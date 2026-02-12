As 10 principais ferramentas de IA para liderança de produtos

Como líder de produto, provavelmente você passa grande parte da semana revisando planos de ação, planejando sprints, sincronizando partes interessadas e fazendo análises pós-mortem.

Você coleta informações de ferramentas de feedback, sistemas de entrega, documentos e conversas e, em seguida, monta uma visão com a qual pode raciocinar.

Esse processo tradicional de gerenciamento de produtos é lento. As informações chegam em formatos diferentes, em momentos diferentes e com níveis diferentes de confiabilidade.

Quando você consegue ter uma visão coerente, muitas vezes a discussão já avançou. A IA reduz essa lacuna.

As ferramentas de IA ajudam os líderes de produto a:

Sintetize o feedback confuso dos clientes

Detecte padrões mais cedo do que o instinto permite

Decisões de roteiro de teste de pressão

Reduza a sobrecarga de coordenação entre produto, design e engenharia.

A seguir, compartilhamos as principais ferramentas de IA para gerentes de produto, juntamente com seus principais recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a fazer uma escolha informada.

Procure ferramentas com os seguintes recursos de IA para gerentes de produto:

Gerenciamento de projetos com IA: procure uma IA contextual que compreenda tarefas, dependências, capacidade, bloqueadores e sinais de entrega. Ela deve revelar riscos, compromissos e atrasos para as equipes de produto antes que eles apareçam nas revisões do roteiro.

Sintese robusta de feedback em escala: garanta que as ferramentas possam agrupar feedback qualitativo e quantitativo dos clientes, revelar temas recorrentes e conectá-los a áreas ou iniciativas de produtos sem perder nuances.

Ligação clara entre insight e execução: os insights perdem valor se permanecerem em documentos de pesquisa ou painéis. Priorize ferramentas que facilitem a transformação das decisões tomadas em reuniões de estratégia de produto em planos de ação e tarefas.

Baixa sobrecarga de coordenação entre equipes: a liderança de produto abrange design, engenharia, GTM e partes interessadas executivas . As ferramentas de gerenciamento de produto de IA devem reduzir as transferências, esclarecer a propriedade e manter todos alinhados.

Feedback agregado do usuário: Procure ferramentas de IA que possam extrair análises de feedback do cliente de várias fontes — tickets de suporte, entrevistas, pesquisas, análises e sinais no produto — e unificá-las em uma única visão confiável.

⭐ Bônus: Seja para traçar uma estratégia de produto ou redigir uma resposta rápida à liderança, aqui estão mais de 25 prompts de IA para gerentes de produto para ajudá-lo a trabalhar mais rápido.

Está com pouco tempo? Aqui está uma comparação lado a lado dos principais produtos de IA para liderança de produtos.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Tarefas, documentos, metas, painéis, resumos de IA em todo o trabalho Equipes de produto transformando execução, planejamento e resultados em um único sistema operacional Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Productboard Incorporação de feedback, estruturas de priorização, roteiros visuais, resumos de IA. Equipes que traduzem o feedback contínuo dos clientes em orientações priorizadas Os planos pagos começam a partir de US$ 25/mês por usuário. Aha! Mapeamento da estratégia para o roteiro, planejamento de dependências, portais de ideias, rascunho de IA. Líderes expressando a estratégia como roteiros claros e executáveis Os planos pagos começam a partir de US$ 59/mês por usuário. Notion AI Pesquisa entre ferramentas, geração de bancos de dados, resumos, criação de fluxos de trabalho Equipes que tornam o contexto e as decisões sobre produtos pesquisáveis em todos os fluxos de trabalho Os planos pagos começam a partir de US$ 24/mês por usuário. Coda AI Documentos programáveis, tabelas dinâmicas, automações, IA entre aplicativos Organizações de produtos que criam sistemas personalizados de decisão e planejamento sem engenharia Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Jira Product Discovery Recebimento de ideias, pontuação de impacto, vinculação com o Jira, pesquisa semântica Equipes que baseiam a priorização na demanda real dos clientes e na ligação entre entrega e demanda. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Linear Insights Análise do espaço de trabalho, visualizações de alterações no escopo, triagem de IA, fluxo rápido de problemas Líderes de produto monitorando padrões de entrega e desvios operacionais Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Figma + FigJam IA Prompt-to-wireframe, colaboração em tempo real, síntese de IA Equipes se alinhando em ideias e intenções por meio da colaboração visual em tempo real. Gratuito; planos pagos com preços personalizados. Amplitude AI Detecção de anomalias, funis, consultas de IA, reprodução de sessões Organizações de produtos rastreando resultados e impacto do roteiro no comportamento do usuário Gratuito; planos pagos a partir de US$ 61/mês por usuário Dovetail AI Ingestão de pesquisa, detecção de temas, síntese de IA, alertas Equipes transformando a pesquisa em um sinal contínuo e pronto para a tomada de decisões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário

Não existe uma única pilha de IA que funcione para todos os líderes de produto. As ferramentas abaixo apoiam diferentes partes do processo de tomada de decisão sobre produtos — desde a descoberta até a entrega.

