Modelo gratuito de carta de autorização para qualquer uso

Em algum momento, todos precisam colocar algo por escrito formalmente.

Talvez seja um gerente de RH autorizando a coleta de documentos, um diretor financeiro permitindo que um membro da equipe lide com transações ou um pequeno empresário dando a um funcionário permissão para assinar em nome da empresa.

Essas tarefas nem sempre precisam de um advogado ou jurista — elas precisam de clareza. Mas escrever uma carta do zero pode parecer como reinventar a roda todas as vezes. É aí que entra a carta de autorização.

Simples, oficial e eficaz, uma carta de autorização bem estruturada ajuda você a delegar responsabilidades sem confusão e sem idas e vindas. Vejamos modelos de cartas de autorização profissionais que você pode personalizar rapidamente.

O que são modelos de cartas de autorização?

Um modelo de carta de autorização oferece uma maneira simples e estruturada de transferir responsabilidades. Basicamente, ele ajuda você a colocar por escrito que outra pessoa tem permissão para agir em seu nome em uma tarefa específica.

Você pode criar uma carta de autorização por vários motivos. Isso pode incluir permitir que um membro da equipe assine documentos de integração, dar a um funcionário acesso aos ativos da empresa ou permitir que uma pessoa de confiança cuide de tarefas pessoais, como retirar documentos legais, obter um passaporte ou recolher uma encomenda.

Em vez de começar do zero todas as vezes, os modelos oferecem uma vantagem inicial. O layout já está pronto — basta preencher os detalhes essenciais:

Quem está autorizando isso (primeira parte)

Quem está sendo autorizado (segunda parte)

Quais ações eles estão autorizados a realizar e por quanto tempo

Quaisquer condições que você queira incluir

🧠 Curiosidade: Alguns acreditam que a carta de autorização mais antiga conhecida é um documento espanhol de 700 anos, que remonta a 1295! Esse antigo documento concede liberdades aos cidadãos de Alcalá durante a Reconquista Espanhola.

Os melhores modelos de carta de autorização em resumo

O que torna um modelo de carta de autorização bom?

A importância de usar um bom modelo de carta de autorização reside na sua capacidade de transmitir confiança, clareza e validade jurídica. Aqui está o que você deve procurar em um modelo:

Declaração de intenção: O modelo deve começar com uma explicação direta sobre o objetivo da autorização. Não deve deixar margem para ambiguidades, e os leitores devem compreender imediatamente quais ações específicas estão sendo aprovadas e por quem

Detalhes das partes envolvidas: Os nomes completos, cargos e informações de contato da parte autorizadora e da pessoa designada devem ser incluídos no Os nomes completos, cargos e informações de contato da parte autorizadora e da pessoa designada devem ser incluídos no modelo de contrato

Âmbito de autoridade definido: O documento deve especificar determinadas ações que a pessoa autorizada tem permissão para realizar. Seja assinar contratos, retirar documentos ou gerenciar uma conta bancária, a tarefa deve ser claramente descrita para evitar abusos

Datas específicas de início e término: bons modelos funcionam como bons modelos funcionam como ferramentas de documentos jurídicos e incluem um prazo durante o qual a autorização é válida. Isso protege ambas as partes, estabelecendo limites e ajudando a evitar o uso não autorizado após o período pretendido

Seção de assinatura com data: Toda carta de autorização precisa de espaço para a assinatura datada da pessoa que concede a autoridade. Sem isso, ela pode não ser considerada válida ou executável

Seção de testemunha ou notário: Para situações mais delicadas ou de alto risco, como questões financeiras ou permissões de autoridades legais, ter um espaço para uma testemunha ou notário oferece uma camada adicional de verificação e proteção

➡️ Leia também: Tipos de contratos e como gerenciá-los com eficiência

10 melhores modelos de carta de autorização

Aqui estão os 10 melhores modelos de cartas de autorização da ClickUp e de outras plataformas que capacitam os membros da sua equipe para todas as decisões que tomarem:

1. Modelo de carta de acordo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie cartas de acordo abrangentes com o modelo de carta de acordo da ClickUp

Quer manter seus contratos diretos e organizados? O modelo de carta de acordo da ClickUp é a ferramenta ideal para você. Ele ajuda a redigir rapidamente contratos claros e juridicamente vinculativos que abordam todos os aspectos essenciais: escopo do projeto, responsabilidades e custos.

Ele contém notas úteis e exemplos para ajudá-lo durante todo o processo. Com ele, você reduz o risco de mal-entendidos e facilita os acordos entre equipes e empresas.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Descreva o escopo e os detalhes do contrato, incluindo objetivos, pagamentos, alterações, prazos e assinaturas

Use o ClickUp Docs para redigir o objetivo do contrato e detalhar as funções e responsabilidades específicas das duas partes

Use a Visualização do Quadro para criar uma visão geral intuitiva do contrato

Configure e-mails automáticos e links públicos ou privados para compartilhar o contrato com todas as partes interessadas

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que queira redigir uma carta de acordo para sua empresa.

📢 ClickUp Callout: Elabore documentos de apoio, como cartas de autorização, diretamente no ClickUp Docs. O ClickUp Brain é um assistente de redação com IA! Você pode usar prompts em linguagem natural para gerar rascunhos, resumir detalhes importantes ou até mesmo traduzir conteúdo. Além disso, com o Ask AI e o Enterprise Search integrados, você pode obter termos de empréstimos, notas de tarefas e conhecimento do espaço de trabalho para um contexto perfeito. O Brain ajuda você a transformar modelos em documentos refinados e prontos para envio de forma rápida, precisa e totalmente integrada.

2. Modelo de carta de verificação de funcionário da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Verifique rapidamente o status dos seus funcionários com o modelo de carta de verificação de funcionários da ClickUp

O modelo de carta de verificação de funcionário da ClickUp ajuda você a gerar rapidamente cartas de verificação profissionais que confirmam informações essenciais sobre o emprego.

Este modelo de carta de autorização permite incluir cargos, datas de contratação, detalhes salariais e muito mais, tudo em um formato fácil de preencher. Ele foi projetado para ser simples e personalizável, ajudando profissionais de RH, administradores e gerentes a redigir cartas para diversos fins.

Além disso, com os recursos intuitivos do ClickUp, você pode gerenciar e acompanhar solicitações de verificação com facilidade.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Confirme o status de emprego, cargo e duração em um formato profissional

Personalize os detalhes deste modelo de verificação de funcionário para se adequar às informações de cada funcionário

Mantenha a consistência em todas as cartas de verificação para reduzir a confusão

Use o ClickUp Docs para redigir, editar e compartilhar cartas facilmente com toda a sua equipe

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e gerentes de contratação que lidam com solicitações de verificação de emprego.

Veja o que Michael Holt, CEO da EdgeTech, tem a dizer sobre o ClickUp Docs:

Nossa mais recente apreciação do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

Nossa mais recente apreciação do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

3. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta clareza ao iniciar novos projetos com o modelo de contrato de serviços da ClickUp

Todo relacionamento bem-sucedido com um cliente começa com um entendimento claro do que está sendo entregue.

O modelo de contrato de serviços da ClickUp ajuda você a estabelecer essa base com facilidade. Ele oferece uma estrutura profissional para descrever os detalhes do serviço, prazos, condições de pagamento e responsabilidades, tudo em um só lugar.

Com este modelo de contrato de prestação de serviços, você obtém um documento prático e editável que se adapta a tudo o que você precisa para iniciar um projeto com confiança. Ele permite gerenciar, acompanhar e colaborar em contratos do início ao fim.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina o escopo dos serviços, incluindo tipo, duração e detalhes específicos

Identifique todas as partes envolvidas com suas informações de contato e detalhes relevantes

Utilize status personalizados para acompanhar o andamento de cada contrato

Melhore o acompanhamento com datas de vencimento, comentários, vários destinatários e etiquetas de prioridade

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços e empresas que desejam estabelecer acordos abrangentes com os clientes.

4. Modelo de solicitação e aprovação de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que cada solicitação de projeto receba a devida atenção com o modelo de solicitação e aprovação de projetos da ClickUp

Gerenciar várias solicitações de projetos pode ser um desafio, com e-mails, planilhas e reuniões espalhados. O modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp oferece uma abordagem centralizada e estruturada para enviar, revisar e aprovar propostas de projetos.

Funciona bem com seu software de fluxo de trabalho de aprovação e padroniza o processo de recebimento para garantir que todas as solicitações sejam documentadas, avaliadas e rastreadas com eficiência.

E mais? Você simplifica a comunicação entre departamentos com recursos como o ClickUp Chat e torna a tomada de decisões mais eficiente.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Capture detalhes essenciais do projeto com campos personalizados, como descrição, impacto, custo e probabilidade

Acompanhe o status de cada solicitação usando etapas predefinidas: Em análise, Aprovado, Em andamento, Concluído e Encerrado

Use as visualizações Lista e Quadro desta carta de aprovação para visualizar e gerenciar solicitações

Automatize notificações e atribuições de tarefas para manter as partes interessadas informadas e envolvidas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que buscam uma abordagem simplificada para lidar com propostas e aprovações de projetos de maneira eficiente.

Cansado de processos de aprovação manuais? Deixe que os Agentes Autopilot da ClickUp assumam o trabalho pesado!

5. Modelo de matriz de delegação de autoridade da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta a transparência na delegação com o modelo de matriz de delegação de autoridade da ClickUp

À medida que as equipes crescem e os projetos se multiplicam, gerenciar a autoridade de tomada de decisão requer uma ferramenta estruturada. O modelo de matriz de delegação de autoridade do ClickUp é a ferramenta perfeita para definir quem tem o poder de tomar decisões específicas, garantindo clareza e eficiência em todos os níveis.

Definir responsabilidades e hierarquias de aprovação com este modelo ajuda a evitar sobreposições, reduzir atrasos e promover a responsabilidade. Com isso, simplifique o processo de atribuição de responsabilidades e garanta que todos tenham acesso às informações relevantes.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Defina linhas claras de autoridade, especificando restrições e quem é responsável pelas decisões em vários cenários

Utilize nove campos personalizados, incluindo funções como CFO, CEO e chefes de departamento, para visualizar a matriz de autoridade de forma abrangente

Use o conceito RACI como diretriz para atribuir autoridade a cargos gerenciais

Melhore o controle dos projetos com recursos como controle de tempo, avisos de dependência e notificações automáticas

🔑 Ideal para: Gerentes e supervisores que buscam estabelecer uma estrutura de tomada de decisão transparente e eficiente dentro de suas equipes ou organizações.

6. Modelo de carta de autorização da Jotform

via Jotform

O modelo de carta de autorização da Jotform permite que você crie um documento elegante e juridicamente válido para delegar sua autoridade em poucos minutos. Ele permite que você especifique quem está autorizado a agir em seu nome, defina o escopo da autoridade dessa pessoa e defina a duração da autorização.

O criador de formulários intuitivo da plataforma facilita a personalização. Use o recurso de arrastar e soltar para adicionar campos, remover campos anteriores, fazer alterações no design e personalizar o modelo.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Personalize o modelo sem esforço usando o intuitivo criador de formulários de arrastar e soltar da Jotform

Obtenha assinaturas eletrônicas seguras a partir de qualquer dispositivo, garantindo uma autorização rápida

Converta o formulário preenchido em um PDF elegante, pronto para baixar, imprimir ou compartilhar

Adicione os elementos da sua marca, como logotipos e papéis timbrados, para manter a consistência

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, profissionais de RH, assistentes jurídicos e indivíduos que precisam delegar autoridade para assuntos comerciais, jurídicos ou pessoais.

🚨 Considerações importantes: as assinaturas eletrônicas podem ser arriscadas sem as medidas de segurança adequadas. Para garantir a proteção ideal para sua assinatura eletrônica, considere: Autorização multifator (MFA) : SMS e verificação biométrica tornam as assinaturas seguras, pois você é notificado sobre todas as alterações

Criptografia : a criptografia garante que nenhuma alteração não autorizada ocorra entre as assinaturas com chaves criptografadas

Registro de auditoria: esta medida de segurança mostra exatamente quando e como os representantes da empresa ou outros signatários estão interagindo com os documentos

7. Modelo de esboço de carta de autorização pessoal da Template.net

via Template. net

Precisa autorizar alguém para cuidar de suas questões financeiras? O modelo de carta de autorização pessoal da Template.net oferece uma solução simples.

Ele se adapta perfeitamente à sua pilha de tecnologia jurídica e permite que você conceda permissão para gerenciamento de contas, fazer depósitos, retiradas de fundos e assinar documentos essenciais.

Ele foi projetado para ser claro e conciso, garantindo que suas intenções sejam comunicadas de forma eficaz. Especifique a duração da autorização e forneça informações de contato para qualquer verificação necessária com campos editáveis.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Descreva claramente o âmbito da autoridade financeira concedida e as limitações

Especifique as datas efetivas de início e término do período de autorização

Inclua informações de contato para facilitar a comunicação e a verificação

Personalize o modelo para atender às suas necessidades e circunstâncias específicas

🔑 Ideal para: Pessoas físicas que desejam delegar responsabilidades financeiras a uma pessoa de confiança.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos para contratos e serviços de consultoria

8. Modelo de carta de autorização para recolha de documentos da Template.net

via Template. net

O modelo de carta de autorização para recolha de documentos da Template.net facilita a tarefa de permitir que outra pessoa recolha documentos importantes em seu nome.

É uma forma formal de conceder autoridade a outra pessoa, perfeita para situações como a obtenção de uma certidão de nascimento ou outros documentos oficiais.

O modelo inclui todos os detalhes necessários: informações do destinatário, declaração de autorização e seus dados de contato para verificação. É totalmente editável, permitindo que você o adapte às suas necessidades específicas.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Indique claramente quem está autorizado a recolher documentos e especifique os documentos

Inclua suas informações de contato para facilitar qualquer verificação necessária

Simplifique o processo de delegação de tarefas de coleta de documentos

🔑 Ideal para: Pessoas que precisam autorizar alguém a recolher documentos oficiais em seu nome.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Assim, uma solução integrada como o ClickUp Chat garante que suas conversas sejam mapeadas para projetos e tarefas específicas, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

9. Modelo de formulário de autorização da Template.net

via Template. net

Um formulário de autorização formal é essencial quando você precisa conceder a alguém a autoridade para agir em sua ausência. O modelo de formulário de autorização da Template.net oferece uma solução direta para vários cenários, como questões jurídicas, financeiras ou pessoais.

Este formulário permite especificar os dados da pessoa autorizada, o âmbito da sua autoridade e a duração da autorização. É facilmente personalizável: pode optar por espaçamento simples ou duplo, adicionar o seu logótipo, endereço, informações de contacto e muito mais.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Adicione uma descrição do formulário para esclarecer quem o ler

Edite em qualquer dispositivo, incluindo computadores, tablets ou celulares

Defina as responsabilidades em linguagem clara e oficial para evitar confusão

Mantenha a formalidade com uma versão para download e impressão com apenas um clique

🔑 Ideal para: Pessoas físicas ou jurídicas que precisam delegar autoridade para tarefas específicas ou decisões financeiras.

💡 Dica profissional: Lembre-se destas coisas ao redigir sua carta de autorização: Seja breve e direto: As melhores cartas de autorização são claras e concisas. Seja específico sobre a autoridade que está concedendo, mas não complique as coisas. Procure escrever uma carta de uma página, sempre que possível, para evitar confusões desnecessárias

Verifique os signatários: antes de assinar, certifique-se de que está autorizando a pessoa certa. Seja para tarefas financeiras ou recuperação de documentos, é importante confiar na pessoa a quem você está concedendo autoridade

Defina datas de validade: Sempre inclua a data atual e a data de validade do período de autorização, mesmo que seja por tempo indeterminado. Isso garante que a delegação de autoridade não continue indefinidamente e evita complicações no futuro

10. Modelo de carta de autorização para empregador da Template.net

via Template. net

A Carta de Autorização do Empregador da Template.net foi criada para simplificar os processos de RH, formalizando as atualizações da autorização de trabalho. É particularmente útil para empresas que precisam garantir a conformidade com os requisitos legais de trabalho ou alterações nas políticas internas.

Ajuda você a notificar rapidamente os funcionários sobre a documentação necessária ou atualizações de procedimentos. Com seções para detalhes da empresa, informações dos funcionários e instruções específicas, o modelo se adapta a várias situações.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Comunique atualizações sobre os requisitos de autorização de trabalho

Inclua seções para detalhes da empresa e do funcionário para garantir que todas as informações necessárias sejam capturadas

Facilite a conformidade com as políticas legais e internas, descrevendo as etapas necessárias para os funcionários

🔑 Ideal para: Departamentos de RH e empregadores que procuram uma maneira eficiente de notificar os funcionários sobre atualizações de autorização ou alterações nos procedimentos de emprego.

➡️ Leia também: Software de fluxo de trabalho jurídico para manter escritórios de advocacia organizados

Simplifique a autorização para todas as partes envolvidas com o ClickUp

Os modelos de cartas de autorização são ferramentas valiosas que tornam a delegação de autoridade simples e segura. Ao fornecer uma estrutura profissional, eles economizam seu tempo, reduzem a confusão e garantem que todas as partes estejam em sintonia.

Esses modelos permitem um processo tranquilo e sem complicações, seja para autorizar alguém a coletar documentos, lidar com transações comerciais ou representá-lo em questões jurídicas.

Os modelos ClickUp, com seu design intuitivo e recursos poderosos, levam essa facilidade um passo adiante.

Com campos personalizáveis, rastreamento automatizado e integrações perfeitas, o ClickUp facilita o gerenciamento de todos os seus documentos comerciais e fluxos de trabalho. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo !