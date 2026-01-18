Mais de 50 prompts Nano Banana: prompts de imagens criativas para despertar ideias

Você conhece esse momento: você tem uma imagem clara em mente, digita um prompt e o primeiro resultado é quase perfeito.

Então você faz ajustes, e o ângulo da câmera muda, as características faciais se alteram e o “mesmo” personagem de repente parece uma pessoa diferente. Se você cria recursos visuais para histórias, aulas, miniaturas ou publicações, essa alternância pode se tornar cansativa rapidamente.

É aí que os prompts do Nano Banana ajudam. São instruções curtas e focadas para o Nano Banana que se concentram nos detalhes mais importantes.

Isso é especialmente importante, pois 83% dos profissionais criativos já utilizam ferramentas de IA generativa em trabalhos de design e criativos.

Neste guia, você aprenderá o que são prompts Nano Banana e como escrever os melhores. Você também receberá 50 prompts prontos para uso, variações de prompts, ideias para workshops em equipe e um fluxo de trabalho ClickUp AI para levá-lo do conceito à execução do conteúdo.

O que são prompts Nano Banana?

Os prompts do Nano Banana são instruções curtas e específicas que você dá ao Nano Banana (e ao Nano Banana Pro) para gerar uma nova imagem ou editar uma imagem existente.

Pense neles como uma mini especificação: o que você deseja criar, o que a câmera deve fazer (close-up vs. tomada em ângulo baixo), como deve ser a iluminação (luz natural vs. iluminação de estúdio) e o que deve permanecer igual (traços faciais, textura natural da pele, estilo geral).

O Google descreve o Nano Banana como o recurso nativo de geração de imagens do Gemini, onde você pode trabalhar com texto, imagens ou ambos para criar e refinar recursos visuais em um fluxo conversacional.

O Nano Banana é o modelo “Flash Image” mais rápido para iterações rápidas, enquanto o Nano Banana Pro é o modelo “Pro Image” voltado para resultados de alta fidelidade, especialmente quando a renderização do texto precisa ser nítida e legível.

✅ A maioria das pessoas usa os prompts do Nano Banana de duas maneiras:

Geração de imagens apenas com texto , onde você descreve o assunto, o fundo, a paleta de cores e o estilo em um prompt compacto.

Geração e edição de imagens com uma imagem carregada, onde você anexa uma imagem de referência ou imagem de entrada e diz o que alterar, mantendo os mesmos detalhes individuais, estrutura facial e iluminação.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas

Por que os prompts Nano funcionam para escritores e criadores

Se você escreve, ensina, projeta ou envia conteúdo com prazo determinado, não precisa de um prompt de 200 palavras. Você precisa de um prompt que diga ao modelo o que manter estável.

Os prompts Nano funcionam porque obrigam você a escolher os poucos detalhes que realmente alteram o resultado. Alguns deles são:

Enquadramento e ângulo da câmera, como close-up, nível dos olhos ou ângulo baixo

Foco como uma profundidade de campo rasa e foco nítido

Iluminação como luz natural, iluminação de estúdio, hora dourada, alto contraste, sombras profundas, sombras suaves

Placa de fundo e paleta de cores, como fundo cinza claro, fundo azul, fundo branco, cores saturadas, linhas limpas

Eles também funcionam porque o Nano Banana foi criado para iterações rápidas e edições direcionadas. O Google destaca explicitamente recursos como consistência de caracteres, combinação de fotos e edições locais para o Nano Banana.

Você também pode acessar controles mais precisos no Nano Banana Pro, incluindo renderização avançada de texto, controles de ângulo da câmera e proporção da imagem e resolução 2K.

Para escritores e educadores, esse efeito de “inspiração inicial” é real.

Uma grande experiência sobre redação de contos descobriu que o acesso a ideias de IA generativa melhorou a forma como as histórias foram avaliadas (especialmente para escritores menos criativos), embora também tenha tornado os resultados mais semelhantes entre si.

Essa é uma boa opção quando você precisa de um ponto de partida rápido e, em seguida, pode personalizá-lo.

