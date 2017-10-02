A diferença entre gerenciamento de produtos e gerenciamento de projetos

Produtos? Projetos? Gerenciamento de produtos ou gerenciamento de projetos?

O que significa tudo isso?

Se a sua empresa estiver envolvida na criação de um produto - seja SaaS ou algo diferente - você ouvirá esses termos diariamente, mas entender a diferença com confiança é fundamental para evitar o rótulo de "burro" com os colegas.

Se estiver decidindo focar sua carreira em uma dessas funções ou se quiser apenas entender o que as pessoas estão falando, vamos esclarecer a distinção entre gerenciamento de projetos e de produtos e descobrir como eles se relacionam entre si.

O que são gerentes de projeto? Os gerentes de projeto são condutores do fluxo de trabalho geral, da eficiência e da

comunicação das equipes . Seu objetivo é simplesmente executar a visão do gerente de produtos. Eles reúnem todas as habilidades que adquiriram na vida para empregar o processo mais eficiente que puderem imaginar e fazer as coisas direito com os recursos de que dispõem.

Os melhores gerentes de projeto são capazes de exercer uma mente estratégica organizacional e metas ambiciosas. Basicamente, eles são as pessoas que você evita quando lhe pedem para jogar jogos de tabuleiro. Você desejará replicar a abordagem deles para visualizar os sistemas como um todo. Eles orquestram cuidadosamente sua equipe para realizar um número surpreendente de tarefas em um período limitado de tempo. Eles pensam em risco, escopo, gerenciamento de tempo e quais recursos estão disponíveis. E nas pessoas. Sim, eles têm que lidar com os membros da equipe, suas cargas de trabalho e como eles fazem malabarismos com várias outras tarefas.

Em suma, o gerenciamento de projetos envolve a supervisão de esforços complexos de muitos participantes com diferentes conjuntos de habilidades. Em última análise, um gerente de projeto será julgado por sua capacidade de concluir com êxito os objetivos do projeto dentro do prazo e do orçamento, portanto, a meta é colocar as melhores pessoas nos lugares certos para fazer coisas produtivas nos momentos certos.

O que são gerentes de produto? Gerenciamento de produtos

trata do planejamento, da criação e do aprimoramento do produto. As decisões tomadas pelos gerentes de produtos são então transferidas para os gerentes de projetos, que executam a visão geral. Para se manterem competitivos, eles devem ficar atentos aos produtos existentes em seu setor e às necessidades em evolução de seus clientes potenciais para definir como os produtos devem mudar ou quais novos produtos precisam ser feitos.

Um gerente de produto é responsável pelas escolhas de design, pela marca principal e por garantir que os requisitos tecnológicos corretos estejam em vigor para que o produto seja um sucesso.

**Então... Qual é a diferença entre gerentes de produto e gerentes de projeto?

Basicamente, os gerentes de produto têm a visão do produto, e os gerentes de projeto garantem que essa visão seja realizada em tempo hábil e dentro do orçamento, com planos de projeto e cartas de projeto. Por que ambos? Embora muitas equipes e produtos tenham apenas uma pessoa atuando como gerente de produto e de projeto, é fundamental que qualquer produto escalável tenha duas entidades separadas.

Os gerentes de projeto devem se concentrar no processo e na eficiência, evitando o temido " desvios de escopo " que, às vezes, os gerentes de produto desejam. Os gerentes de produtos se preocupam exclusivamente com a estratégia, o design e a garantia de que o produto final realmente funcionará da maneira desejada.

Idealmente, o gerente de produtos deve ter liberdade para maximizar seu tempo com métricas de produtos, análise de clientes e definição/refinamento da visão central do produto. O gerente de projetos deve usar esses parâmetros definidos para iniciar, planejar, controlar e executar metas do projeto .

Como os gerentes de projeto e os gerentes de produto trabalham juntos?

Os grandes gerentes de projeto trabalham em estreita colaboração com o gerente de produto, percebendo que o objetivo mútuo da equipe é fornecer o máximo de valor possível de forma colaborativa e com recursos. A era digital estimulou saltos incríveis na produtividade ao reunir os dois estilos de gerenciamento.

**Gerenciamento de recursos

O gerente de produto garantirá que a equipe geral tenha a capacidade e as habilidades para criar e desenvolver um novo produto. O gerente de projetos trabalhará com indivíduos e cronogramas específicos para equilibrar a carga de trabalho, estabelecer marcos do projeto e definir o cronograma. O gerente de projeto também coordenará com o gerente de produto o escopo e o orçamento, certificando-se de que tudo esteja alinhado.

**Gerenciamento de tempo

Pense no tempo como externo e interno

Muitas vezes, o gerente de produto é responsável por gerenciar o tempo externo. Isso pode ser a expectativa do cliente ou da equipe de liderança e o trabalho com o marketing sobre o tempo e a estratégia de entrada no mercado. Por outro lado, o gerente de projetos é responsável pelo gerenciamento do tempo interno, garantindo que o desenvolvimento, a fabricação ou a produção do produto estejam ocorrendo conforme o planejado e que os marcos do projeto sejam cumpridos.

Comunicação com software de gerenciamento de projetos

Isso já aconteceu com você antes?

Os engenheiros estão usando uma solução para rastrear problemas, bugs e atualizações

A equipe de produto está usando outra ferramenta de gerenciamento de projetos para pesquisa e definição de escopo

E o C-Suite está enchendo todo mundo de perguntas por e-mail

Não obstante, software de gerenciamento de projetos e software de gerenciamento de produtos são comumente separados em duas plataformas diferentes. No entanto, muitas equipes estão descobrindo a necessidade de se comunicarem juntas e, pelo menos, observarem no que as outras equipes estão trabalhando e como estão progredindo.

**Por que isso é útil?

Um ponto único: As informações e a comunicação são centralizadas em um só lugar

Nada se perde: Todas as datas de vencimento e detalhes não se perdem nos e-mails

Reuniões mais curtas: Como observadores, os gerentes de produtos e de projetos podem estar cientes do que está acontecendo nas equipes uns dos outros. Dessa forma, as atualizações de status não precisam ocorrer em reuniões de produto, mas, em vez disso, os problemas reais podem ser abordados.

Com poderosas software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, as equipes podem combinar o gerenciamento de produtos e projetos em uma única plataforma de produtividade.

Escrito por Conselhos sobre tecnologia