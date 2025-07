as 10 melhores alternativas ao Acuity Scheduling para experimentar em 2025

O Acuity Scheduling tem sido uma escolha sólida para pequenas empresas e profissionais autônomos — é limpo, simples e faz o trabalho.

Mas, à medida que sua empresa cresce, você pode se sentir limitado pela personalização restrita, integrações complicadas ou recursos que simplesmente não são escaláveis.

De repente, você está preenchendo lacunas com ferramentas extras e tempo extra.

Se o Acuity está começando a atrasar o seu trabalho, talvez seja hora de mudar para um nível superior.

Reunimos as melhores alternativas ao Acuity Scheduling, que oferecem automações mais fluidas, melhores recursos para equipes e integrações que se adaptam ao seu fluxo de trabalho, para que você possa se concentrar menos no agendamento e mais no crescimento.

As melhores alternativas ao Acuity Scheduling num relance

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Ideal para indivíduos, pequenas empresas, agências e empresas que precisam de um serviço completo de agendamento, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe Calendário ClickUp, Tarefas ClickUp, ClickUp Brain Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Trafft Ideal para pequenas empresas e empreendedores individuais que precisam de agendamento de compromissos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e suporte para vários locais Códigos QR, formulários de reserva Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Amelia Ideal para pequenas empresas, agências e prestadores de serviços com sites WordPress que precisam de reservas personalizáveis e gerenciamento de funcionários Plugin de reservas, gerenciamento de funcionários A partir de US$ 49/mês Doodle Ideal para pequenas empresas, agências e recrutadores que agendam entrevistas ou reuniões em grupo com candidatos Sincronize com ferramentas de reunião, acompanhe o desempenho dos recrutadores e o andamento das entrevistas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês SimplyBook. me Ideal para pequenas empresas, agências e prestadores de serviços que precisam de páginas de reservas personalizáveis e gerenciamento de clientes Ponto de venda, solicitações automáticas de feedback Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,9/mês YouCanBook. me Ideal para empreendedores individuais e pequenas empresas que precisam de reservas online simples e acessíveis Ajuste de fuso horário, incorporação da página de reservas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Goldie Ideal para empreendedores individuais, salões de beleza e prestadores de serviços de beleza independentes que precisam de perfis de clientes e listas de espera Exibição de listas de espera, perfis de clientes e depoimentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês Fresha Ideal para pequenas empresas e agências na área de beleza/bem-estar que precisam de um mercado de serviços e campanhas automatizadas Mercado de serviços, campanhas automatizadas, tempo de buffer automático Plano gratuito disponível; preços personalizados Noterro Ideal para pequenas clínicas de saúde e bem-estar que precisam de agendamento de consultas médicas e gerenciamento de arquivos de pacientes Lembretes por voz, reservas para workshops e seminários, tags preditivas para arquivos de pacientes Planos pagos a partir de US$ 30/mês GoReminders Ideal para pequenas empresas e prestadores de serviços que precisam de campanhas de mensagens automatizadas e lembretes Aplicativo de lembretes de calendário, modelos de lembretes de mensagens, envio em massa de mensagens de texto Planos pagos a partir de US$ 9/mês

O que você deve procurar nas alternativas ao Acuity Scheduling?

Mais de 70% dos consumidores preferem agendar compromissos online.

No entanto, você precisa garantir que seu sistema de agendamento online seja robusto. Ele deve oferecer uma experiência tranquila aos usuários, ao mesmo tempo em que fornece à sua empresa todas as ferramentas necessárias para agendar compromissos.

Se o Acuity Scheduling não atende a esses padrões, aqui estão algumas qualidades que você deve procurar em alternativas:

Reservas online : permite agendar 24 horas por dia, 7 dias por semana, lembretes automáticos e sincronização de calendários por e-mail e SMS

Acompanhamento do histórico do cliente : Registra o histórico de serviços, preferências e notas para personalizar a experiência do cliente e aumentar a retenção

Processamento de pagamentos : suporta integração com PDV, várias opções de pagamento e faturamento automatizado para uma experiência de checkout perfeita

Agendamento de funcionários : atribui compromissos, controla horas e evita overbookings, ao mesmo tempo que monitoriza o desempenho para o crescimento da equipe

Ferramentas de marketing : automatiza campanhas por e-mail e SMS, promoções e programas de fidelidade para manter os clientes envolvidos e fiéis

