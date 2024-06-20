15 produktivitetsmått för marknadsföring som optimerar ditt arbetsflöde

Som marknadsförare kan du lägga timmar eller till och med dagar på att utforma den perfekta kampanjen eller webbplatsen. Men hur effektiva är de när det gäller att hjälpa dig att nå dina kvartals- eller årsmarknadsföringsmål?

Inputmått som tid som läggs på en kampanj eller antalet skickade e-postmeddelanden visar bara en sida av myntet. För att förstå din ”verkliga produktivitet” måste du jämföra dessa insatser med de faktiska resultaten – outputen.

Denna övergång från att fokusera på åtgärder till resultat visar hur effektiva dina strategier är för att uppnå dina mål.

Låt oss anta att ditt mål är att öka trafiken på din webbplats med 20 % per månad.

Du kanske lägger tid på sökordsforskning, marknadsföring i sociala medier och skapande av innehåll. Detta visar kanske din insats, men det är inte en korrekt indikator på din produktivitet, eftersom du inte vet hur det har hjälpt dig att uppnå dina mål.

För detta måste du mäta din output. Om din trafik efter en månad bara har ökat med 15 % visar det att det finns en klyfta mellan dina insatser och det önskade resultatet. Du måste alltså se över din strategi och göra vissa saker annorlunda nästa månad.

I det här blogginlägget ska vi undersöka några viktiga mätvärden för marknadsföringsproduktivitet som kan hjälpa dig att bli mer produktiv på jobbet.

Vad är mätvärden för marknadsföringsproduktivitet?

Marknadsföringsproduktivitetsmått är en uppsättning kvantifierbara mått som mäter effektiviteten och verkningsgraden av dina marknadsföringsinsatser. De hjälper dig att förstå hur väl dina kampanjer presterar när det gäller att uppnå dina affärsmål.

Det kan vara inmatnings- och utmatningsfokuserade mätvärden, såsom antalet blogginlägg du publicerar varje månad och antalet sidvisningar dessa ger dig.

När du balanserar båda typerna av mätvärden kan du mäta effektiviteten i din övergripande marknadsföringsstrategi och den enskilda marknadsförarens produktivitet.

Genom att spåra rätt uppsättning mätvärden för marknadsföringsproduktivitet kan du få värdefulla insikter om:

Effektiviteten i dina marknadsföringskampanjer : Uppnår de önskade resultaten?

Effektiviteten i dina marknadsföringsutgifter : Får du ut mesta möjliga av din marknadsföringsbudget?

Förbättringsområden: Var kan du optimera dina marknadsföringsinsatser för bättre resultat?

Exempel Låt oss säga att du driver en kampanj i sociala medier för att marknadsföra lanseringen av en ny funktion. Så här kan spårning av rätt mätvärden för marknadsföringsproduktivitet ge värdefulla insikter: Kampanjens effektivitet : Engagemangsgrad på sociala medier (klick, reaktioner, kommentarer)

Effektiviteten i marknadsföringsutgifterna : Kostnad per klick

Förbättringsområden: Konverteringsfrekvensen på webbplatsen från sociala kampanjer

Med dessa insikter kan du förfina din strategi och maximera effekten av din produktlansering.

15 mätvärden för marknadsföringsproduktivitet

Vilka mätvärden för marknadsföringsproduktivitet du väljer beror på din verksamhet. Nya företag kan till exempel spåra varumärkeskännedom (räckvidd i sociala medier) och leads, medan äldre företag kanske fokuserar på att behålla kunder (livstidsvärde) och få ut mesta möjliga av sin budget (ROI).

På samma sätt varierar dessa mätvärden också beroende på kampanj eller marknadsföringskanal – e-postmarknadsföring tittar på öppningsfrekvens och klick, medan marknadsföring i sociala medier handlar om gillanden och delningar.

Här är 15 produktivitetsmått som kan hjälpa dig att mäta marknadsföringsproduktiviteten i olika affärsstadier.

1. Kundens livstidsvärde

Kundens livstidsvärde (CLV) är ett mått som mäter den totala nettovinsten som ett företag kan förvänta sig att generera från ett enskilt kundkonto under hela prenumerationsperioden.

