As 10 melhores alternativas ao Google Gemini AI para experimentar agora

Nem todos desejam o mesmo tipo de inteligência.

Alguns querem modelos que escrevam como um humano. Outros precisam de código limpo, resumos rápidos ou ferramentas que não vazem dados nem ultrapassem o orçamento. O espaço da IA está bem aberto agora, e o Google AI Studio não é o único fazendo um trabalho pesado.

Se você está criando, escrevendo, pesquisando ou experimentando ferramentas de IA, faz sentido dar uma olhada. Cada uma dessas alternativas ao Google Gemini AI traz algo diferente para a mesa.

Vamos ver o que elas fazem e por que vale a pena experimentá-las. 🎯

Alternativas ao Google Gemini AI em resumo

Aqui estão as melhores alternativas ao Google Gemini AI comparadas. 🦾

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Indivíduos e equipes transformando pesquisas baseadas em IA em fluxos de trabalho acionáveis Automação de processos e respostas rápidas usando Autopilot Agents; respostas contextuais da IA; interação mãos-livres de fala para texto com ClickUp Brain MAX; pesquisa empresarial em ferramentas conectadas Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas ChatGPT Indivíduos, criadores e equipes interessados em soluções criativas para problemas Execução de código Python diretamente no chat; modelos de raciocínio avançados; GPTs personalizados para tarefas específicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Claude Pesquisadores, equipes jurídicas e redatores técnicos que trabalham com análise aprofundada de documentos Janela de contexto ampla; carregamento e referência cruzada de vários arquivos; análises detalhadas com múltiplas perspectivas; IA ética Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Perplexity AI Jornalistas, analistas e pesquisadores acadêmicos que buscam pesquisas em tempo real na web com citações Informações atualizadas com citações; concentre as pesquisas em fontes acadêmicas, notícias ou discussões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Microsoft 365 Copilot Usuários do Microsoft 365 e empresas que desejam incorporar a IA aos fluxos de trabalho do Office Geração de fórmulas do Excel; resumos de e-mails; pesquisa em arquivos e eventos do Microsoft 365 Gratuito (apenas chat); planos pagos a partir de US$ 30/mês por usuário Você. com Indivíduos e equipes com grande volume de pesquisa que desejam uma experiência de pesquisa leve e personalizada Preferências de pesquisa personalizáveis; resultados da web combinados com resumos de IA; pesquisas ilimitadas com tecnologia de IA na versão Pro Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Pi da Inflection AI Pessoas que buscam IA conversacional para bate-papos pessoais e emocionais Fluxo de conversação natural e empático; interações por voz Gratuito Brave Leo Indivíduos e equipes que buscam interação com IA com prioridade na privacidade Atividade no navegador; vários modelos de IA; privacidade dos dados do usuário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Mistral AI Desenvolvedores, equipes multilíngues e organizações focadas em privacidade que buscam padrões europeus de IA Modelos de código aberto e personalizados; escrita de código; suporte para ajuste fino Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês por usuário DeepSeek Acadêmicos, cientistas e equipes técnicas que utilizam IA para tarefas avançadas de raciocínio Raciocínio transparente passo a passo; autocorreção; exportação de transcrições do raciocínio Preços personalizados

Por que escolher alternativas ao Google Gemini AI

Embora o uso do Google Gemini seja útil para criar aplicativos inteligentes, você pode encontrar motivos para procurar outras opções mais adequadas. Veja por que vale a pena explorar alternativas ao Google Gemini AI:

Implementação complexa: Evite configurações complicadas com plataformas que oferecem uso mais simples usando Evite configurações complicadas com plataformas que oferecem uso mais simples usando modelos de prompt de IA

Restrições de custo: procure opções mais acessíveis ou planos gratuitos generosos para orçamentos menores

Opções de implantação restritas: Encontre ferramentas avançadas com hospedagem flexível, como soluções offline ou baseadas em borda

Limitações de integração: Escolha plataformas que se conectem de forma mais integrada com ecossistemas que não sejam do Google

Exigências específicas do setor: Descubra chatbots de IA projetados para setores específicos, como finanças ou educação

Necessidades de inovação: Explore alternativas ao Google Gemini AI com recursos exclusivos ou avanços impulsionados pela comunidade para abordagens inovadoras

🔍 Você sabia? A BCG descobriu que combinar pessoas e IA da maneira certa pode aumentar a produtividade de RH em até 30%. Com a configuração certa e um pouco de tempo, as equipes começam a ver ganhos reais em velocidade e eficiência.

