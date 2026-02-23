Modelos gratuitos de painéis de viagem integrados

Gerenciar viagens em grupo ou despesas da empresa não deve parecer um trabalho em tempo integral além do seu trabalho real. Alternar entre confirmações de reservas, planilhas desatualizadas e extratos bancários para descobrir para onde foi seu orçamento custa tempo. A automação pode economizá-lo.

Você precisa de uma visualização única que reúna essas informações desconexas em tempo real.

Modelos de painéis de viagem integrados podem ajudar.

Vamos descobrir como usá-las para acabar com a busca manual por dados e obter uma visão clara dos seus gastos e horários de viagem.

Modelos de painéis de viagem integrados em resumo

Os 8 melhores modelos de painéis de viagem integrados

Um modelo de painel de controle integrado para viagens é um espaço de trabalho pré-construído que consolida a logística da viagem, orçamentos, itinerários e coordenação da equipe em um único centro visual.

Algumas se concentram no planejamento de viagens pessoais, enquanto outras lidam com o gerenciamento de clientes em nível de agência ou análises de viagens corporativas. Os modelos que escolhemos oferecem flexibilidade, clareza visual e a capacidade de lidar tanto com viagens simples quanto com a coordenação complexa de vários destinos.

Como cada modelo abaixo aborda um cenário diferente de gerenciamento de viagens, escolha o que melhor se adapta às suas necessidades!

1. Modelo de itinerário de viagem de negócios da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de itinerário de viagem de negócios da ClickUp para coordenar viagens corporativas.

Sua equipe passa mais tempo procurando confirmações de voos do que realmente se preparando para a reunião para a qual você está viajando?

Este modelo de itinerário de viagem de negócios da ClickUp gerencia viagens corporativas com várias partes interessadas — voos, hotéis, reuniões e transporte terrestre — em uma única visualização de linha do tempo. Ele elimina a confusão de “em qual e-mail está a confirmação do hotel?” ao reunir tudo em um local compartilhado e pesquisável. Agora, você pode ver toda a linha do tempo da viagem e fazer ajustes com confiança.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhamento de confirmações: armazene todos os números de reserva, detalhes de contato e informações de fornecedores em um só lugar, em vez de procurar em conversas de e-mail.

Gerenciamento de fuso horário: exiba automaticamente os horários de partida e chegada nos fusos horários relevantes para evitar confusão na programação.

Automatize atualizações de status: acione notificações instantâneas para os viajantes quando o status da viagem mudar para “Reservado” ou “Alterado” para eliminar e-mails de acompanhamento manuais.

Categorização de despesas: marque cada reserva por tipo de custo usando marque cada reserva por tipo de custo usando os campos personalizados do ClickUp (passagem aérea, hospedagem, transporte terrestre) para relatórios mais claros após a viagem.

✈️ Ideal para: Gerentes de operações e assistentes executivos que precisam coordenar viagens complexas com várias etapas para a liderança ou grandes equipes sem perder o rastro da documentação.

👀 Você sabia? Consolidar o gerenciamento de viagens em um único sistema reduz o caos administrativo. Você pode dedicar mais tempo ao planejamento estratégico e ao suporte aos viajantes, obtendo uma economia anual de 21% em comparação com aqueles que usam ferramentas desconectadas.

2. Modelo de planejador de viagens da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida seu itinerário por dia com o modelo de planejador de viagens da ClickUp.

Planejando uma viagem complexa por várias cidades? Provavelmente, você está fazendo isso usando várias guias e vários aplicativos. Você tem opções de hotéis fixadas em vários navegadores, um documento separado para notas e recomendações e uma planilha para acompanhar seu orçamento. Graças a essa proliferação de ferramentas, mais cedo ou mais tarde, um detalhe importante pode simplesmente passar despercebido.

Se você não quer chegar a Budapeste procurando a Ópera Estatal de Viena, é útil ter tudo em um só lugar.