1. ClickUp (ideal para transformar a execução do produto em um único sistema operacional)

Como um gerente de produto competente com uma carga de trabalho elevada, há sempre um peso invisível de mudança de contexto, desalinhamento e dados espalhados por silos.

Sem mencionar o volume de trabalho em termos de gerenciamento de usuários, mercado, estratégia, recursos, partes interessadas e resultados de lançamento!

Conheça o ClickUp: o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo.

O que isso significa? 👇

Abaixo, mostramos como o software de gerenciamento de produtos da ClickUp facilita sua vida, com recursos alimentados por IA.

Transforme informações dispersas em insights acionáveis

O dia a dia de um gerente de produto envolve analisar o feedback dos usuários, analisar tendências e acompanhar as atualizações dos concorrentes. Classificar todas essas informações manualmente é demorado e propenso a erros.

Resuma instantaneamente o feedback dos clientes usando o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain, assistente de IA contextual da plataforma, simplifica esse processo resumindo conteúdos longos, identificando padrões e até mesmo sugerindo os próximos passos para tarefas complexas.

📌 Exemplo: Centenas de tickets de suporte ao cliente mencionam problemas após uma atualização recente do produto. O ClickUp Brain analisa os tickets, destaca problemas recorrentes e sugere correções prioritárias.

Elabore propostas de recursos rapidamente com o ClickUp Brain.

Um relatório estruturado facilita o compartilhamento das principais conclusões com a equipe de engenharia.

O ClickUp Brain também ajuda a refinar solicitações de recursos. Digamos que uma nova melhoria de produto esteja sendo considerada. Em vez de passar horas revisando notas dispersas e discussões anteriores, a IA gera uma proposta estruturada por meio do ClickUp Docs, com pontos fracos dos usuários, dados de apoio e possíveis soluções.

ClickUp Docs + Brain como um hub centralizado para todos os documentos de produtos

O ClickUp Docs oferece aos seus gerentes de produto um único local para documentar requisitos, registrar decisões de reuniões, colaborar com equipes em tempo real e vincular todas as ideias diretamente às tarefas e à execução.

No Inside Docs, o ClickUp Brain ajuda a redigir e atualizar documentos usando o contexto de tarefas, discussões e decisões anteriores. Sua documentação permanece atualizada sem esforço extra.

Use a combinação ClickUp Docs + Brain para criar documentação de produtos.

⭐ Bônus: Uma parte é criar a documentação do produto. A segunda parte, igualmente importante, é convertê-la em ação. Como fazer isso no ClickUp Workspace? Crie tarefas do ClickUp diretamente a partir de documentos, comentários ou resultados de IA. Essa etapa garante que os requisitos, as decisões e os critérios de aceitação sejam levados diretamente para a execução. Crie tarefas acionáveis instantaneamente a partir de insights de documentos com o ClickUp Brain. À medida que o trabalho avança, as atualizações das tarefas refletem automaticamente o estado atual do produto.

Deixe que os agentes de IA façam o trabalho pesado por você.

Os agentes de IA do ClickUp vão além da assistência sob demanda. Eles trabalham continuamente dentro do seu espaço de trabalho, observando tarefas, cronogramas, dependências e padrões de atividade à medida que evoluem.

Acelere os fluxos de trabalho com os agentes de IA do ClickUp.

Em vez de esperar por verificações manuais, os agentes de IA podem:

Sinalize riscos de entrega quando dependências falham ou cargas de trabalho aumentam

Resuma automaticamente o progresso do sprint e os obstáculos para atualizações das partes interessadas.

Acionar acompanhamentos ou próximas etapas quando o trabalho fica parado

Encontre arquivos e informações em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados instantaneamente com esta pesquisa alimentada por IA.

Um dos recursos mais poderosos do ClickUp Brain é a Pesquisa Empresarial.

Permite a pesquisa com IA em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas conectadas, incluindo:

Tarefas, documentos, comentários e anexos do ClickUp

Arquivos de aplicativos conectados, como Google Drive, GitHub, SharePoint e muito mais.

Discussões e decisões históricas que normalmente se perdem em tópicos

Em vez de depender da correspondência de palavras-chave, o Brain entende como o trabalho é estruturado.

