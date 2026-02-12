As ferramentas de codificação de IA prometem escrever todo o seu aplicativo, mas há um porém: sem um sistema para rastrear o que elas estão construindo, você está trocando um problema por outro.

Este guia orienta você sobre como usar o Devin AI para o desenvolvimento de startups, mantendo seus projetos organizados, sua equipe alinhada e seu código gerado por IA sob controle.

O que é o Devin AI?

O Devin AI é um engenheiro de software de IA autônomo criado pela Cognition AI. Ele pode escrever, depurar e implantar código de forma independente, do início ao fim. Pense nele menos como uma ferramenta de sugestão de código e mais como um desenvolvedor júnior em sua equipe, completo com seu próprio editor de código, navegador da web e shell de linha de comando.

Este agente de IA apresentou resultados impressionantes no SWE-bench, resolvendo 13,86% dos problemas, um benchmark que testa a capacidade de uma IA para resolver problemas reais de engenharia de software do GitHub. Este desempenho estabelece sua credibilidade como um programador de IA competente.

O Devin foi projetado para equipes de engenharia, especialmente startups com recursos limitados de desenvolvedores, que precisam acelerar sua velocidade de desenvolvimento e entregar produtos mais rapidamente.

Para uma startup, a pressão para construir e iterar rapidamente com uma equipe pequena é constante. Isso muitas vezes leva a uma escolha difícil entre desenvolver novos recursos ou corrigir bugs, causando o acúmulo de dívidas técnicas que consomem de 20 a 40% do tempo dos desenvolvedores. O Devin AI ajuda você a ampliar sua capacidade de engenharia sem contratar, automatizando tarefas repetitivas de codificação para que sua equipe possa se concentrar em trabalhos de alto impacto.

No entanto, transferir tarefas para uma IA cria um novo desafio: como gerenciar o trabalho? Sem um sistema de gerenciamento de projetos adequado, você pode perder o controle do que o Devin está construindo, criando uma dispersão de contexto — quando as equipes perdem horas procurando informações em aplicativos e plataformas desconectados — e tornando impossível manter a visibilidade.

Solução: elimine a dispersão de contexto e mantenha todo o desenvolvimento gerado por IA organizado, rastreado e revisado em um espaço de trabalho convergente como o ClickUp.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papos) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

O que o Devin AI pode fazer pelas equipes de startups

As startups estão em uma corrida constante contra o tempo, e uma equipe de engenharia limitada pode parecer um grande gargalo. Você está tentando construir um MVP, corrigir bugs e evitar que o backlog transborde, tudo ao mesmo tempo. Essa pressão sobre os recursos retarda o tempo de lançamento no mercado e pode levar ao esgotamento dos desenvolvedores.

O Devin AI se destaca na execução de tarefas bem definidas e repetitivas que, de outra forma, consumiriam o valioso tempo dos seus desenvolvedores. Ele atua como um multiplicador de força, lidando com o trabalho pesado para que sua equipe possa se concentrar na inovação.

Aqui estão as principais maneiras pelas quais as startups podem usar esse engenheiro de software de IA para obter uma vantagem competitiva: 🛠️

Crie e implante MVPs de ponta a ponta.

Colocar um produto mínimo viável (MVP) no mercado é fundamental para validar a ideia da sua startup, mas isso pode levar meses de trabalho de desenvolvimento. Esse atraso significa que você está gastando dinheiro e dando aos concorrentes a chance de alcançá-lo.

O Devin pode receber uma descrição detalhada de um aplicativo e criar um protótipo funcional do zero, reduzindo drasticamente esse ciclo.

O fluxo de trabalho é simples: o Devin configura o ambiente de desenvolvimento, escreve o código necessário, executa testes para garantir a funcionalidade e pode até mesmo implantar o aplicativo em produção. Isso permite que você obtenha feedback real dos usuários em dias ou semanas, e não em meses.

Aqui estão alguns exemplos de MVPs que o Devin pode construir:

Aplicativos web: páginas de destino, painéis de controle do usuário e aplicativos CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) simples usando estruturas comuns.

Integrações de API: ferramentas para conectar serviços de terceiros ou construir pipelines de dados internos.

Ferramentas internas: painéis de administração para gerenciar usuários, painéis de relatórios e scripts para automatizar processos internos.

