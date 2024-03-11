Hur produktchefer och ingenjörer arbetar tillsammans: tips för att skapa god kemi

Produktchefer (PM) och ingenjörer har ofta en svår relation. Båda har ständiga meningsskiljaktigheter – men vet att de inte kan klara sig utan varandra.

För att ta itu med det uppenbara problemet – ja, dessa två roller har sina meningsskiljaktigheter när det gäller områden som funktionsspecifikationer och deadlines. Detta beror främst på att produktledningsprinciperna inte alltid tar hänsyn till ingenjörernas tekniska perspektiv. På samma sätt får ingenjörscheferna inte alltid en helhetsbild eller resursperspektiv innan de lanserar en produkt.

När de är synkroniserade är båda yrkesgrupperna medvetna om sina gemensamma mål och anpassar sina prioriteringar och insatser för att produkten ska bli framgångsrik.

Så, hur bör produktchefer och ingenjörer samarbeta för att uppnå optimala resultat? Fortsätt läsa för att ta reda på det!

Vi kommer också att diskutera några strategier för att hantera utmaningar på arbetsplatsen och säkerställa en fruktbar arbetssynergi, samt avslöja några myter om samarbete en gång för alla. 🤝

Vad ansvarar produktchefer och ingenjörer för?

Här är en jämförande översikt över de dagliga ansvarsområdena för dessa två roller:

Produktchefens ansvar

Produktchefen eller PM är ledaren för sin produkt. Ur ett bredare perspektiv utvecklar de produktidéer, tillhandahåller specifikationer och leder sitt team för att förverkliga dessa.

De ansvarar för att undersöka den aktuella marknaden och skapa en lösning som tilltalar målgruppen. Från och med nu har de främst fyra ytterligare uppgifter att utföra innan produkten lanseras:

Utforma en produktplan Skapa en prototyp (genom att samarbeta med ingenjören) Få feedback från tidiga användare och intressenter Införliva feedback i den slutliga byggfasen (även genom samarbete med ingenjörsteamet)

Ansvar för en ingenjör eller teknikchef

Ingenjörerna bidrar med det tekniska perspektivet och utför kodning eller relaterat ingenjörsarbete för att forma produkten.

Deras tekniska bakgrund gör det möjligt för dem att kontrollera produktkraven, planera tekniska dokument och utvecklingsarbete samt skapa en produkt som uppfyller affärsmålen och kundernas behov. Utöver detta är ingenjörerna också involverade i prototyputveckling och felsökning för att skapa felrapporter.

När en produkt utvecklas har ledande ingenjörer eller teknikchefer också en kontaktfunktion – de samarbetar med designers för att säkerställa att det slutliga resultatet uppfyller produktchefens förväntningar på produktens utseende och användarupplevelse.

Under produktplaneringen involverar de sig i riskhanteringsaspekten av utvecklingen och framför ingenjörernas farhågor, såsom tekniska skulder och tekniska avvägningar, till produktteamen.

Arbetsdynamiken mellan produktchefen och ingenjörsteamet

Under produktens utvecklingsfas måste produktchefen och ingenjörsteamet samarbeta. Produktchefens uppgift är att hitta en lösning baserad på vad människor har svårt med och se till att den slutliga produkten kan lösa problemen.

Produktcheferna vet vad kunderna vill ha, men svårigheten ligger i att förmedla sin vision av den perfekta produkten till ingenjörerna.

När en idé går vidare till utvecklingsfasen är produktcheferna ansvariga för att ge ingenjörerna koncisa men detaljerade briefingar som hjälper dem att skapa en produkt som uppfyller kraven. Detta innefattar att på ett sammanhängande sätt dela produktvisionen med chefsingenjören och designern.

När allt har kommunicerats måste produktchefen behålla tillräcklig autonomi och låta ingenjörerna göra sitt jobb. Båda teamen måste tidigt sätta gränser för att standardisera vilken nivå av kommunikation och inblandning som är acceptabel framöver. Oönskade situationer inkluderar:

Ingenjörsteamet känner sig kvävt och ignorerat på grund av orimliga krav.

Produktledningsteamet känner sig blockerat på grund av orealiserade krav

Tips: Välstrukturerade kommunikationsmallar och arbetsflöden är hemligheten bakom ett smidigt tvärfunktionellt samarbete före produktlanseringen. Många produktteam använder till exempel ClickUp Product Requirements Template för att samordna intressenterna kring det unika försäljningsargumentet (USP) och lanseringsplanerna.

Med ClickUps mall för produktkrav blir det enkelt att spåra vad och varför varje utvecklingsbeslut som ditt team fattar när ni bygger en ny produkt eller funktion.

När det gäller att utforma arbetsflöden kan du prova ClickUp Task Management Template för att skapa utvecklings- och lanseringsplaner i valfri skala och smidigt hålla koll på framstegsmätvärden.

Produktivt samarbete mellan produktchefer och ingenjörer: Ett exempel

Det är viktigt att arbeta synkroniserat, men lite spänning mellan produktchefer och ingenjörer på arbetsplatsen är inte alltid dåligt. Du har professionella som är experter inom sina områden – de är skyldiga att komma med nya insikter om vad de tror är nästa bästa steg.

Låt oss förstå detta genom ett exempel: Anta att en produktchef vill att en ny mobilapp ska erbjuda rabatter och bonusar för att generera snabba registreringar. Deras högsta prioriteringar kommer att vara:

Bildmaterial Nya funktioner Prestanda Snabb implementering

Men vad de egentligen begär av ingenjörsteamet är att designa, bygga, genomföra kvalitetstester och göra appen redo för distribution inom en snäv tidsram .

Tyvärr är företagets ingenjörer för närvarande upptagna med andra produkter. Det föreslagna arbetet är inte möjligt ur ett tekniskt perspektiv – såvida inte cheferna är villiga att dra ner på andra projekt för att istället fokusera på den nya appen.

Det är här ingenjörs- och produktteam kolliderar:

Produktchefen fortsätter att driva på för att säkerställa att produkten är klar inom tidsfristen.

Ingenjörsteamet motsätter sig deadline med hänvisning till att det kommer att bli tekniska kompromisser om man prioriterar leveransen och ignorerar backend-aspekter av appen, såsom datasäkerhet eller integrationer.

Denna hälsosamma spänning leder till mer konstruktiva diskussioner om vad båda teamen bör prioritera. I det här fallet kan det handla om intäkterna från snabba registreringar eller säkerhets- och prestandaaspekter.

Tanken här är inte att ett team ska dominera över det andra, utan att främja ömsesidigt förtroende för att fatta beslut som ligger i företagets bästa intresse. 🧡

Underliggande samarbetsproblem mellan ingenjörer och produktchefer

Även efter en sund dos av spänning finns det tillfällen när ingenjörer och produktchefer helt enkelt inte kan få det att fungera. Det kan finnas några större friktionsområden att se upp för – här är några exempel:

Förtroendefrågor: Produktchefer kanske inte helt litar på att deras ingenjörer förstår deras vision. Detta får Produktchefer kanske inte helt litar på att deras ingenjörer förstår deras vision. Detta får dem att detaljstyra eller skapa alltför specifika releaseplaner, vilket avskräcker många ingenjörer.

Kolliderande förväntningar: Ingenjörer och produktchefer har olika prioriteringar och förväntar sig ofta att den andra sidan ska kompromissa. Eftersom det ofta är produktchefen som fattar det slutgiltiga beslutet är det viktigt att behandla ingenjörerna med respekt och respektera deras gränser.

Otydliga ansvarsområden: Vissa ingenjörsteam kämpar med otydliga Vissa ingenjörsteam kämpar med otydliga roller och ansvarsområden och avsaknad av arbetsstruktur, vilket ökar risken för oavslutade uppgifter och fler eftersläpande ärenden.

Dålig hantering av ingenjörsresurser: Ett företags ingenjörsresurser är fördelade på olika projekt och tekniska uppgifter. Om projektledaren inte fastställer ingenjörsinsatsen för varje projekt kommer det att leda till överlappningar mellan teamen och schemakonflikter.

Otydliga krav: När acceptanskriterier eller funktionskrav är vaga kan ingenjörerna inte anpassa sitt arbete för att uppnå slutmålet.

Så, vad är lösningen här?

Ett av de enklaste sätten för team att lösa dessa problem på en gång är att implementera en holistisk plattform för projekt- och produktledning – som ClickUp. Lösningen innehåller en mångsidig uppsättning funktioner som hjälper ingenjörer och produktchefer:

Skapa enhetlig produktdokumentation för att samordna produkt- och teknikchefer

Kommunicera med större flexibilitet och öppenhet

Designa, justera och övervaka arbetsflöden utan överdriven inblandning från något av teamen.

Gör det smidigt: 6 tips för att skapa en framgångsrik produkt varje gång med ClickUp

Även om ingenjörer och produktchefer har olika prioriteringar har de ett gemensamt mål – att skapa en produkt som människor verkligen bryr sig om. 🥰

Nedan utforskar vi några produktledningsfunktioner i ClickUp som kan hjälpa dina tvärfunktionella team att skapa och lansera de bästa produkterna med minimal friktion.

1. ClickUp AI och whiteboards för produktidéer

De flesta team har inte tillräckligt med tid för att brainstorma produktidéer och kommunikationsaspekter, vilket leder till samarbetsproblem längre fram.

Men det finns gränser för hur mycket en produktchef kan tänka på en dag! Om du eller din produktchef behöver en pålitlig partner för brainstorming kan ni lita på ClickUp Brain, plattformens omfattande AI-assistent.

Med ClickUp Brain kan du använda uppmaningar för att komma på en lösning på ett befintligt problem, lista möjliga för- och nackdelar med en viss produkt innan du går in på djupet, eller skapa detaljerade testplaner, produktkravsdokument och forskningsstudier.

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) och generera testidéer.

Har du redan en idé som du vill brainstorma vidare på? ClickUp Whiteboards och Mind Maps är mer än vad du behöver! De erbjuder obegränsat utrymme för produktchefer att snabbt brainstorma och koppla idéer till åtgärder, fördela tekniska resurser, skapa arbetsflödesdiagram för flera team, såsom swimlane-diagram, och redigera allt i realtid tillsammans med sitt team.

Omvandla dina idéer till uppgifter med funktionen ClickUp Whiteboard.

2. Skapa och samarbeta kring produktplaner och arbetsflöden

ClickUp erbjuder omfattande resurser för att skapa produktplaner och leveransscheman. Istället för att lägga tid på att utforma en produktplan från grunden kan du till exempel använda ClickUps mall för produktplaner för att visualisera produktutvecklingscykeln på ett och samma ställe. Utnyttja mallen för att fördela veckans arbetsbelastning till ditt ingenjörsteam på ett balanserat sätt.

Dela upp uppgifter, tilldela resurser och följ upp framstegen effektivt med ClickUps mall för produktplanering.

Använd ClickUps inbyggda kalender- och uppgiftshanteringsfunktioner, såsom att ställa in tidsuppskattningar, datum och tider samt tilldelade kommentarer, när du skapar uppgifter för ingenjörerna. Detta hjälper dig att ge tydliga instruktioner och definiera när du förväntar dig att en uppgift ska vara klar.

Letar du efter ett snabbare sätt att kommunicera med din produktchef eller dina ingenjörsteam? Med ClickUp Chat-vyn kan du skapa anpassade chattgrupper och etablera mer transparenta kommunikationskanaler.

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

Du kan också lägga till bilagor till dina meddelanden och @nämna teammedlemmar inom en grupp för att spara tid på administrativt arbete och e-postkommunikation.

Bonus: ClickUp har över 1 000 mallar för produkt- och mjukvaruutvecklingsteam – kolla in dem här.

3. Centralisera produktinformation med ClickUp Docs

Brist på centraliserad produktdokumentation och tekniska krav kan göra att dina ingenjörsteam tappar riktningen, vilket leder till en misslyckad eller medioker produkt. Ett utmärkt sätt att undvika detta är att använda ClickUp Docs för att lagra och hantera projektdokumentation i ett lätt sökbart format.

Ta med dina ingenjörer till plattformen för att hantera tekniska dokument som API-dokumentation. Samtidigt kan produktcheferna använda ClickUp Docs för kontrakt, SOP:er, interna guider och användarberättelser.

Om du arbetar med flera produkter samtidigt kan du skapa mappar för att lagra enskilda produktguider, release notes eller användarresplaner. Använd taggar och etiketter för att enkelt kunna hitta dokument med hjälp av ClickUps universella sökfunktion.

Börja skriva, redigera och dela dokument med ditt team (eller externa medlemmar via säkra länkar). Dessutom kan teamen redigera tillsammans i realtid och använda den inbyggda funktionen för samarbetsdetektering för att identifiera vem som gör ändringarna.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Och hur spårar du ändringar som gjorts när du inte var på plats? Klicka bara på versionshistoriken för ett dokument för att se exakt tidpunkt, person och typ av redigering. Med Docs kan teamen vara transparenta och få all bakgrundsinformation och kontext de behöver för att utveckla en produkt.

4. Skapa mål för att hålla teamen på samma sida

ClickUp Goals handlar om att hålla teamen samordnade när det uppstår motstridiga perspektiv. Med den här funktionen kan du sätta upp mätbara mål för dina produkt- och ingenjörsteam.

Dina mål kan vara allt från att se till att den slutliga prototypen uppfyller alla krav som anges i produktguiden till att lägga till alla relevanta färger i designfasen. Skapa kortfristiga mål för varje dag eller vecka med några få klick, eller skapa långsiktiga mål med viktiga milstolpar för att enkelt kunna följa framstegen.

Spåra och visualisera utbildningsmål med ClickUps målpanel.

Förutom att sätta upp mål hjälper ClickUp dig att följa din lanseringsplan med flera visuella verktyg. Du kan till exempel:

Använd över 15 ClickUp-vyer (som tabeller och Gantt-diagram) för att granska teamets uppgifter ur olika perspektiv.

Planera och följ upp sprintar

Samla alla teamets mål på ett ställe eller dela upp dem efter enskilda produkter.

Använd ClickUp Dashboards för att få tillgång till realtidsstatistik och rapporter för alla sprints och uppgifter.

Ge omfattande insikter i en enda vy och dela dem enkelt inom din arbetsyta eller exportera dem till PDF med ClickUp Dashboards.

5. Ge ingenjörsteamen större självständighet med ClickUps programvarusvit

Med ClickUp kan du också delegera uppgiftshanteringen till ditt utvecklingsteam. Plattformen har en dedikerad Software Team -svit med funktioner för att automatisera arbetsflöden, skapa roadmaps med beroenden och blockerare, organisera backlogs och integrera med andra utvecklingsverktyg som Git.

Som produktchef kan du planera produktfaserna i stora drag, till exempel idéutveckling, prototyputveckling och testning, och låta din teknikchef utforma arbetsordningen inom varje fas.

Många chefer använder gärna ClickUp Task Priorities för att sätta etiketter – som Låg, Normal, Medel och Hög – på alla uppgifter. Detta gör det möjligt för intressenter från båda teamen att i förväg diskutera vad som ska prioriteras och undvika missförstånd eller bristande kommunikation om förväntningar längre fram.

Ange prioritetsnivåer för ditt arbete med ClickUp Task Priorities.

Bonus: Behöver du hjälp med att prioritera uppgifter inför produktlanseringen? Använd de färgkodade blocken i ClickUp Priority Matrix Template för att gruppera uppgifter efter deras betydelse och svårighetsgrad och undvika beslut som medför stora tekniska kostnader.

