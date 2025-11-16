10 modelos gratuitos de orçamento de reparação automóvel para oficinas mecânicas

Gerir uma oficina mecânica significa conciliar os pedidos dos clientes, as encomendas de peças e os horários de reparação, tudo isto enquanto se tenta manter a equipa em sintonia. Obter orçamentos corretos é mais importante do que nunca, com os suplementos de reparação de colisões a quadruplicarem para 1060 dólares desde 2009.

Reunimos 10 modelos gratuitos de orçamento de reparos automotivos que ajudam você a criar cotações profissionais rapidamente. Além disso, mostraremos como as ferramentas certas podem otimizar todo o seu fluxo de trabalho, desde a primeira ligação do cliente até a fatura final.

O que é um modelo de orçamento de reparação automóvel?

Um modelo de orçamento de reparo automotivo é um documento pré-formatado que ajuda as oficinas mecânicas a criar detalhamentos de custos para reparos de veículos. Pense nisso como seu plano profissional para comunicar o escopo do trabalho e os custos associados aos clientes antes mesmo de pegar uma chave inglesa.

Esses modelos geralmente incluem seções dedicadas para informações do cliente, detalhes do veículo, listas de peças, custos de mão de obra e custos totais. Você encontrará campos para o número de identificação do veículo (VIN), uma descrição dos reparos necessários, quaisquer termos de garantia e informações de pagamento. Essa estrutura garante que você capture tudo o que é necessário para um orçamento abrangente.

A verdadeira vantagem de usar um modelo é que ele padroniza seu processo de orçamento. Em vez de começar do zero para cada trabalho, basta preencher os campos em branco com os detalhes específicos. Essa consistência ajuda a evitar erros de preço e garante que você não se esqueça de itens essenciais, como suprimentos da oficina ou taxas de descarte.

A maioria dos modelos está disponível em formatos comuns, como Excel, Word ou PDF, facilitando a personalização com o logotipo e as informações de contato da sua oficina. Alguns até têm fórmulas integradas que calculam automaticamente impostos e totais, poupando-lhe cálculos manuais e possíveis erros.

O que torna um modelo de orçamento de reparação automóvel bom?

Um bom modelo de orçamento de reparo automotivo deve incluir:

Detalhes essenciais do trabalho: informações do cliente, marca/modelo do veículo, número de identificação do veículo (VIN), quilometragem e notas de diagnóstico.

Discriminação clara dos serviços: descrições do trabalho, nomes das peças, quantidades, números das peças e tarefas de reparo categorizadas.

Estrutura de custos precisa: taxas de mão de obra, preços de peças, impostos, taxas e um total calculado automaticamente.

Campos personalizáveis: seções editáveis para tipo de serviço, notas do técnico, prazos e recomendações adicionais.

Áreas de aprovação e autorização: assinatura do cliente, data e termos de aceitação para evitar disputas.

Formatação profissional: layout limpo e legível que evita confusão e ajuda os clientes a entenderem rapidamente o orçamento.

Usabilidade digital + imprimível: fácil de compartilhar, armazenar ou exportar, independentemente de a oficina usar formulários em papel ou fluxos de trabalho digitais.

Modelos de orçamento de reparação automóvel num relance

Aqui está uma tabela que resume os 10 melhores modelos de orçamento de reparação automóvel!

10 modelos gratuitos de orçamento de reparos automotivos

Antes de um cliente aprovar qualquer reparo, ele quer clareza: o que está errado, quanto custará e quanto tempo levará. Um modelo sólido de orçamento de reparo de automóveis oferece à sua oficina uma maneira consistente e profissional de apresentar essas informações sem precisar reescrever os mesmos detalhes para cada trabalho.

Quer você administre uma pequena oficina, gerencie uma oficina mecânica completa ou faça reparos móveis, esses modelos ajudam a detalhar mão de obra, peças, prazos e custos com total transparência.

Abaixo estão 10 opções de modelos de orçamento prontos para usar para otimizar seu processo de cotação e manter os clientes confiantes no seu trabalho.

