as 17 melhores ferramentas de comunicação corporativa em 2025

Sabe aquela sensação de quando a comunicação da sua equipe está um caos total?

Atualizações importantes ficam perdidas em threads de e-mail, arquivos espalhados por cinco plataformas diferentes e, de alguma forma, aquele documento importante é sempre compartilhado no único lugar que ninguém verifica.

O Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft (que pesquisa 31.000 usuários globais) mostra que 60% de um dia de trabalho é dedicado a e-mails, chats e reuniões.

Mas há uma boa notícia: as ferramentas de comunicação corporativa certas podem transformar esse caos em algo que realmente funciona.

Quando implementadas de forma cuidadosa, estas plataformas mantêm todos em sincronia (independentemente do local onde trabalham), simplificam a partilha de informações e garantem que os detalhes importantes não desaparecem no vazio digital.

Reunimos as 17 melhores ferramentas de comunicação corporativa para ajudá-lo a encontrar soluções que atendam às necessidades específicas da sua equipe. Cada uma dessas ferramentas de comunicação para funcionários foi selecionada com base em seus recursos de destaque, avaliações dos usuários e capacidade de resolver desafios reais de comunicação que as empresas modernas enfrentam todos os dias.

Aqui está uma tabela com as 17 melhores ferramentas de comunicação corporativa, para uma comparação rápida:

Escolher ferramentas de comunicação significa encontrar soluções que realmente correspondam à forma como suas equipes trabalham na vida real. As ferramentas erradas criam atritos e frustrações constantes, enquanto as certas tornam-se quase invisíveis, apoiando a colaboração sem atrapalhar.

Ao avaliar as opções para sua organização, aqui estão os principais fatores que realmente importam:

Recursos de integração: suas ferramentas de comunicação não devem existir isoladamente. Procure plataformas que se conectem perfeitamente ao seu software de gerenciamento de projetos, CRM e outras ferramentas essenciais para os negócios. O objetivo é um fluxo de trabalho unificado, não mais um silo desconectado

Segurança e conformidade: Com informações confidenciais fluindo por esses canais diariamente, uma segurança robusta não é opcional. Priorize ferramentas com criptografia de ponta a ponta, permissões baseadas em funções e recursos de conformidade que atendam aos requisitos do seu setor

Escalabilidade: Aquela ferramenta que funciona perfeitamente para sua equipe de 20 pessoas pode entrar em colapso com o peso de 200 usuários. Escolha plataformas que possam crescer com você, acomodando mais usuários, maiores necessidades de armazenamento de dados e fluxos de trabalho mais complexos, sem problemas de desempenho

Experiência do usuário: Mesmo a ferramenta mais poderosa é inútil se sua equipe se recusa a usá-la. Procure interfaces intuitivas, acessibilidade móvel e recursos que correspondam à forma natural de comunicação da sua equipe. A melhor ferramenta é aquela que as pessoas realmente adotam

Recursos com tecnologia de IA: As ferramentas de comunicação mais inovadoras agora utilizam IA para realizar as tarefas mais complexas, como resumir conversas longas, automatizar tarefas rotineiras e revelar insights que, de outra forma, ficariam ocultos nos seus dados de comunicação

1. ClickUp (Ideal para comunicação unificada e gerenciamento de tarefas)

Se você está cansado de alternar entre cinco aplicativos diferentes apenas para realizar seu trabalho, o ClickUp pode ser a solução ideal para você. Ele se destaca por combinar recursos de comunicação robustos com poderosas capacidades de gerenciamento de tarefas e projetos em uma única plataforma.

Em vez do cenário típico — mensagens no Slack, documentos no Google Drive, acompanhamento de projetos no Asana e videochamadas no Zoom —, o ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho unificado com chat integrado. É isso mesmo, seus chats e tarefas estão conectados!

Isso significa menos tempo mudando de contexto e mais tempo realmente realizando tarefas.

Veja como é um fluxo de trabalho desse tipo no ClickUp: você começa criando um novo documento diretamente no ClickUp, por meio do ClickUp Docs, talvez para anotações de reuniões, um resumo de projeto ou um rascunho de conteúdo. Em seguida, você vincula esse documento diretamente a uma tarefa relevante no ClickUp — digamos, “Rascunho de postagem no blog”. Depois, você atribui os membros da equipe à tarefa e adiciona observadores para que todos que precisam se manter atualizados recebam notificações.

Colabore com segurança em tempo real com sua equipe na documentação com o ClickUp Docs e inicie tarefas diretamente do Docs ou vincule-as às tarefas do seu projeto!

Com um fluxo de trabalho integrado como este, sua equipe pode participar e comentar sobre a tarefa em si (para coisas como prazos ou prioridades) ou deixar feedback diretamente no documento (para sugestões de conteúdo ou edições). Todos podem até mesmo editar o documento juntos em tempo real, tornando a colaboração suave e eficiente.

E não é só isso. O kit de ferramentas de comunicação do ClickUp cobre todas as bases: ClickUp Chat para mensagens em tempo real, Docs para criação colaborativa de documentos, ClickUp Whiteboards para brainstorming visual e ClickUp Clips para gravação de tela e mensagens de vídeo. Esses recursos oferecem suporte à colaboração em tempo real e à comunicação assíncrona, tornando-o ideal para equipes espalhadas por diferentes fusos horários ou horários.

Comunique-se de forma assíncrona com sua equipe usando clipes de voz e vídeo, com transcrição integrada

O que é particularmente impressionante é o ClickUp Brain, o assistente de IA da plataforma, que pode gerar resumos de conversas com o recurso “Catch me up” — perfeito para se atualizar rapidamente sobre conversas que você perdeu enquanto estava, você sabe, trabalhando.