💡 Dica profissional: o Devin funciona melhor com especificações claras e detalhadas. Solicitações vagas levam a resultados imprevisíveis. Para evitar isso, você precisa de um sistema para definir e rastrear requisitos. Obtenha visibilidade total do que o Devin está construindo, criando tarefas detalhadas para cada recurso no ClickUp.

Automatize correções de bugs e trabalhos em atraso

Para muitas startups, o acúmulo de bugs é uma fonte de estresse constante. Ele cresce mais rápido do que sua equipe consegue reduzir, levando a um produto cheio de bugs e a uma dívida técnica crescente. Os desenvolvedores são forçados a escolher entre corrigir problemas antigos e criar novos recursos que geram receita.

O Devin pode classificar autonomamente os problemas do seu backlog. Ele pode identificar a causa raiz de um bug, escrever o código para corrigi-lo e enviar a solução como uma solicitação pull no GitHub para sua equipe revisar.

Isso é ideal para lidar com itens comuns do backlog, como:

Atualizações de dependências: atualize pacotes desatualizados e resolva quaisquer problemas de compatibilidade que possam surgir.

Falhas nos testes: diagnostique o motivo da falha de um teste e implemente uma correção para que seu conjunto de testes seja aprovado novamente.

Pequenos bugs na interface do usuário: corrigir problemas de estilo, links quebrados ou problemas de exibição em diferentes dispositivos.

💡 Dica profissional: embora o Devin proponha a correção, um engenheiro humano deve sempre revisar o código antes de ele ser mesclado. Otimize todo o seu processo automatizando etapas repetitivas com o ClickUp Automations. Mantenha seu fluxo de trabalho suave e transparente, atribuindo automaticamente tarefas rotuladas como bugs ao Devin e atualizando os status com o ClickUp Automations.

Lide com migrações e refatorações de código

Alterações em grande escala na base de código, como atualizações de estrutura ou migrações de API, costumam ser tediosas, demoradas e arriscadas. Para uma pequena equipe de startup, esses projetos podem atrapalhar o roteiro do produto por semanas. Essa é outra área em que o Devin pode oferecer uma vantagem significativa.

Você pode delegar tarefas de refatoração bem definidas ao Devin, que pode aprender os padrões da sua base de código e aplicar alterações de forma consistente em centenas de arquivos. Isso libera seus desenvolvedores seniores para se concentrarem em desafios arquitetônicos mais complexos.

As tarefas comuns de migração para o Devin incluem:

Atualizações de linguagem ou estrutura: migrar uma base de código do Python 2 para o 3 ou converter componentes de classe React em componentes funcionais.

Migrações de API: atualização de todas as instâncias de um endpoint de API obsoleto em todo o aplicativo.

Aplicação do estilo de código: aplique novas regras de linting ou padrões de formatação de forma consistente em toda a base de código.

💡 Dica profissional: obtenha uma visão clara e abrangente do progresso da migração e garanta que nada seja perdido na refatoração, acompanhando cada etapa da migração com os campos personalizados do ClickUp.

Assista a este vídeo para saber como os agentes de IA podem ajudar a dimensionar seus processos de desenvolvimento:

Como funciona o Devin AI

É fácil pensar nas ferramentas de codificação de IA como uma “caixa preta”, o que pode ser inquietante quando você confia nela com sua base de código. Entender como o Devin funciona ajuda a desmistificar o processo e permite que você estruture as tarefas de forma mais eficaz. Ao contrário das ferramentas simples de autocompletar código, o Devin é um verdadeiro agente de IA com acesso ao seu próprio ambiente de desenvolvimento em sandbox.

Isso significa que ele não apenas sugere código, mas também trabalha ativamente nele. A arquitetura possui três componentes principais que permitem que ele funcione como um desenvolvedor humano.

Planejamento e raciocínio: antes de escrever qualquer código, o Devin divide uma tarefa em uma sequência lógica de etapas. Em seguida, ele explica seu plano para você, dando a você a chance de revisar sua abordagem e fornecer feedback.

Uso da ferramenta: o Devin tem seu próprio kit de ferramentas, incluindo um editor de código para escrever e modificar arquivos, um terminal para executar comandos e um navegador da web para consultar a documentação. Isso permite que ele execute tarefas complexas que exigem mais do que apenas a geração de código.