📮 ClickUp Insight: nossa pesquisa sobre maturidade em IA revelou que 33% das pessoas resistem à adoção de novas ferramentas, enquanto apenas 19% implementam e escalam a IA rapidamente. Quando cada novo recurso é introduzido como um aplicativo, login ou fluxo de trabalho adicional a ser dominado, as equipes rapidamente ficam cansadas da ferramenta. O ClickUp Brain resolve essa lacuna operando em um espaço de trabalho unificado e integrado, onde as equipes já se organizam e se comunicam. Ele integra vários modelos de IA, geração de imagens e raciocínio avançado diretamente no ambiente onde o trabalho é realizado.

Como usar os prompts Nano Banana (passo a passo)

Os prompts Nano Banana permitem criar imagens realistas e de alta resolução com apenas um prompt. Vamos verificar cada etapa de como aproveitar ao máximo esses prompts:

Etapa 1: escolha o modelo com base no que você precisa

Use o Nano Banana quando quiser iterações rápidas e edições ágeis.

Use o Nano Banana Pro quando precisar de uma renderização de texto mais limpa, controle de layout mais rigoroso ou fidelidade mais nítida (saída 2K e controles mais precisos).

Etapa 2: Decida se você está gerando ou editando

Você obterá resultados mais claros ao escolher um caminho antecipadamente:

A geração começa apenas com texto e oferece mais liberdade criativa.

A edição começa a partir de uma imagem carregada ou anexada como referência e é ideal para manter as mesmas características faciais individuais e consistentes.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de produtividade com IA

Etapa 3: Escreva um prompt “nano” que controle apenas os fatores importantes

Comece com uma linha curta que inclua

Assunto + intenção

Ângulo da câmera + enquadramento (close-up, close-up extremo, nível dos olhos, ângulo baixo)

Dica de foco (profundidade de campo rasa, foco nítido)

Dica de iluminação (iluminação natural, iluminação de estúdio, alto contraste)

Fundo ou paleta (fundo branco, fundo cinza claro, fundo azul)

Etapa 4: Fixe a identidade com uma imagem de referência quando a consistência for importante

Se você estiver criando uma série, não confie apenas no texto. Anexe uma imagem de referência e diga ao modelo o que não deve mudar, como:

Estrutura facial e características faciais

Textura natural da pele e detalhes da textura da pele

Mesmo ângulo de câmera e estilo geral

As orientações do próprio Google enfatizam o uso do modelo para consistência de caracteres e edições iterativas, exatamente o que uma imagem de referência ajuda você a fazer.

📖 Leia também: Como escrever um briefing criativo de marketing

Etapa 5: use uma linguagem precisa ao enviar uma imagem

Aqui está um exemplo de um formato confiável que mantém as edições organizadas:

Usando a imagem enviada, [adicionar/remover/alterar] [coisa]

Mantenha [o que não deve mudar]

Combine [detalhes de iluminação, ambiente circundante, estética geral]

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de marketing para conteúdo

Etapa 6: itere com uma alteração por vez

Se o resultado não for o esperado, provavelmente você está mudando muitas coisas de uma só vez.

Aperte o ciclo tentando esta ordem:

Identidade → enquadramento → iluminação → gradação de cores → fundo → renderização de texto

Etapa 7: quando precisar de layout e texto legível, solicite diretamente

O Nano Banana Pro foi projetado para textos mais precisos e controles mais exatos. Se o texto for importante, solicite-o de forma clara e especifique o posicionamento (metade esquerda ou direita), o estilo da fonte (sans serif) e o contraste (preto de alto contraste sobre fundo branco).

📖 Leia também: Como mudamos da criação de conteúdo para a produção de conteúdo

50 prompts Nano Banana para experimentar

Quanto mais específicas e detalhadas forem suas sugestões, melhor será a imagem que você receberá. Aqui estão 50 sugestões Nano Banana que você pode usar para melhorar suas imagens:

1–35: Gere novas imagens (somente texto)

Mulher jovem, close-up, nível dos olhos, luz natural, profundidade de campo rasa, sombras suaves, textura natural da pele, fundo cinza claro, alta resolução

