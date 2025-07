11 melhores alternativas ao HeyGen para criação de vídeos com IA em 2025

Criar vídeos com aparência profissional costumava ser um trabalho para agências, softwares caros ou muitas noites em claro aprendendo truques de edição. O HeyGen mudou isso com avatares de IA personalizáveis e a capacidade de lançar vídeos com porta-vozes em poucas horas, se não em minutos.

Mas se você se deparou com limitações de personalização, preços ou opções de voz, não está sozinho.

Muitos usuários adoram a ideia de gerar vídeos com IA usando o HeyGen, mas acham que ele não é flexível o suficiente para casos de uso específicos, como storytelling de marcas, conteúdo multilíngue ou colaboração dinâmica em equipe.

É por isso que esta publicação reúne as melhores alternativas ao HeyGen que lhe oferecem mais controlo, criatividade ou acessibilidade, dependendo do que procura.

Por que escolher alternativas ao HeyGen?

O HeyGen facilita a geração de vídeos com IA, mas não é para todos. Veja por que os usuários estão explorando alternativas (com base em avaliações reais):

Personalização limitada para avatares e ambientes: Os usuários relatam atingir limites criativos — sem controle real sobre gestos, planos de fundo ou elementos da marca sem vendas adicionais

A qualidade da voz pode parecer robótica ou inconsistente: Algumas vozes carecem de nuances emocionais ou ritmo, especialmente em vídeos mais longos ou multilíngues, levando a resultados menos envolventes

Os preços aumentam rapidamente com o volume: Embora seja gratuito no início, recursos avançados como clonagem de voz ou vários avatares ficam caros rapidamente. Isso dificulta a escalabilidade do HeyGen de maneira acessível

Não há um espaço de trabalho colaborativo verdadeiro para equipes: O HeyGen não possui ferramentas integradas de gerenciamento de projetos ou revisão, o que pode atrasar o trabalho das equipes ou agências O HeyGen não possui ferramentas integradas de gerenciamento de projetos ou revisão, o que pode atrasar o trabalho das equipes ou agências de marketing de vídeo

Recursos básicos de edição: Você não pode fazer muito além de trocar cenas ou sobrepor textos. Uma produção de vídeo mais personalizada (como B-roll, gravação de tela, camadas) requer outras ferramentas

Ferramentas limitadas de roteirização ou ideação de IA: Você precisa ter um roteiro pronto; a IA não ajuda com brainstorming, esboço ou roteirização propriamente dita

Atrasos ocasionais ou atrasos na renderização: Uma reclamação comum em sites de avaliações é que os tempos de renderização podem ser lentos durante picos de tráfego, afetando projetos com prazos curtos

Essas limitações são o motivo pelo qual selecionamos cuidadosamente ferramentas de criação de vídeo que são muito melhores do que o HeyGen em recursos essenciais para vídeos com qualidade profissional. Vamos explorá-las.

