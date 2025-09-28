Modelos de mensagens gratuitos do Slack para atualizações de trabalho, lembretes e muito mais

Se o seu dia de trabalho gira em torno do Slack, você já sabe como ele pode ser barulhento.

As conversas se transformam em caos. As mensagens se perdem na confusão. E, antes que você perceba, alguém está perguntando pela terceira vez: “Ei, só para confirmar, você está cuidando disso?”

É aí que uma mensagem bem escrita faz toda a diferença. Um lembrete rápido, um aviso amigável ou uma atualização clara enviada no momento certo podem manter todos em sincronia sem soar autoritário.

Mas será possível criar a mensagem “perfeita” no Slack todas as vezes? Agregar valor às suas palavras exige esforço e tempo que você provavelmente não tem.

Portanto, se você estiver buscando atualizações, compartilhando o progresso ou incentivando alguém, esses modelos de mensagens do Slack prontos para uso economizarão seu tempo e sua sanidade. Basta copiar, ajustar e enviar.

Mas se você estiver pronto para deixar o Slack de lado e experimentar uma ferramenta que converge bate-papo, conhecimento e todo o seu trabalho em um único espaço de trabalho contextual com IA, estamos aqui para ajudar!

💡 Dica profissional: É esquecido? Deixe o comando /remind do Slack ser seu assistente inteligente — ele se lembra para que você não precise se lembrar. Você pode usá-lo para definir lembretes para si mesmo, outras pessoas ou canais inteiros. Por exemplo: /lembre-me de verificar os relatórios às 16h.

O que são modelos de mensagens do Slack?

Os modelos de mensagens do Slack são formatos de mensagens pré-escritos que você pode reutilizar para conversas de trabalho comuns, como atualizações de status, lembretes de reuniões, acompanhamento de tarefas ou check-ins.

Eles ajudam você a dizer a coisa certa, da maneira certa, sem precisar digitar tudo do zero todas as vezes.

Os componentes de um bom modelo incluem:

A mensagem ou solicitação principal

Um tom educado e profissional

Espaços reservados para personalizar os detalhes

Não precisa se preocupar com a escolha das palavras ou com o tom. Basta inserir os detalhes e enviar.

Esses modelos são especialmente úteis para equipes que lidam com atualizações recorrentes, comunicação interfuncional ou gerenciamento de várias partes interessadas no Slack.

Eles economizam tempo, reduzem falhas de comunicação e mantêm suas mensagens consistentes.

🧠 Curiosidade: os usuários do Slack enviam mais de 1,5 bilhão de mensagens por semana! São muitas mensagens do tipo “só para dar um alô”!

O que torna um modelo de mensagem do Slack bom?

Um bom modelo de mensagem do Slack ajuda você a se comunicar com clareza, sem soar rígido ou genérico. Veja o que você deve procurar:

Formato direto: transmite a mensagem em poucas linhas

Fácil personalização: troque nomes, datas ou links em segundos

Tom amigável: profissional, mas não robótico

Orientado para um objetivo: cada linha deve servir a um objetivo claro (lembrete, atualização, solicitação)

Estrutura reutilizável: funciona para mensagens recorrentes sem a necessidade de reescrever

Rápido para enviar: você não deve gastar mais do que um minuto ajustando-o

Fácil de ler: frases curtas, quebras de linha e sem blocos de texto

Se o seu modelo economiza tempo e evita trocas de mensagens no Slack, ele está cumprindo sua função.

📚 Leia também: Os prós e contras do Slack no trabalho

Modelos de mensagens gratuitos do Slack

Provavelmente, eles estão gastando boa parte desse tempo apenas tentando descobrir o que dizer. Digitando. Apagando. Reescrevendo. Repensando. E ainda assim enviando a mensagem com uma sensação de “espero que isso faça sentido”.

Os modelos eliminam o ruído. Eles ajudam você a dizer a coisa certa mais rapidamente, sem se tornar um desses usuários.