Em vez de vasculhar pastas ou painéis, os líderes de produto podem fazer perguntas em linguagem natural, como:

“Que decisões foram tomadas sobre preços no último trimestre?”

“Quais tarefas fazem referência a essa exigência do cliente?”

“Onde documentamos a aprovação final para esse recurso?”

Alinhe a estratégia, as prioridades e a entrega do produto em um único sistema.

O modelo de estratégia de produto da ClickUp ajuda os líderes de produto a traduzir estratégias de alto nível em um plano de recursos executável e priorizado. Ele oferece uma visão clara do que está sendo desenvolvido, por que é importante, quanto esforço é necessário e quem é responsável pela entrega, para que a estratégia não se desvie quando a execução começar.

Obtenha um modelo gratuito Da visão de alto nível à execução detalhada, use o modelo de estratégia de produto do ClickUp para dar vida às suas ideias de produto e mantê-las no caminho certo.

Por que você vai adorar este modelo

Agrupe recursos por esforço e status para avaliar rapidamente as vantagens e desvantagens, identificar compromissos excessivos e tomar decisões informadas sobre o roteiro durante as revisões de planejamento.

Acompanhe os responsáveis, os líderes de equipe, as datas de início e as datas de entrega em uma única visualização, facilitando a análise da responsabilidade e do status de entrega em um piscar de olhos.

Organize o trabalho por categoria de recurso, como usabilidade, crescimento, sistemas ou empresa, para garantir que o desenvolvimento esteja alinhado com os objetivos mais amplos do produto.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser avassaladora para usuários iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 afirma:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas de trabalho todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas de trabalho todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

⚡ Arquivo de modelos: os melhores modelos gratuitos de gerenciamento de produtos para ajudar os gerentes de produtos a economizar tempo

2. Productboard (ideal para converter o feedback contínuo dos clientes em orientações priorizadas)

via Productboard

O Productboard é uma plataforma de gerenciamento de produtos que oferece suporte a todo o ciclo de vida do produto, desde a descoberta até a entrega. Ele permite que você planeje iniciativas, crie briefings e execute análises competitivas usando um assistente de IA que entende seus objetivos e o cenário competitivo em que você opera.

Por exemplo, você pode mapear recursos visualmente, arrastar uma ideia de recurso por grades de impacto-esforço e pontuá-la usando estruturas como RICE ou KANO para ajudar a priorizar ideias com base em exemplos reais de valor.

Os prompts embutidos permitem que você insira resumos de IA das necessidades dos clientes ou do contexto do mercado diretamente em seus artefatos. Isso reduz o vaivém entre ferramentas de pesquisa, documentos e sistemas de planejamento e ajuda as equipes a manter o contexto próximo das decisões que estão sendo tomadas.

Melhores recursos do Productboard

Aproveite as permissões e os controles baseados em funções para que a colaboração multifuncional ocorra com segurança entre outras ferramentas e departamentos.

Centralize todos os comentários sobre produtos usando um software integrado para identificar pontos fracos, temas emergentes e solicitações de recursos.

Desenvolva relatórios personalizados que revelem insights valiosos para validar ideias e melhorar a experiência do cliente.

Limitações do Productboard

A plataforma pode parecer pesada em ambientes complexos e com grande volume de feedback, criando uma curva de aprendizado íngreme em organizações maduras com backlogs profundos e roadmaps de longo prazo.

Preços do Productboard

Essenciais: R$ 25/mês

Prós: US$ 75/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Productboard?

Um usuário do G2 diz:

O Productboard nos ajuda a otimizar nosso processo de priorização de produtos, e eu gosto disso. É muito fácil de usar, e minha equipe pode implementá-lo sem treinamento extensivo. Ao integrar-se a outras ferramentas, como Slack e Jira, ele se torna ainda mais integrado ao nosso fluxo de trabalho. Eles também têm sido incrivelmente receptivos a todas as perguntas que fizemos à equipe de suporte.

O Productboard nos ajuda a otimizar nosso processo de priorização de produtos, e eu gosto disso. É muito fácil de usar, e minha equipe pode implementá-lo sem treinamento extensivo. Ao integrar-se a outras ferramentas, como Slack e Jira, ele se torna ainda mais integrado ao nosso fluxo de trabalho. Eles também têm sido incrivelmente receptivos a todas as perguntas que fizemos à equipe de suporte.