Mulher jovem, close-up extremo, foco nítido, alto contraste, sombras profundas, iluminação natural, textura de pele realista, fundo minimalista. Retrato de uma jovem mulher com um sorriso cúmplice, hora dourada, alto realismo, reflexos sutis, paleta de cores quentes, altamente detalhado. Retrato de rua hiper-realista, ângulo baixo, sombras longas, cores saturadas, quadro de cena de filme, traços faciais nítidos Retrato de estúdio, iluminação de estúdio, alto contraste, sombras suaves, textura natural da pele, fundo branco, alto nível de detalhes Foto editorial, close-up, foco nítido, profundidade de campo rasa, esquema de cores neutras, fundo limpo, alto realismo Retrato de beleza, close-up extremo, sardas visíveis, textura natural da pele, luz natural, foco nítido na íris, reflexos sutis Retrato de perfil, nível dos olhos, luz natural suave, sombras suaves, estrutura facial nítida, fundo discreto, alto realismo Retrato de alta moda, ângulo baixo, sombras profundas dramáticas, paleta de cores ousadas, foco nítido, altamente detalhado Retrato ao ar livre, hora dourada, gradação de cores quentes, sombras suaves, close-up, árvores ao fundo com profundidade de campo rasa, alto realismo. Retrato em preto e branco, preto de alto contraste, foco nítido, efeito de granulação de filme, close-up extremo, traços faciais expressivos Imagem cinematográfica, rua chuvosa, alto contraste, sombras profundas, reflexos no pavimento, quadro amplo, gradação de cores melancólica.

Retrato cinematográfico, rua à noite, reflexos de néon, alto contraste, sombras profundas controladas, profundidade rasa, alto realismo Retrato de moda, nível dos olhos, luz da janela, sombras suaves, textura natural da pele, fundo neutro, alto nível de detalhes Lookbook com estilo urbano, hora dourada, sombras longas, cores saturadas, ambiente circundante visível, alta resolução Foto realista de comida, panquecas de morango, close-up, profundidade de campo rasa, iluminação natural, sombras suaves, alto nível de detalhes Foto do produto: caderno com tema de banana, iluminação de estúdio, alto contraste, fundo branco, detalhes nítidos, alta resolução

Imagem do produto em destaque, smoothie de banana na mesa, iluminação de estúdio, sombras suaves, reflexos sutis no vidro, fundo branco, alto nível de detalhes Cena aconchegante em um café, hora dourada quente, sombras suaves, profundidade de campo rasa, pessoas em foco nítido, bokeh de fundo

Cena futurística de laboratório, esquema de cores bacana, alto nível de detalhes, alto realismo, superfícies reflexivas, iluminação de estúdio, quadro nítido Foto de pôster de viagem, cena no deserto, hora dourada, sombras longas, quadro amplo, fundo minimalista, composição limpa Foto fotorrealista de comida, panquecas de morango, close-up, profundidade de campo rasa, iluminação natural, sombras suaves, grande detalhe

Retrato, fundo cinza claro, sombras suaves, luz natural, profundidade de campo rasa, alto realismo, alta resolução Cena de filme, mesa de cozinha, iluminação natural, profundidade de campo rasa, reflexos sutis, gradação de cores quentes, quadro amplo Foto de arquitetura, foto em ângulo baixo, sombras profundas, alto contraste, cores brilhantes, alto nível de detalhes, linhas nítidas Estudo de textura macro, close-up extremo, foco nítido, alto contraste, sombras profundas, alto realismo, alta resolução Retrato de rua, nível dos olhos, luz natural, sombras suaves, textura realista da pele, ambiente circundante visível, alto realismo. Retrato de estúdio, fundo branco, alto contraste, sombras definidas nas bochechas, foco nítido, ultra-realista, alta resolução Retrato ao ar livre, luz natural nublada, sombras suaves, paleta de cores neutras, foco nítido, alto realismo Foto editorial bonita, close-up, profundidade de campo rasa, gradação de cores quentes, foco nítido nos olhos, alto realismo Conceito criativo de personagem, design de personagem inspirado em abacaxi, altamente detalhado, cores brilhantes, fundo limpo, iluminação intensa, contornos nítidos, alta resolução.

