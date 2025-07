Notta AI vs. Otter AI: qual ferramenta de transcrição é a certa para você?

Não consegue decidir entre Notta e Otter? Vamos resolver isso de uma vez por todas!

Você está mergulhado em tarefas produtivas, com reuniões consecutivas no Zoom e itens intermináveis para fazer, e, em algum momento, você esquece que dia é hoje. Isso soa familiar?

Naturalmente, você recorre a ferramentas de transcrição com IA como backup — uma decisão inteligente. Mas agora você tem um novo dilema: “Devo escolher Notta ou Otter?”

Ambas prometem transcrições nítidas, resumos, precisão e itens de ação, mas qual delas realmente cumpre o que promete e se adapta ao seu fluxo de trabalho?

Este confronto entre Notta AI e Otter AI ajudará você a descobrir qual delas merece um lugar permanente em sua pilha de ferramentas de produtividade. Se você busca clareza, velocidade ou inteligência, nós temos a resposta (e uma opção melhor para você – ClickUp ). Vamos começar!

Notta vs. Otter em resumo Recurso Notta AI Otter AI Bônus: ClickUp AI Suporte multilíngue 58 idiomas Apenas em inglês, espanhol e francês mais de 15 idiomas e integrações como Fireflies oferecem suporte a mais de 60 idiomas Gravação Áudio e vídeo Apenas áudio Áudio e vídeo Integrações Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion e outros aplicativos de terceiros Zoom, Teams, Google Meet e outros aplicativos de terceiros mais de 1000 integrações para videoconferências e muito mais Colaboração Foca mais na produtividade individual Edição em tempo real, chat em equipe e atribuição de tarefas Colaboração em tempo real, ClickUp Chat, comentários, automação de tarefas, gravação de tela e muito mais Agendamento Agendador de eventos integrado Sincronização de calendário apenas Calendário ClickUp integrado Preços Gratuito: 50 importações de arquivos por mêsPro: US$ 13,49/mês para um usuárioBusiness: US$ 27,99/mês por usuárioEnterprise: Preço personalizado Gratuito: 3 arquivos importantes por usuário durante toda a vida útilPro: US$ 16,99/mês por usuárioBusiness: US$ 30/mês por usuárioEnterprise: Preço personalizado Disponível como complemento para qualquer plano pago

O que é Notta AI?

Notta AI é um software de conversão de voz em texto com tecnologia de IA que transcreve palavras faladas em texto escrito em tempo real.

Ele permite gravar e transcrever áudio de qualquer vídeo ou arquivo de áudio carregado em um texto limpo e editável. É basicamente seu assistente de anotações com IA. Você pode até obter resumos gerados por IA se preferir pular o excesso e ir direto ao ponto (nós entendemos vocês, pessoal do TL;DR).

Com o Notta, você sempre sabe quem disse o quê, sem precisar ficar tentando adivinhar depois.

👀 Você sabia? Nossa capacidade de atenção caiu de 12 segundos em 2000 para apenas 8,25 segundos em duas décadas. Isso é menos do que um peixe dourado!

Recursos do Notta AI

O Notta AI não existe apenas para anotar coisas. É o seu suporte nos bastidores das reuniões (porque todos nós precisamos de um) — transcrevendo, organizando e até resumindo suas conversas enquanto você relaxa.

Veja o que a destaca entre tantas ferramentas de IA para reuniões.

1. Recurso nº 1: Transcrição automatizada em tempo real

via Notta

Reunião ao vivo no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams? A Notta está ao seu lado. Ela pode participar automaticamente de reuniões e iniciar a transcrição em tempo real sem que você precise fazer nada.

Ou, se você já tem um arquivo de áudio ou vídeo, basta enviá-lo e deixar que o Notta faça o trabalho pesado com a transcrição automatizada em minutos. Chega de rebobinar gravações dez vezes para entender o que foi dito entre um gole e outro de água.

2. Recurso nº 2: Suporte multilíngue

via Notta

Precisa transcrever reuniões bilíngues ou trabalhar com equipes globais? O Notta fala 58 idiomas, para que suas chamadas internacionais não soem como um monte de palavras sem sentido na transcrição.

Do inglês ao japonês e ao suaíli, o Notta ajuda você a manter conversas claras além das fronteiras — perfeito para serviços de tradução ou qualquer pessoa que lida com vários idiomas.