1. Modelo de orçamento para empreiteiros ClickUp

Discriminação visual de um orçamento detalhado de reparo automotivo, mostrando peças, mão de obra e custos itemizados em um fluxo de trabalho profissional do ClickUp.

O Modelo de Orçamento para Empreiteiros do ClickUp oferece às oficinas mecânicas e mecânicos um fluxo de trabalho completo para orçamentos, não apenas um documento. Em vez de alternar entre planilhas, notas manuscritas e listas de preços, este modelo organiza todas as partes do orçamento: horas de mão de obra, peças utilizadas, etapas de diagnóstico, materiais e cronogramas do projeto.

Você obtém uma lista estruturada com campos personalizados que dividem os custos por categoria, incluindo preço unitário, quantidade, impostos, taxa de mão de obra e total. A visualização em tabela funciona como uma planilha ao vivo, calculando automaticamente os totais por meio de campos de fórmula para que seus números sejam sempre precisos.

Para reparos mais complexos, como reconstrução de motores ou diagnósticos elétricos, você pode usar subtarefas para mapear cada etapa do trabalho, designar técnicos e estimar as horas necessárias. Quando um cliente aprovar o orçamento, converta-o diretamente em uma ordem de serviço sem precisar recriar nada. Os anexos permitem incluir imagens de inspeção, relatórios de diagnóstico ou documentos de garantia para que tudo fique em um só lugar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Detalhe totalmente peças, mão de obra, impostos e totais com campos de fórmula.

Anexe fotos de diagnóstico ou vídeos de inspeção diretamente às estimativas.

Converta orçamentos aprovados em tarefas de reparo ou ordens de serviço instantaneamente.

As visualizações de linha do tempo e Gantt ajudam você a programar trabalhos entre os técnicos.

Mantenha as estimativas históricas organizadas para clientes que repetem serviços.

📌 Ideal para: Oficinas mecânicas e empreiteiros que gerenciam clientes recorrentes, reparos de grande volume ou projetos com várias etapas.

💡 Dica profissional: Ao listar os custos de mão de obra, divida-os por tarefa, e não apenas por tarifa horária. Exemplo: em vez de “2 horas de mão de obra – 200 $”, escreva “Substituição das pastilhas dos travões – 2 horas – 200 $”. Isso cria confiança, aumenta a clareza e reduz a resistência.

2. Modelo de formulário de serviço automóvel ClickUp

Formulário digital fácil de usar para solicitações de serviços automotivos, simplificando os detalhes do veículo e as necessidades de reparo no ClickUp.

O Modelo de Formulário de Serviço Automotivo ClickUp otimiza todo o seu processo de atendimento. Os clientes preenchem um formulário simples e compatível com dispositivos móveis, e o ClickUp converte automaticamente cada envio em uma solicitação de serviço totalmente detalhada dentro do seu espaço de trabalho.

É perfeito para entregas, reservas online ou solicitações de manutenção de frotas. Cada formulário captura detalhes essenciais, como informações do veículo, problemas relatados, seleção do pacote de serviços, notas de garantia e urgência. Você pode até adicionar campos de upload de arquivos para que os clientes enviem fotos de danos ou avisos incomuns no painel.

Depois de enviadas, sua equipe visualiza todas as solicitações de serviço em um painel centralizado. Use a Visualização de Lista para o recebimento diário, a Visualização de Quadro para acompanhar as etapas do trabalho (Diagnóstico → Estimativa → Em andamento → Concluído) e

para agendar a disponibilidade dos técnicos. As automações notificam sua equipe instantaneamente e atribuem tarefas com base no tipo de serviço ou carga de trabalho.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Um processo de admissão digital simples que elimina formulários manuscritos.

Converte automaticamente os envios em tarefas de reparo organizadas.

Adicione o número de identificação do veículo (VIN), quilometragem, garantia ou tipo de serviço usando campos personalizados.

Encaminhe as solicitações para o técnico certo com as automações.

Funciona para manutenção programada, serviço de emergência ou registro de frota.

📌 Ideal para: Oficinas mecânicas que desejam um atendimento estruturado e visibilidade em tempo real dos trabalhos.