Design de personagens, mensageiro futurista, cores saturadas, foco nítido, linhas limpas, alto nível de detalhes, alta resolução Estilo de fotos reais, momentos espontâneos nas ruas, luz natural, profundidade de campo rasa, reflexos sutis, alto realismo. Produto em plano inclinado, fundo branco, sombras suaves, objetos espaçados uniformemente, alto nível de detalhes, alta resolução Natureza morta minimalista, fundo azul, objeto com destaque em vermelho vivo, composição clean, foco nítido, alto contraste

36–45: Cartazes, banners e arte linear

Design minimalista de pôster, arte linear, linhas limpas, alto contraste preto sobre fundo branco, fonte sans serif, renderização de texto nítida.

Pôster de marca moderna, fundo azul, cores brilhantes, fonte sans serif em negrito, texto em inglês centralizado, renderização de texto limpa Pôster com layout dividido, imagem na metade direita, tipografia na metade esquerda, fundo branco, espaçamento uniforme, fonte sans serif, renderização de texto limpa. Capa de revista, retrato em close-up, título na metade esquerda, subtítulo na metade direita, fonte sans serif, renderização de texto limpa, alta resolução

Banner de evento de tecnologia, fundo azul, destaque em vermelho brilhante, fonte sans serif em negrito, renderização de texto nítida, alta resolução Maquete de capa de livro, fundo branco, paleta de cores minimalista, título em inglês, renderização de texto limpa, alto realismo Conceito de capa de álbum, escultura abstrata de banana, iluminação forte de estúdio, alto contraste, reflexos sutis, cores saturadas Conjunto de ícones, tema banana, arte linear, linhas limpas, espaçamento uniforme, fundo branco, preto de alto contraste Ilustração em linha, linhas limpas, sombreamento mínimo, fundo branco, preto de alto contraste, detalhes nítidos Maquete de rótulo de embalagem, fundo branco, fonte sans serif, texto em inglês, renderização de texto limpa, preto de alto contraste, proporção 1:1

46–50: Prompts de edição (use uma imagem carregada ou uma imagem de referência)

Usando a imagem de referência anexada, adicione reflexos sutis nos olhos e nas joias, mantenha a textura natural da pele, mantenha sombras suaves e mantenha a mesma aparência individual. Usando a imagem carregada, aumente o contraste e aprofunde as sombras, mantenha as características faciais e a estrutura facial idênticas e preserve a iluminação natural.

48. Usando a imagem de referência, crie uma versão monocromática com tons de preto de alto contraste, mantenha o foco nítido e mantenha um fundo limpo.

49. Usando a imagem de entrada, mude o ambiente ao redor para um escritório moderno, mantenha o mesmo ângulo da câmera, mantenha a iluminação realista e mantenha as características faciais consistentes.

50. Usando a imagem carregada, ajuste a gradação de cores para obter um aspecto de cena de filme quente, mantenha a textura da pele, mantenha o foco nítido e mantenha o estilo geral consistente.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo

7 variações impactantes de prompts Nano que você pode usar

Os prompts do Nano Banana ficam mais fáceis quando você para de reescrever do zero e começa a reutilizar “prompt shells”. Você mantém a estrutura e troca uma variável de cada vez.

1) O “prompt do diretor” para retratos rápidos e realistas

Use quando quiser fotos reais com características faciais consistentes:

Mulher jovem, close-up, nível dos olhos, luz natural, profundidade de campo rasa, sombras suaves, textura natural da pele, fundo cinza claro, alta resolução

Trocas rápidas para efeitos adicionais:

tomada em ângulo baixo para drama

hora dourada para aquecer

alto contraste e sombras profundas para um clima mais nítido

2) A edição de “bloqueio de identidade” para o mesmo indivíduo em todas as iterações

Use quando a consistência dos personagens for importante (séries e avatares consistentes):

Usando a imagem de referência anexada, mantenha a mesma pessoa e estrutura facial.

Mantenha as características faciais e a textura natural da pele

Mantenha a iluminação natural e o foco nítido

Altere apenas [fundo | paleta de cores | roupa | ambiente circundante]

3) A “troca de fundo” para ativos limpos e repetíveis

Use quando o assunto estiver correto, mas o fundo estiver errado:

Usando a imagem de entrada, mantenha as características faciais e a textura da pele.

Substitua o fundo por um fundo branco (ou azul).