Todas as suas notas de reuniões, conversas, comentários sobre tarefas e documentos podem ser pesquisados com o ClickUp Brain

Mas a verdadeira força do ckUp é como ele conecta a comunicação diretamente à ação. As conversas não acontecem isoladamente — elas se conectam diretamente a tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Os membros da equipe podem transformar mensagens de chat em tarefas acionáveis, comentar diretamente sobre itens de trabalho e manter toda a comunicação relacionada ao projeto no contexto.

Principais recursos do ClickUp

Mantenha todas as conversas, documentos e tarefas em um só lugar — sem precisar alternar entre aplicativos

Transforme chats e comentários em tarefas acionáveis instantaneamente

Colabore em documentos em tempo real e receba feedback diretamente no local de trabalho

Marque colegas de equipe e defina observadores para que todos fiquem informados automaticamente

Encontre rapidamente qualquer mensagem, documento ou tarefa com a poderosa pesquisa por IA

Use IA para resumir tópicos e destacar o que é mais importante

Integre e-mail, Slack e muito mais para centralizar seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos reunidos em uma única plataforma, os novos usuários precisarão de algum tempo para se familiarizar com ela

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Adoro a flexibilidade do ClickUp — qualquer equipe, em qualquer departamento (marketing, RH, finanças, jurídico, etc.), pode adaptar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo. Recursos como campos personalizados são essenciais para adaptar a plataforma a necessidades específicas e tornar a experiência de trabalho tranquila e poderosa. O ClickUp reúne tudo e todos em um só lugar. De tarefas e documentos a metas e painéis, ele ajuda a centralizar a colaboração. Com a adição do chat integrado, ficou ainda mais fácil para os membros da equipe se manterem conectados e alinhados em tempo real. O ClickUp continua evoluindo e melhorando a cada dia, lançando constantemente novos recursos e aprimoramentos. As automações são especialmente valiosas — elas ajudam as equipes a economizar tempo, reduzir o trabalho manual e se concentrar no que realmente importa.

💟 Bônus: Quer aumentar em 10 vezes sua comunicação e produtividade? Conheça o Brain Max — o aplicativo para desktop da ClickUp que unifica IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho que você usa. Chega de ficar pulando entre ferramentas de IA desconectadas ou vasculhando abas intermináveis. Com o Brain Max diretamente no seu computador, você obtém produtividade com prioridade para voz, pesquisa unificada em todos os seus aplicativos e criação instantânea de relatórios personalizados, tudo em um só lugar. Ele facilita sua carga cognitiva, elimina atrasos na identificação de riscos e relatórios e acaba de vez com a proliferação da IA. Se você está pronto para uma nova era de IA contextual e trabalho contínuo, o Brain Max é a sua próxima ferramenta indispensável.

2. Slack (Ideal para colaboração inteligente no local de trabalho)

via Slack

Lembra quando a comunicação no trabalho significava intermináveis cadeias de e-mails com mais de 25 pessoas em cópia? O Slack mudou tudo isso, tirando as conversas das caixas de entrada desorganizadas e colocando-as em canais organizados e pesquisáveis. Essa abordagem baseada em canais cria espaços dedicados para discussões em equipe, coordenação de projetos e, sim, até mesmo aquelas conversas aleatórias sobre o jogo da noite anterior.

Com o Slack Canvas, um espaço colaborativo para documentos integrado aos canais, as equipes agora podem combinar bate-papos em tempo real com o compartilhamento de informações mais estruturadas. Pense nisso como um quadro branco digital que permanece no lugar, permitindo que você organize informações importantes que, de outra forma, ficariam perdidas no fluxo do bate-papo.

Os recursos de IA do Slack também ficaram significativamente mais inteligentes, oferecendo resumos automatizados de conversas e canais para ajudar os membros da equipe a se atualizarem rapidamente sobre o que perderam. Isso é uma grande mudança para quem volta das férias e encontra centenas de mensagens não lidas (todos nós já passamos por isso).

Os Huddles aprimorados oferecem uma maneira simples de participar de conversas de áudio ou vídeo sem a formalidade das reuniões agendadas. Precisa discutir algo rapidamente com um colega? Basta iniciar um Huddle, compartilhar sua tela, se necessário, e voltar ao trabalho.

Principais recursos do Slack

Crie documentos colaborativos diretamente nos canais para compartilhar informações de forma mais estruturada

Automatize tarefas rotineiras e receba resumos gerados por IA das conversas que você perdeu

Inicie rapidamente conversas de áudio ou vídeo com recursos de compartilhamento de tela

Conecte o Slack a ferramentas como Google Drive, Zoom e Asana para manter os fluxos de trabalho eficientes

Encontre conversas anteriores e arquivos compartilhados com filtros de pesquisa avançados

Limitações do Slack

Sem um gerenciamento cuidadoso, o fluxo constante de mensagens pode se tornar opressivo e, na verdade, diminuir a produtividade

Os usuários gratuitos só podem acessar as mensagens dos últimos 90 dias — depois disso, seu histórico desaparece no vazio digital

A organização dos canais e recursos como threads exigem alguns ajustes para equipes novas na plataforma

Sem uma governança adequada dos canais, as informações podem ficar dispersas e difíceis de encontrar, criando exatamente o problema que o Slack deveria resolver

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 10/mês por usuário

Business+: US$ 18/mês por usuário

Enterprise Grid: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Um usuário da Capterra diz:

Gosto muito do fato de o Slack manter toda a comunicação da nossa equipe em um só lugar, eliminando muitas cadeias de e-mails. Os canais são ótimos para organizar a comunicação por tópico, projeto ou equipe, facilitando a localização de informações quando necessário. Possui um recurso de pesquisa poderoso que reduz o tempo perdido na busca por informações e fornece respostas corretas. Perfeito para perguntas rápidas, interação pessoal ou discussões privadas, pois possui um excelente recurso de mensagens diretas.

👀 Você sabia? Uma pesquisa sobre habilidades e emprego apoiada pelo governo do Reino Unido mostra que a discrição nas tarefas (ou seja, autonomia sobre o próprio trabalho) caiu de 62% em 1992 para apenas 34% em 2024. O declínio está relacionado ao uso cada vez mais prescritivo de ferramentas digitais e softwares de monitoramento de produtividade.

3. Confluence (Ideal para gerenciamento centralizado de conhecimento)

via Confluence

Já perdeu horas procurando aquele documento importante que alguém compartilhou “há alguns meses”? O Confluence resolve esse problema, servindo como um hub central para o conhecimento, a documentação e o trabalho colaborativo da equipe. Ao contrário dos sistemas tradicionais de gerenciamento de documentos, que funcionam como arquivos glorificados, o Confluence organiza as informações em páginas e espaços interconectados, facilitando a localização, a atualização e o compartilhamento de conteúdos importantes.

A plataforma vem com modelos abrangentes para tudo, desde requisitos de projetos até planos de marketing, para que as equipes não precisem começar do zero todas as vezes. Essa padronização não só economiza tempo, mas também garante a consistência em toda a sua documentação.

A integração do Confluence com outras ferramentas da Atlassian, como o Jira, cria um fluxo de trabalho contínuo entre o planejamento, a documentação e a execução, o que é particularmente valioso para equipes técnicas. Os recursos de edição colaborativa permitem que vários membros da equipe trabalhem no mesmo documento simultaneamente, com um histórico de versões claro que mostra quem alterou o quê e quando.

Principais recursos do Confluence

Comece a documentar rapidamente com modelos pré-criados para diversas necessidades comerciais

Organize as informações de forma lógica com estruturas de páginas hierárquicas e espaços dedicados para equipes ou projetos

Trabalhe em conjunto em documentos em tempo real com atribuição clara e histórico de versões

Encontre informações rapidamente com recursos avançados de pesquisa em todos os espaços aos quais você tem acesso

Conecte-se perfeitamente com o Jira e outros produtos Atlassian

Limitações do Confluence

Limitado a três quadros brancos ativos por usuário

Os novos usuários podem achar a interface e o sistema de organização desafiadores no início

Sem uma governança adequada, os espaços podem se tornar desorganizados com o tempo

O aplicativo móvel não oferece as mesmas funcionalidades da versão para desktop, limitando a produtividade em trânsito

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão: US$ 5,16/mês por usuário

Premium: US$ 9,73/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Confluence?

Um usuário do G2 afirma :

➡️ Leia mais: 15 modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

4. Microsoft Teams (ideal para locais de trabalho Microsoft 365)

através do Microsoft Teams

Se sua organização utiliza o Microsoft 365, o Teams oferece uma extensão natural que reúne bate-papos, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos em uma única interface. Ele foi projetado para funcionar perfeitamente com as ferramentas que sua equipe já usa diariamente, como Word, Excel, PowerPoint e todo o ecossistema Microsoft.

A plataforma realmente se destaca quando se trata de videoconferência. Recursos como salas de descanso (onde os participantes podem escolher em qual sala participar durante as reuniões) a tornam ideal para workshops e sessões de treinamento. O Teams também oferece suporte a reuniões gerais com recursos de DVR, perfeito para comunicações organizacionais de grande porte que nem todos podem assistir ao vivo.

O que diferencia o Teams é a sua integração com os aplicativos do Office. Precisa colaborar em um documento? Você pode editar arquivos do Word, Excel e PowerPoint diretamente no Teams, com as alterações sincronizadas em tempo real. Isso elimina a necessidade de baixar arquivos, fazer alterações e reenviá-los — um fluxo de trabalho que inevitavelmente cria pesadelos de controle de versão.

Principais recursos do Microsoft Teams

Edite arquivos do Word, Excel e PowerPoint diretamente no Teams

Realize reuniões com salas de discussão, transcrição ao vivo e supressão de ruídos de fundo

Entende automaticamente a hierarquia da sua empresa e as estruturas das equipes

Grave e reproduza comunicações importantes para toda a empresa

Conecte-se a mais de 700 aplicativos de negócios diretamente na interface do Teams

Limitações do Microsoft Teams

Pode exigir muito dos recursos do sistema, especialmente em computadores mais antigos — prepare-se para o ventilador do seu laptop funcionar em alta velocidade

Configurar e gerenciar equipes requer conhecimento técnico que as organizações menores podem não ter

Algumas funcionalidades duplicam funcionalidades encontradas noutros produtos Microsoft, criando confusão sobre qual a ferramenta a utilizar em cada caso

Às vezes, os usuários têm dificuldade para encontrar conteúdo ao trabalhar com equipes e canais multifuncionais à medida que a organização cresce

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.298 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Um usuário da Capterra diz:

💡Dica profissional: melhore a estratégia de comunicação da sua equipe com estes modelos úteis do ClickUp! O modelo de comunicações internas é perfeito para organizar atualizações internas e manter todos alinhados, enquanto o modelo de plano de comunicação ajuda a traçar planos de comunicação claros e eficazes para qualquer projeto. Experimente-os para otimizar seus fluxos de trabalho e garantir que todos fiquem por dentro de tudo!

5. Google Workspace (ideal para colaboração com inteligência artificial)

através do Google Workspace

O Google Workspace reúne Gmail, Agenda, Drive, Docs, Planilhas, Apresentações e Meet em um pacote perfeitamente integrado que se tornou o padrão ouro para colaboração em tempo real. A força da plataforma está em sua interface intuitiva e acessibilidade a partir de qualquer dispositivo com conexão à Internet, sem a necessidade de VPNs complicadas.

Com a adição da integração com a Gemini AI (incluída sem custo adicional nos planos Business e Enterprise), o Google Workspace agora oferece assistência inteligente em todos os aplicativos. As equipes podem criar “Gems” personalizadas — especialistas em IA criados para desafios comerciais específicos — para ajudar em tudo, desde a criação de conteúdo até a análise de dados.

Mas o verdadeiro superpoder do Google sempre foi a colaboração em tempo real. A capacidade de vários membros da equipe trabalharem no mesmo documento simultaneamente — vendo as edições uns dos outros à medida que são feitas, deixando comentários e conversando na barra lateral — mudou fundamentalmente a forma como as equipes trabalham juntas. Chega de enviar anexos por e-mail ou lidar com versões conflitantes.

Principais recursos do Google Workspace

Acesse assistência de IA em todos os aplicativos sem custo adicional nos planos Business e Enterprise

Veja as edições de outras pessoas à medida que são feitas no Docs, Sheets e Slides

Crie “Gems” especializadas, adaptadas às necessidades específicas da sua empresa

Alterne entre e-mails, documentos, reuniões e armazenamento sem atritos

Encontre informações rapidamente em todos os aplicativos do Workspace

Limitações do Google Workspace

Muitos recursos exigem conexão com a Internet, o que pode ser problemático em áreas com serviço instável

Os aplicativos individuais podem não ter recursos avançados encontrados em alternativas dedicadas

Os planos básicos têm alocações de armazenamento restritas que os usuários avançados podem rapidamente exceder

Gerenciar configurações e permissões pode ser um desafio para grandes organizações

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 8,40/mês por usuário (plano flexível)

Padrão empresarial: US$ 16,80/mês por usuário (plano flexível)

Business Plus: R$ 26,40/mês por usuário (plano flexível)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Workspace

G2: . 6/5 (mais de 43.407 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Um usuário da Capterra diz:

➡️ Leia mais: 11 modelos gratuitos de formulários de feedback para coletar opiniões dos funcionários

6. Zoom (Ideal para comunicação unificada com inteligência artificial)

via Zoom

Lembra quando “vamos fazer uma Zoom” nem era uma expressão? Agora é praticamente um verbo. O Zoom evoluiu de uma simples ferramenta de videoconferência para uma plataforma de comunicação abrangente que oferece suporte a reuniões, webinars, chat e serviços de telefonia. Conhecido por sua confiabilidade e facilidade de uso, o Zoom pode hospedar reuniões com até 1.000 participantes e criar até 50 salas de descanso para discussões em grupos menores.

O AI Companion da plataforma funciona em reuniões, chats e e-mails, fornecendo assistência inteligente sem a necessidade de licenças adicionais. Esta é uma abordagem inovadora em um mundo onde os recursos de IA geralmente vêm com preços premium.

Recursos como transcrição em tempo real, resumos automatizados de reuniões e gravações inteligentes facilitam a captura e o compartilhamento de informações de comunicações síncronas. Isso preenche a lacuna entre conversas ao vivo e trabalho assíncrono, o que é particularmente valioso para equipes globais que trabalham em diferentes fusos horários.

Principais recursos do Zoom

Obtenha resumos de reuniões, destaques de bate-papos e assistência na redação de e-mails sem custo adicional

Crie até 50 salas de sessão separadas para discussões em pequenos grupos

Hospede até 1.000 participantes em uma única reunião

Crie configurações de hardware dedicadas para salas de conferência

Organize eventos virtuais em grande escala com recursos de inscrição, enquetes e perguntas e respostas

Limitações do Zoom

Apesar das melhorias, algumas organizações continuam cautelosas em relação à segurança após controvérsias anteriores

O conjunto crescente de recursos pode ser complicado para usuários básicos que só querem participar de uma videoconferência simples

Recursos avançados exigem planos de nível superior, que podem ficar caros para equipes maiores

Preços do Zoom

Gratuito

Zoom Workplace Pro: US$ 16,99/mês por usuário (cobrado mensalmente)

Zoom Workplace Business: US$ 21,99/mês por usuário (cobrado mensalmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 52.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

Um usuário do G2 diz:

🌻 Análise do setor: Conforme observado no Tech Radar, 75% das empresas agora buscam reduzir a fragmentação de aplicativos. Plataformas unificadas que consolidam chat, vídeo e voz são cada vez mais utilizadas para simplificar a comunicação, aumentar a produtividade e melhorar a experiência do usuário, especialmente em canais móveis.

7. Sprout Social (Ideal para atendimento proativo ao cliente nas redes sociais)

via Sprout Social

As redes sociais já não servem apenas para marketing — tornaram-se um canal de comunicação essencial para o atendimento ao cliente, a construção de comunidades e a gestão da reputação da marca. O Sprout Social transforma as redes sociais de um canal de transmissão numa poderosa ferramenta de comunicação bidirecional para as empresas.

