Como usar formulários no ClickUp para otimizar a coleta de dados

Você está lidando com vários projetos, os prazos estão se aproximando e os dados chegam de todas as direções. E toda vez que você pensa que está tudo sob controle, surge um novo lote de dados, afetando sua análise.

Mas e se todos os dados de que você precisa pudessem ser coletados em um só lugar, organizados automaticamente e prontos para uso?

O ClickUp Forms elimina inconsistências na coleta de dados. Com campos personalizados, fluxos de trabalho automatizados e atualizações em tempo real, você vai além da coleta de dados e passa a otimizá-los.

Vamos explorar como criar formulários em um ClickUp d e otimizar seu processo de coleta de dados! 🎯

Os formulários ClickUp são um recurso da plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp , projetado para otimizar a coleta de dados e converter as respostas recebidas em tarefas acionáveis. Eles permitem que os usuários criem formulários personalizáveis que se integram perfeitamente aos outros recursos do ClickUp

Os formulários do ClickUp oferecem perguntas personalizáveis, lógica condicional, integração perfeita com o fluxo de trabalho, fácil compartilhamento e segurança aprimorada com conformidade com GDPR e CCPA

Os formulários ClickUp podem ser usados para coletar feedback, gerenciar solicitações, realizar pesquisas e coletar dados para tarefas e projetos. Modelos pré-criados estão disponíveis para vários casos de uso, como coleta de feedback, recebimento de projetos, candidaturas a vagas de emprego, etc.

O que são os formulários ClickUp?

ClickUp Forms é um recurso da plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp que permite aos usuários criar formulários personalizáveis para coleta de dados.

Cada envio de formulário pode gerar automaticamente uma tarefa com detalhes personalizados, como responsáveis, data de vencimento, nível de prioridade e anexos, estabelecendo as bases para uma automação eficiente do fluxo de trabalho.

Comece a usar os formulários do ClickUp Colete, processe e analise dados de forma integrada com o ClickUp Forms — sem necessidade de um aplicativo separado!

O criador de formulários oferece uma interface intuitiva, do tipo arrastar e soltar, permitindo adicionar tipos de campos personalizados, como caixas de texto, campos numéricos, seletores de data, menus suspensos e caixas de seleção* para registrar os dados exatamente como você precisa.

Quais são os benefícios de usar os formulários do ClickUp?

Um bom criador de formulários deve ser flexível o suficiente para se adaptar à medida que seu projeto evolui — e é exatamente isso que o ClickUp Forms oferece. De feedback sobre produtos e solicitações de TI a leads de vendas ou projetos criativos, o ClickUp Forms se adapta a qualquer fluxo de trabalho.

E como eles se integram diretamente às suas tarefas no ClickUp, tudo fica organizado, desde o envio até a execução.

Por que isso é uma vantagem, você pergunta? O trabalho hoje está desorganizado. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, procurando e atualizando informações em diferentes ferramentas. Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade. O ClickUp resolve esse problema com o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo com a tecnologia da IA de trabalho mais coesa do mundo. Hoje, mais de 2 milhões de equipes usam o ClickUp para trabalhar mais rápido com fluxos de trabalho mais eficientes, conhecimento centralizado e chat focado que elimina distrações e libera a produtividade organizacional. 🚀

Nesse sentido, aqui estão alguns dos principais benefícios do ClickUp Forms:

Criação instantânea de tarefas a partir de respostas: Transforme cada resposta em uma tarefa automaticamente e atribua-a à pessoa certa para ação imediata

Campos personalizáveis: use menus suspensos, caixas de seleção, seletores de data e muito mais para garantir respostas precisas e estruturadas

Lógica condicional: utilize formulários que se ajustam dinamicamente com base nas respostas, tornando-os mais rápidos e fáceis de preencher

Integração perfeita do fluxo de trabalho: simplifique o gerenciamento de projetos e aprimore a colaboração da equipe, com respostas enviadas diretamente para o espaço de trabalho da sua conta ClickUp

Fácil compartilhamento e incorporação: compartilhe os formulários do ClickUp por meio de um link direto ou incorpore-os em seu site para coletar respostas sem esforço

Segurança aprimorada: aproveite a conformidade integrada com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), a Autoridade de Proteção ao Consumidor da Califórnia (CCPA) e criptografia de nível bancário para manter os dados confidenciais protegidos

💡 Dica profissional: As empresas que priorizam ativamente o feedback dos clientes e agem com base nele costumam observar um aumento na fidelidade dos clientes. Quando os clientes sentem que suas opiniões são importantes, eles ficam mais propensos a voltar.

Como criar formulários no ClickUp

Quer melhorar o engajamento e aumentar as taxas de resposta dos seus formulários? Os formulários do ClickUp são a ferramenta perfeita para refinar seu processo.

Você pode criar um formulário na barra de visualizações, no hub de formulários e na barra lateral. Quando as pessoas enviam um formulário, uma tarefa de envio é criada no local selecionado quando o formulário foi criado.

Aqui está um guia passo a passo para criar formulários no ClickUp.

Passo 1: Adicione uma visualização de formulário

Os formulários também são chamados de visualização de formulários do ClickUp, pois podem ser criados na barra de visualizações.

Uma visualização de formulário criada na barra de visualizações pode ser acessada na barra de visualizações ou no hub de formulários do local em que está.

Para criar um formulário dessa maneira:

Formulário Na barra de visualizações , selecione

Na janela modal Criar um formulário, selecione um modelo ou selecione Começar do zero para abrir um formulário vazio

Selecione a lista onde os envios do formulário serão salvos

O formulário é aberto e você pode começar a criá-lo!

Adicione uma visualização de formulário no ClickUp para coletar respostas e transformá-las em tarefas acionáveis

⚙️ Bônus: Descubra o poder do ClickUp Forms para equipes de software e entenda sua versatilidade para diferentes casos de uso.

Outra maneira de criar uma Visualização de formulário é a partir da barra lateral.

mais. Ou passe o cursor sobre uma Lista, clique no menu de reticências... e, em seguida, em Criar novo Na barra lateral , passe o cursor sobre um Espaço e clique no ícone. Ou passe o cursor sobre uma Lista, clique no menu de reticências... e, em seguida, em Selecione Formulário Na janela modal Criar um formulário, selecione um modelo ou selecione Começar do zero para abrir um formulário vazio O formulário é aberto e você pode começar a criá-lo!

Crie uma visualização de formulário na barra lateral do ClickUp

💡 Dica profissional: gostaria de poder organizar, pesquisar e criar formulários a partir de um local centralizado? Experimente o Forms Hub no ClickUp. É fácil de localizar na barra lateral do ClickUp. Se não o encontrar, clique em Mais. Selecione Formulários. E clique no ícone de alfinete para nunca mais o perder!

Passo 2: Crie seu formulário

Depois de adicionar a Visualização de formulário, comece a projetá-la usando o editor de arrastar e soltar do ClickUp.

Na parte superior de cada formulário do ClickUp, você verá três modos:

Construir : para adicionar perguntas

Configurações : para personalizar as configurações de envio e o design do layout

Pré-visualização: para pré-visualizar o seu formulário antes de o partilhar

No modo Build, comece adicionando:

Um nome e uma descrição do seu formulário para que os respondentes saibam sua finalidade

Tipos de campo, incluindo campos de texto e dropdown, caixas de seleção, seletores de data, campos de tarefas e anexos

Você pode renomear campos clicando nos títulos deles. Isso mudará apenas a visualização pública do formulário, não os nomes internos dos campos. A lógica condicional mostra ou oculta campos com base em respostas anteriores, mantendo o formulário dinâmico.

Crie campos personalizados nos formulários do ClickUp para capturar exatamente as informações de que você precisa

Para adicionar mais perguntas, basta clicar no botão Adicionar pergunta na parte inferior do formulário. Você também pode passar o mouse entre as perguntas existentes para adicionar novas perguntas na ordem correta.

Adicione perguntas ao seu formulário ClickUp facilmente com o botão na parte inferior

💡 Dica profissional: torne os formulários mais contextuais! Adicione instruções claras, texto descritivo e elementos visuais alinhados com suas perguntas usando blocos informativos e descrições de perguntas nos formulários do ClickUp.

Etapa 3: personalize as configurações de envio

Garanta que você lida com respostas de formulários de forma eficiente e configure as definições de envio. Você pode escolher onde as tarefas são criadas e, se necessário, atualizar a Lista onde as respostas do formulário aparecem como tarefas. Opções adicionais de personalização incluem:

Atribuição automática de tarefas: Delegue respostas a um membro específico da equipe para garantir um acompanhamento rápido

Aplicando modelos de tarefas: Use modelos para padronizar os detalhes das tarefas com base no tipo de solicitação

Redirecionamento de usuários após o envio: Envie os respondentes para uma página de confirmação ou outro URL

Modificando o rótulo do botão enviar: Personalize o texto do botão para se adequar ao seu fluxo de trabalho, como "Enviar solicitação" ou "Enviar feedback"

Defina níveis de prioridade nos seus formulários ClickUp para garantir que as tarefas mais urgentes recebam a atenção necessária

🔍 Você sabia? Você pode personalizar suas pesquisas de feedback para objetivos específicos e diferentes formatos. Isso inclui pontuação de satisfação do cliente (CSAT), pontuação líquida de promotores (NPS) e pontuação de esforço do cliente (CES).