Alternativas ao HeyGen em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento completo de projetos de vídeo, roteiros com IA com o ClickUp Brain, documentos e quadros colaborativos, revisão de vídeos e clipes para gravação de webcam/tela Equipes pequenas e empresariais que gerenciam a produção de vídeo, desde o roteiro até o feedback, em um só lugar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; preços personalizados para empresas Synthesia Avatares de IA em mais de 120 idiomas, conversão de roteiro para vídeo, conversão de PowerPoint, geração de vídeos em massa, sincronização labial Equipes de médio a grande porte que criam vídeos internos e de treinamento multilíngues Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês; preços personalizados para empresas VEED Editor baseado em navegador com avatares de IA, legendas, conversão de texto em fala, Magic Cut, redimensionamento para redes sociais Freelancers e pequenas equipes que criam conteúdo de formato curto e vídeos prontos para redes sociais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas Rask Clonagem de voz, dublagem com sincronização labial, separação de locutores, exportação de legendas, memória de tradução Equipes de localização e conteúdo de médio a grande porte que reutilizam vídeos para públicos globais Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 60/mês; preços personalizados para empresas InVideo Roteiro para vídeo com IA, filmagens de arquivo, narração, legendas, formatos de exportação prontos para redes sociais Pequenas equipes e profissionais de marketing que produzem conteúdo de marca e vídeos sociais dinâmicos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês; preços personalizados para empresas Runway Texto para vídeo, consistência de avatar Gen-4, remoção de fundo, efeitos cinematográficos, ferramentas de movimento de IA Equipes criativas e criadores de conteúdo independentes que produzem narrativas avançadas geradas por IA Plano gratuito disponível (uso limitado); planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês; preços personalizados para empresas Elai. io Converta documentos em vídeos com avatares, questionários interativos, exportação SCORM, mais de 75 idiomas Equipes de L&D e RH de pequeno e médio porte que criam vídeos de treinamento e materiais de integração Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês; preços personalizados para empresas AI Studios (DeepBrain) mais de 2.000 avatares, mais de 150 idiomas, scripts com tecnologia GPT, gestos, controle de voz Equipes de treinamento, vendas e comunicação de médio a grande porte que produzem conteúdo com avatares realistas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês; preços personalizados para empresas Lumen5 Transforme posts de blog em vídeos, kits de marca, filmagens de arquivo e exportações em vários formatos Pequenas equipes e profissionais de marketing independentes que reutilizam conteúdo escrito em recursos visuais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês; preços personalizados para empresas Colossyan Creator Suporte SCORM, avatares multilíngues, modelos de vídeo, questionários, recursos de e-learning Equipes de L&D e capacitação de pequeno a médio porte que criam conteúdo de integração ou vídeos internos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 27/mês; preços personalizados para empresas Hour One Assistente de roteiro, mais de 100 avatares, mais de 60 idiomas, acesso baseado em funções, kits de marca Equipes de pequenas e médias empresas que estão ampliando as comunicações internas e os vídeos explicativos Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês; preços personalizados para empresas

As melhores alternativas ao HeyGen para usar

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Aqui está uma análise detalhada das melhores alternativas ao HeyGen:

1. ClickUp (Ideal para gerenciar projetos de vídeo e colaboração em equipe)

Gerencie a produção de vídeo de ponta a ponta no ClickUp Use o ClickUp Brain para acelerar o fluxo de trabalho de produção de vídeo com assistência para roteirização, planejamento e pré e pós-produção

Se você não está apenas criando vídeos, mas gerenciando tudo ao redor deles, o ClickUp foi feito para você.

Ao contrário do HeyGen, que se concentra apenas em avatares gerados por IA, o ClickUp ajuda equipes criativas a planejar, roteirizar, gravar, revisar e acompanhar o progresso em todo o pipeline de produção de vídeo. Pense nisso menos como um editor de vídeo e mais como o centro de comando definitivo — também conhecido como o aplicativo que faz tudo — para equipes de conteúdo.

Comece redigindo seu roteiro diretamente no ClickUp Docs, onde os colaboradores podem editar o texto ao vivo, deixar comentários para feedback, marcar colegas de equipe para ação e incorporar links de referência ou mídia.

Crie, edite e colabore em tempo real com formatação rica, páginas aninhadas e controle de versão no ClickUp Docs

Você não precisa fazer isso sozinho. Use a assistência de IA do ClickUp Brain para gerar um primeiro roteiro ou melhorar seu rascunho com base em um briefing criativo. Não é uma ferramenta GenAI comum.

O que o torna mais poderoso do que o Claude ou o ChatGPT é sua consciência do contexto. Ele tem um conhecimento profundo das tarefas, documentos e bate-papos em seu espaço de trabalho ClickUp, o que ajuda a adaptar seus vídeos às suas necessidades específicas e reduz o retrabalho. Além disso, você também pode acessar os LLMs mais recentes (incluindo Claude, ChatGPT, Gemini e muito mais) diretamente do ClickUp Brain!

Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

Com sua visão definida, o ClickUp Brain também ajuda você a resumir pesquisas, reformular frases desajeitadas ou até mesmo dividir um roteiro grande em partes modulares.

Quando estiver pronto para idealizar ou visualizar o enredo, o ClickUp Whiteboards facilita o mapeamento de cenas, a anotação de narrações e o esboço do fluxo do seu vídeo — ótimo para storyboards ou aprovações de clientes.

💡 Dica profissional: O Modelo de Storyboard da ClickUp é ótimo para mapear visualmente cenas e sequências antes do início da gravação.

