10 Alternativas e concorrentes do YouTrack em 2024

No âmbito do gerenciamento de projetos em um projeto, a Lei de Murphy costuma ser verdadeira: o que pode dar errado, dará. Portanto, a preparação adequada é fundamental, e isso inclui ter a ferramenta certa para rastrear qualquer problema em potencial. 🛠️

O YouTrack ganhou popularidade devido à sua versatilidade. Ele ajuda a gerenciar tarefas e cronogramas de projetos de forma eficaz. Ao mesmo tempo, permite registrar, categorizar e priorizar problemas que vão desde bugs de software até reclamações de clientes ou mesmo consultas internas.

É particularmente útil para equipes de desenvolvimento de software departamentos de atendimento ao cliente e qualquer grupo que precise lidar com projetos complexos e com muitos problemas.

Mas se a combinação de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas do YouTrack não for do seu agrado, talvez você esteja procurando uma ferramenta com melhores recursos móveis ou de integração. É aí que entramos em cena!

Reunimos as 10 melhores alternativas ao YouTrack em 2024, examinando seus recursos, preços e avaliações de usuários. Nosso guia o ajudará a selecionar a ferramenta perfeita para impulsionar seus negócios.

O que você deve procurar nas alternativas ao YouTrack?

Ao procurar alternativas ao YouTrack, é essencial considerar as seguintes qualidades principais:

Funcionalidade abrangente : Semelhante ao conjunto completo de recursos do YouTrack, a ferramenta deve oferecer um conjunto completo derastreamento de problemas erecursos de gerenciamento de projetosdesde gráficos de Gantt até controle de tempo

: Semelhante ao conjunto completo de recursos do YouTrack, a ferramenta deve oferecer um conjunto completo derastreamento de problemas erecursos de gerenciamento de projetosdesde gráficos de Gantt até controle de tempo Flexibilidade : Deve ser fácil de usar para equipes técnicas e não técnicas e personalizável o suficiente para atender às suas necessidades comerciais específicas

: Deve ser fácil de usar para equipes técnicas e não técnicas e personalizável o suficiente para atender às suas necessidades comerciais específicas Recursos avançados : Procure por umgerenciamento ágil de projetos que ofereça recursos como umbase de conhecimento para um sistema de gerenciamento de documentos, poderosorecursos de automaçãoe relatórios completos

: Procure por umgerenciamento ágil de projetos que ofereça recursos como umbase de conhecimento para um sistema de gerenciamento de documentos, poderosorecursos de automaçãoe relatórios completos Desenvolvimento ativo: Escolha uma ferramenta que esteja em constante evolução em relação às técnicas tradicionais de gerenciamento de projetos, com uma equipe de desenvolvimento proativa que lança regularmente novos recursos e atualizações

As 10 melhores alternativas ao YouTrack para usar em 2024

Com esses elementos cruciais em mente, vamos explorar as 10 melhores alternativas ao YouTrack disponíveis atualmente. Seja no desenvolvimento de software ou no marketing digital, essas ferramentas vão jogar um pouco de pó mágico em seus fluxos de trabalho diários para ajudá-lo a gerenciar suas equipes e projetos com mais eficiência. ✨

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Gantt, Quadro e Calendário

O ClickUp é um poderoso aplicativo multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos com free modelos de controle de problemas projetado para organizar, priorizar e resolver problemas de forma eficaz. Sua solução de parede a parede, equipada com uma infraestrutura de hierarquia escalonável, efetivamente lida com projetos complexos, dividindo-os em tarefas e subtarefas gerenciáveis.