3. Recurso nº 3: Manuseio versátil de mídia

via Notta

O Notta não é exigente — ele aceita qualquer conteúdo de áudio e vídeo que você tiver. Entrevistas, podcasts, palestras gravadas ou aquela ligação do cliente de duas semanas atrás?

Basta inserir seu arquivo de áudio ou vídeo e o Notta o converte facilmente em texto. Ele suporta vários formatos, poupando-lhe o trabalho de converter arquivos apenas para obter uma transcrição.

Depois de terminar a transcrição, exporte suas notas para o Notion, Slack ou outras plataformas em vários formatos (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Recurso nº 4: Integração e gerenciamento

via Notta

Como um verdadeiro assistente de reuniões com IA, o Notta se integra ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Com o recurso de participação automática em reuniões, você pode configurar e esquecer. O Notta entra nas suas chamadas, gera atas de reuniões e organiza tudo cronologicamente. Você não precisa mais procurar os participantes para obter a versão deles sobre os detalhes da reunião.

Você também pode integrar ferramentas como Salesforce, HubSpot e ClickUp para manter seu fluxo de trabalho eficiente.

5. Recurso nº 5: resumos e destaques gerados por IA

via Notta

As transcrições são ótimas, mas o Notta vai além com resumos gerados por IA. Ele extrai os pontos principais, para que você não precise percorrer todas as transcrições das reuniões.

Você também pode transformar esses destaques em clipes compartilháveis, facilitando a comunicação com sua equipe.

Além disso, você pode usar o chat com IA para fazer perguntas sobre a transcrição ou transformar itens de ação em um modelo de lista de tarefas pronto para uso. No geral, isso torna as atas das suas reuniões mais úteis.

Preços do Notta AI

Gratuito para sempre

Pro: US$ 13,49/mês para um usuário

Negócios: US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Complemento de tradução: a partir de US$ 10/mês por usuário; disponível em todos os planos pagos

💡 Dica profissional: Combine o Notta com seu software de gerenciamento de reuniões ou modelos de anotações favoritos para ter reuniões produtivas sem precisar digitar uma palavra sequer.

O que é Otter AI?

O Otter AI é outra ferramenta inteligente de transcrição e anotações criada para transformar palavras faladas em anotações estruturadas, pesquisáveis e compartilháveis.

Desde a sincronização com o Google Agenda até a participação automática em reuniões no Zoom, o Otter cria uma transcrição colaborativa em tempo real. Ele também permite que os membros da equipe comentem, destaquem e atribuam itens de ação em tempo real.

O Otter AI ajuda a manter suas reuniões registradas — literalmente — para que você possa gastar menos tempo escrevendo atas e mais tempo fazendo o trabalho real.

👀 Você sabia? Embora quase 75% dos líderes regularmente tomem ou compartilhem notas de reuniões e itens de ação, 48% deles sentem que dedicam mais tempo a esse processo do que gostariam.

Recursos do Otter AI

O Otter é o funcionário mais dedicado da sua equipe, que toma notas, organiza-as e garante que todos estejam informados. Veja mais detalhes sobre o conjunto de recursos criado para mentes ocupadas e agendas caóticas.

1. Recurso nº 1: Transcrição colaborativa em tempo real

via Otter

O Otter transcreve reuniões ao vivo com uma precisão impressionante e permite que toda a sua equipe acesse a transcrição como se fosse um documento compartilhado do Google Docs.

Enquanto transcreve conversas ao vivo do Zoom, Google Meet ou Teams, sua equipe pode simultaneamente destacar momentos importantes, deixar comentários e adicionar imagens. Isso transforma sua transcrição em um plano de projeto vivo e dinâmico, enquanto todos continuam em sintonia.

2. Recurso nº 2: resumos com IA e identificação do locutor

via Otter

O Otter não se limita a anotar tudo — ele também organiza as informações. Ele identifica automaticamente os locutores e resume os pontos principais em pequenos parágrafos organizados.

Bônus? Ela ainda gera uma nuvem de palavras para que você possa identificar facilmente os temas das reuniões.

3. Recurso nº 3: assistente inteligente para reuniões com integração ao calendário

via Otter

O Otter não fica esperando por instruções — ele se integra ao seu Google Agenda e sabe exatamente quando e onde aparecer. Ele entra automaticamente nas reuniões, transcreve-as em tempo real e arquiva tudo de forma organizada no evento correto da agenda.

Assim, os seus “Próximos passos” da chamada de segunda-feira não vão acabar perdidos num mar de pastas chamadas “Notas da reunião final final v2”.

via Otter

Está lidando com vários projetos ou departamentos? O Otter mantém tudo organizado com pastas compartilhadas, grupos personalizados e equipes organizadas.

Seja em marketing, vendas ou atendimento ao cliente, todos podem acessar o que precisam. Chega de procurar em threads do Slack ou perguntar “Ei, quem tem as anotações da última quinta-feira?” Além disso, ele atribui automaticamente itens de ação das reuniões, para que nenhuma tarefa seja deixada de lado.

5. Recurso nº 5: geração de conteúdo por IA

via Otter

Já saiu de uma reunião e pensou: “Ótimo... agora tenho que escrever o e-mail de acompanhamento também?” O Otter AI Chat está aqui para te ajudar. Basta pedir para ele redigir e-mails de acompanhamento, posts de blog, legendas para redes sociais ou resumos, e ele vai criá-los usando a conversa real como contexto.

Seja para sincronizar com sua equipe em tempo real ou revisar mais tarde, o Otter Chat ajuda você a criar conteúdo claro e personalizado em minutos.

Preços do Otter AI

Gratuito para sempre

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

💡 Dica profissional: Use o recurso de vocabulário personalizado do Otter para treiná-lo com jargões específicos do setor, acrônimos ou gírias da equipe. Isso melhora muito a precisão da transcrição.

Notta AI vs. Otter AI: comparação de recursos

Agora que você já sabe tudo o que precisa saber sobre as duas ferramentas de transcrição com IA, vamos colocá-las frente a frente e ver qual delas leva a melhor em termos de recursos.

Recurso nº 1: Precisão da transcrição

Notta AI: Oferece transcrições altamente precisas, especialmente ao trabalhar com mídias pré-gravadas e arquivos multilíngues. Seu ponto forte é a clareza e a limpeza do formato, mesmo em ambientes barulhentos.

Otter AI: Oferece excelente transcrição ao vivo com forte identificação do locutor e formatação. Mais adequado para conversas em tempo real.

🏆 Vencedor: Empate. O Notta é melhor em transcrição multilíngue, enquanto o Otter se destaca na transcrição precisa por IA.

Recurso nº 2: Suporte multilíngue

Notta AI: Suporta transcrição em 58 idiomas e oferece tradução em tempo real, tornando-a ideal para equipes globais ou entrevistas bilíngues.

Otter AI: Transcreve conversas apenas em inglês (EUA e Reino Unido), espanhol e francês.

🏆 Vencedor: Notta AI é o vencedor indiscutível para uso internacional e bilíngue.

Recurso nº 3: Interface do usuário e colaboração

Notta AI: Interface limpa com navegação fácil. Recursos de colaboração estão presentes, mas são um pouco limitados em comparação com o Otter.

Otter AI: Oferece uma experiência mais intuitiva com recursos colaborativos, como pastas compartilhadas, comentários em tempo real e transcrições editáveis. Perfeito para ambientes de equipe e iniciantes.

🏆 Vencedor: Otter AI. Melhor para equipes graças aos recursos avançados de colaboração.

Recurso nº 4: resumos e notas com IA

Notta AI: Gera resumos de IA com modelos de listas de tarefas, insights acionáveis e notas baseadas em cronogramas. Útil para transformar transcrições em tarefas a serem realizadas.

Otter AI: Também oferece resumos gerados por IA e destaca pontos-chave, mas com menos ênfase no gerenciamento de tarefas.

🏆 Vencedor: Empate. O Notta é melhor para transformar conversas em tarefas, enquanto o Otter se destaca por revisões rápidas e alinhamento da equipe.

Recurso nº 5: suporte à geração de conteúdo por IA

Notta AI: Ótimo para gerar resumos e listas de tarefas, mas não oferece recursos de criação de conteúdo além disso.

Otter AI: Destaca-se pelo Otter Chat, que permite aos usuários criar instantaneamente e-mails de acompanhamento, blogs e conteúdo específico para reuniões usando IA.