As melhores alternativas ao Google Gemini AI

Estas são as nossas escolhas para as melhores alternativas ao Google Gemini AI. 👇

1. ClickUp (ideal para transformar pesquisas baseadas em IA em fluxos de trabalho acionáveis)

Se o seu processo de pesquisa começa em uma ferramenta, o planejamento acontece em outra e a execução flutua entre várias plataformas, sua equipe já está ficando lenta. O ClickUp resolve isso com um sistema inteligente que vive em todo o seu espaço de trabalho, entende o seu trabalho e ajuda você a avançar rapidamente. 🚀

Passe da percepção à ação

Peça ao ClickUp Brain para atualizações sobre tarefas atrasadas em todo o seu espaço de trabalho

O ClickUp Brain vive dentro do seu espaço de trabalho e entende tudo o que acontece lá — seus documentos, tarefas, comentários e conversas. Você pode fazer perguntas, solicitar resumos, gerar conteúdo automaticamente e acionar ações que alimentam diretamente o seu fluxo de trabalho.

Suponha que sua equipe de marketing de produto acabou de enviar uma análise detalhada do lançamento para um documento do ClickUp. Peça ao ClickUp Brain para resumir o relatório, destacar os principais riscos e gerar tarefas de acompanhamento atribuídas às pessoas certas, com prazos definidos. Você também pode usar a IA do ClickUp para gerar um esboço de slides para a liderança usando o mesmo conteúdo.

É instantâneo, contextual e totalmente nativo ao seu fluxo de trabalho.

Automatize o trabalho pesado

Você não precisa ficar atrás de atualizações, atribuir tarefas manualmente ou repetir as mesmas respostas todos os dias. Os Autopilot Agents do ClickUp cuidam disso para você.

Preencha automaticamente atualizações e responda diretamente no Chat com os Agentes Autopilot do ClickUp

Por exemplo, o StandUp Agent pré-construído coleta atualizações diárias de cada colega de equipe, adiciona comentários sobre tarefas e publica um único resumo em seu documento de planejamento de sprint. Assim, se seu desenvolvedor móvel registrar “Concluído o teste do fluxo de integração”, isso aparecerá na tarefa certa, sem que o gerente de projetos precise fazer o acompanhamento.

Para ter mais controle, você pode criar um Agente Autopilot personalizado. Eles se adaptam às mudanças em seu espaço de trabalho para agir de forma autônoma com base nas instruções fornecidas. Ficou curioso? Temos um vídeo que explica tudo 👇

Fale, não digite

Para uma interação mais rápida e focada com o seu Workspace, use o ClickUp Brain MAX. É um companheiro de desktop dedicado, equipado com a mesma inteligência.

O que o torna diferente? Você pode conversar com ele. Literalmente.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Digamos que você esteja revisando o progresso do sprint. Use sua tecla de atalho personalizada e diga: “Resuma os bloqueadores de QA desta semana e atribua acompanhamentos para tudo o que ainda estiver em aberto”. Ele verifica tarefas e comentários relevantes, gera um resumo claro e cria novas tarefas em segundos.

Melhor ainda? Você pode alternar entre vários LLMs, como ChatGPT, Gemini e Claude, sem interromper seu fluxo de trabalho, o que economiza até 88% em custos.

Melhores recursos do ClickUp

Capture todas as reuniões: grave, transcreva e resuma automaticamente as chamadas com grave, transcreva e resuma automaticamente as chamadas com o AI Notetaker do ClickUp para que todos fiquem alinhados sem precisar fazer anotações manuais

Crie e formate conteúdo: crie documentos detalhados de projetos no ClickUp Docs usando formatação de rich text, tabelas, incorporações e conexões inteligentes com tarefas e fluxos de trabalho

Mantenha-se sincronizado: use a IA para transformar mensagens no ClickUp Chat em tarefas e resumir longas conversas em segundos

Consolide seu conhecimento: importe documentos, planilhas e recursos internos existentes de outras ferramentas para o pacote importe documentos, planilhas e recursos internos existentes de outras ferramentas para o pacote de gerenciamento de conhecimento do ClickUp para preservar a estrutura

