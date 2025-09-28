Modelos gratuitos de demonstração de resultados para relatórios financeiros claros

Está lidando com pagamentos atrasados, faturas aleatórias e caos no fluxo de caixa? Para proprietários de pequenas empresas, controlar a receita pode parecer mais um controle de danos de última hora do que um planejamento inteligente.

O verdadeiro desafio não é apenas ganhar dinheiro, mas saber exatamente quanto entra, quanto sai e qual é a sua situação financeira.

É aí que um modelo de demonstração de resultados se torna crucial. Um formato bem elaborado pode ajudar a detalhar o lucro líquido, as despesas operacionais e o lucro bruto sem perder horas com cálculos manuais.

Vamos explorar modelos gratuitos e personalizáveis que ajudam você a acompanhar a receita líquida, as despesas operacionais e o lucro bruto, seja você prefira um formato de demonstração de resultados em várias etapas ou algo mais simples.

O que são modelos de demonstração de resultados?

Os modelos de demonstração de resultados são documentos financeiros pré-formatados usados para acompanhar as receitas e despesas de uma empresa durante um período específico. Esses modelos simplificam o processo de registro de números importantes, como KPIs de vendas líquidas, custo das mercadorias vendidas, receita operacional e lucro líquido.

Um bom modelo reflete o formato de uma demonstração de resultados profissional, com itens claros para as receitas, despesas e impostos da empresa.

Por exemplo, um modelo de demonstração de resultados com várias etapas separa o lucro bruto da receita operacional para lhe dar uma visão mais profunda de como as operações diárias afetam os KPIs financeiros de uma empresa.

🔍 Você sabia? 44% dos americanos não têm um orçamento e apenas 38% dos que têm realmente o seguem. Essa é uma enorme diferença entre intenção e execução, especialmente quando ferramentas claras de acompanhamento financeiro, como um modelo de demonstração de resultados ou de demonstração de resultados, podem simplificar tudo.

➡️ Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de contabilidade com IA

Modelos de demonstração de resultados

Quer você esteja lidando com a contabilidade do seu projeto manualmente ou usando um software de contabilidade, ter o modelo certo de demonstração de resultados pode reduzir em horas o seu fluxo de trabalho.

O ClickUp, um aplicativo completo para o trabalho, oferece às equipes financeiras a estrutura de planilhas sem a confusão do trabalho manual.

Aqui estão alguns modelos cuidadosamente selecionados, criados para ajudá-lo a documentar receitas, acompanhar despesas operacionais e calcular o lucro líquido:

1. Modelo de razão geral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe transações financeiras detalhadas com o modelo de contabilidade geral do ClickUp

O modelo de razão geral do ClickUp oferece um formato estruturado para registrar e gerenciar as transações financeiras da sua empresa. Projetado com flexibilidade em mente, ele inclui campos personalizáveis, visualizações e status de tarefas integrados para manter tudo claro e fácil de acompanhar.

Por que você vai adorar este modelo

Monitore débitos e créditos com campos definidos

Crie e alterne entre visualizações como Lucros e Perdas e Balanço Patrimonial

Adicione rótulos de status a tarefas de transações individuais para facilitar o acompanhamento

🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam demonstrações de resultados e registros de apoio, como balanço patrimonial ou demonstração de fluxo de caixa.

📮 ClickUp Insight: Menos de 5% das pessoas em nossa pesquisa recente estão trabalhando ativamente para alcançar grandes objetivos de vida, como comprar uma casa, viajar pelo mundo ou abrir um negócio. Por quê? Porque esses grandes sonhos muitas vezes parecem muito difíceis ou distantes para começar a planejar. 🔭 Mas com o modelo de plano de vida ou o modelo de metas anuais do ClickUp, você pode transformar esses sonhos de longo prazo em etapas práticas. Divida suas metas em marcos, visualize seu progresso ao longo de meses ou até anos com a visualização da linha do tempo e mantenha-se no caminho certo com prazos claros. Transforme aquele “um dia” em um plano de ação!

2. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o desempenho do orçamento e as tendências de gastos com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

O modelo de relatório orçamentário do ClickUp é estruturado como um documento dinâmico. Esse modelo é ideal para equipes que precisam relatar orçamentos com frequência sem precisar recriá-los do zero.

Em vez de apenas números, eles ajudam a visualizar como os gastos se alinham às metas financeiras. Além disso, você pode se antecipar às variações do orçamento do seu projeto, identificar gastos excessivos antecipadamente e criar previsões mais precisas mês a mês.