🏆 Vencedor: Otter AI vence por ir além das notas e oferecer criação de conteúdo completo.

Recurso nº 6: Preços

Notta AI: Plano gratuito mais generoso, com acesso aos principais recursos. Os planos pagos têm preços competitivos para uso individual e em equipe.

Otter AI: Recursos sólidos, mas um plano gratuito mais restrito e preços ligeiramente mais altos.

🏆 Vencedor: Notta AI é uma opção mais acessível, com um plano gratuito generoso.

Notta AI vs. Otter AI no Reddit

É claro que os recursos do site mostram apenas um lado da história. Mas o que os usuários reais dizem quando ninguém está olhando?

Nós mergulhamos no Reddit para encontrar opiniões honestas e sem filtros sobre o Notta e o Otter AI, de usuários comuns que testaram ambas as ferramentas em cenários reais de trabalho (e caos).

Um usuário, Wonderful-Ad-5952, analisa o Notta AI e o Otter AI no r/AiNoteTaker.

Veja o que os usuários dizem sobre o Notta AI.

*Pontos positivos: Transcrição em tempo real, resumos, identificação do locutor e tradução. Suporte linguístico adequado e integração com plataformas. Pontos negativos: Os minutos gratuitos acabam rapidamente. Às vezes, pontos importantes são perdidos no resumo. Desejos: Mais minutos gratuitos + maior precisão da IA com sotaques e jargões. Custo-benefício: 6/10. Desempenho mediano em um mercado competitivo

*Pontos positivos: Transcrição em tempo real, resumos, identificação do locutor e tradução. Suporte linguístico adequado e integração com plataformas. Pontos negativos: Os minutos gratuitos acabam rapidamente. Às vezes, pontos importantes são perdidos no resumo. Desejos: Mais minutos gratuitos + maior precisão da IA com sotaques e jargões. Custo-benefício: 6/10. Desempenho mediano em um mercado competitivo

Por outro lado, aqui está a opinião deles sobre o Otter AI.

*Pontos positivos: alta precisão, resumos em tempo real e uma boa interface do usuário. O chat com IA é um recurso extra interessante. Pontos negativos: o limite de 30 minutos para reuniões no plano gratuito é um problema. A disponibilidade apenas em inglês é uma grande falha. Desejos: mais idiomas e limites gratuitos mais altos. Um plano mais barato para uso leve seria útil. Custo-benefício: 7/10. Ótimo se você usa apenas inglês e tem uma carga constante de reuniões

*Pontos positivos: alta precisão, resumos em tempo real e uma boa interface do usuário. O chat com IA é um recurso extra interessante. Pontos negativos: o limite de 30 minutos para reuniões no plano gratuito é um problema. A disponibilidade apenas em inglês é uma grande falha. Desejos: mais idiomas e limites gratuitos mais altos. Um plano mais barato para uso leve seria útil. Custo-benefício: 7/10. Ótimo se você usa apenas inglês e tem uma carga constante de reuniões

Outro usuário, KeepOnRising19, destaca como o Otter tem dificuldade com sotaques diferentes no r/Journalism.

Não é muito bom para pessoas com sotaque. Sou redator de pesquisa e a maioria das minhas entrevistas é com pessoas que falam inglês fluentemente, mas têm sotaque forte e usam linguagem técnica, e geralmente tenho que revisar e limpar bastante o texto se uso essa ferramenta.

Não é muito bom para pessoas com sotaque. Sou redator de pesquisa e a maioria das minhas entrevistas é com pessoas que falam inglês fluentemente, mas têm sotaque forte e usam linguagem técnica, e geralmente tenho que revisar e limpar bastante o texto se uso essa ferramenta.

No geral, ambos os geradores de atas de reuniões com IA têm seus pontos positivos e negativos, e tudo depende do que você procura em uma ferramenta de IA.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Notta AI e ao Otter AI

Notta e Otter são ambas competentes, mas uma ferramenta que faz tudo isso e muito mais é o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho!

O ClickUp conecta suas anotações, tarefas, documentos e reuniões em um só lugar. Se você deseja transcrever reuniões ou transformar itens de ação em tarefas rastreáveis, o ClickUp garante que tudo flua com facilidade.

