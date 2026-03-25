7 modelos gratuitos de livro de boas-vindas do Airbnb

Uma ótima estadia no Airbnb muitas vezes depende dos pequenos detalhes.

Como faço para entrar sem estresse? Qual é a rede Wi-Fi certa? Como uso o aquecedor sem ficar na dúvida? Qual é o procedimento de check-out?

Os hóspedes não querem enviar mensagens para você a cada detalhe, e você não quer responder às mesmas perguntas todas as semanas.

É exatamente para isso que serve um livro de boas-vindas do Airbnb. Ele reúne tudo o que os hóspedes precisam em um só lugar, define as expectativas desde o início e reduz as trocas de mensagens desnecessárias.

Nesta publicação, você encontrará modelos gratuitos de livros de boas-vindas do Airbnb que pode copiar, personalizar e usar imediatamente, além de dicas para deixar o seu com um visual elegante e acolhedor para os hóspedes.

Modelos de Livro de Boas-Vindas do Airbnb em resumo

O que é um Livro de Boas-Vindas do Airbnb?

Um livro de boas-vindas do Airbnb é um guia breve e acessível aos hóspedes (digital ou impresso) que responde às perguntas que as pessoas sempre têm no momento em que chegam — para que possam se acomodar rapidamente sem precisar enviar mensagens para você a cada detalhe.

Pense nisso como o documento “tudo o que você precisa saber em 5 minutos” que reduz a confusão dos hóspedes, evita problemas desnecessários e mantém sua caixa de entrada tranquila.

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O que incluir no seu livro de boas-vindas do Airbnb

Você sabe que precisa de um livro de boas-vindas, mas ficar olhando para um documento em branco é paralisante. Quais informações são essenciais e quais são apenas detalhes supérfluos que os hóspedes vão ignorar?

Veja o que diferencia um livro de boas-vindas esquecível de um guia do Airbnb que os hóspedes realmente usam. 📚

Mensagem de boas-vindas: Uma saudação breve e pessoal cria um clima acolhedor para a estadia. Limite-se a no máximo duas frases para não perder a atenção dos hóspedes

Detalhes do Wi-Fi: O nome da rede e a senha devem estar bem visíveis. Essa é quase sempre a primeira coisa que um hóspede procura ao chegar

Instruções de check-in e check-out: forneça orientações passo a passo para tudo, desde códigos de cofre e localização das chaves até horários específicos de chegada e partida

Regras da casa: Defina claramente suas políticas sobre horários de silêncio, fumo, animais de estimação e estacionamento. Seja direto e claro, sem ser moralista, para garantir que as regras sejam respeitadas

Guias de uso dos eletrodomésticos: Explique como usar a cafeteira, o termostato, os controles remotos da TV e a lavadora/secadora. Diagramas simples ou fotos podem evitar muita confusão

Contatos de emergência: inclua seu número de telefone, um contato alternativo, serviços de emergência locais e o endereço do hospital mais próximo

Recomendações locais: compartilhe detalhes sobre seus restaurantes, cafeterias, supermercados e atrações favoritas. Os hóspedes confiam muito mais nas escolhas pessoais do anfitrião do que em uma pesquisa genérica no Google

Dicas de transporte: inclua informações sobre onde estacionar, os pontos de transporte público mais próximos e a disponibilidade de serviços locais de transporte compartilhado

Instruções para a saída: informe aos hóspedes exatamente o que eles precisam fazer antes de partirem. Eles precisam tirar a roupa de cama, ligar a máquina de lavar louça ou levar o lixo para fora?

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Modelos gratuitos de Livro de Boas-Vindas do Airbnb

Em vez de reinventar a roda, use um modelo pronto de livro de boas-vindas do Airbnb. Esses modelos oferecem uma base elegante e profissional que você pode personalizar em poucos minutos:

1. Modelo de livro de boas-vindas do Airbnb para impressão da TheGoodDocs

via TheGoodDocs

O modelo de livro de boas-vindas do Airbnb para impressão da TheGoodDocs é perfeito para anfitriões que preferem um formato físico, pronto para impressão.

Seu layout limpo e simples é fácil de editar no Google Docs e foi projetado especificamente para ser impresso e colocado em uma pasta para seus hóspedes. Você não precisa ter nenhum conhecimento de design; basta substituir o texto provisório pelos detalhes da sua propriedade, imprimir e pronto.

✅ Ideal para: Anfitriões do Airbnb e gerentes de imóveis para aluguel por temporada que desejam um livro de boas-vindas pronto para impressão para os hóspedes.

👀 Você sabia? Só no terceiro trimestre do ano passado, o Airbnb registrou 133,6 milhões de noites e lugares reservados. Em um único trimestre!

2. Modelo elegante de livro de boas-vindas do Airbnb da TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Se sua propriedade tem um design sofisticado, seu livro de boas-vindas deve combinar com ele. O modelo elegante de livro de boas-vindas do Airbnb da TheGoodDocs apresenta tipografia moderna e um layout visual refinado com esquemas de cores personalizáveis.

Isso ajuda você a criar um guia com aparência profissional sem precisar contratar um designer, tornando-o ideal para acomodações dignas do Instagram que exigem que cada detalhe seja perfeito.

✅ Ideal para: Anfitriões de boutiques no Airbnb e designers de aluguéis de curta duração que criam propriedades premium com foco em fotos.

📚 Leia também: Como promover seu imóvel para aluguel por temporada de forma eficaz

3. Modelo de Livro de Boas-Vindas da TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Para anfitriões que administram diferentes tipos de propriedades, o modelo de livro de boas-vindas da TheGoodDocs é um ótimo ponto de partida.

Sua estrutura padronizada funciona para qualquer aluguel por temporada, estadia de longa duração ou alojamento corporativo. Você pode adaptá-lo facilmente para qualquer plataforma de aluguel, seja o Airbnb, o Vrbo ou seu próprio site de reservas diretas.

✅ Ideal para: Anfitriões com várias propriedades e gerentes de alojamento corporativo que desejam padronizar as informações dos hóspedes em todos os aluguéis.

💡 Dica profissional: Use um Super Agente do ClickUp como seu assistente para a manutenção do guia do hóspede. Configure-o para revisar seu guia de boas-vindas em intervalos regulares, sinalizar informações desatualizadas, como dados de Wi-Fi, etapas do check-in, recomendações locais ou regras da casa, e enviar uma breve atualização antes da chegada do próximo hóspede. Você mantém o controle das edições finais, mas o trabalho tedioso de revisão é feito para você. Saiba como configurar seu primeiro Super Agente no ClickUp 👇

4. Modelo de Livro de Boas-Vindas do Airbnb da Template. Net

Se você valoriza uma organização clara, use o modelo de Livro de Boas-Vindas do Airbnb da Template. Net.

Este modelo vem com seções pré-definidas para regras da casa, recomendações locais e contatos de emergência, mantendo todas as suas informações bem organizadas. O fluxo lógico facilita para que os hóspedes encontrem rapidamente o que precisam, sem precisar percorrer páginas intermináveis de texto.

✅ Ideal para: Novos anfitriões do Airbnb e gestores de pequenas propriedades que desejam um guia para hóspedes bem organizado.

📮 Insight do ClickUp: Quando os sistemas falham, os funcionários se tornam criativos — mas isso nem sempre é uma coisa boa. 17% dos funcionários recorrem a soluções alternativas pessoais, como salvar e-mails, fazer capturas de tela ou tomar notas meticulosamente para acompanhar o trabalho. Enquanto isso, 20% dos funcionários não conseguem encontrar o que precisam e recorrem a perguntar aos colegas — interrompendo o tempo de concentração de ambas as partes. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular conversas a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho! 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

5. Modelo de Livro de Boas-Vindas para Casa de Campo do Airbnb da Template. Net

Anfitriões de propriedades rurais, como casas de fazenda, chalés e refúgios no campo, precisam de um livro de boas-vindas que reflita seus ambientes únicos.

Este versátil modelo de livro de boas-vindas para casas de campo do Airbnb, da Template. Net, apresenta elementos de design rústico e um espaço dedicado a detalhes específicos da propriedade, incluindo notas sobre áreas externas, fauna local e comodidades da fazenda. Ele captura o charme de uma estadia rural ao mesmo tempo em que abrange todas as informações práticas de que os hóspedes precisam.

