Modelo gratuito de planejador de roupas para organizar seu guarda-roupa e planejar looks facilmente

Na maioria das manhãs, você fica em frente ao armário e se pergunta: “O que devo vestir?”

Parece insignificante, mas sem um sistema, essa decisão consome tempo e energia antes mesmo de o seu dia começar. Um armário cheio, nada para vestir e a fadiga de tomar decisões surge logo cedo.

Planejar roupas é mais do que apenas escolher peças, é uma forma de reduzir a carga mental.

Este guia oferece modelos gratuitos e prontos para uso do planejador de roupas para organizar seu guarda-roupa e planejar suas roupas com antecedência, tudo dentro de um espaço de trabalho gratuito do ClickUp — para que seu dia comece com menos decisões e mais foco.

O que são modelos de planejador de roupas?

Os modelos de planejador de roupas são sistemas de planejamento prontos que ajudam você a organizar seu guarda-roupa e decidir o que vestir antes mesmo de começar o dia. Com um modelo de planejador de roupas, você pode:

listar itens de vestuário

Crie combinações de roupas

Planeje looks por dia ou ocasião

Acompanhe o que você já usou

📌 Você sabia? Em uma ampla pesquisa com consumidores australianos, 84% das pessoas afirmaram ter roupas que não usaram no último ano. Isso destaca como é fácil que os guarda-roupas fiquem desorganizados e subutilizados sem um sistema de planejamento adequado.

Modelos gratuitos de planejador de roupas em resumo

O que torna um modelo de planejador de roupas bom?

Ao escolher um bom modelo de planejador de roupas, certifique-se de que ele torne o planejamento das suas roupas algo fácil e não mais uma tarefa a ser gerenciada.

Veja o que realmente diferencia um modelo útil de um modelo esquecível👇

Organização organizada do guarda-roupa : permite categorizar suas roupas por tipo, estação, cor ou ocasião.

Planejamento fácil de roupas com antecedência : permite que você planeje seus looks para os próximos dias, eventos ou semanas, em vez de decidir na última hora.

Acompanhamento da reutilização de roupas : mostra o que você já usou, facilitando a alternância de roupas e evitando repetições.

Visualizações flexíveis : permite alternar entre as visualizações de lista, calendário ou quadro, dependendo de como você prefere planejar visualmente.

Campos personalizados importantes : suporta detalhes como clima, código de vestimenta, humor ou acessórios sem complicar demais as coisas.

Atualizações rápidas quando os planos mudam : facilita trocar roupas, adicionar novos itens ou ajustar planos quando sua agenda muda.

Adapta-se ao seu estilo de vida : funciona tão bem para roupas do dia a dia quanto para eventos ou styling de clientes.

Sem esforço de configuração: vem pronto para usar, para que você possa começar a planejar imediatamente.

Modelos gratuitos de planejador de roupas

Planejar roupas na cabeça funciona... até não funcionar mais. Em algum momento, você precisará de um sistema que possa manter as coisas organizadas para você. E é aí que o ClickUp desempenha um papel importante.

O ClickUp oferece flexibilidade para transformar o planejamento de suas roupas em um fluxo de trabalho repetível. Com essa ferramenta, você pode fazer várias coisas: planejar roupas por dia ou ocasião, acompanhar o que você vestiu, salvar combinações favoritas e visualizar tudo em listas, calendários ou quadros.

Ele também oferece modelos gratuitos de planejador de roupas que realmente tornam o planejamento das suas roupas livre de estresse. Cada modelo está pronto para uso e totalmente personalizável, para que você possa começar a planejar suas roupas no momento em que a inspiração surgir.

1. Modelo de planejador diário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje tarefas diárias relacionadas a roupas e gerencie suas tarefas pessoais com eficiência usando o modelo de planejador diário do ClickUp.

O modelo de planejador diário do ClickUp pode funcionar como um sistema inteligente de planejamento de roupas, separando suas rotinas regulares de roupas das necessidades pontuais. Tudo fica dentro de uma pasta do planejador diário, para que seus planos de roupas fiquem organizados junto com o seu dia.

Você pode usá-lo para acompanhar rotinas recorrentes de roupas, como roupas de trabalho, roupas de ginástica, looks casuais diários ou rotações semanais de roupas, ajudando você a evitar repetições e fazer melhor uso do seu guarda-roupa. O modelo também funciona bem para necessidades pontuais de roupas, como planejar looks para eventos, viagens, reuniões, dias de lavanderia ou lembretes de compras.