A partir daí, o ClickUp Clips permite gravar tutoriais ou narrações da tela + webcam diretamente do seu navegador, sem precisar alternar entre aplicativos. Precisa iterar? Revise e comente qualquer Clip, Doc ou Quadro Branco dentro da plataforma, sem troca de e-mails.

Grave e compartilhe sua tela e áudio sem esforço com o ClickUp Clips, simplificando a comunicação e a colaboração da equipe

E como tudo fica dentro do ClickUp Tasks, atribuir as próximas etapas, como criar animações, procurar B-roll ou revisar cortes, está a apenas um clique de distância. Status personalizados, prioridades de tarefas, dependências e o chat em tempo real do ClickUp ajudam as equipes criativas a trabalhar mais rápido e permanecer sincronizadas.

Para acelerar ainda mais as coisas, você pode começar com o modelo de produção de vídeo no ClickUp — um espaço de trabalho pronto para uso que ajuda a planejar filmagens e acompanhar todas as etapas do processo de produção, do pré ao pós-produção.

Obtenha um modelo gratuito Comece seu fluxo de trabalho instantaneamente com o modelo de produção de vídeo do ClickUp, projetado para estruturar suas filmagens, edições e revisões do início ao fim

Registre datas de filmagem, talentos, localização, links de arquivos e status de aprovação usando os campos personalizados do ClickUp. Atribua tarefas individuais a roteiristas, editores e revisores e acompanhe tudo com gráficos de Gantt, calendários e painéis integrados para ter uma visão clara dos cronogramas e gargalos.

✅ Opte por esta opção se: Você precisa de uma plataforma centralizada para planejar, roteirizar, gerenciar e revisar projetos de vídeo com sua equipe. ⚠️ Não escolha se: Você está procurando avatares de IA ou uma ferramenta focada exclusivamente na geração de conteúdo de vídeo finalizado.

Melhores recursos do ClickUp

Grave e compartilhe ideias, feedback e sugestões instantaneamente com o ClickUp Clips para comunicação assíncrona

Transcreva clipes com marcas de tempo usando IA

Incorpore vídeos ao fluxo de trabalho arrastando clipes para documentos, comentários, bate-papos ou tarefas

Escreva e resuma roteiros e rascunhos em segundos com o ClickUp Brain (sem aplicativos de IA de terceiros)

Revise e anote arquivos de vídeo profissionais no ClickUp usando arquivos de vídeo profissionais no ClickUp usando recursos nativos de revisão

Passe mais rapidamente da pré-produção para a pós-produção com modelos de fluxo de trabalho de vídeo criados especificamente para esse fim

Limitações do ClickUp

Não foi desenvolvido para edição cinematográfica ou com avatares

Um conjunto enorme de recursos pode ser complicado para usuários novos em fluxos de trabalho de produção de vídeo

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 chama o ClickUp de “solução completa” para todas as suas equipes e projetos:

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

2. Synthesia (Ideal para criar vídeos com avatares de IA para treinamento e comunicações internas)

via Synthesia

Quer criar vídeos com avatares de IA sofisticados, ideais para treinamento, comunicações internas e conteúdo explicativo, sem precisar contratar atores ou estúdios?

A Synthesia oferece uma rica biblioteca de avatares realistas com gestos faciais expressivos e sincronização labial natural em mais de 120 idiomas. A plataforma de vídeo com IA suporta fluxos de trabalho de roteiro para vídeo, conversão de PowerPoint para vídeo, avatares personalizados (por meio de upload de webcam ou gravação profissional em estúdio) e um conjunto crescente de ferramentas de colaboração.

✅ Opte por esta opção se: Você deseja vídeos sofisticados com avatares para treinamento, integração ou comunicação multilíngue. ⚠️ Não escolha se: Você precisa de controle criativo profundo sobre o design de cenas, recursos visuais ou fluxos de trabalho de edição.

Melhores recursos do Synthesia

Exporte scripts e gere vídeos em mais de 120 idiomas com um clique

Use sincronização labial natural para garantir realismo.

Automatize em escala gerando vídeos em massa a partir de documentos

Mantenha o estilo da sua marca em todos os vídeos com recursos e planos de fundo reutilizáveis

Limitações do Synthesia

Não suporta edição avançada de cenas — flexibilidade limitada para visuais dinâmicos

A velocidade de renderização varia dependendo da fila do projeto e da duração do vídeo

Preços do Synthesia

Starter: US$ 18/mês (cobrado anualmente)

Criador: US$ 64/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Synthesia

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthesia?

Uma avaliação do G2 diz:

Há uma grande variedade de materiais e efeitos que você pode misturar, o que oferece muita flexibilidade criativa. Embora nem todos os avatares sejam perfeitos, é possível encontrar alguns que funcionam bem dependendo do seu conteúdo.

Há uma grande variedade de materiais e efeitos que você pode misturar, o que oferece muita flexibilidade criativa. Embora nem todos os avatares sejam perfeitos, é possível encontrar alguns que funcionam bem dependendo do seu conteúdo.

📚 Leia também: Alternativas ao Synthesia para vídeos gerados por IA

via VEED

O VEED é um editor baseado em navegador criado para criadores que desejam edição de vídeo, legendas, avatares e gravação de tela com IA em um só lugar.

O VEED oferece uma combinação poderosa de recursos: edição com recurso de arrastar e soltar, conversão de texto em fala, remoção de fundo, corte de palavras de preenchimento, gravador de tela/webcam e uma biblioteca pesquisável. As equipes podem colaborar em tempo real, e as exportações incluem formatos específicos para cada plataforma em até 4K.

✅ Opte por esta opção se: Você é um criador solo ou uma equipe social que deseja edição rápida com IA, legendas e publicação baseada em navegador. ⚠️ Não escolha se: Você precisa de edição de linha do tempo de nível profissional ou narração de avatar de alta qualidade.

Melhores recursos do VEED

Transcreva e legenda vídeos automaticamente em vários idiomas

Remova ruídos e palavras desnecessárias para obter um áudio limpo com um clique

Use avatares de IA ou vozes clonadas para narrar seus vídeos

Use o Magic Cut para remover automaticamente silêncios e ajustar o ritmo

Redimensione automaticamente vídeos para Instagram, TikTok, YouTube, etc.

Limitações do VEED

O plano gratuito adiciona uma marca d'água e limita a duração do upload

Falta-lhe controles detalhados da linha do tempo

Preços do VEED

Lite : US$ 12/usuário/mês

Pro : US$ 29/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o VEED

G2 : 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o VEED?

Uma avaliação da Capterra compartilha:

O recurso de legendas e adição de texto é o melhor do VEED. Consigo tornar meus vídeos mais descritivos e interessantes para os espectadores.

O recurso de legendas e adição de texto é o melhor do VEED. Consigo tornar meus vídeos mais descritivos e interessantes para os espectadores.

👀 Você sabia? Os principais casos de uso da IA na produção /marketing de vídeo são: Geração de transcrições ou legendas (59% dos entrevistados)

Brainstorming de ideias ou elaboração de um roteiro (50%)

Criação de recursos visuais ou correção de narrações (35%)

4. Rask (Melhor para dublagem e tradução de vídeos)

via Rask

Perfeito para empresas que precisam de tradução, dublagem e localização perfeitas, o Rask faz tudo isso e muito mais, preservando a identidade do locutor e o tom da marca.

Permite dublagem com IA em mais de 130 idiomas com sincronização labial real, separação de locutores e exportação de legendas (SRT). Recursos exclusivos incluem clonagem de voz em 29 idiomas, memória de tradução e espaços de trabalho em equipe. Isso o torna ideal para fluxos de trabalho de produção de vídeo multilíngues em grande escala.

✅ Opte por esta opção se: Você precisa localizar vídeos existentes em grande escala com dublagem, clonagem de voz e traduções precisas. ⚠️ Não escolha se: Você está começando do zero e precisa de uma ferramenta para realmente criar novos vídeos.

Principais recursos do Rask

Crie narrações com sua própria voz em 29 idiomas

Marque automaticamente várias vozes em conteúdos com vários locutores

Use a memória de tradução para manter a consistência das frases

Limitações do Rask

Não é adequado para criar novos conteúdos de vídeo — focado exclusivamente na localização

Preços do Rask

Criador: A partir de US$ 60/mês

Creator Pro: A partir de US$ 150/mês

Negócios: A partir de US$ 750/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Rask

G2 : 4,7/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rask?

