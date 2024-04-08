Harvest vs Toggl: Jämförelse 2025 (funktioner, priser)

Gör dig redo för den stora kampen.

En riktig kraftmätning.

Det är en jämförelse mellan Harvest och Toggl för att hitta det bästa verktyget för tidrapportering! 🕵️‍♀️ …⏰

Båda dessa verktyg har liknande tidsregistreringsfunktioner som tidrapporter, rapporter och uppskattningar.

De lanserades också ungefär samtidigt och har båda en lojal användarbas.

Det är en tuff konkurrens. 💪

Bra för dem.

Men för dig?

Det innebär förvirring och massor av research.

Oroa dig inte. Vi har allt du behöver.

I den här artikeln ger vi dig en detaljerad jämförelse mellan Harvest och Toggl, med information om deras viktigaste funktioner och priser. Vi föreslår också ett kraftfullt alternativ som du kan använda redan idag.

Vi går först igenom de viktigaste funktionerna i Harvest och Toggl för att förklara vad varje verktyg erbjuder. Du kan gärna hoppa vidare till jämförelsen.

Vad är Harvest?

Låt dig inte luras av namnet. Harvest har ingenting med jordbruk att göra. 😛

Harvest är en tidsspårningsapp som låter dig spåra din arbetstid och samla in tidsrelaterade data om uppgifter, projekt och team. Appen stöder också funktioner som tidrapporter och fakturering.

Låt oss titta närmare på några av Harvests viktigaste funktioner:

1. Flexibel tidrapport

Helst vill du att ditt team startar sina timers, börjar arbeta och stoppar timers när de är klara.

Men vad händer om de glömmer att starta sina timers? 😱

Det skulle motverka hela syftet med att använda tidrapporteringsprogram, och du skulle gå miste om viktig tidsdata.

Tack och lov låter Harvest dig fylla i din tidrapport på en gång i slutet av arbetsdagen.

Dessutom kan ditt team komma åt sina timers på sina telefoner, datorer och webbläsare. På så sätt är det mindre troligt att de glömmer att tidsregistrera sitt arbete.

2. Visuella projektrapporter

Tidsrelaterade data kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbete, hantera dina resurser och öka ditt teams produktivitet.

Men spridda, oorganiserade data kan bara ge dig en bultande huvudvärk. 🤕

Med Harvest kan du omvandla ditt teams tidrapporter till visuella grafer. Harvest stöder även live-grafer som hjälper dig att hålla dig till teamets budgetar och interna kostnader.

3. Anpassad integration med API

Om du vill integrera dina favoritappar med tidrapporteringsprogram har Harvest rätt lösning.

Du kan välja att integrera din app med bara en Harvest-timer-knapp eller hela Harvest-timer-widgeten.

Men det är inte allt.

Harvests API låter dig också skapa anpassade integrationer som går utöver tidrapportering. Du kan integrera en app med tidsregistrering, rapporter, fakturor etc. till vilken app som helst med dess API.

Vi har tittat på Harvests kraftfulla funktioner. Låt oss se vad Toggl har att erbjuda.

Relaterat: Clockify vs. Toggl & Clockify-alternativ!

Vad är Toggl?

Toggl Track är den andra utmanaren i vår jämförelse av de bästa verktygen för tidrapportering. 💪

Toggl Track hjälper dig att mäta hur mycket tid du har lagt på olika uppgifter och ger insikter om teamsamarbetet.

Obs: Toggl erbjuder två andra produkter förutom Toggl Track, nämligen Toggl Plan (för projektledning) och Toggl Hire (för rekrytering). I den här artikeln fokuserar vi på Toggl Track.

Låt oss ta en titt på Toggl Tracks viktigaste funktioner:

1. Dashboards för team och projekt

Om du är projektledare eller teamledare är du säkert väl bekant med uppgifter som tidsplanering, budgetering osv.

Vi är alla överens om att dessa uppgifter är mycket tidskrävande.

Oroa dig inte.

Toggl Track kan hjälpa dig med det. 😎

Med hjälp av Toggls projekt- och teamdashboards kan du se lättlästa visuella data. Denna funktion låter dig upptäcka problem i dina projekt och kolla in ditt team när du är på språng.

2. Inbyggd Promodoro-timer

Om du har letat efter ett tidshanteringssystem på internet har du förmodligen stött på Pomodoro -tekniken. Denna metod delar upp dina arbetstimmar i 25-minutersintervaller.

Oavsett om du redan använder denna teknik eller är villig att testa den, så har Toggl det du behöver.

Toggl har en inbyggd Pomodoro-timer i sin webbläsartillägg och sin desktop-app.

Pomodoro-funktionen är dock inte tillgänglig i Toggls mobilapp.

Ja, det är tråkigt. 😐

3. Fakturerbara priser

Med Toggl kan du tilldela fakturerbara priser per arbetsplats, teammedlem, projekt eller projektmedlem.

En funktion som att tilldela fakturerbara priser hjälper dig att enkelt fakturera kunder och till och med betala frilansare som har timkontrakt med dig!

Är du osäker på om Toggl är rätt verktyg för dig?

Kolla in dessa alternativ till Toggl .

Låt showdownen börja!

Harvest vs Toggl: En detaljerad jämförelse

Nu när vi har gått igenom de viktigaste funktionerna i både Harvest och Toggl inser du att de har många likheter, såsom tidrapportering och visuella tidsrapporter.

Nu undrar du säkert: Är det inte meningen att detta ska vara en kamp mellan de bästa?

Oroa dig inte. Du kommer snart att ha en vinnare. 🥇

Låt oss ta reda på hur Harvest och Toggl skiljer sig från varandra.

1. Tidsspårning

Eftersom både Harvest och Toggl är tidrapporteringsverktyg är det bara rättvist att vi börjar här.

A. Harvest

Med Harvest kan du:

Använd timern för att spåra arbetstimmar

Ange alla dina arbetstimmar manuellt i en tidrapport

Ange dina tidsdata för hela veckan i bulk

Om du är glömsk kan den här funktionen vara en livräddare.

Men tänk dig allt manuellt arbete du skulle behöva lägga ner på att fylla i en tidrapport efter en lång arbetsdag. 😟

B. Toggl

Den största skillnaden mellan Toggl och Harvest är Toggles tidsregistreringsfunktioner. Toggl ligger före Harvest tack vare sin tidsregistreringsfunktion. Med Toggl kan du registrera tid manuellt och automatiskt.

Så här fungerar Toggls automatiska spårningsfunktion:

Varje gång du öppnar en viss programvara eller skriver in vissa nyckelord aktiveras den automatiska timern. Du kan justera dessa triggers utifrån den programvara du använder.

Resultat: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Rapportering

Att skapa användbara rapporter från den tidsdata du samlar in är det självklara nästa steget efter tidrapportering.

Både Harvest och Toggl har rapporteringsfunktioner, men låt oss titta på hur de skiljer sig åt.

A. Harvest

Harvest skapar automatiskt ett brett utbud av visuella rapporter för dina projekt och team.

Med hjälp av dessa rapporter kan du:

Spåra ditt projekts framsteg

Spåra ditt teams arbetskapacitet

Få en djupare inblick i teammedlemmarnas arbetsmönster

Du kan exportera dessa rapporter som Excel-, CSV- eller PDF-filer.

Låter det intressant? Låt oss se vad Toggl har att erbjuda oss.

B. Toggl

Toggl ger dig en sammanfattning, en detaljerad rapport och en veckorapport. Du kan välja vilken detaljnivå du vill se och skapa enkla CSV- eller PDF-rapporter.

Dessa rapporteringsfunktioner kan vara begränsade, men Toggl har ytterligare funktioner som tidsrevisioner, tidsavrundning och sparande av rapporter.

Men allt är inte perfekt i Toggl-landet. Dessa coola funktioner finns bara i Toggles betalda plan, som du snart kommer att upptäcka inte är särskilt ekonomisk.

Harvest får pluspoäng här!

Resultat: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Plattformskompatibilitet

Innan du bestämmer dig för en tidrapporteringsapp bör du först ta reda på vilka plattformar de finns tillgängliga på.

A. Harvest

Med en mobilapp och en webbapp låter Harvest dig spåra tid när du är på språng.

Du kan installera Harvest-appen för Mac, Windows, iPhone och Android enheter. Harvest erbjuder dock ingen app för Linux-operativsystemet.

Med tanke på att Linux är ett av de mest stödda operativsystemen kan detta orsaka problem för dig.

Men vänta lite. Det blir ännu värre. Harvest har inte heller någon app för iPad!

iPad-användare efter att ha blivit lämnade i dammet:

B. Toggl

Toggl, å andra sidan, erbjuder appar för operativsystemen Windows, Mac och Linux. Det finns även en app för både Android- och iOS-enheter.

Eftersom Toggl är en allroundare när det gäller plattformskompatibilitet tar det ledningen här.

Poängställning: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Tidsuppskattningar

Förutom att öka produktiviteten ger dina tidsspårningsdata insikter som hjälper dig att planera projektets tidslinjer.

Dessa tidsuppskattningar hjälper ditt team att planera sitt arbete. De kan också ge dina kunder en uppfattning om hur och när du kommer att genomföra ett projekt.

A. Harvest

Harvest stöder både tids- och kostnadsberäkningar. Du kan skapa dessa för vilket projekt som helst inom ramen för deras kostnadsfria plan.

Med Harvest kan du också bifoga filer till en offert innan du skickar den till en kund.

B. Toggl

Med Toggl kan du göra tidsberäkningar och ställa in aviseringar, men du måste betala för att använda det.

Det stämmer. Även en enkel funktion som tidsuppskattning ingår inte i Toggls kostnadsfria plan.

Poängställning: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Det ser ut att bli en nagelbitande final. 😰

5. Prissättning

Låt oss vara ärliga. Priset på en produkt kan avgöra om affären blir av eller inte.

Låt oss ta reda på vilken av de två konkurrenterna som vinner priskriget.

A. Harvest

Harvest har två prisalternativ:

Gratis plan En plats Två projekt

En plats

Två projekt

En plats

Två projekt

Pro Plan (12 USD/användare per månad) Obegränsat antal platser Obegränsat antal projekt

Obegränsat antal platser

Obegränsat antal projekt

Obegränsat antal platser

Obegränsat antal projekt

Du kan bara använda Harvest för två projekt med ett gratisabonnemang. Det betalda abonnemanget erbjuder obegränsat antal projekt, men kostar hela 12 dollar per användare!

B. Toggl

Toggl har tre prisalternativ:

Gratisplan: Upp till fem användare Detektering av inaktiv tid, Pomodoro-timer och mer

Upp till fem användare

Detektering av inaktiv tid, Pomodoro-timer och mer

Upp till fem användare

Detektering av inaktiv tid, Pomodoro-timer och mer

Startpaket (10 $/ användare per månad) Alla funktioner i gratispaketet Fakturerbara priser, tidsavrundning, tidsuppskattningar och mer

Alla funktioner i gratisversionen

Fakturerbara priser, tidsavrundning, tidsuppskattningar och mer

Alla funktioner i gratisversionen

Fakturerbara priser, tidsavrundning, tidsuppskattningar och mer

Premium-abonnemang (20 $/användare per månad) Alla funktioner i startabonnemanget Tidsspårningspåminnelser, schemalagda rapporter, Alla funktioner i startabonnemanget Tidsspårningspåminnelser, schemalagda rapporter, projektdashboards och mycket mer

Alla funktioner i startpaketet

Påminnelser om tidrapportering, schemalagda rapporter, projektdashboards och mycket mer

Alla funktioner i startpaketet

Påminnelser om tidrapportering, schemalagda rapporter, projektdashboards och mycket mer

Toggles kostnadsfria plan har begränsade funktioner och de betalda planerna är minst sagt dyra.

Undrar du hur ställningen ser ut just nu? 🤔

Tyvärr är det oavgjort.

Låt oss ta ett steg tillbaka och jämföra de två tidrapporteringsverktygen en sista gång.

Harvest och Toggl kan ha liknande funktioner, men Harvest har begränsade inbyggda integrationer och är inte kompatibelt med alla plattformar.

Toggl, å andra sidan, ger dig inte djupgående team- eller projektrapporter. Och de flesta av dess användbara funktioner, inklusive tidsuppskattningar och tidsavrundning, är inte tillgängliga i gratisversionen.

Slutligen, när det gäller prissättning, är båda verktygen helt enkelt orimliga. Båda verktygen har visserligen ett gratisabonnemang med begränsad användning, men deras betalda abonnemang är dyra.

