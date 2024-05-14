Skapa en effektiv marknadsföringsplan: steg, exempel och mallar

Du har säkert hört folk säga: ”Vår produkt talar för sig själv, vi behöver ingen marknadsföring.” Oj, vad de har fel!

Anledningen är enkel: Marknadsföring genererar direkt och indirekt försäljning. Det är en kraftfull tillväxtmotor.

Det är just därför som företagsledare lägger ner mycket tid och energi på att skapa och genomföra marknadsföringsstrategier och -planer. I det här blogginlägget går vi in på detaljerna.

Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är en samling aktiviteter som en organisation avser att genomföra under en viss period för att uppnå sina mål. Några av de utmärkande egenskaperna hos en marknadsföringsplan är:

Härledd från ditt företags marknadsföringsstrategi : Planen är den genomförbara delen av strategin.

Målinriktad : Marknadsföringsplaner utformas för att uppnå mål som att generera leads, skaffa kunder, öka varumärkeskännedomen osv.

Medellång till lång sikt : En marknadsföringsplan upprättas vanligtvis för en period på 12–18 månader.

Omfattande: En marknadsföringsplan innehåller mål, budgetar, kanaler, aktiviteter, kampanjer, resurser och mycket mer.

Ännu viktigare är att en marknadsföringsplan fungerar som en färdplan för att skapa, genomföra, övervaka och utvärdera taktiker och aktiviteter.

Typer av marknadsföringsplaner

Det finns olika typer av marknadsföringsplaner. Du kan skapa marknadsföringsplaner för ett varumärke, en produkt, en kanal, en specifik kampanj eller ett erbjudande. Några av de vanligaste typerna av marknadsföringsplaner är följande.

1. Plan för innehållsmarknadsföring

En innehållsmarknadsföringsplan är en mall som styr skapandet, publiceringen och hanteringen av innehåll för att attrahera och engagera rätt målgrupp. En bra innehållsmarknadsföringsplan är:

Kreativt: Samarbeta med designers, videografer, animatörer, ämnesexperter etc. för att skapa differentierande innehåll.

Multimedia: Kombinera text med bilder, infografik, videor, poddar och mycket mer!

Schemalagd: I en innehållskalender för att säkerställa att du publicerar och distribuerar innehåll regelbundet.

Distributionsdriven: Med detaljer om plattform, frekvens, stil och schema för distributionen av innehållet.

Mätvärden för innehållsmarknadsföring

Några av de vanligaste mätvärdena är:

Läsarkrets: Antal besökare till innehållet

Engagemang: Tid som spenderas på att läsa en artikel eller titta på en video

Förespråkande: Antal delningar eller kommentarer

Konvertering: Antal registreringar eller prenumerationer efter att ha läst innehållet

2. Marknadsföringsplan för sociala medier

Till skillnad från innehåll, som är en tillgång, är sociala medier en samling kanaler, såsom Twitter, LinkedIn, Instagram och TikTok. En bra marknadsföringsplan för sociala medier är:

Kanalsspecifikt: Utforma innehåll på ett sätt som passar plattformen. Till exempel kortfattad text för Twitter och korta vertikala videor för TikTok.

Kundfokus: Välj rätt kanaler utifrån målgruppen.

Engagemangstaktik: Definiera den förväntade åtgärden från kunden, såsom gillanden/kommentarer/länkklick.

Mätvärden för marknadsföring i sociala medier

Vanliga mått är:

Svar eller repliker på inlägg

Förfrågningar i formulär eller direktmeddelanden

Gilla och dela

Följare och nätverksräckvidd

3. Marknadsföringsplan för lansering av ny produkt

En produktlansering kan vara avgörande för ett företag. För att lyckas måste marknadsföringsplanen för produktlanseringen vara extraordinär. Här är vad det kan innebära.

Nyheter: Beskrivning av den nya produkten, dess positionering och differentiering

Varför köpa: Inkludera ett starkt skäl till varför de bör köpa din produkt just nu.

Hur: Taktiker, såsom pressmeddelanden, tidningsannonser, e-postkampanjer, sociala medier-kampanjer etc.

Marknadsföringsinsatser: Tillgångar, kanaler, marknadsföringsbudget och resurser som du använder för aktiviteten.

Mätvärden

Vanliga marknadsföringsmått för produktlanseringar är:

Räckvidd: Antal livestreamar eller totalt antal visningar

Buzz: Antal delningar, kommentarer, retweets och andra sociala meddelanden om lanseringen

Sentimentanalys: Förhållandet mellan positiva och negativa/neutrala meddelanden

4. Digital marknadsföringsplan

En omfattande digital marknadsföringsplan består av aktiviteter för:

Sökmotoroptimering

Sökmotorannonsering

Innehållsmarknadsföring

Marknadsföring i sociala medier

E-postmarknadsföring

Virtuella evenemang och sponsring

En digital marknadsföringsplan fungerar som en riktlinje för teamet att utöka sina aktiviteter över olika kanaler. Dessutom beskriver den också:

Målgruppsanpassning: Specifika grupper av människor baserat på demografi, intressen och beteenden

Personalisering: Meddelanden som är utformade för att vara mest relevanta för målgruppen.

Remarketing: Anpassa och rikta om kunder på ett effektivt sätt

Interaktivitet: Interaktiva frågesporter, spel, pussel etc. för att engagera kunden.

Anpassningsförmåga: Anpassa dig till marknadstrender, konsumentfeedback eller den föränderliga digitala miljön genom att publicera dina nya kampanjer på ett smidigt och stegvist sätt.

Mätvärden för digital marknadsföring

Några av de vanligaste mätvärdena är:

Intäkter från digitala kanaler

Leads genererade från digitala kanaler

Offline-leads accelererade av digitala kanaler

Marknadsräckvidd i form av räckvidd på sociala medier, sökintryck eller webbplatsbesök

5. Marknadsföringsplan för tillväxt

I SaaS-världen är tillväxtmarknadsföring en helhetsstrategi där teamen tar ansvar för kundresan från förvärv till retention, med hjälp av datadrivna och experimentella metoder för att optimera prestanda och skalbarhet.

En bra tillväxtmarknadsföringsplan kännetecknas av följande.

Datadriven strategi

Kontinuerligt experimenterande

Fokusera på hela livscykeln

Bygga gemenskap

Smart användning av resurser

Trots att en marknadsföringsplan är mycket fördelaktig är den inte lätt att skapa eller genomföra. Om du arbetar i ett marknadsföringsteam kan du stöta på följande hinder.

Hinder för en framgångsrik implementering av marknadsföringsplanen

När du skapar eller implementerar en marknadsföringsplan kan en miljon saker gå fel. För att spara tid beskriver vi här några av dem.

Låt oss först undersöka externa faktorer som utgör hinder för en framgångsrik implementering av marknadsföringsplanen.

Marknaden har förändrats: Marknaderna genomgår upp- och nedgångar med några års mellanrum. På senare tid har marknaderna mattats av och kunderna väljer att endast spendera pengar på nödvändiga saker. Till och med vad man definierar som nödvändigt kan förändras om ekonomin inte förbättras.

En marknadsföringsplan som inte tar hänsyn till dessa förändringar är dömd att misslyckas. Om du till exempel positionerar en lyxig handväska som ett modeuttryck kommer du kanske inte att få så stor genomslagskraft. Om du däremot positionerar den som en investering kommer du sannolikt att väcka större uppmärksamhet.

Kunderna har förändrats: Det kan handla om flera olika situationer. Dina kunder har blivit äldre och bär inte längre Crocs. De har blivit mer medvetna och föredrar inte längre sockerfyllda kolsyrade drycker. De har betalat av sina studielån och har råd med dyrare produkter. Ingen marknadsföringsplan kan få dem att köpa saker som de har vuxit ifrån.

Tekniken har blivit avancerad: Tekniken utvecklas snabbt och nya produkter lanseras varje dag. Om din marknadsföringsplan är beroende av äldre teknik kommer den med all säkerhet att vara ineffektiv.

Regleringen utvecklas: I allmänhetens intresse fortsätter tillsynsmyndigheterna att skärpa efterlevnaden. Inom tobaksindustrin blir till exempel reklamreglerna ständigt strängare. Om du är ett e-cigarettföretag med en detaljerad plan för att marknadsföra dig mot tonåringar kommer en förändring i regleringen att sätta stopp för det!

Alla hinder är inte externa. Faktum är att en organisations förmåga att genomföra en framgångsrik kampanj också kan hindras av dess egna brister. Här är några exempel.

Din organisation är motståndskraftig mot förändring: Traditionella tankesätt och motstånd mot förändring begränsar den flexibilitet och responsivitet som krävs för en framgångsrik implementering. Detta gäller särskilt för experimentella marknadsföringstaktiker som TikTok.

Teamdynamik: En framgångsrik marknadsföringsplan kräver att olika team samarbetar. En kampanj som omfattar sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring och sociala medier kräver till exempel att dessa team interagerar och bygger vidare på varandra i realtid. Utan det riskerar du att din marknadsföringsplan misslyckas.

Resursbegränsningar: Att inte ha de resurser du behöver kan påverka marknadsföringsresultaten. Det kan handla om brist på kampanjansvarig, budget för sociala medier eller rätt analysverktyg.

Så, hur kan man övervinna dessa utmaningar och skapa en effektiv marknadsföringsplan? Låt oss ta reda på det.

Hur man skapar en effektiv marknadsföringsplan

En effektiv marknadsföringsplan beror på en rad faktorer, såsom forskning, budgetar, kanaler och mycket mer. För att hantera alla dessa faktorer på ett effektivt sätt behöver du en robust marknadsföringsplaneringsprocess och ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp för marknadsföringsteam.

När du har grunderna klara kan du gå vidare och skapa en effektiv marknadsföringsplan på följande sätt.

Steg 1: Använd din marknadsundersökning

När du kommer till marknadsföringsplaneringsstadiet har din organisation och dina produktteam sannolikt redan genomfört en hel del forskning om produkten, målmarknaden, prissättningen osv. Förstå insikterna och använd dem i din plan.

Använd demografiska data, intressen och beteendedata om potentiella kunder för riktade budskap.

Exempel

Låt oss säga att du säljer fettsnål glass. Din målmarknad är sannolikt:

Demografi: 25–40 år, urban, medel-/överklass. Använd detta som primär segmentering i dina Facebook-/Instagram-annonskampanjer.

Intresse: Influencers inom hälsa och fitness, sportklädesmärken, andra märken för fettsnål mat och dryck etc. Begränsa din målgrupp till dem som har dessa intressen.

Beteendedata: Sannolikt att de publicerar bilder på mat och träning, deltar i maratonlopp eller tillhör cykel-/vandringsgrupper. Fokusera på dessa beteenden för att nå ut till målgruppen. Om du konkurrerar med priset som din differentieringsfaktor, A/B-testa erbjudanden och rabatter.

ClickUp Docs är ett utmärkt samarbetsverktyg för att dokumentera viktiga insikter från marknadsundersökningar som kan vara betydelsefulla för din marknadsföringsplan. Du kan också använda ClickUp AI för att sammanfatta insikter och göra dem lättare att komma åt/använda.

Marknadsföringsplanering med ClickUp Docs

ClickUp-mallar

Förbered dig för framgång med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan. Använd denna mall för marknadsföringsplan för att utforma dina kampanjer, spåra dina framsteg, hålla dina deadlines, samarbeta med ditt team och uppnå dina mål – allt på ett och samma ställe.

Om du tänker långsiktigt kan du prova ClickUps mallar för marknadsföringsplaner, en uppsättning färdiga verktyg för att definiera och integrera dina mål med uppgifter.

Om det är för omfattande för dig finns det flera andra mallar för marknadsföringsplaner att välja mellan.

Steg 2: Se vad dina konkurrenter gör

Du kommer självklart inte att kopiera deras kampanjer, men du måste hålla ett öga på dem om du vill differentiera dig. Analysera konkurrenternas kampanjer som ett team och diskutera vad som är bra och vad som inte är det.

Det är i detta skede som du brainstormar olika marknadsföringsstrategier och väljer den som passar dig bäst.

Exempel

Som tillverkare av fettsnål glass är dina främsta konkurrenter sannolikt andra tillverkare av fettsnål glass. Det är dock klokt att fundera över det problem du löser och andra lösningar som kunderna använder. Det kan till exempel vara allt från fruktsallad till grönt te.

Börja med att göra en lista över alla som kan vara konkurrenter. Använd ClickUp Whiteboards för att diskutera och brainstorma med team på distans. Genomför SWOT-analyser, spåra kundresor, organisera idéer och mycket mer.

Begränsa sedan till dina direkta och indirekta konkurrenter. Studera deras marknadsföringsinsatser för att identifiera luckor på marknaden.

Brainstorma marknadsföringsplaner med ClickUp Whiteboards

ClickUp-mallar

För en grundlig undersökning kan du prova ClickUps mall för marknadsanalys för att noggrant utvärdera fem typer av konkurrenter.

Direkt: De har samma produkter som du

Indirekt: Deras produkter skiljer sig från vad du erbjuder men riktar sig till samma marknad.

Potential: De finns inte på marknaden just nu, men kan komma att finnas där i framtiden.

Framtid: De är som potentiella konkurrenter men kommer sannolikt att komma in på marknaden inom en snar framtid.

Ersättning: De erbjuder ett alternativ till din produkt.

Om du behöver något enklare kan du prova ClickUp-kampanjchefens SWOT-analysmall. Använd den för dina huvudkonkurrenters kampanjer för att få en tydlig bild av var luckorna finns.

I detta skede kommer ClickUps marknadsföringsmallar att vara mycket användbara.

ClickUp GTM-strategimall: För uppgiftslistor i olika GTM-stadier, såsom upptäckt, analys, forskning, planering, implementering och rapportering.

ClickUp GTM-strategi whiteboard-mall: För ett visuellt och interaktivt sätt att brainstorma och planera marknadsföringsaktiviteter.

Steg 3: Sätt upp dina marknadsföringsmål och målsättningar

Innan du gör några planer, klargör dina marknadsföringsmål.

Gör dem till SMART-mål

Se till att dina mål publiceras på en lättillgänglig plats.

Följ framstegen mot dina mål

ClickUp Goals är utformat för att hjälpa dig med allt detta och mer. Med ClickUp kan du samla alla dina mål, dela upp dem i delmål, sätta tidsfrister, automatiskt följa framstegen och hålla dina team motiverade.

ClickUp-mål och uppföljning av framsteg

Exempel

Vi har diskuterat några möjliga mål i avsnittet om olika typer av marknadsföringsplaner ovan. Tillämpa det på dina insatser. Som lågprisglassförsäljare kan dina marknadsföringsmål vara:

Öka antalet butiksbesök med 20 % varje månad

Öka onlinebeställningarna med 40 % varje månad

Generera 10 000 dollar i försäljning från Labor Day-kampanjen på sociala medier (mätt som antalet inlösta kuponger).

Öka värdet på återkommande kundorder med 25 %

ClickUp-mallar

Oavsett om du är en ensam marknadsförare eller en del av ett större team, hjälper ClickUps mall för målsättning för marknadsförare dig att hålla dig på rätt spår och nå dina marknadsföringsmål.

Steg 4: Utforma dina marknadsföringskampanjer/projekt

Detta är det viktigaste steget i din marknadsföringsplan, där du skriver ner alla idéer på papper (eller i ClickUp, förstås).

Exempel

En typisk marknadsföringsplan innehåller följande.

Varumärkesbudskap: Din motsvarighet till ”Just Do It” eller ”The Happiest Place On Earth”.

Kampanjöversikt: De budskap och erbjudanden du kommer att annonsera under året. För fettsnål glass kan det handla om söndagserbjudanden, rabatter på 4 juli, julspecialerbjudanden osv.

Kanalfördelning: Identifiera först alla kanaler du vill rikta dig till och klargör sedan vilken kampanj som ska gå till vilken kanal.

Du kan till exempel lansera en kampanj på Instagram där du ber kunderna att ge 10 % rabatt genom att publicera sin anpassade rekommendationskod på Stories, som vem som helst kan använda i 24 timmar. Detta fungerar inte på Twitter, så du behöver en annan plan.

Budgetar: Fördela budgetar för varje kampanj och kanal. Fokusera på dina kanaler med bäst konvertering. Optimera regelbundet.

ClickUp-mallar

Av alla mallar för marknadsföringsplaner är ClickUp Content Management-mallen fortfarande populär. Planera och skapa innehåll för flera kanaler – webbplats, blogg, sociala medier och e-post.

Effektivisera hela arbetsflödet från mottagande av förfrågningar till planering med dokument, upprätthållande av en redaktionell kalender och leverans av innehåll.

Letar du efter något specifikt för varje kanal? Inga problem. ClickUps kostnadsfria mallar för innehållskalendrar har allt du behöver.

Steg 5: Ställ in ditt marknadsföringsprojekt

En framgångsrik marknadsföringsplan kräver ett robust sätt att genomföra den. ClickUps projektledning för marknadsföringsteam har allt du behöver.

Använd ClickUps uppgifter, deluppgifter och mappar för att organisera dina aktiviteter. Tilldela användare till varje uppgift utifrån sammanhanget. Tilldela till exempel dina sociala medieuppgifter till copywritern, designern och kanalchefen.

Använd arbetsbelastningsvyn och aggregerade planeringsstrategier för bättre resurshantering. Se om din designer är överbelastad med arbete och omfördela en del av arbetsbelastningen.

Använd ClickUp Forms för att samla in information från interna eller externa intressenter. Om din butik på Times Square har en unik idé kan du till exempel uppmuntra dem att fylla i ett formulär och få jobbet gjort.

Koppla uppgifter till mål och målsättningar för att automatiskt följa upp framstegen. Använd ClickUp-kalendervyn för att planera marknadsföringsaktiviteter på ett effektivt sätt. Aktivera tidslinjevyn för att se om det finns överlappningar eller beroenden.

ClickUp-tidslinjevy för bättre projektledning

Steg 6: Samarbeta i realtid

En marknadsföringsplan omfattar hundratals aktiviteter som pågår samtidigt. Det kan snabbt bli för kaotiskt att hantera detta. Förhindra det med ClickUps funktioner för samarbete i realtid.

Chatta med kollegor, utbyta feedback om kreativa idéer och kontakta teammedlemmar i realtid för att få marknadsföringen att fungera som ett urverk.

Exempel

Du kan samarbeta med ett antal användare för en rad olika aktiviteter, till exempel:

Lägg order hos leverantörer för marknadsföringsmaterial, annonser etc.

Diskutera feedback och förbättringar av annonsdesign

Interagera med influencers på sociala medier, svara på deras kommentarer/frågor

ClickUp Chat-vy

ClickUp-mallar

För att marknadsföringsmaterial, såsom design, texter eller kampanjer, ska vara effektiva behöver du en tydlig brief. Men det är inte alla som kan skriva en bra brief. Därför har vi tagit fram hjälp.

Med ClickUps kreativa briefmallar kan du skriva briefar på några minuter för en rad olika användningsområden, inklusive produktbriefar, SEO-innehållsbriefar, designbriefar, kampanjbriefar och mycket mer. Alla ovanstående mallar är gratis marknadsföringsplanmallar som du kan ladda ner, anpassa och implementera efter dina behov.

Steg 7: Implementera och övervaka med analysverktyg

Du kan inte kalla en kampanj framgångsrik om du inte spårar resultatet. Använd ClickUp för att spåra resultatet.

Ställ in KPI:er: Nyckeltal (KPI:er) som konverteringsfrekvens, webbplatstrafik, kundengagemang och försäljningssiffror är viktiga för att mäta framgången för en marknadsföringsplan. Välj de som är relevanta för dig.

Lyssna på feedback: Samla in och analysera kundernas feedback på dina marknadsföringskampanjer. Detta kan ske genom aktiva metoder som enkäter eller fokusgrupper eller passiva metoder som att lyssna på sociala medier.

Experimentera: Datadriven marknadsföring bygger på att experimentera med olika permutationer och kombinationer av budskap, design, kanaler osv. Fortsätt därför att prova flera versioner av samma sak.

ClickUp-marknadsföringsdashboard

ClickUp-mallar

Om du experimenterar med dina kampanjer har ClickUp rätt grund för dig.

Oavsett om dina experiment är så enkla som röd CTA kontra blå CTA eller något mer riktat som att erbjuda rabatter i pris kontra gratisprover, kan du övervaka och spåra dem med ClickUps A/B-testmall.

Planera som ett proffs med ClickUp

Vikten av en bra marknadsföringsplan kan inte överskattas. Den påverkar intäkter, lönsamhet, kostnader, kundupplevelse, börsvärde, aktieägarvärde och mycket mer.

För att säkerställa att din marknadsföringsplan är effektiv behöver du ett mångsidigt projektledningsverktyg som ClickUp.

Med ClickUp kan du dela upp dina projekt i hanterbara uppgifter/deluppgifter, skapa checklistor för att upprätthålla kvalitetsstandarder, sätta upp mål och följa upp framsteg, anpassa vyer och planera med dra-och-släpp-funktioner.

Integrera enkelt med dina marknadsföringsverktyg eller använd ClickUp som ett inbyggt CRM-system med kraftfulla funktioner.

Stärk din marknadsföringsstrategi. Prova ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor om marknadsföringsplaner

1. Vilka är de sju delarna i en marknadsföringsplan?

De fyra P:na i marknadsföringsmixen har utökats för att rymma mer komplexa aktiviteter i den digitala världen. De 7 P:na i marknadsföring är produkt, pris, plats, promotion, personal, förpackning och process.

Produkten är det du erbjuder (inklusive tjänster)

Priset är det upplevda värdet av en produkt, det belopp som dina kunder är villiga att betala.

Platsen är distributionspunkten

Marknadsföring är budskapet om din produkt

Människor är alla de enheter som dina kunder möter under sin resa, inklusive säljare, leverantörer, partners, återförsäljare etc.

Förpackning avser varumärkesdesignen på produkten.

Process avser de arbetsflöden som bidrar till kundupplevelsen.

2. Vilka är de sju stegen i en marknadsföringsplan?

De sju stegen i marknadsföringsplanen är:

Använd din marknadsundersökning

Genomföra konkurrensundersökningar

Målsättning

Utforma marknadsföringsaktiviteter

Upprätta marknadsföringsprojekt

Möjliggöra samarbete

Övervaka resultatet

3. Vilka är de 10 viktigaste elementen i en marknadsföringsplan?

För att vara heltäckande och effektiv behöver en marknadsföringsplan några viktiga element. Här är de tio viktigaste.