Modelo gratuito de resenha de livro para escrever resenhas perspicazes

Escrever uma resenha de livro pode ser surpreendentemente complicado.

Especialmente quando você está tentando resumir seus pensamentos sem revelar muito ou soar como uma carta de fã.

Você pode adorar um livro, mas colocar isso em palavras de forma clara e estruturada é onde as coisas muitas vezes ficam confusas.

É aqui que um modelo de resenha de livro pode ajudar. 🤝

Em vez de ficar olhando para uma página em branco, sem saber por onde começar, um modelo oferece um ponto de partida sólido. Ele divide sua resenha em seções claras, como resumo, conclusões pessoais, análise de temas ou personagens e veredicto final, para que você não fique na dúvida sobre o que incluir.

Compilamos links para modelos de resenhas eficazes para ajudá-lo a criar resenhas de livros que capturem suas ideias, emoções e o objetivo do autor. Vamos começar.

O que são modelos de resenhas de livros?

Um modelo de resenha de livro é um esboço claro e estruturado que ajuda você a escrever resenhas de maneira eficaz. Ele orienta você na organização de suas ideias e garante que todos os elementos essenciais sejam abordados, desde o título do livro e o resumo do enredo até sua avaliação pessoal e recomendação final.

Aqui estão alguns elementos importantes que esses modelos de redação de conteúdo devem incluir:

✅ Apresente o livro título, autor, editora e data de publicação e forneça um breve contexto

✅ Expresse sua opinião geral de forma clara

✅ Resume o enredo de forma concisa e apresenta o personagem principal, o cenário e os temas principais sem grandes spoilers

✅ Destaque pontos fortes e fracos, usando exemplos para discutir o desenvolvimento dos personagens, o estilo de escrita e o tom

✅ Compartilhe sua opinião crítica, compare o livro com títulos semelhantes e termine o comentário com uma recomendação clara

Os melhores modelos de resenhas de livros em resumo

Aqui está um resumo rápido da nossa seleção:

O que torna um modelo de resenha de livro bom?

Um bom modelo de resenha de livro ajuda os escritores a manterem-se focados, organizados e objetivos. Ao mesmo tempo, incentiva opiniões equilibradas, reduz o viés de classificação e orienta você durante o processo de revisão da documentação.

Aqui está uma descrição mais detalhada:

Separe seções para avaliar elementos individuais, como enredo, personagens e estilo de escrita

Sugestões para reflexão pessoal, ajudando os alunos a explorar como um livro influenciou suas ideias ou comportamento

Uma estrutura clara que mantém a resenha concisa, mas perspicaz, útil tanto para impressões rápidas quanto para análises mais profundas

Espaço para citações, momentos favoritos ou reflexões finais, permitindo uma expressão criativa e significativa

Flexibilidade no formato para adaptar o modelo a diferentes gêneros — de ficção a títulos de negócios ou autoajuda

16 melhores modelos de resenhas de livros

Sem mais delongas, aqui estão 16 dos melhores modelos de resenhas de livros para ajudá-lo a escrever textos com os quais outros leitores possam se identificar.

Esteja você trabalhando em resenhas de livros ou postando críticas no Instagram, esses modelos facilitam a estruturação de seus resumos, análises e opiniões.

1. Modelo de resenha do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua resenha consistente e prática com o modelo de resenha do ClickUp

Originalmente concebido para revisões de projetos empresariais, o modelo de revisão do ClickUp pode ser útil para estruturar relatórios detalhados sobre livros.

Pense no seu último livro de ficção como um projeto — com um enredo, um ritmo e personagens que se desenvolvem ao longo de diferentes fases.

Este modelo permite que os leitores analisem cada “fase” da história, reflitam sobre o que funcionou (ou não) e organizem seus comentários de maneira crítica e perspicaz.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Seções modulares permitem que você divida o enredo, o ritmo e os arcos dos personagens para uma análise detalhada

Campos personalizados integrados para itens de ação e ciclos de feedback — perfeito para revisões iterativas ou projetos em grupo

O acompanhamento personalizável do status ajuda você a monitorar o progresso das resenhas e as revisões

✨ Ideal para: Leitores, estudantes ou blogueiros que desejam uma abordagem estruturada e analítica para avaliar o desenvolvimento da história e a clareza do enredo.