📮 ClickUp Insight: Se todas as suas abas abertas desaparecessem em uma falha do navegador, como você se sentiria? 41% dos participantes da nossa pesquisa admitem que a maioria dessas abas nem faria diferença. Isso é a fadiga da decisão em ação: fechar abas envolve muitas decisões e parece algo exaustivo. Por isso, mantemos todas abertas em vez de escolher quais manter. 😅 Como seu parceiro de IA ambiente, o ClickUp Brain captura naturalmente todo o seu contexto de trabalho. Se você estiver trabalhando em uma tarefa de pesquisa sobre modelos LangChain, por exemplo, o Brain já estará preparado e pronto para pesquisar o tópico na web, criar uma tarefa a partir dele, designar a pessoa certa para ela e agendar uma reunião para uma discussão inicial.

3. Aha! (Ideal para expressar a estratégia como um roteiro executável)

Quer tornar mais visíveis o porquê e o quando da sua jornada de produto? Considere o Aha!, um sistema construído com base nos princípios de gerenciamento de produtos e nas tendências modernas de gerenciamento de produtos.

Você pode vincular cada novo recurso às metas da empresa, garantindo que todas as fases do trabalho permaneçam ancoradas nos resultados. Acompanhe dependências complexas entre equipes de desenvolvimento de software usando gráficos de Gantt. O Aha! também oferece suporte a análises competitivas e integrações avançadas para manter as equipes de produto e engenharia alinhadas.

Com o Ideas, você pode coletar opiniões de clientes e parceiros. Use a IA generativa para elaborar um documento de requisitos do produto, notas de lançamento ou critérios de aceitação a partir de dados de recursos existentes.

Aha! Melhores recursos

Escolha entre mais de 100 modelos de gerenciamento de produtos ou trabalhe a partir de uma tela em branco para idealizar, ilustrar e iterar conceitos.

Extraia rapidamente os aprendizados de cada entrevista usando o assistente de IA; destaque insights e videoclipes para facilitar a análise de suas descobertas.

Aplique uma metodologia ágil de sua escolha — Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) ou The Aha! Framework — para o desenvolvimento de produtos.

Limitações do Aha!

Seu recurso limitado de classificação e filtragem de tabelas muitas vezes obriga as equipes a usar planilhas de terceiros para análises básicas.

Preços da Aha!

Roteiros: US$ 59/mês por usuário

Descoberta: US$ 39/mês por usuário

Ideias: US$ 39/mês por usuário

Quadros brancos: US$ 9/mês por usuário

Conhecimento: US$ 18/mês por usuário

Trabalho em equipe: US$ 9/mês por usuário

Desenvolver: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários da Aha!

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aha!?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Aha! é sua flexibilidade e como ele pode ser modelado para dar suporte aos complexos modelos operacionais de uma grande organização. Por exemplo, precisávamos projetar uma integração híbrida sofisticada que conectasse nossos lançamentos estratégicos de alto nível no Aha! às versões de correção granulares de nossas equipes de engenharia no Jira. O Aha! forneceu as ferramentas e a configurabilidade necessárias para alcançar isso.

O que mais gosto no Aha! é sua flexibilidade e como ele pode ser modelado para dar suporte aos complexos modelos operacionais de uma grande organização. Por exemplo, precisávamos projetar uma integração híbrida sofisticada que conectasse nossos lançamentos estratégicos de alto nível no Aha! às versões de correção granulares de nossas equipes de engenharia no Jira. O Aha! forneceu as ferramentas e a configurabilidade para alcançar isso.

👀 Você sabia? O gráfico de Gantt, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais amplamente utilizada, tem suas origens no início do século XX. Seu nome é uma homenagem ao engenheiro mecânico americano Henry Laurence Gantt, que desenvolveu e popularizou o gráfico entre 1910 e 1915 como uma forma de mapear visualmente os cronogramas dos projetos, o progresso do cronograma e as relações entre as tarefas.

4. Notion AI (ideal para tornar o conhecimento sobre produtos pesquisável em todos os fluxos de trabalho)

via Notion

Embora o Notion seja um espaço de trabalho digital completo, ele funciona como um glossário vivo de gerenciamento de produtos. Ele automatiza a síntese entre pesquisas de usuários, notas de reuniões e documentos.

Você pode agrupar feedbacks em tabelas estruturadas ou descrever um fluxo de trabalho em linguagem natural, permitindo que grandes modelos de linguagem criem um painel de gerenciamento de produtos para você.

Faça perguntas em linguagem simples e obtenha respostas em todo o seu espaço de trabalho Notion e aplicativos conectados compatíveis, para que você possa recuperar decisões e contexto sem precisar procurar por tópicos em diferentes ferramentas.

Melhores recursos da Notion AI

Analise transcrições de entrevistas longas com clientes ou relatórios de pesquisa do setor para extrair pontos de dados específicos, como pontos fracos dos usuários ou menções à concorrência.

Elabore, armazene e organize documentos de requisitos de produto (PRDs), solicitações de comentários (RFCs) ou especificações técnicas em um único espaço de trabalho.

Solicite à ferramenta para “Identificar quais projetos estão em risco com base nas atualizações recentes” ou “Resumir os obstáculos em todas as iniciativas do primeiro trimestre”.

Limitações da Notion AI

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários devido às extensas opções de personalização.

Preços da Notion

Gratuito

Mais: R$ 12/mês por membro

Negócios: US$ 24/mês por membro

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Notion

G2: 4,6/5 (mais de 9.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.650 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um espaço útil, sem sobrecarregar ou bagunçar. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights acionáveis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Recentemente, também comecei a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e realmente empolgantes de usar.

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um espaço útil, sem sobrecarga ou desorganização. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights acionáveis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Recentemente, também comecei a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e realmente empolgantes de usar.

Você é um novo gerente de produto? Procurando dicas sobre como escrever um ótimo PRD? Criamos este vídeo especialmente para você 👇

5. Coda AI (ideal para criar sistemas de produtos personalizados sem engenharia)

via Coda AI

O Coda AI, um espaço de trabalho colaborativo completo, ajuda você a simplificar seu processo de desenvolvimento de produtos.

Para começar, sua IA pode analisar um rastreador de projetos e gerar relatórios de status de nível executivo, sinalizando riscos e gargalos para que você possa aproveitar a IA para uma análise de dados mais rápida e execução de campanhas de IA para lançamentos de produtos sem esperar por atualizações semanais.

Ela pode até mesmo extrair decisões acionáveis dos comentários do seu Google Docs, permitindo que você se alinhe com sua equipe, esteja você trabalhando ao vivo ou de forma assíncrona.

Desbloqueie o potencial dos seus dados com assistência de conhecimento alimentada por IA que se conecta a mais de 600 integrações com ferramentas populares como Figma, Slack, Salesforce, Zoom e AWS.

Melhores recursos da Coda AI

Padronize as decisões capturando o contexto, a justificativa, as questões em aberto e a opinião da equipe em um único fluxo, com tabelas dinâmicas que registram o feedback e acompanham o que está pendente ou resolvido.

Quantifique as prioridades mantendo uma lista atualizada de iniciativas, atribuindo a cada membro da equipe um orçamento fixo e convertendo essas alocações em uma única lista ordenada.

Inicie um diálogo dinâmico com o assistente de IA para debater ideias, escrever conteúdo ou fazer perguntas relacionadas ao seu produto.

Limitações da Coda AI

Seus recursos de controle de colunas e posicionamento de campos são rígidos, reduzindo a densidade das informações e a clareza visual.

Preços da Coda AI

Pessoal: Gratuito

Pro: US$ 12/mês por Doc Maker

Equipe: US$ 36/mês por Doc Maker

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Coda AI

G2 : 4,6/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Coda AI?

Um usuário do G2 afirma:

O que mais gosto no Coda é como ele combina documentos, planilhas e fluxos de trabalho em uma plataforma flexível. Como gerente de contas, adoro poder centralizar planos de projeto, notas de clientes e acompanhamento de desempenho em um só lugar. Os modelos personalizáveis e os recursos de automação economizam muito tempo, e a capacidade de colaborar em tempo real mantém todos alinhados e responsáveis. É uma ferramenta poderosa para manter as equipes organizadas e os clientes informados.

O que mais gosto no Coda é como ele combina documentos, planilhas e fluxos de trabalho em uma plataforma flexível. Como gerente de contas, adoro poder centralizar planos de projeto, notas de clientes e acompanhamento de desempenho em um só lugar. Os modelos personalizáveis e os recursos de automação economizam muito tempo, e a capacidade de colaborar em tempo real mantém todos alinhados e responsáveis. É uma ferramenta poderosa para manter as equipes organizadas e os clientes informados.

📚 Leia também: Como aplicar os 7 princípios da gestão de produtos

6. Jira Product Discovery (ideal para basear a priorização na demanda real dos clientes)

via Jira

O Jira Product Discovery (JDP) é uma ferramenta de priorização e planejamento da Atlassian.

Ela permite que você reúna e organize suas oportunidades de produto, feedback dos usuários e solicitações de recursos em um só lugar, para então apresentar e classificar as ideias de acordo com seu impacto no mundo real.

Quer saber exatamente quantos clientes solicitaram um recurso específico? Destaque trechos de texto das chamadas dos clientes (por meio da extensão do Chrome ou do Slack) e vincule-os diretamente a uma ideia.