A plataforma ajuda as equipes a gerenciar a presença nas redes sociais em várias redes, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas para engajamento do cliente, planejamento de conteúdo e análise de desempenho. Com o “Care by Sprout”, a plataforma usa IA para classificar e encaminhar mensagens automaticamente, garantindo que as dúvidas dos clientes recebam respostas oportunas dos membros certos da equipe.

O Sprout Social também oferece correspondência de influenciadores e gerenciamento de relacionamentos com tecnologia de IA, ajudando as marcas a identificar e colaborar com criadores de conteúdo relevantes. As análises abrangentes da plataforma fornecem insights sobre o envolvimento do público e o desempenho da campanha, permitindo que as equipes refinem suas estratégias de comunicação com base em dados reais.

Principais recursos do Sprout Social

Categorize e encaminhe automaticamente mensagens sociais para os membros da equipe apropriados

Encontre e colabore com criadores de conteúdo relevantes

Gerencie mensagens em todas as plataformas sociais em um só lugar

Planeje e automatize publicações nas redes sociais em várias plataformas

Acompanhe métricas de desempenho e gere relatórios personalizados

Limitações do Sprout Social

Mais caro do que algumas alternativas, o que o torna inacessível para pequenas empresas

Seu conjunto abrangente de recursos requer tempo para ser dominado

Período de avaliação curto para testar os recursos

Preços do Sprout Social

Padrão: US$ 249/mês (inclui 5 perfis sociais)

Profissional: US$ 399/mês (inclui 10 perfis sociais)

Avançado: US$ 499/mês (inclui 10 perfis sociais)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

Um usuário da Capterra diz:

📮ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos, para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

8. Calendly (Ideal para eliminar atritos na programação)

via Calendly

“Me avise quando estiver livre.” “Que tal terça-feira às 14h?” “Estou ocupado nesse horário. Quinta-feira?” “Quinta-feira está bom, mas só depois das 15h.” Soa familiar? Essa dança de agendamentos desperdiça tempo e cria atritos desnecessários.

O Calendly resolve esse problema permitindo que as pessoas reservem horários na sua agenda com base na sua disponibilidade real. A plataforma sincroniza automaticamente com as suas agendas existentes para evitar agendamentos duplicados e oferece regras de agendamento personalizáveis para proteger o seu tempo.

Com inteligência de fuso horário, o Calendly converte automaticamente os horários das reuniões para equipes globais, reduzindo confusão e compromissos perdidos. O recurso de agendamento round-robin distribui as reuniões de maneira uniforme entre os membros da equipe, tornando-o ideal para equipes de vendas, suporte ao cliente e outros grupos que precisam de uma distribuição justa dos compromissos.

Principais recursos do Calendly

Converte automaticamente os horários das reuniões com base na localização dos participantes

Distribua as reuniões de maneira uniforme entre os membros da equipe

Defina tempos de buffer, períodos mínimos de aviso prévio e limites para reuniões diárias

Envie lembretes, acompanhamentos e notas de agradecimento

Conecte-se com videoconferência, CRM e outras ferramentas de negócios

Limitações do Calendly

Personalização limitada no plano gratuito

Sem videoconferência integrada

Os recursos de equipe exigem planos pagos

Pode parecer impessoal

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Um usuário do G2 diz:

➡️ Leia mais: 13 melhores soluções de comunicação empresarial

9. Mailchimp (Ideal para automação de marketing tudo em um)

via Mailchimp

O Mailchimp evoluiu de uma simples ferramenta de marketing por e-mail para uma plataforma de marketing abrangente que ajuda as empresas a se comunicarem com os clientes em vários canais. O Customer Journey Builder permite que as equipes criem fluxos de trabalho de automação complexos que entregam mensagens personalizadas com base no comportamento e nas preferências do cliente.

Além das comunicações digitais, o Mailchimp pode até enviar cartões postais físicos aos destinatários, unindo os esforços de marketing online e offline. Essa abordagem multicanal garante mensagens consistentes, independentemente da forma como os clientes preferem interagir com a sua marca.

Com análises robustas e recursos de testes A/B, as equipes podem refinar continuamente suas estratégias de comunicação com base em dados de desempenho. A integração da plataforma com plataformas de comércio eletrônico e sistemas de CRM cria uma visão unificada das interações com os clientes, ajudando as empresas a fornecer comunicações mais relevantes e oportunas.

Principais recursos do Mailchimp

Crie fluxos de trabalho de automação complexos para comunicações personalizadas com os clientes

Estenda o marketing digital ao correio físico

Acompanhe o desempenho das campanhas com métricas e relatórios detalhados

Teste diferentes mensagens para melhorar o engajamento

Crie experiências de marca consistentes em todos os pontos de contato

Limitações do Mailchimp

Pode se tornar caro à medida que seu público cresce

Automação limitada nos níveis inferiores

Recursos complexos levam tempo para serem dominados

Alguns usuários consideram o gerenciamento de listas restritivo

Preços do Mailchimp

Gratuito (até 500 contatos)

Essenciais: A partir de US$ 13/mês

Padrão: A partir de US$ 20/mês

Premium: A partir de US$ 350/mês

Avaliações e comentários sobre o Mailchimp

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 16.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailchimp?

Um usuário da Capterra diz:

10. Troop Messenger (Ideal para organizações preocupadas com a segurança)

via Troop Messenger

Em uma era de crescentes violações de dados e preocupações com a privacidade, canais de comunicação seguros são mais importantes do que nunca. O Troop Messenger oferece recursos de segurança robustos para organizações com requisitos rigorosos de privacidade e proteção de dados.

A plataforma oferece opções de implantação na nuvem e no local, dando às equipes de TI controle total sobre onde os dados confidenciais são armazenados e processados. Essa flexibilidade é particularmente valiosa para organizações em setores regulamentados ou com requisitos de conformidade específicos.