💜 Bônus: os campos de IA no ClickUp facilitam o gerenciamento de resenhas de livros, analisando automaticamente cada resenha para capturar o sentimento geral, resumir os pontos principais e extrair detalhes importantes, como destaques ou recomendações. Em vez de atualizar os campos manualmente, a IA mantém tudo atualizado — assim, enquanto você escreve ou edita sua resenha, ela marca instantaneamente se o seu feedback é positivo ou negativo, gera um resumo conciso e extrai insights importantes. Você pode até personalizar o que a IA extrai escrevendo suas próprias instruções, facilitando a organização e a compreensão das suas resenhas de livros em um piscar de olhos.

2. Modelo de resenha heurística do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quer que suas resenhas sejam estruturadas e perspicazes? Experimente o modelo de resenha heurística do ClickUp

Criado principalmente para avaliar as experiências dos usuários, o modelo de resenha heurística do ClickUp pode ser adaptado de forma criativa para escrever resenhas de livros com foco na estrutura, no fluxo e no envolvimento do leitor.

Assim como uma interface de usuário, um livro de ficção ou não ficção deve guiar seu público de maneira suave através do enredo, dos personagens e dos temas principais.

Usando este modelo, você pode identificar onde a história se destaca, onde fica arrastada e quais partes podem confundir ou desmotivar os leitores.

O modelo de resenha heurística do ClickUp é especialmente útil para analisar o estilo de escrita e a clareza narrativa.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Pontos de verificação heurísticos orientam você na avaliação do fluxo narrativo, da clareza e do envolvimento

A matriz de pontuação permite uma comparação objetiva entre vários livros ou critérios de resenha

Os campos de comentários integrados permitem feedback colaborativo e revisão por pares

✨ Ideal para: Críticos que desejam avaliar a estrutura, o fluxo e o envolvimento do leitor com um livro a partir de uma perspectiva de experiência do usuário.

🧠 Curiosidade: O romancista francês Honoré de Balzac iniciava suas maratonas de escrita com até 50 xícaras de café por dia — sem expresso, não havia progresso. Ironicamente, a lenda literária que energizou a ficção europeia pode ter sido destruída por seu combustível favorito: overdose de cafeína.

3. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva resenhas de livros que sejam úteis, equilibradas e práticas com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp

Os comentários dos clientes e as resenhas de livros são semelhantes: ambos refletem experiências reais e opiniões honestas.

O modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp, destinado principalmente a capturar o feedback dos clientes, pode ser uma ferramenta poderosa para leitores e críticos que desejam avaliar o impacto de um livro no público.

Você pode usar este modelo para avaliar o impacto emocional, a identificação com os personagens e a eficácia do enredo do livro, como se fosse um produto sendo avaliado.

Esta ferramenta de resenhas é especialmente útil para estudantes ou membros de clubes do livro que desejam escrever resenhas que vão além da opinião pessoal e levam em consideração o que outros leitores podem sentir.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

O acompanhamento de cronogramas e marcos ajuda a mapear os pontos da trama e o desenvolvimento dos personagens

Os esboços divididos em seções facilitam a engenharia reversa da estrutura de um livro para resenhas detalhadas

O gerenciamento de tarefas com recurso de arrastar e soltar permite reorganizar os elementos da resenha à medida que sua análise evolui

✨ Ideal para: Estudantes ou escritores de resenhas que desejam avaliar o impacto emocional e a ressonância de um público mais amplo, além da opinião pessoal.

4. Modelo de planejamento de livros do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme seus pensamentos em uma resenha de livro estruturada e perspicaz com o modelo de planejamento de livros do ClickUp

Embora tenha sido criado para autores, este modelo de planejamento de livros do ClickUp também é uma mina de ouro para aqueles que desejam entender profundamente a estrutura por trás de um livro de ficção ou não ficção.

