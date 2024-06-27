Hur man skapar en marknadsföringsstrategi: En omfattande guide

En effektiv marknadsföringsstrategi bygger på konsistens, relevans och ett knivskarpt fokus på målgruppen. Varumärken som Spotify och Airbnb är utmärkta exempel på denna strategi. Deras dynamiska marknadsföring gör att de förblir ledande inom sina respektive områden.

Medan Spotify utnyttjar lyssnarnas beteende för att erbjuda personaliserad musik till lyssnarna, använder Airbnb sociala medier för att skapa en gemenskap av resenärer. Nyckeln till deras fortsatta framgång? En pålitlig referenspunkt.

Båda varumärkena använder olika marknadsföringstekniker och kampanjer, men förblir trogna varumärkets övergripande personlighet och positionering.

Spotifys marknadsföringsbudskap talar till målgruppens önskan om tillhörighet, kontakter och nöje. På samma sätt positionerar sig Airbnb som en gemenskap av upptäcktsresande som vill uppleva världen. En vistelse eller upplevelse med Airbnb presenteras som ett ”äventyr” som tilltalar målgruppens önskningar.

I detta avseende fungerar en marknadsföringsstrategi som en strategisk kompass som anpassar företagets marknadsföringsinsatser efter dess mål. Den ger en tydlig riktning för marknadsföringsinvesteringar och säkerställer att alla marknadsföringsaktiviteter är sammanhängande och effektiva.

Läs vidare så guidar vi dig genom processen att skapa en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Vi går också igenom viktiga komponenter, bästa praxis och tips för att underhålla och utveckla din strategi över tid.

Vad är en marknadsföringsstrategi?

En marknadsföringshandbok är en referensguide som styr marknadsföringsteamets aktiviteter. Den beskriver de dagliga marknadsföringsaktiviteterna, pågående marknadsföringskampanjer, den övergripande strategin och planeringsmetoden för bästa resultat. Handboken innehåller viktig information, såsom varumärkesriktlinjer, nyckelbudskap, köparprofiler, framgångsmätningar, tekniker för kampanjoptimering och mycket mer.

Studier visar att proaktiv marknadsföringsplanering och dokumentation av marknadsföringsstrategier leder till en 414 % respektive 331 % högre sannolikhet att rapportera framgångsrika kampanjer. Detta understryker de betydande fördelarna med att skapa en marknadsföringshandbok.

Dessa strategier beskriver marknadsföringstaktiker och viktiga prestationsindikatorer som företaget kan använda för att nå kampanjmålen. Det hjälper teamen att samordna sina marknadsföringsinsatser i samma riktning för att stödja företagets resultat.

Marknadsföringshandböcker är särskilt användbara för företag med franchisekedjor för att hålla alla marknadsföringsinsatser konsekventa med varumärket och marknadsföringen. De säkerställer varumärkets konsistens på alla platser, vilket stärker varumärkets identitet och kundlojaliteten.

Fördelar med att skapa en marknadsföringshandbok

Marknadsföringshandböcker hjälper team att effektivt bygga varumärkeskännedom och engagera kunder. De håller marknadsföringsverksamheten organiserad och fungerar som praktiska referenser för viktiga aspekter av marknadsföring.

Här är de största fördelarna med att skapa en marknadsföringsstrategi som kan effektivisera dina marknadsföringsinsatser:

1. Standardisera bästa praxis

Marknadsföringshandböcker är utmärkta marknadsföringsverktyg som hjälper företag att använda en standardiserad uppsättning bästa praxis. De ger teamen ett tydligt ramverk att följa, vilket säkerställer konsistens i marknadsföringsstrategierna över olika kanaler och kampanjer.

Detta hjälper teamen att sätta upp mål för att säkerställa att deras kampanjer är enhetliga inom olika delar av företaget. Genom att följa dessa mål kan man säkerställa att all marknadsföring ser ut att komma från samma varumärke överallt där den visas.

