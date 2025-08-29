12 modelos gratuitos de execução de projetos para manter os planos em dia

Imagine que você é um gerente de projetos em uma startup de SaaS.

O lançamento estratégico da campanha do produto está a duas semanas de distância. Seu designer está solicitando a versão final do texto, o redator está aguardando as diretrizes da marca e o gerente de produto acabou de enviar por e-mail uma “pequena alteração” que reescreve metade do plano.

Bem-vindo à fase de execução, onde mesmo os planos mais bem elaborados podem falhar. Sem um plano de execução de projeto adequado, você corre o risco de atrasos, aumento do escopo e sobrecarga de recursos.

Nesta publicação, discutiremos os melhores modelos de execução de projetos que ajudam equipes como a sua a manter o rumo, cumprir prazos e realmente entregar o que prometeram sem correria até tarde da noite.

🔎 Você sabia? Estima-se que o mercado global de software de gerenciamento de projetos alcance US$ 4,7 bilhões, representando um aumento significativo em relação ao total de US$ 3,5 bilhões em 2020. 💡

O que são modelos de execução de projetos?

Um modelo de execução de projeto ajuda você a gerenciar os componentes essenciais da orquestração de um projeto do início ao fim — desde definir o escopo e os objetivos do projeto até acompanhar as tarefas, atribuir funções e monitorar o status do projeto.

Isso alinha sua equipe de projeto, mapeia as principais atividades e conecta todas as partes móveis em um plano de execução coeso.

Assim, ao utilizar um modelo de execução de projetos, você pode:

Acompanhe o progresso e priorize tarefas

Mantenha os membros da equipe do projeto em sintonia

Defina a pessoa responsável por cada tarefa

Planeje a alocação de recursos e os riscos potenciais

Monitore o cronograma, o orçamento e os KPIs do seu projeto

Usar um modelo de plano de execução de projetos é especialmente útil para gerentes de projetos que lidam com vários projetos ou equipes grandes.

O que torna um modelo de execução de projetos bom?

Um modelo de execução de projeto bem elaborado simplifica seu plano de execução, estrutura as tarefas do projeto e mantém as principais partes interessadas alinhadas do início ao fim.

Veja o que procurar nos melhores modelos de execução de projetos:

Escopo definido do projeto : escolha um modelo de plano de projeto que ajude a esclarecer o que o projeto inclui e exclui para evitar confusão, atrasos e alterações no escopo

Estrutura clara de divisão do trabalho (WBS) : escolha um modelo para dividir seu projeto em tarefas gerenciáveis, para que você possa planejar, atribuir e acompanhar cada parte do trabalho do projeto

Funções e responsabilidades atribuídas ao projeto: obtenha um modelo de planejamento para identificar cada pessoa responsável por cada tarefa, para que não haja sobreposições ou lacunas na prestação de contas

Cronograma e programação do projeto: Encontre um modelo para mapear datas de início, prazos e durações das tarefas para manter sua equipe focada e evitar gargalos

Plano de alocação de recursos: selecione um modelo para definir os recursos necessários — pessoas, tempo, ferramentas e orçamento — para que nada seja usado em excesso ou esquecido

Estrutura de gerenciamento de riscos : use um modelo de execução de projetos para listar riscos potenciais e estratégias de mitigação para estar preparado para obstáculos e ajustar seu plano conforme necessário

Indicadores-chave de desempenho (KPIs): adote um modelo para definir metas mensuráveis para acompanhar o progresso e garantir que os objetivos do seu projeto sejam alcançados

Marcos e resultados do projeto: use um modelo para marcar pontos de verificação críticos e resultados do projeto para manter o foco e comemorar as vitórias ao longo do caminho

Os melhores modelos de execução de projetos para conferir

Ter o modelo certo pode fazer toda a diferença quando se trata de executar um projeto com eficiência. Os melhores modelos oferecem estrutura, mas também promovem clareza, comunicação e consistência em toda a sua equipe.

O ClickUp, como o aplicativo completo para o trabalho, oferece um conjunto poderoso de modelos de execução de projetos projetados para ajudá-lo a planejar, acompanhar e entregar resultados — tudo em um só lugar.