O recurso de destaque, no entanto, é IA do ClickUp . Ele abriga uma barra de ferramentas de IA inteligente que gera conteúdo escrito adaptado às suas necessidades, seja um relatório técnico, uma atualização de equipe ou uma publicação em mídia social. Além disso, o ClickUp's Ferramenta de gerenciamento de projetos com IA auxilia na automação, assumindo tarefas como agendamento, criação de roteiros e muito mais. É como ter um gerente de projetos pessoal e altamente eficiente que está disponível 24 horas por dia. ⏰

Melhores recursos do ClickUp

Painéis totalmente personalizáveis com mais de 15 opções de visualização, como Gantt, Quadro Kanban e Calendário, para uma visão geral abrangente do fluxo de trabalho e gerenciamento de recursos

ClickUp Sprints para turbinar a agilidadeplanejamento de sprint e o processo de desenvolvimento de software

Recursos de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA para eliminar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência

Listas de verificação para ficar de olho em cada um dos problemas que incomodam seus clientes

Prioridades para definir expectativas claras e manter a equipe concentrada no que é importante

Controle de tempo nativo

mais de 1.000 integrações de software

Limitações do ClickUp

Novos recursos são adicionados com frequência, o que pode sobrecarregar os novos usuários

Implica uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com ovendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Atalho

Via: Atalho Projetado pensando nas equipes de desenvolvimento de software, o Shortcut oferece uma solução elegante para gerenciamento de projetos e acompanhamento de problemas. Sua interface limpa, no estilo Kanban, ajuda a evitar a formação de silos de dados, que muitas vezes mantêm as informações guardadas dentro de grupos específicos e dificultam a colaboração. A missão do Shortcut é derrubar essas barreiras, abrindo um espaço onde as equipes possam se conectar perfeitamente, compartilhar ideias e trabalhar juntas para atingir seus objetivos. 🥅

O Shortcut organiza o trabalho agrupando Histórias, as unidades básicas de tarefas, em Épicos, que representam iniciativas mais amplas. Essa estrutura é especialmente útil para equipes multifuncionais pois as histórias podem pertencer a diferentes projetos e fluxos de trabalho. Por fim, esses Épicos se transformam em Marcos, oferecendo uma visão geral de alto nível do progresso.

melhores recursos do #### Shortcut

Planejamento de backlog e sprint para organização de projetos

Automação de fluxo de trabalho e negócios gerenciamento de processos para aumentar a eficiência

Visualização do progresso do projeto para fins de rastreamento

Integra-se a 50 outras plataformas e oferece integrações personalizadas por meio de API

Suporte a metodologias ágeis como Scrum e Kanban

Interface amigável com funcionalidade de pesquisa

Limitações de atalhos

O nome genérico torna a busca por recursos desafiadora

O plano gratuito é bastante limitado

Preços do Shortcut

Gratuito

Equipe : uS$ 8,50/mês por usuário

: uS$ 8,50/mês por usuário Empresa : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Shortcut classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

3. Redmine

Via: Redmine Criado usando a estrutura Ruby on Rails, o Redmine se destaca por ser versátil, plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto com recursos como gráficos de Gantt, controle de problemas e muito mais. É particularmente útil para equipes ágeis pois permite a integração de plug-ins que suportam Gerenciamento de projetos Scrum .

A ferramenta permite vincular um problema a um projeto, a um usuário ou a uma versão do produto. Ela também fornece uma visão detalhada do progresso feito para resolver um problema. Sua funcionalidade "Problemas relacionados " permite que os desenvolvedores vinculem problemas com base em vários relacionamentos, como duplicatas, blocos, anteriores e posteriores, evitando assim a redundância e promovendo a simplicidade do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Redmine

Sistema sistemático de software de rastreamento de problemas para gerenciar e resolver problemas de forma eficaz

Wikis colaborativos permitem que as equipes documentem planos de projetos, notas de reuniões e muito mais

Campos personalizados para diferentes tipos de dados, incluindo problemas, projetos e usuários

Atribuição de funções e configurações de permissão para uma definição clara de responsabilidades e segurança adicional

Visões gerais visuais, como gráficos de Gantt e um calendário para uma gestão eficienterastreamento de projetos e agendamento de tarefas 📅

Limitações do Redmine

Interface de usuário desatualizada

Curva de aprendizado acentuada

Sem suporte ao cliente

Preços do Redmine

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Redmine

G2 : 4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

4. Confluência

Via: Confluência Criado pela Atlassian, uma renomada empresa de software, o Confluence não é apenas um software de rastreamento de bugs. Sua superpotência está na combinação da criação de documentos, organização do conhecimento e colaboração em projetos em um espaço de trabalho centralizado.