Controle de versão: o agente de IA se integra diretamente ao GitHub para criar ramificações, confirmar alterações e abrir solicitações de pull. Ele segue práticas padrão de desenvolvimento, tornando seu trabalho fácil de revisar e mesclar.

O Devin opera em um modelo human-in-the-loop. Ele trabalha de forma autônoma em uma tarefa, mas pausa e aguarda sua aprovação em pontos de verificação críticos. Isso garante que você sempre tenha a palavra final. Com o tempo, ele aprende lendo sua documentação e explorando sua base de código, adaptando-se aos padrões e normas específicos da sua equipe.

📚 Leia também: Como escolher plataformas de colaboração de código

Como começar a usar o Devin AI

via Devin AI

Integrar uma nova ferramenta poderosa como o Devin ao fluxo de trabalho da sua startup pode parecer uma tarefa difícil. Você pode se preocupar com uma configuração complicada, gerenciamento de permissões ou com a ferramenta não funcionar bem com sua pilha existente. Um processo de integração confuso pode levar à perda de tempo e a uma ferramenta que ninguém usa.

A boa notícia é que começar a usar o Devin é um processo estruturado. Uma integração adequada é a base para um desenvolvimento eficaz assistido por IA.

Inscreva-se e escolha um plano

Primeiro, você precisará criar uma conta na plataforma Cognition AI. Os planos do Devin são normalmente baseados no volume de uso, com diferentes níveis disponíveis dependendo de quanto você espera usá-lo. O modelo é baseado em sessões, o que significa que as tarefas consomem uma certa quantidade de tempo de computação.

Para uma startup, é aconselhável começar com um plano menor. Isso permite que você teste diferentes fluxos de trabalho e entenda seus padrões de uso antes de se comprometer com um plano maior e mais caro.

Depois de criar uma conta, a próxima etapa é conectar o Devin ao seu ecossistema de desenvolvimento. A integração mais importante é com o GitHub. Isso envolve instalar o aplicativo Devin GitHub e conceder a ele acesso aos repositórios nos quais você deseja que ele trabalhe. Você precisará conceder permissões de leitura/gravação para que ele possa criar ramificações e abrir solicitações de pull.

Você também pode conectar o Devin a outras ferramentas para um fluxo de trabalho mais integrado.

GitHub: instale o aplicativo, selecione quais repositórios o Devin pode acessar e configure as permissões de ramificação para proteger suas ramificações principais.

Slack: conecte sua conta para receber notificações em tempo real sobre o progresso do Devin e quando as solicitações de pull estiverem prontas para revisão.

Gerenciamento de projetos: vincule o Devin ao seu rastreador de problemas para facilitar a atribuição de tarefas.

O maior risco de adicionar uma nova ferramenta é criar outro silo de informações. Para evitar isso, centralize todo o seu trabalho de desenvolvimento — tanto humano quanto gerado por IA — em um único lugar. Vincule automaticamente pull requests e commits às suas tarefas do ClickUp usando a integração com o GitHub. Quando o Devin abre um PR, a tarefa correspondente é atualizada instantaneamente, eliminando a dispersão de contexto entre seu código e seu plano de projeto.

O ClickUp se integra ao GitHub

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado ao ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seus chats, tarefas, documentos e conhecimentos em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Sua primeira tarefa com o Devin AI

Mergulhar em um projeto enorme é uma receita para a frustração. Sua primeira tarefa com o Devin deve ser pequena, bem definida e de baixo risco. Isso ajudará você e sua equipe a entender seu fluxo de trabalho, recursos e limitações sem atrapalhar seu sprint.

Boas primeiras tarefas incluem atualizar uma única dependência, adicionar um recurso muito simples ou corrigir um bug bem documentado. O objetivo é aprender, não resolver imediatamente seu maior desafio de engenharia.

Escreva um prompt eficaz

A qualidade do trabalho do Devin está diretamente ligada à qualidade do seu prompt. Instruções vagas levam à perda de tempo e resultados imprevisíveis. Um ótimo prompt fornece ao Devin tudo o que ele precisa para ter sucesso sem ambiguidades.

Um prompt eficaz tem quatro partes principais:

Contexto: explique resumidamente o que a base de código faz e forneça quaisquer informações relevantes sobre o histórico.

Tarefa: Descreva a ação específica que você deseja que o Devin execute em termos claros e simples.

Restrições: liste todos os requisitos, padrões ou limitações que devem ser seguidos.