Por que você vai adorar este modelo:

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Calendário para planejar suas roupas por dia ou ocasião.

Categorize as roupas usando um menu suspenso (Trabalho, Casual, Academia, Festa, Viagem, etc.).

Acompanhe a repetição de roupas com um contador de sequências que mostra quantos dias você repetiu aquela roupa.

Organize tarefas relacionadas a roupas por data de vencimento com uma lista de tarefas que agrupa automaticamente os itens em Atrasados, Hoje e Amanhã.

Anote detalhes importantes na seção de notas para acessórios, calçados, dicas sobre o clima ou lembretes de estilo.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira planejar roupas diárias junto com tarefas pessoais e lidar com necessidades pontuais de roupas.

⚡ Arquivo de modelos: Se você gosta de usar um planejador diário para planejar suas roupas, o ClickUp oferece uma biblioteca completa de modelos gratuitos de planejadores diários projetados para diferentes estilos de planejamento. De planejadores básicos baseados em tarefas a layouts com blocos de tempo e focados em hábitos, você pode facilmente escolher um que se adapte à forma como planeja seu dia e suas roupas.

2. Modelo de planejador semanal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje visualmente as roupas semanais por dia, organize os looks usando notas codificadas por cores e ajuste facilmente os planos de roupas com o modelo de planejador semanal do ClickUp.

Se você já se perguntou como planejar sua semana sem pensar demais nas escolhas diárias de roupas, o modelo de planejador semanal do ClickUp oferece um layout no estilo quadro branco que mostra todos os sete dias da semana em colunas definidas, facilitando o planejamento antecipado de roupas para dias de trabalho, sessões de academia, passeios ou ocasiões especiais.

E como tudo no quadro é móvel, você pode trocar rapidamente as roupas se os planos mudarem ou equilibrar dias mais agitados com looks mais simples.

Além disso, você pode codificar por cores diferentes tipos de roupas, como roupas de trabalho, roupas casuais, roupas de ginástica ou looks para eventos. Dessa forma, você pode entender seu plano de roupas para toda a semana com apenas uma visualização. Os seletores de mês e semana ajudam a montar suas roupas para viagens ou agendas lotadas.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje e ajuste suas roupas facilmente usando notas adesivas para cada dia e arrastando-as ao longo da semana quando os planos ou ocasiões mudarem.

Reutilize ideias de roupas duplicando notas adesivas para looks recorrentes, como roupas de escritório ou estilos casuais para o dia a dia.

Adicione inspiração para suas roupas enviando imagens de roupas, acessórios ou looks salvos para planejar visualmente sua semana.

Destaque roupas importantes e lembretes usando a seção de prioridades e notas para looks indispensáveis ou dicas sobre o clima.

✅ Ideal para: Profissionais ocupados e entusiastas da moda que desejam uma maneira visual de preparar seus looks.

💡 Dica profissional: as decisões sobre roupas ficam muito mais fáceis quando você pode ver literalmente sua semana de relance. Os quadros brancos do ClickUp oferecem um espaço interativo para mapear ideias de roupas, misturar e combinar peças e planejar looks para a semana ou eventos futuros. Planeje visualmente suas ideias de roupas com os quadros brancos do ClickUp. Você pode arrastar e soltar cartões de roupas, agrupar looks por dia ou ocasião, adicionar notas sobre acessórios ou clima e reorganizar seus planos instantaneamente quando algo mudar. E quando terminar de planejar, você pode transformar suas ideias de roupas em tarefas ou vinculá-las diretamente ao seu planejador.

3. Modelo de planejador mensal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e acompanhe agendas mensais de roupas e organize looks por prioridade e datas em uma lista estruturada usando o modelo de planejador mensal do ClickUp.

O modelo de planejador mensal do ClickUp funciona como um centro de controle único para planejar suas roupas para o mês inteiro. O modelo vem com várias visualizações, cada uma ajudando em uma parte diferente do planejamento de roupas.