Veja como funciona: Ao fazer a engenharia reversa do fluxo da história, dos personagens principais e dos pontos principais do enredo usando este modelo, os alunos e revisores podem obter uma visão sobre como o livro foi construído.

É a melhor ferramenta de escrita para analisar temas, mapear pontos importantes do enredo e organizar sua resenha antes mesmo de começar a escrever.

Essa abordagem é particularmente útil para livros longos ou complexos, nos quais manter-se organizado é fundamental para escrever uma resenha clara e equilibrada.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

O acompanhamento de cronogramas e marcos ajuda a mapear pontos da trama e o desenvolvimento dos personagens

Os esboços divididos em seções facilitam a engenharia reversa da estrutura de um livro para resenhas detalhadas

O gerenciamento de tarefas com recurso de arrastar e soltar permite reorganizar os elementos da resenha à medida que sua análise evolui

✨ Ideal para: Críticos que desejam avaliar a estrutura, o fluxo e o envolvimento do leitor com um livro a partir de uma perspectiva de experiência do usuário.

💜 Bônus: Brain MAX é o seu companheiro de desktop com inteligência artificial, projetado para facilitar a captura e a organização das suas ideias. Quando se trata de resenhas de livros, o recurso Talk-to-Text do Brain MAX é revolucionário. Em vez de digitar seus pensamentos, você pode simplesmente falar suas impressões, citações favoritas e principais conclusões à medida que elas surgirem, esteja você em trânsito ou relaxando em casa. O Brain MAX transcreve instantaneamente suas palavras faladas, ajudando você a debater ideias e refletir em tempo real.

5. Modelo de resenha mensal de livros da Adobe

através da Adobe

Simples, mas eficaz, o modelo de resenha mensal de livros da Adobe é ideal para reflexões rápidas e relatórios recorrentes sobre livros. Este modelo abrange o essencial: título do livro, resumo do enredo, pontos positivos, pontos negativos e uma classificação final.

O formato minimalista mantém seus pensamentos focados e sua resenha fácil de acompanhar, sem pular elementos importantes.

O modelo de resenha mensal de livros é especialmente útil para criar um hábito consistente de resenhar, seja para documentar suas leituras favoritas ou criticar um livro de ficção recém-descoberto.

A escala de 10 pontos usada no modelo também incentiva uma pontuação mais cuidadosa, dando espaço para nuances.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Os espaços mensais pré-formatados incentivam hábitos de resenha consistentes e fácil arquivamento

O sistema de classificação numérica permite pontuações detalhadas e acompanhamento de tendências ao longo do tempo

O design minimalista garante um carregamento rápido e uma impressão fácil para uso offline

✨ Ideal para: Leitores assíduos que desejam uma maneira consistente e rápida de refletir sobre os livros todos os meses, sem perder pontos importantes.

6. Modelo de relatório de livro da Adobe

através da Adobe

Você é um jovem leitor ou pai de um? Então, este modelo de relatório de livro da Adobe dará um toque criativo às resenhas clássicas.

Com exemplos de temas para escrever, como desenhar seu personagem favorito e identificar a moral da história, este modelo incentiva um envolvimento mais profundo, tornando o processo de resenha divertido e reflexivo.

O modelo de relatório de livro da Adobe também abrange todos os elementos essenciais — título do livro, autor, gênero e um resumo —, oferecendo às crianças uma maneira estruturada de escrever sobre o que leram.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Os espaços mensais pré-formatados incentivam hábitos de resenha consistentes e fácil arquivamento

O sistema de classificação numérica permite pontuações detalhadas e acompanhamento de tendências ao longo do tempo

O design minimalista garante um carregamento rápido e uma impressão fácil para uso offline

✨ Ideal para: Crianças e pais que procuram uma forma criativa e orientada de desenvolver habilidades de escrita e compreensão desde cedo.

7. Modelo de análise literária da Adobe

através da Adobe

O modelo de análise literária da Adobe vai direto ao cerne da narrativa, concentrando-se na estrutura narrativa clássica.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Em primeiro lugar, oferece seções dedicadas a:

✅ Personagens

✅ Conflito

✅ Clímax

✅ Resolução

✅ Recursos literários

Isso torna o modelo uma boa opção para quem deseja analisar detalhadamente o enredo de um livro de ficção. Esteja você escrevendo uma resenha formal ou uma crítica, este modelo ajuda a analisar como a história se desenrola e o que a torna eficaz.