Esteja você gerenciando o lançamento de um produto ou um projeto de cliente, aqui estão alguns dos melhores modelos do ClickUp para explorar:

1. Modelo de plano de execução de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se no caminho certo e alcance todos os marcos com o modelo de plano de execução do ClickUp

Os projetos podem sair dos trilhos, mas você reduz a margem para erros quando tem um plano sólido em vigor. O modelo de plano de execução de projetos do ClickUp ajuda você a organizar cada etapa, tarefa e cronograma para que sua equipe sempre saiba o que fazer a seguir.

Este poderoso modelo de execução de projetos mantém sua equipe alinhada, suas metas claras e o status do projeto transparente. Esteja você gerenciando o lançamento de um software ou planejando o lançamento de um negócio, ele facilita a organização e a prestação de contas desde o primeiro dia até a entrega.

Veja por que você vai adorar:

Defina metas de projeto com clareza para orientar todo o seu plano de execução

Divida iniciativas grandes em tarefas gerenciáveis para um planejamento mais tranquilo

Acompanhe os marcos do projeto para medir o progresso em cada etapa crítica

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe, consultores ou fundadores de startups que planejam entregas complexas em software, construção, marketing, operações ou desenvolvimento de produtos.

2. Modelo de SOP para execução de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta a consistência e o sucesso em todos os projetos com o modelo de SOP de execução de projetos do ClickUp

Você já desejou que seus projetos funcionassem sempre como um relógio? O modelo de SOP de execução de projetos do ClickUp torna isso possível. Ele ajuda a construir sistemas repetíveis e foi projetado para fornecer um guia passo a passo infalível para a implementação de projetos.

Este modelo oferece visualizações fáceis de usar, como Tabela e Calendário, além de recursos robustos, como Dependências, Marcos e Tags, para acompanhar o fluxo de tarefas e prazos em tempo real.

Veja por que você vai adorar:

Crie planos de execução repetíveis para uma entrega consistente dos projetos

Atribua responsabilidades para garantir total responsabilidade desde o primeiro dia

Defina prazos para manter o progresso fluindo sem problemas

🔑 Ideal para: Líderes de operações, gerentes de projeto, agências e equipes empresariais que gerenciam projetos recorrentes ou complexos que exigem execução estruturada e responsabilidade.

3. Modelo de plano de implementação de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, acompanhe e entregue as metas do projeto do início ao fim com facilidade usando o modelo de plano de implementação de projetos do ClickUp

A execução de projetos pode se tornar rapidamente algo exaustivo, especialmente quando prazos, dependências e decisões se acumulam. Mas o modelo de plano de implementação de projetos do ClickUp fornece um plano completo para gerenciar seu projeto do início ao fim, mapeando o escopo, os resultados, os cronogramas, os marcos e as dependências em um espaço de trabalho centralizado

Com seis visualizações integradas que abrangem a fase do projeto, cronograma de Gantt, alocação de recursos, acompanhamento de custos e muito mais, você e sua equipe têm visibilidade da carga de trabalho, prazos e orçamentos. É ideal para transformar planos de lançamento ou implementações operacionais em projetos previsíveis e rastreáveis.

Veja por que você vai adorar:

Defina cada fase claramente para orientar sua equipe com fluxos de trabalho estruturados

Divida as metas em tarefas para facilitar a execução e acompanhe os prazos visualmente

Monitore os orçamentos de forma proativa para evitar gastos excessivos e otimizar recursos

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de produto, líderes de TI e consultores que lidam com iniciativas estratégicas, implantações de software ou implementações em várias fases em setores como tecnologia, saúde, educação e manufatura.

📮 ClickUp Insight: 64% dos funcionários trabalham ocasionalmente ou frequentemente fora do horário programado, com 24% registrando horas extras na maioria dos dias! Isso não é flexibilidade, é trabalho sem fim. 😵‍💫 O ClickUp Tasks ajuda você a dividir grandes objetivos em etapas menores e gerenciáveis, para que você sempre saiba o que fazer a seguir, sem se sentir sobrecarregado. Basta pedir à IA do ClickUp para gerar subtarefas, adicionar listas de verificação e mapear dependências para se manter organizado e no controle. Enquanto isso, o ClickUp Automations otimiza o trabalho rotineiro, lidando com atualizações, atribuições e lembretes — para que você possa gastar menos tempo com tarefas repetitivas e mais tempo com o que realmente importa. 🚀 💫 Resultados reais: a Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

4. Modelo avançado de plano de implementação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje iniciativas complexas com clareza e confiança com o modelo de plano de implementação avançado do ClickUp

O modelo de plano de implementação avançada do ClickUp ajuda você a gerenciar lançamentos de projetos complexos com um sistema de planejamento estruturado, visual e colaborativo.

Seja para lançar um produto, integrar um cliente ou implantar um novo software, este modelo divide tudo em partes gerenciáveis. Você obtém visibilidade das tarefas, do progresso, dos fatores de risco e das dependências, para que toda a sua equipe permaneça alinhada, do planejamento à entrega.

Veja por que você vai adorar:

Divida metas complexas em tarefas de implementação menores e viáveis

Identifique dependências antecipadamente para evitar gargalos e atrasos posteriormente

Monitore o progresso geral e ajuste as prioridades conforme necessário

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, líderes de TI, consultores e equipes de operações que gerenciam implementações de alto risco nas áreas de tecnologia, saúde, construção ou serviços empresariais.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Siobhan Wheelan, diretora e consultora certificada da ClickUp na SDW Consulting, tem a dizer sobre a ClickUp: O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação. O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

5. Modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie projetos de software de forma mais rápida e inteligente com o modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software do ClickUp

Gerenciar projetos de software não precisa ser complicado ou estressante; você pode fazer isso sem se afogar em planilhas ou verificações constantes.

O modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software da ClickUp foi projetado para otimizar a entrega de software. Ele possui rastreamento de tempo integrado, avisos de dependência e fluxos de trabalho prontos para automação que mantêm todos alinhados desde o início até o lançamento.

O modelo oferece uma estrutura de tarefas fácil de usar para iniciantes, com cinco status claros — Pendente, A fazer, Em andamento, Precisa de contribuição e Concluído — para que sua equipe de desenvolvimento saiba instantaneamente o que está pendente, em andamento ou parado.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe problemas e riscos para evitar surpresas de última hora

Defina prazos realistas para gerenciar facilmente as expectativas do projeto

Monitore o progresso em tempo real e elimine falhas de comunicação

🔑 Ideal para: Equipes de desenvolvimento ágil, gerentes de produto e startups de tecnologia que criam ou mantêm soluções de software que exigem acompanhamento organizado e colaborativo de projetos e programação flexível.

💡 Bônus: Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TODOS os seus aplicativos conectados + a web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use comandos de voz para criar tarefas, atualizar o status dos projetos, atribuir responsabilidades e registrar notas de reuniões sem usar as mãos, tornando o gerenciamento de projetos mais rápido e eficiente

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo

6. Modelo de desenvolvimento de novos produtos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê vida a grandes ideias com um plano de produto focado e completo com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Tem uma ideia brilhante para um produto? Isso é apenas o começo. O verdadeiro desafio é construí-lo, testá-lo e lançá-lo no prazo. É aí que entra o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp.

O modelo simplifica todo o processo de desenvolvimento do produto, desde a concepção até o lançamento. Ele ajuda você a alinhar as metas do produto, mapear o cronograma de desenvolvimento do software e acompanhar todas as subtarefas.

Veja por que você vai adorar:

Planeje as etapas de desenvolvimento do produto, desde a concepção até o pós-lançamento

Divida grandes objetivos em tarefas gerenciáveis de desenvolvimento de produtos

Atribua responsabilidades e acompanhe os cronogramas de desenvolvimento para garantir que nada fique para trás

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de P&D, engenheiros e startups nas áreas de tecnologia, bens de consumo ou manufatura que desejam otimizar o caminho da ideia ao lançamento.

7. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize seus fluxos de trabalho e gerencie sua equipe como uma potência de produtividade com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a criar um ambiente de trabalho focado e altamente eficiente, ideal para situações de ritmo acelerado e alto risco. Ele se baseia na metodologia ICOR (Input, Control, Output, Refine), que é particularmente eficaz para lidar com situações difíceis.