Diretamente de uma avaliação do G2:

A transcrição e tradução padrão funcionam em 99% dos casos logo de cara, a clonagem de voz também funciona muito bem... No RaskAI, os movimentos falsos dos lábios, nariz e, especialmente, queixo gerados pela sincronização labial eram muito óbvios e não estavam realmente sincronizados entre si.

A transcrição e tradução padrão funcionam em 99% dos casos logo de cara, a clonagem de voz também funciona muito bem... No RaskAI, os movimentos falsos dos lábios, nariz e, especialmente, queixo gerados pela sincronização labial eram muito óbvios e não estavam realmente sincronizados entre si.

5. InVideo (ideal para transformar roteiros em vídeos de marketing prontos para redes sociais)

via InVideo

Um criador de vídeos voltado para mídias sociais com roteiros alimentados por IA, avatares falantes, biblioteca de arquivos e edição de modelos, o InVideo funciona diretamente no seu navegador.

Ele permite que os usuários convertam texto em vídeos sociais prontos para postar usando transições limpas, legendas e narrações. Sua biblioteca de milhões de clipes facilita a criação rápida de conteúdo de marca. Os usuários apreciam sua velocidade consistente, mesmo sob carga.

✅ Experimente se: Você deseja transformar rapidamente roteiros em vídeos de marketing com imagens de arquivo e narração automática. ⚠️ Não escolha se: Você precisa de recursos visuais originais, avatares ou recursos de edição cinematográfica.

Melhores recursos do InVideo

Transforme sua sugestão em um roteiro completo de narração instantaneamente

Converta texto em vídeo. Combine automaticamente cenas e vozes com um clique

Substitua clipes, narrações ou músicas instantaneamente sem precisar renderizar novamente

Adicione legendas em vários idiomas e recalibre o tempo

Exporte com um clique em formatos específicos da plataforma (TikTok, YouTube, etc.)

Limitações do InVideo

Os modelos podem parecer genéricos para casos de uso voltados para marcas

Preços do InVideo

Gratuito (não inclui IA)

Mais: US$ 35/mês

Máximo: US$ 60/mês

Generativo: US$ 120/mês

Equipe: US$ 999/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do InVideo

G2 : 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o InVideo?

Aqui está a opinião de um avaliador da Capterra:

Existem milhares de modelos de design que oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo música, vídeos e faixas. É muito fácil de usar, basta digitar um prompt com base no vídeo que você deseja criar e o vídeo será gerado em poucos minutos.

Existem milhares de modelos de design que oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo música, vídeos e faixas. É muito fácil de usar, basta digitar um prompt com base no vídeo que você deseja criar e o vídeo será gerado em poucos minutos.

🧠 Curiosidade: 51% dos profissionais de marketing já utilizaram IA para produzir vídeos, contra 49% que nunca o fizeram.

6. Runway (ideal para criadores de conteúdo nativo de IA que trabalham com texto para vídeo)

via Runway

Uma ferramenta poderosa para criadores de vídeos nativos de IA, o Runway oferece recursos de ponta para conversão de texto em vídeo, remoção de fundo, expansão de vídeo e edição com qualidade de estúdio em um único pacote nativo da nuvem.

O Runway combina modelos de texto para vídeo (Gen‑1/2/3/4), conversão de imagem para vídeo, efeitos e ferramentas de extensão de cena, tudo com o respaldo da inovação de Hollywood. Seu modelo Gen‑4 mantém a consistência dos personagens em várias tomadas, um avanço na narrativa em vídeo.

✅ Experimente se: Você é um criador avançado que está explorando a narrativa nativa da IA, como conversão de texto em vídeo ou geração de cenas. ⚠️ Não escolha se: Você é novo em ferramentas de marketing de vídeo ou apenas precisa de uma plataforma simples para editar conteúdo social.