Den tar hänsyn till data såsom kundens:

genomsnittligt köpvärde

köpfrekvens

hur länge de är kunder

Detta kan förbättra din kundlojalitet genom att bygga en stark relation med befintliga kunder istället för att spendera din marknadsföringsbudget på att skaffa nya kunder. Det är pengar väl sparade, eftersom det kostar fem till sju gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig.

Hur man mäter CLV Detta innefattar två datapunkter: Genomsnittligt värde som en kund genererar under en viss period (t.ex. årligen): Du kan beräkna det genom att dividera den totala intäkten från kunderna med antalet kunder.

Den genomsnittliga tiden en kund stannar hos dig: Du kan uppskatta den genom att analysera historiska kunddata. När du har dessa uppgifter kan du beräkna din CLV genom att multiplicera genomsnittsvärdet med den genomsnittliga prenumerationsperioden. Till exempel har en app för att-göra-listor ett genomsnittligt kundvärde på 20 dollar per månad, och kunderna stannar vanligtvis i 24 månader. Då är deras CLV 480 dollar.

2. Avkastning på marknadsföringsinvesteringar

Avkastning på marknadsföringsinvesteringar (ROMI) – en variant av det mer populära ROI – hjälper dig att mäta den ”finansiella effektiviteten” av dina marknadsföringsinsatser. Enkelt uttryckt jämför det dina intäkter med dina marknadsföringsutgifter.

Några fördelar med att spåra din ROMI är:

Det hjälper dig att fatta datadrivna beslut så att du kan satsa extra på de marknadsföringskanaler eller kampanjer som ger dig högst intäkter .

Det gör att du kan bevisa din marknadsföringskampanjs framgång för ledningen så att du kan få CXO:s stöd för framtida kampanjer eller till och med en större marknadsföringsbudget.

Hur man mäter ROMI För att beräkna din marknadsföringsavkastning drar du marknadsföringskostnaden från din totala intäkt. Dela sedan med din marknadsföringskostnad. Om du till exempel spenderar 5 000 dollar på en LinkedIn-kampanj och den genererar 15 000 dollar i ytterligare försäljning, är din ROMI (15 000 dollar – 5 000 dollar) / 5 000 dollar = 10 000 dollar / 5 000 dollar = 2. Det betyder att du fick en 2x ROMI från kampanjen.

3. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) är ett populärt mått som kan hjälpa dig att mäta kundlojaliteten. Det baseras på en enda enkätfråga: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företaget] till en vän eller kollega?”

Det verkar enkelt, eller hur? Men det kan vara otroligt effektivt. Kunderna kan svara med ett snabbt betyg (det tar bara några sekunder) och det fungerar för alla produkter och tjänster.

Hur man mäter NPS Be kunderna att betygsätta dig på en skala från 0 till 10 på ovanstående fråga. Nästa steg är att dela in dem i tre grupper baserat på poängen: Promotorer (9–10)

Passiva (7–8)

Kritiker (0–6) När det är gjort kan du subtrahera andelen kritiker från andelen förespråkare, vilket ger dig NPS-poängen. Om en undersökning av 100 kunder ger dig följande resultat: Promotorer (9–10): 35

Passiva (7–8): 20

Kritiker (0–6): 45 Andelen promotorer är 35 % och andelen kritiker är 45 %. När du subtraherar det senare från det förstnämnda får du ett NPS på -10. Det betyder att du behöver arbeta med att förbättra dina insatser för att öka kundnöjdheten.

4. Leadgenerering

Detta är ett grundläggande mått för marknadsföringsteam som hjälper dig att identifiera det totala antalet potentiella kunder som har visat ett initialt intresse för din produkt eller tjänst. Även om detta kan verka som ett mått för ditt säljteam, kan det också hjälpa dig att mäta effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser för att attrahera potentiella kunder.