ClickUp’s One Up #1: Acompanhe todas as suas reuniões com um calendário inteligente

Cansado de procurar links para todas as reuniões? Conheça o calendário que não mostra apenas sua agenda, mas acompanha você. O ClickUp Calendar usa IA para planejar automaticamente seu dia ideal, organizando tarefas, reuniões e prazos em uma linha do tempo inteligente e flexível.

Ele bloqueia automaticamente o tempo de concentração, reprograma quando os planos mudam e ajuda você a se manter produtivo sem precisar se preocupar com isso.

Assuma o controle do seu dia e planeje, priorize e mude automaticamente com o Calendário ClickUp

Com a sincronização bidirecional com o Google Agenda, todos os eventos ficam em perfeita harmonia. Trabalha no Outlook? Sincronize também!

Participe de chamadas do Zoom, Meet ou Teams com um clique, arraste e solte tarefas para redefinir prioridades e deixe o ClickUp AI transformar reuniões em tarefas atribuídas instantaneamente. É o seu planejador diário, anotador e gerenciador de tempo — tudo em uma visualização elegante.

ClickUp’s One Up #2: Faça anotações e crie tarefas automaticamente

Agora que você entrou na reunião sem complicações, vamos falar sobre anotações. O ClickUp oferece uma experiência que vai além da transcrição: é automação total da produtividade.

Independentemente da plataforma de reunião, o ClickUp AI Notetaker se conecta, grava tudo, transcreve em texto inteligente e pesquisável e coloca em seu espaço de trabalho.

Sem anotações manuais. Sem troca de aplicativos. Apenas foco total.

Participe de reuniões, dispense os rabiscos e deixe a IA fazer as anotações para você com o ClickUp AI Notetaker

Mas não para por aí. O ClickUp Brain entra em ação, resumindo sua reunião com as principais decisões, obstáculos, prioridades e itens de ação — tudo em questão de segundos.

Você pode até mesmo fazer perguntas sobre o que foi dito na reunião, e ele buscará as respostas na transcrição para você.

Resuma as ideias e atribua as tarefas enquanto se mantém focado na conversa com o ClickUp Brain

A melhor parte? Cada item de ação é automaticamente convertido em uma tarefa rastreável, atribuída e pronta para ser executada. Além disso, você pode compartilhar essas notas com sua equipe instantaneamente, mantendo todos alinhados — sem mais momentos do tipo “o que eu perdi?”.

Um usuário do Reddit, Proud-Present-8870, compartilha sua experiência com o ClickUp AI Notetaker no r/clickup.

...Primeira semana de uso... incrível. Aparece no meu calendário, muito bem-vindo, e o resumo/transcrição/pontos de ação funcionam 90% muito bem. São necessários pequenos ajustes. Estou ansioso por mais casos de uso. E isso é um ótimo sinal...

...Primeira semana de uso... incrível. Aparece no meu calendário, muito bem-vindo, e o resumo/transcrição/pontos de ação funcionam 90% muito bem. São necessários pequenos ajustes. Estou ansioso por mais casos de uso. E isso é um ótimo sinal...

Com o ClickUp, suas anotações não servem apenas para informar, elas permitem que você tenha reuniões produtivas que impulsionam seus próximos passos.

Vantagem nº 3 do ClickUp: edite resumos de reuniões de forma colaborativa

Depois que sua reunião é transcrita e resumida, para onde vão todas essas informações? Direto para o ClickUp Docs, seu espaço de trabalho colaborativo criado para ação.

Ao contrário dos aplicativos de notas estáticas, o ClickUp Docs permite edição ao vivo, colaboração em tempo real e fácil vinculação de tarefas.

Transforme notas estáticas em documentos colaborativos e dinâmicos com o ClickUp Docs

Toda a sua equipe pode trabalhar em conjunto em um único documento, inserir comentários, atribuir seções e até mesmo incorporar tarefas diretamente nele. É como se o Google Docs tivesse passado por uma reformulação de produtividade — agora, todas as ideias, decisões ou brainstorms podem ser colocadas em prática imediatamente.

ClickUp’s One Up #4: Conecte o agendamento e a ação

Se toda a sua semana é dedicada a reuniões, você não pode perder os recursos do ClickUp Meetings.

