Modelos gratuitos de roteiros de mudança para estruturar a realidade desejada

Lembre-se de que, durante o confinamento devido à COVID-19, muitas pessoas recorreram a mensagens subliminares no YouTube para mudar sua realidade, definindo intenções e ouvindo diariamente. A ideia era simples: escolha o que você deseja mudar em seu corpo, saúde, carreira ou vida amorosa; dedique tempo e atenção a isso; e deixe que o foco constante faça seu trabalho.
Um roteiro de mudança pega essa mesma esperança e lhe dá estrutura. É um plano escrito da realidade que você deseja: quem você é lá, como esse mundo funciona, as pessoas ao seu redor e os princípios básicos de segurança, como uma palavra de segurança e uma regra de despertar.
Pense nisso como uma lista de verificação tranquila, além de uma história na qual você acredita. Cada sessão oferece orientação em vez de suposições, ajudando você a se sentir seguro e no controle.
Neste guia, você encontrará as melhores opções, incluindo um modelo de roteiro de mudança de realidade pronto para uso e dicas simples para manter seu modelo organizado e focado no que é realmente necessário.
Os 11 melhores modelos de roteiro de mudança em resumo:
Aqui está uma tabela rápida com todos os modelos de roteiros de mudança de realidade do ClickUp e do Google Docs apresentados neste guia:
|Nome do modelo
|Baixe o modelo
|Ideal para
|Melhores recursos
|Formato visual
|Modelo de definição de metas do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Shifters que desejam um script estruturado vinculado a marcos SMART, check-ins semanais e responsabilidade.
|Acompanhe as metas de DR com objetivos SMART, marcos e status; armazene palavras de segurança, regras de ativação e declarações de controle; anexe prompts de cena e afirmações; compartilhe com amigos.
|ClickUp Objetivos + Lista
|Modelo de quadro de visão do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Pensadores visuais que desejam cenas, dicas e afirmações para revisar antes da mudança.
|Marque locais/pessoas/imagens de casas com legendas; agrupe por identidade e momentos de primeira chegada; alinhe os recursos visuais com palavras de segurança e regras de despertar; fácil de editar e compartilhar.
|Quadro branco ClickUp
|Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Shifters e alunos transformando os resultados de DR em ações semanais e rastreáveis
|Visão trimestral e sequências semanais; lista de verificação pré-mudança (água, respiração, dicas); registre notas sobre o corpo/energia; itens de segurança na mesma visão.
|Lista ClickUp + Metas
|Modelo de gráfico de marcos do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Shifters que desejam um progresso baseado em pontos de verificação e etapas rastreáveis
|Planeje a chegada, a primeira cena, o primeiro dia, a configuração do equipamento; vincule marcos a prompts, afirmações, condição de despertar; acompanhe o progresso ao longo do tempo.
|ClickUp Gantt/Marcos
|Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Qualquer pessoa que esteja criando uma rotina pré-turno tranquila e repetível
|Liste pequenas ações relacionadas às dicas do roteiro; sequências e rápidas verificações de segurança; compartilhe para uma responsabilidade gentil; ajuste à medida que aprende.
|Lista + Calendário ClickUp
|Modelo de plano de autocuidado do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Usuários que precisam de rotinas matinais, pré-turno e de relaxamento que mantenham a segurança visível.
|Agrupe os hábitos por hora do dia; mantenha a palavra de segurança, a regra de despertar e os limites em vista; vincule as pistas de aterramento à identidade, à casa, à família e aos amigos.
|Lista ClickUp
|Modelo de plano de carreira do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Planejamento de funções, habilidades e pontos de verificação que refletem os objetivos de DR
|Mapeie funções e lacunas de habilidades; anexe cursos/projetos; adicione limites/verificações de energia; mantenha afirmações próximas a marcos difíceis.
|Lista ClickUp + Linha do tempo
|Modelo de lista de verificação do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Usuários que desejam etapas de preparação exatas ao lado dos campos do roteiro
|Agrupe por dia; verifique rapidamente a segurança (palavra de segurança, regra de despertar); vincule itens à identidade, local, casa, pessoas; compartilhe para responsabilização.
|Lista de verificação do ClickUp
|Modelo de Script de Mudança de Realidade (Template.Net)
|Baixe este modelo
|Escritores que desejam sugestões suaves em uma página limpa
|Seções de identidade, personalidade, local/casa, pessoas; palavra de segurança e frase de despertar de fácil visualização; fácil de adicionar ou remover detalhes.
|Web/Doc
|Modelo de roteiro de mudança (SpreadsheetPoint)
|Baixe este modelo
|Usuários do Google Docs que desejam um único script imprimível
|Configurações de identidade e RD baseadas em tabelas; relacionamentos e afirmações; palavra de segurança e linha de despertar claras; duplicadas para mundos diferentes.
|Google Doc
|Modelo de roteiro de mudança do Google Docs (Template Radar)
|Baixe este modelo
|Para quem deseja um documento claro para redigir e compartilhar.
|Bloco de roteiro principal, além de informações gerais, habilidades, aparência, relacionamentos; palavra de segurança simples e frase de despertar.
|Google Doc
O que são modelos de roteiro de mudança?
Um script é uma cópia física da realidade desejada. Ele permite que você materialize a realidade exata e específica para a qual deseja mudar... Ao criar um script, você está escolhendo para qual realidade mudar, não criando-a.
Este comentário do Reddit explica o que é um script de mudança.
Por outro lado, um modelo de roteiro de mudança é um documento estruturado que registra detalhes sobre sua RD (realidade desejada) para que cada mudança siga regras claras. Ele lista identidade, ambiente, amigos e família, casa ou local e limites que apoiam o controle e a segurança.
Um modelo de roteiro para mudança de realidade é a versão mais orientada desse plano.
Ele inclui os detalhes essenciais, além de sugestões para uma palavra de segurança, uma regra de despertar, opções de fluxo de tempo e afirmações curtas ou âncoras. Pense nele como o mesmo roteiro com lembretes úteis incorporados, para que você se concentre apenas no que é necessário, em vez de ficar alternando entre dez abas ou notas espalhadas.
📖 Leia também: Como definir metas pessoais
O que torna um modelo de roteiro de mudança bom?
Um modelo de roteiro de mudança oferece uma estrutura repetível para que sua prática seja consistente, racional e rastreável ao longo do tempo e das sessões.
Veja o que torna um modelo útil:
- ✅ Campos essenciais claros para identidade, configuração de DR, pessoas, objetivos e regras, para que cada sessão de script seja consistente e fácil de revisar.
- ✅ Estrutura de segurança integrada com palavra de segurança, regra de despertar e declarações de controle para que o foco permaneça na mudança, em vez da incerteza.
- ✅ Seções modulares que você pode adicionar, editar ou remover rapidamente no Notion ou em um navegador e compartilhar com amigos para obter feedback.
- ✅ Afirmações compactas, fluxo de tempo e prompts de cena para que a página permaneça limpa, apenas os detalhes necessários permaneçam e o roteiro ajude você a chegar lá.
📮 ClickUp Insight: 45% afirmam que dividir grandes objetivos em pequenas etapas os mantém motivados. O conceito é claro, mas colocá-lo em prática é onde o trabalho real começa (e muitas vezes fica parado).
As 11 melhores opções de modelos de roteiro de mudança
A maioria dos shifters não começa com um plano perfeito. Eles coletam notas, uma lista de reprodução favorita e algumas afirmações, e então tentam manter tudo na cabeça. Assim, os scripts de mudança se desintegram rapidamente.
Antes que você perceba, o “eu vou lembrar” consumiu o tempo que você precisava para construir a realidade que realmente deseja. Isso é Work Sprawl em ação.
O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, que reúne tudo em um só lugar: mantenha seu modelo e suas dicas juntos; fixe a palavra de segurança e a frase de despertar; vincule as pessoas que você ama às cenas; adicione uma verificação rápida do corpo; e compartilhe, edite e reutilize uma página limpa.
✨Resultado: Mais controle e uma mudança mais suave — apenas o que é necessário, exatamente onde você precisa.
Cada escolha abaixo ganha seu lugar por sua estrutura clara e uso real. Escolha o modelo de roteiro de mudança de realidade que se adapta ao seu estilo e, então, ajuste o roteiro ao longo do tempo até que ele o ajude a chegar de forma consistente!
1. Modelo de definição de metas do ClickUp
Três em cada dez americanos fizeram pelo menos uma resolução em 2024, e a maioria manteve-a durante um mês. Não é assim que imaginamos um ano inteiro, mas é a realidade sem objetivos realistas.
O modelo de metas SMART da ClickUp transforma um modelo de roteiro adaptável em um plano dinâmico que você pode abrir em um navegador, editar rapidamente e compartilhar com amigos. Você pode mapear suas metas para mapear os resultados da RD, anexar tarefas para preparação de cena e afirmações e definir lembretes para sinais de relaxamento ou despertar.
Use campos personalizados para criar scripts de identidade, personalidade e detalhes da casa, e adicione itens de segurança, como sua palavra de segurança, regra de despertar e fluxo de tempo. Transforme a “mudança” de uma esperança vaga em etapas específicas que você revisa após cada sessão.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Acompanhe as metas de DR com objetivos SMART, marcos e status para que cada sessão de script permaneça consistente e bons resultados sejam visíveis ao longo do tempo.
- Armazene palavras de segurança, condições de despertar e instruções de controle junto com afirmações e prompts de cena para uma rápida revisão antes da mudança.
- Compartilhe o modelo com amigos ou familiares para manter a responsabilidade e garantir que as intenções não desapareçam após a primeira semana.
- Adicione notas no estilo Notion para os campos identidade, casa, varinha e pessoas, mantendo o roteiro limpo enquanto refina apenas o que é necessário.
✨ Ideal para: Shifters que desejam um modelo de script de mudança estruturado, vinculado a marcos SMART, check-ins semanais e responsabilidade moderada.
👀 Curiosidade: Grandes objetivos presos no modo de devaneio? Experimente o contraste mental + planos “se-então” (MCII/WOOP) — imagine a vitória, nomeie o obstáculo provável e, em seguida, crie seu roteiro “se forem 9h30, então eu...”. Isso aumenta de forma confiável o cumprimento, pois o “quando/então” transforma intenções em etapas.
📖 Leia também: Modelos para definição de metas
2. Modelo de quadro de visão ClickUp
Os psicólogos observam que os quadros de visualização podem ajudar as pessoas a esclarecer objetivos significativos e manter a motivação por meio de pistas visuais, especialmente quando combinados com ações. O modelo de quadro de visualização do ClickUp transforma suas imagens de DR em um ritual prático antes da mudança.
Veja como funciona: fixe cenas para lugares, casas e pessoas; adicione legendas que reflitam seu roteiro; e agrupe recursos visuais por identidade, rotina diária e momentos de primeira chegada. Abra-o em seu navegador ou fluxo de trabalho ClickUp antes de começar. Revise as afirmações e mantenha apenas o que for necessário para que a página permaneça organizada e fácil de editar e compartilhar.
Em seguida, alinhe os recursos visuais com a palavra de segurança, a regra de despertar e as declarações de controle. Com o tempo, arquive o que ajuda e alterne imagens novas para que o quadro evolua junto com seu roteiro, sem confusão.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Prepare cada mudança revisando as cenas de RD, os sinais de chegada e as afirmações de apoio para que a atenção esteja calma e focada antes de começar.
- Mapeie recursos visuais diretamente para campos do roteiro, como identidade, casa, amigos e família, para que as imagens e o texto se reforcem mutuamente, garantindo uma boa consistência.
- Compartilhe o quadro com pessoas de confiança para uma leve responsabilização e, em seguida, adicione reflexões após as sessões para acompanhar o que ajuda e o que deve ser alterado a seguir.
✨ Ideal para: Pensadores visuais que precisam de um modelo de roteiro para mudança de realidade reforçado com cenas, dicas e afirmações que possam revisar antes da mudança.
3. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal ClickUp
Em 2024, menos da metade dos funcionários dos EUA participou de treinamentos para desenvolver novas habilidades, o que mostra como é fácil querer crescer, mas perder o ímpeto sem um plano.
O Plano de Desenvolvimento Pessoal ClickUp oferece uma visão trimestral, sequências semanais e reflexões para que o progresso pareça real, e não aleatório. Você captura o trabalho de identidade e as notas de personalidade uma vez e, em seguida, revisa-as rapidamente antes de cada sessão para manter a página organizada.
Agora, o trabalho. Converta as metas de DR em pequenos comportamentos que você pode acompanhar em blocos de tempo. Adicione uma rotina pré-mudança, registre como o corpo se sentiu e anote o que ajuda você a permanecer presente.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Mantenha uma lista de verificação pré-mudança para água, respiração e dicas, para que o corpo fique estável e o roteiro pareça mais fácil de seguir.
- Registre itens de segurança, como palavra de segurança, condição de despertar e limites, na mesma visualização para que as decisões de controle sejam rápidas e confiáveis.
- Revise as notas trimestrais, acompanhe as vitórias e ajuste o modelo de roteiro de mudança de realidade para manter apenas o que é necessário e descartar o que é desnecessário.
✨ Ideal para: Shifters e estudantes que desejam um plano semanal estruturado que se transforme em ações repetíveis com objetivos claros, dicas de segurança e responsabilidade moderada.
📖 Leia também: As melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal
🎥 Assista: Você quer direção, clareza e propósito reais em sua vida, sem cair nas armadilhas comuns que fazem com que a maioria dos planos de vida fracasse? Neste vídeo, mostramos como criar um plano de vida em 5 etapas fáceis e práticas.
4. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp
Se os níveis do Super Mario nos ensinaram alguma coisa, é que pontos de verificação claros mantêm você em movimento. O modelo de gráfico de marcos do ClickUp permite que você planeje a chegada, a primeira cena, a primeira aula ou trabalho, a primeira conversa com amigos e uma verificação cuidadosa da sua regra de despertar como pontos de verificação distintos.
Você pode agrupar tarefas em cada marco, definir prazos que se alinhem com o fluxo de tempo e anexar notas do seu roteiro para contextualizar a personalidade, a casa e a família. Combine-o com o seu modelo de roteiro de mudança de realidade para adicionar uma palavra de segurança e controlar as declarações no marco em que elas forem mais relevantes.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Descreva os pontos de verificação de DR, como chegada, primeiro dia, configuração do equipamento e pessoas importantes que você deseja conhecer, para que o roteiro se torne um caminho guiado, em vez de um plano vago.
- Vincule cada marco a uma breve sugestão de cena, afirmações e sua condição de despertar, para que a segurança acompanhe a ação, em vez de ficar em um documento separado.
- Acompanhe o progresso ao longo do tempo e edite os marcos à medida que seu roteiro evolui, mantendo apenas o que é necessário para que a desorganização nunca atrapalhe o foco.
✨ Ideal para: Shifters que desejam um progresso baseado em pontos de verificação e etapas rastreáveis com dicas de segurança e responsabilidade moderada.
📖 Leia também: Gráfico de marcos: o que é e como criar um
👀 Curiosidade: já percebeu que você acelera à medida que a linha de chegada se aproxima? Esse é o efeito gradiente de meta — sua motivação aumenta quando o progresso é visível. Dê nomes aos seus pontos de verificação (pense em “Chegada → Primeira Classe → Primeira Conversa”) para que seu cérebro saiba o que está buscando.
5. Modelo de rastreador de hábitos pessoais ClickUp
A maioria dos shifters se sente dispersa antes de uma sessão, alternando entre um script, água, luzes e uma dúzia de abas. Veja como o modelo ClickUp Personal Habit Tracker pode ajudar.
O modelo permite que você liste pequenas ações que se alinham com sua RD, como um ensaio de cena de um minuto, uma breve leitura de afirmação e uma rápida revisão da palavra de segurança e da regra de despertar. Você vê sequências, mantém o que é necessário e a página permanece limpa para que você chegue com menos atrito. Quando as coisas parecem erradas, você adiciona uma correção suave e revisa o que ajuda no momento certo.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Crie uma rotina pré-mudança que aqueça o corpo, acalme a mente e mantenha o foco no DR que você deseja alcançar.
- Relacione hábitos a dicas de roteiro para identidade, casa e pessoas, para que a prática reflita a cena em que você planeja entrar.
- Mantenha a segurança em vista, verificando a palavra de segurança e a regra de despertar durante a preparação, para que o controle pareça estável, e não forçado.
- Compartilhe o rastreador com amigos, analise o que foi bom após cada sessão e adicione pequenos ajustes que realmente ajudam ao longo do tempo.
✨ Ideal para: Shifters que desejam uma rotina pré-turno tranquila e repetível, com pequenas ações vinculadas a dicas de roteiro e verificações rápidas de segurança.
📖 Leia também: Acumulação de hábitos: crie rotinas melhores
6. Modelo de plano de autocuidado ClickUp
Cuidar de mim mesmo não é autoindulgência; é autopreservação.
Essa frase se encaixa na mudança mais do que a maioria admite. Quando seu corpo está tenso e sua mente está agitada, o roteiro parece distante.
Vamos conectar essa ideia a algo que você possa aplicar na prática todos os dias. Combine seu roteiro com uma rotina leve que você possa manter. O Plano de Autocuidado ClickUp agrupa ações por manhã, pré-turno e relaxamento para que você possa adicionar apenas o necessário e manter a página organizada. Você verifica alguns pontos-chave, sente seu corpo se acalmar e entra com menos atrito.