Corresponda os detalhes de iluminação originais

4) O shell “foco e lente” para profundidade instantânea

Use quando a imagem parecer sem graça:

Close-up extremo, profundidade de campo rasa, foco nítido nos olhos, desfoque suave do fundo, alto realismo

5) A “imagem cinematográfica” (aparência de cena de filme)

Use isso quando quiser um clima que pareça uma cena de filme: ângulo baixo, alto contraste, sombras profundas, hora dourada, sombras longas, reflexos sutis, cores saturadas, alto nível de detalhes, gradação de cores, ambiente ao redor visível, alto realismo.

Se o visual ficar muito agressivo, suavize-o com “sombras suaves” e “iluminação natural”.

📖 Leia também: Modelos de marketing para experimentar

6) O “pôster da marca” (renderização de texto e controle de layout)

Use isso quando precisar de tipografia legível e regras de composição:Fundo branco, linhas limpas, fonte sans serif, texto em inglês “believe”, renderização de texto nítida, título na metade esquerda, subtítulo na metade direita, espaçamento uniforme, alta resolução, destaque em vermelho brilhante, estética minimalista geral.

Se você quiser um visual gráfico mais forte, use preto de alto contraste e simplifique o esquema de cores.

📖 Leia também: Ferramentas de conteúdo de IA para criadores

7) O empurrãozinho da “transferência de estilo”

Use quando você gosta da composição, mas quer uma nova vibe:

Usando a imagem de referência, mantenha o mesmo ângulo da câmera e a mesma estrutura facial.

Aplique a transferência de estilo a [arte linear | cena de filme | editorial ultrarrealista]

Mantenha a estética geral e ajuste apenas o esquema de cores.

O Google destaca as mudanças de estilo a partir de uma imagem de referência como um fluxo de trabalho compatível (pegue a textura, cor ou estilo de uma foto de referência e aplique-os), portanto, esse é um processo prático a ser lembrado.

📖 Leia também: Prompts de escrita para criadores

Usando prompts Nano para criatividade em equipe e workshops

Os prompts Nano funcionam bem em grupos porque todos começam com a mesma restrição. Você gasta menos tempo discutindo ideias em branco e tem mais tempo para reagir a novas ideias e expressões.

✅ Aqui estão algumas maneiras práticas de executá-lo (junto com alguns recursos úteis do ClickUp):

Aquecimento antes do brainstorming

Escolha um prompt compartilhado do Nano Banana e uma imagem de referência compartilhada.

Defina um cronômetro de 3 minutos para a saída inicial.

Defina um cronômetro de 2 minutos para uma variação (altere apenas a iluminação ou o fundo)

Faça uma rápida apresentação e, em seguida, passe para o brainstorming real.

Mantenha o prompt de aquecimento simples. Controle apenas o ângulo da câmera, a iluminação e o fundo. Deixe o modelo preencher o resto.

💡 Dica profissional: coloque o prompt de aquecimento no topo de um documento do ClickUp e, em seguida, vincule esse documento a um quadro branco do ClickUp ao lado dos resultados para que o “prompt + imagem” permaneçam emparelhados. Coloque um link em seus documentos do ClickUp com suas sugestões ao lado da imagem gerada no ClickUp Whiteboards Você também pode armazenar sua biblioteca de prompts no Docs Hub do ClickUp, o local centralizado onde todos os seus documentos e wikis ficam armazenados. Isso pode ajudar sua equipe a pesquisar e abrir o documento de prompt certo sem precisar passar por vários documentos e espaços de trabalho.

Quebra-gelos criativos em reuniões

Todos usam o mesmo assunto e o mesmo ângulo de câmera.

Cada pessoa altera uma variável (paleta de cores, fundo ou profundidade)

Vote na versão que melhor corresponde ao objetivo (slide de aula, quadro de história, miniatura, pôster).

É aqui que uma formulação precisa ajuda. Se você deseja consistência, peça às pessoas que usem a mesma imagem de referência ou a mesma imagem de referência anexada.

💡 Dica profissional: coloque o resultado de cada pessoa em um quadro branco do ClickUp, adicione uma nota adesiva com o prompt exato usado e, em seguida, converta a nota adesiva vencedora em uma tarefa do ClickUp para acompanhamento. Converta facilmente suas notas adesivas no ClickUp Whiteboards em tarefas dedicadas do ClickUp

Oficinas de inovação

Em sessões mais longas, use prompts Nano para explorar direções rapidamente e, em seguida, convergir.