Recursos exclusivos como “Burnout” criam mensagens autodestrutíveis para compartilhar informações confidenciais, enquanto “Forkout” permite que os usuários transmitam mensagens para vários destinatários sem criar chats em grupo. O Troop Messenger também funciona em redes de baixa velocidade, tornando-o valioso para equipes em locais remotos ou áreas com conectividade limitada.

Principais recursos do Troop Messenger

Escolha entre instalação na nuvem ou no local

Crie mensagens autodestrutíveis para informações confidenciais

Envie mensagens para vários usuários sem criar chats em grupo

Aproveite as configurações de segurança abrangentes e o gerenciamento de usuários

Limitações do Troop Messenger

Integrações limitadas com terceiros

Alguns usuários relatam limitações na experiência móvel

Preços do Troop Messenger

Premium: US$ 2,50/mês por usuário

Empresa: US$ 5/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Troop Messenger

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Troop Messenger?

Um usuário do G2 diz:

11. Dialpad (Ideal para comunicações de voz com inteligência artificial)

via Dialpad

Apesar do aumento da comunicação por texto, as conversas por voz continuam sendo essenciais para muitas interações comerciais. O Dialpad moderniza os sistemas telefônicos comerciais com recursos de voz, vídeo e mensagens baseados na nuvem, aprimorados por inteligência artificial.

A transcrição em tempo real da plataforma com o recurso de dicionário personalizado da empresa garante a captura precisa da terminologia específica do setor durante chamadas e reuniões. Isso facilita a consulta posterior de detalhes importantes sem a necessidade de fazer anotações ou ouvir novamente as gravações.

Com suporte para reuniões de até 150 participantes, o Dialpad atende tanto às comunicações internas da equipe quanto à comunicação externa ou interações com clientes. Os recursos de IA da plataforma fornecem treinamento em tempo real para equipes de vendas e suporte, oferecendo sugestões durante as chamadas e analisando padrões de conversação para melhorar interações futuras.

Principais recursos do Dialpad

Transcrições automáticas de chamadas e reuniões com suporte para dicionário personalizado

Sugestões em tempo real e análises pós-chamada para melhorias

Transfira chamadas entre o telefone fixo e o celular sem interrupções

Realize videoconferências com até 150 participantes

Grave conversas para treinamento e garantia de qualidade

Limitações do Dialpad

Algumas integrações são mais limitadas do que ferramentas especializadas

Alguns usuários relatam problemas ocasionais com a experiência móvel

Os recursos de IA exigem ajustes e treinamento

A disponibilidade de recursos em diferentes níveis pode ser confusa

Preços do Dialpad

Padrão: US$ 27/mês por usuário (cobrado mensalmente)

Pro: US$ 35/mês por usuário (cobrado mensalmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Dialpad

G2: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dialpad?

Um usuário da Capterra afirma :

12. Chanty (Ideal para gerenciamento integrado de tarefas)

via Chanty

A comunicação sem ação é apenas ruído. O Chanty reconhece isso ao combinar mensagens em equipe com gerenciamento de tarefas integrado, permitindo que as equipes convertam conversas em itens acionáveis sem precisar mudar de plataforma.

A conversão com um clique de mensagens em tarefas rastreáveis em quadros Kanban cria um fluxo de trabalho contínuo entre a comunicação e a execução. Essa integração ajuda a evitar que itens de ação importantes se percam no fluxo de bate-papo, um problema comum em plataformas que oferecem apenas mensagens.

A plataforma oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, melhorando a conectividade da equipe, independentemente da localização. Os recursos de “horas silenciosas” ajudam a evitar o cansaço causado pelas notificações, silenciando os alertas durante o horário de trabalho ou fora do expediente, promovendo um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mantendo a capacidade de comunicação.

Principais recursos do Chanty

Converta mensagens em cartões de tarefas visuais com um clique

Silencie as notificações durante o tempo de trabalho concentrado

Acesse todas as conversas anteriores sem restrições

Obtenha um diretório organizado de todo o conteúdo, arquivos e links compartilhados

Limitações do Chanty

Menos conexões com terceiros do que os principais concorrentes

Organização de documentos menos robusta do que ferramentas especializadas

Limites de participantes mais baixos do que plataformas dedicadas para reuniões

Algumas funcionalidades funcionam melhor em computadores do que em dispositivos móveis

Preços do Chanty

Gratuito: Até 10 membros da equipe

Negócios: US$ 4/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chanty?

Um usuário do G2 afirma :

13. Dropbox (ideal para pesquisa com IA e fluxos de trabalho de documentos)

via Dropbox

“Você pode me enviar esse arquivo novamente? Não consigo encontrá-lo.” Quantas vezes você já ouviu esse pedido? O Dropbox evoluiu de um simples armazenamento de arquivos para um espaço de trabalho inteligente para colaboração e compartilhamento de conteúdo, ajudando as equipes a evitar essa frustração comum.

O recurso Dash da plataforma pode encontrar conteúdo dentro de imagens, vídeos e arquivos de áudio, facilitando a localização de informações, independentemente do formato. Esse recurso avançado de pesquisa economiza um tempo valioso que seria gasto procurando manualmente por um conteúdo específico.

Com limites de tamanho de arquivo de 100 GB para transferências e 50 GB para uploads individuais, o Dropbox acomoda arquivos de mídia grandes e documentos complexos que podem exceder os limites de outras plataformas. O histórico de versões e os recursos de recuperação da plataforma protegem contra exclusões acidentais ou alterações indesejadas, enquanto as permissões de compartilhamento granulares oferecem controle sobre quem pode acessar, editar ou comentar um conteúdo específico.

Principais recursos do Dropbox

Encontre conteúdo em vários tipos de arquivos, incluindo imagens e vídeos

Transfira arquivos de até 100 GB e envie arquivos individuais de até 50 GB

Acompanhe as alterações e restaure versões anteriores dos documentos

Defina permissões específicas para diferentes usuários e grupos

Crie processos de aprovação de documentos e sistemas de notificação

Limitações do Dropbox

Níveis superiores necessários para necessidades significativas de armazenamento

Pastas muito grandes podem causar problemas de sincronização

Colaboração em tempo real menos robusta do que o Google Workspace

Estruturas de pastas complexas podem afetar a eficácia da pesquisa

Preços do Dropbox

Gratuito

Mais: R$ 11,99/mês (2 TB de armazenamento)

Família: US$ 19,99/mês (2 TB de armazenamento compartilhado)

Negócios: A partir de US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 30.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dropbox?

Um usuário da Capterra diz:

14. Discord (Ideal para a construção de comunidades e comunicação integrada)

via Discord

O Discord pode parecer uma escolha incomum para comunicação empresarial, mas um número crescente de organizações está descobrindo seu valor para a colaboração em equipe. A plataforma combina comunicação por texto, voz e vídeo em uma estrutura originalmente projetada para comunidades de jogos, mas surpreendentemente adequada para os ambientes de trabalho modernos.

A organização baseada em canais da plataforma cria espaços dedicados para diferentes tópicos, projetos ou departamentos. O que torna o Discord único são seus canais de voz persistentes, que permitem que os membros da equipe entrem e saiam de conversas de áudio sem a formalidade de reuniões agendadas, criando uma sensação de escritório virtual que é particularmente valiosa para equipes remotas.

Com permissões granulares baseadas em funções, o Discord oferece controle preciso sobre quem pode acessar diferentes canais e recursos, garantindo a confidencialidade e atendendo às necessidades dos departamentos. A plataforma permite o upload de arquivos de até 400 MB com uma assinatura Nitro, facilitando o compartilhamento de documentos e arquivos de mídia maiores.

Principais recursos do Discord

Crie controles de acesso detalhados para diferentes grupos de usuários

Entre e saia de conversas de voz sem precisar marcar reuniões formais

Mantenha as conversas focadas com respostas encadeadas

Replique rapidamente estruturas de comunicação bem-sucedidas

Visualize links e mídias diretamente no chat

Limitações do Discord

Originalmente concebido para jogos, algumas funcionalidades profissionais são limitadas

Contas padrão limitadas a uploads de arquivos menores

A configuração e o gerenciamento do servidor requerem uma configuração inicial

Menos recursos de conformidade e administração empresarial

Preços do Discord

Gratuito

Nitro Basic: US$ 2,99/mês

Nitro: US$ 9,99/mês

Server Boost: Vários níveis a partir de US$ 4,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Discord

G2: 4,3/5 (mais de 3.936 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

Um usuário da Capterra diz:

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de comunicação com IA

15. Workvivo (Ideal para engajamento dos funcionários e construção de comunidades)

via Workvivo

Os modelos de trabalho remoto e híbrido criaram novos desafios para manter a cultura da empresa e o engajamento dos funcionários. O Workvivo enfrenta esses desafios criando uma experiência semelhante à das redes sociais, projetada especificamente para comunicações corporativas internas.

A plataforma combina ferramentas de comunicação tradicionais com recursos de engajamento, como reconhecimento, enquetes e feeds de atividades, para criar uma cultura digital vibrante no local de trabalho. Essa abordagem ajuda a combater o isolamento e a desconexão que podem ocorrer quando as equipes não estão fisicamente juntas.

Com capacidade para ampliar grupos de chat para até 500 membros, o Workvivo oferece suporte tanto para comunicações organizacionais amplas quanto para discussões mais focadas em equipes. A ênfase da plataforma no reconhecimento dos funcionários e na construção de uma comunidade ajuda a promover a conexão entre equipes distribuídas, abordando os desafios de engajamento que muitas vezes acompanham a comunicação em locais de trabalho remotos e híbridos.

Principais recursos do Workvivo

Curta, comente e compartilhe recursos semelhantes às plataformas sociais de consumo

Destaque as conquistas e os marcos dos funcionários

Suporte para até 500 membros em uma única conversa

Forneça informações relevantes para departamentos ou locais específicos

Acompanhe a participação e identifique lacunas na comunicação

Limitações do Workvivo

Mais caro do que as ferramentas básicas de comunicação

Algumas funcionalidades funcionam de forma diferente em dispositivos móveis

Preços do Workvivo

Plano empresarial: A partir de cerca de US$ 20.000/ano para 250-2.000 funcionários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workvivo

G2: 4,7/5 (mais de 2.173 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workvivo?

Um usuário da Capterra diz:

16. Staffbase (Ideal para comunicações internas unificadas)

via Staffbase

Alcançar todos os funcionários com comunicações importantes pode ser um desafio, especialmente em organizações com trabalhadores da linha de frente, equipes distribuídas ou funcionários sem acesso regular a computadores. A Staffbase oferece um software de comunicação interna abrangente, projetado para enfrentar esses desafios.

A abordagem mobile-first garante que os funcionários da linha de frente sem acesso regular a computadores possam receber atualizações importantes e participar das comunicações da empresa. Essa inclusão ajuda a criar uma força de trabalho mais conectada e garante que informações críticas cheguem a todos que precisam delas.

A plataforma combina recursos de e-mail, intranet e aplicativo para funcionários em uma solução unificada, eliminando a necessidade de várias ferramentas de comunicação interna. Com análises robustas, as equipes de comunicação podem medir o alcance e o impacto de suas mensagens, ajudando a refinar estratégias e garantir que informações importantes cheguem ao público-alvo.

Principais recursos do Staffbase

Distribua conteúdo por e-mail, intranet e dispositivos móveis simultaneamente

Forneça informações relevantes com base na função, localização ou departamento

Reúna insights por meio de pesquisas, enquetes e comentários

Meça o alcance e o engajamento das mensagens

Limitações do Staffbase

Menos adequado para pequenas organizações

Requer instalação e configuração significativas

Algumas integrações de terceiros são menos robustas do que ferramentas especializadas

Preços da Staffbase

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Staffbase

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Staffbase?

Um usuário do G2 diz:

17. Happeo (Ideal para intranet e gestão do conhecimento com tecnologia de IA)

via Happeo

As intranets corporativas tradicionais muitas vezes se tornam cemitérios digitais — lugares onde as informações vão morrer, raramente acessadas e ainda mais raramente atualizadas. A Happeo moderniza esse conceito com uma plataforma social dinâmica que combina ferramentas de gestão do conhecimento, comunicação e colaboração.

A pesquisa federada com IA da plataforma varre a intranet, o Google Drive, o Gmail e o Microsoft 365, criando uma experiência de pesquisa unificada que ajuda os funcionários a encontrar informações independentemente de onde elas estejam armazenadas. Isso elimina a frustração de ter que pesquisar em vários sistemas para encontrar o que você precisa.

Com recursos de tradução em tempo real, o Happeo oferece suporte a equipes globais que trabalham superando barreiras linguísticas, garantindo que comunicações importantes cheguem a todos os funcionários em seu idioma preferido. As páginas, os canais e o diretório de pessoas da plataforma criam um local de trabalho digital abrangente que conecta os funcionários às informações e aos colegas.

Principais funcionalidades do Happeo

Encontre informações em várias plataformas conectadas por meio da pesquisa federada com IA

Use a tradução em tempo real para quebrar as barreiras linguísticas

Crie páginas interativas de intranet com aplicativos e widgets incorporados

Combine comunicações formais e informais em um formato familiar

Limitações do Happeo

Oferece forte integração com as ferramentas do Google, mas não com as demais

Configuração significativa necessária para uso ideal

Investimento mais elevado do que as ferramentas de comunicação básicas

Preços do Happeo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Happeo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happeo?

Um usuário do G2 afirma :

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de comunicação empresarial

Sejamos realistas: não existe uma solução única para todas as necessidades quando se trata de ferramentas de comunicação. A combinação certa depende inteiramente das necessidades específicas, da cultura e da infraestrutura tecnológica existente na sua organização.

Em vez de tentar forçar uma única plataforma a lidar com tudo, considere como diferentes ferramentas atendem a diferentes necessidades de comunicação — desde colaboração em tempo real e coordenação de projetos até compartilhamento de conhecimento e comunicações externas. Procure soluções que funcionem bem juntas, criando um fluxo de trabalho coeso, em vez de silos de comunicação isolados.

Para equipes que buscam simplificar sua pilha de tecnologia, o ClickUp oferece uma solução completa e atraente que combina ferramentas de comunicação com gerenciamento de projetos e tarefas. Ao integrar chat, documentos e gerenciamento de fluxo de trabalho em uma única plataforma, o ClickUp reduz a constante mudança de contexto que prejudica a produtividade e mantém as conversas conectadas às ações a serem realizadas.

Lembre-se: as melhores ferramentas de comunicação são aquelas que sua equipe realmente usa. Recomendamos que você se inscreva no ClickUp, pois é o único aplicativo para o trabalho!

Perguntas frequentes

Quais são as ferramentas de comunicação corporativa?

As ferramentas de comunicação corporativa são os diferentes aplicativos e plataformas que ajudam as pessoas em uma empresa a compartilhar informações e trabalhar juntas. Isso inclui coisas como e-mail, aplicativos de chat (como Slack ou Microsoft Teams), ferramentas de videoconferência (como Zoom), software de gerenciamento de projetos (como ClickUp) e plataformas de compartilhamento de documentos (como Google Workspace ou Dropbox). Essas ferramentas facilitam que as equipes permaneçam conectadas, compartilhem atualizações e realizem o trabalho, estejam elas no escritório ou trabalhando remotamente.

Quais são as 5 ferramentas de comunicação?

Cinco ferramentas de comunicação comuns usadas na maioria dos locais de trabalho são e-mail, mensagens instantâneas ou aplicativos de bate-papo, ferramentas de videoconferência, plataformas de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração em documentos. Por exemplo, você pode usar o Gmail para e-mails, o Slack para mensagens rápidas, o Zoom para chamadas de vídeo, o ClickUp para gerenciar projetos e o Google Docs para trabalhar em documentos em conjunto. Essas ferramentas ajudam as equipes a se comunicarem rapidamente e mantêm todos alinhados.

Quais são os 7 Cs da comunicação corporativa?

Os 7 Cs são regras simples que ajudam a tornar a comunicação empresarial clara e eficaz. São elas: ser claro (fácil de entender), conciso (curto e direto ao ponto), concreto (específico e detalhado), correto (sem erros), coerente (bem organizado), completo (inclui todas as informações necessárias) e cortês (educado e respeitoso). Seguir esses princípios ajuda a evitar confusão e constrói melhores relacionamentos no trabalho.