Torne a segurança algo fácil. Mantenha uma linha de visão rápida para sua palavra de segurança e regra de despertar na mesma tela, ao lado de pequenos hábitos que realmente ajudam. Se certas pessoas são importantes — família, amigos, um mentor — fixe um lembrete de uma frase sobre como elas tratam você com carinho.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Crie uma rotina pré-mudança suave que estabilize o corpo e a atenção para que o roteiro seja mais fácil de seguir.
- Mantenha a segurança em mente, revisando a palavra de segurança, a condição de despertar e os limites sem sair da página.
- Relacione as dicas de aterramento à identidade, casa, família e amigos para que seu modelo de roteiro de mudança de realidade permaneça emocionalmente ancorado.
- Compartilhe o progresso com pessoas de confiança, acompanhe o que foi positivo após cada sessão e edite o plano conforme as necessidades mudam ao longo do tempo.
✨ Ideal para: Qualquer pessoa que precise de rituais simples para a manhã, antes do turno e para relaxar, que mantenham as palavras de segurança e as regras de despertar em vista.
📖 Leia também: Exemplos de bons hábitos para experimentar
7. Modelo de plano de carreira ClickUp
O modelo de carreira do ClickUp oferece um mapa simples de funções, habilidades e pontos de verificação em sua busca por emprego e carreira. Você lista a próxima função, adiciona as habilidades necessárias para alcançá-la e, em seguida, anexa cursos, projetos ou certificações que pode começar esta semana. Cada etapa está vinculada ao seu roteiro, para que a história que você está construindo em sua DR corresponda ao trabalho que você está fazendo aqui.
Além disso, ele ajuda você a manter a segurança e a energia em mente. Adicione uma nota leve para equilíbrio e limites, para não perder tempo no lugar errado. Mantenha uma breve afirmação que você ama ao lado de marcos difíceis e escolha uma pessoa que o ajude a permanecer firme.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Mapeie funções e lacunas de habilidades em etapas claras para que seu roteiro e suas metas de DR se traduzam em etapas que você possa realmente concluir.
- Anexe cursos, projetos e pequenas tarefas práticas a cada etapa para que o progresso seja rastreável e bons hábitos sejam formados em torno do trabalho.
- Adicione limites suaves e uma verificação rápida da energia para manter o controle do ritmo e evitar sobrecargas enquanto avança.
✨ Ideal para: Profissionais que mapeiam funções e lacunas de habilidades em etapas claras para que as metas de DR se traduzam em cursos práticos, projetos e pontos de verificação.
📖 Leia também: Áreas de melhoria no trabalho
8. Modelo de lista de verificação ClickUp
Sabe aquele momento antes de uma sessão em que dez pequenas coisas competem pela sua atenção ao mesmo tempo? O modelo de lista de verificação do ClickUp permite agrupar itens por dia e adicionar suas etapas de preparação exatas ao lado dos campos do roteiro que são importantes.
Você pode manter uma linha de visão rápida para uma palavra de segurança e regra de despertar, marcar o que é necessário e compartilhar a lista com amigos para uma responsabilidade gentil. A página permanece organizada, fácil de editar e focada no que realmente ajuda você a mudar.
Na prática, você adiciona pequenas dicas às suas cenas de DR para que o ensaio corresponda à realidade, em vez de depender de suposições. Adicione prompts de identidade e personalidade, um lembrete de uma linha sobre o lugar ou a casa que você ama.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Defina um fluxo semanal repetível que abranja água, respiração, resumo da cena e leitura de afirmações, para que o corpo e a atenção cheguem preparados.
- Anote verificações rápidas de segurança para palavras de segurança e condições de despertar ao lado das mesmas tarefas que você já realiza.
- Vincule itens diários a dicas de roteiro para identidade, local, casa e pessoas, para que o modelo seja reforçado pela ação.
✨ Ideal para: Usuários que desejam uma preparação exata e passo a passo ao lado dos campos do roteiro, com lembretes rápidos de segurança e responsabilidade leve.
📖 Leia também: O melhor software para definição de metas
9. Modelo de roteiro de mudança de realidade da Template. Net
Lembra-se do momento antes dos protagonistas atravessarem o guarda-roupa em Nárnia? Uma mão na porta, um pouco de dúvida, um pouco de esperança. A maioria dos shifters fica exatamente nessa posição. Este modelo gratuito de roteiro de mudança de realidade da Template. Net oferece sugestões suaves para identidade e personalidade, o local ou a casa do seu DR e as pessoas que você deseja ter por perto.