Por exemplo, a Visualização de Lista permite que você veja as roupas do dia a dia em uma lista, agrupadas por períodos como Hoje, Próximas ou Atrasadas, com espaço para adicionar o tipo de roupa, prioridade e notas de estilo. E com a Visualização de Calendário, você pode ver o mês inteiro de uma só vez para planejar roupas para reuniões, eventos, viagens ou semanas agitadas.

Por que você vai adorar este modelo:

Identifique padrões de roupas com tipos de roupas codificados por cores, facilitando a visualização de semanas com muitos eventos ou looks repetidos.

Ajuste seus planos de roupas movendo os cartões de roupas sem atrapalhar seu plano mensal geral.

Priorize as roupas usando níveis como Importante, Regular ou Opcional para se concentrar primeiro nos dias mais importantes.

Adicione contexto de estilo com notas sobre acessórios, calçados, dicas sobre o clima ou links de inspiração.

✅ Ideal para: Estudantes, entusiastas da moda ou estilistas que desejam organizar seu guarda-roupa e evitar o estresse de última hora com os looks durante todo o mês.

💡 Dica profissional: você pode usar o ClickUp Brain para planejar roupas para si mesmo. Planejar roupas não tem tanto a ver com guardar roupas, mas sim com reduzir a carga mental. É aí que o ClickUp Brain se encaixa naturalmente. Em vez de pensar manualmente nas combinações de roupas ou planejar looks para a semana, você pode pedir ao Brain para fazer o trabalho pesado. Peça ao ClickUp Brain para “Criar ideias de roupas para mim para os próximos 5 dias úteis. Mantenha-as adequadas ao clima e evite repetir roupas. ” Use o ClickUp Brain para planejar suas roupas

4. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje rotinas relacionadas a roupas pela manhã, tarde e noite, e acompanhe as tarefas diárias de estilo com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp.

Em vez de decidir o que vestir na hora e se sentir apressado todas as manhãs, o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ajuda você a planejar tarefas relacionadas a roupas de uma forma que se adapta à vida real.

Ele foi desenvolvido com base em rotinas e pequenas ações e segue um sistema de categorias em que o planejamento de roupas é dividido em três blocos diferentes: Rotina Matinal, Rotina da Tarde e Rotina Noturna.

A rotina matinal ajuda você a começar o dia preparado, verificando a previsão do tempo, escolhendo roupas, passando roupas ou selecionando acessórios. As rotinas da tarde e da noite são para tarefas práticas de estilo, como lavar roupas, levar roupas para a lavanderia, lembretes de compras ou preparar roupas para eventos futuros.

Por que você vai adorar este modelo:

Adicione locais às roupas marcando onde você as usará, como escritório, academia, festa ou compras.

Priorize a preparação das roupas usando subtarefas para marcar o que é urgente (lavar, passar, ajustar) e o que pode esperar.

Siga rotinas repetíveis com listas de verificação para acessórios, sapatos, cuidados pessoais e verificações meteorológicas.

Anexe referências de roupas adicionando fotos, capturas de tela inspiradoras, links de compras ou notas de estilo em um só lugar.

✅ Ideal para: Planejadores preocupados com a moda que desejam acompanhar suas tarefas de estilo e se sentir confiantes com o que vestem todos os dias.

🎉 Curiosidade: De acordo com um relatório da Harris Poll, 48% dos americanos empregados afirmam que seus locais de trabalho realizam festas de fim de ano presenciais regularmente. Isso significa que há uma boa chance de você precisar planejar pelo menos uma roupa para festas de escritório por ano. De temas festivos a jantares semiformais, os eventos do escritório geralmente vêm acompanhados de expectativas tácitas em relação ao vestuário. Pensar antecipadamente na sua roupa ajuda você a combinar com o clima e a se sentir confiante no dia. Se você estiver procurando ideias para festas do escritório, não se esqueça de planejar sua roupa junto com o evento. Isso torna toda a experiência mais tranquila.

📚 Leia mais: Quer saber mais sobre ferramentas de planejamento mais inteligentes? Explore aplicativos populares de planejamento digital e como eles são usados.

5. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize tarefas semanais de planejamento de roupas e acompanhe as rotinas de preparação usando o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp.

O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp ajuda você a gerenciar todo o planejamento relacionado às roupas em uma lista de verificação semanal. Você pode adicionar suas roupas diárias, lembretes de lavanderia, tarefas de compras, looks para eventos ou trabalhos de preparação e, em seguida, visualizá-los em diferentes formatos, dependendo do que for mais fácil de planejar.

Na visualização de lista, suas tarefas relacionadas a roupas são agrupadas por dia da semana, para que você possa ver claramente o que precisa vestir ou preparar. E a visualização de calendário mostra os mesmos planos de roupas em um calendário semanal, o que ajuda você a perceber se há muitos preparativos para um único dia e reorganizar as coisas com antecedência.

Na visualização Calendário, o modelo também oferece filtros que permitem que você se concentre apenas em itens específicos, como looks para o trabalho ou para o fim de semana, sem precisar criar listas separadas.

Por que você vai adorar este modelo:

Categorize as roupas por tipo (trabalho, casual, academia, evento, viagem) para ver como será sua semana.

Acompanhe suas rotinas de roupas ou hábitos de preparação usando um campo de sequência para manter a consistência.

Reflita sobre o quanto uma roupa te deixou confiante ou confortável usando um sistema de classificação.

Revise os planos de roupas concluídos para melhorar o equilíbrio e as escolhas de estilo na próxima semana.

✅ Ideal para: Profissionais ocupados e pessoas preocupadas com o estilo que desejam acompanhar suas rotinas de preparação e refletir sobre o que funcionou (ou não) para melhorar suas escolhas de roupas.

💡 Dica profissional: Divida o planejamento de roupas em tarefas simples e viáveis com o ClickUp Tasks. Planejar roupas geralmente envolve mais do que apenas escolher as peças. Desde verificar a previsão do tempo até planejar looks para eventos ou viagens, pequenos detalhes muitas vezes são esquecidos durante o planejamento. Gerencie suas tarefas relacionadas a roupas com o ClickUp Tasks.

6. Modelo de planejador de calendário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas roupas por data em um calendário mensal e alinhe seus looks com eventos e dias de viagem com o modelo de planejador de calendário do ClickUp.

O modelo de planejador de calendário do ClickUp ajuda você a organizar suas escolhas de roupas ao longo de um mês.

O calendário mensal principal mostra suas roupas nas datas exatas em que você as usará, o que facilita identificar semanas agitadas ou dias importantes que precisam de planejamento extra. A lista de resumo funciona como uma lista de verificação principal, onde você pode acompanhar o status de cada roupa ou tarefa de preparação, como planejada, pronta ou concluída.

Há também um rastreador de orçamento que ajuda você a controlar os gastos relacionados a roupas, como compras, alfaiataria ou lavagem a seco, registrando os custos planejados e os gastos reais em um só lugar.

Por que você vai adorar este modelo:

Anexe contas, recibos ou capturas de tela de compras, alfaiataria ou lavanderia para manter todas as despesas com roupas juntas.

Veja as roupas e prepare as tarefas em uma linha do tempo para entender durações, sobreposições e dependências.

Atribua responsabilidades pela preparação das roupas (compras, passar roupa, ajustes) e designe uma pessoa para prestar contas.

Defina metas, como roupas prontas para eventos ou um orçamento mensal para o guarda-roupa, e acompanhe o progresso facilmente.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira planejar roupas em um calendário mensal e manter os gastos relacionados a roupas sob controle.

⚡ Arquivo de modelos: Se você gosta de planejar roupas em um calendário, vai adorar explorar a coleção de modelos de calendários bonitos do ClickUp. Esses modelos combinam layouts simples com designs visualmente agradáveis, tornando mais divertido planejar roupas e eventos por data.

7. Modelo de design de roupas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie tarefas de estilo e acompanhe o progresso desde a concepção até a conclusão usando o modelo de design de roupas do ClickUp.

Se você precisa de um sistema pronto, criado especificamente para fluxos de trabalho de moda e design de roupas, o modelo de design de roupas do ClickUp é o que você precisa.

A fase Conceito é onde você decide a aparência geral das suas roupas, como o tema, o estilo e a inspiração por trás delas. Essa fase ajuda você a desacelerar e pensar antes de partir para a execução.

Em seguida, vem a etapa Em andamento, onde você finaliza detalhes como cores, tecidos, silhuetas, elementos de estilo e seleciona ideias de roupas que combinam com você. Por fim, a etapa Concluído mostra o que foi finalizado e aprovado, como looks finais, amostras, orçamentos ou pesquisas.