2. Konsekvens i kommunikationen

Att upprätthålla en konsekvent ton och röst i marknadskommunikationen är avgörande för att företag ska lyckas med sin marknadsföring. Marknadsföringshandböcker spelar en viktig roll i detta genom att skapa en kommunikationsplan som standardiserar kontakterna på olika marknader. På så sätt kan större företag säkerställa att deras budskap förblir enhetligt, oavsett målgrupp eller marknad.

3. Analys av data

Marknadsföringshandböcker är utmärkta verktyg för att analysera marknadsföringsdata, såsom webbanalyser och kundfeedback.

Handböcker sammanfattar dessa lärdomar och ger viktiga insikter om företagets produkter, tjänster, marknader och mycket mer. Företag kan använda dessa insikter för att utforma ytterligare marknadsföringsstrategier eller justera befintliga strategier för bättre kampanjresultat.

4. Resursoptimering

Marknadsföringshandböcker samlar, sammanställer och centraliserar alla marknadsföringsstrategier och all information i en enda källa. Marknadsföringsteam använder denna resurs för att optimera resurserna för varje kampanj.

På så sätt kan marknadsföringsteamen prioritera initiativ utifrån affärsmålen, vilket säkerställer en effektiv resursfördelning och samordning inom hela organisationen.

Viktiga komponenter i en framgångsrik marknadsföringsstrategi

Varje marknadsföringshandbok måste innehålla följande element för att vara effektiv och användbar:

Positioneringsuttalande : Detta uttalande sammanfattar kortfattat vem du är som varumärke, vad du står för och hur du löser din målgrupps problem.

Värdeerbjudande : Detta lyfter fram de främsta fördelarna med att använda dina produkter och tjänster och skälen till varför de bör väljas framför konkurrenternas.

Unikt försäljningsargument : Inkludera USP:er i marknadsföringsstrategier för att lyfta fram specifika funktioner och aspekter av din produkt som skiljer ditt erbjudande från konkurrenternas.

Personas : Dessa är generaliserade representationer av din målgrupp som hjälper dig att anpassa dina marknadsföringsstrategier efter deras allmänna preferenser.

Idealisk kundprofil : ICP beskriver den idealiska kunden för vilken dina produkter och tjänster passar perfekt. Ta till exempel ett varumärke som säljer laptopfodral i udda designs och djärva färger. För dem skulle den idealiska kundprofilen vara en student eller ung yrkesverksam mellan 18 och 30 år som vill sticka ut och uttrycka sin personlighet på sin arbetsplats på ett subtilt sätt.

Konkurrentanalys : Marknadsföringsstrategier innehåller en grundlig konkurrentanalys som hjälper dig att identifiera din egen position på marknaden och skapa differentieringsfaktorer till din fördel.

Kundberättelser : Att inkludera kundberättelser i din marknadsföringsstrategi är en utmärkt motivationsfaktor och gör strategin mer relaterbar för teamen.

Kundresekartor : Dessa kartor visar kundens resa genom dina kanaler, från första kontakten till köpbeslutet. De är avgörande för att utforma kundupplevelser, kontaktpunkter och interaktioner.

Anpassning av försäljningsmetoder: Genom att anpassa marknadsföringshandboken till försäljningsmetoderna säkerställer du att båda teamen arbetar mot samma mål. Detta kan göras genom att tidigt införliva feedback från försäljningen i handboken.

Innehåll och kommunikationskanaler : Marknadsföringshandböcker innehåller också en fullständig innehålls- och : Marknadsföringshandböcker innehåller också en fullständig innehålls- och kommunikationsstrategi som hjälper marknadsförare att fokusera på de mest effektiva kanalerna för att nå ut.

Aktivitetsintegration : Marknadsföringshandböcker innehåller också detaljerade, integrerade strategier för mediekanaler som hjälper till att maximera kampanjens avkastning på investeringen.

Mål och mätning : Det är viktigt att inkludera viktiga KPI:er i marknadsföringshandboken för att vägleda utvärderingen av kanalprestanda och sätta upp mål.

Data och marknadsföringsteknik: Marknadsföringshandböcker innehåller också information om olika martech- och datamöjligheter som företaget kan utnyttja för att mäta marknadsföringens effekt.

