Técnica Flowtime: uma prática de produtividade que se alinha às suas necessidades

Os antigos gregos tinham duas palavras para o tempo: Chronos e Kairos.

Chronos, a raiz de “cronologia”, representa o tempo linear, sequencial e mensurável. Kairos, por outro lado, significa o momento oportuno e qualitativo — o momento certo para agir.

Embora Chronos seja mais fácil de entender, Kairos parece mais significativo. Pode ser um momento de revelação, o momento certo para fazer algo ou até mesmo um momento de aprendizado. Não se trata apenas de pontualidade (como um prazo), mas também de adequação (como a piada de uma piada).

Chronos vs. Kairos: os conceitos gregos antigos de tempo — momentos lineares versus momentos oportunos

O discurso moderno sobre produtividade é obcecado por Chronos. Estamos sempre falando sobre eficiência (fazer as coisas mais rápido), mesmo que a tarefa em si seja criativa ou quem a execute não seja uma máquina. Nossas técnicas e dicas de produtividade criam sistemas que falham para aqueles de nós que pensam de maneira diferente. Nesse processo, ignoramos a natureza inerentemente confusa do trabalho.

A crescente popularidade da técnica Flowtime oferece uma alternativa mais suave.

O que é a técnica Flowtime?

A técnica Flowtime é uma abordagem de gerenciamento de tempo que incentiva você a alcançar um estado de “fluxo” — imersão completa em uma tarefa enquanto sua energia durar, fazendo uma pausa natural quando o foco diminuir.

O fluxo é um estado subjetivo que as pessoas relatam quando estão completamente envolvidas em algo a ponto de esquecer o tempo, a fadiga e tudo o mais, exceto a atividade em si.

A técnica Flowtime: alcance o foco profundo seguindo sua energia natural, não o relógio.

O conceito de flowtime se baseia nos estudos do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que busca respostas para a pergunta: “Por que as pessoas realizam atividades demoradas, difíceis e muitas vezes perigosas, pelas quais não recebem recompensas extrínsecas perceptíveis?”

Sua equipe fez essa pergunta a vários alpinistas, pilotos de corrida, jogadores de xadrez, atletas e artistas, todos os quais descreveram uma experiência que os pesquisadores chamaram de “fluxo”.

Fluxo na vida cotidiana

Fluxo em ação: imersão total em uma tarefa, onde o tempo parece desaparecer.

Devo ser um grande mestre ou um vencedor do Oscar para alcançar o fluxo?, me peguei pensando. Felizmente, o próprio Csikszentmihalyi oferece uma resposta. Ele escreve: “É o que sentimos quando lemos um romance bem escrito, jogamos uma boa partida de squash ou participamos de uma conversa estimulante.” Ufa! Estar tão absorto em O Assassinato de Roger Ackroyd que esqueci o almoço não pode ser a mesma coisa que Karl Egloff escalar o Kilimanjaro em menos de sete horas! Ou será que é?

Independentemente da tarefa, estar no fluxo é caracterizado por uma série de comportamentos, sensações e experiências. Para começar, o fluxo funde ação e consciência — você está tão envolvido na tarefa em questão que perde a consciência do que está ao seu redor. Ler um livro no aeroporto e perder os anúncios de voos, por exemplo.

No fluxo, as distrações desaparecem e a autoconsciência se dissipa, permitindo um desempenho máximo.

Por extensão, isso também reduz a autorreflexão; você se preocupa menos e ignora o que não importa. Alguém olhando para você por ocupar dois assentos ou derramar café na camisa deixa de incomodá-lo.

Com isso fora da sua mente, você experimenta uma maior sensação de controle, mesmo que sinta que o tempo está passando muito rápido. Sua mente está completamente voltada para o livro, e você tem a habilidade necessária para apreciá-lo completamente, então não há ansiedade em perder o controle.

Também ajuda quando você possui as habilidades necessárias para concluir a tarefa, definir metas claras e ter mecanismos para feedback regular, mesmo que não conscientemente.

Fluxo no trabalho

Fluxo no trabalho: profissionais criativos prosperam ao abraçar longos períodos de foco profundo.

Se a ideia de fluxo parece algo que ocorre com você, em vez de uma técnica que você pode usar, pense novamente.

O romancista japonês Haruki Murakami começa limpando metaforicamente sua mesa:

Minha postura é que não vou trabalhar em nada além do romance até que ele esteja concluído.

🐣 Curiosidade: Serena Williams é conhecida por treinar por horas a fio, sem pausas. Em 2021, o Hack Club fretou um trem, o Hacker Zephyr, e organizou um hackathon que durou 3.502 milhas ao longo de 10 dias. Pessoas altamente qualificadas não apenas “encontram” o fluxo. Elas projetam seu ambiente para torná-lo inevitável. A rotina não é inimiga da criatividade. É a porta de entrada para ela.