Rastreamento de estoque : rastreia os níveis de estoque e envia alertas para garantir que você nunca fique sem os produtos que seus clientes precisam

Relatórios e insights : fornece dados sobre receitas, reservas e desempenho para apoiar decisões comerciais mais inteligentes

Acesso otimizado para dispositivos móveis : permite gerenciar reservas, funcionários e clientes em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente funcional

Integrações inteligentes: conecta-se a sites, redes sociais, ferramentas de contabilidade e marketing para otimizar seu fluxo de trabalho em um só lugar

👀 Você sabia? Grandes empresas podem economizar incríveis US$ 100 milhões por ano apenas reduzindo o número de reuniões desnecessárias e diminuindo suas listas de convidados.

As melhores alternativas ao Acuity Scheduling

Agora que você sabe o que procurar em uma alternativa ao Acuity Scheduling, aqui estão as melhores opções que atendem às suas necessidades.

Vamos explorar os principais recursos, limitações, preços e avaliações para ver qual é o mais adequado para você.

1. ClickUp (Ideal para otimizar o agendamento e a colaboração em equipe)

Agende compromissos de acordo com suas prioridades, tarefas e metas com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, é uma ferramenta poderosa para equipes que buscam unificar o gerenciamento de tarefas, agendamento e colaboração, tudo em uma plataforma intuitiva com tecnologia de IA. Seu amplo conjunto de recursos o destaca entre as alternativas ao Acuity Scheduling, especialmente para empresas que desejam mais do que apenas agendamento de compromissos.

Vamos começar com o ClickUp Calendar. Não é apenas um seletor básico de data e hora, é uma ferramenta inteligente com IA que ajuda a agendar suas tarefas, horários da equipe e reservas.

A interface de arrastar e soltar, as visualizações codificadas por cores e o bloqueio automático de horários ajudam você a gerenciar facilmente os compromissos. Esteja você gerenciando uma agenda diária, semanal ou mensal, os recursos de agendamento com inteligência artificial do ClickUp garantem que sua agenda seja organizada de forma eficiente e alinhada com a disponibilidade da equipe.

Peça à IA para cuidar de tarefas trabalhosas, como agendar todos esses compromissos

Por exemplo, se você está cansado de copiar e colar as mesmas tarefas, defina-as como tarefas recorrentes. Ou use o ClickUp Automation e os Autopilot Agents para lidar automaticamente com a repetição, perfeito para gerenciar check-ins regulares ou agendamentos de serviços.

Automatize suas tarefas recorrentes ou configure os Agentes Autopilot do ClickUp para lidar com elas por você!

Outro recurso útil de IA é o ClickUp AI Notetaker, projetado especificamente para aqueles que temem tomar notas em reuniões e perder informações importantes.

Transcreva discussões de reuniões sem esforço com o ClickUp AI Notetaker

Ele transcreve conversas em tempo real e as organiza diretamente em seu espaço de trabalho. Se suas notas de reunião contiverem itens de ação, o ClcikUp Brain pode atribuí-los automaticamente aos colegas de equipe com prazos. Isso garante que os acompanhamentos nunca sejam perdidos e que você nunca mais perca de vista as solicitações dos clientes ou as decisões das reuniões.

Esses recursos de IA rivalizam com assistentes de IA independentes e estão totalmente integrados ao ecossistema ClickUp. Você não precisa usar vários aplicativos para agendamento, reuniões e colaboração.

Se você deseja simplificar ainda mais o agendamento, experimente usar o modelo de agenda de compromissos do ClickUp. Ele permite visualizar compromissos, gerenciar estimativas de tempo e acompanhar solicitações de remarcação, tudo em um só lugar.

Obtenha um modelo gratuito Configure um sistema fácil de agendamento de compromissos com o modelo de agenda de compromissos do ClickUp

Depois de convidar colegas de equipe ou clientes, eles podem ver sua disponibilidade e agendar horários diretamente com você. É uma maneira simples de centralizar reservas e interações com clientes — sem mais planilhas confusas ou compromissos perdidos. Ou use os lembretes do ClickUp para você, sua equipe ou clientes para garantir que nenhuma tarefa ou compromisso seja esquecido. Basta tocar em uma tarefa ou compromisso agendado para criar alertas e anexar arquivos com o ícone de clipe de papel para que todos cheguem preparados.