Este modelo de planejador de viagens da ClickUp elimina a necessidade de alternar entre várias guias, consolidando seu planejamento em um único espaço de trabalho. É perfeito para pessoas que planejam férias pessoais detalhadas, equipes que organizam eventos externos ou qualquer pessoa que gerencie uma viagem com etapas personalizáveis, desde a pesquisa até o resumo pós-viagem. Em vez de se sentir sobrecarregado por informações dispersas, seu planejamento se torna simplificado e focado.

Razões para gostar deste modelo:

Acompanhe o orçamento em relação aos gastos reais: use campos personalizados para monitorar os gastos em categorias como hospedagem, transporte e alimentação, garantindo que você não tenha surpresas financeiras ao voltar para casa.

Pesquisa de destinos: crie crie documentos ClickUp dedicados, agrupando seções relacionadas para coletar links, notas e recomendações antes de finalizar os planos.

Visualize os dados: mova as tarefas por etapas como “Pesquisando” ou “Reservado” em um mova as tarefas por etapas como “Pesquisando” ou “Reservado” em um quadro Kanban do ClickUp e, em seguida, veja toda a sua programação em uma visualização de calendário com recurso de arrastar e soltar.

✈️ Ideal para: Indivíduos e líderes de equipe que precisam passar da fase de brainstorming de uma viagem para um itinerário finalizado sem perder detalhes importantes ao longo do caminho.

🎥 Bônus: Quer ver como a criação de painéis pessoais funciona na prática? Este vídeo passo a passo demonstra como criar um painel pessoal abrangente no ClickUp, incluindo estratégias para planejamento de viagens e organização de férias.

🧠 Curiosidade: Embora hoje usemos painéis digitais, o primeiro itinerário de viagem que sobreviveu foi o Itinerarium Burdigalense, escrito em 333 d.C. Era uma lista literal de cidades e estações de troca para um viajante que ia de Bordeaux a Jerusalém. Não tinha rastreamento de voos em tempo real, mas servia ao mesmo propósito: evitar um pesadelo logístico.

3. Modelo de agência de viagens da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie vários clientes e reservas com o modelo de agência de viagens da ClickUp.

Gerenciar uma agência de viagens geralmente parece uma batalha constante contra dados fragmentados. O modelo de agência de viagens da ClickUp substitui o sistema improvisado de CRMs e planilhas por um único espaço de trabalho unificado.

Ele foi projetado para reunir todos os status de reservas, marcos de pagamento e preferências dos clientes em um só lugar, para que você possa oferecer um serviço personalizado sem precisar procurar em ferramentas desconectadas.

Veja por que você deve considerar este modelo:

Perfis de clientes: mantenha mantenha registros centralizados de preferências , viagens anteriores e histórico de comunicação para um atendimento personalizado.

Fluxo de reservas: use etapas visuais, desde a consulta até a confirmação, para ver exatamente em que ponto cada cliente se encontra.

Automatize a captação de leads: use os formulários integrados do ClickUp para transformar novas consultas de viagem em tarefas acionáveis automaticamente, eliminando a fase de entrada de dados.

✈️ Ideal para: Agências de viagens boutique e agentes independentes que precisam gerenciar um grande volume de reservas e relacionamentos com fornecedores, mantendo uma experiência de atendimento personalizada ao cliente.

💡 Dica profissional: crie relatórios personalizados para toda a sua agência usando os painéis do ClickUp. Eles transformam seus dados brutos de reservas em inteligência de negócios em tempo real. Em vez de auditar manualmente seu pipeline no final do mês, você pode usar cartões personalizáveis para visualizar sua receita, o desempenho dos agentes e a saúde dos clientes em um só lugar. Pare de reagir à correria do final do mês e comece a tomar decisões proativas com base em dados em tempo real. Visualize dados complexos facilmente com os painéis do ClickUp. Use os painéis do ClickUp para: Identifique clientes em risco: use relatórios no estilo CRM para ver quais clientes não fazem reservas há algum tempo ou que podem estar em risco de cancelar e entre em contato com ofertas personalizadas.