👀 Você sabia? 42% dos clientes afirmam que deixariam uma oficina se o processo de orçamento não fosse claro ou transparente.

3. Modelo de plano estratégico para mecânicos automotivos da ClickUp

Painel de planejamento estratégico para oficinas mecânicas, mapeando metas de negócios, KPIs e melhorias operacionais.

Este modelo ajuda os proprietários de oficinas mecânicas a planejar o crescimento dos negócios, desde a melhoria dos tempos de resposta dos serviços até o investimento em equipamentos, a contratação de técnicos e a otimização dos fluxos de trabalho.

No modelo de plano estratégico para mecânicos automotivos do ClickUp, você encontrará documentos estratégicos do ClickUp divididos em seções como análise SWOT, KPIs alvo (por exemplo, tempo médio de reparo, taxa de aprovação, satisfação do cliente) e metas departamentais. Combine-o com as visualizações de lista para converter planos de longo prazo em iniciativas trimestrais acionáveis, cada uma com prazos, responsáveis e orçamentos.

Você pode acompanhar melhorias nas operações, campanhas de marketing, cronogramas de treinamento e atualizações de equipamentos em um único roteiro. O acompanhamento do status em tempo real ajuda a monitorar o progresso, enquanto os painéis visualizam a carga de trabalho, os impactos na receita e os gargalos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Planejamento estratégico Doc adaptado às operações da oficina mecânica

Converta metas de longo prazo em itens de ação semanais ou mensais.

Acompanhe KPIs como tempo de resposta, aprovações ou eficiência da oficina.

Atribua responsáveis e orçamentos a cada iniciativa de melhoria.

Ótimo para oficinas com várias localizações ou centros de reparos em crescimento.

📌 Ideal para: Proprietários de oficinas mecânicas que planejam expandir ou otimizar processos.

💡 Dica profissional: Crie uma variação do modelo para opções de reparo “bom/melhor/ótimo”. Isso aumenta as vendas sem pressão, dando opções aos clientes e aumentando a receita por reparo.

4. Modelo WBS do sistema de gerenciamento de veículos ClickUp

Estrutura de divisão do trabalho (WBS) para reparos complexos de veículos, organizando tarefas e fases para um gerenciamento claro do projeto.

Uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é essencial para reparos em várias etapas ou ciclos de manutenção de longa duração, como manutenção de frotas, restaurações, atualizações de desempenho ou reconstruções de motores.

O Modelo WBS do Sistema de Gestão de Veículos ClickUp organiza grandes projetos de reparo em fases gerenciáveis, tornando-os mais fáceis de gerenciar. Cada fase inclui tarefas, subtarefas, entregas e dependências, facilitando para sua equipe seguir um caminho de reparo estruturado.

Por exemplo:

Fase 1: Inspeção e diagnóstico

Fase 2: Aquisição de peças

Fase 3: Trabalho mecânico

Fase 4: Eletricidade e sensores

Fase 5: Teste e controle de qualidade

Use a Visualização Gantt para visualizar cronogramas e evitar a sobreposição de tarefas. Adicione campos personalizados para tipo de veículo, peças necessárias, técnico designado e horas estimadas para que cada trabalho fique claro e rastreável.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Ótimo para projetos complexos ou multifásicos de reparo de veículos.

Divida trabalhos grandes em etapas e resultados transparentes.

Ajuda as equipes a gerenciar dependências e evitar atrasos nos reparos.

Os campos personalizados rastreiam informações do veículo, peças, horas e prioridade.

Perfeito para gerenciar frotas e construções de desempenho especializadas.

📌 Ideal para: Oficinas mecânicas que lidam com reparos complexos, em várias etapas, ou manutenção de frotas.

💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para notificar sua equipe quando uma cotação for aprovada, atribuir o técnico e mover a tarefa para “Em andamento”. Chega de idas e vindas ou atualizações perdidas.

5. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp

Modelo abrangente de acompanhamento de custos para reparações automóveis, destacando despesas, margens de lucro e desempenho financeiro.