Rapporter visar att välorganiserade marknadsförare har 674 % större sannolikhet att lyckas med sina kampanjer än sina kollegor. Data visar också att marknadsförare kan spara upp till 2,5 timmar om dagen genom att använda AI. Detta visar på vikten av digitala marknadsföringsappar och andra verktyg för att hålla ordning och vara produktiv. Dessa verktyg hjälper dig att effektivisera dina marknadsföringsinsatser och se till att alla arbetar smidigt tillsammans.

Genom att inkludera dessa viktiga element i din handbok kan du hålla fokus på dina mål.

Hur man skapar en marknadsföringsstrategi: En steg-för-steg-guide

Att skapa en marknadsföringsstrategi börjar med att veta vad din organisation vill uppnå och hur alla kan bidra till att nå dessa mål. Att använda rätt programvara för innehållsmarknadsföring kan effektivisera denna process genom att anpassa dina innehållsmarknadsföringsinsatser till både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Låt oss dela upp processen i fem viktiga steg:

1. Sätt upp mål

En framgångsrik marknadsföringsstrategi bygger på en solid grund av marknadsundersökningar och tydligt definierade mål.

Genom ett möte med intressenterna diskuterar du de mål som ditt företag vill uppnå, till exempel att öka försäljningen, skapa varumärkeskännedom, förbättra kundupplevelsen och kundengagemanget etc.

Ställ in och övervaka dina marknadsföringsmål enkelt med ClickUp Goals

Överväg att använda ClickUp Goals för att definiera de primära målen för ditt företag och sedan de delmål som ska uppnås genom marknadsföring. ClickUp Goals erbjuder verktyg för att mäta måluppfyllelse, hantera alla dina mål på ett ställe och sätta upp tydliga mål för att underlätta genomförandet.

Så här kan du sätta upp ett mål med hjälp av ClickUp Goals:

Välj Mål i sidomenyn.

Hitta knappen + Nya mål i det övre högra hörnet och klicka på den.

Du kommer att uppmanas att fylla i måldetaljerna. Du kan fylla i dem och skapa ditt nya mål.

För att dela upp ditt mål i mindre delar kan du skapa mål med hjälp av fyra olika måltyper: Antal, Sant/Falskt, Valuta och Uppgift.

2. Definiera milstolpar och utlösande faktorer

Varje marknadsföringscykel består av olika milstolpar, från initiering till kampanjlansering till feedback. Skapa en kalender som hjälper dig att hålla reda på milstolparna och utlösande punkter för de datum då:

Marknadsföringskampanjer ska lanseras

Du förväntar dig incheckningar från användare

Det är lanseringen av ett stort evenemang

En strategigranskning är planerad.

Ladda ner den här mallen Övervaka framstegen för alla dina marknadsföringsmål och projekt med hjälp av ClickUp-mallen för marknadsföringskalender.

ClickUp Marketing Calendar ger dig verktyg för att hantera dina tidslinjer och dela dem offentligt. Med dra-och-släpp-funktionen kan du schemalägga alla evenemang eller milstolpar genom att släppa dem i kalendern. Du kan också synkronisera din Google-kalender med ClickUp för att importera dina tidslinjer till plattformen.

3. Identifiera målgruppen och skapa ICP

För att skapa en riktad marknadsföringskampanj krävs detaljerad kunskap om din primära målgrupp, sekundära målgrupp och perifera målgrupp.

Det är därför det är viktigt att inkludera en tabell eller karta över din ideala kundprofil och målgrupper i marknadsföringshandboken.

Ladda ner den här mallen Hantera dina uppgifter effektivt och förbättra produktiviteten för riktade kampanjer med ClickUp Target Marketing Plan Template.

ClickUps mall för målmarknadsföringsplan är ett viktigt verktyg för att identifiera och analysera demografisk information om din målgrupp. Den ger dig också insikt i dina idealkunders köpbeteenden så att du kan förbättra inriktningen på dina marknadsföringskampanjer.

Denna mall ger också information om uppgifternas status, deras prioriteringar, erforderlig insats och märkbar effekt, vilket är avgörande för att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi.

