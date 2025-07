os 10 melhores modelos Miro OKR para alinhar metas em 2025

Definir metas é fácil. Cumprir essas metas, compartilhar o progresso com sua equipe e manter todos focados: é aí que as coisas ficam complicadas.

Os OKRs ajudam a trazer estrutura, mas mesmo as melhores estruturas precisam das ferramentas certas para serem eficazes no dia a dia.

Os modelos de objetivos e resultados-chave do Miro oferecem às equipes um espaço claro e colaborativo para mapear o que é importante e verificar o progresso em conjunto.

Neste guia, apresentaremos os melhores modelos de OKR do Miro para alinhar sua equipe e mantê-la trabalhando na mesma direção. E se você estiver procurando algo mais intuitivo e fácil de acompanhar a longo prazo, também temos uma recomendação para você.

O que torna um modelo OKR do Miro bom?

Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo de OKR no Miro:

Colaboração e atualizações fáceis: selecione um modelo de OKR para equipes do Miro que permita aos membros da equipe adicionar notas, atualizar status ou comentar sem precisar de um tutorial para definir OKRs

Separação clara entre objetivos e resultados-chave: escolha um modelo de OKR bem projetado e ponderado que facilite a distinção entre metas e resultados mensuráveis sem sobrecarregar o espaço

Espaço para a propriedade da equipe: opte por um modelo de planejamento OKR do Miro, no qual você atribui metas estratégicas ou resultados a indivíduos ou equipes, para que as responsabilidades permaneçam visíveis e compartilhadas

Acompanhamento do progresso integrado: escolha um modelo de acompanhamento de OKR com elementos visuais, como caixas de seleção, controles deslizantes ou barras de progresso, para ajudar as equipes escolha um modelo de acompanhamento de OKR com elementos visuais, como caixas de seleção, controles deslizantes ou barras de progresso, para ajudar as equipes a acompanhar os OKRs e entender rapidamente como estão as coisas

Clareza visual: Priorize modelos de OKR do Miro que incluem ícones, codificação por cores e layouts para proporcionar clareza visual. A ferramenta deve incentivar o uso contínuo com Priorize modelos de OKR do Miro que incluem ícones, codificação por cores e layouts para proporcionar clareza visual. A ferramenta deve incentivar o uso contínuo com painéis de OKR intuitivos e um formato fácil de usar

Adaptável ao fluxo de trabalho da sua equipe: opte por modelos que tenham flexibilidade suficiente para se adequar ao seu processo e às suas prioridades, sem forçá-lo a mudar a forma como sua equipe trabalha

🔎 Você sabia? A estrutura de definição de metas OKR foi desenvolvida pela primeira vez na Intel na década de 1970 por Andrew Grove. No entanto, ela não ganhou popularidade até 1999, quando John Doerr, que havia aprendido sobre OKRs diretamente com Grove, a introduziu em uma pequena startup chamada Google. O resto é história. Os OKRs se tornaram parte do DNA do Google e ainda são creditados como um dos principais impulsionadores de seu enorme crescimento.

10 melhores modelos de Objetivos e Resultados-Chave (OKR) do Miro para equipes ágeis

Aqui estão os melhores modelos Miro OKR para usar na definição de metas e acompanhamento do progresso:

1. Modelo de planejamento OKR da Miro

O Modelo de planejamento OKR da Miro ajuda você a transformar as metas ambiciosas da sua equipe em algo que todos possam apoiar. Ele oferece um espaço de trabalho visual onde você pode mapear os OKRs em nível de equipe e alinhar os principais resultados.

Com espaços para quebra-gelos, brainstorming, uma visão geral das metas e os próximos passos, este modelo é perfeito para sessões de planejamento estratégico.

🌟 Por que você vai gostar:

Inclua sua equipe no processo de planejamento de OKR em tempo real

Marque colaboradores, defina prazos e identifique dependências rapidamente

Visualize as conexões entre objetivos, resultados-chave e responsáveis pela equipe

Use notas adesivas, recursos de votação, tags e cronogramas para adicionar contexto e responsabilidade

🔑 Ideal para: Equipes que desejam planejar OKRs juntas em um espaço visual e colaborativo.

2. Modelo de quadro de rascunhos OKR da Miro

O Modelo de Quadro de Rascunhos OKR da Miro serve como espaço de reflexão para sua equipe antes de qualquer decisão ser tomada. Ele foi projetado para a colaboração em estágios iniciais, quando as ideias ainda estão se formando e a opinião de todos é importante.

Com codificação por cores e seções OKR prontas, capture rascunhos, desafie suposições e reúna as opiniões de toda a equipe antes de finalizar qualquer coisa.

🌟 Por que você vai gostar:

Adicione ideias, edições e comentários usando ferramentas visuais que sua equipe já conhece

Incentive a discussão e o alinhamento organizacional antes de finalizar as metas

Mantenha tudo em um só lugar, desde as primeiras ideias até os rascunhos prontos para revisão

🔑 Ideal para: Equipes em fase inicial de planejamento que desejam um espaço flexível para capturar ideias, identificar padrões e se alinhar em OKRs.

3. Modelo de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) da Miro

Todo trimestre forte começa com metas claras e visíveis. O Modelo de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) da Miro ajuda sua equipe a definir o que deseja alcançar e como medirá o progresso em um quadro visual fácil de atualizar e compartilhar.

Cada seção ajuda você a definir metas ambiciosas, vincular resultados importantes, designar equipes e acompanhar atualizações. Esteja você planejando o próximo trimestre ou analisando o progresso, ele oferece um ponto de foco constante para alcançar os resultados desejados.

🌟 Por que você vai gostar:

Mapeie as metas visualmente em um layout limpo e fácil de seguir

Atribua equipes responsáveis por cada OKR e codifique-as com cores para maior clareza

Mantenha-se alinhado durante o planejamento estratégico e as verificações com este modelo de OKR consistente e simples para equipes pequenas

🔑 Ideal para: Equipes que buscam uma maneira simples de definir, compartilhar e acompanhar OKRs.

4. Quadro OKR para equipes de produto, UX e engenharia, modelo da Miro

O Modelo de quadro OKR para equipes de produto, UX e engenharia da Miro reúne todos em um único espaço compartilhado para definir o que é sucesso e como alcançá-lo.

Ele foi projetado para apoiar o alinhamento multifuncional, garantindo uma experiência consistente do produto. Você pode acompanhar o progresso rapidamente, sinalizar riscos antecipadamente e manter os objetivos e metas trimestrais visíveis durante todo o sprint.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe as contribuições individuais para alcançar os OKRs do produto e melhore o envolvimento dos funcionários

Use várias visualizações, como Portfólio, Equipe de Produto e Esquadrão, para diferentes estágios de planejamento e departamentos

Ofereça suporte à colaboração assíncrona entre várias equipes e fusos horários

🔑 Ideal para: Equipes multifuncionais que desejam manter o alinhamento em metas compartilhadas de produtos e experiências.

5. Modelo de metas SMART da Miro

Às vezes, você só precisa de um espaço simples para pensar com clareza e planejar com intenção. O Modelo de Metas SMART da Miro oferece um layout simples para definir metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

Ele o orienta em cada etapa SMART, ajudando você a transformar intenções gerais em metas bem definidas e passíveis de ação.

🌟 Por que você vai gostar:

Percorra cada critério SMART com instruções claras

Use um quadro visual para mapear metas sem pensar demais

Mantenha suas metas focadas e realistas desde o início

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um espaço simples e personalizável para definir metas significativas e medir o sucesso.

🧠 Curiosidade: Pessoas que anotam suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las. Quer aumentar ainda mais suas chances? Compartilhe essas metas com um amigo. A responsabilidade funciona.

6. Modelo de acompanhamento de metas para pequenas empresas da Miro

O Modelo de Rastreador de Metas para Pequenas Empresas da Miro foi projetado para equipes em crescimento que precisam de um espaço simples e compartilhado para acompanhar objetivos, monitorar o progresso e comemorar os sucessos.

Com seções prontas para meses, prioridades e status, você não precisa perder tempo configurando seu sistema. É visual, flexível e fácil de atualizar, tornando-o excelente para reuniões regulares de equipe ou verificações rápidas.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe as metas de negócios em vendas, marketing, operações e muito mais

Alocar tempo e tarefas de forma eficiente com uma estrutura de quadro Kanban

Mantenha o progresso transparente para que todos permaneçam engajados e responsáveis

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e equipes que desejam uma maneira clara e colaborativa de gerenciar suas metas.

7. Modelo de definição de metas da Miro

Não sabe como transformar uma ideia em algo que você possa alcançar? O Modelo de Definição de Metas da Miro ajuda você a passar de intenções vagas para metas definidas e viáveis, sem complicar demais o processo.

Este modelo de definição de metas é uma ferramenta útil para indivíduos ou equipes que estão começando. Ele oferece instruções simples e espaço para refletir sobre o objetivo, a motivação e os próximos passos.

🌟 Por que você vai gostar:

Esclareça e compartilhe metas usando prompts diretos e preenchíveis

Edite o modelo para adicionar quantas metas desejar

Especifique claramente as etapas necessárias para atingir cada meta

🔑 Ideal para: Pessoas ou equipes que desejam um ponto de partida acessível para definir metas significativas.

8. Modelo de roteiro baseado em metas da Miro

O Modelo de roteiro baseado em metas da Miro ajuda você a conectar os pontos entre sua visão geral e os marcos que ajudarão você a alcançá-la.

Ele fornece um cronograma claro e visual que conecta a visão, as metas e as estratégias da empresa, para que todos saibam o que vem a seguir e por que isso é importante. Facilita a priorização do trabalho, a identificação de dependências e o ajuste dos planos à medida que as coisas evoluem.

🌟 Por que você vai gostar:

Visualize suas metas juntamente com marcos importantes e prazos

Liste temas, métricas-chave de sucesso, metas e recursos em um único espaço

Crie e compartilhe um roteiro claro e acessível com sua equipe

🔑 Ideal para: Equipes e líderes que desejam criar planos de ação intuitivos baseados em metas para alcançar os resultados desejados.

9. Modelo de gráfico mandala da Miro

O Modelo de Gráfico Mandala da Miro é uma maneira nova de organizar suas metas e ideias, dividindo-as visualmente em partes interconectadas.

Sua grade circular incentiva você a se concentrar em oito áreas principais em torno de um tema central, tornando os planos complexos mais fáceis de gerenciar.

Este layout ajuda você a equilibrar prioridades e identificar conexões que você poderia perder com listas tradicionais. Ele oferece um caminho claro e criativo para manter suas metas conectadas e visíveis.

🌟 Por que você vai gostar:

Adicione imagens, links e anexos para dar mais contexto às suas ideias

Identifique rapidamente conexões entre diferentes áreas de foco

Torne o estabelecimento de metas envolvente e inovador com um design exclusivo

🔑 Ideal para: Indivíduos ou equipes que buscam uma estrutura criativa para descobrir novos insights visualmente.

10. Modelo de roteiro ágil de produtos (Agora, Próximo, Mais tarde) da Miro

O Modelo de Roteiro Ágil de Produto (Agora, Próximo, Mais tarde) da Miro permite que sua equipe de produto planeje e priorize o trabalho sem ficar presa a cronogramas rígidos.

Ele divide seu roteiro em seções claras — Agora, Próximo, Mais tarde — ajudando você a se concentrar no que é importante hoje e no que está por vir. Com seções como “Provavelmente”, “Talvez” e “Nunca”, você mantém todos cientes do que está em discussão e do que foi deixado de lado.

🌟 Por que você vai gostar:

Organize iniciativas por prioridades imediatas e futuras

Os grupos trabalham com temas estratégicos para se manterem alinhados com as metas

Acompanhe o progresso através das etapas, desde a descoberta até a entrega

🔑 Ideal para: Equipes de produto e projeto que desejam um roteiro dinâmico e orientado por temas.

Limitações do Miro

Embora o Miro tenha excelentes recursos de colaboração, ele também apresenta muitas limitações que tornam o planejamento de OKR um desafio. Vamos dar uma olhada:

Curva de aprendizado íngreme: Embora seja rico em recursos, os usuários, especialmente os novatos, muitas vezes se sentem sobrecarregados com as opções e a navegação

Recursos offline limitados: Embora exista um modo offline, ele é restrito e não oferece todas as funcionalidades, o que o torna arriscado para equipes que precisam de acesso confiável sem internet

O desempenho diminui com quadros grandes: Quadros com milhares de elementos podem ficar lentos. Relatórios indicam que os problemas de desempenho geralmente começam com cerca de 1.000 objetos e se intensificam com mais, especialmente em dispositivos menos potentes

Restrições de exportação e formatação: A qualidade da exportação pode diminuir significativamente, especialmente em mapas maiores, e as opções de formatação de texto são básicas, limitando a produção final

Escopo restrito: O Miro é ótimo para criar roteiros em quadros brancos, mas não tem recursos que ajudem as equipes a fazer tudo o mais, desde planejamento e gerenciamento de tarefas até relatórios em tempo real e análises com inteligência artificial

Alternativas ao modelo OKR do Miro

Se você está procurando algo que ofereça um acompanhamento mais detalhado, automação integrada e uma conexão mais estreita com seu trabalho diário, existe uma alternativa ao Miro que vale a pena explorar.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos e ajuda as equipes a gerenciar tarefas, documentos, comunicação e muito mais em uma única plataforma alimentada por IA.

Vamos dar uma olhada mais de perto no ClickUp e seus poderosos modelos OKR projetados para manter as metas visíveis, acionáveis e verdadeiramente integradas.

1. Modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Obtenha um modelo gratuito Defina metas para a empresa, departamento e equipe com o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Empresas em crescimento muitas vezes têm dificuldade em manter as metas da equipe alinhadas à medida que crescem. O Modelo de OKRs e Metas da ClickUp Company é o melhor modelo de OKR para startups e empresas em fase inicial.

Este modelo OKR bem estruturado oferece um espaço compartilhado para todas as suas equipes planejarem, atualizarem e acompanharem os OKRs em toda a empresa. Ele abrange tudo, desde a definição de objetivos até OKRs individuais e contribuições, para que seja fácil ver como cada esforço se relaciona com o objetivo maior.

Os painéis fornecem à liderança atualizações em tempo real sobre o progresso, enquanto os membros da equipe permanecem focados nas tarefas atribuídas, prazos e métricas de desempenho — tudo em um único espaço de trabalho, com mais detalhes.

🌟 Por que você vai adorar:

Divida as metas gerais da empresa em planos de ação mensuráveis que os indivíduos e as equipes possam acompanhar diariamente

Escolha entre 30 opções de status personalizados, como “Precisa de atenção”, “Aguardando aprovação”, “Fora do caminho”, etc., para um acompanhamento detalhado

Crie campos personalizados para KPIs, datas-alvo e responsáveis

Mantenha todos responsáveis com check-ins e atualizações recorrentes

Use fórmulas para medir os valores reais em relação aos valores desejados e economize tempo

🔑 Ideal para: fundadores de startups, líderes de departamento e diretores de estratégia que gerenciam equipes em rápida expansão e buscam uma maneira clara e rastreável de conectar as metas de cada equipe à sua missão.

💡 Dica profissional: use a Visualização de envio de OKR para adicionar novos itens ao quadro com facilidade. Alterne para a Visualização do quadro para ver tudo de relance. Precisa de uma visão geral? A Visualização de todos os itens OKR relacionados conecta cada tarefa ao seu objetivo. Planeje cronogramas com confiança usando a Visualização do calendário OKR, que fornece datas claras de início e término para ajudar você a manter o controle.

2. Modelo de OKRs do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e alcance seus objetivos com o modelo de OKRs do ClickUp

O Modelo de OKRs do ClickUp mantém suas metas simples, visíveis e fáceis de seguir com uma estrutura limpa e escalável para organizar Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) entre equipes. Ele oferece a estrutura necessária para você permanecer no caminho certo e se esforçar para melhorar continuamente sem se sentir sobrecarregado.

Inclui categorias de definição de metas, como metas ambiciosas, índices de confiança e percentagens de progresso. Este modelo acomoda tanto métricas de desenvolvimento pessoal como métricas a nível da empresa.

Com links para tarefas e threads de comentários, os OKRs se tornam documentos vivos, em vez de relatórios estáticos.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina a visibilidade das metas para indivíduos, departamentos ou acesso em toda a organização aos objetivos da empresa

Automatize verificações semanais de progresso e alertas para acompanhar o sucesso de cada meta

Veja os OKRs da equipe por lista, quadro, calendário ou histórico de atividades

Divida as metas em objetivos mensuráveis e compartilhe-os com a equipe

Marque a responsabilidade, o status e as prioridades e veja um impacto positivo com os campos personalizados

🔑 Ideal para: Usuários iniciantes do OKR, equipes ágeis e departamentos de RH que conduzem avaliações de desempenho e desejam uma maneira clara e flexível de gerenciar OKRs sem muitas camadas.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa elaboram planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas específicas. Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código representam claramente seu progresso, destacando suas conquistas e oferecendo mais controle e visibilidade sobre seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam ser capazes de realizar cerca de 10% mais trabalho sem se esgotar.

3. Modelo de estrutura OKR do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todos os departamentos trabalhem em direção aos mesmos objetivos com o modelo de estrutura OKR do ClickUp

Quer saber como garantir que todos os membros da equipe saibam exatamente como seu trabalho contribui para o progresso da empresa? O Modelo de Estrutura OKR do ClickUp ajuda as equipes a trazer clareza e responsabilidade para o estabelecimento de metas de uma forma que todos entendam e apoiem.

Essa estrutura segmenta os OKRs por prazos, unidades de negócios e tipos de iniciativas, ajudando as partes interessadas a avaliar as contribuições em toda a linha.

Com campos personalizados, este modelo de planejamento OKR ajuda a organizar suas metas por equipe, tipo e prioridade sem esforço extra. Ele também se conecta diretamente aos fluxos de trabalho dos responsáveis pelas metas, vinculando o progresso a tarefas reais e impactos mensuráveis.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie e acompanhe o progresso de seus objetivos e metas gerais com a Visualização global de OKR

Atribua departamentos e equipes em toda a sua organização com menus suspensos simples e campos de pessoas

Arraste e solte itens na Visualização da linha do tempo para planejar prazos e durações

Filtre por departamento, proprietário ou status em painéis em tempo real

Visualize o status e as prioridades usando o Quadro de Progresso OKR no estilo Kanban

🔑 Ideal para: Organizações que desejam uma maneira prática e transparente de dividir metas em etapas acionáveis entre departamentos e equipes.

Veja o que Andrea Park, coordenadora de operações comerciais da Spekit, disse sobre o uso do ClickUp:

A transparência organizacional é um dos benefícios mais impactantes obtidos desde a implementação do ClickUp na equipe. Agora, no ClickUp, qualquer pessoa na organização pode ver cada um dos OKRs da nossa equipe, quem é o responsável por eles e seu progresso. Olhando para trás, antes do ClickUp, não tínhamos esse nível de transparência, então todos os nossos departamentos estavam desconectados.

A transparência organizacional é um dos benefícios mais impactantes obtidos desde a implementação do ClickUp na equipe. Agora, no ClickUp, qualquer pessoa na organização pode ver cada um dos OKRs da nossa equipe, quem é o responsável por eles e seu progresso. Olhando para trás, antes do ClickUp, não tínhamos esse nível de transparência, então todos os nossos departamentos estavam desconectados.

💡Dica profissional: aqui está um guia rápido sobre painéis no ClickUp para ajudá-lo a começar imediatamente.

4. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco em suas metas de curto e longo prazo com o modelo de metas SMART do ClickUp

O estabelecimento eficaz de metas começa com clareza. O Modelo de Metas SMART do ClickUp ajuda equipes e indivíduos a definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Ele também ajuda a especificar prazos e identificar responsáveis, garantindo que suas metas permaneçam focadas e realistas.

Este modelo oferece instruções guiadas, acompanhamento de marcos e sincronização de calendários para garantir que os prazos sejam cumpridos e os objetivos permaneçam realistas. Inclui campos para descrição de metas, métricas, prazo, obstáculos e muito mais.

Seja aplicada ao desenvolvimento pessoal ou a iniciativas em equipe, essa estrutura traz organização e foco ao planejamento de metas.

🌟 Por que você vai adorar:

Transforme ideias vagas em metas SMART e colete informações sobre as metas facilmente por meio de uma Visualização da planilha de metas SMART personalizável

Colabore usando o quadro branco ClickUp para brainstorming e planejamento

Planeje metas pessoais ou de equipe para semanas ou trimestres para alinhar o desempenho individual com metas estratégicas maiores

Identifique os principais participantes e prazos e avalie o esforço necessário para atingir cada meta

Organize as tarefas em seis status diferentes: Concluída, Em andamento, Atrasada, Em espera, Em dia, para acompanhar o progresso

🔑 Ideal para: Indivíduos, líderes de equipe e especialistas em RH que procuram um sistema simples para definir, refinar e alcançar objetivos pessoais e de equipe significativos.

💡Dica profissional: assista a este vídeo para uma rápida apresentação do ClickUp Whiteboards e tudo o que você pode fazer com ele.

5. Modelo de plano de ação SMART da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie estratégias inteligentes para atingir metas com o modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Alcançar metas SMART requer um plano claro e ações consistentes. O modelo de plano de ação para metas SMART da ClickUp ajuda a dividir suas metas em etapas gerenciáveis com cronogramas e responsáveis, para que o progresso seja natural e constante.

As equipes podem visualizar itens de ação em gráficos de Gantt, visualizações de calendário ou listas, dependendo de sua preferência. Barras de progresso e indicadores de desempenho proporcionam transparência, enquanto a automação integrada garante que as metas sejam cumpridas dentro do prazo.

Este modelo de OKR com acompanhamento do progresso ajuda a equilibrar a ambição com o foco diário, para que seus grandes objetivos nunca pareçam impossíveis de alcançar.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe o progresso organizando as tarefas de acordo com o status, como Concluída, Avaliação, Execução, Não iniciada e Planejamento

Monitore prazos e defina datas de conclusão de tarefas usando a Visualização da linha do tempo

Faça revisões pós-conclusão para obter melhorias contínuas

Monitore e analise seu progresso em direção ao alcance das metas com a Visualização da saúde das metas

Acompanhe a responsabilidade e os prazos com campos personalizados úteis, como status da meta, área da meta, resultado, obstáculos, departamento e muito mais

🔑 Ideal para: Gerentes de equipe, coaches de produtividade e equipes multifuncionais que executam projetos em várias etapas e buscam uma maneira clara e prática de definir e atingir metas.

💡Dica profissional: definir metas para a empresa não significa necessariamente começar do zero ou questionar cada palavra. Com o ClickUp Brain, você tem acesso a IA em tempo real que ajuda a elaborar OKRs claros, dividi-los em etapas práticas e atualizar o progresso sem perder nada. Use-o para esclarecer descrições de metas, sugerir resultados-chave mensuráveis ou responder a perguntas sobre as prioridades da equipe sem precisar alternar entre abas.

6. Modelo de OKR para marketing estratégico da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tome decisões de marketing inteligentes com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

O modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp consolida suas metas, orçamentos e projetos de marketing em um único espaço compartilhado, onde o progresso e as prioridades permanecem visíveis. Ele ajuda sua equipe a acompanhar os objetivos de marketing juntamente com as etapas necessárias para alcançá-los, tornando o trabalho em equipe mais suave e mais significativo.

Ele oferece suporte a objetivos como aumentar os MQLs, melhorar a visibilidade da marca e impulsionar a produção de conteúdo. Os principais resultados estão diretamente vinculados às tarefas da campanha, orçamentos, cronogramas e análises de desempenho, permitindo que as equipes acompanhem o ROI em tempo real.

🌟 Por que você vai adorar:

Alinhe seus OKRs de marketing com resultados precisos que todos podem acompanhar

Use a Visualização de boas-vindas para apresentar o plano aos membros da equipe e delinear os objetivos

Visualize o progresso facilmente com atributos personalizados, como trimestre, canal e tipo de OKR

Organize projetos, orçamentos e transferências em um único espaço simplificado

Analise os OKRs usando painéis analíticos e cronogramas de campanha

Colabore de forma integrada com atualizações da equipe e visibilidade compartilhada

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, CMOs e departamentos criativos orientados para o desempenho que precisam de uma maneira prática e colaborativa de planejar, acompanhar e executar campanhas.

Passe do planejamento ao progresso com o ClickUp

Os modelos de OKR e definição de metas do Miro oferecem um ótimo ponto de partida para pensadores visuais e equipes colaborativas. Eles são flexíveis, envolventes e úteis quando você está mapeando ideias, explorando prioridades ou alinhando objetivos, especialmente nos estágios iniciais do planejamento.

No entanto, quando estiver pronto para se aprofundar, por exemplo, acompanhando o progresso, atribuindo responsabilidades e conectando metas ao trabalho real, o ClickUp oferece ainda mais.

Com recursos como campos personalizados, IA integrada, automação de tarefas, várias visualizações e acompanhamento do progresso em tempo real, o ClickUp ajuda você a transformar OKRs em resultados sem perder nada. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!