✨ Ideal para: Estudantes e leitores críticos que desejam analisar em profundidade a estrutura do enredo, os recursos literários e o fluxo da história.

8. Modelo de resenha de livro da Twinkl

via Twinkl

O modelo de resenha de livro da Twinkl oferece uma maneira envolvente e adequada para crianças, ajudando os jovens leitores a explorar suas opiniões por meio de reflexões estruturadas.

Com instruções para identificar o título do livro, o autor, o resumo do enredo e os personagens principais, este modelo da Twinkl também incentiva a criatividade através do desenho de cenas ou da descrição das partes favoritas.

Além disso, o modelo apresenta os elementos-chave de uma resenha, ao mesmo tempo que promove a literacia, a compreensão e o pensamento crítico.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Prompts visuais e espaços para desenhar apoiam a aprendizagem multimodal e a criatividade

Perguntas simples e orientadas ajudam os jovens leitores a desenvolver habilidades básicas de resenha

Versões impressas e digitais disponíveis para uso flexível em sala de aula ou em casa

✨ Ideal para: Leitores jovens que estão explorando resenhas pela primeira vez, com recursos visuais envolventes e instruções simples.

🧠 Curiosidade: Alice no País das Maravilhas é frequentemente debatido por seus temas alucinantes e surreais, mas a China o proibiu em 1931 por um motivo muito diferente: animais falantes. O governador da província de Hunan argumentou que animais falando como humanos confundiam os limites morais ao colocá-los no mesmo nível.

9. Modelo de resenha de livro da Discovery

via Discovery

O modelo de resenha de livro da Discovery oferece um formato prático e flexível, projetado para quase todos os tipos de resenha.

Divididos em duas versões específicas — uma para livros de ficção e outra para não ficção —, eles ajudam os leitores a estruturar seus pensamentos de forma clara, abrangendo elementos essenciais como resumo do enredo, análise dos personagens e recomendação pessoal.

Além disso, o modelo orienta você durante o processo de resenha com perguntas que estimulam a reflexão e a avaliação.

Você também encontrará complementos criativos, como classificações por estrelas, listas de prós e contras e citações favoritas, para personalizar cada resenha de livro.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

As opções de formato duplo (ficção/não ficção) adaptam-se a qualquer género ou nível de leitura

Classificações por estrelas, listas de prós e contras e campos para citações personalizam cada resenha

O fluxo de perguntas guiadas garante uma cobertura completa do enredo, dos personagens e das recomendações

✨ Ideal para: Leitores de todas as idades que procuram um modelo flexível e fácil de usar, com perguntas estruturadas e personalização.

10. Modelo de apresentação de resenha de livro da Slidesgo

através do Slidesgo

O modelo de apresentação de resenha de livro da Slidesgo foi criado para alunos visuais e apresentadores que desejam dar vida às suas resenhas de livros.

Projetado para Google Slides, PowerPoint ou Canva, este modelo permite que os leitores apresentem qualquer livro usando slides editáveis com resumos do enredo, cronogramas dos personagens, mapas dos capítulos e avaliações visuais.

Este formato é perfeito para estudantes, clubes do livro ou blogueiros que desejam compartilhar resenhas de uma forma mais envolvente e interativa, especialmente em plataformas como o YouTube ou durante discussões em sala de aula.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Slides editáveis para resumos do enredo, cronogramas e classificações tornam as apresentações dinâmicas

Compatível com Google Slides, PowerPoint e Canva para máxima flexibilidade

Ferramentas de narrativa visual (mapas, linhas do tempo, gráficos) aumentam o envolvimento e a retenção

✨ Ideal para: Alunos visuais, estudantes e criadores de conteúdo que desejam apresentar resenhas de livros de forma interativa e criativa.

11. Modelo de resenha de livro da Read Write Think

através do Read Write Think

Criado por educadores e apoiado pela NCTE, o modelo de resenha de livro da Read Write Think é um recurso confiável para alunos de todas as séries.

