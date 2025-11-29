Google Meet vs. ClickUp SyncUp: qual é a mais adequada para sua equipe?

São 9h55 da manhã. Sua equipe acessa um link do Google Meet. As decisões são tomadas. As ações são definidas. Trinta minutos depois, as notas estão espalhadas por aplicativos de bate-papo e caixas de entrada, e alguém ainda precisa transformá-las em tarefas rastreáveis.

Aqui está a encruzilhada. Você continua confiando no vídeo ao vivo para agendar reuniões, discutir assuntos em tempo real e fazer o acompanhamento posteriormente? Ou você prefere atualizações de status assíncronas que capturam o contexto ao lado do trabalho, para que as equipes remotas permaneçam alinhadas sem outra chamada?

Neste guia, vamos analisar o Google Meet e o ClickUp SyncUp para ajudá-lo a entender qual ferramenta se adapta melhor às diferentes necessidades de colaboração.

Compararemos como cada uma delas lida com chamadas de vídeo, integra-se aos seus fluxos de trabalho e oferece suporte a sincronizações rápidas e reuniões de projeto estruturadas.

💡 Curiosidade: pesquisas recentes indicam que até um terço das reuniões provavelmente são desnecessárias, o que prejudica significativamente a produtividade — vincular a discussão às tarefas ajuda a reduzir esse desperdício.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp em resumo

Quando se trata de reuniões diárias, atualizações assíncronas e transformar reuniões em trabalho rastreável, veja como o ClickUp SyncUp e o Google Meet se comparam lado a lado:

Recurso ClickUp Google Meet Reuniões diárias e sincronizações de status Executa SyncUps leves diretamente de listas, tarefas e bate-papos para que as equipes possam revisar painéis e atualizar tarefas em um só lugar. Hospeda chamadas de vídeo ao vivo confiáveis com compartilhamento de tela, enquetes e perguntas e respostas, mas os quadros e tarefas geralmente ficam em outras ferramentas. Gerenciamento de projetos e tarefas Mantém reuniões, tarefas, documentos, bate-papos, quadros brancos, painéis e IA em um único espaço de trabalho, para que as atualizações permaneçam vinculadas ao trabalho. Distribua reuniões, notas e arquivos pelo Calendário, Drive, Docs e ferramentas de projeto externas. Agendamento e reuniões externas As visualizações do calendário ajudam a planejar o trabalho e as reuniões em conjunto, com a sincronização do Google Agenda para que as tarefas e os eventos fiquem lado a lado. Excelente para agendamento externo com convites de calendário, agendas de compromissos, páginas de reservas e lembretes. Gravações e acompanhamento assíncrono Armazena SyncUps e Clips no Clips Hub com transcrições e comentários Salva gravações no Drive e oferece resumos com IA nos planos compatíveis, mas o acompanhamento ainda é feito em outras ferramentas. Relatórios pós-reunião Os painéis mostram como as decisões das reuniões alteram a carga de trabalho, gráficos de burndown Foca na qualidade das chamadas e nas métricas de uso, sem integração entre as reuniões e os resultados dos projetos ou sprints. Ideal para Equipes que desejam reuniões, notas e tarefas conectadas em um único espaço de trabalho, para que a execução seja fácil de acompanhar. Equipes que utilizam o Google Workspace e precisam de videochamadas rápidas e familiares para check-ins, demonstrações e briefings.

O que é o ClickUp?

Mantenha-se organizado, trabalhe mais rápido e mantenha todas as tarefas em um só lugar com o ClickUp.

Imagine estar conduzindo uma reunião de lançamento de projeto: as decisões são tomadas, as ações a serem realizadas são identificadas e alguém se oferece para assumir a revisão do orçamento. Então, a reunião termina.

As notas ficam em um único documento, os acompanhamentos são enviados por e-mail e aquela tarefa orçamentária? Alguém a cria na ferramenta de gerenciamento de projetos mais tarde, se se lembrar. Na próxima semana, metade da equipe não conseguirá se lembrar do que realmente foi decidido.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, que reúne todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. As reuniões se conectam diretamente ao trabalho que delas resulta.

Notas de discussão, decisões e itens de ação não ficam em ferramentas separadas — eles existem junto com as tarefas, cronogramas e arquivos que sua equipe realmente usa para executar. O ClickUp foi criado para reduzir a dispersão do trabalho. As agendas de reuniões se transformam em Tarefas do ClickUp com proprietários e prazos atribuídos.

Sem aplicativos de terceiros extras, digitação duplicada ou troca de plataformas para capturar atualizações de tarefas.

Um usuário do G2 resumiu de forma simples:

O que mais gosto no ClickUp é como ele reúne tudo — tarefas, documentos, metas e comunicação — em uma plataforma unificada.

Recursos do ClickUp

Veja como os principais recursos ajudam equipes remotas a realizar reuniões, capturar notas e transformar conversas em tarefas acionáveis dentro do ClickUp Workspace.

Recurso nº 1: ClickUp SyncUp

Vincule tarefas e notas durante chamadas com o ClickUp SyncUp

O ClickUp SyncUp traz videochamadas leves para suas listas e tarefas. Agende reuniões, vincule ou crie tarefas enquanto conversa e capture notas da reunião que acompanham o trabalho. Use a criação automatizada de tarefas para que os acompanhamentos sejam rastreados durante as reuniões virtuais, e não depois.

Você prefere sessões ao vivo maiores no Google Meet? Adicione um link do Meet a partir de um evento conectado do Google Agenda por meio das integrações do ClickUp para que os detalhes de participação e as gravações fiquem fáceis de localizar, juntamente com o contexto da tarefa e o status do projeto.

📌 Exemplo: Um chefe de departamento conduz uma reunião de 20 minutos. Eles analisam os obstáculos, criam novas tarefas ao vivo e as vinculam ao quadro de sprint. A equipe acompanha o progresso sem precisar redigitar notas de uma chamada separada, e os responsáveis veem as notificações imediatamente.

Recurso nº 2: ClickUp Clips

Grave sua tela ou compartilhe clipes de voz instantaneamente com o ClickUp Clips

Em vez de fazer chamadas extras ou digitar textos longos, você pode gravar instantaneamente sua tela ou um clipe apenas de voz com o ClickUp Clips. Em seguida, você pode inserir o clipe diretamente no Docs, Comentários ou Chat. Sua equipe recebe feedback no seu próprio tempo e você ganha horas extras no seu dia.

Cada Clip e SyncUp que você cria é salvo automaticamente no Clips Hub, onde você pode revisitar gravações, digitalizar transcrições e deixar comentários com data e hora para orientar as conversas com precisão.

Revise todas as suas gravações anteriores, acesse transcrições e deixe comentários no Clips Hub do ClickUp

E a melhor parte? Qualquer pessoa em seu espaço de trabalho que tenha acesso ao canal onde o SyncUp foi gravado pode visualizar a transcrição e participar da discussão com seus próprios comentários, tornando o trabalho em equipe mais suave, rápido e claro.

Assista: Ainda está rabiscando freneticamente durante as reuniões? E se você pudesse se concentrar na conversa em si? Os assistentes de reunião com IA podem capturar tudo — itens de ação, decisões e até mesmo o contexto do palestrante — sem que você precise levantar um dedo. Neste vídeo, mostraremos como usar a IA para criar notas de reunião precisas, pesquisáveis e que podem ser compartilhadas instantaneamente com sua equipe.

Recurso nº 3: ClickUp Chat

O ClickUp Chat oferece bate-papos em grupo e mensagens diretas ao lado de tarefas, documentos e quadros, para que as conversas permaneçam vinculadas ao trabalho. Transforme qualquer mensagem em tarefas do ClickUp com apenas um clique, atribua tarefas, adicione datas e anexe arquivos para compartilhamento rápido.

Se sua equipe já usa o Slack, o Microsoft Teams ou o Google Chat, a integração com o ClickUp e as integrações do ClickUp ajudam a manter as mensagens em tempo real conectadas aos projetos, em vez de espalhadas por ferramentas de bate-papo e outros aplicativos.

📌 Exemplo: Um gerente de projetos hospeda um tópico de roteiro com design, controle de qualidade e marketing. Quando uma decisão é tomada, o gerente de projetos converte a mensagem em uma nova tarefa, atribuindo responsáveis e prazos. Todos mantêm a consistência em vários projetos sem a necessidade de copiar e colar manualmente.

📮 ClickUp Insight: A maioria de nós digita como se estivesse correndo contra um prazo, e não escrevendo uma mensagem. Embora a conversão de voz em texto seja quatro vezes mais rápida, vários motivos, desde ambientes de trabalho barulhentos até experiências ruins de transcrição, fazem com que continuemos digitando. O recurso Talk-to-Text do Brain MAX permite que você redija mensagens sem usar as mãos. Fale, capture e refine suas ideias antes de enviá-las por e-mail ou chat. Sem erros de digitação. Sem divagações. Apenas ideias que fluem na velocidade da sua voz.

Recurso nº 4: ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para resumir um SyncUp, extrair itens de ação e criar tarefas com responsáveis e prazos. Ao contrário do Google Meet, onde você transcreve manualmente as decisões e cria tarefas em ferramentas separadas posteriormente, o Brain faz essa conversão automaticamente dentro do ClickUp.

📌 Exemplo: Após uma revisão multifuncional, um gerente de projetos diz: “Resuma este SyncUp e crie acompanhamentos para controle de qualidade, design e análise”. O Brain redige o resumo de forma eficiente, atribui tarefas e atualiza status, garantindo uma responsabilidade clara sem trabalho administrativo adicional. Para resumos consistentes, comece com modelos de anotações, para que as transferências permaneçam claras.

Preços do ClickUp

O que é o Google Meet?

Imagine o seguinte: faltam cinco minutos para a demonstração ao cliente e você precisa que todos estejam no mesmo lugar, rapidamente. Com o Google Meet, você cria um link no Google Agenda, seus colegas de equipe participam de qualquer dispositivo e, em segundos, você está em uma videochamada com compartilhamento de tela. Durante a chamada, legendas ao vivo, perguntas e respostas, enquetes e gravações mantêm todos envolvidos, enquanto a gravação na nuvem é salva automaticamente no Google Drive após a conclusão.

Via Google

O Google Meet se encaixa perfeitamente em um dia no Google Workspace. Adicione o Meet diretamente aos eventos do Calendário para agendar reuniões, insira links no Google Chat para que ninguém perca a conversa e apresente um Documento, Planilha ou Apresentação sem sair do navegador.

Para verificações rápidas de status ou briefings maiores, o Meet se concentra no básico: entrar, ver e ouvir uns aos outros com clareza, compartilhar o que é importante e seguir em frente.

Recursos do Google Meet

Veja como o Google Meet ajuda equipes remotas a realizar chamadas sem problemas e manter o ritmo após a reunião.

Ele cobre o essencial — vídeo confiável e fácil agendamento de reuniões a partir do Google Agenda, bem como colaboração em torno de chamadas — além de resumos de IA, para que os acompanhamentos não fiquem parados.

Recurso nº 1: notas e resumos com IA

Via Google

O recurso “Faça anotações para mim” do Google Meet pode capturar a discussão, organizar os pontos principais no Google Docs e anexar o resumo ao evento do Calendário, proporcionando aos colegas de equipe fácil acesso sem ter que procurar em mensagens e bate-papos.

Se você entrar atrasado, a visualização “Resumo até agora” ajuda você a acompanhar a chamada. Após o término da reunião, o organizador recebe um e-mail com o link de recapitulação; os participantes que ativaram o recurso também podem obtê-lo. A disponibilidade depende do seu plano do Google Workspace e dos complementos Gemini.

📌 Exemplo: um gerente de projeto encerra uma ligação com um cliente e um documento gerado automaticamente chega com as decisões e os responsáveis. Ele cola os destaques no rastreador, cria duas novas tarefas e segue em frente, sem precisar assistir novamente à gravação.

Recurso nº 2: Calendário e agendamento

Via Google

Usando o Google Agenda, você pode adicionar facilmente um link do Meet a qualquer convite com apenas um clique. Você também pode criar uma agenda de compromissos que inclua uma página de agendamento pública para seus parceiros e clientes.

As agendas de compromissos oferecem suporte a tempos de buffer, limites diários e verificações de conflitos em vários calendários; em planos elegíveis, você pode até mesmo exigir pagamentos via Stripe. Atualizações recentes tornam as páginas de agendamento mais fáceis de serem encontradas na web e em dispositivos móveis, simplificando o agendamento de reuniões para equipes que se reúnem frequentemente com usuários externos.

📌 Exemplo: Um chefe de departamento compartilha um link de agendamento para check-ins semanais com parceiros. Os horários são inseridos no calendário compartilhado, os convites incluem um URL do Meet e os lembretes são enviados automaticamente.

Recurso nº 3: colaboração em torno de chamadas

Via Google

No Meet, as equipes usam o chat durante as chamadas para enviar links rápidos, realizar enquetes e perguntas e respostas para coletar opiniões e criar salas separadas para discussões focadas. As legendas ao vivo melhoram a clareza em ambientes barulhentos e com sotaques diferentes. Você pode apresentar um Doc, Sheet ou Slide diretamente do editor, que mantém o arquivo e o vídeo em uma única visualização para facilitar o compartilhamento e as edições.

Quando a gravação está habilitada em seu plano, o vídeo é salvo no Google Drive na pasta “Gravações do Meet” do organizador, para que as pessoas que perderam a chamada possam assisti-la mais tarde.

📌 Exemplo: Uma equipe remota analisa um quadro de sprint, publica arquivos de design no chat e apresenta uma apresentação de slides a partir do editor. Depois, a gravação no Google Drive ajuda os retardatários a acessar as decisões e acompanhar os próximos passos.

Preços do Google Meet

Gratuito para uso pessoal

Plano Starter: US$ 8,40 por usuário por mês (até 100 participantes)

Plano padrão: US$ 16,80 por usuário por mês (até 150 participantes)

Plano Plus: US$ 26,40 por usuário por mês (até 500 participantes)

Plano Empresarial: Preço personalizado

ClickUp vs. Google Meet: comparação de recursos

Antes de entrar em detalhes, veja aqui uma breve comparação entre o Google Meet e o ClickUp SyncUp para reuniões diárias, notas e acompanhamento das próximas etapas.

Recurso nº 1: reuniões diárias e sincronização de status

ClickUp

O SyncUps fica bem dentro de suas listas, tarefas e bate-papo, para que você possa iniciar uma videochamada rápida no mesmo lugar em que acompanha o trabalho. Enquanto você fala, todos podem abrir o quadro de sprint, a lista de tarefas ou os cartões do painel no mesmo espaço de trabalho. Eles podem então vincular tarefas e capturar notas onde o trabalho já está sendo feito.

Google Meet

O Google Meet foi desenvolvido principalmente para vídeos ao vivo. Você cria um link no Google Agenda, compartilha sua tela, realiza enquetes e sessões de perguntas e respostas e mantém todos envolvidos com legendas e reações. O Meet é ideal para reunir pessoas rapidamente, mas essas conversas geralmente ficam em uma janela separada de seus quadros de projetos, tickets e painéis.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence em reuniões recorrentes e sincronizações de status, onde você deseja que a chamada, o quadro e as tarefas estejam no mesmo lugar, em vez de alternar entre janelas.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos e tarefas

ClickUp

O ClickUp foi projetado para que reuniões, tarefas, documentos, bate-papos, quadros brancos, painéis e IA fiquem todos em um único espaço de trabalho. SyncUps, comentários e resumos são vinculados diretamente às tarefas às quais se referem, e os painéis leem dados em tempo real dessas mesmas tarefas.

As equipes podem analisar o progresso, discutir obstáculos e atualizar o trabalho sem precisar alternar entre cinco aplicativos diferentes para reunir todas as informações.

Google Meet

O Google Meet se encaixa perfeitamente em um dia do Google Workspace, mas as peças ainda estão espalhadas: os convites ficam no Calendário, as gravações vão para o Drive, as notas ficam no Docs e as tarefas geralmente ficam em outra ferramenta de projeto totalmente diferente.

Você obtém chamadas confiáveis e resumos úteis de IA, mas as equipes muitas vezes acabam procurando links entre documentos, quadros e caixas de entrada para ver o que realmente mudou após a reunião.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence por reduzir a alternância de contexto, mantendo chamadas, notas, tarefas e relatórios juntos, em vez de espalhá-los por diferentes aplicativos.

Recurso nº 3: Agendamento e chamadas externas com clientes

ClickUp

O Calendário do ClickUp permite que você agende e arraste e solte tarefas, veja o trabalho ao longo de dias ou semanas e sincronize com o Google Agenda para que reuniões e tarefas apareçam lado a lado em uma única programação.

Você pode visualizar os próximos eventos do Google Agenda dentro do ClickUp e participar diretamente das chamadas, o que funciona bem quando você deseja planejar o trabalho e as reuniões em conjunto sem perder de vista os prazos.

Google Meet

O Google Meet se destaca quando se trata de agendamento externo. No Google Agenda, você pode adicionar um link do Meet a qualquer convite com um clique e configurar agendas de compromissos.

Você também tem a opção de adicionar uma página de agendamento pública, tempos de buffer e até mesmo pagamentos Stripe em planos compatíveis. Os convidados escolhem um horário, recebem lembretes automáticos e participam diretamente do evento do Calendário, o que mantém o agendamento de entrada tranquilo para clientes e parceiros.

🏆 Vencedor: o Google Meet ganha por oferecer agendamento voltado para o cliente e links para participar com um clique, especialmente se sua equipe já usa o Google Agenda para tudo.