Por que você vai adorar este modelo:

Adicione contexto às tarefas relacionadas às roupas definindo prioridades, prazos e notas, para que os looks importantes e o trabalho de preparação recebam atenção em primeiro lugar.

Veja o cronograma completo de planejamento de roupas ao longo de semanas e meses para identificar atrasos ou etapas ausentes com antecedência.

Centralize a inspiração salvando referências da Vogue e pesquisas criativas diretamente dentro do projeto.

Divida o trabalho complexo de criação de looks em subtarefas para amostras, ajustes, revisões e aprovações finais para acompanhar cada etapa.

✅ Ideal para: Designers de moda, marcas de roupas, estilistas e equipes criativas que desejam uma maneira sistemática de planejar roupas.

💡 Dica profissional: faça uma pequena lista com 10 roupas que você pode usar a qualquer momento sem pensar duas vezes. Devem ser looks que você já sabe que ficam bem em você e nos quais se sente confortável. Uma combinação simples poderia ser: Três looks adequados para o trabalho

Três looks casuais para o dia a dia

Duas roupas festivas ou para ocasiões especiais

Duas opções para “dias preguiçosos, mas ainda assim com estilo” Mantenha essa lista à mão para que, em manhãs agitadas ou planos de última hora, você possa escolher uma roupa instantaneamente.

8. Modelo de lista de verificação para férias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie o planejamento de roupas para férias, listas de verificação de bagagem e roupas prontas para viagem com o modelo de lista de verificação para férias do ClickUp.

Planejar férias já é estressante o suficiente, e decidir o que vestir não deve aumentar esse estresse. O modelo de lista de verificação para férias do ClickUp oferece um único lugar para planejar roupas e fazer as malas com antecedência, para que você possa viajar sem estresse.

A visualização Lista de itens mostra tudo o que você precisa levar na mala, organizado em categorias como roupas, itens pessoais, documentos, gadgets, saúde e muito mais. Em vez de escrever algo vago como “roupas”, você pode adicionar itens específicos, como jaquetas, jeans, roupas de banho, sapatos ou acessórios, cada um com sua própria quantidade.

Além disso, os campos personalizados ajudam você a marcar itens com base no tipo de viagem, como praia, acampamento ou viagem de carro, para que você leve apenas o que é realmente necessário.

Por que você vai adorar este modelo:

Concentre-se apenas nos itens que ainda precisam ser comprados, agrupados por prioridade, para que as compras urgentes se destaquem.

Acompanhe facilmente o progresso da arrumação com etapas como "Para comprar", "Para arrumar", "A arrumar" e "Arrumado".

Personalize os tipos de itens e categorias de viagem para combinar com qualquer estilo de férias ou destino.

✅ Ideal para: Viajantes que desejam controlar suas compras e o que levar na mala

9. Modelo de planejador de casamento do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize o planejamento das roupas para casamentos acompanhando orçamentos, temas, locais e tarefas relacionadas às roupas para cada cerimônia usando o modelo de planejador de casamentos do ClickUp.

Planejar um casamento parece romântico no Instagram, até você perceber que seu cérebro se transformou em uma lista interminável de tarefas sobre o que vestir em cada evento. O modelo de planejador de casamentos do ClickUp reúne todas as informações necessárias para planejar suas roupas e detalhes de estilo para o casamento.

Desde roupas para noivas e noivos até looks para a família, eventos, provas e acessórios, tudo fica registrado e visível. Você pode acompanhar seu progresso à medida que as tarefas relacionadas às roupas são concluídas, o que torna o planejamento mais controlado e menos estressante.

Você pode anotar o estilo, o tema e o local do casamento para manter as escolhas de roupas consistentes e, em seguida, dividir tudo em etapas, como selecionar modelos, agendar provas, finalizar acessórios e confirmar as roupas para cada evento.

O modelo também mantém seu orçamento para roupas visível enquanto você planeja, para que as compras e reservas não saiam do controle.

Por que você vai adorar este modelo:

Priorize tarefas e prazos relacionados a roupas, para saber quais looks, ajustes ou compras precisam de atenção primeiro.

Divida o planejamento de roupas em listas de verificação para gerenciar designs, ajustes, acessórios e aprovações passo a passo.

Vincule as tarefas relacionadas às roupas na ordem certa para que as seleções, os ajustes e os looks finais ocorram sem complicações e sem correria de última hora.

✅ Ideal para: Casais que desejam uma maneira descomplicada de planejar todas as roupas do casamento passo a passo, incluindo estilos, orçamentos, temas e tipos de roupas.

📚 Leia mais: Aprenda a usar a IA para planejar eventos complexos, como casamentos, onde várias roupas, cronogramas, funções e decisões precisam estar perfeitamente sincronizados.

10. Modelo de planejador de férias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas roupas para as férias com facilidade, acompanhando as datas das viagens e looks específicos para cada evento em um só lugar com o modelo de planejador de férias do ClickUp.

O modelo de planejador de férias do ClickUp pode ser usado como um sistema de planejamento e programação de roupas, especialmente quando você deseja planejar roupas para feriados, férias, viagens ou ocasiões especiais. O modelo inclui duas visualizações de lista, que funcionam como tabelas organizadas, nas quais cada plano de roupa se torna uma linha.

Uma lista pode ser usada para acompanhar o status das roupas, e outra lista pode ser usada para agrupar as roupas por tipo. Isso ajuda a separar as roupas do dia a dia das roupas especiais sem precisar criar vários planejadores.

Há também uma visualização de calendário que mostra todas as suas roupas dispostas em datas reais, para que você possa ver rapidamente o que vestirá em cada dia do mês. Se os planos mudarem, basta arrastar e soltar uma roupa para uma nova data ou ajustar por quanto tempo ela será necessária.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe se uma roupa está finalizada, ainda está sendo planejada ou precisa de alterações.

Organize as roupas por ocasião ou tipo para que nada importante se sobreponha ou seja esquecido.

Adicione planos de roupas por meio de um sistema repetível, em vez de reescrever listas todas as vezes.

✅ Ideal para: Profissionais ocupados e entusiastas da moda que desejam uma maneira baseada em calendário para planejar suas roupas.

⭐ Bônus: as ideias de roupas para as férias geralmente surgem quando você está fazendo as malas ou navegando no Instagram. Em vez de parar para digitar, basta dizer em voz alta. Com o Talk to Text ClickUp BrainGPT, você pode registrar suas ideias de roupas no momento em que elas surgirem. Você pode: Dite ideias de roupas sem usar as mãos enquanto faz as malas ou viaja.

Registre alterações de última hora nos looks para feriados ou eventos antes que você se esqueça.

Salve notas de estilo, como acessórios, ideias de combinações ou looks alternativos, onde quer que você esteja. Tudo o que você diz se transforma instantaneamente em texto dentro do seu planejador. Perfeito quando você está planejando roupas para agendas de viagem lotadas ou eventos festivos.

11. Modelo ClickUp para definição de metas pessoais relacionadas ao estilo de vida

Obtenha o modelo gratuito Transforme metas relacionadas a roupas, como se vestir melhor, planejar looks com antecedência ou reduzir as compras, em metas SMART rastreáveis com o modelo de definição de metas de escolhas de estilo de vida pessoal do ClickUp.

Se você pensa coisas como “Quero me vestir melhor” ou “Devo organizar meu armário”, o modelo de definição de metas de estilo de vida pessoal do ClickUp ajuda a transformar suas intenções vagas em metas SMART realistas e rastreáveis para suas roupas.

Você terá um painel central onde todas as suas metas de estilo, guarda-roupa e planejamento de roupas estarão reunidas. Sempre que você criar uma meta, ela aparecerá aqui como um cartão de meta com todos os detalhes importantes anexados.

O ponto central do modelo é a planilha de metas SMART, que ajuda você a refletir sobre suas metas de roupas, fazendo as perguntas certas, como o que exatamente você deseja melhorar (roupas do dia a dia, estilo para eventos, organização do guarda-roupa), quando deseja alcançar isso e como saberá que está progredindo.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie uma meta SMART final para suas roupas, como planejar as roupas com uma semana de antecedência, reduzir a repetição de looks ou montar um guarda-roupa cápsula dentro de um prazo determinado.

Acompanhe o progresso visualmente, movendo as metas de roupas entre estágios como “fora do caminho”, “no caminho” ou “arrasando”.

Use um guia visual integrado para entender e definir metas de roupas melhores e mais realistas, sem ajuda externa.