6. Samla in transparent feedback med hjälp av formulär

En produktchefs största stressmoment är ofta strax före den slutliga lanseringen. De ger ett fåtal kunder tidig tillgång till produkten och kan bli överväldigade av mängden feedback de får, vilket leder till mer kaotiskt arbete för ingenjörerna.

En lösning? Samla in och organisera kundfeedback med hjälp av ClickUp Form view . Skapa feedbackformulär direkt med anpassade frågor som gör det enkelt att utvärdera din produkt. Lägg till villkor till valfria frågor och omvandla svaren till uppgifter som UX-designers och ingenjörer snabbt kan arbeta med medan de går igenom sin produktbacklog.

Feedbacken kan även tillämpas på interna team. Du kan använda dessa formulär för att förstå arbetsplatsens tillfredsställelse och be om förbättringsförslag från ingenjörsteamen. Ställ frågor som:

Känner du att dina tekniska färdigheter utnyttjas tillräckligt på jobbet?

På en skala från 1 till 10, hur stressad är du i slutet av varje dag?

Var du nöjd med resultatet av den senaste produktlanseringen – varför eller varför inte?

Produktchefer som arbetar med ingenjörer: vanliga myter

Det är dags att avslöja några vanliga myter om samarbetsdynamiken mellan en produktchef och ingenjörsteamet.

Myt nr 1: Att involvera ingenjörer tidigt i produktutvecklingen leder till fler konflikter

Att involvera ingenjörer tidigt i produktutvecklingen och planeringen är faktiskt en bra idé, eftersom det tillför ett nyanserat tekniskt perspektiv. Ingenjörer är ofta bättre lämpade att förutsäga vad som är genomförbart, vilket kan bidra till att skapa mer precisa roadmaps.

Myt nr 2: Produktchefer har fullständig kontroll över lanseringsprocessen

En annan vanlig missuppfattning är att produktchefen styr allt. Från ingenjörer till marknadsföring är det de som bestämmer – vilket inte är helt sant. Produktchefer är ansvariga inför många intressenter, men deras huvudsakliga mål är att se till att en produkt uppfyller affärsmålen och kundernas aktuella behov.

En produktchef kan inte fatta beslut om hur produkten ska marknadsföras eller vilket varumärkesbudskap som ska användas. Däremot kan de samla in åsikter från ingenjörsteamen och presentera dem under möten – och det är ofta produktägarna som fattar det slutgiltiga beslutet.

Myt nr 3: När en produkt har lanserats är båda teamens arbete klart.

I stället för att vara avslutade, kommer produktchefernas och ingenjörsteamens mer pressande uppgifter att träda i kraft efter produktlanseringen. En produktchef måste hålla sig uppdaterad om kundrecensioner och identifiera problem som påverkar lönsamheten eller acceptansen. Med denna återkopplingsloop förmedlar de tillägg, borttagningar eller ändringar av funktioner till ingenjörerna.

Förutom att bedöma produkternas omarbetningspotential registrerar produktchefen också hur produktiva alla team var under den senaste sprinten. Detta hjälper dem att upptäcka underliggande ineffektiviteter, såsom bristande kommunikation, och komma på lösningar för att förbättra nuvarande processer.

Skapa framgång för ditt team med ClickUp

Oavsett om det är ingenjörer eller produktchefer är allas insatser viktiga för att skapa en vinnande produkt som tilltalar målgruppen.

Lyckligtvis kan båda teamen, med hjälp av allt-i-ett-projektledningsprogram som ClickUp, skapa en smidig samarbetsdynamik och påskynda sina dagliga uppgifter. Ställ enkelt upp mål, utforma produktplaner, följ upp sprintar och kommunicera i realtid för att undvika misskötsel och effektivisera teamets arbetsflöden.

Registrera dig för ClickUp idag och förena dina produkt- och ingenjörsteam för att nå framgång! ✌️