Há uma linha de rápida visualização para sua palavra de segurança e regra de despertar, para que o controle não seja forçado. A página permanece organizada à medida que você adiciona o que é necessário e edita o que não é, de modo que o roteiro realmente ajuda seu corpo a se acalmar e você pode mudar sem hesitar.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Defina sua intenção, prepare o espaço e reúna as ferramentas para que o início nunca pareça pesado.
- Registre a identidade, os detalhes de DR e as dicas da cena para que seu roteiro seja específico e organizado.
- Mantenha a palavra de segurança e a condição de despertar em vista, para que as verificações ocorram onde você mudar.
✨ Ideal para: Escritores que preferem uma página limpa e guiada com prompts essenciais sobre identidade, lugar e pessoas, além de uma linha de segurança simples.
📖 Leia também: Exemplos de metas de 1, 5 e 10 anos
10. Modelo de roteiro de mudança da SpreadsheetPoint
Quando os detalhes do seu roteiro estão espalhados por várias guias e capturas de tela, a mudança parece confusa. Um único documento do Google Docs que você pode abrir em qualquer navegador oferece um modelo de roteiro de mudança organizado para editar, compartilhar e confiar.
O layout do SpreadsheetPoint usa tabelas simples para capturar identidades, personalidades e configurações de RD sem confusão. Você pode adicionar relacionamentos, afirmações que você ama e uma palavra de segurança clara e uma linha de despertar para que as verificações de controle ocorram onde você escreve.
Por ser o Google Docs, é fácil duplicar versões para mundos diferentes, manter a página organizada e imprimir uma cópia mínima, caso ver o papel ajude seu corpo a se acalmar.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Capture a identidade, o local ou a casa de RD, as roupas e as características físicas para que o modelo de roteiro de mudança de realidade pareça um perfil preciso do personagem.
- Adicione linhas de relacionamento para família, amigos, mentores e pessoas a evitar, para que a dinâmica social corresponda ao que você realmente deseja.
- Mantenha a segurança em vista com linhas rápidas para palavras de segurança, condições de despertar e limites, para que as verificações sejam naturais, não forçadas.
✨ Ideal para: Usuários do Google Docs que desejam um roteiro imprimível, baseado em tabelas, com relacionamentos, afirmações e uma linha clara de palavras de segurança.
📖 Leia também: Modelos de Plano de Desenvolvimento Individual
11. Modelo de roteiro de mudança do Google Docs pela Template Radar
Você se senta para escrever o roteiro e tudo está espalhado. Uma guia do Notion aqui, uma nota no celular com sua palavra de segurança ali e uma história de DR pela metade em outra janela. Este modelo de roteiro de mudança do Google Docs é o único lugar que você pode abrir no seu navegador, preencher com calma e compartilhar se quiser uma segunda opinião.
Comece com o bloco principal do roteiro e conte sua realidade da maneira como você a vê. Em seguida, adicione as seções simples que ele oferece: informações gerais, personalidade e habilidades, aparência e relacionamentos. Mantenha uma linha rápida para uma palavra de segurança e acorde para que a segurança esteja à vista quando você precisar.
🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Primeiro, capture sua história de DR e, em seguida, acrescente identidade, habilidades e aparência para que ela pareça um perfil de personagem claro.
- Adicione linhas de relacionamento para familiares, amigos, mentores e pessoas a evitar, para que a dinâmica social corresponda ao que você deseja.
- Mantenha a segurança visível com uma palavra de segurança simples e uma linha de despertar onde você revisa seu roteiro.
✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira um documento organizado para redigir primeiro o roteiro principal e, em seguida, acrescentar habilidades, aparência, relacionamentos e segurança.
📖 Leia também: Guia do painel OKR
Um ClickUp, duas mudanças: o brilho do seu roteiro
Você chegou ao fim. Abordamos o que e por quê, depois apresentamos as ferramentas reais que você pode usar hoje. O objetivo era simples. Fornecer um modelo de roteiro de mudança em que você possa confiar.
Mas a questão é: por que escolher o ClickUp, quando existem tantos aplicativos?
Porque ele mantém tudo em um só lugar, sem atrapalhar o seu trabalho.
Você pode escrever seu roteiro, manter uma pequena lista de verificação, definir um lembrete amigável e mapear uma cena em um quadro branco, tudo lado a lado. Se estiver pronto, comece aos poucos. Abra o ClickUp. Copie um modelo.
