetsmäklare arbetar sällan ensamma. Du samordnar med virtuella assistenter, fotografer, annonsspecialister, hypoteksförmedlare och ibland kunder. Den goda nyheten är att med ClickUp behöver du inte en separat applikation för kommunikation.

ClickUps Chat + Guest Access ger dina kunder en professionell och transparent upplevelse och sparar dig från att behöva hantera fem olika appar.

Använd ClickUp Chat för att effektivisera kommunikationen, inte bara med ditt interna team, utan även med kunder och samarbetspartners. Du kan skapa dedikerade chattkanaler för alla projekt eller kampanjer för att hålla konversationerna organiserade och kopplade till arbetet.

📌 Skapa till exempel en kanal för en öppen hus-kampanj där din inredare, fotograf och virtuella assistent kan samordna sina insatser i ett enda tråd. Eller skapa ett direktmeddelande med säljaren för att svara på snabba frågor om tidsplaner, dokumentuppladdningar eller marknadsföringsuppdateringar – utan att behöva skicka ytterligare ett e-postmeddelande.

Ännu bättre, med ClickUp Guest Access kan kunder och leverantörer delta i konversationen med begränsad synlighet. Du kontrollerar exakt vad de kan se – till exempel bara deras listningsuppgifter eller en delad kalender – så att de håller sig informerade utan att få tillgång till hela ditt arbetsområde.

Du kan också använda ClickUp Proofing för att vidarebefordra feedback. Det låter dig kommentera direkt på bilder, PDF-filer och videor i uppgifter, utan att behöva ett separat anteckningsverktyg.

📌 Titta till exempel på en drönarvideo och lämna en kommentar vid 00:14: ”Panorera långsammare för att visa bakgården.”

Varje kommentar är tidsstämplad eller platsmärkt, tilldelad en specifik person och synlig i ditt uppgiftsflöde för att du ska kunna följa upp lösningen.

Kommentera direkt på bilder, PDF-filer och videor med ClickUp Proofing.

Det blir också enklare att samla in information med ClickUp Forms. Du kan skapa intagsformulär med ditt varumärke för att samla in information om objekt, kundpreferenser eller feedback efter visningar.

Genomför en AI-driven analys för att få värdefulla insikter från ClickUp Forms.

När någon fyller i ett formulär:

En uppgift skapas automatiskt med alla svarsdata.

Du kan använda automatiseringar, till exempel genom att tilldela uppgiften till din assistent.

AI kan omedelbart sammanfatta feedbackens sentiment eller gruppera liknande förfrågningar.

📖 Läs också: Hur man använder AI inom fastighetsbranschen

Fas 5: Spåra vad som fungerar

ClickUp Dashboards samlar realtidsdata i visuella kort på ett och samma ställe så att du kan se vad som fungerar i dina marknadsföringskampanjer och satsa extra på det.

Spåra visuella mätvärden i ClickUp Dashboards

Så här kan du bygga upp dem:

Lägg till ett stapeldiagram för att jämföra öppningsfrekvenser och klickfrekvenser för veckovisa e-postkampanjer.

Infoga ett cirkeldiagram för FSBO-kampanjresponser, spåra konverterade, ignorerade eller uppföljningskrävande leads.

Använd ett linjediagram för att visualisera videovisningar över tid

Lägg till ett bordskort som visar nya leads efter postnummer och aktiva områden.

Med AI Cards kan du gå bortom det visuella. Ställ in dem så att de sammanfattar marknadsföringsproduktivitet och trender i sitt sammanhang. Ställ frågor till AI, till exempel ”Vilken kampanj hade den högsta konverteringsgraden den här månaden?” och få ett rakt svar utan att behöva gräva igenom massor av data.

Du kan till och med använda det för att göra prognoser baserade på aktuella trender inom digital marknadsföring.

📌 Dashboards hjälper dig att se vad som skapar momentum i hela din pipeline. Table View gör det möjligt för dig att hantera personerna bakom dessa marknadsförings-KPI:er.

Är du redo att sätta igång? Starta ClickUps mall för marknadsföringskampanjhantering för att komma igång direkt.

Få gratis mall Använd ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att omsätta din strategi i praktiken.

Denna allt-i-ett-plattform hjälper dig att planera kampanjer, tilldela uppgifter, följa framsteg och samarbeta med ditt team i realtid. Med inbyggda anpassningsbara fält, tidslinjevyer och måluppföljning är den perfekt för att hantera innehåll, evenemang eller marknadsföring i flera kanaler.

Använd den här mallen för att:

Organisera kampanjaktiviteter på ett och samma ställe

Spåra uppgifter, tidsplaner och prestanda

Håll hela teamet samordnat över alla kanaler

Vanliga misstag att undvika inom fastighetsmarknadsföring

Även erfarna mäklare hamnar i mönster som begränsar deras resultat. Här är några vanliga misstag du bör undvika om du vill att dina marknadsföringsinsatser ska ge resultat:

Anta att alla är din målgrupp: Allmänna budskap konverterar sällan, och genom att nischa dig kan du kommunicera direkt med rätt kunder.

Inkonsekvent marknadsföringsbudskap: En splittrad ton mellan olika plattformar kan förvirra potentiella kunder. Se till att din röst och dina bilder är samstämda.

Försumma uppföljningar: De flesta affärer avslutas inte vid den första kontakten. Följ upp regelbundet.

Hoppa över analys: Om du inte spårar öppningar, klick eller leadkällor, gissar du bara. Gå efter data

Att bara fokusera på nya leads: Att ignorera tidigare kunder innebär att man går miste om enkla rekommendationer. Automatisera din incheckningsprocess för att få ut mer av dina leads.

Att ignorera mobiloptimering: Annonser och leadformulär som inte fungerar på mobiltelefoner leder till förlorade affärer. Testa allt på mobilen innan du publicerar det.

Ta reda på vad som fungerar (och vad som inte fungerar) med ClickUps marknadsföringscenter.

Om du bara förlitar dig på din magkänsla för att följa upp dina kampanjer, försvårar du marknadsföringen och går miste om intäkter. Framgång inom fastighetsbranschen handlar om att ha en plan, konsekvent genomföra tillväxtmarknadsföringsstrategier och veta exakt vad som fungerar.

ClickUp ger dig det system du behöver för att lyckas. Allt finns på en och samma plats, i ett sammankopplat arbetsutrymme som är skapat för upptagna mäklare som vill expandera.

Med denna marknadsföringsprogramvara för företag kan du upprepa affärsprocesser utan manuellt arbete, spåra visuella mätvärden, prata med AI som en assistent och skapa detaljerade arbetsflöden.

Skillnaden mellan spridda verktyg och briljant genomförande handlar ofta om en sak: din uppsättning.

Registrera dig gratis på ClickUp och håll koll på alla leads, uppgifter och kampanjer.