Acompanhe a receita e a conversão: monitore quais pacotes de viagem ou destinos estão gerando mais receita e identifique onde os clientes em potencial estão saindo do seu funil.

Analise a produtividade dos agentes: visualize as horas faturáveis e os totais de reservas por membro da equipe para simplificar o acompanhamento das comissões e equilibrar as cargas de trabalho.

Para aproveitar ainda mais seus relatórios, use o ClickUp Brain para consultar seus dados de viagem diretamente. Como essa IA sensível ao contexto funciona em conjunto com seus painéis do ClickUp, você pode pular a análise manual e simplesmente fazer perguntas como “Com qual companhia aérea gastamos mais neste trimestre?”

Ele fornece respostas instantâneas e confiáveis. O ClickUp Brain se baseia em suas tarefas, documentos e bate-papos no ClickUp para identificar pontos críticos, revelando gargalos ocultos em seu processo de aprovação ou sinalizando excedentes orçamentários que não são imediatamente evidentes em um gráfico padrão.

Obtenha respostas contextuais para seus planos de viagem e painéis a partir do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

4. Modelo de planejamento de férias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de planejamento de férias da ClickUp como substituto para conversas confusas em grupos de viagem.

Planejar uma viagem em grupo em um aplicativo de bate-papo rapidamente passa da empolgação para sugestões sobrepostas... e puro barulho.

O modelo de planejamento de férias da ClickUp leva a conversa para um espaço de trabalho estruturado. Ele fornece um hub central para a comunicação em grupo. Todos podem contribuir com ideias, comparar opções e finalizar uma programação sem a constante troca de mensagens do tipo “espera, o que decidimos?”.

Você e seus amigos podem usar este modelo para:

Documentos de viagem centralizados: mantenha listas de bagagem, contatos de emergência e confirmações de reservas em um documento ClickUp dedicado, que todos os viajantes podem acessar.

Lista de desejos de atividades colaborativas: reúna passeios imperdíveis e ideias de restaurantes em um itinerário de viagem compartilhado, permitindo que o grupo vote nas prioridades antes de fazer qualquer reserva.

Comparações de acomodações: use campos personalizados para acompanhar preços de hotéis, comodidades e informações de contato em uma única visualização para tomar uma decisão consciente em relação ao orçamento.

✈️ Ideal para: Famílias e grupos de amigos que precisam de uma maneira transparente de coordenar a logística, dividir responsabilidades e criar um itinerário compartilhado para uma viagem sem estresse.

5. Modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acesse uma visão unificada de todas as viagens dos funcionários usando o modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp.

Reagir a solicitações de reservas individuais e relatórios de despesas ausentes torna impossível ver o impacto das viagens no planejamento organizacional. O modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp muda sua perspectiva ao tratar cada viagem como um projeto gerenciado com seu próprio orçamento, cronograma e marcos. Você obtém uma visão geral de todas as viagens ativas dos funcionários e aprovações pendentes em um único relatório ao vivo.

Use este modelo para:

Visibilidade do portfólio: obtenha uma visão geral de todas as viagens em andamento na organização com indicadores de status claros.

Alocação de recursos: veja quais membros da equipe estão viajando e quando, para evitar conflitos de agendamento ou lacunas na cobertura.

Gargalos de aprovação: identifique solicitações paralisadas antes que causem atrasos nas reservas ou tarifas mais altas.

Acompanhamento de marcos: monitore datas importantes, como prazos de reserva, pedidos de visto e datas de vencimento de pagamentos, usando monitore datas importantes, como prazos de reserva, pedidos de visto e datas de vencimento de pagamentos, usando os marcos do ClickUp.