Seu editor de texto fácil de usar, modelos predefinidos e trilhas de auditoria fazem do Confluence um dos melhores plataformas para documentar e rastrear projetos de equipe. Seu recurso de edição em tempo real é complementado por um sistema de comentários intuitivo, que permite comentários em linha e na página, curtidas e elementos visuais, como imagens, GIFs e emojis. Quando os membros da equipe são marcados ou recebem uma tarefa, as notificações garantem que todos fiquem informados.

Melhores recursos do Confluence

Ampla seleção de modelos para gerenciar projetos

Hierarquia de páginas intuitiva e recursos de pesquisa

Colaboração e edição em tempo real, com o apoio do rastreamento do histórico de versões

Recursos de atribuição de funções para controle preciso das permissões de usuários

mais de 1.000 integrações de software

Garante a segurança dos dados com criptografia em trânsito e em repouso

Limitações do Confluence

Às vezes, ele pode não responder

Alguns usuários têm problemas com a formatação, especialmente com tabelas

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão : A partir de US$ 5,75/mês por usuário

: A partir de US$ 5,75/mês por usuário Premium : A partir de US$ 11/mês por usuário

: A partir de US$ 11/mês por usuário Enterprise : A partir de US$ 102.500/ano

: A partir de US$ 102.500/ano Data Center: A partir de US$ 27.000 para uma licença anual

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Asana

Via: Asana Um verdadeiro peso pesado no mundo da ferramentas de gerenciamento de projetos a Asana é amplamente utilizada por grandes equipes que dependem de comunicação contínua. Ela revoluciona a coordenação da equipe e otimiza os fluxos de trabalho com suas ferramentas visuais robustas.

O Workflow Builder permite que líderes de equipe e gerentes de projeto configurem processos, relatem o progresso e compartilhem atualizações entre as equipes. Ele permite a criação de regras para automatizar processos de negócios, como formulários para solicitações organizadas e sincronização com outras ferramentas comumente usadas para uma integração perfeita de dados.

Com foco na clareza e na organização, a Asana combate o "caos" que pode surgir em ambientes de trabalho agitados. Sua missão é oferecer um espaço coerente onde as equipes possam colaborar, atribuir tarefas e monitorar seu progresso com facilidade. 📈

Melhores recursos da Asana

Criação e gerenciamento de tarefas e subtarefas com propriedade e prazos claros

O recurso Regras automatiza processos repetitivos

Visualizações de quadro, lista, linha do tempo e calendário para uma visualização ideal do fluxo de trabalho

Funcionalidade de pesquisa avançada

Integração com mais de 100 ferramentas externas

Um espaço dedicado para atualizações e discussões sobre o trabalho

Limitações da Asana

Não é possível atribuir uma tarefa a dois usuários

Alguns usuários acham que ela parece desordenada

Preços da Asana

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

6. Trabalho em equipe

Via: Trabalho em equipe O Teamwork é uma solução baseada em nuvem software de gerenciamento de projetos oferecendo fluxos de trabalho altamente personalizáveis e permissões de clientes. Isso o torna uma ferramenta robusta, especialmente adequada para empresas que seguem um modelo de agência ou de serviços ao cliente, como agências de marketing.

O Teamwork permite que você convide um número ilimitado de clientes, e até mesmo freelancers, para seus projetos. Eles não são apenas observadores - são colaboradores ativos, capazes de fazer comentários, registrar tempo e muito mais. As permissões personalizadas permitem que você oriente o nível de acesso de cada participante, garantindo um processo de colaboração tranquilo.

melhores recursos do #### Teamwork

Opções de personalização detalhadas para fluxos de trabalho, permissões de clientes e muito mais

Recursos de automação simplificados para facilitar o gerenciamento de tarefas em seuQuadro Kanban* Ferramentas integradas de controle de tempo e gerenciamento financeiro

Integra-se perfeitamente a mais de 80 ferramentas populares

Gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Criação de modelos personalizáveis e acompanhamento dos marcos do projeto

Limitações do trabalho em equipe

A ferramenta de bate-papo poderia ser melhor

Alguns usuários consideram a visualização de dados ruim devido às opções limitadas de gráficos