Por que você vai adorar este modelo

Categorize as receitas e despesas comerciais em um formato organizado

Defina lembretes recorrentes para revisões e atualizações de relatórios

Use o layout no estilo documento para colaboração, notas e contribuições da equipe

🔑 Ideal para: equipes financeiras que gerenciam despesas operacionais, analisam tendências orçamentárias e alinham as operações comerciais com as metas financeiras.

Opinião do cliente: Veja o que Jodi Salice, diretora assistente de engenharia da Inform Communications Ltd, tem a dizer sobre o ClickUp: Os projetos de gestão tornaram-se muito mais fáceis em todos os departamentos da empresa. Quando surge um novo projeto, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todas as tarefas são atribuídas automaticamente a cada um, por isso não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho. Os projetos de gestão tornaram-se muito mais fáceis em todos os departamentos da empresa. Quando surge um novo projeto, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todas as tarefas são atribuídas automaticamente a cada um, por isso não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

3. Modelo de acompanhamento de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o desempenho por produto com o modelo ClickUp Sales Tracker

O modelo de acompanhamento de vendas da ClickUp ajuda você a mapear as atividades de vendas, desde o lead até o fechamento do negócio, sem perder o controle dos detalhes intermediários. Você pode marcar os pedidos dos clientes, acompanhar o desempenho por produto e monitorar as metas, tudo em uma única visualização.

A melhor parte é que ele é estruturado o suficiente para relatórios, mas flexível o suficiente para operações de vendas em tempo real.

Por que você vai adorar este modelo

Analise o desempenho ao longo do tempo, dos produtos e dos representantes sem precisar alternar entre ferramentas

Registre as devoluções dos clientes e os detalhes dos custos de envio

Monitore o cumprimento das metas e atualize o progresso das vendas em tempo real

🔑 Ideal para: gerentes de vendas e equipes de receita que precisam de visibilidade detalhada das vendas por vendas líquidas, categoria de produto e métricas de desempenho comercial.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar seus processos contábeis empresariais

🎥 Assista: Como usar o ClickUp para contabilidade

4. Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise e compare os resultados mensais de vendas com o modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

O modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp ajuda você a criar relatórios mensais que não apenas listam números, mas também mostram o que esses números significam.

Ele foi projetado para equipes que precisam apresentar resumos claros e baseados em dados sobre vendas líquidas, lucros/perdas e metas de desempenho. Você pode incluir gráficos, resumos e até mesmo notas da equipe, facilitando a identificação do que está funcionando e do que precisa de atenção.

Por que você vai adorar este modelo

Visualize tendências usando tabelas e gráficos incorporados

Divida o desempenho individual ou da equipe por período de relatório

Armazene insights, notas e sugestões em um formato colaborativo

🔑 Ideal para: Equipes que preparam relatórios recorrentes sobre desempenho financeiro, comparam a receita líquida ao longo do tempo e sincronizam as metas de receita do negócio.

🧠 Curiosidade: a primeira caixa registradora, construída em 1879 por um dono de bar em Ohio, não tinha como objetivo aumentar a velocidade, mas sim impedir que os funcionários roubassem. Hoje, os modelos de demonstração de resultados fazem o mesmo trabalho: rastreiam cada centavo para que nada passe despercebido.

➡️ Leia mais: Dicas para otimizar a gestão de despesas e o fluxo de trabalho da sua equipe

5. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie os pagamentos a fornecedores com precisão usando o modelo de contas a pagar do ClickUp

O modelo de contas a pagar do ClickUp oferece uma maneira estruturada de organizar faturas, acompanhar prazos de vencimento e monitorar pagamentos a fornecedores. Ele substitui planilhas e e-mails por um fluxo de trabalho personalizável.

Use-os para digitalizar o acompanhamento de contas, atribuir acompanhamentos e manter-se a par das despesas da sua empresa sem perder nada.

Por que você vai adorar este modelo

Classifique as tarefas com base na fase de pagamento ou no status de verificação

Use a automação para receber alertas sobre saldos vencidos

Visualize todas as faturas pendentes ou pagas por período de relatório ou categoria de pagamento

🔑 Ideal para: Equipes financeiras que lidam com pagamentos recorrentes a fornecedores, analisam despesas totais e alinham o fluxo de caixa com os ciclos de pagamento.

💡 Dica útil: assuma o controle de seus relatórios financeiros com IA de última geração: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por modelos de demonstração de resultados, registros financeiros e documentos contábeis essenciais

Use o Talk to Text para fazer perguntas, inserir dados financeiros ou gerenciar suas demonstrações de resultados por voz — totalmente sem usar as mãos, onde quer que você esteja

Obtenha modelos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única e pronta para uso corporativo que oferece suporte inteligente e contextual para seus fluxos de trabalho financeiros Experimente o ClickUp Brain MAX — o aplicativo de desktop work AI perfeito que realmente entende seus processos financeiros porque conhece seu trabalho. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas, use sua voz para gerar e atualizar demonstrações de resultados, atribuir tarefas financeiras e otimizar todo o seu processo de relatórios — tudo em um só lugar.

6. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e organize as despesas da empresa com o modelo de relatório de despesas do ClickUp

O modelo de relatório de despesas do ClickUp oferece uma maneira estruturada de registrar, categorizar e relatar gastos em todos os departamentos. Com um layout no estilo de documento e campos flexíveis, você pode adicionar recibos, marcar aprovações e destacar despesas comerciais recorrentes.

Este modelo funciona especialmente bem para equipes financeiras que gerenciam pagamentos regulares a fornecedores ou equipes que precisam de visibilidade sobre custos como custo de produtos vendidos (CPV), orçamentos de viagens e gastos com marketing.

Além disso, a ferramenta ClickUp for Finance permite centralizar todas as tarefas financeiras. Desde o acompanhamento das vendas totais até o monitoramento das despesas operacionais, você tem tudo em um único espaço de trabalho flexível. Você pode criar painéis personalizados para visualizar o fluxo de caixa, atribuir tarefas com prazos e usar lembretes recorrentes para acompanhar os ciclos financeiros.

Por que você vai adorar este modelo

Registre as despesas por data, beneficiário e categoria em um único lugar

Atribua status de aprovação, como Aprovado ou Rejeitado, para um processamento mais rápido

Monitore os gastos totais em todas as categorias para identificar gastos excessivos antecipadamente

🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam análises de despesas, acompanham os custos de fornecedores e mantêm registros precisos de demonstrações de perdas em um período específico

💡 Dica profissional: Adicione uma guia de previsão contínua. Em vez de depender de um layout fixo de 12 meses, configure uma seção de previsão contínua de 3 ou 6 meses vinculada à sua demonstração de resultados. Isso ajuda você a ajustar as projeções rapidamente com base na sazonalidade ou nas mudanças recentes nas vendas líquidas ou na receita operacional.

7. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme dados financeiros em insights acionáveis com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp ajuda você a estruturar e resumir dados financeiros complexos em vários relatórios. É especialmente útil para acompanhar a receita antes dos impostos e o lucro líquido, além de comparar o desempenho financeiro de uma empresa ao longo do tempo.

Este modelo permite que você insira suas conclusões, incorpore gráficos e adicione comentários, tornando-o mais do que um documento estático. Ele foi criado para colaboração e apresentação, não apenas para manutenção de registros.

Por que você vai adorar este modelo

Destaque tendências em receita líquida, despesas e fluxo de caixa

Crie painéis visuais para compartilhar dados com as partes interessadas

Acompanhe o status dos relatórios em andamento com indicadores de progresso baseados em tarefas

🔑 Ideal para: equipes financeiras que realizam revisões mensais ou trimestrais, resumem demonstrações de resultados ou apresentam a posição financeira geral à liderança.

🔍 Você sabia? 82% das pequenas empresas falham devido à má gestão do fluxo de caixa ou por não entenderem para onde vai o seu dinheiro. Um modelo de demonstração de resultados ajuda a resolver isso, mostrando exatamente o que entra, o que sai e o que sobra.

➡️ Leia mais: Modelos de ROI para acompanhar retornos no Excel e no ClickUp

8. Modelo de demonstração pro forma do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Preveja as finanças futuras com o modelo de demonstração pro forma do ClickUp

O modelo de demonstração pro forma da ClickUp permite que as empresas criem projeções financeiras prospectivas com base na receita esperada, nas despesas operacionais e nas condições do mercado.

Seja para apresentar propostas a investidores, planejar expansões de produtos ou analisar números de novas estratégias ousadas, ele é indispensável. Além disso, as visualizações e os campos personalizados facilitam a divisão das vendas brutas, do custo das vendas e da receita líquida ao longo de um período de relatório projetado.

Por que você vai adorar este modelo

Divida as projeções por categorias de custos, como administração, mão de obra direta, material de escritório, matérias-primas, etc.

Acompanhe o progresso em direção às metas de lucro usando visualizações de marcos importantes

Centralize todo o planejamento em um espaço de trabalho compartilhado com visualizações editáveis

🔑 Ideal para: Fundadores, analistas e equipes financeiras que elaboram demonstrações de resultados em várias etapas para modelagem de crescimento, apresentações de investimento ou planejamento estratégico de negócios.

💡 Dica bônus: Elabore e colabore em demonstrações pro forma diretamente no ClickUp Docs, vinculando-as a tarefas ou projetos relevantes.

9. Modelo de diário e livro razão do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre todas as transações em tempo real com o modelo de diário e livro razão do ClickUp

Você está tendo dificuldades para manter registros precisos de transações financeiras sem confusão? Experimente o modelo de diário e livro razão do ClickUp. Ele foi estruturado para dar suporte a lançamentos diários, divididos em campos de crédito e débito, e atualiza automaticamente os saldos.

O layout facilita a organização do histórico de transações para preparação de impostos, auditorias ou planejamento orçamentário, sem precisar lidar com várias planilhas.

Por que você vai adorar este modelo

Registre a receita da empresa, os pagamentos a fornecedores ou os materiais de escritório

Use campos personalizados para cálculos de débito, crédito e saldo

Monitore e revise as entradas em operações contínuas ou itens especiais

🔑 Ideal para: Contadores, contabilistas e equipes financeiras que registram itens regulares, verificam o lucro líquido e reconciliam contas em qualquer período específico.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de contabilidade no Excel e ClickUp

10. Modelo de rastreamento de ativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre, categorize e monitore ativos com o modelo de rastreamento de ativos do ClickUp

O modelo de rastreamento de ativos da ClickUp oferece um sistema centralizado para gerenciar ativos digitais e físicos. Seja para rastrear laptops, licenças de software ou móveis de escritório, essa configuração baseada em tarefas mantém seus registros precisos e atualizados.

Você pode inserir detalhes importantes, como custo de aquisição, ano de auditoria ou valor total dos ativos, e depois atualizar o status à medida que os itens são vendidos, reatribuídos ou baixados. Isso ajudará você a manter um registro preciso em todas as etapas.

Por que você vai adorar este modelo

Registre os detalhes dos ativos usando campos personalizados para tags financeiras e operacionais

Atribua tarefas aos membros da equipe para verificações e manutenção de ativos

Acompanhe o ciclo de vida dos ativos, desde a aquisição até o descarte, em uma única visualização

🔑 Ideal para: Equipes operacionais ou administrativas que gerenciam despesas de capital, supervisionam registros de estoque e controlam demonstrações financeiras relacionadas a ativos.

🤓 Dica útil: acompanhe as despesas da sua lista de desejos com etiquetas. No seu modelo de demonstração, marque compras futuras potenciais ou itens não essenciais com uma etiqueta como “Lista de desejos” ou “Adiado”. Em seguida, filtre-os para relatórios, mas mantenha-os no seu documento de orçamento para priorização posterior.

11. Modelo de demonstração de resultados da Vertex42

via Vertex42

*o modelo de demonstração de resultados da Vertex42 oferece formatos de várias etapas e de etapa única, para que você possa escolher o nível de detalhe que melhor se adapta às suas necessidades de relatório. A versão de várias etapas oferece seções para lucro bruto, receita operacional e receita de operações contínuas. Em contrapartida, a versão de etapa única é mais simples, ideal para empresas de serviços.

Por que você vai adorar este modelo

Discrimine o custo das mercadorias vendidas e subtraia as despesas operacionais de forma clara

Registre vendas líquidas, receitas de juros e impostos usando categorias pré-definidas

Personalize a seção de receitas para a estrutura específica da sua empresa

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que procuram versões em Excel editáveis e imprimíveis de demonstrações de resultados que estejam em conformidade com as normas típicas de demonstrações financeiras.

12. Modelo de demonstração de resultados anual do Corporate Finance Institute (CFI)

via Corporate Finance Institute

O modelo de demonstração de resultados da CFI vem com dois formatos editáveis: um para relatórios anuais e outro para acompanhamento mensal. Criado para modelagem financeira, é ideal para analistas que precisam de ferramentas flexíveis para prever ou analisar tendências históricas com facilidade.

Os modelos vêm pré-formatados com fórmulas para calcular a margem bruta, o lucro operacional e o lucro antes dos impostos. A melhor parte? Você pode personalizar totalmente os itens para atender às suas necessidades.

Por que você vai adorar este modelo

Calcule automaticamente o lucro líquido, o imposto de renda e as despesas com juros ao longo dos períodos

Alterne entre as visualizações mensal e anual para diferentes necessidades de relatórios

Insira ou remova linhas para novos itens sem alterar a estrutura

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, startups e pequenas e médias empresas que procuram um formato flexível de demonstração de resultados baseado em Excel que suporte modelagem detalhada e comparações ano a ano.

💡 Dica profissional: Ao personalizar sua demonstração de resultados, sempre reserve espaço para imprevistos financeiros, como vendas repentinas de ativos ou acordos judiciais. Esses eventos pontuais podem distorcer seriamente seus números. Portanto, marque-os separadamente para manter seus relatórios precisos, claros e fáceis de auditar.

13. Modelo de demonstração de resultados da Xero

via X e ro

O modelo de demonstração de resultados da Xero oferece um PDF pronto a usar, concebido para uma introdução rápida e cálculos precisos do lucro líquido. É uma ferramenta plug-and-play, pelo que não necessita de folhas de cálculo ou fórmulas separadas.

Basta preencher os campos de receita, COGS total e despesas operacionais, e o formulário calcula sua receita líquida antes dos impostos. Isso o torna uma opção sólida para empresas que desejam um formato reutilizável e simples para documentar o desempenho financeiro.

Por que você vai adorar este modelo

Salve e compare demonstrações de diferentes períodos de relatório

Identifique lacunas na receita do negócio e áreas para reduzir as despesas totais

Exporte sua demonstração para análises internas ou apresentações externas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e freelancers que procuram uma demonstração de resultados rápida e imprimível, sem necessidade de Excel ou software de contabilidade

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de projetos de capital

O que torna um modelo de demonstração de resultados bom?

Um bom modelo de demonstração de resultados ajuda você a acompanhar receitas, despesas e lucro líquido sem trabalho desnecessário. Veja o que procurar em um modelo de demonstração de resultados:

Categorias personalizadas: agrupe as receitas e as despesas operacionais totais da sua empresa em seções lógicas, como receitas de vendas, honorários advocatícios ou outras fontes de receita. Isso ajudará você a analisar e interpretar os dados mais rapidamente, especialmente ao personalizar um modelo gratuito de demonstração de resultados para seu próprio uso

Cálculos automáticos: elimine o risco de erros nas planilhas configurando campos para calcular automaticamente valores importantes, como juros pagos, lucros e impostos. Isso economiza tempo e dá mais confiança nos seus totais

Formato em várias etapas: use um layout de demonstração de resultados em várias etapas para isolar os principais dados de desempenho, como lucro bruto, receita operacional e despesas antes do imposto de renda

Períodos editáveis: Ajuste as janelas de relatórios por mês, trimestre ou intervalo personalizado para corresponder aos cronogramas internos ou às expectativas dos investidores. Isso é crucial ao acompanhar as finanças de pequenas empresas ao longo do tempo

Clareza dos itens: acompanhe facilmente as flutuações no custo dos produtos vendidos, na receita total ou nas despesas gerais. A visibilidade clara dos itens ajuda a identificar problemas com receitas não operacionais, preços ou aumento gradual das despesas

Pronto para imprimir e compartilhar: Exporte seu modelo de demonstração de resultados em formato PDF ou planilha para facilitar a colaboração. É ideal para compartilhar resultados com seu contador, equipe interna ou durante revisões orçamentárias

Espaço para notas: Adicione notas para explicar anomalias, abaixo dos itens da linha, ou despesas pontuais, como baixas de ativos ou operações descontinuadas. Isso é fundamental para trilhas de auditoria ou discussões com as partes interessadas

Formatação simples: mantenha fontes, espaçamento e esquemas de cores simples para que sua equipe se concentre nos números, não no layout. É perfeito para relatórios recorrentes ou revisões formais

Simplifique a receita operacional e identifique ganhos não operacionais com o ClickUp

Gerenciar os dados financeiros da sua empresa não precisa ser complicado. Com o modelo de demonstração de resultados certo e as ferramentas financeiras de apoio, você pode controlar as receitas, as despesas operacionais e o lucro líquido sem precisar lidar com planilhas dispersas.

Esteja você preparando relatórios mensais, fazendo previsões com demonstrações pro forma ou acompanhando transações diárias, os modelos do ClickUp oferecem clareza e controle.

Prontos para usar e fáceis de personalizar, eles economizam tempo, reduzem erros e mantêm sua equipe em sintonia, para que você possa se concentrar em aumentar os lucros, e não em corrigir fórmulas.

Pronto para organizar seus fluxos de trabalho financeiros e acompanhar tudo em um só lugar? Obtenha acesso gratuito aos modelos financeiros do ClickUp e comece a criar demonstrações mais inteligentes hoje mesmo.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!