✅ Ideal para: Anfitriões de chalés e proprietários de casas de campo que administram estadias rurais com foco em atividades ao ar livre.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain MAX para transformar notas dispersas sobre hospedagem em um livro de boas-vindas bem elaborado mais rapidamente. Este assistente de IA para desktop tem todo o contexto do seu trabalho. Reúna detalhes da propriedade, mensagens salvas, informações de fornecedores, recomendações nas proximidades e perguntas de hóspedes anteriores; depois, use o recurso de conversão de voz em texto para ditar rapidamente atualizações, como instruções de estacionamento ou lembretes de check-out, enquanto você estiver em trânsito.

6. Modelo de Manual de Marca do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Crie um guia de boas-vindas consistente para os hóspedes com o modelo de livro de marca do ClickUp

O modelo de livro de marca do ClickUp funciona perfeitamente como um livro de boas-vindas do Airbnb quando você deseja que cada ponto de contato com o hóspede tenha uma aparência consistente, desde a capa até as regras da casa e recomendações locais.

Eles oferecem um layout clean no ClickUp Docs para definir a identidade da sua propriedade uma vez e, em seguida, reutilizá-la em todas as páginas e atualizações, para que seu livro de boas-vindas permaneça elegante mesmo quando os detalhes mudarem.

Nele, você pode documentar os elementos essenciais que moldam a experiência do hóspede, incluindo a apresentação da propriedade e a identidade visual, como logotipo/marcas, cores e tipografia. Ele também inclui uma seção para organizar recursos de apoio para o livro de boas-vindas, como recursos digitais, materiais para impressão e ícones de referência rápida.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha a consistência do seu livro de boas-vindas com uma seção dedicada à apresentação da marca, que define o tom da linguagem e das mensagens dirigidas aos hóspedes

Mantenha uma aparência coesa em todas as páginas definindo as cores e a tipografia da marca uma única vez e, em seguida, aplicando-as a todas as seções do guia

Armazene recursos prontos para os hóspedes em um único lugar, incluindo itens digitais da marca e ícones, para que seu livro de boas-vindas seja fácil de atualizar e compartilhar

✅ Ideal para: Anfitriões de boutiques no Airbnb e gerentes de propriedades que estão criando um guia de hóspedes com a marca da propriedade para estadias premium.

7. Modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Esclareça os termos da estadia para os hóspedes com o modelo de contrato de aluguel do ClickUp

O modelo de contrato de aluguel do ClickUp também funciona como um documento de boas-vindas do Airbnb muito útil quando você quer que os hóspedes entendam claramente os termos da estadia. Ele vem com seções que os anfitriões geralmente precisam especificar por escrito, incluindo Uso da propriedade e serviços públicos, Danos e reparos e Rescisão.

Adicione os detalhes da sua propriedade na parte superior e, em seguida, use os títulos integrados para transformar suas regras em um guia que os hóspedes possam ler rapidamente e seguir. Se quiser simplificar o texto, o ClickUp Brain pode reescrever suas políticas em uma linguagem simples e acessível aos hóspedes e criar uma versão resumida para a primeira página.

Por que você vai gostar deste modelo:

Publique as regras da casa na seção “Uso da propriedade e serviços públicos”, abordando horários de silêncio, visitantes, estacionamento, fumo e orientações sobre o uso de eletrodomésticos

Esclareça as responsabilidades em relação a danos e reparos, incluindo como os hóspedes devem relatar problemas e quais custos podem ser cobrados

Defina o que acontece se as regras forem violadas usando a opção de rescisão, mantendo as etapas de escalonamento consistentes em todas as estadias

✅ Ideal para: Anfitriões do Airbnb e gerentes de aluguéis de curta duração que desejam incluir uma seção clara de termos e regras em seu livro de boas-vindas.