Aqui estão alguns modelos de mensagens do Slack prontos para uso que você pode inserir diretamente em seu fluxo de trabalho:

1. Modelo de agenda de reunião

via Slack

Este é um modelo no estilo Canvas, criado para reuniões rápidas e focadas. Ele vem com seções e descrições claras para preparar, acompanhar e dar continuidade:

Tópicos da agenda : O que precisa ser discutido

Ações a serem realizadas : Quem fará o que a seguir

Links importantes: documentos, apresentações ou qualquer coisa que você precise consultar

Esse formato ajuda todos a se manterem atualizados antes, durante e depois da reunião, mesmo que percam a chamada. À medida que as ações são listadas, as responsabilidades são atribuídas na hora.

A agenda é adicionada como uma guia no seu chat, o que facilita a revisão rápida posteriormente. Assim, os resultados são rastreados, acompanhados e realmente colocados em prática.

A melhor parte? É colaborativo. Todos podem adicionar tópicos, inserir links ou atualizar itens de ação em tempo real.

👀 Você sabia? O usuário médio do Slack permanece ativo por 90 minutos por dia, todos os dias da semana.

📚 Leia também: Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

2. Modelo “Pergunte a um especialista”

via Slack

Este modelo tem o formato de um canal do Slack que mantém todas as perguntas e respostas dos especialistas da sua equipe em um único espaço organizado. A configuração inclui:

Conheça os especialistas : uma lista fixada de quem está disponível para o quê

Repositório de perguntas : todas as perguntas e respostas anteriores, pesquisáveis a qualquer momento

Formulário de envio de perguntas : uma maneira rápida e guiada de pedir ajuda

Rastreador de respostas com emojis: saiba o que está em andamento e o que já foi concluído

Envie sua pergunta usando o formulário. Assim que um especialista a vir e começar a trabalhar nela, ele reagirá com 👀. Você receberá sua resposta na mesma conversa, para que ninguém fique procurando respostas em outros canais.

Quando sua dúvida for resolvida, eles fecharão o ciclo com ✅. Limpo. Simples. Rastreável.

3. Modelo de plano de cobertura fora do escritório

via Slack

Quando você está fora do escritório, a última coisa que deseja é caos nos seus canais do Slack. Este modelo de plano de cobertura fora do escritório ajuda você a definir expectativas, designar responsáveis pela cobertura e manter os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente enquanto você estiver ausente.

Em vez de mensagens dispersas e atualizações perdidas, os colegas de equipe sabem exatamente com quem entrar em contato, o que está pendente e como escalar problemas — tudo documentado em um só lugar.

Estrutura pré-definida para documentar datas, proprietários de backup e responsabilidades

Campos personalizados para níveis de urgência e pontos de escalonamento

Compartilhamento fácil para que os planos de cobertura fiquem onde a equipe já se comunica

Mantenha o ritmo do projeto sem sobrecarregar uma única pessoa

💡 Dica profissional: Cansado de digitar as mesmas mensagens no Slack? Use /templates add para salvar uma mensagem uma vez e /templates send para compartilhá-la com qualquer usuário ou canal. Edite ou exclua a qualquer momento e execute /templates help para obter orientações rápidas.

4. Modelo para registro e triagem de bugs

via Slack

Este modelo transforma o relatório de bugs em um fluxo de trabalho tranquilo e rastreável. Ele combina mensagens em tempo real da equipe com um formulário simples de envio de bugs, para que qualquer pessoa possa relatar problemas sem precisar entrar em contato com cinco pessoas diferentes.

Uma tela compartilhada apresenta instruções claras para relatórios antecipadamente, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido e que todos sigam o mesmo processo.

Novos bugs vão diretamente para uma lista de rastreamento, e cada atualização aciona uma notificação automática de status, para que não haja ambiguidade sobre o que está sendo trabalhado ou o que já foi corrigido.

Limitações do Slack

O Slack pode ser um aplicativo de mensagens completo para comunicação em equipe, mas não foi projetado especificamente para gerenciar ou acompanhar projetos.

Assista a este vídeo para saber quais são os melhores aplicativos de comunicação

Na verdade, mais de 50% dos profissionais de escritório passam mais tempo procurando arquivos do que realmente trabalhando, muitos dos quais estão enterrados em conversas de chat.