✈️ Ideal para: Gerentes de viagens corporativas e chefes de departamento que precisam de uma visão estratégica dos gastos com viagens em toda a empresa e da disponibilidade da equipe para tomar decisões baseadas em dados.

👀 Você sabia? A logística de viagens está se tornando um grande obstáculo administrativo. 46% dos gerentes de viagens citam o aumento da documentação e das necessidades de processamento de vistos como uma das principais preocupações a longo prazo. Centralizar esses prazos em um painel garante que essas tarefas administrativas ocultas não prejudiquem seu orçamento ou seus viajantes.

6. Modelo de painel semanal em planilha da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize viagens por data, departamento, viajante ou status usando o modelo de painel semanal da planilha do ClickUp.

Muitas equipes financeiras e operacionais utilizam planilhas para acompanhar os gastos com viagens, pois o formato em grade é prático. No entanto, a inserção manual de dados consome muito tempo.

Este modelo de painel semanal em planilha da ClickUp oferece um layout familiar em estilo de planilha para equipes que desejam ir além de arquivos estáticos sem uma curva de aprendizado íngreme. Ele mantém o formato intuitivo de grade, adicionando colaboração, automação e atualizações em tempo real que faltam nas planilhas. Você obtém o conforto de uma planilha com o poder de uma plataforma de trabalho moderna.

Por que você vai gostar deste modelo:

Colunas classificáveis: gerencie números de confirmação, centros de custo e nomes de viajantes em uma grade responsiva, onde cada linha é uma tarefa ativa, em vez de uma célula inativa.

Rollups semelhantes a fórmulas: use rollups semelhantes a fórmulas para calcular automaticamente os totais das despesas de viagem ou as médias das tarifas de hotel para toda a equipe.

Filtragem por intervalo de datas: restrinja instantaneamente sua visualização para se concentrar nas partidas desta semana ou nos reembolsos pendentes deste mês sem precisar refazer a planilha.

✈️ Ideal para: Equipes e líderes operacionais que desejam abandonar os arquivos do Excel, propensos a erros, mas ainda preferem um formato de colunas e linhas para auditar os gastos semanais com viagens.

📮ClickUp Insight: 47% das pessoas confiam em tabelas dinâmicas, painéis e gráficos em planilhas para entender seu trabalho. Essas ferramentas são, sem dúvida, poderosas. Mas mesmo uma pequena alteração: uma coluna movida, uma planilha renomeada, uma linha extra pode quebrar suas fórmulas, intervalos ou visualizações. Manter seus relatórios precisos muitas vezes significa revisitar filtros, atualizar conexões e remapear dados para manter tudo alinhado. O ClickUp se destaca como uma alternativa para equipes que desejam visibilidade em tempo real sem a necessidade de manutenção. Seus painéis sem código usam cartões pré-construídos para gráficos, cálculos, controle de tempo e insights de carga de trabalho que são extraídos diretamente de tarefas, listas e status em tempo real. Isso significa que tudo é atualizado em sincronia com o trabalho!

7. Modelo de painel de desempenho para agências de viagens da Template. Net

Os proprietários de agências costumam passar os últimos dias do mês reunindo manualmente dados de plataformas de reservas, planilhas de comissões e formulários de feedback dos clientes. O modelo de painel de desempenho para agências de viagens da Template.net oferece uma abordagem focada em análises. Ele substitui a correria do final do mês por uma visibilidade de desempenho sempre ativa.

Experimente este modelo por suas características:

Widgets de KPI: exiba métricas resumidas de reservas, receita e taxas de conversão

Rankings de agentes: crie comparações de desempenho para identificar os melhores profissionais e oportunidades de treinamento.

Funil de reservas: acompanhe as consultas desde o contato inicial até as viagens confirmadas para identificar pontos de queda em seu processo.

✈️ Ideal para: Proprietários e gerentes de agências que precisam deixar de lado os relatórios mensais atrasados e começar a tomar decisões baseadas em dados, com base nas tendências de receita e carga de trabalho em tempo real.