Este modelo orienta os jovens leitores ao longo do processo de expressão das suas ideias, oferecendo sugestões para os ajudar a descrever o título do livro, refletir sobre o enredo e partilhar opiniões pessoais.

Como este modelo foi criado para o desenvolvimento da alfabetização inicial, ele auxilia na compreensão e no pensamento crítico, além de incentivar os alunos a escrever resenhas de livros com um objetivo.

Além disso, os professores também podem usar este modelo para avaliar a compreensão e promover discussões em sala de aula sobre temas, personagens ou gêneros.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Instruções passo a passo orientam o processo de resenha para o desenvolvimento da alfabetização precoce

O formato fácil de usar para professores facilita a avaliação e a discussão em sala de aula

Folhas de exercícios para impressão e formulários digitais para preenchimento atendem a diversos ambientes de aprendizagem

✨ Ideal para: Educadores e alunos que desejam um formato pronto para uso em sala de aula para apoiar a compreensão e a expressão.

12. Modelo de resenha de livro da Thompson Rivers University

via Thompson River University

O modelo de resenha de livro em estilo acadêmico da Thompson Rivers University oferece uma abordagem direta e segue um formato claro em quatro partes para escrever resenhas de livros.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclui espaços dedicados para:

✅ Introdução

✅ Resumo

✅ Análise

✅ Conclusão

Os revisores são incentivados a incluir o título do livro, o autor, o gênero e um resumo conciso do enredo, conectando-o a outros textos ou experiências pessoais.

A seção de análise é particularmente valiosa, solicitando opiniões específicas apoiadas por exemplos — desde o desenvolvimento dos personagens e temas até o estilo de escrita e layout.

✨ Ideal para: Críticos acadêmicos e estudantes que escrevem resenhas formais e bem estruturadas, com análises e conclusões claras.

13. Modelo de resenha de livro da Freepik

via Freepik

Brilhante, envolvente e visualmente atraente: o modelo de resenha de livro da Freepik pode facilmente se tornar a sua opção para a sala de aula.

Este modelo solicita que os alunos listem o título do livro, o autor e o gênero; classifiquem o livro com uma escala visual simples; e reflitam sobre o final da história, suas partes favoritas e o que aprenderam.

Uma característica que se destaca é o espaço para desenhar sua cena favorita, o que adiciona um toque criativo que incentiva uma conexão mais profunda e o envolvimento com os personagens e o enredo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Visuais atraentes e escalas de classificação tornam as resenhas divertidas e acessíveis para jovens estudantes

Campos para desenhar e perguntas para reflexão incentivam a expressão criativa

Disponíveis para download em vários formatos (PDF, PNG) para fácil distribuição em sala de aula

✨ Ideal para: Professores e jovens estudantes que desejam uma opção colorida e criativa que combine envolvimento visual com reflexão profunda.

14. Modelo de resenha de livro do World Book Day

através do Dia Mundial do Livro

Este modelo de resenha de livro da World Book Day é uma ferramenta divertida e reflexiva que incentiva os jovens leitores a compartilhar seus pensamentos e sentimentos sobre suas leituras favoritas.

O modelo começa com sugestões como nomear seu personagem favorito, explicar como o livro o fez se sentir e até mesmo sugerir o que você diria ao autor.

E se você tem alunos mais jovens que estão aprendendo a escrever resenhas de livros de maneira pessoal e expressiva, este modelo oferece um formato simples para preencher os espaços em branco.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Os prompts para preencher os espaços em branco simplificam o processo de resenha para os alunos iniciantes

Os campos de reflexão emocional ajudam as crianças a se conectarem pessoalmente com a história

Projetados para serem preenchidos rapidamente, são perfeitos para atividades em grupo ou registros de leitura

✨ Ideal para: Alunos iniciantes que estão desenvolvendo a expressão pessoal e a conexão emocional por meio de formatos de resenha simples e divertidos.

15. Modelo de mini resenha de livro da Teach Starter

através do Teach Starter

O modelo de mini resenha de livro da Teach Starter transforma o processo de resenha em um projeto prático e criativo para jovens leitores.