Resumindo: com personalização profunda, automação poderosa, modelos prontos para usar e recursos de IA integrados, o ClickUp ajuda você a gastar menos tempo lidando com logística e mais tempo expandindo seus negócios. Uma alternativa perfeita ao Acuity para equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos do ClickUp

Organize turnos, gerencie a disponibilidade da equipe e coordene cronogramas de projetos com o modelo de programação de equipe do ClickUp

Configure lembretes automáticos, atualize os status de tarefas personalizadas ou atribua membros da equipe com base no tipo de compromisso com mais de 50 gatilhos de ação

Planeje cada hora do seu dia ou do fluxo de trabalho da sua equipe com o modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Adicione links de reuniões ao seu Calendário ClickUp para participar sem demora

Automatize o controle de tempo iniciando ou parando cronômetros quando o status das tarefas mudar — perfeito para prestadores de serviços que cobram por hora ou precisam de registros precisos de tempo para compromissos

Colete dados dos clientes com os modelos de formulários do ClickUp para registrar as preferências e solicitações dos clientes diretamente no seu sistema de agendamento

Personalize os painéis do ClickUp para acompanhar o desempenho da equipe e as interações com os clientes

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Eu uso o ClickUp para centralizar meu trabalho diário. Ele me ajuda em todos os aspectos. Se eu preciso gerenciar qualquer reunião com clientes ou com uma equipe, ou verificar o status do meu trabalho anterior, o ClickUp é a melhor opção.

Eu uso o ClickUp para centralizar meu trabalho diário. Ele me ajuda em todos os aspectos. Se eu preciso gerenciar qualquer reunião com clientes ou com uma equipe, ou verificar o status do meu trabalho anterior, o ClickUp é a melhor opção.

2. Trafft (Ideal para agendamento de consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana)

via Trafft

59% das pessoas estão cansadas de ficar em espera apenas para agendar uma consulta durante o horário comercial. O Trafft oferece aos seus clientes a conveniência de reservas online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele permite que os clientes agendem, remarquem ou cancelem consultas conforme sua conveniência, sem a necessidade de ficar em espera ou se ater ao horário comercial tradicional.

Ele também permite que você habilite reservas diretamente pelo seu site ou canais de mídia social, reduzindo problemas com visibilidade e descoberta.

Ao contrário do Acuity, o Trafft também oferece um criador de sites de reservas sem código, para que você não precise de um desenvolvedor em sua conta. Ele também oferece suporte a vários locais e idiomas, agendamentos recorrentes e em grupo, além de automação para lembretes e remarcações.

Melhores recursos do Trafft

Selecione os horários disponíveis, especifique os detalhes do compromisso e gere códigos QR e conexões para os clientes

Acesse um plugin gratuito de agendamento de consultas para o seu site WordPress

Integre formulários de reserva ao seu site existente usando iframes para permitir que os clientes marquem compromissos diretamente

Responda e confirme reservas com mensagens personalizadas e alinhadas com a sua marca

Limitações do Trafft

Os recursos de layout não são muito versáteis

Carece de integração avançada

Preços do Trafft

Gratuito

Starter: US$ 29/mês

Escalonamento: US$ 69/mês

Empresa: A partir de US$ 250/mês

Avaliações e classificações do Trafft

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trafft?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto do fato de ter muitos recursos diferentes e de poder usar webhooks. Gosto das pessoas por trás do produto.

Gosto do fato de ter muitos recursos diferentes e de poder usar webhooks. Gosto das pessoas por trás do produto.

3. Amelia (ideal para sites WordPress)

via Amelia

Um problema comum com o Acuity Scheduling é a falta de personalização e funcionalidades avançadas nos seus pacotes básicos. O Amelia, um plugin para WordPress, resolve ambos os problemas. Possui formulários de reserva altamente personalizáveis, layouts e funcionalidades avançadas, como gestão de funcionários e recursos, mesmo no seu plano básico.

As ferramentas de gerenciamento de eventos e os calendários visuais da Amelia são particularmente úteis para empresas que oferecem cursos ou eventos. Além disso, você tem acesso a um painel de análise detalhado para acompanhar seus leads, compromissos concretizados, faltas e muito mais.

Principais recursos do Amelia

Obtenha integrações de pagamento com Stripe, PayPal e Square

Use o agendamento de recursos para gerenciar e alocar equipamentos e outros recursos com eficiência

Crie pacotes de serviços personalizáveis com várias ofertas

Gerencie a programação dos funcionários, defina horários de trabalho e lide com pedidos de folga

Limitações do Amelia

Não é uma ferramenta de agendamento ideal se você não hospeda um site no WordPress

A integração com o Google Agenda frequentemente deixa de funcionar

Preços do Amelia

Starter: US$ 49/ano

Padrão: US$ 99/ano

Pro: US$ 184/ano

Elite: US$ 638/ano

Avaliações e classificações da Amelia

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

via Doodle

35% dos recrutadores afirmam que agendar e realizar entrevistas é a parte mais demorada do seu trabalho, com 67% gastando de 30 minutos a duas horas apenas para coordenar reuniões com candidatos. Embora o Acuity Scheduling ofereça uma boa automação para agendar compromissos com clientes, ele não foi desenvolvido para lidar com o caos do planejamento de entrevistas.

O Doodle oferece uma interface baseada em enquetes que simplifica o agendamento de grupos e elimina intermináveis trocas de e-mails. Ele permite que você proponha vários horários e que os candidatos escolham o que melhor lhes convém.

Principais recursos do Doodle

Sincronize com ferramentas de reunião online como Zoom, Google Meet ou Webex e adicione links de vídeo automaticamente em todas as reuniões agendadas

Personalize convites de reserva de acordo com a sua marca

Configure entrevistas em painel com um clique para otimizar o recrutamento

Acompanhe o desempenho dos recrutadores no painel de controle

Limitações do Doodle

Agendar vários eventos pode ser bastante complicado

As notificações de compilação de pesquisas não aparecem com frequência

Preços do Doodle

Gratuito

Básico : US$ 12,95/mês por usuário

Pro: US$ 14,95/mês por usuário

Equipe: US$ 19,95/mês para cinco usuários

Avaliações e classificações do Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto do Doodle porque é fácil de usar, gratuito e mostra os resultados gerados num instante. Adoro o facto de quase toda a gente o usar.

Gosto do Doodle porque é fácil de usar, gratuito e mostra os resultados gerados num instante. Adoro o facto de quase toda a gente o usar.

5. SimplyBook.me (ideal para personalizar sua página de reservas)

Ao contrário do Acuity, o SimplyBook.me permite que você personalize sua página de reservas para refletir a personalidade da sua marca e as especificações dos seus serviços. Seus clientes sabem exatamente quem você é, o que você representa e quais serviços você oferece. Você pode criar perfis de clientes para personalizar os serviços e coletar avaliações dos clientes diretamente da plataforma.

A adaptabilidade do SimplyBook.me é ideal para empresas de serviços com fluxos de trabalho exclusivos ou necessidades de conformidade. Em comparação com o Acuity, ele oferece um controle mais granular sobre a experiência de reserva e prioriza a segurança das informações.

Melhores recursos do SimplyBook.me

Gerencie suas vendas diárias, gorjetas e depósitos em cartão, dinheiro e pagamentos antecipados online com o recurso de ponto de venda (PoS)

Envie solicitações automáticas de feedback após um compromisso e incorpore avaliações em seu site diretamente da plataforma

Crie perfis para clientes novos e existentes e acesse o histórico de serviços e preferências para personalizar a experiência deles

Escolha o layout da sua página de reservas entre mais de 20 temas e modelos

Limitações do SimplyBook.me

A configuração manual leva tempo

Os usuários não podem reservar vários horários de uma só vez

Preços do SimplyBook.me

Gratuito

Básico: US$ 9,9/mês

Padrão: US$ 29,9/mês

Premium: US$ 59,9/mês

Avaliações e classificações do SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplyBook.me?

Uma avaliação da G2 diz:

Programa moderno, com boa aparência em vários dispositivos. Muitas possibilidades de configuração personalizada.

Programa moderno, com boa aparência em vários dispositivos. Muitas possibilidades de configuração personalizada.

6. YouCanBook. me (Ideal para pequenas empresas e empreendedores individuais)

Quer um software de agendamento avançado para sua pequena empresa sem gastar muito? Se o Acuity Scheduling está um pouco fora do seu orçamento, experimente o YouCanBook.me.

Você pode usá-lo para configurar uma programação semanal regular ou personalizar a disponibilidade para semanas específicas. Essa ferramenta permite definir a duração dos compromissos, adicionar intervalos entre reuniões e definir períodos mínimos ou máximos de aviso prévio para reservas.