✅ Ideal para: Estudantes e estilistas que desejam transformar objetivos vagos de moda em planos rastreáveis que possam realmente seguir.

📚 Leia mais: Descubra como criar um plano de vida e alinhar pequenas metas diárias com prioridades pessoais maiores.

12. Modelo de inventário de guarda-roupa da Template. Net

O Modelo de Inventário de Guarda-roupa da Template. Net ajuda você a ver todo o seu guarda-roupa no papel para que você pare de adivinhar o que possui. Ele oferece clareza sobre o que você tem em abundância, o que você quase não tem, o que ainda pode ser usado e o que precisa ser consertado ou substituído.

Logo abaixo do cabeçalho, há uma seção de detalhes onde você pode anotar quem preparou o inventário e a data da última atualização. Isso desempenha um papel importante no planejamento de roupas, pois os guarda-roupas mudam frequentemente: novas roupas são adicionadas, algumas peças se desgastam e outras são removidas.

Por que você vai adorar este modelo:

Use a tabela de inventário principal como uma lista de verificação estruturada, onde cada item de roupa é listado para facilitar o planejamento de looks.

Agrupe as roupas em categorias como blusas, calças, vestidos, sapatos e acessórios para evitar a desorganização do guarda-roupa.

Descreva cada item adequadamente (cor, tipo, estilo, tecido ou ajuste) para que você possa reconhecê-lo instantaneamente ao planejar suas roupas.

Acompanhe as quantidades para identificar duplicatas e lacunas no seu guarda-roupa antes de fazer compras.

Mantenha notas para atualizar itens regularmente, acompanhar reparos ou alterações e planejar compras com base nas necessidades reais do seu guarda-roupa.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja ter uma visão clara, item por item, do seu guarda-roupa para entender o que possui e planejar roupas ou decisões de compra com base no inventário real.

Qual modelo de planejador de roupas você deve escolher? Se você está criando um sistema de guarda-roupa (ou estilizando outras pessoas) → Planejador mensal + Inventário do guarda-roupa

Se você quer não precisar pensar em nada todas as manhãs → Planejador diário ou Lista de tarefas diárias

Se você deseja uma rotação semanal clara → Planejador semanal ou Lista de verificação semanal

Se você planeja em torno de eventos + viagens → Planejador de calendário, Planejador de férias, Lista de verificação de férias

Facilite o planejamento de roupas com o ClickUp

Planejar suas roupas não precisa ser uma dor de cabeça diária. Quando você tem um sistema organizado, decidir o que vestir se torna uma tarefa tranquila e surpreendentemente fácil.

Os modelos de planejador de roupas do ClickUp ajudam você a criar seus looks, manter seu guarda-roupa organizado e reutilizar suas roupas favoritas sem pensar muito. Tudo fica e é atualizado em um só lugar, e se encaixa na sua rotina sem precisar de esforço extra.

Você não precisa configurar nada do zero. Cada modelo está pronto para uso e funciona dentro de um espaço de trabalho gratuito do ClickUp.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a usar esses modelos de planejador de roupas gratuitamente.

Perguntas frequentes

Um modelo de planejador de roupas é um sistema pronto para planejar o que você vai vestir por dia, evento ou estação. Ele ajuda a organizar itens, criar combinações de roupas e acompanhar repetições.

Comece com 10 roupas favoritas, programe-as em um calendário semanal e alterne entre elas. Use os campos “Clima” e “Ocasião” para não precisar decidir novamente todos os dias.

Use o modelo de planejador semanal para planejar a rotação e o modelo de planejador de calendário se sua agenda tiver reuniões, viagens ou mudanças no código de vestimenta.

Adicione um campo personalizado simples, como “Última vez que usei” ou “Usei esta semana?”, e atualize-o quando usar a roupa. Revisões semanais ajudam a evitar repetições acidentais.

Sim. Combine uma lista de inventário do guarda-roupa (itens + categorias) com um calendário de roupas (roupas por data). Vincule as roupas às tarefas dos itens se quiser um acompanhamento mais detalhado.

Use o ClickUp Brain com uma solicitação como: “Crie 5 roupas de trabalho para a próxima semana usando tons neutros, uma cor de destaque e sem repetições”. Em seguida, salve as opções como tarefas.