Passo 4: Defina o estilo e a marca do seu formulário

Deixe seu formulário com aparência profissional e alinhado à sua marca. Veja como:

Escolha entre um layout de uma ou duas colunas para uma melhor organização

Altere as cores dos formulários, planos de fundo e estilos dos botões para combinar com a sua marca

Carregue uma imagem de fundo personalizada para um visual mais sofisticado (disponível no Plano Empresarial do ClickUp e acima)

Remova a marca ClickUp (disponível apenas no plano ClickUp Enterprise)

Personalize os formulários do ClickUp com temas claros ou escuros e as cores da sua marca para dar um toque personalizado

Etapa 5: compartilhe e incorpore seu formulário

Quando o formulário estiver pronto, é hora de distribuí-lo e coletar respostas. Você pode compartilhar o formulário facilmente copiando e colando o link em um e-mail ou em qualquer outra ferramenta de comunicação que sua equipe utilize.

Se você quiser torná-lo ainda mais acessível, selecione a opção Código de incorporação para copiar o código do formulário e incorporá-lo diretamente em seu site ou software de intranet.

Torne os formulários do ClickUp acessíveis a outras pessoas clicando no link de cópia e compartilhando-o

💡 Dica profissional: para manter a segurança, não se esqueça de ativar o reCAPTCHA para evitar o envio de spam!

Passo 6: Gerencie envios de formulários

Sempre que alguém envia uma resposta, o ClickUp cria automaticamente uma nova tarefa, facilitando o acompanhamento e a gestão de todas as respostas. Para visualizar essas tarefas, basta clicar no botão Respostas no canto superior esquerdo da sua Visualização do Formulário.

Visualize e gerencie respostas para o seu formulário ClickUp com facilidade

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões erradas e atrasos na execução. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas (e respostas de formulários!) em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Automações ClickUp

Crie automações personalizadas do ClickUp para ser notificado quando receber novas respostas de formulários

Quer economizar tempo? Você pode configurar um s ClickUp Automations para atribuir automaticamente tarefas aos membros certos da equipe com base nas respostas do formulário. Além disso, classificar e filtrar respostas com base no status da tarefa, responsável ou níveis de prioridade ajuda a manter tudo organizado e dentro do prazo.

É isso mesmo! Com o ClickUp Forms, você pode coletar dados rapidamente, otimizar solicitações e garantir que nenhum envio se perca no meio do caminho.

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

Etapa 7: Analise as respostas do formulário

O ClickUp oferece maneiras poderosas de analisar dados de envio de formulários em tempo real:

1. ClickUp Brain

Para usar a IA nativa do ClickUp, o ClickUp Brain, para análise:

Abra o Espaço, Pasta ou Lista onde o Formulário está localizado

No canto superior direito, clique em Perguntar à IA

Faça uma pergunta à IA sobre as tarefas de envio de formulários nesse local

Analise os dados enviados em formulários em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp Brain

2. Painéis do ClickUp

Crie painéis para obter uma visão geral de alto nível dos dados enviados em seus formulários. Ao converter os envios de formulários em painéis, você pode visualizar os dados de maneira eficaz.

Aplicações práticas dos formulários ClickUp com modelos

Você pode usar os formulários do ClickUp para diversos fins, como coletar feedback, gerenciar solicitações, realizar pesquisas ou coletar dados para tarefas e projetos.

Mas imagine o tempo e o esforço necessários para criar todos os formulários do zero.

Para facilitar sua vida, o ClickUp oferece modelos de formulários pré-criados, adaptados para diferentes casos de uso. Isso garante que você pule a configuração tediosa e comece a usar imediatamente.

Aqui estão alguns modelos para padronizar a coleta de dados e implementar respostas de dados. 📄

1. Modelo de formulário de adesão ao ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture informações sobre membros e acompanhe melhor os detalhes de inscrições ou associações com o modelo de formulário de associação do ClickUp

Gerenciar inscrições de membros pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando é preciso lidar com novas inscrições e membros ativos. Em vez de criar formulários manualmente para cada novo candidato, o modelo de formulário de inscrição do ClickUp oferece um formato pronto para uso com todos os detalhes dos membros.