Principais recursos do Runway

Preserve personagens e objetos entre tomadas usando o Gen 4 — com uma única imagem de referência

Remova fundos, adicione transições e estilize cenas com facilidade

Use “Expandir vídeo” para alongar clipes verticais na orientação paisagem e vice-versa

Limitações do Runway

Como é voltado principalmente para profissionais, há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do Runway

Gratuito (uso único)

Padrão: US$ 15/usuário/mês

Pro: US$ 35/usuário/mês

Ilimitado : US$ 95/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Runway

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runway?

Veja o que um usuário do G2 escreveu em sua avaliação:

taxas de quadros suaves com controle sobre modificações quando necessário, os controles para alterar a saída são realmente flexíveis... às vezes, as gerações podem ficar muito diferentes quando não se usa material de referência

taxas de quadros suaves com controle sobre modificações quando necessário, os controles para alterar a saída são realmente flexíveis... às vezes, as gerações podem ficar muito diferentes quando não se usa material de referência

📚 Leia também: Modelos de storyboard

7. Elai. io (Ideal para criar vídeos de treinamento interativos com questionários e exportação SCORM)

Projetado para equipes de L&D, profissionais de marketing e educadores, o Elai. io transforma PDFs ou scripts em vídeos de treinamento interativos narrados por avatares, com questionários integrados e exportação SCORM.

🧠 Curiosidade: SCORM significa Sharable Content Object Reference Model (Modelo de Referência de Objetos de Conteúdo Compartilhável) — um conjunto de padrões técnicos usados para garantir que o conteúdo de e-learning funcione em qualquer LMS (Sistema de Gestão de Aprendizagem). Se sua ferramenta de vídeo exporta arquivos SCORM, isso significa que seus vídeos de treinamento podem ser conectados diretamente a plataformas como Moodle, Docebo ou TalentLMS — completos com acompanhamento de progresso, questionários e dados de conclusão.

Você começa com uma entrada de texto ou PowerPoint, seleciona entre mais de 80 avatares, escolhe entre mais de 75 idiomas e adiciona questionários clicáveis ou interações ramificadas. Ele se destaca em casos de uso de e-learning que exigem o envolvimento estruturado do espectador.

✅ Opte por esta opção se: Você está criando conteúdo de treinamento estruturado e precisa de narração com avatares, exportação SCORM e interatividade. ⚠️ Não escolha se: Você deseja alta liberdade criativa ou visuais de marketing refinados com B-roll e efeitos.

Melhores recursos do Elai. io

Facilite o aprendizado gerando questionários interativos e lógica ramificada

Carregue seu próprio avatar ou voz para manter a fidelidade da marca

Limitações do Elai. io

A interface é mais voltada para conteúdo estruturado, oferecendo menos liberdade criativa

Falta edição cinematográfica

Preços do Elai. io

Gratuito

Básico: US$ 29/usuário/mês

Avançado : US$ 59/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Elai. io

G2 : 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elai.io?

Uma avaliação do G2 diz:

O Elai. io transformou nosso processo de criação de conteúdo, dando-nos a capacidade de trazer a produção para dentro da empresa. Agora, podemos responder mais rapidamente a ajustes nos cursos, atualizações de produtos e feedback dos alunos... Algumas vozes e avatares de IA ocasionalmente têm dificuldade com a sincronização labial e a pronúncia precisa, muitas vezes exigindo grafias alternativas para maior clareza.

O Elai. io transformou nosso processo de criação de conteúdo, dando-nos a capacidade de trazer a produção para dentro da empresa. Agora, podemos responder mais rapidamente a ajustes nos cursos, atualizações de produtos e feedback dos alunos... Algumas vozes e avatares de IA ocasionalmente têm dificuldade com a sincronização labial e a pronúncia precisa, muitas vezes exigindo grafias alternativas para maior clareza.

8. AI Studios da DeepBrain AI (ideal para avatares realistas e vídeos corporativos em vários idiomas)

via AI Studios da DeepBrain AI

Especializada em vídeos com avatares semelhantes a humanos para marketing, atendimento ao cliente e treinamento, a AI Studios da DeepBrain AI oferece acesso a mais de 2.000 avatares e mais de 150 idiomas em um modelo baseado em créditos.

Ele oferece edição intuitiva de cenas, gestos de avatares e ferramentas de script no estilo ChatGPT . É uma opção econômica para empresas que desejam localizar ou personalizar conteúdo de vídeo em grande escala.