Além disso, aproveite o Atlassian Intelligence para redigir descrições de ideias, histórias de usuários e notas de risco diretamente no JPD com prompts simples. Sua pesquisa semântica também consultará a plataforma em linguagem simples e descobrirá trabalhos relacionados no Jira e no Confluence.

Melhores recursos do Jira Product Discovery

Conecte ideias a tickets de entrega no Jira e forneça à sua equipe de desenvolvimento o contexto sobre o que é priorizado e por quê.

Configure visualizações personalizadas (por exemplo, Lista, Linha do tempo e Matriz) para avaliar ideias e compartilhar planos de ação adaptados a diferentes partes interessadas.

Adicione informações sobre produtos, insights de clientes e pesquisas do setor diretamente ao espaço de trabalho, a partir de aplicativos de terceiros ou usando a extensão do Chrome.

Limitações do Jira Product Discovery

Não oferece suporte à visualização ou atualização rápida de roteiros e quadros durante reuniões ou quando se está longe da mesa de trabalho.

Preços do Jira Product Discovery

Gratuito

Padrão: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Jira Product Discovery

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira Product Discovery?

Um usuário do G2 diz:

O JPD está integrado a todo o ecossistema JIRA, oferecendo uma experiência de usuário intuitiva e agradável. Também aprecio a capacidade de criar várias visualizações, o que é um ótimo recurso. Também aprecio as opções de licença e a possibilidade de permitir que os clientes JSM acessem os dados, o que é provavelmente uma das melhores coisas para nós.

O JPD está integrado a todo o ecossistema JIRA, oferecendo uma experiência de usuário intuitiva e agradável. Também aprecio a capacidade de criar várias visualizações, o que é um ótimo recurso. Também aprecio as opções de licença e a possibilidade de permitir que os clientes JSM acessem dados, o que provavelmente é uma das melhores coisas para nós.

👀 Você sabia? O quadro Kanban foi usado pela primeira vez nas fábricas da Toyota para sinalizar que eram necessários materiais de outro departamento. O resultado foi menos desperdício e um aumento na eficiência dos processos. A visualização dos processos de fluxo de trabalho ajudou a Toyota a identificar possíveis problemas e gargalos que poderiam ser resolvidos para manter um ritmo ideal.

7. Linear (ideal para identificar rapidamente desvios na entrega e gargalos na execução)

via Linear Insights

O Linear foi desenvolvido para equipes de produto e engenharia em rápida evolução que desejam uma camada de execução limpa e insights operacionais leves, sem processos pesados. Seus insights integrados ajudam os líderes de produto a acompanhar a saúde da entrega por meio de tendências de tempo de ciclo, rendimento, trabalho antigo e a forma do backlog, para que você possa detectar desvios antecipadamente, antes que se tornem uma surpresa no roteiro.

Principais recursos do Linear Insights

Monitore padrões de tempo de ciclo, trabalhos bloqueados e problemas de envelhecimento para identificar onde a execução está ficando mais lenta.

Mantenha a entrada organizada com roteamento estruturado, propriedade e categorização consistente.

Capture o trabalho rapidamente, mantenha o escopo visível e reduza as despesas gerais no planejamento e nos relatórios de status.

Limitações do Linear Insights

Menos adequada para planejamento complexo de portfólio em vários níveis e roadmaps com muitas dependências, sem ferramentas adicionais.

Preços da Linear Insights

Pessoal: Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Linear Insights

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Linear Insights?

Um usuário do G2 diz:

O Linear parece incrivelmente rápido e responsivo, o que facilita manter o fluxo enquanto gerencia tarefas. A interface é limpa e minimalista, sem ser confusa, e os atalhos tornam a navegação surpreendentemente suave. Também gosto muito de como as questões, os projetos e os roteiros se encaixam de uma forma que mantém tudo conectado sem adicionar camadas extras de complexidade. Parece ter sido criado para oferecer velocidade e foco, o que torna o trabalho diário muito mais fácil.

O Linear parece incrivelmente rápido e responsivo, o que facilita manter o fluxo enquanto gerencia tarefas. A interface é limpa e minimalista, sem ser confusa, e os atalhos tornam a navegação surpreendentemente suave. Também gosto muito de como as questões, os projetos e os roteiros se encaixam de uma forma que mantém tudo conectado sem adicionar camadas extras de complexidade. Parece ter sido criado para oferecer velocidade e foco, o que torna o trabalho diário muito mais fácil.

8. Figma + FigJam AI (Ideal para transformar ideias em entendimento comum em tempo real)

via FigJam AI

O Figma é um quadro branco colaborativo online, que permite criar wireframes e protótipos para testar uma Prova de Conceito (PoC). Ele permite colaborar em projetos em tempo real para gerar novas iterações ou apoiar o pensamento estratégico.