Rodada 1: Gere 10 orientações gerais com prompts curtos

Rodada 2: Escolha os três melhores e, em seguida, refine a identidade e o enquadramento.

Rodada 3: Bloqueie uma lista compartilhada de “não alterar” (características faciais, regras de renderização de texto, esquema de cores)

Você pode designar uma pessoa para monitorar o desvio dos prompts. Ela manterá o prompt de linha de base estável para que suas imagens não se desviem.

💡 Dica profissional: Mantenha suas regras de prompt em um ClickUp Doc, destaque a linha de ação e crie uma tarefa a partir dela, por exemplo, “Crie 5 variações com fundo azul e renderização de texto limpa”. Se a revisão for detalhada, anexe as imagens à tarefa e use o recurso de revisão do ClickUp para fixar o feedback diretamente no visual, atribuir comentários e resolvê-los quando corrigidos. Anote arquivos multimídia e PDFs para facilitar a colaboração usando o Proofing no ClickUp

Sessões de storyboard

Se você criar um storyboard de conteúdo, os prompts se tornarão sua lista de filmagens.

Defina de 6 a 10 quadros e atribua um quadro por pessoa.

Padronize as dicas da câmera (nível dos olhos, close-up, ângulo baixo)

Padronize a iluminação (luz natural ou iluminação de estúdio)

Mantenha a proporção consistente entre os quadros

💡 Dica profissional: você pode criar o storyboard em um quadro branco do ClickUp, adicionar cada quadro como um bloco e, em seguida, inserir a tarefa relacionada e o prompt Doc ao lado dele. Você pode adicionar imagens geradas em sequências para ideação com o ClickUp Whiteboards. O ClickUp permite adicionar tarefas e documentos a um quadro branco e editá-los a partir da tela, para que o storyboard, os prompts e as atribuições permaneçam conectados.

📽️ Assista ao vídeo: Você ainda faz cópias e colagens manuais, cria tarefas ou faz agendamentos? Este vídeo explica como utilizar ferramentas de automação de IA para eliminar tarefas monótonas.

Alternativas ao Nano Banana para explorar

Crie imagens gráficas com um único prompt e eleve o nível do seu conteúdo com o ClickUp Brain

Quando você está testando ideias visuais, a parte mais difícil raramente é a primeira imagem. É tudo ao redor dela: alternar entre ferramentas para gerar, revisar, aprovar e enviar, e então perder o fio da meada do que você já decidiu.

Essa “dispersão do trabalho ” fica ainda pior com a dispersão da IA, em que o trabalho criativo é dividido entre diferentes modelos e ferramentas de IA.

O ClickUp resolve isso sendo um espaço de trabalho de IA convergente para equipes, onde você pode gerar recursos visuais, transformar decisões em tarefas e manter a execução em andamento no mesmo lugar.

🧠Você sabia? Pesquisas relacionadas ao “toggle tax” (imposto de alternância ) relataram que os trabalhadores alternavam entre aplicativos cerca de 1.200 vezes por dia, o que somava quase quatro horas por semana gastas em reorientação.

📖 Leia também: Software de redação com IA para equipes

Gere recursos visuais dentro do ClickUp Brain com o Gerador de Imagens com IA.

Transforme suas sugestões em imagens realistas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain inclui um gerador de imagens com IA que você pode executar diretamente no local de trabalho (por exemplo, a partir de comentários de tarefas ou outras interfaces do ClickUp onde as ferramentas de IA estão disponíveis).

Adicione sua sugestão, gere várias opções e, em seguida, mantenha a melhor para passar para a revisão e entrega sem copiar o contexto entre as ferramentas. Você pode gerar até 10 imagens a partir de uma única sugestão, tornando a iteração rápida muito menos trabalhosa.