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 5,99/mês por usuário, mínimo de três usuários

: uS$ 5,99/mês por usuário, mínimo de três usuários Entrega : $9,99/mês por usuário, mínimo de três usuários

: $9,99/mês por usuário, mínimo de três usuários Grow : uS$ 19,99/mês por usuário, mínimo de cinco usuários

: uS$ 19,99/mês por usuário, mínimo de cinco usuários Escala: Entre em contato para demonstração e preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do Teamwork

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

7. nTask

Via: nTarefa o nTask tem como objetivo simplificar o processo de rastreamento de problemas e gerenciamento de riscos nos fluxos de trabalho do projeto, tornando-os mais transparentes e gerenciáveis.

Com a capacidade de atribuir status e níveis de prioridade com a plataforma, todos ficam informados sobre problemas em andamento ou encerrados. Isso ajuda as equipes a identificar antecipadamente possíveis obstáculos e a elaborar estratégias eficazes para resolvê-los.

o nTask também é excelente para simplificar o gerenciamento do seu orçamento com seus métodos inovadores de faturamento. Você pode definir taxas fixas ou taxas horárias por tarefa ou recurso, criando uma abordagem de faturamento adaptada às necessidades do seu projeto. Isso permite que você se concentre mais no desenvolvimento de tarefas e, ao mesmo tempo, fique de olho na saúde financeira do seu projeto.

Melhores recursos do nTask

Interface fácil de usar para criar tarefas, subtarefas e alternar entre diferentes visualizações

Recurso de controle de tempo incorporado às tarefas, permitindo o gerenciamento eficiente das horas de trabalho em vários projetos

Visões gerais claras do projeto, exibindo responsabilidades individuais, capacidade semanal e orçamentos

Ferramentas robustas de colaboração, incluindo bate-papo ao vivo nas tarefas e subtarefas do projeto, a capacidade de incorporar vídeos, anexar documentos e compartilhar URLs para comunicação em tempo real

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos

Limitações do nTask

Pode ser lento para carregar às vezes

Não possui recursos avançados de relatório

Preços do nTask

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

nTask avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (17 avaliações)

: 4.4/5 (17 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

8. Trello

Via: Trello Com seu apelo visual e design no estilo Kanban fácil de navegar, a simplicidade e a adaptabilidade do Trello fazem dele o software preferido, mesmo para os novatos em ferramentas de gerenciamento de projetos.

Um recurso diferenciado do Trello é sua ferramenta de automação sem código chamada Butler. Ela permite que você crie regras, botões e comandos que simplificam e automatizam praticamente qualquer ação no Trello. Por exemplo, o Butler pode mover automaticamente uma tarefa de uma lista "To Do" para "Doing", definir datas de vencimento e adicionar membros às tarefas.

Com o Trello, as equipes podem compartilhar arquivos, acompanhar cronogramas e gerenciar cargas de trabalho. Embora algumas outras plataformas tenham recursos mais avançados de gerenciamento de projetos o Trello é uma excelente opção para equipes pequenas e projetos mais simples.

Melhores recursos do Trello

Editor de arrastar e soltar para uma experiência de usuário intuitiva

Calendários ecronogramas de projetos para uma visão geral holística e melhor controle

Cartões do Trello para atribuições de tarefas, anexos de arquivos e categorização

Criação de modelos para projetos recorrentes

Automação do fluxo de trabalho com o recurso Butler

Integrações com mais de 180 outros aplicativos

Limitações do Trello

Opções de personalização limitadas

Falta de gráficos de Gantt e opções de controle de tempo

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário, com um mínimo de 50 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações)

9. Retorno do usuário

Via: Retorno do usuário Criado para designers de software, desenvolvedores e empresas que buscam um sistema centralizado de gerenciamento de projetos, o Userback é uma plataforma de feedback e relatório de bugs que faz jus ao seu nome, "colocando o usuário de volta no desenvolvimento" Ela capacita os usuários com ferramentas de feedback intuitivas e dá suporte às equipes de desenvolvimento com relatórios precisos de bugs e problemas. 🐞

Com o Userback, você pode obter um feedback minucioso por meio de capturas de tela anotadas e gravações de vídeo. Ao capturar cada clique, zoom e ação de redimensionamento, o Userback garante uma compreensão profunda de como os usuários interagem com o seu software. Isso melhora significativamente a capacidade de resposta do processo de desenvolvimento e, em última análise impulsionando o sucesso do cliente .