Com a edição de texto avançada, você pode estruturar suas notas exatamente como deseja. Destaque pontos importantes, crie agendas de reunião claras com listas de verificação e atribua instantaneamente tarefas aos colegas de equipe a partir de documentos.

Todos os pontos da discussão são capturados, rastreados e acompanhados, para que nada se perca no meio do caminho.

Crie agendas com edição de texto avançada para destacar pontos importantes e manter-se organizado com o ClickUp Meetings

Reuniões recorrentes? Tudo sob controle. Sincronização de calendário? Sem esforço. Com os comandos /slash, você pode acelerar a formatação e a criação de tarefas, enquanto o ClickUp vincula automaticamente as notas da reunião às tarefas e agendas relacionadas por meio do Google Agenda. Esse recurso simples economiza horas de trabalho.

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

ClickUp’s One Up #5: Acesse a biblioteca de modelos do ClickUp

Vamos ser sinceros, às vezes é preciso tomar notas manualmente nas reuniões, só para ter certeza. Mas elas precisam ser confusas e caóticas? Claro que não! É aí que entra o modelo de notas de reunião do ClickUp.

Com modelos de anotações para todas as reuniões — brainstorming, chamadas com clientes, revisão de sprints e muito mais —, você pode registrar participantes, itens da agenda e pontos de ação individualmente ou em equipe.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique todas as reuniões com modelos inteligentes que organizam, estruturam e orientam as próximas etapas sem esforço com o modelo de notas de reunião do ClickUp

Veja como você pode aproveitar ao máximo este modelo de notas de reunião.

Organize notas com páginas aninhadas para diferentes tipos de reuniões

Adicione itens da agenda com antecedência para manter a conversa focada e preparar sua equipe com antecedência

Designe um anotador ou permita que todos contribuam para um documento compartilhado do ClickUp durante a reunião

Use o ClickUp Brain para resumir e atribuir tarefas diretamente das suas notas

ClickUp’s One Up #6: Conecte todo o seu espaço de trabalho

Bem, não é à toa que se chama um aplicativo que faz tudo — ele realmente conecta todo o seu espaço de trabalho. Com mais de 1.000 ferramentas, desde Slack, Zoom e Microsoft Teams até Dropbox, GitHub e muito mais, o ClickUp Integrations tem todas as soluções de que você precisa, exatamente onde você precisa.

Isso significa que suas reuniões, tarefas, notas, arquivos e fluxos de trabalho podem finalmente ficar reunidos em um só lugar. Chega de alternar entre abas ou procurar em aplicativos desconectados — o ClickUp reúne tudo em um espaço de trabalho centralizado e fácil de usar.

Os usuários do ClickUp frequentemente destacam como esses recursos de colaboração e automação eliminam a necessidade de reuniões frequentes da equipe.

Victoria Berryman, gerente de operações de marketing da Seequent, afirma

Com o ClickUp, economizamos inúmeras horas ao eliminar reuniões desnecessárias para discutir atualizações de projetos. Agora, nossas reuniões são dedicadas a trabalhar em soluções.

Com o ClickUp, economizamos inúmeras horas ao eliminar reuniões desnecessárias para discutir atualizações de projetos. Agora, nossas reuniões são dedicadas a trabalhar em soluções.

💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para criar gatilhos personalizados para ações pós-reunião, como “quando um resumo da reunião for criado, atribuir tarefas e subtarefas, definir prazos e notificar a equipe”.

Resumindo, o ClickUp é sua ferramenta de produtividade completa que transforma cada reunião em um passo fácil e prático rumo ao sucesso, tornando-o a alternativa perfeita ao Notta ou ao Otter AI.

Transcreva, execute tarefas e tenha sucesso com o ClickUp

Claro, Notta e Otter são ótimos para ouvir (ou ouvir duas vezes) suas reuniões. Mas o ClickUp faz mais do que apenas ouvir — ele age.

Com notas alimentadas por IA, criação instantânea de tarefas, automação fácil e ferramentas de colaboração integradas, é o seu companheiro de reuniões que ouve tudo e nunca esquece nada, além de ser o assistente de fluxo de trabalho da sua equipe.

Chega de alternar entre aplicativos ou procurar itens de ação. Tudo já está esperando por você, organizado e pronto para uso. Cadastre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e experimente hoje mesmo!