Alternativt kan du också använda ClickUp Docs för att dokumentera och dela dina ideala kundprofiler. Docs är en samarbetsmiljö i ClickUp som gör det möjligt för dig att bädda in bokmärken, samarbeta kring idéer, lägga till tabeller, formatera dokument, skapa kapslade sidor och mycket mer.

4. Specificera KPI:er och mätmekanismer

Ett sätt att göra en marknadsföringsstrategi mer effektiv och slagkraftig är att specificera viktiga KPI:er och metoder för att mäta dem.

Baserat på dina affärsmål kan du fastställa KPI:er som engagemangsnivåer eller -antal, klickfrekvenser, öppningsfrekvenser för e-post, försäljningssiffror och så vidare.

Ladda ner den här mallen Visa en fullständig översikt över projektmått med avseende på olika parametrar med hjälp av ClickUp-mallen för projektmått.

Använd ClickUp Project Metrics Template för att få fullständig insyn i dina KPI:er med avseende på prioritet, mätmetoder, kategorier, mål och mer. Denna mall gör det möjligt att identifiera flaskhalsar i marknadsföringsprocessen och delegera resurser på ett effektivt sätt mellan olika uppgifter.

5. Identifiera viktiga intressenter

En framgångsrik marknadsföringsstrategi tydliggör roller och ansvar för varje teammedlem som är involverad. Det är därför du måste anpassa specifik personal till deras marknadsföringsaktiviteter.

Samla alla intressenter i ditt marknadsföringsprojekt i ClickUp Team View

Du måste också ange dina officiella talespersoner för olika affärs- och marknadsföringskanaler, såsom sociala medier, e-post, tidskrifter, nyhetsbrev, TV och nyhetsmedia etc.

ClickUp Team View är ett oumbärligt verktyg för att gemensamt se statusen för delegerade uppgifter och den tid teammedlemmarna lägger på att slutföra dem.

Med hjälp av den här vyn kan du se roller och ansvarsområden, individuella arbetsbelastningar, status för uppgifter, aktuella uppgifter, framsteg och många andra detaljer om de intressenter som är involverade i dina marknadsföringsaktiviteter.

Ett av de mest effektiva sätten att snabbt skapa och mobilisera en marknadsföringsstrategi är att använda färdiga ClickUp-mallar och vyer. Dessa anpassningsbara mallar hjälper dig att mobilisera dina marknadsföringsplaner och snabbt genomföra dina idéer.

Ladda ner den här mallen Hantera dina uppgifter effektivt och förbättra produktiviteten för riktade kampanjer med ClickUp Target Marketing Plan Template.

ClickUp Marketing Plan Template är en balanserad konfiguration av rätt funktioner och egenskaper som gör det möjligt för dig att skapa en högst anpassad och effektiv marknadsföringsstrategi:

Sätt upp marknadsföringsmål på ett enkelt sätt

Organisera dina marknadsföringsuppgifter i genomförbara, uppnåbara steg

Utnyttja de inbyggda mätvärdena och analyserna för att effektivt följa upp dina kampanjer.

Välj mellan sex unika attribut, såsom kvartal, påverkan, framsteg, uppgiftstyp, procentuell färdigställandegrad och mer, för att lagra viktig projektinformation.

En av de största fördelarna med att använda ClickUp-mallar för att skapa marknadsföringshandböcker och planer är att de ger dig en färdig färdplan att fylla i. Du behöver inte börja hela processen från scratch; de ger dig en flygande start på den initiala planeringen.

Även om du inte är säker på hur du skapar en marknadsföringsstrategi kommer ClickUps robusta marknadsföringsmallar att göra det enkelt för dig att täcka alla aspekter av en vinnande strategi. Upplev enkelheten och bekvämligheten med att använda färdiga mallar för marknadsföringsstrategier med ClickUp.

Skala upp din marknadsföringsstrategi för tillväxt

En organisations tillväxt kräver i slutändan en efterföljande tillväxt i alla dess verksamheter, inklusive marknadsföring. Därför måste marknadsföringshandboken vara lätt att skala upp.

Utmaningen

Skalning medför inneboende utmaningar som måste hanteras individuellt för att ge tillräcklig insikt för att handboken ska kunna fungera som referenspunkt för framtiden. Eftersom handboken är ett taktiskt dokument förändras de insikter den ger i takt med de taktiker som diskuteras.

En av de största utmaningarna är därför problemet med taktiska förändringar i din marknadsföringsmix, vilket kan påverka handbokens användbarhet när ditt företag växer.

Nyckeln till att skapa en skalbar marknadsföringsstrategi är att hålla den koncis genom att anta ett "fungerande" tillvägagångssätt. Planera regelbundna och frekventa strategikontroller som möjliggör nödvändiga uppdateringar av strategin i takt med att organisationen utvecklas.

Effektiva skalningsstrategier

En av de bästa strategierna är att utnyttja RACE-systemet för att identifiera aktiviteter som bidrar till marknadsföringstrattar genom att bocka av en checklista med prioriterade punkter. RACE (Reach, Act, Convert och Engage) integrerar traditionella och digitala marknadsföringstekniker genom hela kundens livscykel.

När du har identifierat relevanta aktiviteter kan du skapa och skala en praktisk marknadsföringsstrategi på följande sätt:

Identifiera de viktigaste utmaningarna och de resultat du vill att ditt företag ska uppnå. Granska sedan de verktyg och taktiker som redan fungerar bra och leta efter sätt att förbättra dem.

Identifiera de innehållstillgångar som på ett tillförlitligt sätt engagerar kunderna och lyft fram dem i din strategi för viktiga kampanjer.

Lägg till datum till målen, målsättningarna och andra milstolpar som identifierats i handboken. Inför ansvarsskyldighet för att åtgärder ska kunna vidtas.

Använd strategin som ett teamdokument som skapar en gemensam informationskälla för alla inblandade.

Ladda ner den här mallen Få en överblick över alla dina testinitiativ och håll enkelt koll på arbetsflöden med hjälp av ClickUps mall för A/B-testning.

A/B-testning för att fastställa den mest effektiva versionen av dina marknadsföringsstrategier. Utförför att fastställa den mest effektiva versionen av dina marknadsföringsstrategier. ClickUps mall för A/B-testning ger dig en tydlig översikt över alla dina testaktiviteter. Med hjälp av denna mall kan du enkelt se framstegen i dina testinitiativ, hålla koll på arbetsflöden och detaljer samt visualisera testtidslinjer och prioriteringar. På så sätt hjälper den dig att hålla ordning och fokus, vilket gör din A/B-testningsprocess smidigare och effektivare.

Planera regelbundna genomgångar av din handbok för att säkerställa att den håller sig uppdaterad med branschtrender, förändringar i målgruppens beteende och tekniska uppdateringar.

Ge ditt marknadsföringsteam kontinuerlig utbildning för att säkerställa att de effektivt kan implementera strategierna som beskrivs i handboken. Detta hjälper till att upprätthålla konsistens och samstämmighet i alla marknadsföringsinsatser.

Genom att följa dessa tips kan du se till att din marknadsföringshandbok förblir en värdefull resurs som driver framgång för ditt företag på lång sikt.

Skapa marknadsföringsstrategier utan ansträngning med ClickUp

En välstrukturerad handbok optimerar ditt teams insatser och säkerställer att alla är i linje med den övergripande strategin.

För att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi måste du sätta upp tydliga affärsmål och beskriva de uppgifter som krävs för att uppnå dem. Med hjälp av ClickUps användarvänliga, färdiga mallar kan du skapa din strategi och koppla den till mål, milstolpar, teamvyer och uppgifter.

ClickUp ger dig också utökad funktionalitet genom verktyg för att spåra och dela mål, realtidsdashboards, dokument och mycket mer. För AI-assistans med uppgifter kan du utnyttja funktionerna i ClickUp Brain, som kan läggas till i din plan när som helst.

Registrera dig på ClickUp idag för att prova dessa innovativa sätt att skapa din marknadsföringsstrategi!