Este modelo foi estruturado para reduzir a desorganização digital, aumentar a visibilidade entre as equipes e sistematizar tudo, desde as operações até o marketing.

Veja por que você vai adorar:

Organize prioridades para projetos multifuncionais nas áreas de operações, vendas, marketing, produtos e finanças

Reduza a alternância de contexto com um espaço de trabalho unificado para toda a sua equipe

Planeje reuniões semanais para revisar metas, ideias e tarefas pendentes

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto, gerentes de operações e empreendedores individuais que desejam um sistema personalizável que se adapte ao seu negócio em todas as equipes e departamentos.

Curioso sobre o gerenciamento de projetos no ClickUp com o ICOR? Aqui está uma explicação prática:

8. Modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina metas de projeto, alinhe equipes e alcance todos os marcos dentro do prazo com o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

Cansado de equipes desalinhadas ou prazos perdidos? O modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp ajuda você a ampliar a visão e ver o panorama geral, sem perder o controle dos detalhes.

Este modelo permite que você crie um roteiro geral que divide cada fase em partes gerenciáveis. Desde a atribuição de tarefas até o alinhamento das partes interessadas, você terá todos os marcos do projeto organizados em um só lugar, permitindo que sua equipe execute com eficiência e confiança.

Veja por que você vai adorar:

Atribua funções à equipe e defina expectativas no início do processo

Defina marcos claros e acompanhe todas as fases do projeto sem microgerenciar as tarefas

Colabore de forma multifuncional e reduza a comunicação isolada

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe, agências de marketing e criativas e equipes de operações comerciais que precisam de uma visão geral dos prazos, metas e resultados dos projetos.

💡 Dica profissional: Precisa da ajuda da IA durante o planejamento do projeto? Use o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do mundo, para refinar o escopo inicial do projeto, atribuir tarefas e gerar planos em fases. Ele pode estruturar rapidamente projetos complexos diretamente no seu espaço de trabalho do ClickUp, garantindo que todos os principais resultados e comunicações sejam abordados desde o início. Crie e atribua tarefas e subtarefas de forma integrada com o ClickUp Brain

9. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize todo o cronograma do seu projeto com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de quadro branco de cronograma de projeto do ClickUp ajuda você a criar um roteiro visual claro para todo o seu projeto em um só lugar. Ele simplifica o planejamento e a colaboração, permitindo que você mapeie tarefas, marcos importantes, dependências e prazos diretamente em um quadro branco interativo.

O modelo de projeto é ideal para visualizar o panorama geral. Além disso, você pode identificar instantaneamente gargalos, arrastar e ajustar cronogramas rapidamente e manter o progresso atualizado em tempo real.

Veja por que você vai adorar:

Visualize todo o seu projeto em um layout de cronograma do tipo arrastar e soltar

Atribua e acompanhe tarefas e marque marcos para destacar os principais resultados e prazos

Colabore com sua equipe e faça brainstorming diretamente no quadro

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de produto, agências criativas ou líderes de operações que precisam criar planos de projeto e ajustá-los de forma colaborativa em tempo real, visualizar cronogramas e sincronizar prioridades.

10. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize, priorize e acompanhe cada etapa com o modelo de planejador de projetos ClickUp

Planejar um projeto pode parecer como fazer malabarismos com centenas de bolas, como prazos, orçamentos, tarefas, contribuições da equipe e muito mais. É aí que o modelo de planejador de projetos do ClickUp entra em cena para simplificar seu processo de planejamento.

Esteja você gerenciando o lançamento de um recurso importante ou organizando fluxos de trabalho internos, este modelo oferece um hub centralizado. Desde a visualização dos cronogramas do projeto até o monitoramento de custos e a atribuição de funções, ele é o seu assistente de planejamento completo para impulsionar os resultados.

Veja por que você vai adorar:

Priorize tarefas e acompanhe seu progresso para evitar prazos perdidos ou surpresas

Monitore orçamentos e custos para permanecer dentro dos seus limites

Identifique e resolva obstáculos antes que eles atrasem o progresso

🔑 Ideal para: Coordenadores de projetos, líderes de equipe e gerentes de operações nas áreas de produtos, marketing, TI ou consultoria que precisam de uma maneira confiável de estruturar, executar e monitorar projetos do início ao fim.

🧠 Curiosidade: Já ouviu falar da Regra dos Noventa-Noventa? Criada por Tom Cargill, da Bell Labs (e popularizada por Jon Bentley em Programming Pearls, em 1985), ela diz que os primeiros 90% do projeto levam 90% do tempo... e os últimos 10% levam os outros 90%. É nessa reta final que todas as questões ocultas, refinamentos e casos extremos vêm à tona.

11. Modelo de rastreador de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se dentro do prazo e no controle com o modelo ClickUp Project Tracker

Seja para lidar com prazos, gerenciar cargas de trabalho da equipe ou acompanhar entregas, o modelo de acompanhamento de projetos do ClickUp oferece as ferramentas necessárias para você se manter organizado e tranquilo mesmo sob pressão.

Este modelo pronto para uso simplifica o gerenciamento de projetos, fornecendo um único centro para acompanhar o andamento do projeto, gerenciar dependências e evitar gargalos entre equipes, projetos e cronogramas.

Você terá insights em tempo real, automação poderosa e colaboração simplificada para ajudar seus projetos a serem sempre bem-sucedidos.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe vários projetos e visualize cronogramas para manter os prazos em destaque

Atribua responsabilidades de forma clara e monitore a propriedade de cada tarefa

Identifique atrasos antecipadamente e aja antes que eles prejudiquem os prazos

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe, departamentos de marketing e agências que lidam com projetos complexos ou multifásicos e precisam monitorar o progresso, as atribuições e os prazos.

12. Modelo de entregas do projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, gerencie e entregue todos os resultados dentro do prazo com o modelo de resultados do projeto ClickUp

Entregas pontuais e de alta qualidade podem determinar o sucesso ou o fracasso de seus projetos. Você pode ter um plano brilhante, a equipe certa e muitos recursos, mas se os resultados finais forem insatisfatórios, todo o esforço será em vão. É aí que o modelo de entregas de projetos do ClickUp entra em cena para salvar o dia.

Este modelo ajuda você a acompanhar todos os resultados esperados com cronogramas claros, responsabilidades atribuídas, orçamentos e detalhes do cliente, tudo em um único local organizado. Esteja você lidando com documentos, protótipos ou lançamentos de serviços, ele garante que você nunca perca o foco no que realmente importa: entregar resultados que fazem a diferença.

Veja por que você vai adorar:

Divida os projetos em entregas claras, com responsáveis e prazos definidos

Visualize cronogramas para garantir a entrega pontual em todas as ocasiões

Gerencie as expectativas dos clientes com acompanhamento atualizado da entrega

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de sucesso do cliente, equipes de marketing e software e líderes de operações que gerenciam entregas complexas envolvendo várias partes interessadas, prazos e departamentos.

💡 Dica profissional: Não basta listar as tarefas dos seus projetos; classifique-as! Use métodos como a Matriz de Eisenhower ( Urgente/Importante) ou a abordagem “Eat the Frog” (faça primeiro a tarefa mais difícil e importante). Isso garante que você esteja sempre lidando com o que realmente faz a diferença, e não apenas com o que é fácil ou mais visível. 🐸

Execute projetos de forma integrada do início ao fim com o ClickUp!

Da estratégia ao lançamento, todo projeto precisa de um planejamento sólido, acompanhamento claro e execução tranquila para ter sucesso. Mas como conciliar todas as partes envolvidas? É aí que as coisas ficam complicadas.

É por isso que ter os modelos certos de execução de projetos pode fazer toda a diferença, mantendo você organizado, no caminho certo e sempre um passo à frente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece aos gerentes de projeto, líderes de equipe, diretores de operações e consultores ferramentas poderosas para otimizar fluxos de trabalho, aumentar a responsabilidade e maximizar os resultados.

E a melhor parte? O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para planejar de forma mais inteligente, acompanhar melhor e executar como um profissional!