Ingen panik! Vi har en lösning på din förvirring mellan Toggl och Harvest.

Vilket är det bästa verktyget för tidrapportering?

Svaret är enkelt. Det är ClickUp!

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och projektledning som används av produktiva team i små och stora företag.

Undrar du hur en projektledningsprogramvara kan slå tidsspårningsverktyg på deras egen hemmaplan?

ClickUp är inte vilket projektledningsverktyg som helst. Det har bättre tidsplaneringsfunktioner och är billigare än både Harvest och Toggl.

Här är några av dess tidsregistreringsfunktioner:

1. Spåra tid var du än befinner dig med Native Time Tracking

ClickUp handlar om enkel tidrapportering på språng.

Med ClickUps app Native Time Tracking kan du registrera din arbetstid från din dator, mobil eller webbläsare med hjälp av det kostnadsfria Chrome-tillägget.

Du kan också säga adjö till fördröjningar och synkroniseringsproblem. 👋

ClickUps globala timer är här för att hjälpa dig!

Med Global timer kan du starta och stoppa tiden från vilken enhet som helst och till och med hoppa mellan olika uppgifter.

Använd ClickUps genväg Global Timer för att spåra tiden för en uppgift från din lista

Använd ClickUps genväg Global Timer för att spåra tiden för en uppgift från din lista

2. Lägg till viktiga detaljer till dina tidsposter

Glöm slumpmässiga tidsregistreringar som inte ger någon mening.

ClickUps extra funktioner för teamhantering kan göra dina tidsrapporter och rapporter mer effektiva.

Så här gör du:

Anteckningar: lägg till anteckningar till valfri tidsregistrering för tydligare arbetsloggar

Etiketter: lägg till etiketter till tidsposter i hela ditt lägg till etiketter till tidsposter i hela ditt arbetsområde för att förbättra filtreringen av liknande spårad tid.

Fakturerbar: markera tid som fakturerbar tid för att hålla reda på tiden för fakturering och intern rapportering

Få en detaljerad översikt över ditt teams spårade tid och lägg till anteckningar i ClickUps tidrapporter.

Få en detaljerad översikt över ditt teams registrerade tid och lägg till anteckningar i ClickUps tidrapporter.

3. Få en översikt över ditt team med instrumentpaneler

Dashboards i ClickUp innehåller flera olika widgets som kan ge dig en detaljerad rapport om teamet eller projektet.

Med tidsregistreringswidgetarna kan du:

Se den totala tiden som varje teammedlem har spårat

Filtrera och gruppera tidsposter efter olika egenskaper

Visa ackumulerade tidsregistreringsloggar för varje teammedlem för att se hur mycket tid de lägger på olika uppgifter.

Visa tid som spårats manuellt och automatiskt

Exportera data för ännu mer information

Klicka på en teammedlems namn för att expandera en post och få en mer detaljerad tidsfördelning i ClickUps tidrapporter.

Klicka på en teammedlems namn för att visa en mer detaljerad tidsfördelning i ClickUps tidrapporter.

Det här är solida funktioner som kan ge andra tidrapporteringsappar en rejäl match.

Men ClickUps fantastiska egenskaper slutar inte här! 😎

ClickUp är mycket mer än bara en lösning för tidrapportering.

Här är en lista över några fler användbara projektledningsfunktioner i ClickUp som du inte vill missa:

Vinnaren av tävlingen om bästa tidrapporteringsverktyg är ClickUp!

Det råder ingen tvekan om att Harvest och Toggl är bra verktyg för tidrapportering.

Men båda har betydande begränsningar, och det är inte den typen av konkurrens vi vill ha.

Få integrationer och begränsad plattformskompatibilitet är inte något du borde behöva ta itu med. Särskilt inte när de har ett högt pris. 💰

ClickUp, å andra sidan, kompenserar inte bara för dessa nackdelar utan har också fler funktioner än dessa två verktyg tillsammans!

Det samlar tidshantering, projektledning, diagram, instrumentpaneler och alla andra viktiga funktioner på en enda plattform.

Pricken över i:et är att ClickUps Free Forever Plan är funktionsrikt och dessutom stöder obegränsat antal uppgifter och obegränsat antal användare!

Skaffa ClickUp gratis idag och upplev vinnaren av dagens tidrapporteringskamp! 👑