🧠 Seu cérebro é incrível na hora de imaginar ideias sem limites. Mas guardá-las para sempre? É com isso que nossas mentes às vezes têm dificuldade. E só por essa razão, você precisa de um segundo cérebro. Como? Assista a este vídeo:

Como compartilhar seu livro de boas-vindas do Airbnb com os hóspedes

Esta é a maneira mais simples de compartilhar seu livro de boas-vindas do Airbnb assim que seus hóspedes chegarem:

Crie um documento de “Livro de Boas-Vindas”: Elabore um guia no ClickUp Docs que abranja check-in, Wi-Fi, regras da casa, “como as coisas funcionam”, dicas locais e check-out. Mantenha a primeira seção bem organizada para que os hóspedes possam encontrar o essencial em segundos. Como se trata de uma Elabore um guia no ClickUp Docs que abranja check-in, Wi-Fi, regras da casa, “como as coisas funcionam”, dicas locais e check-out. Mantenha a primeira seção bem organizada para que os hóspedes possam encontrar o essencial em segundos. Como se trata de uma fonte única de informação , você atualiza uma vez e todos os hóspedes recebem a versão mais recente (sem duplicatas).

Compartilhe como um link somente para visualização: Gere um link externo de compartilhamento somente para visualização do Doc para que os hóspedes possam abri-lo no celular sem precisar fazer login. Coloque esse link na sua conversa no Airbnb (e reenvie-o 48 a 72 horas antes do check-in). Isso evita que os detalhes completos fiquem espalhados por uma longa conversa e oferece aos hóspedes um local confiável para consultar

Salve um modelo de “Mensagem para o hóspede”: crie uma mensagem curta e reutilizável no ClickUp (como um trecho de documento ou crie uma mensagem curta e reutilizável no ClickUp (como um trecho de documento ou modelo de tarefa do ClickUp ) que inclua apenas o essencial — instruções de entrada, Wi-Fi, estacionamento, uma regra importante e horário de check-out — além do link para o livro de boas-vindas

Mantenha-o atualizado com tarefas e lembretes: crie uma crie uma Tarefa Recorrente no ClickUp para atualizar as recomendações locais mensalmente, revisar as regras da casa trimestralmente, verificar os contatos de emergência sazonalmente e atualizar as instruções dos eletrodomésticos sempre que houver alguma mudança

📚 Leia também: Como atrair clientes para o seu imóvel de aluguel por temporada

Gerencie seu livro de boas-vindas e sua lista de verificação de hospedagem com o ClickUp

Um livro de boas-vindas funciona melhor quando é fácil mantê-lo atualizado. Uma mudança nas instruções de Wi-Fi, estacionamento ou check-in não deve se transformar em uma confusão de anotações e mensagens.

O ClickUp ajuda você a manter tudo em um só lugar. Elabore e mantenha seu livro de boas-vindas no Docs, mantenha uma lista de verificação reutilizável para a troca de hóspedes como Tarefas e salve modelos de mensagens prontos para enviar, para que você não precise reescrever as mesmas respostas toda semana.

E com a IA, você pode refinar rapidamente o texto, criar uma lista de verificação de check-out organizada ou gerar uma seção de recomendações locais que combine com as regras da casa e o tom da sua propriedade.

Crie-o uma vez, mantenha-o atualizado e torne cada estadia mais tranquila.

Comece a usar o ClickUp agora.

Perguntas frequentes

Um livro de boas-vindas do Airbnb é um guia voltado para os hóspedes que aprimora a experiência de estadia com um toque acolhedor e personalizado. Um manual da casa é normalmente mais operacional, contendo instruções detalhadas de manutenção ou informações destinadas a profissionais de limpeza e co-anfitriões, em vez de hóspedes.

Sim, a maioria dos modelos de livro de boas-vindas é independente de plataforma. Você pode personalizá-los facilmente, substituindo qualquer linguagem específica do Airbnb pela terminologia do Vrbo, do Booking.com ou do seu próprio site de reservas diretas.

O ideal é criar os dois. Um livro de visitas digital do Airbnb é fácil de atualizar e compartilhar com os hóspedes antes de sua chegada, enquanto uma cópia impressa serve como um backup confiável para aqueles que preferem papel ou enfrentam problemas de conexão durante a estadia.

Armazene um modelo mestre de guia do Airbnb em um espaço de trabalho centralizado, como o ClickUp, para manter a consistência em todas as suas propriedades. Você pode então duplicá-lo e personalizá-lo para cada propriedade, garantindo a consistência da marca e, ao mesmo tempo, permitindo detalhes específicos de cada propriedade.