Melhores recursos do Userback

A identificação do usuário aumenta a eficiência do processo de feedback, com campos pré-preenchidos com informações do usuário para priorizar a resposta e o sucesso do cliente

Fluxos de trabalho personalizados para simplificar o gerenciamento de projetos

O Feature Portal centraliza o feedback, fornecendo uma plataforma para os usuários compartilharem pensamentos, validarem ideias, atribuírem tarefas e acompanharem o progresso

A funcionalidade Merge Feedback agrupa feedbacks semelhantes para economizar tempo

Integração perfeita com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como GitHub, Slack e Jira

Limitações do Userback

Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos

O número limitado de usuários significa que o preço aumenta rapidamente para equipes maiores

Preços do Userback

Inicialização : uS$ 59 por mês para 10 usuários; US$ 4,50/mês por usuário adicional

: uS$ 59 por mês para 10 usuários; US$ 4,50/mês por usuário adicional Empresa : $119 por mês para 15 usuários; $4,50/mês por usuário adicional

: $119 por mês para 15 usuários; $4,50/mês por usuário adicional Premium: uS$ 217 por mês para 25 usuários; US$ 4,50/mês por usuário adicional

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões do Userback

G2 : 4.8/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

10. Freshservice

Via: Freshservice O Freshservice (desenvolvido pela Freshworks) fornece ferramentas bacanas para gerenciar com eficiência as operações da central de serviços de TI. Isso engloba tudo, desde incidentes, mudanças e solicitações de serviço até solicitações mais complexas de TI gerenciamento de operações . Com o Freshservice, as equipes de TI podem visualizar e gerenciar seu fluxo de trabalho a partir de um único painel.

O Freshservice emprega AI para prever resultados de projetos e tarefas atrasadas, aprendendo com padrões de tarefas anteriores e métricas de desempenho, permitindo resoluções mais rápidas de incidentes. Ele também otimiza a produtividade das equipes de suporte com sugestões inteligentes para os agentes, reduzindo o tempo de tratamento de tíquetes e aumentando a satisfação geral do cliente. 🤖

Melhores recursos do Freshservice

A automação do fluxo de trabalho permite a atribuição automática de tíquetes aos membros certos da equipe

Ferramentas robustas de relatórios e análises para otimizar os fluxos de trabalho e acompanhar o desempenho da TI

Um portal de autoatendimento em que os usuários podem criar tíquetes, acompanhar seu status ou encontrar respostas para problemas comuns

Ferramentas de gerenciamento de incidentes para resolver problemas rapidamente

Ferramentas de gerenciamento de versões para planejar versões, documentar planos de teste e atualizar os membros da equipe

Recursos de gerenciamento de carga de trabalho para monitorar atribuições e garantir níveis equilibrados de carga de trabalho

Limitações do Freshservice

Alguns usuários acham difícil navegar nele

Não possui funcionalidades de gerenciamento de projetos, como a visualização do quadro Kanban

Preços do Freshservice

Inicial : uS$ 19/mês por agente

: uS$ 19/mês por agente Crescimento : uS$ 49/mês por agente

: uS$ 49/mês por agente Pro : uS$ 95/mês por agente

: uS$ 95/mês por agente Empresarial: $119/mês por agente

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Freshservice

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

Fazendo a escolha certa de alternativas ao YouTrack

Cada uma dessas 10 excelentes alternativas ao YouTrack vem com um conjunto robusto de recursos e capacidades. Quer se trate de uma solução abrangente como o ClickUp, que atende a um amplo espectro de necessidades de gerenciamento de projetos, ou de uma ferramenta especializada, adepta do rastreamento de problemas ou da colaboração, o mercado é rico em opções.

O software certo pode fazer toda a diferença no gerenciamento de seus projetos de forma eficaz e sem esforço. Experimente o ClickUp e experimente as melhores ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos!