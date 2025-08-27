Modelos gratuitos de faturas para freelancers para cobrar clientes de maneira profissional

Você fez o trabalho e o entregou no prazo, e agora está preso a e-mails de acompanhamento e lembretes de pagamento, o que atrasa as coisas.

Atrasos nos pagamentos podem causar estresse e afetar o fluxo de caixa, ocupando tempo que você preferiria dedicar à conclusão dos projetos dos clientes. Mas e se o problema não for o seu cliente, mas simplesmente uma falta de clareza ou um elemento ausente na sua fatura?

Os modelos de fatura freelance certos ajudam você a criar e enviar faturas profissionais, para que os clientes possam processar rapidamente o que é necessário e efetuar o pagamento. Modelos bem projetados agilizam o processamento de pagamentos, permitindo que você receba mais rapidamente e se concentre no trabalho, em vez de nas finanças.

Vamos dar uma olhada em alguns modelos de faturas gratuitos para facilitar o faturamento.

O que são modelos de faturas para freelancers?

Um modelo de fatura freelance é um formato pré-concebido para faturar clientes. Ajuda-o a estruturar a sua fatura de forma profissional sem ter de começar do zero todas as vezes.

Esses modelos garantem que você inclua todas as informações necessárias, mantenha a consistência e economize tempo, especialmente ao lidar com vários clientes e projetos.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de fatura freelance:

Informações da empresa freelance : nome comercial, logotipo, contato e endereço do freelancer

Informações do cliente : nome, contato, logotipo e endereço do cliente

Número único da fatura : O número da fatura para manter registros

Datas : Data da fatura e data de vencimento

Serviços prestados : Descrição detalhada dos serviços prestados durante o período de faturamento

Valor do pagamento : Taxa por hora ou quantidade, descontos, impostos, outras taxas e valor total devido

Opções e condições de pagamento: condições de pagamento específicas acordadas entre você e o cliente, juntamente com a forma como o pagamento deve ser feito

🧠 Curiosidade: Já em 30.000 a.C., varas de contagem divididas feitas de ossos de animais eram usadas para registrar pagamentos. A pessoa que pagava antecipadamente recebia a vara mais longa, e o destinatário recebia a vara mais curta.

Os melhores modelos de faturas para freelancers para manter o faturamento sem complicações

Um modelo consistente minimiza as chances de falhas de comunicação e dá à sua fatura um formato profissional.

Aqui estão os melhores modelos de faturas para freelancers para explorar e garantir uma comunicação clara e pagamentos pontuais:

1. Modelo de fatura freelance ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie faturas, acompanhe pagamentos e registre todas as informações do cliente com o modelo de fatura freelance do ClickUp

Cansado das constantes idas e vindas durante o processo de faturamento? O modelo de fatura freelance da ClickUp torna o faturamento claro, transparente e estruturado para eliminar qualquer confusão de ambos os lados.

O modelo oferece um formato fácil de entender com todos os detalhes importantes, incluindo detalhes de contato do cliente, seus detalhes de contato, descrição do serviço, número da fatura, termos e condições e detalhes de pagamento para cobrar seus clientes.

Personalize o tema e a capa de acordo com os requisitos do seu cliente e do projeto e crie uma fatura com aparência profissional.

Veja por que você vai gostar:

Defina automações para enviar faturas e receber alertas de entrega de faturas

Crie um cronograma para acompanhar a data de entrega da fatura, a data de pagamento e os pagamentos atrasados

Envie lembretes de pagamento educados usando a tarefa recorrente para garantir pagamentos pontuais

Organize as faturas de todos os clientes em categorias para um acompanhamento fácil e rápido

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que desejam preparar, organizar e enviar faturas aos clientes para otimizar o faturamento.

2. Modelo de fatura ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize dados, crie faturas personalizadas e acompanhe pagamentos com o modelo de fatura do ClickUp

O modelo de fatura do ClickUp oferece um processo de faturamento simplificado, com espaços dedicados para o endereço do cliente e os principais detalhes da fatura.

A tabela integrada ao modelo tem colunas e linhas predefinidas para quantidades de itens, preço unitário e total. Você pode expandir a tabela para acomodar detalhes extras ou projetos maiores.

Seja como freelancer ou administrando uma empresa, o modelo simplifica o faturamento e ajuda a evitar a perda de informações.

Veja por que você vai gostar:

Aumente a clareza das faturas vinculando informações relevantes e adicionando comentários contextuais

Crie subpáginas que incluam detalhamento de despesas, descrições de serviços ou outros itens para manter a fatura organizada

Adicione um link direto para o gateway de pagamento para transações sem interrupções

Importe conteúdo ou um espaço de trabalho inteiro para o documento para economizar tempo e garantir a integridade

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que desejam criar faturas profissionais e abrangentes.

3. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere faturas profissionais, acompanhe-as e envie-as rapidamente com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Gerenciar várias faturas de diferentes clientes e acompanhar datas de pagamento, vencimentos e informações de contato não precisa significar uma carga de trabalho absurda. Use o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp para otimizar o ciclo de faturamento e pagamento.

Registre e acompanhe os pagamentos, adicione notas e detalhes de contato junto com os pagamentos e marque o status da fatura como não paga, vencida ou paga para simplificar o processo de acompanhamento e follow-up.

Veja por que você vai gostar:

Defina a taxa horária, as horas e o tempo registrado e use fórmulas avançadas para cálculos precisos de pagamento

Sincronize com calendários externos para ver quando uma fatura vence e agende comunicações sobre faturas e acompanhamentos de pagamentos na Visualização do calendário

Crie tarefas para lembrar quando você precisa enviar faturas

Acompanhe as faturas por data de vencimento ou pelo nome de cada cliente individualmente

Organize todos os anexos e listas de verificação relacionados à fatura com a fatura para evitar informações dispersas

Acompanhe os pagamentos recebidos usando a Visualização de receitas pagas

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que procuram uma ferramenta estruturada para registrar e organizar todas as faturas dos clientes.

4. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito gere uma solicitação de orçamento detalhada, avalie as propostas e mantenha a transparência com o modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Simplifique o processo de solicitação de orçamento com o modelo de solicitação de orçamento do ClickUp, projetado para comunicar o escopo e os requisitos do projeto de forma conveniente aos fornecedores. O modelo inclui espaços dedicados para o logotipo, nome, endereço, data, ID do cliente e número do orçamento da empresa.

Ele também possui duas tabelas, uma para organizar os detalhes do fornecedor e outra para uma lista detalhada. O modelo garante transparência com um bloco de texto para informações especializadas, condições de pagamento, impostos e muito mais.

Veja por que você vai gostar:

Use reações a comentários, subtarefas aninhadas e vários responsáveis para otimizar o envio e a avaliação de solicitações de orçamento

Defina automações para enviar a solicitação de cotação a todos os fornecedores da lista

Organize todos os detalhes do fornecedor em um só lugar para avaliar e encontrar a melhor cotação

Mencione a data de validade da cotação para criar urgência e inclua o nome do preparador para manter a responsabilidade

🔑Ideal para: Empresas que desejam reunir e comparar cotações de fornecedores para projetos futuros.

💡Dica profissional: Ferramentas com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, facilitam a criação de faturas com todas as informações necessárias. Veja como isso ajuda: Obtenha respostas para todas as perguntas sem precisar pesquisar manualmente

Mantenha a consistência nos formatos das faturas com sugestões baseadas em inteligência artificial

Automatize processos repetitivos para manter a precisão e evitar confusões Solicite ao ClickUp Brain fórmulas relevantes para cálculos precisos

5. Fatura para prestador de serviços independente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie faturas abrangentes, acompanhe pagamentos e reduza a entrada manual com o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp

Gerar faturas para que você receba o pagamento integral e pontualmente requer uma abordagem estruturada, e o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp oferece exatamente isso.

O modelo ajuda você a detalhar os serviços prestados durante o ciclo de faturamento em um formato tabular, juntamente com a quantidade, preço, total, impostos e outras adições ou deduções.

Além disso, as páginas aninhadas facilitam a organização e o armazenamento de todas as faturas.

Veja por que você vai gostar:

Inclua os métodos de pagamento preferidos que você aceita, juntamente com os detalhes da conta para efetuar pagamentos

Liste os termos e condições , como data de vencimento do pagamento, multas por atraso e muito mais, para garantir a transparência

Mencione o nome da sua empresa e da empresa do seu cliente, endereço, contato e e-mail

Anexe arquivos adicionais ao documento para otimizar o fluxo de trabalho

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que desejam uma abordagem organizada para gerenciar as faturas dos clientes.

💡Dica profissional: Quer controlar as horas faturáveis com mais facilidade? Use um software de faturamento por tempo. Veja como eles ajudam: Registre automaticamente as horas trabalhadas em projetos ou clientes específicos ⏱️

Gere faturas precisas com base no tempo rastreado 🧾

Reduza a entrada manual e os erros humanos ✍️

Obtenha informações sobre produtividade e alocação de tempo 📊

6. Modelo de fatura para prestadores de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o processo de faturamento, mantenha a precisão e veja os pagamentos vencidos com o modelo de fatura para prestadores de serviços da ClickUp

Estabelecer expectativas claras e gerar faturas precisas parece desafiador, mas não com o modelo de fatura para prestadores de serviços da ClickUp.