✅ Opte por esta opção se: Precisa de vídeos com avatares de estilo empresarial com entrega profissional em vários idiomas. ⚠️ Não escolha se: Você está procurando flexibilidade criativa, edição pesada de cenas ou conteúdo social de formato curto.

Principais recursos do AI Studios

Gere vídeos narrativos sem equipamentos caros

Reflete expressões humanas e movimentos naturais com avatares emotivos

Escolha planos flexíveis por minuto de vídeo sem marca d'água

Limitações do AI Studios

Os usuários relatam que a edição criativa (por exemplo, integração de B-roll) é básica, na melhor das hipóteses

Preços do AI Studios

Gratuito

Pessoal: US$ 29/usuário/mês

Equipe: A partir de US$ 69/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre estúdios de IA

G2 : 4,3/5 (mais de 860 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AI Studios?

Um usuário do G2 recomenda a ferramenta:

Os recursos “texto para vídeo” e “URL para vídeo” economizam horas de produção, tornando-o uma ferramenta revolucionária para equipes de marketing e conteúdo

Os recursos “texto para vídeo” e “URL para vídeo” economizam horas de produção, tornando-o uma ferramenta revolucionária para equipes de marketing e conteúdo

9. Lumen5 (Ideal para converter posts de blog em vídeos envolventes com a marca da sua empresa)

via Lumen5

O Lumen5 é um criador de vídeos com IA fácil de usar, ideal para profissionais de marketing e pequenas equipes que desejam conteúdo rápido e sofisticado para redes sociais ou blogs.

O Lumen5 converte texto (como posts de blog ou roteiros) em vídeos envolventes usando IA para combinar imagens, narração e ritmo, com acesso a mídia de banco de imagens e personalização da marca. Modelos e layouts automatizados ajudam a concluir o processo em minutos, com o mínimo de habilidades de design.

✅ Opte por esta opção se: Você deseja reutilizar blogs ou scripts em vídeos limpos e com a sua marca, com o mínimo de esforço. ⚠️ Não escolha se: Você precisa de narração com avatar, clonagem de voz ou controles de edição avançados.

Melhores recursos do Lumen5

Aplique suas cores, logotipo e fontes a todos os vídeos com facilidade

Exporte conteúdo em várias proporções (16:9, 9:16, etc.) com um clique

Use narrações em IA ou carregue as suas próprias para personalizar vídeos

Limitações do Lumen5

A qualidade da narração e a precisão da sincronização labial podem variar

Alguns usuários relatam receber reclamações de direitos autorais ao usar recursos de estoque para seus vídeos do YouTube

Preços do Lumen5

Comunidade: Gratuito

Básico: US$ 29/mês

Starter: US$ 79/mês

Profissional: US$ 199/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lumen5

G2 : 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lumen5?

Destaques de uma avaliação da Capterra:

Muito fácil de criar vídeos a partir de textos e posts de blog... Às vezes, os vídeos encontrados não são tão precisos, mas você pode selecionar os melhores manualmente.

Muito fácil de criar vídeos a partir de textos e posts de blog... Às vezes, os vídeos encontrados não são tão precisos, mas você pode selecionar os melhores manualmente.

📚 Leia também: Modelos de roteiros para podcasts

10. Colossyan Creator (ideal para conteúdo de e-learning escalável com recursos interativos)

via Colossyan Creator

Uma ferramenta de vídeo com IA focada em treinamento, com avatares realistas, suporte multilíngue, questionários incorporados e exportação SCORM, o Colossyan Creator é perfeito para criar conteúdo de e-learning e integrar equipes.

O aplicativo converte roteiros ou slides enviados em vídeos narrados por avatares em mais de 70 idiomas, permitindo cenas em modo de conversa com vários avatares e questionários interativos. É uma boa opção se você deseja equilibrar usabilidade e escala.

✅ Opte por esta opção se: Você trabalha com e-learning ou RH e precisa de vídeos de treinamento interativos e multilíngues com suporte SCORM. ⚠️ Não escolha se: Você precisa de narrativa cinematográfica, formatos focados nas redes sociais ou direção criativa sobre os visuais.