Desenvolvedores, designers de jogos, pintores, cantores, roteiristas — pessoas criativas em todas as funções passam longos períodos de tempo em um fluxo. Elas mergulham voluntariamente em práticas repetidas para dominar sua arte. Esse compromisso alimenta a excelência e a produtividade.

Antes de entrarmos no motivo pelo qual o tempo de fluxo é importante e como você pode implementá-lo para si mesmo, vamos entender como ele difere de outras estratégias populares de gerenciamento de tempo.

O problema com o tempo rígido

Muitos sistemas modernos de produtividade — Pomodoro, time-boxing, time-blocking, Eat That Frog, etc. — têm uma coisa em comum: Controle.

Eles incentivam os usuários a assumir o controle de seu tempo, atribuindo tarefas específicas a unidades de tempo limitadas. Esses métodos recomendam que você identifique uma tarefa, programe-a para intervalos de tempo específicos, conclua-a e faça uma pausa ou passe para a próxima.

O time-boxing, uma técnica popular da metodologia ágil, obriga que as decisões sejam tomadas dentro de um período de tempo limitado. Mas uma decisão apressada não pioraria as coisas? Bem, sim, pioraria.

📉 Destaque da pesquisa: Por que os sistemas baseados em temporizadores têm efeito contrário Sergey Gelman, da Concordia University, no Canadá, e Doron Kliger, da University of Haifa, em Israel, realizaram um experimento para testar o efeito do estresse induzido pelo tempo na tomada de decisões financeiras. Eles descobriram que, quando os investidores experimentavam estresse induzido pelo tempo, como ficar preso no trânsito, eles davam peso excessivo a cenários de perda extrema, prejudicando o julgamento racional.

O bloqueio de tempo pede aos usuários que reservem blocos de tempo para cada tarefa em um calendário. Programe uma tarefa, execute-a, diz essa técnica. No entanto, há pesquisas significativas sugerindo que nos colocarmos sob tal pressão de tempo pode, na verdade, ser contraproducente.

Isso também se aplica à pressão percebida do tempo. Pesquisadores da Universidade Brandeis descobriram que a pressão percebida do tempo pode atrapalhar o funcionamento executivo. Eles mostram que aumentar a pressão percebida do tempo “acelerou os tempos de resposta e piorou a precisão, a inibição cognitiva (o efeito Flanker), o estresse e o afeto negativo”. Diminuir a pressão percebida do tempo resultou no oposto.

Flowtime vs. Técnica Pomodoro

Flowtime x Pomodoro: sessões flexíveis e orientadas pela energia versus intervalos rígidos e baseados em temporizadores.

Uma das técnicas de gerenciamento de tempo mais populares, o Pomodoro, segue uma abordagem semelhante. O método Pomodoro recomenda uma pausa de 5 minutos ao final de cada atividade de 25 minutos.

No entanto, pesquisas mostram que, quando há um limite de tempo forçado para algo — uma urgência espúria —, o mero efeito da urgência entra em ação.

“As pessoas tendem a realizar uma tarefa sem importância em vez de uma tarefa importante que é claramente dominante em termos de recompensa, quando a tarefa sem importância é caracterizada apenas por uma urgência espúria (por exemplo, uma ilusão de expiração).”

Isso significa que você pode se apressar em um trabalho superficial ou escolher o tipo de trabalho que acredita poder realizar no tempo disponível, independentemente da sua importância.

💬 Verificação rápida: se um cronômetro o tira do ritmo justamente quando você está entrando na zona, o Pomodoro está trabalhando contra você — e não a seu favor.

O objetivo da técnica Pomodoro é reduzir interrupções internas e externas. Se você for interrompido no meio de uma sessão Pomodoro, você pode registrar e agendar a interrupção ou abandonar o Pomodoro completamente. Para compensar distrações inevitáveis, a técnica Pomodoro agenda um intervalo obrigatório de 5 minutos.

A maioria das pessoas criativas tende a entrar no estado de concentração total em 25 minutos, forçando-se a sair do fluxo para fazer uma pausa. Voltar ao fluxo no final da pausa é outra subida íngreme!

Veja como o flowtime se torna uma ótima alternativa à técnica Pomodoro.

Pomodoro Flowtime Sessões rígidas de 25 minutos cada Sessões flexíveis criadas com base na energia do usuário Intervalos programados no final de cada sessão Pausas orgânicas no final do fluxo natural do usuário O cronômetro de contagem regressiva impulsiona o trabalho, induzindo ansiedade e resultados ineficazes. O estado de fluxo do usuário impulsiona o trabalho, enquanto o cronômetro apenas registra padrões. Intervalos forçados atrapalham a concentração, interrompendo constantemente o trabalho profundo. Incentiva a imersão na tarefa e a dedicação do tempo necessário Requer uma estrutura clara e uma divisão das tarefas em mãos. Adapta-se a tarefas não estruturadas ou de resolução criativa de problemas.