Hur man mäter antalet genererade leads Till skillnad från de tre tidigare mätvärdena för marknadsföringsproduktivitet finns det ingen specifik formel för detta. Istället räknar du antalet leads från olika kampanjer. Till exempel Antalet demo-registreringar från en social kampanj

Antalet registreringar från CTA:er på olika målsidor

Antalet nyhetsbrevsprenumeranter som registrerade sig för en demo Även om antalet genererade leads är ett viktigt mått är det lika viktigt att beakta leadkvaliteten vid sidan av kvantiteten. Detta leder oss till de två nästa marknadsföringsmåtten – marknadsföringskvalificerade leads och försäljningskvalificerade leads.

5. Marknadsföringskvalificerade leads

En marknadsföringskvalificerad lead (MQL) är en lead som, enligt ditt marknadsföringsteam, visar ett starkare intresse för din produkt än allmänna leads. Dessa leads har en högre konverteringsgrad och är mer öppna för försäljningskontakt.

Genom att fokusera på MQL:er kan säljteamet prioritera leads med större chans att avsluta affärer, vilket maximerar deras tid och resurser.

Hur man klassificerar leads som MQL:er De flesta marknadsföringsteam använder en poängsättningsmetod för att segmentera MQL:er. Du kan till exempel poängsätta leads baserat på hur de kommer in i tratten och deras profil: Ladda ner en vitbok ( 10 poäng )

Delta i ett webbinarium ( 15 poäng )

Besök prissidan flera gånger ( 30 poäng )

Ha en jobbtitel som indikerar köpbefogenhet (30 poäng) Leads som når en viss poängtröskel (till exempel 60 poäng) kan betraktas som MQL:er och bearbetas av säljteamet.

6. Försäljningskvalificerade leads

En undergrupp av marknadsföringskvalificerade leads (MQL) är försäljningskvalificerade leads som visar tydlig köpintention. Vanligtvis poängsätter säljteamet en MQL baserat på deras profil, demografi och andra detaljer. Om de kvalificerar sig markeras de som SQL.

Även om detta inte är en mätvärde som spåras av marknadsföringsteamet i sig, kan det visa hur väl dina marknadsföringsinsatser fungerar – ju fler SQL:er från en kampanj, desto mer framgångsrik är den.

7. Konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen mäter andelen webbplatsbesökare (eller leads) som vidtar en önskad åtgärd. Detta kan variera beroende på dina marknadsföringsmål.

Till exempel

Webbplatskonvertering: En besökare registrerar sig för ett nyhetsbrev, laddar ner en e-bok eller gör ett köp.

Konvertering av leadgenerering: En lead fyller i ett formulär på din webbplats eller landningssida och uttrycker intresse för din produkt eller tjänst.

Kundkonvertering: En potentiell kund eller gratiskund köper ett abonnemang och blir slutligen en betalande kund.

Hur man mäter konverteringsfrekvensen Formeln för konverteringsfrekvensen är enkel. Allt du behöver göra är att dela antalet personer som utförde den önskade åtgärden med det totala antalet personer som besökte en målsida (eller öppnade ditt e-postmeddelande) och sedan multiplicera resultatet med 100. Om till exempel 100 personer besökte din landningssida och 20 personer laddade ner whitepapret, skulle din konverteringsfrekvens vara 20 %.

8. Organisk söktrafik

Organisk söktrafik avser besökare som besöker din webbplats efter att ha hittat dig via en sökmotors resultatsida (SERP) utan någon betald annonsering. Det kan vara dina blogginlägg, en landningssida eller rapport som du har skrivit, eller till och med en varumärkessökning – de kom för att de träffade dig på ett evenemang.

Marknadsförare tänker ofta bara på Googles sökmotor, men organisk söktrafik omfattar alla sökmotorer, såsom Bing och DuckDuckGo.

Organisk söktrafik är ett viktigt mått för att kvantifiera framgången för dina långsiktiga marknadsföringsinsatser, eftersom blogginlägg, varumärkeskännedomskampanjer och webbplatsoptimering har en sammantagen effekt.