Principais recursos do Colossyan Creator

Localize conteúdo globalmente gerando vídeos automaticamente em mais de 70 idiomas

Convide espectadores ilimitados com controles de função

Integre-se perfeitamente às plataformas LMS

Limitações do Colossyan Creator

A flexibilidade criativa e as opções de edição são limitadas

Preços do Colossyan Creator

Gratuito

Starter: A partir de US$ 27/mês

Negócios: A partir de US$ 88/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Colossyan Creator

G2 : 4,5/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Colossyan?

Uma avaliação do G2 diz:

Os avatares de IA são realistas e a funcionalidade de conversão de texto em fala é suave, com uma variedade de opções de voz. Eu realmente aprecio o suporte multilíngue, que é extremamente útil para criar materiais diversificados de treinamento e integração.

Os avatares de IA são realistas e a funcionalidade de conversão de texto em fala é suave, com uma variedade de opções de voz. Eu realmente aprecio o suporte multilíngue, que é extremamente útil para criar materiais diversificados de treinamento e integração.

11. Hour One (ideal para apresentadores virtuais hiper-realistas em comunicações corporativas)

via Hour One

Hour One é um criador de vídeos com avatares de IA de nível empresarial que oferece apresentadores virtuais hiper-realistas e rápida resposta, voltado para marketing, treinamento e comunicação interna em grande escala.

Oferece mais de 100 avatares e suporta mais de 60 idiomas. Também fornece assistentes de roteiro e modelo, kits de marca e ferramentas de colaboração segura.

✅ Opte por esta opção se: Precisa de apresentadores realistas para comunicação corporativa, vídeos explicativos sobre produtos ou atualizações internas. ⚠️ Não escolha se: Você deseja uma produção de vídeo de baixo custo ou está experimentando vídeos com IA de forma casual.

Principais recursos do Hour One

Finalize vídeos em minutos com assistentes de roteiro

Comece a usar rapidamente com uma interface de usuário simples

Convide editores e espectadores com permissões de função seguras

Traduza vídeos facilmente com suporte a vários idiomas e legendas integradas

Limitações da primeira hora

Os usuários acham que alguns avatares de IA parecem estranhos

A configuração de avatares personalizados pode exigir ajuda do suporte

Preços da Hour One

Teste gratuito

Lite: US$ 30/mês

Negócios: US$ 112/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Hour One

G2 : 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hour One?

Aqui está a opinião de um usuário do G2 sobre a ferramenta:

O vídeo foi renderizado rapidamente e o recurso de espaço de trabalho compartilhado funcionou muito bem, pois meu colega pôde observar as alterações que fiz em tempo real. Gostei das opções disponíveis para os avatares e a clonagem da minha voz ficou ótima... Achei a estrutura de preços um pouco confusa, não percebi como seria cobrado até chegar ao limite do meu tipo de assinatura.

O vídeo foi renderizado rapidamente e o recurso de espaço de trabalho compartilhado funcionou muito bem, pois meu colega pôde observar as alterações que fiz em tempo real. Gostei das opções disponíveis para os avatares e a clonagem da minha voz ficou ótima... Achei a estrutura de preços um pouco confusa, não percebi como seria cobrado até chegar ao limite do meu tipo de assinatura.

📚 Leia também: Modelos de redação de conteúdo

Escolhendo a melhor alternativa ao HeyGen

O HeyGen pode ter aberto as portas para o conteúdo liderado por avatares, mas à medida que as equipes crescem, as expectativas também aumentam: melhor controle, colaboração mais inteligente, preços flexíveis e recursos que vão além da troca de rostos ou sincronização labial.

Ferramentas como Synthesia e Colossyan se destacam em vídeos de treinamento rápidos com avatares. Rask e DeepBrain se destacam na localização. E para conteúdos curtos e dinâmicos, VEED, Runway e InVideo AI oferecem resultados com estilo.

Seu caso de uso, tamanho da equipe e objetivos criativos definirão o que “melhor” significa para você.

Mas o ClickUp é a nossa recomendação se você deseja gerenciar todo o processo de produção de vídeo — desde o roteiro até a revisão de tarefas — em uma única plataforma.

Quer deixar de lado os fluxos de trabalho dispersos? Experimente o ClickUp gratuitamente e veja o que acontece quando a IA se une à colaboração.