Por que o Flowtime é importante para a produtividade

Reduzindo o esgotamento: o Flowtime ajuda a minimizar a mudança de contexto e apoia a produtividade sustentada.

👀 Você sabia? Em um estudo publicado na Harvard Business Review, pesquisadores descobriram que, para uma única transação da cadeia de suprimentos, os funcionários alternavam “350 vezes entre 22 aplicativos diferentes e sites exclusivos”. Ao longo do dia, eles alternavam 3.600 vezes.

Acontece que as pessoas passam quase quatro horas por semana apenas se reorientando após uma mudança — 9% do seu tempo de trabalho anual. A pesquisa da Qatalog , realizada em colaboração com a Universidade de Cornell, descobriu que a mudança de contexto torna as equipes menos produtivas.

A técnica Flowtime evita exatamente isso. Ela capacita as pessoas a deixarem de lado os e-mails, mensagens do Slack, notificações, mídias sociais e outras distrações para se concentrarem em uma coisa de cada vez.

Ela se alinha ao fluxo natural dos pensamentos e esforços de cada um para permitir que produzam seu melhor trabalho. Permite que pessoas criativas se desliguem do mundo e se concentrem no problema até que estejam prontas para parar. Oferece a liberdade de se aprofundar no problema, partir para tangentes, explorar várias soluções, testar, aprender, melhorar e esculpir soluções à mão.

A técnica Flowtime é quase inteiramente autodirigida. Durante seu flowtime, você escolhe entrar na tarefa com calma, cuidar de cada etapa do processo, ficar totalmente envolvido e terminar/fazer uma pausa apenas quando for natural para você. Sem a pressão de uma força externa, é menos provável que você fique esgotado, independentemente das horas que dedicar ao trabalho.

Especialmente em startups e organizações dinâmicas, ele ajuda as equipes a colaborar sem perder a propriedade de seus pensamentos e trabalhos.

📖 Leia mais: Como se recuperar do esgotamento!

Como praticar o Flowtime (sem esperar pela “inspiração”)

Como funciona a técnica Flowtime: alinhe o trabalho com seus ritmos naturais para obter melhores resultados.

Comecei a escrever este artigo reservando três horas na segunda-feira. Sentei-me à minha mesa, olhando para um documento vazio do Google Docs por 30 minutos, antes de desistir e navegar pela internet em desespero.

Naquela mesma noite, após um cochilo revigorante, eu estava caminhando na esteira, pensando neste artigo. A lembrança de ter aprendido sobre Chronos e Kairos em um podcast voltou à minha mente. Pensei em todas as vezes que falhei com a técnica Pomodoro. Vi em minha mente meu calendário cheio de blocos lindamente organizados que nunca saíram do mundo dos desejos para o mundo real.

💬 Verificação rápida: o fluxo não surge por comando, mas responde a condições que você pode controlar: clareza, desafio, foco e entrada sem atritos.

Alimentando esse pensamento, eu estava preparando um shake de proteína, pesquisando os trabalhos de Mihaly Csikszentmihalyi e Jeanne Nakamura e aprendendo sobre as origens da psicologia positiva. Quando terminei de beber o shake, eu estava na minha mesa, em um fluxo.

De muitas maneiras, é assim que a técnica do flowtime funciona. No entanto, se você está pensando que o flowtime consiste em esperar pela inspiração ou trabalhar apenas quando uma ideia surgir, você está enganado.

O Flowtime é uma técnica flexível que aproveita seus ritmos naturais para ajudá-lo a fazer seu melhor trabalho. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi identifica condições específicas para o fluxo na criatividade, em seu livro sobre o assunto, algumas das quais também são ótimas etapas a seguir se você deseja entrar no ritmo.

1. Esclareça seus objetivos

Uma técnica de flowtime bem-sucedida começa com uma compreensão clara do que você se propôs a alcançar — qual problema você precisa resolver, qual artigo escrever, qual recurso construir, qual montanha escalar e assim por diante. Conhecer seu objetivo simplifica as ideias e ajuda você a passar seu flowtime focado.

2. Configure ciclos de feedback

Embora seja essencial para indivíduos criativos receber feedback de usuários, leitores, gerentes e outros, o Flowtime requer uma abordagem distinta. Ao usar a técnica Flowtime, você precisa ter um sistema para avaliar seu próprio trabalho, medir o sucesso e iterar de acordo.

Um desenvolvedor pode testar o recurso para ver se ele funciona em todos os ambientes. Um designer pode verificar o alinhamento, o contraste ou a hierarquia das informações após adicionar cada elemento. Um orador público pode gravar sua palestra e ouvi-la novamente.

Como escritor, meu sistema de feedback internalizado me diz que o primeiro parágrafo desta seção está incompleto sem exemplos de feedback interno simples. Então, adicionei alguns.

Esse tipo de feedback interno é fundamental para manter o fluxo, como um incentivador pessoal, se você preferir.

3. Equilibre suas habilidades com os desafios

Não há estado de fluxo se a tarefa for muito fácil. Por exemplo, você pode estar lavando a louça enquanto assiste a um vídeo ou ouve um podcast — a louça só precisa de um fluxo constante de água, certo? Por outro lado, Roma não foi construída em um dia, com fluxo ou sem ele.

Para usar a técnica Flowtime corretamente, suas habilidades devem corresponder aos seus desafios. Suas metas devem ser alcançáveis, mas desafiadoras.

via Fonte

4. Evite distrações

Marcel Proust passou seus últimos anos escrevendo À la recherche du temps perdu (Em busca do tempo perdido), trancando-se em uma sala mal iluminada e revestida de cortiça. Embora você não precise ir tão longe, evitar distrações é essencial para alcançar o estado de fluxo.

via Fonte

As distrações interrompem o fluxo. Elas tornam mais difícil voltar à tarefa em questão. Elas também impedem que você se perca na tarefa e alcance um estado em que esquece a autorreflexão e a consciência do ambiente ao seu redor.

5. Busque alegria em realizar a tarefa (não na recompensa por concluí-la)

Para estar no fluxo, você precisa sentir a alegria de trabalhar acima de qualquer recompensa que obtenha com isso. Isso significa que você deve apreciar a tarefa por si mesma. Embora o objetivo deste artigo seja que você, caro leitor, o aprecie, eu preciso encontrar prazer em escrevê-lo para entrar no fluxo.

Como diz o psicólogo Donald Campbell: “Não entre na ciência se estiver interessado em dinheiro. Não entre na ciência se não vai gostar, mesmo que não se torne famoso.”

Espero que você não interprete isso como uma recomendação para seguir sua paixão ou fazer o que te entusiasma. “O críquete é um jogo jogado por 11 tolos e assistido por 11.000 tolos”, teria dito George Bernard Shaw. A paixão de uma pessoa é a tarefa tola de outra.

Apesar disso, você pode usar a técnica Flowtime para equilibrar contas, arquivar faturas ou até mesmo classificar batatas. Há um prazer intrínseco em todas essas atividades, desde que elas sejam do seu interesse.

Benefícios da técnica Flowtime

Um estudo longitudinal de 10 anos realizado pela McKinsey mostrou que pessoas em estado de fluxo eram 500% mais produtivas.

Isso não parece tão difícil de acreditar, considerando como o flowtime funciona — em sintonia com seus ritmos naturais de produtividade.

Sessões flexíveis de flowtime apoiam o trabalho profundo. Esquecendo o espaço, o tempo e o ambiente ao seu redor, você pode concentrar toda a sua energia na tarefa que tem diante de si. Para aqueles de nós que vivem com TDAH, flowtime significa aproveitar ondas intensas de concentração para se manter produtivo.

O Flowtime elimina as pressões artificiais do tempo. Sem a pressa de um prazo, você tem a liberdade de experimentar, falhar e tentar novamente até ficar satisfeito com seu trabalho. Ao acompanhar o tempo passivamente, em vez de trabalhar contra um cronômetro, o Flowtime combate a cegueira temporal, um sintoma comum do TDAH.

Manter uma rotina pode ser difícil. Especialmente quando se vive com TDAH, as rotinas podem parecer mais um fardo a carregar. Ao integrar a técnica Flowtime em sua vida, você pode aliviar significativamente esse fardo. Aqui estão algumas dicas sobre como criar rotinas com TDAH.

👀 Você sabia? Muitas pessoas neurodivergentes relatam que a técnica Flowtime parece mais alinhada com a forma como se concentram — optando por não usar cronômetros rígidos e por sessões mais longas, no seu próprio ritmo.

Como corolário, o flowtime também elimina pausas forçadas, dando a você o poder de fazer pausas quando for melhor para você. É ótimo para tarefas criativas e não estruturadas. Em vez de se forçar a fazer quatro slides em 25 minutos, você pode passar oito horas fazendo sua melhor apresentação de oito slides.

via Fonte

Mais importante ainda, e pessoalmente, o flowtime é uma ótima ferramenta de autoconsciência. Ele ajuda você a se conhecer melhor. Ao usar o flowtime, você pode identificar seus padrões de produtividade, ver como a inspiração surge e aprender o que precisa fazer melhor.

Seja você como o psicólogo suíço Jean Piaget, que preferia uma mesa bagunçada, ou como Barack Obama, que optava por trabalhar até tarde da noite, o flowtime é uma ótima maneira de aprimorar seu senso de identidade. Em vez de forçar sua mente com TDAH a se encaixar em sistemas rígidos, o flowtime oferece um espaço seguro para você entender seus hábitos diários e adaptar sua produtividade de acordo com eles.

📮 Insight do ClickUp: 60% dos trabalhadores respondem a mensagens instantâneas em 10 minutos, mas cada interrupção custa até 23 minutos de tempo de concentração, criando um paradoxo de produtividade. Ao centralizar todas as suas conversas, tarefas e threads de chat em seu espaço de trabalho, o ClickUp permite que você abandone a alternância entre plataformas e obtenha as respostas rápidas de que precisa. Nenhum contexto é perdido!

Como implementar a técnica Flowtime com o ClickUp

Usando o ClickUp para o Flowtime: acompanhe, analise e otimize suas sessões de trabalho profundo.

A maioria das pessoas experimenta o Flowtime com um caderno e um aplicativo de cronômetro. Isso funciona — até você precisar comparar sessões, identificar padrões ou perceber que todas as quintas-feiras você desmaia às 14h. É aí que um sistema ajuda. O ClickUp funciona menos como um cronômetro e mais como um observatório de foco — um lugar onde suas sessões de trabalho profundo, pausas, quedas de energia e resultados de tarefas coexistem, em vez de ficarem espalhados em notas separadas.

💬 Verificação rápida: o ClickUp não força o uso de cronômetros — ele acompanha a realidade, para que seus padrões se tornem dados em vez de suposições.

Veja como é um fluxo de trabalho compatível com o Flowtime no ClickUp:

1. Comece observando, não cronometrando

Crie tarefas no ClickUp para blocos de trabalho reais — concentre-se no que merece toda a sua atenção, não em quando fazê-lo.

Em vez de programar o trabalho em blocos de 25 minutos, crie tarefas no ClickUp para as partes reais do trabalho nas quais você deseja se concentrar (por exemplo, Escrever seção 2, Interações do protótipo, Analisar respostas da pesquisa). Isso elimina a pressão de quando fazer e muda o foco para o que merece toda a atenção.

2. Encontre os padrões por trás do seu foco

Acompanhe o tempo em tempo real ou após concluir tarefas usando o acompanhamento de tempo nativo do ClickUp em computadores, dispositivos móveis e na web.

O ClickUp Time Tracking e os ClickUp Dashboards transformam essas observações em insights. Em vez de números frios, você vê ritmos: duração média das sessões, sequências de foco, ciclos naturais de pausas. São dados com empatia — mais reflexão do que relatório. Você começa a perceber coisas que não percebia antes: a maneira como sua energia atinge o pico após o almoço ou como suas melhores ideias surgem tarde da noite.

Destaque as proporções com os gráficos de rosca do ClickUp em vez de um gráfico circular.

Ao longo de uma semana ou um mês, essas sessões se tornam um conjunto de dados com o qual você pode aprender: Quando eu entro no fluxo mais rapidamente? Por quanto tempo consigo manter o trabalho profundo antes de precisar de uma pausa? Escrever me esgota mais do que o trabalho de design?

4. Deixe o sistema cuidar de você

Automações do ClickUp: lembretes suaves para fazer uma pausa, se hidratar e proteger seu foco

O maior risco do Flowtime é exagerar — o foco se torna obsessivo antes que você perceba que seus ombros estão travados e seu café esfriou. É aí que entram as Automações do ClickUp . Elas podem incentivá-lo a fazer uma pausa após uma longa sessão, lembrá-lo de se hidratar ou silenciosamente levantar uma questão: Ainda está no fluxo ou apenas se recusando a parar?

Isso evita que o tempo de fluxo se torne Fluxo até a enxaqueca.

5. Registre como é a sensação do fluxo

Use o ClickUp Docs para refletir sobre suas sessões e construir um arquivo vivo do seu ritmo criativo.

Para os mais introspectivos, o ClickUp Docs oferece um espaço para anotar reflexões rápidas após cada sessão. O que chamou sua atenção hoje? O que quebrou seu foco? Ao longo das semanas, essas pequenas anotações se tornam um arquivo vivo do seu ritmo criativo — seu próprio manual do usuário para a atenção.

✅ Bônus interno: ClickUp Docs + Rastreamento de tempo + Painéis = um perfil de produtividade vivo e em evolução — sem suposições.

Por que o ClickUp funciona para o Flowtime

O Flowtime respeita a atenção como algo orgânico — cíclico, frágil e profundamente pessoal. O ClickUp dá essa estrutura à atenção sem sufocá-la.

Suas ferramentas não foram criadas para extrair eficiência de você, mas para criar um ambiente onde seu melhor trabalho possa surgir. Os cronômetros não comandam; eles observam. Os painéis não medem; eles revelam. As automações não interrompem; elas protegem o corpo que está fazendo o trabalho.

Quando usado corretamente, o ClickUp não parece um software. Parece um segundo cérebro, mais calmo — que lembra o que o primeiro esquece: quando você está mais vivo no trabalho, quando parar e quando recomeçar. O Flowtime prospera nesse tipo de ecossistema, onde a culpa é substituída pela visibilidade e a consciência toma o lugar da pressão.

Como a IA ajuda você a permanecer no fluxo (sem interrompê-lo)

IA no ClickUp: mantenha o fluxo minimizando a mudança de contexto e mantendo seu foco ininterrupto.

O maior risco do Flowtime é a mudança de contexto. No momento em que você sai da tela para “redigir rapidamente um e-mail” ou “procurar aquela fonte”, você não está mais no fluxo — você está na fragmentação.

O ClickUp Brain evita isso, permitindo que você permaneça concentrado no trabalho e ainda assim obtenha o que precisa.

Continue pensando onde você está trabalhando

ClickUp Brain MAX: dite ideias e notas em tempo real para permanecer no fluxo

Quando seus pensamentos começam a se mover mais rápido do que seus dedos, o ClickUp Brain MAX permite que você fale em vez de digitar. Você pode ditar ideias, próximos passos ou insights fugazes diretamente dentro da sua tarefa. Falar acompanha o ritmo do pensamento, permitindo que o impulso continue ininterrupto.

Deixe a IA escrever com você, não para você.

Gere roteiros, novas ideias e dê vida aos seus vídeos com o AI Writer for Work do ClickUp Brain.

Se esses pensamentos precisarem ser moldados, o ClickUp Brain, um redator de IA, ajuda você a fazer isso sem sair do seu fluxo. Ele pode limpar a redação, reformular o tom ou transformar uma lista dispersa em um rascunho — tudo dentro do ClickUp. Sem trocar de aplicativo, sem interromper o ritmo.

Veja o que sua mente está tentando lhe dizer.

Insights de IA: visualize seus padrões de foco e otimize seu fluxo de trabalho com dados acionáveis.

Enquanto isso, o AI Insights estuda discretamente suas sessões rastreadas. Ele revela padrões — quando você está mais concentrado, quais tarefas drenam sua energia mais rapidamente e quando você tende a pular os intervalos. Não se trata de um julgamento, mas de um mapa da sua atenção ao longo do tempo.

Por que a IA + Flowtime funciona

Flowtime ≠ “trabalhe apenas quando tiver vontade”. É “trabalhe com intenção, proteja a zona e aprenda com os dados”.

A IA lida com os pontos de atrito — alternar entre aplicativos, digitar tudo manualmente, reformatar, procurar notas — para que sua carga cognitiva permaneça no que importa, e não na administração em torno disso.

Sobrecarregado por muitas tarefas “urgentes” e sem progresso real suficiente? Este vídeo detalha estratégias simples de priorização que você pode começar a usar hoje mesmo para parar de apagar incêndios e começar a avançar no trabalho que realmente importa.

Melhores práticas para aplicar o Flowtime

Csikszentmihalyi escreve:

A atenção é o processo que regula os estados de consciência, admitindo ou negando a admissão de vários conteúdos na consciência.

De certa forma, ele sugere que você pode controlar aquilo em que está prestando atenção e, talvez, entrar em um estado de fluxo.

Fazer isso não é um truque, mas uma prática consciente que consiste em várias etapas. Para começar, usar bem o flowtime exige que você acompanhe suas atividades de forma consistente. Embora você não precise agendar tarefas ou começar/parar em um horário específico, um registro detalhado do seu tempo de trabalho pode ser muito útil para identificar seus padrões de fluxo.

Depois de ter esses registros, revise-os regularmente. Uma semana é um bom período para identificar padrões recorrentes. Você pode perceber que é mais fácil entrar no fluxo no início da manhã, quando há silêncio absoluto, ou tarde da noite, quando se sente completamente sozinho. Identifique esses horários para otimizar suas horas de trabalho. Uma ferramenta como o ClickUp Brain também pode ajudar com essas informações.

💡Dica profissional: personalize suas ferramentas de IA para atender às suas necessidades específicas. Além de apenas criar conteúdo ou resumir textos, use a IA para se entender melhor e tomar medidas significativas. Aqui está um guia básico sobre como usar a IA para aumentar a produtividade.

Ao revisar, considere também quais de suas tarefas realmente exigem um estado de fluxo. Por exemplo, preencher sua planilha de horas ou arquivar seus reembolsos pode não exigir toda a sua atenção. Mesmo aspectos essenciais do seu trabalho podem se enquadrar nessa categoria. Eu, por exemplo, não preciso estar em fluxo para otimizar minha redação para SEO ou revisá-la no Grammarly. Saiba o que precisa de fluxo e organize suas horas de trabalho em torno disso.

Mais importante ainda, lembre-se de que a técnica Flowtime não o obriga a fazer pausas. Portanto, cabe inteiramente a você fazê-las quando precisar. Eu ativo o recurso “anunciar hora” no meu computador para me manter consciente do tempo — preciso alimentar os gatos também, aliás. Você pode simplesmente manter a janela aberta para saber quando o sol se põe.

Além disso, preste atenção ao seu corpo com uma pausa de um minuto. Observe se sua respiração está superficial, se você sente dores, fome, sede etc. Isso pode parecer uma distração desnecessária, mas são mensagens de alerta do seu corpo para garantir que você não se esgote durante o seu tempo de fluxo.

O futuro da produtividade está mudando da “visibilidade do relógio” para a “visibilidade da produção”. O Flowtime se adapta ao mundo do trabalho assíncrono que está se tornando.

Limitações da técnica Flowtime

Baseada em pesquisas científicas e voltada para o alto desempenho, a técnica Flowtime é uma excelente ferramenta de produtividade.

Condições aplicáveis.

O Flowtime é para quem tem iniciativa própria. Ele exige que você possua a autodisciplina e a energia de ativação necessárias para iniciar a tarefa e entrar no fluxo. Ele também exige que você sinta satisfação e contentamento ao realizar a tarefa em si — e não pela recompensa.

Infelizmente, essas condições podem não ocorrer o tempo todo ou para todas as tarefas. Às vezes, você precisa da ansiedade induzida pelo cronômetro para concluir tarefas das quais não gosta particularmente — como redigir relatórios ou organizar documentos. De certa forma, o flowtime é melhor para os mais exigentes.

Além disso, o flowtime também requer disciplina para registrar seu trabalho com precisão e honestidade. Se você se esquecer de ativar seu rastreador de tempo e fizer aproximações posteriormente, perderá as informações necessárias para otimizar o flowtime.

No outro extremo do espectro, se você estiver trabalhando em algo que ama e estiver sempre no fluxo, poderá pular os intervalos e correr o risco de fadiga cognitiva. Os pesquisadores definem a fadiga cognitiva como “uma falha executiva em manter e otimizar o desempenho durante um esforço cognitivo agudo, mas sustentado”.

Quando você está no fluxo, ativando as células cinzentas por um longo período de tempo, é mais provável que você sofra de fadiga cognitiva. A longo prazo, isso pode significar esgotamento. Para aproveitar ao máximo o tempo de fluxo, é importante priorizar também o tempo de descanso.

Depois, há a questão das equipes distribuídas e do trabalho colaborativo. Especialmente se você faz parte de um fluxo de trabalho que exige que você colabore com os membros da equipe, você teria que comparecer a um local e horário específicos, independentemente de estar no fluxo. Nesses casos, o flowtime pode ser mais perturbador do que empoderador.

Por que o Flowtime é uma prévia da próxima era do trabalho

Esta década testemunhou uma ruptura extraordinária no panorama do trabalho.

👀 Você sabia? O Fórum Econômico Mundial identifica que 39% das habilidades atuais serão transformadas ou ficarão obsoletas até 2030. As empresas estão evoluindo para apoiar a saúde e o bem-estar dos funcionários, uma dimensão identificada como o foco principal para a atração de talentos.

Horários de trabalho flexíveis e modelos de produtividade são aspectos cruciais para isso. Organizações de sucesso da nova era, como a Atlassian, estão se comprometendo com um modelo de trabalho totalmente distribuído. O Dropbox é virtual em primeiro lugar. À medida que mais e mais organizações são digitalizadas, esperamos que essa seja a principal forma de trabalho das pessoas no futuro.

Equipes totalmente remotas, virtuais e distribuídas também tendem a ser ambientes de alta confiança, onde os membros da equipe têm o poder de planejar seu trabalho do jeito que quiserem, incorporando suas necessidades de fazer pausas, enquanto abrem espaço para a colaboração. O Flowtime é uma prévia de como seria isso.

Imagine uma equipe criativa envolvida no desenvolvimento de produtos, conteúdo, experiência do cliente, marketing e publicidade trabalhando em conjunto para definir metas e requisitos e, em seguida, se separando para realizar um trabalho profundo por conta própria.

Esse modelo já existe, mas a pressão constante para colaborar muitas vezes se sobrepõe à autonomia individual e reduz o tempo de concentração criativa. O resultado é fadiga de alerta, mudança de contexto e uma lenta erosão do espaço cognitivo.

70% das reuniões servem mais para interromper e aumentar a sobrecarga dos funcionários do que para ajudá-los. Tudo isso também aumenta o custo psicológico das reuniões.

As organizações estão lentamente aprendendo esse impacto e incentivando equipes mais autogerenciadas.

Nosso manual, com mais de 2.700 páginas da web e disponível ao público, é uma parte importante do que nos permite trabalhar de forma assíncrona.

Ferramentas de IA generativa estão ajudando nessa transformação, permitindo que os funcionários acessem dados não estruturados em várias fontes sem incomodar outras pessoas.

👀 Você sabia? A BCG recomenda que “uma estratégia de GenAI deve ter como objetivo tornar o trabalho mais agradável”, alinhando-se perfeitamente com os princípios do flowtime. Várias organizações estão iniciando essa jornada, permitindo que cada funcionário use a IA como seu assistente pessoal.

À medida que a natureza do trabalho evolui, os desafios que enfrentamos se tornam mais complexos, mais “trabalhos regulares” são automatizados e as ferramentas às quais temos acesso se expandem, o ativo mais valioso passa a ser a criatividade humana. Em outras palavras, entrar no fluxo.

O prazer inabalável da produtividade

Fazer um ótimo trabalho — de acordo com seus próprios padrões — é a fonte definitiva de satisfação.

Ter prazer e orgulho no trabalho é fundamental para o desejo de fazê-lo repetidamente. Em termos simples, ninguém faz um bom trabalho em algo que odeia.

No entanto, a maioria das estruturas de produtividade atuais se concentra em métodos brutais para fazer alguém trabalhar. Veja o Pomodoro, por exemplo. Sua abordagem fundamental é forçar alguém a sentar e trabalhar por 25 minutos, sem exceções. Na maioria das vezes, isso não funciona assim.

Como escritor profissional, não tenho o luxo de esperar pela inspiração. Também não consigo deixar minha criatividade fluir ao som do relógio. O que busco é equilíbrio. Um sistema que entenda minha necessidade de entrar em um estado de concentração, ao mesmo tempo em que me responsabiliza por concluir o trabalho que me foi atribuído.

A técnica Flowtime é exatamente o equilíbrio de que preciso. Ela me incentiva a esclarecer meus objetivos, evitar distrações e buscar feedback, sem me interromper. Ela me ajuda a ajustar meu fluxo com base em meus próprios padrões e comportamentos únicos. Ela me faz aspirar a ser criativo sem criar ansiedade em torno disso.

O Chronos fica em segundo plano, enquanto eu aproveito o Kairos de escrever palavras das quais me orgulho. Na minha opinião, isso é uma vitória!

Perguntas frequentes

O que é a técnica Flowtime e como ela difere do Pomodoro?

A técnica Flowtime é uma abordagem flexível para gerenciar seu tempo. Ela incentiva você a alcançar um estado de “fluxo”, no qual você fica completamente focado em uma tarefa enquanto estiver energizado por ela e para naturalmente quando perder o foco.

Ao contrário do Pomodoro, ele não restringe o tempo que você trabalha ou os intervalos que você faz. É flexível e personalizável.

Quem se beneficia mais com a técnica Flowtime?

A técnica Flowtime é perfeita para pessoas criativas que se adaptam facilmente ao trabalho e precisam de mais tempo para concluir suas tarefas. Também é ótima para quem tem problemas de ansiedade ou TDAH, pois é mais flexível em relação a prazos rígidos.

Como você acompanha as sessões do Flowtime digitalmente?

A melhor maneira é usar um aplicativo com um botão iniciar/parar que você pode alternar com base em suas sessões. O ClickUp Time Tracking permite que você faça isso sem esforço em todos os dispositivos.

O flowtime pode melhorar o foco e o trabalho profundo?

O Flowtime foi projetado especificamente para melhorar o foco e permitir um trabalho profundo. Ele permite que você entre no clima, abordando um problema de várias dimensões e criando soluções abrangentes. Ele também ajuda você a concluir tarefas em menos tempo, pois você está dedicando toda a sua atenção a elas, sem distrações.

O flowtime é adequado para equipes ou principalmente para indivíduos?

O Flowtime é baseado na experiência individual, que pode variar muito entre os membros da equipe. Quando um deles entra em um fluxo e outro não, isso pode se tornar uma distração, contraproducente para o flowtime. Portanto, ele é voltado principalmente para indivíduos.

No entanto, equipes que trabalham em direção a objetivos comuns podem usar o flowtime para orientar suas sessões de colaboração. Por exemplo, vocês podem fazer um brainstorming juntos usando o flowtime para definir metas, eliminar distrações e explorar ideias mais profundas.