Grave tutoriais rápidos: Capture sua tela e voz usando Capture sua tela e voz usando o ClickUp Clips para explicar tarefas ou dar feedback de forma assíncrona com transcrições alimentadas por IA

Visualize ideias rapidamente: use IA para gerar imagens diretamente no use IA para gerar imagens diretamente no ClickUp Whiteboards para debater, planejar ou adicionar contexto

Limitações do ClickUp

O ClickUp pode parecer complicado no início, mas, depois que as equipes pegam o jeito, a flexibilidade e a personalização valem a pena

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do Reddit compartilhou:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

2. ChatGPT (ideal para resolução criativa de problemas)

via ChatGPT

Sabe aquela sensação de quando você está preso em um problema e precisa de alguém para trocar ideias? O ChatGPT entende isso.

É claro que todos conhecem a função básica de chat com IA, mas a assinatura Pro abre um mundo totalmente diferente. Você pode até mesmo criar GPTs personalizados que funcionam como consultores especializados para suas necessidades específicas.

A plataforma lembra suas peculiaridades e preferências ao longo das conversas, para que você não precise explicar constantemente o contexto. Além disso, quando você precisa fazer cálculos, ela executa o código diretamente no chat, em vez de fornecer conselhos teóricos.

Melhores recursos do ChatGPT

Execute código Python diretamente em conversas para analisar dados, criar gráficos ou testar algoritmos sem mudar de plataforma

Navegue pelos sites atuais e obtenha informações em tempo real , mantendo o fluxo da conversa

Carregue e analise várias imagens simultaneamente, comparando-as ou extraindo texto e dados de capturas de tela

Acesse tecnologias de IA com raciocínio avançado para resolver problemas de várias etapas com explicações detalhadas sobre seu processo de pensamento

Gere imagens, logotipos e ilustrações a partir de descrições de texto simples usando o DALL-E 3.

Limitações do ChatGPT

Os GPTs personalizados exigem investimento de tempo para serem configurados corretamente e podem precisar de ajustes frequentes

Às vezes, a execução do código falha em tarefas complexas ou apresenta problemas de tempo limite

O recurso de navegação na web pode ser lento e nem sempre acessa as informações mais atuais

O recurso de memória do ChatGPT ocasionalmente esquece contextos importantes ou lembra detalhes irrelevantes

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: $20/mês

Pro: US$ 200/mês

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 825 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

De acordo com uma análise da G2:

O que mais gosto no ChatGPT é como ele me ajuda a iniciar minhas tarefas diárias de redação com facilidade e clareza. Eu o uso regularmente para redigir cartas, e-mails e políticas, coisas que muitas vezes levam tempo para ficarem perfeitas. O ChatGPT me dá um ponto de partida sólido com base nos pensamentos ou pontos que compartilho, ajudando a moldar minhas ideias em algo estruturado e coerente. Isso tira a pressão da página em branco, que pode ser um dos maiores obstáculos ao escrever qualquer coisa do zero.

O que mais gosto no ChatGPT é como ele me ajuda a iniciar minhas tarefas diárias de redação com facilidade e clareza. Eu o uso regularmente para redigir cartas, e-mails e políticas, coisas que muitas vezes levam tempo para ficarem perfeitas. O ChatGPT me dá um ponto de partida sólido com base nos pensamentos ou pontos que compartilho, ajudando a moldar minhas ideias em algo estruturado e coerente. Isso tira a pressão da página em branco, que pode ser um dos maiores obstáculos ao escrever qualquer coisa do zero.

🧠 Curiosidade: A adoção da IA aumentou 20% em relação ao ano anterior, com mais equipes recorrendo a soluções mais inteligentes para realizar seu trabalho. É um forte sinal para começar a explorar o que acontece quando você usa ferramentas de IA da maneira certa.

3. Claude (ideal para análise de documentos longos e respostas diretas)

via Claude

O Claude, da Anthropic, lida com documentos longos com facilidade. Você pode compartilhar bases de código inteiras, contratos legais ou artigos acadêmicos e ter conversas significativas sobre o conteúdo. Os artefatos permitem que você colabore em documentos em tempo real, para que você não fique preso copiando e colando.

O que diferencia o Claude é a forma como ele lida com perguntas complexas. Peça para ele comparar diferentes seções de um documento ou encontrar contradições, e ele fará o trabalho em vez de fornecer conselhos genéricos.

O segredo da abordagem única do Claude é a IA Constitucional, a abordagem de treinamento que incorpora regras éticas ao Claude.

Principais recursos do Claude

Processe documentos com centenas de páginas, mantendo referências precisas a seções e detalhes específicos, graças à sua janela de contexto de 200 mil tokens

Lide com uploads simultâneos de vários arquivos para referência cruzada, análise comparativa e síntese de informações

Mantenha o contexto da conversa em discussões extremamente longas, sem perder o fio da meada ou esquecer pontos ou solicitações anteriores

Forneça análises detalhadas de tópicos complexos com múltiplas perspectivas e consideração de casos extremos

Limitações do Claude

A análise de imagens é limitada em comparação com outras alternativas ao Google Gemini AI, como o ChatGPT

Os tempos de resposta podem ser mais lentos ou mais rápidos durante os períodos de pico de uso

Às vezes, Claude oferece respostas excessivamente cautelosas que evitam tomar posições definitivas sobre os assuntos

Preços do Claude

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: A partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 55 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Um usuário do Reddit compartilhou:

Fiz a mudança há alguns meses. Minhas principais necessidades são relacionadas à escrita criativa, elaboração de enredos e coisas do gênero, e acho que o Claude é muito melhor nisso. Além disso, sua escrita geralmente é melhor, mais natural e não contém clichês idiotas e preenchimentos evasivos.

Fiz a mudança há alguns meses. Minhas principais necessidades são relacionadas à escrita criativa, elaboração de enredos e coisas do gênero, e acho que o Claude é muito melhor nisso. Além disso, sua escrita geralmente é melhor, mais natural e não contém clichês idiotas e preenchimentos evasivos.

Dica profissional: quanto mais ferramentas você usa, mais difícil fica encontrar o que precisa. A Pesquisa Empresarial do ClickUp permite pesquisar semanticamente em tarefas, documentos, comentários e ferramentas conectadas, como Google Drive, SharePoint ou GitHub. Encontre informações ocultas em documentos, tarefas e arquivos do Drive usando o ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (ideal para pesquisa em tempo real na web)

via Perplexity AI

Pesquisar costumava significar abrir 15 abas no navegador e reunir informações de diferentes fontes. A Perplexity AI ajuda você a evitar isso. Basta fazer uma pergunta e obter uma resposta sintetizada com citações que você pode verificar.

O modelo Comet oferece melhores habilidades matemáticas, por isso não é mais adequado apenas para pesquisas gerais. Você pode pesquisar artigos acadêmicos, obter análises de notícias atuais ou concentrar sua pesquisa em tipos específicos de fontes.

Melhores recursos da Perplexity AI

Acesse informações atuais atualizadas em tempo real, em vez de depender de dados de treinamento estáticos e desatualizados

Segmente tipos de conteúdo específicos por meio de modos de foco, incluindo artigos acadêmicos, notícias, discussões no Reddit ou vídeos do YouTube

Gere relatórios de pesquisa abrangentes com referências formatadas corretamente e verificação de fontes, e organize-os em Coleções

Resolva problemas matemáticos complexos com soluções detalhadas passo a passo e representações visuais quando necessário

Limitações da Perplexity AI

Às vezes, as citações têm links para fontes que não comprovam totalmente as afirmações feitas na resposta

Os modos de foco nem sempre filtram os resultados com a precisão esperada, levando a fontes irrelevantes

A qualidade da resposta varia significativamente dependendo da disponibilidade de fontes recentes e de alta qualidade

A versão gratuita tem limites de uso rigorosos que podem ser restritivos para tarefas de pesquisa pesadas

Preços da Perplexity AI

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Perplexity AI

G2: 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

🔍 Você sabia? Estima-se que a IA melhore a produtividade dos funcionários em 40%, o que significa que as equipes podem realizar muito mais em menos tempo.

5. Microsoft 365 Copilot (ideal para integração com o Microsoft Office)

via Microsoft 365

Se o seu trabalho é feito no Microsoft Office, isso muda tudo. O Copilot já conhece o seu estilo de e-mail, suas apresentações recentes e a planilha em que você trabalhou durante toda a semana. Peça para ele criar um PowerPoint a partir das suas notas de reunião, e ele utilizará suas notas existentes, não modelos genéricos.

A integração com o Excel é inteligente. Ela entende sua estrutura de dados e pode identificar tendências que você poderia deixar passar.

Melhores recursos do Microsoft 365 Copilot

Gere fórmulas complexas do Excel juntamente com a lógica por trás dos cálculos e obtenha sugestões de abordagens alternativas para análise de dados

Escreva rascunhos no Word, crie apresentações completas no PowerPoint a partir de um prompt e capture os resultados das reuniões do Teams

Resuma longas cadeias de e-mails e extraia itens de ação automaticamente, preservando o contexto e os prazos importantes

Pesquise em todo o seu ambiente Microsoft 365 usando linguagem coloquial para encontrar arquivos, e-mails e eventos do calendário

Limitações do Microsoft 365 Copilot

Requer uma assinatura do Microsoft 365 e níveis de licenciamento específicos, o que o torna caro para equipes pequenas

O desempenho depende muito da qualidade e da organização dos seus dados existentes do Microsoft 365

Às vezes, ele cria conteúdo que parece muito formal ou não corresponde ao seu estilo de comunicação real

A integração pode apresentar erros em determinadas versões do Office ou ao trabalhar com formatação de documentos complexos

Preços do Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratuito

Microsoft 365 Copilot: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic e Copilot: US$ 36/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (mais de 105 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

⚙️ Bônus: Explore podcasts sobre IA para ouvir casos de uso reais e aprender diretamente com os pesquisadores, fundadores e criadores que estão moldando o futuro da inteligência artificial.

6. You.com (ideal para uma experiência de pesquisa personalizada)

via You.com

A maioria dos mecanismos de busca trata todos da mesma forma. O You.com descobre o que você realmente deseja ver. Quanto mais você o utiliza, mais inteligente ele se torna em relação às suas preferências e interesses.

A versão Pro remove os limites de pesquisa e dá acesso a modelos avançados de IA, como Claude e GPT, para respostas mais detalhadas. Diferentes modos de pesquisa ajudam você a encontrar exatamente o que procura, seja ajuda com codificação, inspiração criativa ou pesquisa acadêmica.

You.com: melhores recursos

Personalize as preferências de pesquisa para priorizar fontes confiáveis, filtrando conteúdos irrelevantes ou de baixa qualidade

Gere imagens e textos de alta qualidade com IA, sem restrições diárias

Tenha acesso a pesquisas ilimitadas com tecnologia de IA, com tempos de resposta mais rápidos e modelos de linguagem sofisticados para consultas complexas

Combine resultados de pesquisa tradicionais na web com resumos gerados por IA que destacam as informações mais relevantes para sua consulta

Limitações do You.com

Há uma curva de aprendizado envolvida na configuração adequada de todas as definições de personalização para obter os melhores resultados

Os resumos de IA ocasionalmente perdem nuances ou contextos importantes das fontes originais

A qualidade da pesquisa depende muito da disponibilidade de dados de interação suficientes para entender suas preferências

Alguns modos de pesquisa especializados ainda parecem pouco desenvolvidos em comparação com alternativas mais populares ao Google Gemini AI

O preço da assinatura profissional pode ser alto para usuários casuais que não precisam de pesquisas ilimitadas

Preços do You.com

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: $200/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do You.com

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o You.com?

De acordo com uma análise da G2:

Gosto da conveniência de não ter que pular de uma página para outra enquanto o uso. Experimentei o tradutor em comunicações com clientes europeus, bem como em brainstorming para elaborar uma apresentação de projeto. Achei fácil de usar.

Gosto da conveniência de não ter que pular de uma página para outra enquanto o uso. Experimentei o tradutor em comunicações com clientes europeus, bem como em brainstorming para elaborar uma apresentação de projeto. Achei fácil de usar.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para marketing para manter a produtividade

7. Pi da Inflection AI (ideal para conversas pessoais e emocionais)

via Inflection AI

Com a maioria das ferramentas de IA, você sente que está conversando com uma calculadora inteligente. No entanto, com o Pi, é como conversar com alguém que se importa com o seu dia.

A ferramenta de IA lembra suas dificuldades, comemora suas vitórias e verifica coisas que você mencionou semanas atrás. As conversas fluem naturalmente, sem as respostas robóticas que você costuma encontrar em outros lugares.

O Pi se adapta à sua forma de se comunicar. Portanto, se você for direto, ele corresponderá a essa energia, e se precisar de incentivo, ele também perceberá isso. Isso o torna surpreendentemente útil para trabalhar ideias, desbloquear projetos ou ter alguém com quem conversar sobre decisões.

Principais recursos do Pi da Inflection AI

Inicie conversas de voz usando o recurso de microfone para interações faladas mais naturais

Compartilhe sua localização para obter respostas contextuais sobre eventos locais, previsão do tempo ou recomendações

Mantenha relações conversacionais genuínas que pareçam naturais, em vez de transacionais ou focadas em tarefas

Faça um brainstorming de ideias, discuta problemas e organize seus pensamentos em um ambiente acolhedor e sem julgamentos

Limitações do Pi da Inflection AI

Capacidade limitada para lidar com tarefas técnicas complexas ou trabalhos analíticos detalhados em comparação com algumas outras ferramentas de IA

Às vezes, as conversas podem parecer repetitivas ou circulares quando se trata de perguntas factuais diretas

Sem integração com outros aplicativos ou serviços, tornando-a uma experiência conversacional puramente autônoma

Não é adequado para fluxos de trabalho profissionais que exigem resultados específicos ou entregas estruturadas

Preços do Pi da Inflection AI

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Pi da Inflection AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pi da Inflection AI?

Um usuário do Reddit compartilha:

O Pi continua sendo um dos melhores companheiros de IA para amizade/conversa/personalidade, com a vantagem adicional de acesso à Internet em tempo real, e essas coisas combinadas podem ser muito divertidas! Não é tão empolgante quanto uma ferramenta de produtividade no trabalho como o ChatGPT ou o Claude, etc., mas também não é para ser. Os modelos acessados pela API 3.0 da Inflection AI são mais voltados para isso. O Pi ainda é ótimo para organização de tarefas e incentivo, além de ser melhor para bate-papos diários do que as IAs de produtividade no trabalho.

O Pi continua sendo um dos melhores companheiros de IA para amizade/conversa/personalidade, com a vantagem adicional de acesso à Internet em tempo real, e essas coisas combinadas podem ser muito divertidas!

Não é tão empolgante quanto uma ferramenta de produtividade no trabalho como o ChatGPT ou o Claude, etc., mas também não é para ser. Os modelos acessados pela API 3.0 da Inflection AI são mais voltados para isso. O Pi ainda é ótimo para organização de tarefas e incentivo, além de ser melhor para conversas diárias do que as IAs de produtividade no trabalho.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

8. Brave Leo (ideal para uso de IA com foco em privacidade)

via Brave Leo

A paranoia com a privacidade é real, e o Leo entende isso. Integrado ao navegador Brave, ele nunca solicita seu e-mail, não rastreia suas conversas e mantém tudo localmente no seu dispositivo. Você pode analisar qualquer página da web que estiver lendo sem se preocupar com seus hábitos de navegação acabarem em algum banco de dados corporativo.

Vários modelos de IA oferecem opções dependendo do que você precisa. Pergunta rápida? Use o modelo rápido. Análise complexa? Mude para o modelo mais poderoso.

Principais recursos do Brave Leo

Integre-se perfeitamente aos recursos existentes do Brave, como bloqueio de anúncios e prevenção de rastreadores, para garantir o anonimato

Obtenha resumos rápidos de páginas da web e vídeos diretamente no navegador, sem sair da página

Habilite ou desabilite as conversas com o Leo nas configurações de privacidade do Brave para ter controle total

Escolha entre os modelos Mixtral 8x7B e Claude Instant dependendo da complexidade da tarefa

Enfrente as limitações do Leo

Limitado aos usuários do navegador Brave, excluindo aqueles que preferem o Chrome, Firefox ou outros navegadores

Suas capacidades são mais básicas em comparação com plataformas com modelos avançados de raciocínio

Sem histórico de conversas ou memória entre sessões, exigindo repetição do contexto para projetos em andamento

Preços do Brave Leo

Gratuito

Leo Premium: US$ 14,99/mês

Avaliações e comentários do Brave Leo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Um relatório da IBM descobriu que apenas 33% dos consumidores ficaram satisfeitos após usar chatbots ou assistentes virtuais. Por outro lado, 20% ficaram tão decepcionados que não queriam mais usar essa tecnologia.

9. Mistral AI (ideal para os padrões europeus de IA)

via Mistral AI

A engenharia francesa atende às necessidades práticas de IA com o Mistral. Essa plataforma de código aberto oferece diferentes tamanhos de modelo para que você possa escolher velocidade em vez de sofisticação, dependendo da sua tarefa.

Com seus recursos multimodais e multilíngues, você pode iniciar uma conversa em inglês, inserir uma imagem, mudar para o francês no meio da frase e ele continuará sem perder o contexto.

A geração de código é sólida em várias linguagens de programação, e o raciocínio matemático se mantém sob pressão. Os padrões europeus de privacidade de dados estão incorporados desde o início.

Melhores recursos do Mistral AI

Gere e depure código em dezenas de linguagens de programação com explicações sobre lógica e abordagens alternativas

Crie agentes de IA personalizados usando o construtor sem código ou modelos de IA

Acesse recursos de chamada de função para integrar o Mistral aos seus aplicativos e fluxos de trabalho existentes

Use o recurso de ajuste fino para personalizar modelos em seus conjuntos de dados e casos de uso específicos

Equilibre desempenho e velocidade para obter forte raciocínio e recursos multilíngues sem grandes demandas computacionais

Limitações da Mistral AI

As versões de código aberto exigem conhecimento técnico e infraestrutura para serem implementadas e mantidas adequadamente

A documentação e o suporte da comunidade são menos abrangentes em comparação com modelos de IA generativa mais estabelecidos desenvolvidos

O desempenho varia significativamente entre os modelos leves e pesados, às vezes de forma inesperada

Preços da Mistral AI

Le Chat Grátis

Le Chat Pro: US$ 14,99/mês

Le Chat Equipe: US$ 50/mês para dois usuários

Le Chat Enterprise: Preço personalizado

Mistral Code : Preço personalizado

Implantações empresariais: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Mistral AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Como usar IA em marketing de conteúdo

10. DeepSeek (ideal para tarefas de raciocínio avançado)

via DeepSeek

Cansado de IA que fornece respostas sem nenhuma pista de como chegou lá? O DeepSeek pensa em voz alta. Você pode vê-lo analisar problemas, encontrar obstáculos, voltar atrás e se ajustar em tempo real.

Provas matemáticas, hipóteses científicas, tarefas analíticas em várias camadas — ele lida com tudo isso enquanto mostra seu trabalho. Essa transparência o torna valioso para o aprendizado e a verificação. E como ele pode refinar seu próprio raciocínio, é uma escolha natural para projetos que evoluem à medida que você avança.

Uma das características mais elogiadas dos modelos DeepSeek é sua janela de contexto massiva. Com a capacidade de processar até 128.000 tokens, esses modelos podem compreender e analisar grandes quantidades de informações em uma única instância.

Principais recursos do DeepSeek

Desafie as conclusões iniciais do modelo e observe-o reconsiderar abordagens usando o recurso de autocorreção

Integre o DeepSeek aos fluxos de trabalho acadêmicos por meio do acesso à API para documentação consistente do raciocínio

Gere, complete e depure códigos com o DeepSeek Coder

Exporte transcrições completas do raciocínio para revisão por pares e requisitos de publicação acadêmica

Limitações do DeepSeek

O processo de raciocínio pode ser extremamente lento, especialmente para problemas complexos que exigem várias iterações

Seu recurso de transparência pode produzir explicações excessivamente detalhadas que obscurecem a solução real

Disponibilidade e acesso limitados em comparação com plataformas de automação de IA mais convencionais

O foco em tarefas de raciocínio significa que não é particularmente útil para aplicações criativas ou conversacionais

Preços do DeepSeek

Preços personalizados com base no uso de tokens

Avaliações e comentários do DeepSeek

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeepSeek?

Um comentário no Reddit explicou:

Tenho usado o R1 para redação técnica e documentação. Ele é surpreendentemente bom em explicar tópicos complexos com clareza e detecta inconsistências técnicas melhor do que outros modelos que já experimentei. Também são ótimas para dividir trabalhos de pesquisa em resumos fáceis de entender.

Tenho usado o R1 para redação técnica e documentação. Ele é surpreendentemente bom em explicar tópicos complexos com clareza e detecta inconsistências técnicas melhor do que outros modelos que já experimentei.

Também são ótimas para dividir trabalhos de pesquisa em resumos fáceis de entender.

🔍 Você sabia? Prompts complexos, como resolver equações ou lidar com grandes ideias, podem consumir até seis vezes mais energia do que pesquisas simples. Quanto mais exigente for a pergunta, maior será o custo de carbono do uso da IA.