Critérios de sucesso: defina exatamente o que significa “concluído” para que você possa verificar o resultado.

Por exemplo, em vez de uma solicitação vaga como “Corrija o bug de login”, uma solicitação muito melhor seria: “Corrija o bug de login em que os usuários veem uma tela em branco após inserir as credenciais corretas. O problema está no arquivo auth.js. Adicione o tratamento de erros e exiba uma mensagem amigável ao usuário se a chamada da API falhar.”

💡 Dica profissional: facilite para que qualquer pessoa possa atribuir tarefas ao Devin corretamente, criando e armazenando modelos de prompts no ClickUp Docs e vinculando-os diretamente às tarefas.

Analise o plano e o raciocínio de Devin.

Antes de começar a codificar, o Devin apresenta seu plano. Esse é um ponto de verificação crítico para a supervisão humana. É sua oportunidade de detectar quaisquer mal-entendidos antes que eles se transformem em código ruim.

Ao revisar o plano, procure etapas lógicas, identificação correta de arquivos e uma abordagem que esteja alinhada com os padrões da sua equipe. Se algo parecer errado, você pode fornecer feedback e pedir ao Devin para ajustar seu plano. O rastreamento do raciocínio explica por que ele está tomando determinadas decisões, fornecendo informações valiosas sobre seu processo.

💡 Dica profissional: mantenha uma trilha de auditoria clara para todo o trabalho assistido por IA, documentando as revisões do plano nos comentários de tarefas do ClickUp. Isso cria um registro histórico de todos os comentários e aprovações, o que é inestimável para o controle de qualidade e a depuração posterior. Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo-os diretamente aos usuários nas tarefas e obtenha uma visão rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação.

Aprove a solicitação de pull.

Assim que o Devin concluir o trabalho, ele abrirá uma solicitação pull no GitHub contendo as alterações no código, quaisquer novos testes que ele escreveu e a documentação. Nesta fase, seu processo padrão de revisão de código assume o controle. O código gerado por IA deve ser examinado com o mesmo cuidado que o código escrito por humanos.

Durante a revisão, verifique:

Qualidade do código: o código segue os guias de estilo e as melhores práticas da sua equipe?

Cobertura de testes: o Devin adicionou ou atualizou testes para validar suas alterações?

Documentação: a descrição da solicitação de pull está clara e há comentários onde necessário?

Quando estiver satisfeito, você pode aprovar e mesclar o PR. É aqui que ter um sistema integrado compensa.

💡 Dica profissional: mantenha seu quadro de projetos perfeitamente sincronizado sem esforço manual, atualizando automaticamente o status das tarefas para “Concluído” ao mesclar uma solicitação de pull usando a integração ClickUp GitHub.

Melhores práticas para usar o Devin AI no fluxo de trabalho da sua startup

Dar à sua equipe acesso a uma ferramenta de IA poderosa sem um manual pode levar ao caos. Você pode acabar com um código cheio de bugs incorporado à produção ou com desenvolvedores perdendo tempo corrigindo os erros da IA. Para evitar isso, você precisa estabelecer práticas recomendadas claras sobre como sua equipe trabalha com o Devin. ✨

Comece aos poucos: comece com tarefas de baixo risco e não críticas para ajudar sua equipe a aprender os pontos fortes do Devin e como escrever prompts eficazes.

Defina critérios de aceitação claros: o Devin tem melhor desempenho quando há requisitos específicos e mensuráveis para o que significa “concluído”.

Mantenha a supervisão humana: sempre peça a um desenvolvedor humano para revisar e aprovar todas as solicitações de pull antes que elas sejam mescladas.

Use a proteção de ramificação: configure seus repositórios GitHub para exigir aprovações em ramificações protegidas, impedindo que o Devin mescle o código diretamente.

Acompanhe o trabalho da IA separadamente: diferencie entre as tarefas atribuídas ao Devin e as atribuídas aos desenvolvedores humanos para melhorar os relatórios e o acompanhamento da velocidade.

Documente o conhecimento tribal: mantenha sua mantenha sua documentação técnica atualizada para que o Devin possa aprender seus padrões e normas específicos de base de código.

Defina limites: defina claramente quais partes da base de código o Devin tem permissão para modificar e quais estão fora dos limites.

Filtre e crie relatórios com facilidade, garanta a aprovação do desenvolvedor sênior em cada PR gerado por IA e mantenha toda a sua documentação técnica e modelos de prompt em um só lugar, operacionalizando seu fluxo de trabalho no ClickUp.

💡 Dica profissional: visualize o progresso da sua equipe e compare a velocidade de desenvolvimento da IA com a humana para identificar gargalos e oportunidades de melhoria com os painéis do ClickUp.

Painéis ClickUp com atualizações alimentadas por IA

📚 Leia também: Como o ClickUp usa painéis personalizados para visibilidade em tempo real

Limitações do uso do Devin AI

Embora o Devin seja uma ferramenta poderosa, ele não é uma solução mágica. Compreender suas limitações é fundamental para definir expectativas realistas e evitar frustrações. Apresentar essas limitações com honestidade ajuda sua equipe a usar a ferramenta de maneira eficaz.

Decisões arquitetônicas complexas: o Devin é ótimo para seguir padrões existentes, mas não pode fazer escolhas de design de alto nível ou arquitetar um novo sistema do zero.

Requisitos ambíguos: solicitações vagas ou incompletas levarão a resultados imprevisíveis e, muitas vezes, incorretos.

Resolução de problemas inovadores: o Devin funciona melhor com tarefas semelhantes a problemas que já viu antes. Ele tem dificuldade com desafios verdadeiramente inovadores que exigem pensamento criativo e fora da caixa.

Código crítico para a segurança: você não deve delegar tarefas relacionadas à autenticação, criptografia ou manuseio de dados confidenciais a uma IA.

Depuração entre sistemas: diagnosticar problemas que abrangem vários microsserviços ou componentes de infraestrutura costuma ser muito complexo para o Devin lidar sozinho.

Limites da janela de contexto: para bases de código muito grandes e complexas, o Devin pode não ser capaz de manter todo o contexto necessário para executar uma tarefa corretamente.

Essas limitações tornam ainda mais crítico ter um processo robusto de gerenciamento de projetos. Você precisa de um sistema que garanta definições claras de tarefas, forneça modelos estruturados e imponha a supervisão humana em todos os pontos de verificação importantes.

📚 Leia também: Como usar o Hugging Face para implantação de IA

Alternativa ao Devin AI para o desenvolvimento de startups

Embora o Devin seja excelente na geração de código, ele é apenas uma peça do quebra-cabeça. As startups precisam de um sistema abrangente para gerenciar, rastrear e coordenar todo o trabalho de desenvolvimento, seja ele feito por humanos ou por IA.

Conciliar o Devin, o GitHub, o Slack e uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada cria exatamente o tipo de proliferação de ferramentas e de IA — a proliferação não planejada de ferramentas de IA desconectadas, sem supervisão ou estratégia, levando ao desperdício de dinheiro e à duplicação de esforços — que retarda as equipes.

Centralize o gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em um só lugar com o ClickUp para eliminar esse problema.

Mantenha notas, tarefas e bate-papos relacionados ao código à mão com a Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp

O espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp — uma plataforma única e segura onde projetos, documentos, conversas e inteligência contextual de IA funcionam juntos de maneira integrada — reúne tudo, com o ClickUp Brain fornecendo inteligência em todo o seu espaço de trabalho.

Criação de tarefas com tecnologia de IA: gere descrições detalhadas de tarefas, subtarefas e critérios de aceitação a partir de um prompt simples usando o ClickUp Brain.

Gerenciamento de conhecimento: encontre instantaneamente o contexto de que você precisa pesquisando em todos os seus documentos, tarefas e comentários do ClickUp com o ClickUp Brain.

Assistência à automação: economize tempo configurando regras complexas de roteamento e atualização de status usando linguagem natural no ClickUp.

Capacite até mesmo membros da equipe sem conhecimentos técnicos para executar tarefas de desenvolvimento com profundo entendimento do projeto — o Codegen Agent da ClickUp traz recursos de codificação com IA diretamente para o seu hub de gerenciamento de projetos.

Suporte ao cliente: transforme tickets de suporte em correções reais, permitindo que os agentes gerem alterações de código com base nos problemas relatados.

Gerentes de produto: transforme documentos de requisitos de produto (PRDs) em protótipos funcionais sem esperar pelos ciclos de engenharia.

Engenharia e controle de qualidade: automatize a criação de conjuntos de testes diretamente a partir dos requisitos, ajudando sua equipe a entregar mais rapidamente e com mais confiança.

Saiba mais sobre como automatizar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento com o ClickUp:

Alternativas ao Devin AI para equipes de startups

O Devin é um agente autônomo poderoso, mas não é a única ferramenta de codificação de IA disponível no mercado. A escolha certa para sua startup depende da necessidade de uma ferramenta para auxiliar seus desenvolvedores ou para delegar tarefas.

Aqui está uma comparação rápida de algumas ferramentas populares para codificação.

Ferramenta Ideal para Recurso principal Consideração GitHub Copilot Autocompletar código no editor Sugestões em tempo real enquanto você digita Requer um ser humano para conduzir todo o desenvolvimento Cursor Edição de código com prioridade em IA Geração de código baseada em chat no IDE Ainda requer supervisão constante do desenvolvedor. Replit Agent Protótipos rápidos Ambiente de desenvolvimento baseado em navegador Limitado para aplicações de produção complexas. Claude/ChatGPT Explicação e trechos de código Assistência conversacional para código Sem integração direta com sua base de código Devin AI Conclusão autônoma de tarefas Desenvolvimento completo com saída de RP Requer definições de tarefas claras e bem definidas.

A maioria das alternativas são assistentes de código, projetados para aumentar o fluxo de trabalho de um desenvolvedor, em vez de trabalhar de forma independente. O Devin se destaca por sua capacidade de lidar com tarefas inteiras de forma autônoma. Independentemente da ferramenta que você escolher, ainda precisará de uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos para acompanhar e coordenar todo o trabalho.

💡O ClickUp Brain funciona como seu parceiro de codificação dentro do ClickUp.

Gerencie seus fluxos de trabalho de desenvolvimento de startups com o ClickUp

O Devin AI oferece uma maneira poderosa para as startups multiplicarem sua produção de engenharia, mas é mais eficaz quando usado para tarefas de codificação bem definidas e repetíveis, com critérios de aceitação claros. A supervisão humana não é apenas uma sugestão; é essencial. O código gerado por IA requer o mesmo nível de rigor de revisão que o código escrito por humanos. Começando com tarefas pequenas e de baixo risco, sua equipe pode desenvolver a capacidade de criar fluxos de trabalho eficazes de solicitação e revisão. 🤩

Gerenciar um fluxo de trabalho assistido por IA requer visibilidade, coordenação e processos claros. Construa a base de gerenciamento de projetos para sua startup alimentada por IA com o ClickUp. Comece gratuitamente com o ClickUp e reúna todo o seu trabalho de desenvolvimento — humano e gerado por IA — em um espaço de trabalho unificado.

Perguntas frequentes

O Devin pode criar MVPs funcionais para aplicativos da web, ferramentas internas e integrações de API quando recebe especificações claras. No entanto, produtos complexos com arquiteturas inovadoras ainda se beneficiam do envolvimento de desenvolvedores humanos no planejamento e na supervisão.

O Devin requer contexto técnico para ter um bom desempenho, pois você precisará fornecer instruções claras e entender as solicitações de pull. Fundadores sem conhecimentos técnicos podem usar o Devin de forma eficaz, estabelecendo uma parceria com um consultor técnico para lidar com a revisão e supervisão do código.

O Devin mostra seu raciocínio e faz pausas para aprovação em pontos de verificação importantes, e todas as solicitações de pull devem ser revisadas antes da fusão. Você deve planejar que um desenvolvedor sênior revise a produção do Devin para cada tarefa atribuída.

O Devin usa um modelo de preços baseado em sessões, no qual as tarefas consomem tempo de computação, com diferentes níveis de planos disponíveis. Entre em contato diretamente com a Cognition AI para obter detalhes sobre os preços atuais que se adequam ao uso esperado da sua startup.

O Devin aumenta a capacidade dos desenvolvedores ao lidar com tarefas repetitivas, mas não substitui os desenvolvedores humanos que tomam decisões arquitetônicas e lidam com a resolução de problemas complexos. Pense no Devin como um multiplicador de força para sua equipe existente.

Evite delegar códigos críticos para a segurança, decisões arquitetônicas complexas e problemas novos que exigem soluções criativas. O Devin se destaca em tarefas bem definidas e repetíveis, com padrões documentados e critérios de aceitação claros.