YouCanBook. me melhores funcionalidades

Detecte e ajuste diferentes fusos horários para reservas

Envie e-mails de confirmação automáticos e lembretes por SMS aos clientes

Crie e incorpore sua página de reservas diretamente em seu site usando várias opções, como incorporações em linha, pop-ups modais ou botões flutuantes

Vem com uma versão gratuita rica em recursos

Limitações do YouCanBook.me

Não oferece personalização individual das notificações

O processo de exportação de dados é excessivamente complexo

Preços do YouCanBook.me

Gratuito

Individual: US$ 9/mês

Profissional: US$ 13/mês

Equipes: US$ 18/mês

Avaliações e classificações do YouCanBook.me

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouCanBook.me?

Uma avaliação da G2 diz:

O YCBM é uma ótima ferramenta de agendamento quando funciona, mas precisa de mais funcionalidades “básicas”.

O YCBM é uma ótima ferramenta de agendamento quando funciona, mas precisa de mais funcionalidades “básicas”.

7. Goldie (Ideal para salões de beleza e prestadores de serviços de beleza independentes)

via Goldie

Se você é um profissional autônomo ou administra uma pequena empresa com várias unidades, o Goldie é a alternativa ideal ao Acuity Scheduling. Uma ferramenta leve e voltada para dispositivos móveis, o Godie oferece uma maneira fácil de criar seu próprio site com a sua marca, oferecer agendamento automático aos clientes e processar pagamentos com cartões cadastrados.

O Goldie também permite automatizar campanhas de marketing. Você pode anunciar novos serviços e até mesmo compartilhar ofertas especiais para preencher vagas restantes e gerenciar seu tempo com facilidade.

Melhores recursos do Goldie

Mantenha perfis detalhados dos clientes, incluindo informações de contato e histórico de compromissos

Colete informações específicas dos clientes durante o processo de reserva por meio de campos personalizáveis

Mostre seu trabalho adicionando fotos à sua página de reservas online para criar confiança

Gerencie agendas lotadas permitindo que os clientes entrem em uma lista de espera para preencher cancelamentos de última hora e otimizar seus horários disponíveis

Limitações do Goldie

O recurso de envio em massa de mensagens muitas vezes falha na entrega oportuna

A plataforma não oferece suporte multilíngue

Preços Goldie

Gratuito

Pro: US$ 19,99/mês

Pro Plus: $39,99/mês

Avaliações e classificações da Goldie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Goldie?

Uma avaliação da Capterra diz:

Fácil de usar e navegar. Ótimo que posso adicionar fotos e notas. Fácil de encontrar diferentes seções dos aplicativos.

Fácil de usar e navegar. Ótimo que posso adicionar fotos e notas. Fácil de encontrar diferentes seções dos aplicativos.

8. Fresha (Ideal para usar como um mercado de serviços)

via Fresha

Embora o Acuity Scheduling permita gerenciar compromissos, ele não oferece ferramentas para ajudar você a gerar mais reservas. O Fresha oferece. Este software de reservas online oferece um mercado onde os clientes podem encontrar e verificar sua empresa com base em avaliações de outros clientes e marcar compromissos.

Projetado para clínicas de beleza e centros de bem-estar, o Fresha permite aceitar reservas para vários clientes simultaneamente, o que é ideal para sessões em grupo ou eventos. Você também pode garantir compromissos com pagamentos parciais ou integrais antecipados, reduzindo cancelamentos e faltas.

Melhores recursos do Fresha

Marque consultas sem comissão

Envie mensagens de acompanhamento aos clientes com instruções de cuidados pós-tratamento automaticamente

Defina intervalos entre compromissos, determine com quanto tempo de antecedência os clientes podem fazer reservas e gerencie políticas de cancelamento para evitar problemas de agendamento no trabalho

Mantenha perfis detalhados dos clientes, acompanhe o histórico de compromissos e personalize os serviços com base nas preferências

Configure campanhas automatizadas, indicações de clientes e descontos promocionais para aumentar as reservas e a retenção de clientes

Limitações do Fresha

Os pacotes de sessões nem sempre funcionam

Mais caro do que outras alternativas ao Acuity

Preços do Fresha

Gratuito

Equipe : US$ 9,95/mês (14 dias de teste)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e classificações da Fresha

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fresha?

Uma avaliação da Capterra diz:

Mudamos do Booker, com quem estávamos há 8 anos, e até agora a experiência tem sido ótima. Adoro que o Fresha funcione muito bem em todos os dispositivos e que nossos clientes possam fazer praticamente tudo a partir de seus telefones, incluindo fazer e alterar reservas, preencher formulários de consulta, adicionar cartões de pagamento, ver seu histórico, etc. É fácil para nossos clientes reservar e verificar a disponibilidade com seu terapeuta favorito em apenas alguns cliques.