Seus gerentes de produto podem transformar um prompt escrito ou um documento PRD em um wireframe editável em minutos, para visualizar um conceito durante uma sessão de estratégia. Isso é útil ao explorar as direções iniciais do produto ou realizar diferentes tipos de testes de software.

Se você lida com muitos dados qualitativos confusos, a Figma AI se torna um mecanismo de síntese. Por exemplo, após uma sessão de brainstorming ou um download de pesquisa de usuários com mais de 100 notas adesivas, você pode pedir à IA para resumir tudo. Ela categorizará as notas por temas e escreverá um resumo de alto nível.

Você também pode passar de dados brutos para temas acionáveis com um único clique, garantindo que a voz do cliente seja refletida no roteiro.

Melhores recursos do Figma

Convide pessoas de outras equipes ou empresas para contribuir com seus arquivos gratuitamente por 24 horas, sem necessidade de criar uma conta.

Modele planos de produtos complexos com facilidade, apresentando-os visualmente com tabelas, gráficos de Gantt, matrizes e mapas de fluxo.

Reúna insights de pesquisa, obtenha aprovação e encontre ideias, tudo no FigJam, para gerar trechos de código CSS, iOS ou Android prontos para produção a partir do seu design.

Limitações do Figma

A plataforma pode ter dificuldades com o desempenho em arquivos grandes e complexos, tornando-se lenta durante a navegação e a edição.

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito

Profissional Licença colaborativa: US$ 5/mês Licença de desenvolvimento: US$ 15/mês Licença completa: US$ 20/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 15/mês

Assento completo: US$ 20/mês

Organização Assento colaborativo: US$ 5/mês Assento de desenvolvimento: US$ 25/mês Assento completo: US$ 55/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 25/mês

Assento completo: US$ 55/mês

Empresa Licença de colaboração: US$ 5/mês Licença de desenvolvimento: US$ 35/mês Licença completa: US$ 90/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 35/mês

Assento completo: US$ 90/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 15/mês

Assento completo: US$ 20/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 25/mês

Assento completo: US$ 55/mês

Assento colaborativo: US$ 5/mês

Assento de desenvolvedor: US$ 35/mês

Assento completo: US$ 90/mês

Avaliações e comentários sobre o Figma

G2: 4,7/5 (mais de 1.350 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Figma?

Um usuário do G2 diz:

O que mais aprecio no Figma é sua flexibilidade e a colaboração em tempo real que ele oferece. Colaborar com minha equipe — sejam designers ou desenvolvedores — ao mesmo tempo transformou verdadeiramente a maneira como trabalhamos. A interface é intuitiva, facilitando a concretização de ideias em designs refinados. Além disso, os plug-ins da comunidade agregam um valor significativo, oferecendo tudo, desde ícones até ferramentas para automatizar tarefas.

O que mais aprecio no Figma é sua flexibilidade e a colaboração em tempo real que ele oferece. Colaborar com minha equipe — sejam designers ou desenvolvedores — ao mesmo tempo transformou verdadeiramente a maneira como trabalhamos. A interface é intuitiva, facilitando a transformação de ideias em designs refinados. Além disso, os plug-ins da comunidade agregam um valor significativo, oferecendo tudo, desde ícones até ferramentas para automatizar tarefas.

9. Amplitude AI (ideal para rastrear os resultados do produto até o comportamento do usuário)

via Amplitude AI

Quer um sistema eficaz para automatizar a detecção de anomalias, a geração de hipóteses e o design de experimentos? Vale a pena conferir a Amplitude AI, uma plataforma de análise de produtos de IA.

Você pode fazer perguntas em linguagem simples e deixar que o Amplitude conecte padrões entre funis, coortes, sessões e experimentos. Quando uma métrica muda, a ferramenta ajuda a rastreá-la até comportamentos, fluxos ou lançamentos específicos.

Isso é especialmente poderoso durante a integração e ativação, onde pequenas mudanças se acumulam rapidamente. A Amplitude AI também preenche a lacuna entre o que os usuários fazem e o que dizem.

A reprodução de sessões, os guias e as pesquisas são interpretados em conjunto, de modo que as quedas quantitativas e os sinais qualitativos se reforçam mutuamente. Você vê não apenas onde os usuários enfrentam dificuldades, mas também como essas dificuldades se desenrolam em interações reais.

Melhores recursos da Amplitude AI

Identifique rapidamente e aja sobre anomalias em seus exemplos de KPI de produto com notificações e alertas baseados em aprendizado de máquina.

Sintetize feedback qualitativo de tickets de suporte, pesquisas, avaliações, mídias sociais e scripts de chamadas em uma única camada de inteligência.