Hur man mäter organisk söktrafik Du kan göra detta med hjälp av ett webbanalysverktyg som Google Analytics, Hotjar och Zoho PageSense. De flesta webbanalysverktyg har mätvärdet för organisk söktrafik under fliken "Kanaler" eller "Trafik källor". Denna flik visar hur mycket organisk trafik du får, tillsammans med annan användbar information såsom besökarnas demografi och de sidor som ger dig flest besök. Detta ger dig en tydlig bild av vem som hittar dig organiskt och vilket innehåll som väcker mest intresse.

9. Varumärkesförespråkande ratio

Brand Advocacy Ratio (BAR) är ett kraftfullt mått som visar hur väl du omvandlar nöjda kunder till ”högljudda” förespråkare eller varumärkesevangelister. Det mäter effektiviteten i dina varumärkesförespråkarprogram, både kundfokuserade och influencerdrivna.

Varför det är viktigt

Starkare varumärkesimage : En hög BAR-poäng innebär en positiv varumärkesimage, vilket lockar nya kunder och skapar förtroende hos befintliga kunder.

Kundlojalitet och tillväxt: Lojala förespråkare är mer benägna att stanna kvar och rekommendera dig till andra, vilket ökar kundens livstidsvärde (CLV) och ökar den organiska tillväxten – vilket i sin tur minskar din kostnad per förvärv.

Hur man mäter varumärkets förespråkande Det finns inget enda sätt att mäta framgången för ditt varumärkesambassadörsprogram, men här är några sätt att bedöma det: Referensprogrammets resultat: Sprider nöjda kunder budskapet? Spåra hur många nya leads eller försäljningar som kommer via ditt referensprogram. Ett framgångsrikt program innebär en stark bas av förespråkare. NPS: Net Promoter Score (NPS) är ett annat bra sätt att mäta varumärkesambassadörskap. En stigande NPS indikerar att fler kunder är benägna att rekommendera dig, vilket återspeglar ditt programs effektivitet.

10. Kostnad per lead

Kostnad per lead (CPL) mäter det genomsnittliga belopp du spenderar för att skaffa en ny lead. Det gör att du kan jämföra kostnaden för att skaffa leads i olika marknadsföringskanaler – sociala medier, e-postmarknadsföring, betald annonsering – så att du kan fördela din marknadsföringsbudget till de kanaler som ger bäst avkastning på investeringen i leadgenerering.

Hur man mäter CPL I en enkel formel delar du din marknadsföringsbudget med antalet leads. Om du spenderade 1000 dollar på LinkedIn-annonser och fick 10 leads är din CPL för LinkedIn 100 dollar. Men om du för samma budget på 1000 dollar fick 20 leads från Instagram är din CPL 50 dollar. Detta gör Instagram till en bättre tillväxtkanal för ditt företag i detta exempel.

11. Kostnad per förvärv

Kostnad per förvärv (CPA) går något djupare än kostnad per lead. Den mäter den totala kostnaden för att förvärva en betalande kund, inte bara en lead. Genom att beräkna CPA tillsammans med CPL kan du förstå vilka kanaler som ger dig de mest "värdefulla" leads, inte bara flest antal leads.

Hur man mäter kostnad per förvärv (CPA) För detta delar du din marknadsföringsbudget med det totala antalet nya kunder. Fortsätt med exemplet ovan och låt oss säga: Av de 10 leads från LinkedIn konverterades 5 till kunder: 1000/5 = 200 dollar

Av de 20 leads från Instagram konverterades 2 till kunder: 1000/2 = 500 dollar Det betyder att även om du fick många fler leads från Instagram, är kvaliteten på leads från LinkedIn bättre, eftersom den senare hade en lägre CPA.

Tillsammans med organisk söktrafik är bakåtlänkar en annan viktig datapunkt för att mäta effektiviteten i ditt SEO-program och andra organiska marknadsföringsinsatser. Bakåtlänkar skapas när en annan webbplats infogar en hyperlänk som pekar på en sida på din webbplats, till exempel en länk till en av dina bloggar eller e-böcker eller en länk till din webbplats när du recenserar din blogg.

via Ahrefs

Sökmotorer som Google betraktar bakåtlänkar som ett tecken på att din webbplats erbjuder värdefullt innehåll. Ju fler högkvalitativa webbplatser (de med hög domänauktoritet) som länkar till dig, desto starkare signal skickar du till sökmotorerna – vilket förbättrar din webbplats ranking i SERP-resultaten.