Com o rastreamento integrado, é fácil monitorar o andamento de cada inscrição, acompanhar aprovações pendentes e enviar e-mails automáticos de boas-vindas. Você também pode personalizar o formulário para capturar detalhes específicos, como níveis de assinatura, preferências de renovação ou solicitações especiais.

📌 Casos de uso prático: inscrições em academias, associações profissionais ou renovações de associações em clubes.

2. Modelo de formulário de inscrição para eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os participantes e os detalhes de suas inscrições com o modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp

Planejar um evento, grande ou pequeno, pode rapidamente se tornar estressante; é fácil se sentir sobrecarregado com detalhes. O modelo de formulário de inscrição para eventos ClickUp simplifica esse processo, ajudando você a criar um formulário de inscrição para eventos eficaz em minutos.

Ele captura detalhes importantes dos participantes, incluindo nome, informações de contato, preferências alimentares e opções de sessões. Além disso, oferece rastreamento em tempo real para que você fique por dentro do número de inscrições e ajuste seus planos conforme necessário.

📌 Casos de uso prático: inscrições em conferências, inscrições em workshops ou RSVPs para eventos corporativos.

🧠 Curiosidade: os formulários da Web foram introduzidos com o HTML em meados da década de 1990, revolucionando a coleta de dados online.

3. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as solicitações dos funcionários e de contatos externos com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Gerenciar solicitações de serviços ou projetos pode parecer como vasculhar uma pilha interminável de e-mails, mas não quando você tem o modelo de formulário de solicitação do ClickUp. Ele coleta todos os detalhes necessários antecipadamente, reduzindo a comunicação de ida e volta.

Você pode categorizar as solicitações por urgência, tipo ou complexidade, facilitando a priorização. Os fluxos de trabalho de aprovação integrados permitem uma tomada de decisão rápida, enquanto os uploads de arquivos fornecem contexto para cada solicitação.

📌 Casos de uso práticos: tickets de suporte de TI, envios de projetos criativos ou solicitações de equipamentos de escritório.

💡 Dica profissional: personalize seus formulários de solicitação de projeto com campos para orçamento, prazos e prioridade para capturar todos os detalhes essenciais antecipadamente, minimizando idas e vindas e agilizando as aprovações!

Aqui está um vídeo explicativo útil para configurar seu processo de entrada usando os formulários do ClickUp👇🏽

4. Modelo de formulário de candidatura a emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as candidaturas a vagas de emprego em um só lugar usando o modelo de formulário de candidatura a vagas de emprego do ClickUp

Contratar não deve ser como se afogar em currículos e acompanhamentos intermináveis. O modelo de formulário de candidatura de emprego ClickUp " " ajuda você a ir além dos detalhes básicos, permitindo que os candidatos enviem currículos, portfólios e certificações diretamente.

Você também pode personalizá-lo com perguntas de triagem sobre disponibilidade, expectativas salariais ou habilidades essenciais, garantindo que você reúna informações relevantes antecipadamente. Quando um candidato se inscreve, o ClickUp transforma isso em uma tarefa em seu pipeline de contratação, garantindo visibilidade clara e eliminando atrasos no processo de recrutamento.

📌 Casos de uso prático: Candidaturas a empregos em tempo integral, inscrições para freelancers ou recrutamento para estágios.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie solicitações e contatos de clientes sem complicações com o modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp

Gerenciar consultas, feedbacks e preocupações dos clientes é mais fácil com o modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp.

Ele permite que você acompanhe as consultas dos clientes, colete dados dos clientes para pesquisas e levantamentos e organize informações de contato para campanhas de marketing ou acompanhamento. O modelo integra perfeitamente uma visualização de CRM para centralizar todas as interações com os clientes.

Lembretes automatizados ajudam sua equipe a ficar por dentro das respostas, garantindo uma comunicação profissional e oportuna. Ao mesmo tempo, os painéis do ClickUp rastreiam problemas recorrentes, monitoram os tempos de resposta e obtêm insights para melhorar o atendimento ao cliente.

📌 Casos de uso práticos: Consultas de suporte ao cliente, envios de feedback sobre produtos ou consultas de vendas.

📖 Leia também: Os melhores modelos de formulários preenchíveis em Excel para tarefas e projetos

Um dos aspectos que torna o ClickUp único é sua capacidade de aprimorar sua pilha de tecnologia existente com integrações perfeitas.

As mais de 1000 integrações do ClickUp conectam seus fluxos de trabalho em várias plataformas, tornando a colaboração mais suave e eficiente. Quando se trata dos formulários do ClickUp, essas integrações aumentam a automação, simplificam o fluxo de dados e eliminam o trabalho manual.

Aqui estão algumas integrações importantes que tornam o ClickUp Forms ainda mais poderoso. 🛠️

Salesforce: Preencha automaticamente os detalhes das tarefas no ClickUp quando clientes ou leads enviarem formulários, permitindo um acompanhamento rápido, evitando a perda de dados e mantendo todas as informações dos leads em um só lugar

Mailchimp: Segmente leads com base nas respostas dos formulários e adicione contatos a listas de e-mail específicas ou acione campanhas, garantindo uma comunicação personalizada sem esforço manual

Google Sheets e Microsoft Excel: Transfira dados de formulários para planilhas para análise detalhada e relatórios. Analise tendências, acompanhe envios e tome decisões baseadas em dados com facilidade

Zapier: Conecte os formulários do ClickUp a mais de 2.000 aplicativos para automatizar tarefas como enviar dados de formulários para ferramentas de CRM, atualizar listas de e-mail ou criar tarefas em outras plataformas, sem precisar escrever código

Google Drive e Dropbox: envie anexos de arquivos dos formulários do ClickUp para o armazenamento em nuvem e mantenha os documentos organizados e acessíveis sem sobrecarregar sua lista de tarefas

Trello: Converta envios de formulários em cartões Trello automaticamente para centralizar os detalhes do projeto e garantir um acompanhamento contínuo em ambas as ferramentas

🔍 Você sabia? Incorporar elementos visuais, como ícones ou imagens, aos formulários de feedback pode aumentar o engajamento. Essa abordagem facilita a navegação dos clientes na pesquisa e a expressão rápida de seus sentimentos.

Dicas para otimizar os formulários do ClickUp para aumentar a produtividade

Criar formulários no ClickUp é muito fácil, mas torná-los eficazes? Isso é uma questão de estratégia. Aqui estão algumas dicas profissionais para aumentar a produtividade com os formulários do ClickUp. ⛏️

Use lógica condicional

Em vez de bombardear os usuários com perguntas desnecessárias, use a lógica condicional d na Visualização de formulário para personalizar o formulário. Mostre apenas perguntas relevantes com base nas respostas anteriores.

Por exemplo, se um funcionário selecionar "Suporte de TI" em um formulário de solicitação de ajuda, mostre apenas perguntas relacionadas a questões técnicas, e não ao suporte de RH. Isso torna os formulários mais simples e eficientes, economizando tempo para todos.

Pergunte apenas o que é necessário

A sobrecarga de formulários é real. Não caia na armadilha de fazer todas as perguntas possíveis; inclua apenas as perguntas que são importantes. Por exemplo, se o diploma universitário do candidato não for essencial para o cargo, ignore essa pergunta e concentre-se na experiência profissional relevante.

Formulários mais curtos = taxas de resposta mais altas e análise de dados mais fácil. Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer a si mesmo para refinar seu formulário:

Qual objetivo específico estou tentando alcançar com esta pesquisa?

Estou pedindo informações que já tenho ou que posso coletar em outro lugar?

As perguntas são claras, concisas e sem jargões?

Incluí uma pergunta aberta (se necessário) para obter insights inesperados?

O formulário funciona bem com leitores de tela e ferramentas de acessibilidade?

🧠 Curiosidade: A primeira coleta de dados conhecida remonta a mais de 5.000 anos, quando os antigos sumérios registravam colheitas e impostos em tabuinhas de argila.

Não pule os testes de usabilidade

Mesmo que seu formulário pareça perfeito, é fundamental testá-lo.

Envie-os para um grupo de teste do seu público-alvo (não da sua equipe) e colete feedback. Isso lhe dará insights reais e ajudará a refinar seu formulário para torná-lo mais fácil de usar. Afinal, os melhores designs vêm de contribuições do mundo real.

📖 Leia também: Melhores práticas do ClickUp: dicas e truques para começar

Deixe de usar papel com os formulários ClickUp

Todos sabemos como é exaustivo estar constantemente atrás de dados — rastreando solicitações de projetos, gerenciando feedbacks ou coletando atualizações da equipe.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece a solução perfeita para otimizar sua coleta de dados e eliminar o caos. Troque os formulários em papel pelos formulários do ClickUp — economize tempo, reduza erros e mantenha tudo organizado em um só lugar.

Chega de vasculhar pilhas de papelada ou procurar e-mails espalhados. Os formulários do ClickUp garantem que você tenha tudo sob controle, sem caos.

Crie seu primeiro formulário em inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