Este modelo ajuda você a acompanhar os custos de reparo e o desempenho financeiro em detalhes. O Modelo de Gerenciamento de Custos de Projetos do ClickUp organiza as despesas com peças, mão de obra, subcontratados, taxas de diagnóstico e equipamentos, oferecendo visibilidade completa da lucratividade do trabalho.

Você pode acompanhar as estimativas em comparação com os valores reais, monitorar excedentes de custos e prever as necessidades futuras de recursos. Os campos de fórmula calculam os totais e as margens automaticamente. Alterne para a visualização do painel para obter gráficos de custo por trabalho, proporção de custos com técnicos ou uso de peças.

Use este modelo para evitar orçamentos abaixo do valor real, identificar quais serviços geram as melhores margens e otimizar a aquisição de peças.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhamento preciso de mão de obra, peças, impostos e despesas gerais

Variação de custos em tempo real através de campos de fórmula

Use painéis para visualizar as margens de lucro por trabalho.

Ajuda a evitar o aumento do escopo e preços abaixo do valor de mercado.

Ótimo para relatórios financeiros consistentes em todos os projetos.

📌 Ideal para: Empresas de reparação automóvel que necessitam de clareza financeira em cada trabalho de reparação.

6. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Rastreador de reparos no estilo planilha com cálculos automatizados, atualizações de status e atribuições de técnicos.

Se você adora planilhas, mas quer mais automação, este modelo é a solução ideal. O Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp oferece uma visualização em estilo de planilha para acompanhar tarefas de reparo, estoque de peças, prazos e atribuições de técnicos, mas com o poder adicional do ClickUp.

A Visualização em Tabela funciona como o Excel, mas:

As tarefas são atualizadas automaticamente.

Os cálculos são feitos por meio de fórmulas.

Você pode anexar documentos e imagens.

Os status avançam pelas etapas de reparo

Você pode alternar instantaneamente entre as visualizações Gantt, Calendário ou Quadro.

Você também pode agrupar por técnico, tipo de serviço, prioridade ou data de vencimento, facilitando o planejamento das atividades diárias da oficina.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Uma planilha com automação, atualizações de status e anexos.

Perfeito para técnicos que pensam em tabelas.

Ajuda a programar reparos e evitar sobrecarregar a agenda.

Anexe folhas de diagnóstico, recibos ou listas de peças.

Ótimo para oficinas que estão a fazer a transição do Excel para um sistema digital.

📌 Ideal para: Oficinas que atualmente utilizam planilhas para agendamento, orçamentos ou acompanhamento de reparos.

💡 Dica profissional: transforme orçamentos em tarefas do ClickUp com prazos. No ClickUp, assim que um cliente aprova um orçamento, basta um clique para transformá-lo em uma tarefa com subtarefas, dependências e atribuições a técnicos.

7. Modelo de análise de custos do ClickUp

O modelo de análise de custos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a controlar os vários custos e benefícios associados ao reparo.

O Modelo de Análise de Custos do ClickUp permite que as oficinas mecânicas comparem cenários de reparo, estimem a rentabilidade e tomem decisões financeiramente sólidas antes de iniciar qualquer trabalho. Em vez de confiar na intuição ou em planilhas simples, este modelo detalha as opções lado a lado — diferentes fornecedores de peças, taxas de mão de obra, termos de garantia ou decisões de reconstrução versus substituição — e calcula as implicações de custos potenciais em tempo real. Você terá visibilidade de todas as variáveis, incluindo peças necessárias, horas, margens de lucro, impostos, contingências e o total final.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Os campos de comparação de cenários permitem avaliar decisões como “OEM vs. mercado de reposição” ou “reparar vs. substituir”.

Os campos personalizados e os campos de fórmula integrados calculam margens, custo por hora e pontos de equilíbrio.

Os painéis fornecem informações visuais sobre áreas de alto custo ou excedentes orçamentários.

O acompanhamento histórico dos custos ajuda você a refinar as cotações e evitar perdas inesperadas.

Integre com tarefas e orçamentos para manter cotações, reparos e despesas sincronizados.