Du kan använda ett SEO-verktyg för att kontrollera antalet bakåtlänkar som du (eller till och med dina konkurrenter) har vid en given tidpunkt. En viktig punkt att notera här är att bakåtlänkar med "do-follow"-taggar talar om för Google (eller vilken sökmotor som helst) att du länkar till en annan webbplats. Vissa webbplatser använder dock en "no-follow"-tagg när de länkar till andra webbplatser. Detta säger åt Google att ignorera länken, vilket är av ringa värde för dig. Målet är alltså att öka antalet "do-follow"-bakåtlänkar.

13. Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

Avkastning på annonsutgifter (ROAS), en annan variant av ROI, är ett viktigt mått för ditt tillväxtmarknadsföringsteam, eftersom det visar framgången för dina betalda kampanjer – sökmotorannonser, evenemang och annonser i sociala medier.

Genom att spåra ROAS för olika kampanjer och kanaler kan du identifiera vilka som genererar mest intäkter för dina annonsutgifter. Detta hjälper dig att fördela din annonsbudget mer effektivt till kampanjer med högre ROAS.

Hur du mäter din ROAS Formeln för att mäta ROAS är: [Total intäkt från annonser / Totala annonsutgifter] Om du alltså spenderar 1 000 dollar på Facebook-annonser och genererar 4 000 dollar i intäkter, är din ROAS 4x – för varje dollar du spenderar får du 4 dollar tillbaka.

14. Öppnings- och klickfrekvens för e-post

Om du driver en e-postkampanj eller har ett aktivt nyhetsbrevsprogram är de två viktiga marknadsföringsmått för dig öppnings- och klickfrekvens.

Öppningsfrekvens : Den visar hur många mottagare som öppnade ditt e-postmeddelande. En bra öppningsfrekvens innebär att din ämnesrad och avsändarnamn väcker uppmärksamhet och lockar människor att öppna ditt meddelande.

Klickfrekvens: Denna mätvärde visar hur många mottagare som öppnade ditt e-postmeddelande och klickade på en länk i e-postmeddelandet. En hög klickfrekvens tyder på att innehållet i ditt e-postmeddelande är engagerande och uppmuntrar mottagarna att vidta önskad åtgärd.

Hur man mäter öppnings- och klickfrekvenser Ditt e-postmarknadsföringsverktyg kan ge information om öppnings- och klickfrekvensen för dina e-postkampanjer. Men för att förstå din prestanda är det viktigt att jämföra din öppningsfrekvens med branschstandarder. Till exempel är en öppningsfrekvens på 25 % utmärkt för B2B-verksamhet, medan du för B2C måste sikta på mer än 60 %.

15. Engagemang i sociala medier

Precis som öppningsfrekvens och klickfrekvens för e-post är engagemangsmätvärden för sociala medier – gillanden, kommentarer och delningar – ett kraftfullt sätt att mäta framgången för din strategi för sociala medier. Genom att spåra dessa mätvärden kan ditt team för sociala medier:

Identifiera vinnande innehåll: Se vilket innehåll som väcker mest engagemang. Detta hjälper dig att skräddarsy dina framtida inlägg så att de bättre resonerar med din publik.

Mät kampanjens resultat: Spåra engagemanget för specifika kampanjer för att se vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Hur man mäter engagemanget i sociala medier Det finns ingen enskild mätvärde för engagemang i sociala medier, men de flesta sociala plattformar spårar grundläggande KPI:er som gillanden, delningar, kommentarer och profilbesök. Du kan använda plattformar för hantering av sociala medier som Buffer eller Hootsuite för mer detaljerade mätvärden.

Hur man spårar mätvärden för marknadsföringsproduktivitet

Nu när vi har utforskat de olika mätvärdena för marknadsföringsproduktivitet, låt oss se hur du kan utnyttja dem för att verkligen utvärdera ditt teams prestanda, fatta datadrivna beslut och förbättra marknadsföringsproduktiviteten.