Aqui estão os prompts completos que você pode colar no gerador de imagens do ClickUp Brain (troque apenas 1–2 variáveis por iteração para evitar desvios):

1. Retrato (limpo, editorial)

“Mulher jovem, close-up, nível dos olhos, profundidade de campo rasa, foco nítido, textura natural da pele, luz natural, sombras suaves, fundo cinza claro, reflexos sutis nos olhos, alto realismo, alta resolução, ângulo da câmera fixo, quadro centralizado, proporção 4:5”

2. Retrato (dramático, cinematográfico)

“Mulher jovem, close-up extremo, alto contraste, sombras profundas, foco nítido nas características faciais e na estrutura facial, iluminação natural, textura de pele hiper-realista, cena de filme, ambiente ao redor desfocado, alto nível de detalhes, alta resolução, proporção de 1:1”

3. Rua na hora dourada

“Tomada em ângulo baixo, jovem caminhando na rua da cidade, hora dourada, sombras longas, cores saturadas, alto realismo, alto nível de detalhes, reflexos sutis no pavimento, gradação de cores cinematográfica, foco nítido no objeto, profundidade de campo rasa, quadro amplo, proporção de 16:9”

4. Pôster minimalista (tipografia + layout)

“Fundo branco, linhas limpas, ilustração de banana em linha, preto de alto contraste, fonte sans serif, título em inglês na metade esquerda, texto de apoio abaixo, elemento gráfico na metade direita, grade com espaçamento uniforme, detalhes nítidos, renderização de texto nítida, destaque em vermelho brilhante, alta resolução”

5. Banner moderno (cor forte)

“Fundo azul, cores brilhantes, paleta de cores saturadas, gráfico no estilo de produto com composição limpa, fonte sans serif, texto em inglês na parte superior, foco nítido, iluminação de estúdio, sombras suaves, detalhes claros, alta resolução, proporção de 16:9”

6. Conjunto de ícones (simples + consistente)

“Conjunto de ícones de arte linear, tema morango, linhas limpas, espaçamento uniforme, fundo branco, preto de alto contraste, espessura de traço consistente, sombreamento mínimo, detalhes nítidos, alta resolução”

📖 Leia também: Como mudamos da criação de conteúdo para a produção de conteúdo com o ClickUp

Pratique prompts de forma eficiente com o ClickUp BrainGPT.

Use sua voz para capturar ideias gerais de prompts e convertê-las em texto com o Talk to Text do ClickUp BrainGPT

Se você deseja melhorar rapidamente suas sugestões, a consistência é mais importante do que longas sessões. O ClickUp BrainGPT oferece suporte ao Talk to Text (para que você possa falar uma ideia geral e transformá-la em texto utilizável) e pesquisar no ClickUp, na web e em aplicativos conectados quando precisar recuperar contextos ou referências anteriores.

Aqui está uma rotina simples que se adapta a escritores, criadores e educadores:

Dite uma ideia visual aproximada com o Talk to Text e peça ao ClickUp BrainGPT para reescrevê-la como 5 prompts com diferentes ângulos de câmera e detalhes de iluminação.

Pesquise seus chats/documentos/tarefas anteriores com o Enterprise Search para encontrar o que funcionou da última vez (por exemplo, “encontre o prompt do pôster que produziu a renderização de texto mais nítida”).

Troque de modelo quando for útil. O ClickUp BrainGPT permite que você altere o modelo de IA para ChatGPT, Claude ou Gemini (no entanto, observe que os modelos externos não usarão o conhecimento do seu espaço de trabalho do ClickUp da mesma forma que o “ClickUp Brain”).

💡 Dica profissional: use o ClickUp Agents para manter a produção criativa em movimento em toda a sua equipe. Use a automação baseada em gatilhos para concluir tarefas e ações automaticamente com o ClickUp Agents Depois de ter um visual utilizável, o gargalo muda para a coordenação: ciclos de revisão e “Quem fará o que a seguir?” Os agentes de IA do ClickUp podem ser executados com base em gatilhos (como uma mudança de status) e realizar ações como criar documentos ou tarefas com IA. Aqui está uma configuração rápida e prática do ClickUp Agents que você pode experimentar: Crie um Agente Autopilot na sua Lista criativa que é acionado quando o status de uma tarefa muda para “Revisão”.

Nas instruções do agente, peça para (1) postar um comentário que verifique os detalhes necessários (proporção da imagem, fundo, iluminação, ângulo da câmera, notas de renderização de texto) e (2) criar um breve documento de revisão com IA que resuma o que mudou e quais comentários são necessários.

Se a tarefa estiver com informações importantes faltando, peça para criar uma subtarefa com IA (exemplo: “Crie 3 variações com sombras mais suaves” ou “Corrija a legibilidade do texto em inglês”). Isso mantém a transição entre “ideia criativa → execução” eficiente, sem transformar sua sessão de prompts em trabalho administrativo.

Veja como você pode criar seu próprio agente de IA no ClickUp.

Leve seu fluxo de trabalho de imagens ainda mais longe com o ClickUp

Os prompts Nano Banana ajudam você a agir rapidamente quando mantém a direção clara. Você obtém melhores resultados quando controla os fundamentos: ângulo da câmera, enquadramento, iluminação, fundo e algumas dicas de estilo, como profundidade de campo rasa ou alto contraste.

Mas o maior desafio surge após a produção. Você ainda precisa de um lugar para gerar recursos visuais e evitar que as próximas etapas desapareçam entre as ferramentas. É aí que o ClickUp faz a diferença, combinando geração de imagens e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma.

Para manter seu fluxo de trabalho de imagens funcionando bem, você também pode refinar os prompts com o ClickUp BrainGPT e o Talk to Text. Você pode até optar por alternar entre modelos como ChatGPT, Claude ou Gemini quando quiser um modelo de IA diferente para casos de uso específicos.

Por fim, você pode contar com o ClickUp Agents para executar verificações de especificações e criar acompanhamentos quando algo estiver faltando.

Parece a ferramenta perfeita para você? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e experimente a diferença!

Perguntas frequentes (FAQ)

Os prompts do Nano Banana são instruções ultracurtas que você fornece ao modelo de imagem Nano Banana do Google para gerar um novo visual ou editar um já existente. Eles funcionam melhor quando você descreve apenas alguns detalhes que determinam o resultado, como assunto, ângulo da câmera, iluminação e fundo, em vez de escrever um briefing longo. Se você precisar de mais controle (especialmente para tipografia, pôsteres ou diagramas), o Nano Banana Pro foi projetado para geração e edição de alta fidelidade com um tratamento de texto mais robusto.

Comece com uma estrutura simples: assunto, ângulo da câmera, foco, iluminação, fundo, estilo e proporção da imagem. Mantenha o primeiro prompt curto e, em seguida, itere alterando uma variável por vez (por exemplo, mude apenas o fundo de cinza claro para azul). Se sua imagem incluir tipografia, seja explícito sobre o posicionamento (“título na metade esquerda”) e a legibilidade, já que o texto é um dos locais mais fáceis para os resultados se desviarem.

Use uma imagem de referência sempre que a consistência dos caracteres for importante. O fluxo de trabalho confiável é começar a partir de um “arquivo” ou imagem base, criar uma referência estável e, em seguida, gerar uma série de novas imagens usando a mesma referência e prompts curtos. No seu prompt, indique o que não deve mudar (mesma pessoa, características faciais, estrutura facial, textura da pele) e varie apenas um ou dois elementos, como o fundo ou o ângulo da câmera.

O Nano Banana é posicionado como um modelo rápido para experimentação criativa rápida, enquanto o Nano Banana Pro é posicionado para geração e edição de imagens com maior controle. O Google destaca a renderização de texto aprimorada do Nano Banana Pro, os controles criativos avançados e a capacidade de produzir visuais de alta fidelidade (até 4K), que são relevantes para pôsteres e ativos de marca refinados. Se o seu objetivo é a ideação rápida, o Nano Banana geralmente é suficiente. Se você precisa de precisão, tipografia ou qualidade de “rascunho final”, o Nano Banana Pro é a melhor opção.

Sim. O ClickUp Brain pode gerar imagens de IA diretamente a partir de comentários de tarefas, do ClickUp Chat ou do ícone de IA em seu espaço de trabalho. Você pode gerar até 10 imagens a partir de um prompt, refinar o prompt depois de ver os resultados e, em seguida, compartilhar a imagem em uma tarefa ou chat, ou criar um documento a partir dela. Isso torna o ClickUp Brain uma ferramenta prática de geração de imagens quando você deseja gerar imagens no mesmo espaço de trabalho onde ocorrem revisões, aprovações e próximas etapas.