Estruturado como um livreto dobrável, este modelo solicita que os alunos preencham detalhes importantes, como o título do livro, um breve resumo do enredo e um desenho do personagem principal e da capa.

Há também espaço para uma classificação, reflexões pessoais e até mesmo um mapa do cenário da história, ajudando os alunos a se conectarem visual e emocionalmente com o livro.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

O design de livreto dobrável transforma resenhas em projetos interativos e práticos

O mapeamento visual (desenhos de personagens, mapas do cenário) aprofunda a compreensão da história

O formato compacto é ideal para exibições em sala de aula ou trabalhos para levar para casa

✨ Ideal para: Alunos do ensino fundamental que preferem modelos práticos e interativos para tornar o processo de resenha mais envolvente.

16. Modelo de resenha de livro da Teachit

através do Teachit

Precisa de versões diferenciadas para vários níveis de habilidade? Este modelo de resenha de livro da Teachit é um recurso estruturado e pronto para uso em sala de aula.

Este modelo incentiva uma reflexão mais profunda com perguntas sobre o impacto emocional, a técnica narrativa e comparações com outros livros, ajudando os alunos a refletir enquanto desenvolvem habilidades analíticas.

Este modelo de resenha de livro é especialmente útil para ensinar a diferença entre opiniões pessoais e análise textual, tornando-o ideal para aulas de inglês ou projetos de leitura independente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Perguntas estruturadas apoiam o ensino diferenciado para vários níveis de habilidade

Sugestões analíticas orientam os alunos a equilibrar opiniões pessoais com evidências textuais

Os campos editáveis permitem que os professores personalizem para trabalhos individuais ou em grupo

✨ Ideal para: Alunos do ensino fundamental e médio que estão aprendendo a equilibrar opinião e análise e a melhorar seu pensamento crítico.

🧠 Curiosidade: Quando Les Misérables foi lançado, Victor Hugo estava de férias e enviou ao seu editor um telegrama com um único caractere: “?”. A resposta? Apenas “!”. Possivelmente a resenha de livro mais curta (e mais bem-sucedida) de todos os tempos.

Reserve a melhor resenha para você com o ClickUp

A diretora criativa da United Way Suncoast, Jodi Salice, não se cansa do ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Você vai sentir o mesmo depois de experimentar os modelos flexíveis do ClickUp, incluindo o modelo de resenha de livro. Mantenha-se organizado, estruture relatórios de livros e gerencie o conteúdo, desde o resumo do enredo até a resenha final.

Pronto para escrever resenhas de livros que seus leitores vão querer ler? Cadastre-se no ClickUp!

Perguntas frequentes

As quatro partes principais de uma resenha de livro são: 1. Introdução: apresenta o título do livro, o autor e uma breve visão geral. 2. Resumo: fornece uma descrição concisa do enredo ou dos temas principais. 3. Análise/Avaliação: discute os pontos fortes, os pontos fracos e suas opiniões sobre o livro. 4. Conclusão/Recomendação: resume sua impressão geral e indica se você recomenda o livro

Um formato típico de resenha de livro inclui: Título e autor do livro Breve resumo do conteúdo Análise dos elementos principais (como personagens, enredo, estilo de escrita) Avaliação pessoal e crítica Recomendação para leitores em potencial

Estruture sua resenha de livro da seguinte forma: 1. Comece com uma introdução que inclua os detalhes do livro e suas impressões iniciais. 2. Resuma o livro sem revelar spoilers. 3. Analise e avalie os componentes do livro, como enredo, personagens e estilo de escrita. 4. Conclua com sua impressão geral e recomendação

“The Silent Patient, de Alex Michaelides, é um thriller psicológico envolvente que me manteve em suspense até o final. A história segue Alicia, uma mulher que se recusa a falar após ser acusada do assassinato do marido. O autor desvenda o mistério com maestria através dos olhos de seu terapeuta, Theo. As reviravoltas são inteligentes e o ritmo é excelente. Recomendo vivamente este livro a quem gosta de histórias cheias de suspense e personagens marcantes.”