8. Modelo de painel de controle de viagens em PPT da SlideTeam

via SlideTeam

Às vezes, a parte mais difícil do gerenciamento de viagens é apresentar os dados às partes interessadas em um formato fácil de analisar. O modelo de PowerPoint Travel Dashboard da SlideTeam transforma seus relatórios de planilhas em visuais de alta qualidade, prontos para serem apresentados à diretoria. É uma boa opção se você deseja justificar gastos com viagens, destacar tendências do setor ou apresentar uma análise de orçamento à liderança sem perder horas com o design de slides.

Use este modelo para:

Personalize modelos financeiros: edite facilmente fontes, cores e planos de fundo para combinar com a identidade visual da sua empresa enquanto visualiza análises complexas de despesas.

Mude os ângulos dos relatórios: acesse 19 slides distintos que cobrem tudo, desde gerenciamento de acomodações corporativas até tendências de viagens de bem-estar.

Escolha ferramentas de relatórios: aproveite layouts bem pesquisados, projetados para induzir o pensamento estratégico e ajudá-lo a transmitir mensagens de custo-benefício aos executivos.

✈️ Ideal para: Administradores de viagens e líderes financeiros que precisam fazer apresentações bem elaboradas e baseadas em dados para as partes interessadas ou clientes, a fim de comprovar o ROI de seus programas de viagens.

Crie seu painel de viagens integrado com o ClickUp

Esperamos que esta publicação no blog tenha mostrado como um modelo de painel de controle integrado para viagens torna a coordenação de viagens menos estressante. Você pode parar de alternar entre e-mails, planilhas e conversas de chat para obter detalhes importantes, acabando por ser vítima da dispersão de contexto.

O que torna esses modelos pré-construídos ainda melhores é um Converged AI Workspace que centraliza orçamentos, aprovações e comunicação da equipe em um único local. O viajante conhece sua programação, o administrador acompanha todas as viagens ativas e a equipe financeira vê os gastos em relação ao orçamento. Todos trabalham a partir da mesma fonte de verdade, reduzindo a dispersão do trabalho e economizando recursos.

Com os modelos pré-construídos, painéis e recursos alimentados por IA do ClickUp, você pode criar seu painel de viagens integrado em minutos.

Comece hoje mesmo a usar o ClickUp gratuitamente e transforme seu fluxo de trabalho de gerenciamento de viagens.

Perguntas frequentes (FAQs)

Um painel de viagens fornece uma visão geral de alto nível de várias viagens, gerenciando orçamentos e status, enquanto um itinerário de viagem se concentra nos detalhes diários de uma única viagem.

Equipes multifuncionais usam painéis integrados para centralizar a logística que geralmente fica isolada em threads de e-mail. Para eventos externos complexos, esses painéis permitem que os organizadores acompanhem RSVPs, necessidades alimentares e chegadas de voos em tempo real.

Sim, os modelos de painéis modernos oferecem a mesma estrutura de grade familiar de uma planilha, mas adicionam camadas de funcionalidade que os arquivos estáticos não têm. Ao contrário das planilhas, que exigem a entrada manual de dados e são propensas a problemas de controle de versão, os painéis integrados fornecem status em tempo real. Essa mudança garante que todas as partes interessadas tenham acesso às informações mais atualizadas.

Os painéis de viagens modernos vão além do registro básico de despesas, acompanhando análises abrangentes que orientam a tomada de decisões estratégicas. Ao monitorar em tempo real as relações entre gastos e orçamento e as categorizações detalhadas de despesas, as organizações podem manter um controle financeiro mais rigoroso. Essas ferramentas também revelam insights críticos sobre o uso de fornecedores para ajudar a negociar melhores tarifas corporativas e identificar gargalos de aprovação que muitas vezes levam a picos de reservas dispendiosos.