Veja instantaneamente sua pontuação de visibilidade de IA, menções de concorrentes e tópicos, e acompanhe o progresso ao longo do tempo para comprovar que seus esforços estão funcionando.

Limitações da IA da Amplitude

Alguns planos de preços limitam as visualizações a um período de um ano, o que restringe a capacidade de visualizar o desempenho a longo prazo e as tendências plurianuais de forma rápida.

Preços da Amplitude AI

Iniciante: Gratuito

Mais: R$ 61/mês por usuário

Crescimento: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Amplitude AI

G2: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Amplitude AI?

Um usuário do G2 diz:

A Amplitude tem sido uma fonte confiável de informações para a função de marketing de crescimento, à medida que otimizamos a atribuição híbrida de primeiro contato/último contato. Todos os departamentos têm acesso às análises e podem criar seus próprios relatórios facilmente. Também podemos realizar experimentos de PLG com facilidade e monitorar métricas. Todos os principais departamentos usam a Amplitude, incluindo engenheiros e estrategistas criativos!

A Amplitude tem sido uma fonte confiável de informações para a função de marketing de crescimento, à medida que otimizamos a atribuição híbrida de primeiro contato/último contato. Todos os departamentos têm acesso às análises e podem criar seus próprios relatórios facilmente. Também podemos realizar experimentos de PLG com facilidade e monitorar métricas. Todos os principais departamentos usam a Amplitude, incluindo engenheiros e estrategistas criativos!

10. Dovetail AI (Ideal para transformar pesquisas em informações contínuas para a tomada de decisões)

via Dovetail AI

A Dovetail AI é uma plataforma de inteligência do cliente que centraliza e analisa seus dados de clientes para identificar o trabalho que impulsiona o uso e a receita.

Você pode configurar regras para notificar o Slack ou o Teams quando segmentos específicos mencionarem questões definidas, transformando os sinais dos clientes em informações operacionais.

O feedback contínuo flui através dos canais. Os dados recebidos de ferramentas de suporte, lojas de aplicativos ou pipelines NPS são classificados em tempo real, produzindo tendências de opinião ao vivo por tema.

O Dovetail também funciona como um mecanismo de pesquisa. Você pode fazer perguntas como “O que causa a desistência na integração?” e receber respostas sintetizadas de todos os estudos históricos, com cada afirmação vinculada à sua fonte.

Melhores recursos da Dovetail AI

Carregue manualmente ou conecte suas ferramentas para importar automaticamente chamadas, tickets, pesquisas, entrevistas e avaliações.

Use a IA para classificar automaticamente dados brutos em temas, identificar questões emergentes e agrupar feedbacks.

Use prompts predefinidos ou crie os seus próprios para sintetizar e estruturar rapidamente seus dados, com o apoio do Claude.

Limitações da Dovetail AI

Não oferece uma maneira perfeita de unificar pesquisas qualitativas e quantitativas em um único espaço de trabalho.

Preços da Dovetail AI

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Dovetail AI

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Dovetail AI?

Um usuário do G2 diz:

Sem o Dovetail, eu não seria capaz de conduzir tantas entrevistas com usuários ou extrair insights acionáveis de forma tão eficaz como faço agora. Ter acesso a uma transcrição completa, destaques automatizados e a capacidade de editar tudo me permite relaxar e me concentrar totalmente em cada entrevista. Eu uso o Dovetail várias vezes por semana.

Sem o Dovetail, eu não seria capaz de conduzir tantas entrevistas com usuários ou extrair insights acionáveis de forma tão eficaz como faço agora. Ter acesso a uma transcrição completa, destaques automatizados e a capacidade de editar tudo me permite relaxar e me concentrar totalmente em cada entrevista. Eu uso o Dovetail várias vezes por semana.

A maioria das ferramentas de IA fica ao lado do seu trabalho. O espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp opera dentro dele.

O ClickUp traz a IA para o mesmo sistema em que sua estratégia de produto se transforma em execução — em tarefas, roteiros, documentos, chats e cronogramas. Isso significa que a IA não responde apenas a comandos. Ela entende o que já está em andamento, o que está bloqueado, quem é responsável por quê e o que precisa de atenção em seguida.

A vantagem vem da convergência:

O contexto vive onde o trabalho acontece, não em prompts colados ou ferramentas desconectadas.

Propriedade, cronogramas e dependências criam responsabilidade, não apenas insights.

Colegas de equipe de IA, como os Super Agentes, atuam continuamente, transformando sinais em ações sem acompanhamento manual.

Pronto para explorar os recursos de IA do ClickUp? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp. ✅