Com espaços claramente identificados, o modelo garante que você não perca informações importantes. Adicione observações, descontos, impostos e saldo devido para garantir transparência na discriminação do pagamento.

Seja para fornecer vários serviços ao mesmo cliente ou lidar com vários clientes, o modelo simplifica o envio de solicitações de pagamento precisas e profissionais.

Veja por que você vai gostar:

Divida os serviços em seções claras, acompanhadas de uma breve descrição

Use a tabela pré-criada para listar a quantidade por hora, o preço unitário e o valor total, garantindo um cálculo simples e clareza

Adicione os dados de contato do cliente e o número da fatura, juntamente com as condições de pagamento

Inclua referências e links externos e vincule páginas para estabelecer relações e referências

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que desejam criar faturas precisas e transparentes.

7. Modelo de fatura de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as condições de pagamento, forneça estimativas e organize as faturas com o modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Sua busca por um modelo confiável para definir as condições de pagamento para seus trabalhos de fotografia termina com o Modelo de Fatura de Produção de Vídeo do ClickUp.

O layout claro do modelo permite que você preencha todas as informações importantes, incluindo o número da fatura, logotipo, data, saldo devido, destinatário da fatura, emissor da fatura e condições de pagamento.

Use a tabela para listar os serviços, a quantidade e o valor total, para obter informações claras e transparentes sobre os encargos.

Veja por que você vai gostar:

Carregue uma imagem de capa para manter uma aparência profissional

Integre-se aos fluxos de trabalho existentes no Jira, Slack e outros para garantir uma coleta de dados fácil e precisa

Crie páginas e subpáginas para diferentes clientes e serviços

Use tarefas recorrentes para lembrá-lo dos pagamentos vencidos

🔑Ideal para: Fotógrafos e produtores de vídeo que desejam organizar faturas para diferentes clientes.

💡Dica profissional: livre-se da confusão das planilhas — use esses modelos de contabilidade geral para contabilidade no Excel e ClickUp para aumentar a precisão e otimizar seu acompanhamento financeiro. Eles ajudarão você a: Organize as transações de forma clara em todas as contas 📚

Garanta a precisão com fórmulas integradas e formatos estruturados ✅

Economize tempo com a entrada manual de dados e a reconciliação 🕒

Obtenha informações em tempo real sobre sua saúde financeira 📈

8. Modelo de fatura de serviço freelance da Template. Net

O acompanhamento de projetos concluídos e faturas não pagas fica mais organizado com o Modelo de Fatura de Serviço Freelancer da Template. Net.

O modelo garante uma resolução de disputas sem complicações, caso o cliente levante alguma questão. Ele simplifica a descrição do serviço, o custo total real, a forma de pagamento e outros detalhes importantes.

Os elementos personalizáveis do modelo permitem que ele seja ajustado para atender aos requisitos do projeto e do cliente. É compatível com o Microsoft Word, Excel e o conjunto de ferramentas do Google.

Veja por que você vai gostar:

Assine a fatura e mencione o nome do emissor para manter a responsabilidade

Baixe complementos para facilitar a criação de faturas

Insira tabelas, gráficos, imagens e outros elementos para melhorar a estrutura da fatura

Inclua detalhes sobre o endereço da sua empresa e informações de contato

🔑Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais autônomos que procuram um layout estruturado e claro para gerar faturas para clientes.

9. Modelo de fatura profissional para redator freelancer da Template. Net

O Modelo de Fatura Profissional para Escritores Freelancers da Template. Net oferece um layout intuitivo para criar faturas pelos serviços prestados.

As várias seções do modelo permitem que você insira facilmente todas as informações necessárias sobre serviços, cobranças, descontos e impostos, para manter a transparência.

Embora o formato seja padronizado, você pode modificá-lo para atender às suas necessidades específicas.

Veja por que você vai gostar:

Use fórmulas integradas para previsões e orçamentos de projetos

Forneça uma descrição detalhada do item, quantidade, preço unitário e preço total

Inclua quaisquer notas relevantes discutidas com o cliente

Mantenha todas as faturas dos clientes em um só lugar, criando guias

🔑Ideal para: Escritores freelancers que desejam manter as faturas em um único lugar e garantir cálculos precisos.