Recurso nº 4: gravações, transcrições e atualizações assíncronas

ClickUp

Cada SyncUp e Clip que você grava é armazenado no Clips Hub com transcrições e comentários com marcação de tempo, para que os colegas de equipe possam dar uma olhada na transcrição, pular para o momento certo e comentar diretamente na gravação.

Combine isso com os resumos do ClickUp Brain, e as pessoas que perderam a chamada podem revisar as principais decisões e abrir as tarefas vinculadas sem sair do espaço de trabalho.

Google Meet

Com o Meet, as gravações são salvas no Google Drive e podem ser compartilhadas com a equipe a partir daí. Nos planos Workspace compatíveis, você também pode usar os resumos gerados pelo Gemini e o “Resumo até agora” para entender o que aconteceu sem assistir à chamada inteira.

É eficaz para acompanhar as discussões, mas as próximas etapas ainda permanecem no Docs, Sheets ou em ferramentas de projeto externas, em vez de estarem diretamente vinculadas às tarefas.

🏆 Vencedor: Empate. O Google Meet funciona bem se sua equipe já armazena tudo no Drive, enquanto o ClickUp é mais forte se você deseja que gravações, resumos e tarefas estejam disponíveis e acionáveis (com criação instantânea de tarefas) no mesmo espaço de trabalho.

Recurso nº 5: relatórios e visibilidade após as reuniões

ClickUp

Avalie o que é importante com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp podem ajudar a extrair dados de tarefas criadas ou atualizadas após o SyncUp, para que os líderes possam ver como essas conversas alteram a carga de trabalho, o burndown, a velocidade e outras métricas importantes.

Você pode acompanhar o progresso do sprint, itens vencidos e distribuição da carga de trabalho em tempo real, facilitando a avaliação se suas reuniões e revisões estão realmente levando os projetos adiante.

Google Meet

O Google Meet concentra-se na reunião em si: participar, hospedar e garantir que o áudio e o vídeo funcionem perfeitamente. Embora os administradores possam ver as estatísticas de chamadas e uso, não há uma visualização integrada que conecte essas reuniões aos resultados do projeto, à saúde do sprint ou à carga de trabalho da equipe.

A maioria das equipes ainda depende de um conjunto separado de relatórios para entender o que está acontecendo após a chamada.

🏆 Vencedor: o ClickUp ganha claramente em visibilidade, oferecendo painéis que mostram como as decisões das reuniões se traduzem em trabalho e resultados reais.

ClickUp vs. Google Meet no Reddit

Os usuários do Reddit geralmente veem essas ferramentas realizando funções diferentes: o Google Meet é a maneira rápida e confiável de reunir pessoas em uma chamada; o ClickUp SyncUp mantém a conversa vinculada às tarefas, facilitando o acompanhamento do andamento dos projetos.

No caso do ClickUp, os usuários destacam os fluxos de trabalho de reunião para ação:

Ele criará um documento no ClickUp com uma visão geral, pontos principais, próximos passos e tópicos importantes... tudo bem formatado e fácil de ler.

Alguém também disse :

Mudei minha pequena empresa de 3 pessoas e estamos felizes com isso... é bom ter a capacidade de consultar tarefas diretamente no aplicativo. ”

Para o Google Meet, os usuários do Reddit destacam a adequação ao Workspace e a familiaridade:

Usamos o Google Meet para reuniões internas. Acho que o Google é intuitivo

Embora alguns prefiram o Meet para o trabalho diário:

Prefiro o Meets e não pago pelo Zoom

E as advertências comuns sobre o Meet:

O Google Meet parece ter uma abordagem muito básica em relação às gravações de reuniões.

Qual ferramenta de reunião é a melhor?

O Google Meet torna fácil e familiar reunir as pessoas. Para check-ins rápidos, demonstrações para clientes e briefings maiores, você pode simplesmente participar a partir do seu Google Agenda.

O ClickUp, por outro lado, ajuda você a transformar conversas em fluxos de trabalho orientados para resultados.

Com o ClickUp SyncUp ao lado de suas tarefas e o ClickUp Brain capturando resumos e proprietários, você mantém o gerenciamento de trabalho, projetos e tarefas em um só lugar.

Ambas as ferramentas têm seus pontos fortes, mas se você deseja algo que organize discussões, se concentre no acompanhamento de tarefas e oriente o trabalho do início ao fim, os recursos avançados do ClickUp parecem um colega de equipe que acompanha você em cada etapa do processo.

Comece a usar o SyncUps no ClickUp gratuitamente — mantenha as tarefas das reuniões e o acompanhamento em um só lugar.