Här är ett ramverk och några produktivitetstips som kan hjälpa dig.

Välj rätt mätvärden

Nyckeln till effektiv spårning ligger i att välja rätt mätvärden som direkt stämmer överens med dina marknadsförings- och produktivitetsplaner. Så ditt första steg är att definiera dina mål:

Är ditt mål att:

Öka varumärkeskännedomen?

Generera leads?

Öka kundengagemanget?

Förbättra konverteringsgraden?

Optimera marknadsföringsutgifterna?

När du har förstått dina mål väljer du mätvärden som tydligt visar dina framsteg. Här är några exempel:

Varumärkeskännedom: Fokusera på mått såsom webbplatstrafik, engagemang i sociala medier eller varumärkesförespråkande.

Leadgenerering: Spåra mätvärden som webbformulär, konverteringar på landningssidor, MQL:er och SQL:er.

Budgetoptimering: Analysera mått som CPL, CPA eller ROAS för att förstå effektiviteten i dina marknadsföringsutgifter.

När dina marknadsföringsmål utvecklas kan du regelbundet se över de mätvärden du valt för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och i linje med dina senaste mål.

Ställ in spårningsmetoder

Nästa steg är att sätta upp effektiva spårningsmetoder för varje produktivitetsmått – vilka processer du ska använda för att få fram dina data. Detta varierar för varje marknadsföringskampanj och mått – du kommer troligen att behöva ett webbanalysverktyg för att övervaka besökartrafiken, enkätformulär för att få kundernas svar för NPS och mycket mer.

Bonustips: Använd ett personligt produktivitetsverktyg för att få inmatningsfokuserade produktivitetsmått och jämför dem med utmatningsrelaterade mått. Detta hjälper dig att få en uppfattning om hur olika teammedlemmar bidrar till teamets totala produktivitetsnivå.

Ladda ner den här mallen Spåra produktiviteten hos enskilda teammedlemmar med hjälp av ClickUp Personal Productivity Template

Innehållsmarknadsföringsteamet kan till exempel använda ClickUps mall för personlig produktivitet för att sätta upp milstolpar och mål för varje individ. Du kan sedan jämföra detta med den totala webbplatstrafiken eller sidvisningarna för att se om den tid en anställd lägger på att skapa innehåll är effektiv för att driva resultat – vilket är en ökning av organisk söktrafik.

Med den här mallen kan du:

Sätt upp SMART-mål och tilldela åtgärdspunkter till varje teammedlem

Använd anpassade vyer och statusar för att organisera uppgifter

Lägg till semesterdagar och raster i mallen för att planera dina arbetstider

Använd tidsspåraren för att ta reda på exakt hur mycket tid du lägger på en uppgift

På så sätt kan marknadsförare analysera sin effektivitet i arbetet mot sina mål och lägga mer tid på projekt med stor genomslagskraft.

Bonus: Läs denna korta sammanfattning om hur du konfigurerar din ClickUp-arbetsyta för maximal produktivitet.

Nu när du har konfigurerat dina olika spårningssystem – UTM-parametrar, webbanalysverktyg eller undersökningar – är nästa steg att sammanföra dem alla.

Du kan göra detta genom att integrera din marknadsföringsteknik i en gemensam plattform, till exempel ditt CRM- eller analysverktyg. På så sätt kan du undvika datasilos och få en heltäckande översikt över alla dina mätvärden på ett och samma ställe.

Se alla dina marknadsföringsproduktivitetsmått på ett ställe med ClickUp Marketing Dashboard

Vissa arbetshanteringsplattformar, som ClickUp Dashboards, har standardfunktioner för rapportering som gör att du kan bädda in rapporter från olika appar och visa dem på en anpassad marknadsföringsdashboard.

När du har importerat alla dina data till ClickUp kan du dessutom använda ClickUp Brain, dess genAI-motor, för att få användbara insikter från dina rapporter.

Omvandla rå marknadsföringsdata till tabeller, utför analyser och samla in värdefulla insikter med hjälp av ClickUp Brain.