É aqui que o Slack começa a ficar aquém:

Sem gerenciamento de tarefas integrado : você pode falar sobre o trabalho, mas não há uma maneira estruturada de atribuir ou acompanhar as tarefas

Assistente de IA básico : a IA do Slack resume principalmente as mensagens, mas não ajuda muito na execução do trabalho em si

Falta de visibilidade do projeto : você não consegue ver o que foi feito, o que está pendente ou como isso se conecta a objetivos maiores

Sem cronogramas ou prazos : não há como programar o trabalho ou ver o progresso ao longo do tempo

Arquivos e links se espalham facilmente – Recursos compartilhados podem se perder rapidamente sem um local central para organizá-los

O Slack mantém as conversas fluindo, mas quando se trata de acompanhar o trabalho real, os problemas com o Slack começam a aparecer.

É aí que ferramentas como o ClickUp se tornam úteis. Vamos ver como.

Alternativa aos modelos do Slack

Se as conversas do Slack estão começando a parecer um rolo sem fim, conheça o ClickUp. É o aplicativo completo para o trabalho, criado para lidar com as conversas e o trabalho que se segue — tarefas, documentos, formulários, automações e muito mais, tudo em um só lugar.

ClickUp Chat: conversas reais, exatamente onde o trabalho acontece

Mantenha as equipes alinhadas com discussões sobre tarefas, menções e atualizações em tempo real com o ClickUp Chat

Através do ClickUp Chat, você pode levar suas conversas diretamente para onde o trabalho acontece. Precisa de uma reunião rápida? Inicie uma chamada individual ou em grupo sem precisar alternar entre aplicativos. Quer discutir um item de ação? Converse diretamente em qualquer Espaço, Pasta ou Lista.

Fique por dentro das mensagens atribuídas e resolvidas com o FollowUps no ClickUp Chat

Você pode encadear respostas para manter tudo organizado, @mencionar colegas de equipe para envolvê-los e até mesmo ver todos os seus acompanhamentos em um só lugar. Não é mais necessário vasculhar mensagens diretas para lembrar o que é seu.

Mas não é só isso. Reunimos um conjunto de modelos exclusivos do ClickUp que fazem mais do que apenas enviar uma mensagem. Eles tornam o ClickUp o aplicativo de comunicação em equipe definitivo e ajudam você a organizar ideias, registrar itens de ação e realmente levar o trabalho adiante.

Vamos conferir.

1. O modelo de mensagem instantânea do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente o modelo de mensagem instantânea do ClickUp para garantir que suas mensagens do Slack não sejam ignoradas, mal interpretadas ou perdidas no caos

Criado como uma tarefa no ClickUp, o Modelo de Mensagem Instantânea do ClickUp inclui orientações detalhadas sobre como escrever mensagens claras e práticas e criar um ciclo de feedback sólido. Ele vem pré-carregado com subtarefas úteis, como:

📛 Tenha convenções adequadas para nomear canais

📢 Evite perder mensagens

⏱️ Faça uma pausa antes de publicar

🛎️ Use indicadores de mensagem

Cada subtarefa inclui uma lista de verificação que orienta você pelas melhores práticas, para que nada seja esquecido, mesmo quando você estiver com pressa.

Você pode personalizar essa tarefa para se adequar ao estilo de comunicação da sua equipe e salvá-la como um modelo de tarefa reutilizável para criar consistência em toda a equipe. Essa pequena configuração faz uma grande diferença para manter a comunicação clara e produtiva.

📌 Ideal para: reduzir a sobrecarga de mensagens, evitar falhas de comunicação e criar um processo consistente para mensagens no Slack entre equipes.

🧠 Curiosidade: com o trabalho híbrido aqui para ficar, a frequência no escritório é 30% menor do que os níveis pré-pandêmicos. Isso torna a comunicação clara e consistente mais importante do que nunca.

2. Modelo de matriz de mensagens do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Nunca mais duvide da sua mensagem com o modelo de matriz de mensagens do ClickUp

Quando as equipes não falam a mesma língua (figurativamente), as mensagens se perdem e as campanhas fracassam. O modelo de matriz de mensagens do ClickUp mantém todos alinhados com a marca e a mensagem, sem precisar procurar informações dispersas.

Nele, você encontrará duas listas principais:

Mapa de mensagens : acompanha todos os seus planos de marketing com campos para promessa da marca, posicionamento, mercado-alvo, visão, missão e muito mais

Plano de comunicação: mapeia quem precisa saber o quê, com que frequência e por quais canais

Exibições como Planos, Prioridades, Matriz e Frequência ajudam você a classificar o conteúdo por urgência, público e cadência de entrega. E com campos personalizados como canais de comunicação, slogans, objetivos e frequência, você estará pronto para se comunicar como um profissional.

📌 Ideal para: Criar uma única fonte de informação confiável para lançamentos de produtos, mensagens da marca e comunicações internas entre equipes.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

3. O modelo de comunicação com funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme mensagens dispersas em um sistema inteligente com o modelo de comunicação com funcionários do ClickUp

Chega de momentos do tipo “Espere, onde estava essa atualização?”.

O modelo de comunicação com funcionários do ClickUp oferece um espaço centralizado para gerenciar todas as camadas de comunicação entre equipes, departamentos e toda a empresa.

Com listas prontas para uso, como Matriz de Comunicação do Projeto, Canais do Departamento e Métodos para Toda a Empresa, ele organiza atualizações, reuniões e acompanhamentos em um só lugar.

Das visualizações de bate-papo e calendário aos quadros e documentos, você tem o kit de ferramentas completo para planejar, conversar e arquivar, tudo sem precisar alternar entre guias. Campos personalizados, como menus suspensos, tags, textos longos e até links de sites, ajudam você a modificar as comunicações para qualquer público.

📌 Ideal para: Manter a comunicação entre equipes organizadas, pesquisável e sempre um passo à frente de atualizações dispersas.

4. Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje de forma mais inteligente, comunique-se melhor — comece com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Quer planejar as mensagens do seu projeto como um profissional? O modelo de plano de comunicação do ClickUp é o seu projeto.

Este documento pronto para edição divide sua estratégia de comunicação em seções claras e práticas. Defina objetivos, descreva os detalhes do projeto e execute análises SWOT e PEST, tudo em um só lugar.

Você também mapeará as partes interessadas, documentará ferramentas e finalizará um plano que responda ao quê, quando e como de cada atualização.

Há até espaço para análise da concorrência e avaliação pós-projeto, para que você não fique apenas conversando, mas também aprendendo e melhorando à medida que avança.

📌 Ideal para: criar uma estratégia de comunicação sólida e baseada em pesquisas que vai além de atualizações superficiais.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

5. Modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comece a criar seu manual de comunicações internas com o modelo de estratégia e plano de ação de comunicação interna do ClickUp

Cansado de depender de conversas dispersas e momentos do tipo “Nós conversamos sobre isso?”? O modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp ajuda você a passar de conversas não rastreadas para um plano de comunicação interna estruturado e documentado.

Veja como funciona:

Avalie seus métodos de comunicação atuais para descobrir lacunas e atrasos

Defina metas claras e mensuráveis, como reduzir o número de reuniões ou acelerar as atualizações

Garanta seus canais de comunicação, sejam eles e-mail, chat ou vídeo assíncrono

Divida seu plano em tarefas viáveis e rastreáveis para que nada seja esquecido

📌 Ideal para: corrigir comunicações internas confusas, reduzir o vaivém de mensagens e criar uma forma consistente de comunicação em toda a sua equipe.

6. Modelo de quadro branco do plano de comunicações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Esboce, planeje e envie com o modelo de quadro branco do plano de comunicação do ClickUp

Se o seu plano de comunicação parece mais uma teia emaranhada do que um fluxo estruturado, esta ferramenta é para você.

O modelo de quadro branco do plano de comunicações do ClickUp oferece um espaço visual do tipo arrastar e soltar para mapear cada etapa de suas mensagens internas e externas.

Desde o planejamento de anúncios de lançamento até a atualização de processos da equipe, você pode organizar tudo com notas adesivas, formas, conectores e blocos codificados por cores.

Ele também vem com status personalizáveis para rastrear e mover itens por etapas, de “Planejamento” e “Em andamento” para “Publicado” ou “Revisado”

📌 Ideal para: Organizar fluxos de comunicação complexos e transformar planos confusos em itens de ação claros e rastreáveis.

💡 Dica profissional: Quer transformar ideias em ação rapidamente? Transforme notas adesivas em tarefas com um único clique e inicie a execução diretamente do quadro branco.

7. Modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça com que todas as reuniões valham a pena com o modelo de comunicação em equipe e matriz de reuniões do ClickUp

Cansado de ficar atrás de atualizações e lidar com agendas? O modelo de comunicação em equipe e matriz de reuniões do ClickUp ajuda você a mapear quem precisa saber o quê, com que frequência e por qual canal, sem precisar ficar indo e voltando.

Use a visualização Lista para organizar reuniões por público, a visualização Quadro para agrupar por status e a visualização Calendário para obter um resumo visual da sua programação mensal. Adicione contexto com campos personalizados, como Objetivos da reunião, Método de comunicação, Programação, Público e Responsável.

Sejam reuniões diárias ou revisões trimestrais, tudo está organizado e fácil de gerenciar.

📌 Ideal para: estruturar atualizações da equipe, reuniões recorrentes e comunicação do projeto em um sistema compartilhado.

Veja o que Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever todas as vantagens deste aplicativo. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

ClickUp Brain: IA para mensagens que realmente funciona

Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se você precisa de uma IA de trabalho completa que entenda todo o contexto do seu trabalho e possa redigir e enviar mensagens em seu nome, mergulhe no ClickUp Brain. Ele foi criado para repensar a forma como as equipes se comunicam. Enquanto o Slack mantém a conversa fluindo, o ClickUp Brain garante que nada importante fique enterrado em threads de bate-papo ou se perca na tradução.

Comece todas as reuniões com uma agenda clara elaborada pelo ClickUp Brain para você em segundos

Veja como isso melhora a comunicação da sua equipe:

Crie resumos instantâneos das principais atualizações com a pesquisa de IA do ClickUp Enterprise ) a partir de conversas, tarefas ou documentos, para que sua equipe sempre tenha acesso ao TL;DR (resumo)

Reescreva ou simplifique mensagens e comentários e crie modelos de e-mail para mensagens comerciais consistentes

Obtenha insights de dados de projetos ou discussões em segundos usando linguagem natural (basta dar o comando e ele responde)

Automatize mensagens repetitivas, como lembretes ou atualizações de status, com o ClickUp Automations , para enviá-las uma vez e deixar que a IA cuide do resto

Com o ClickUp Brain, suas mensagens não são apenas enviadas — elas são claras, significativas e estimulam a ação.

🧠 Você sabia? Os usuários do ClickUp Brain podem acessar vários modelos externos de IA, como ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais, diretamente do seu espaço de trabalho do ClickUp. Abandone a proliferação de IA e use uma IA contextual que tem acesso a todos os seus dados de trabalho para produzir recursos de campanha personalizados de acordo com suas necessidades.

Encontre o modelo perfeito para uma comunicação clara

Se sua equipe está presa repetindo as mesmas atualizações, buscando respostas ou perdendo informações importantes em conversas intermináveis, é hora de repensar suas mensagens.

O modelo de mensagem do Slack certo ajuda você a se comunicar mais rapidamente, manter a consistência e eliminar o ruído, sem soar monótono ou robótico.

Os modelos gratuitos do ClickUp vão além de apenas mensagens. Eles estruturam suas atualizações, automatizam lembretes e conectam sua comunicação a tarefas reais, algo que o Slack sozinho não consegue fazer.

Quando o Slack fica confuso ou desorganizado, o ClickUp mantém tudo em contexto e rastreável.

Pronto para enviar atualizações que realmente serão lidas e colocadas em prática? Experimente o ClickUp gratuitamente.