10. Modelo de fatura freelance para arquitetura da Template. Net

O Modelo de Fatura Freelancer de Arquitetura da Template. Net ajuda você a criar rapidamente uma discriminação abrangente dos custos para seus clientes no final de um projeto. O modelo ajuda você a categorizar as despesas em custos de serviço e despesas adicionais.

Além disso, adicione as condições de pagamento e datas de vencimento, juntamente com o método de pagamento e os detalhes da conta.

Veja por que você vai gostar:

Incorpore vídeos, imagens, arquivos e mapas para apoiar os detalhes

Use o editor de IA integrado para gerar ou modificar texto

Adicione chamadas e assinaturas e mencione os membros da equipe responsáveis para garantir a responsabilidade

Acompanhe os comentários categorizados como não lidos e resolvidos

🔑Ideal para: Arquitetos freelancers que procuram um formato estruturado para gerar e acompanhar as faturas dos clientes.

11. Modelo de fatura freelance para designers gráficos da Template. Net

Se você é designer gráfico, acompanhar todos os serviços prestados pode parecer um desafio na hora de faturar. O Modelo de Fatura Freelancer para Designers Gráficos da Template. Net oferece um layout claro para adicionar todos os detalhes sobre os projetos em que você trabalhou.

Além disso, as seções para adicionar detalhes da fatura e do faturamento garantem a integridade e o fácil acompanhamento.

Veja por que você vai gostar:

Ajuste a tabela editando as colunas e linhas existentes e adicionando novas

Adicione listas alternáveis para garantir uma formatação organizada

Inclua gráficos, seções de texto e outros elementos para personalizar o modelo de acordo com os detalhes do projeto

Insira uma capa ou cabeçalho na seção superior para manter um formato elegante

🔑Ideal para: Designers gráficos freelancers que desejam criar faturas detalhadas para seus projetos de design gráfico.

12. Modelo de formato de fatura para trabalhadores autônomos da Template. Net

Uma fatura abrangente reduz a confusão e garante pagamentos pontuais. O Modelo de Formato de Fatura para Trabalhadores Autônomos da Template. Net ajuda você a criar faturas com aparência profissional, com seções para todos os detalhes necessários.

Com seções claramente identificadas para serviços prestados, horas trabalhadas e taxas horárias, o modelo de fatura para autônomos garante que o processo de faturamento seja descomplicado e você não perca nada.

Veja por que você vai gostar:

Indique quem deve ser contactado em caso de dúvidas

Inclua as instruções de pagamento, juntamente com os detalhes da conta, para agilizar o processamento do pagamento

Adicione detalhes de apoio para a fatura com arquivos e links

Personalize-os usando o editor de IA integrado

🔑Ideal para: Empresas autônomas que desejam organizar todos os serviços prestados durante o período de faturamento e garantir pagamentos pontuais.

O que torna um modelo de fatura freelance bom?

Um bom modelo de fatura de vendas freelance reduz erros, acelera seu fluxo de trabalho e deixa uma boa impressão nos clientes.

Veja o que você deve procurar ao escolher o modelo perfeito:

Layout simples : procure um modelo com um formato legível e fácil de seguir. Ele não deve confundir o cliente, mas sim deixar os pagamentos e cobranças claros. Um layout simples agiliza o processo de aprovação e ajuda a evitar idas e vindas

Sua marca : escolha um modelo que possa ser editado com base no seu logotipo, cores ou fonte. Ele deve refletir a identidade da sua marca sempre que o cliente o visualizar. Isso cria uma impressão profissional

Personalizável de acordo com as necessidades do projeto : um modelo totalmente personalizável permite que você edite os títulos com base em diferentes clientes ou serviços. Seja editando seções já existentes ou adicionando mais seções, o modelo deve ser fácil de adaptar às suas necessidades

Informações completas : opte por um modelo com seções claras e completas para categorias de faturamento, suas informações, informações do cliente, data da fatura, data de vencimento, termos e condições ou quaisquer observações especiais. Informações completas garantem clareza no fluxo de trabalho

Automações: escolha um modelo que automatize cálculos e acompanhamentos. Com a automação, o modelo reduz erros manuais e torna o faturamento mais fácil. Isso garante que você economize tempo e mantenha a precisão

Torne o faturamento simples e preciso com o ClickUp

O modelo de fatura freelance certo garante que todas as tarefas e detalhes do projeto fiquem organizados em um layout claro e compreensível.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o processo de faturamento e ajuda a manter a transparência e a clareza na comunicação. Ele também permite que você organize projetos, acompanhe pagamentos e gerencie acompanhamentos, para que não haja espaço para imprecisões ou detalhes pouco claros.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e gerencie todos os seus pagamentos de forma clara e profissional.