Ställ bara en fråga till ClickUp Brain, till exempel "Hur stor var webbplatsens trafik förra veckan?" eller "Jämför visningar på olika sociala medieplattformar", så får du svar inom några sekunder.

Enkelt, eller hur?

Skapa anpassade rapporter

En marknadsföringsdashboard är ett utmärkt sätt att få en överblick över din marknadsföringsproduktivitet, men ibland kan du behöva gräva djupare i detaljerna, till exempel kontrollera CPL och CPA för varje kampanj eller jämföra din NPS för olika kundsegment.

Ladda ner den här mallen Skapa anpassade rapporter för olika kampanjer och kanaler med ClickUp Marketing Report Template

I sådana fall är det bättre att skapa individuella rapporter för varje mätvärde eller kampanj. För detta kan du använda ClickUp Marketing Report Template.

Denna mall är inbyggd i ClickUp Docs och låter dig visualisera dina rapporter med hjälp av diagram, grafer och andra visuella element, så att du kan identifiera kanaler eller kampanjer med stor genomslagskraft.

Fördelarna med att använda denna mall inkluderar:

Få en bättre förståelse för din målgrupp

Spåra marknadsföringsaktiviteter och resultat

Identifiera möjligheter till tillväxt med hög hävstångseffekt

Säkerställa samstämmighet mellan strategi och genomförande

En annan fördel med att skapa dina rapporter här? ClickUps integrationer. ClickUp integreras med över tusen affärs- och produktivitetsappar, så att du enkelt kan synkronisera data från dina favoritmarknadsföringsverktyg för en djupgående analys.

Spåra dina framsteg

Nu när du har bestämt vilka mätvärden du ska spåra och hur du ska spåra dem är nästa steg att mäta ditt arbete mot dina mål.

Det är viktigt att inte vänta till slutet av en kampanj eller ett kvartal med att analysera dina data. Planera regelbundna genomgångar (veckovis, månadsvis, kvartalsvis) baserat på dina marknadsföringsmål och valda mätvärden. På så sätt kan du säkerställa att din strategi är i linje med dina mål och att du inte avviker från den.

Ladda ner den här mallen Övervaka framstegen för alla dina marknadsföringsmål och projekt med hjälp av ClickUp-mallen för marknadsföringskalender.

Ett enkelt sätt att följa upp dina mål (och uppgifter) är att använda ClickUp Marketing Calendar Template.

Ramverket ger en samlad bild av alla dina marknadsföringsaktiviteter och mål, och du slipper växla mellan olika verktyg eller kalkylblad.

Med den här mallen kan du:

Få en fullständig bild av alla dina marknadsföringsinitiativ

Sätt upp delmål för att säkerställa att dina uppgifter är på rätt spår

Identifiera flaskhalsar och vidta korrigerande åtgärder

Uppmuntra samarbete mellan teammedlemmar med kommentarer, taggar och mer

På så sätt kan du spara tid, förbättra teamsamarbetet och få en tydlig bild av dina marknadsföringsframsteg, vilket gör att du kan nå dina mål snabbare.

Mät ditt marknadsföringsteams prestanda med produktivitetsmått

Att mäta ditt marknadsföringsteams prestanda med produktivitetsmått handlar inte bara om utvärdering – det kan också hjälpa dig att hitta nya vägar till tillväxt och öka dina intäkter. Du kan förfina dina marknadsföringsstrategier genom att utnyttja dessa datadrivna insikter och öka ditt teams produktivitetsnivåer.

Detta innebär snabbare genomförande, smartare beslut och, i slutändan, ett marknadsföringsprogram som konsekvent levererar resultat.

Du kan använda projektledningsprogramvara som ClickUp för att spåra ditt marknadsföringsteams prestanda, konsolidera data från olika kampanjer och kanaler och balansera input- och outputmått. På så sätt får du en helhetsbild av ditt marknadsföringsteams produktivitet.

Dessutom effektiviserar ClickUps AI- och automatiseringsfunktioner repetitiva uppgifter, vilket ger ditt team mer tid att ägna sig åt projekt med stor genomslagskraft som verkligen driver resultaten framåt.

Registrera dig gratis på ClickUp!