Mudamos do Booker, com quem estávamos há 8 anos, e até agora a experiência tem sido ótima. Adoro que o Fresha funcione muito bem em todos os dispositivos e que nossos clientes possam fazer praticamente tudo a partir de seus telefones, incluindo fazer e alterar reservas, preencher formulários de consulta, adicionar cartões de pagamento, ver seu histórico, etc. É fácil para nossos clientes reservar e verificar a disponibilidade com seu terapeuta favorito em apenas alguns cliques.

9. Noterro (Ideal para clínicas de saúde e bem-estar)

via Noterro

Relatórios mostram que os pacientes, especialmente aqueles com doenças crônicas, são 67% mais propensos a marcar consultas médicas online. Portanto, se você administra um consultório médico ou uma clínica, o Noterro é a alternativa ideal ao Acuity para configurar um sistema de agendamento de consultas.

Além do agendamento, você pode gerenciar seguros adicionando códigos de faturamento, diagnóstico e modificadores e exportando formulários CMS-1500 para agilizar o fluxo de trabalho de reclamações. Ele também oferece sugestões preditivas para marcar o histórico médico dos pacientes para uma melhor organização.

Melhores recursos do Noterro

Configure facilmente seu sistema de agendamento médico online e ofereça agendamento automático

Gerencie suas clínicas em vários locais a partir de um único lugar

Crie reservas em grupo para workshops e seminários

Envie lembretes por voz aos clientes

Limitações do Noterro

A entrega de recibos por e-mail está com defeito

É muito difícil remover notas depois de as ter colocado

Preços do Noterro

Núcleo: US$ 30/mês

Mais: US$ 50/mês

Máximo: US$ 70/mês

Avaliações e classificações da Noterro

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

10. GoReminders (Ideal para automatizar campanhas de mensagens)

via GoReminders

Embora o Acuity se integre com ferramentas de marketing por e-mail, ele não possui um recurso integrado para enviar mensagens aos clientes sobre vagas disponíveis e ofertas. Além do calendário e do agendamento de compromissos, o GoReminder permite enviar mensagens em massa com ofertas personalizadas e lembretes aos clientes.

Ele também se conecta a softwares de CRM e extrai facilmente os detalhes dos clientes. Assim, você pode analisar padrões de vendas, avaliar o desempenho e ajustar suas estratégias de acordo.

Principais recursos do GoReminders

Personalize modelos de lembretes para clientes individuais com tags especiais e data e hora do compromisso

Automatize as confirmações de compromissos

Gerencie compromissos em qualquer lugar com um aplicativo de lembretes de calendário

Limitações do GoReminders

É difícil saber a disponibilidade dos funcionários quando surge um cliente sem hora marcada

O recurso de envio de mensagens em massa pode apresentar falhas

Preços do GoReminders

A partir de $29/mês

Avaliações e classificações do GoReminders

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GoReminders?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da conveniência do aplicativo e de como é ótimo ter todos os nossos clientes e uma lista para marcar compromissos e enviar lembretes para cada compromisso e sempre que precisamos enviar mensagens ou qualquer tipo de lembrete anual. É muito fácil e rápido.

Gosto da conveniência do aplicativo e de como é ótimo ter todos os nossos clientes e uma lista para marcar compromissos e enviar lembretes para cada compromisso e sempre que precisamos enviar mensagens ou qualquer tipo de lembrete anual. É muito fácil e rápido.

Vá além do agendamento básico do Acuity e gerencie tudo com o ClickUp

Se você está cansado de soluções alternativas e de juntar diferentes aplicativos para fazer suas reservas do seu jeito, experimente qualquer um dos concorrentes do Acuity Scheduling acima. Alguns oferecem excelentes personalizações, outros vêm com agendamento e automação alimentados por IA e outros geram análises perspicazes para seus compromissos.

Se você deseja todas essas qualidades e muito mais em um único aplicativo, por que não escolher o ClickUp? É fácil, acessível e tão rico em recursos que você vai se perguntar por que não começou a usá-lo antes.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! Configure um sistema de agendamento de compromissos que agrade seus clientes e ajude sua equipe a gerenciar o trabalho de forma mais rápida e eficiente.