📌 Ideal para: Empresas de reparo automotivo que buscam refinar o controle de custos, otimizar a lucratividade e tomar decisões de serviço mais inteligentes.

🐣 Curiosidade: antes da era digital, os mecânicos costumavam escrever os orçamentos em blocos de papel carbono — e se o bloco ficava manchado ou oleoso, todo o orçamento se tornava uma incógnita. Felizmente, os modelos atuais nunca mancham (a menos que você os imprima na chuva).

8. Modelo de orçamento de reparação automóvel da Venngage

via Fonte

Este modelo visualmente sofisticado em estilo PDF é ideal para orçamentos voltados para o cliente que precisam de uma aparência com a marca. O Modelo de Orçamento de Reparo Automotivo da Venngage permite arrastar e soltar elementos da marca, modificar cores e estilizar seu orçamento de maneira profissional.

Inclui seções para:

Informações sobre o veículo e o cliente

Peças e materiais

Horas de trabalho

Descontos e impostos

Total final

Termos e condições

Campos de assinatura

Use-os quando quiser orçamentos visualmente impressionantes que você pode enviar por e-mail ou imprimir.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Layout visual altamente personalizável

Editor fácil de arrastar e soltar para logotipos e cores

Produza PDFs refinados rapidamente

Inclui uma lista clara de peças e mão de obra.

Ótimo para apresentações de orçamentos ao cliente.

📌 Ideal para: Oficinas que priorizam orçamentos impressos com a marca e com acabamento elegante.

🐣 Curiosidade: Você pode criar um fluxo de trabalho de reparos totalmente conectado no ClickUp — desde formulários de admissão até orçamentos de reparos, agendamento de tarefas e até mesmo revisões de acompanhamento — tudo sem precisar trocar de ferramenta.

9. Modelo de orçamento de reparação automóvel da Wise

via Fonte

A Wise oferece um modelo de orçamento de reparo automotivo simples e profissional, projetado para oferecer clareza. É perfeito para mecânicos que desejam um documento rápido e sem complicações que capture os principais detalhes de custo.

O modelo inclui campos para:

Modelo do veículo, ano, VIN

Resultados do diagnóstico

Serviços recomendados

Peças necessárias

Horas de trabalho e tarifas

Impostos e totais

Termos e janela de validade

Como o layout é simples, os clientes entendem imediatamente a discriminação. Funciona no Google Docs, Excel e PDF.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Layout de orçamento simples e fácil de preencher

Oferece vários formatos de download.

Os clientes podem entender os custos rapidamente.

Ótimo para mecânicos móveis ou equipes de serviço de campo.

📌 Ideal para: Oficinas pequenas ou técnicos móveis que fornecem orçamentos rápidos em qualquer lugar.

💡 Dica profissional: use notas de voz ou Talk-to-Text (via ClickUp Brain MAX ) durante a admissão — perfeito quando você está trabalhando com um carro ou realizando várias tarefas em uma oficina movimentada. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

10. Modelo de orçamento para reparação de motociclos da Template.net

via Fonte

Este modelo concentra-se em motocicletas, onde os tipos de mão de obra, peças e requisitos de afinação diferem significativamente dos dos carros. Você obtém campos adaptados para reparos de motos, como tipo de motor, detalhes de modificação, componentes pós-venda, trabalho com pneus e afinação da suspensão.

O modelo inclui:

Detalhes do cliente e da bicicleta

Resumo do diagnóstico

Lista de peças (OEM/pós-venda)

Custos de mão de obra (afinação, elétrica, mecânica)

Tempo estimado de conclusão

Confirmação de assinatura

Como está disponível em Word, PDF e Google Docs, as oficinas podem adaptá-lo rapidamente.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Feito sob medida para motocicletas, não para reparos genéricos.

Campos para tipo de motor, afinação e modificações

Layout limpo e imprimível

Fácil de personalizar em todos os formatos

Ótimo para ajustes de desempenho e reparos gerais.

📌 Ideal para: Oficinas de motocicletas, especialistas em tuning e oficinas de reparos de motos esportivas.

Como criar um orçamento de reparo automotivo

A criação de um orçamento preciso e profissional começa com uma inspeção completa do veículo. Sempre documente os danos existentes com fotos e anotações antes de iniciar qualquer trabalho de diagnóstico. Essa etapa simples, um ato de transparência no local de trabalho, protege você e o cliente de disputas sobre condições pré-existentes.

Em seguida, crie sua lista de peças com preços precisos. Inclua os números das peças, especifique se você está usando componentes OEM ou de reposição e leve em consideração a margem de lucro das peças. Ser transparente sobre a qualidade das peças é fundamental — os clientes apreciam saber suas opções. Calcule seu tempo de mão de obra usando guias padrão do setor (com técnicos ganhando uma média de US$ 23,88 por hora em 2024), mas sempre ajuste de acordo com a eficiência real da sua oficina e o nível de habilidade do seu técnico.

Não se esqueça dos pequenos detalhes que diferenciam os orçamentos profissionais das suposições.

Inclua todas as taxas: isto significa taxas de diagnóstico, materiais da oficina e quaisquer taxas de eliminação ambiental.

Indique os seus termos: adicione termos claros sobre o prazo de validade do orçamento, normalmente de sete a 14 dias.

Planeje-se para o inesperado: especifique o que acontecerá se forem descobertos problemas adicionais durante o processo de reparo.

Por fim, apresente o orçamento de forma clara. Explique cada seção aos seus clientes, diferenciando o que é necessário do que é recomendado. Oferecer opções sempre que possível, como cenários de reparo bons, melhores e ótimos, ajuda os clientes a tomar decisões informadas que se encaixam no orçamento deles.

Comece a criar orçamentos profissionais hoje mesmo

Orçamentos profissionais estabelecem as bases para reparos automotivos bem-sucedidos e clientes satisfeitos. O modelo certo economiza seu tempo, reduz erros e torna sua oficina mais profissional, o que gera confiança desde o momento em que o cliente entra.

Embora os modelos independentes funcionem bem para necessidades básicas, oficinas em crescimento se beneficiam de soluções integradas. Em vez de alternar entre diferentes ferramentas e inserir as mesmas informações várias vezes, você pode reunir seus orçamentos, agendamentos, rastreamento de peças e gerenciamento de clientes em um único espaço de trabalho convergente.

Pronto para modernizar o fluxo de trabalho da sua oficina? Comece gratuitamente com o ClickUp. ✨

Perguntas frequentes

O que deve ser incluído em uma estimativa de reparo automotivo?

Uma estimativa completa de reparo de automóveis deve incluir as informações de contato da sua oficina, detalhes do cliente e do veículo (incluindo o número de identificação do veículo), uma lista detalhada das peças e custos de mão de obra, uma discriminação de impostos e taxas, informações sobre garantia e uma linha para a autorização por assinatura do cliente.

Por quanto tempo uma estimativa de reparo automotivo é válida?

A maioria das estimativas de reparos automotivos é válida por sete a 14 dias. Isso ocorre porque os preços das peças podem mudar — aumentando mais de 4% ano a ano em 2025 —, então as oficinas incluem uma data de validade para se protegerem contra aumentos de custos.

Qual é a diferença entre um orçamento e uma cotação?

Uma estimativa é um custo aproximado que pode mudar se surgirem problemas inesperados durante o reparo, enquanto um orçamento é um preço fixo para um escopo de trabalho definido. A maioria das oficinas mecânicas usa estimativas porque problemas ocultos são comuns.

Posso usar esses modelos para pedidos de indenização de seguro?

Embora esses modelos sejam ótimos para se comunicar com os clientes, as seguradoras geralmente têm seus próprios formulários e requisitos de software específicos. Você pode usar um modelo para a avaliação inicial e, em seguida, transferir as informações para o formato exigido pela seguradora.

Preciso de modelos diferentes para diferentes tipos de reparos?

O uso de modelos especializados para diferentes trabalhos, como reparos de colisões, manutenção de rotina ou serviços de frota, pode melhorar sua eficiência. Esses modelos incluem campos específicos para cada trabalho que funcionam como uma lista de verificação, garantindo que você não perca nenhum item importante.