Os melhores calendários de lançamento de produtos para planejar e executar lançamentos bem-sucedidos

Listas de verificação para lançamento de produtos, modelos de entrada no mercado (GTM) e roteiros têm como objetivo manter tudo nos trilhos, mas, sejamos honestos, muitas vezes eles estão espalhados por toda parte. As equipes usam ferramentas diferentes, os documentos são atualizados em silos e descobrir qual é a versão mais recente pode parecer um trabalho em tempo integral.

É aí que um calendário de lançamento de produtos pode salvar seus planos. Ele oferece um cronograma claro e visual do seu lançamento, desde as estratégias iniciais até a implementação final. Com isso, os gerentes de produto (PMs) e os gerentes de marketing de produto (PMMs) podem se manter alinhados, atingir marcos importantes e manter tudo dentro do prazo.

Vamos apresentar algumas das melhores ferramentas de calendário de lançamento de produtos disponíveis no mercado neste artigo. Além disso, saiba como elas podem ajudar você a gerenciar prazos, acompanhar o progresso e executar sua estratégia de GTM do início ao fim.

👀 Você sabia? 72% dos gerentes de produto citam a falta de padronização como o principal motivo para consolidar ferramentas.

O que você deve procurar em calendários de lançamento de produtos?

O calendário de lançamento de produtos certo permite acompanhar marcos, colaborar entre equipes e se ajustar rapidamente a quaisquer alterações na data de lançamento.

Aqui estão algumas das funcionalidades a ter em conta:

Modelos personalizáveis: calendários que permitem criar modelos com base nas suas necessidades específicas de lançamento, seja para novos produtos ou lançamento de recursos

Colaboração em tempo real: calendários que oferecem suporte à colaboração em equipe, permitindo que as partes interessadas atualizem, comentem e acompanhem o progresso em tempo real

Acompanhamento de marcos e alertas: Ferramentas para monitorar marcos importantes, como campanhas de marketing e testes beta, com alertas automáticos para prazos importantes

Integração multifuncional: calendários que se integram às ferramentas que sua equipe já usa, como Slack, Trello ou Jira, para manter todos os dados em um só lugar

Controle de versão para edições na linha do tempo: Recursos que permitem acompanhar as alterações sem perder as versões anteriores, ajudando a manter a consistência entre as equipes

Dependências de tarefas: Ferramentas que gerenciam sequências críticas, como aprovações de design ou criação de ativos de marketing, ajudando a evitar atrasos no processo de lançamento

🧠 Curiosidade: O calendário mais antigo conhecido, descoberto na Escócia e datado de cerca de 8.000 a.C., acompanhava as fases lunares e as mudanças sazonais. Ele revela como as civilizações antigas gerenciavam o tempo muito antes do advento das ferramentas de IA.

Os melhores calendários de lançamento de produtos em resumo

Veja os calendários de lançamento de produtos mais impressionantes à sua escolha:

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Planejamento e execução completos do lançamento de produtos para equipes de todos os tamanhos Visualizações personalizadas, fluxos de trabalho automatizados, IA integrada, acompanhamento de marcos e prazos, colaboração em equipe Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas Notion Equipes de pequeno e médio porte que buscam um espaço de trabalho conectado para documentos e projetos Acompanhamento do status e do projeto, visualizações personalizadas, documentação, migração de arquivos de outras ferramentas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Trello Visualização no estilo quadro Kanban para indivíduos e pequenas equipes Gerenciamento de sprints, roteiros de produtos, Power Ups para expansão Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Asana Gerenciamento de trabalho para equipes de grande e médio porte Acompanhamento do progresso do projeto, gerenciamento de recursos, painéis de relatórios, fluxos de trabalho com IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário Pipefy Gerenciamento de processos para equipes não técnicas em grandes empresas Gerenciamento de tarefas, automação do fluxo de trabalho, agentes de IA, rastreamento de solicitações de serviço, gerenciamento de assinaturas Plano gratuito disponível; planos pagos com preços personalizados CoSchedule Marketing de mídia social para agências e equipes de médio porte Planejamento, programação, publicação e medição de campanhas nas redes sociais, gerenciamento de cronogramas específicos para cada cliente, brainstorming, caixa de entrada social Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário Aha! Gerenciamento de produtos e planejamento estratégico para equipes grandes Roteiros de projetos, histórico de versões, criação de base de conhecimento. Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 11/mês Jira Acompanhamento de problemas e projetos para empresas Gerenciamento ágil de projetos, quadros Scrum, acompanhamento de histórias de usuários, relatórios detalhados. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,60/mês por usuário Monday. com Acompanhamento de projetos para pequenas e médias empresas Gerenciamento de tarefas, cronogramas, marcos, gráficos de Gantt, quadros Kanban, fluxos de trabalho automatizados. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário ProductPlan Planejamento estratégico de produtos e roteiro para equipes grandes Gerenciamento de roteiro, pontuação de custo-benefício, avaliação de riscos, acompanhamento do progresso, colaboração em equipe Preços personalizados Productboard Gerenciamento de produtos centrado no cliente para equipes empresariais Roteiros colaborativos de produtos, priorização de ideias, acompanhamento da jornada do produto, insights de IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário

Os 11 melhores calendários de lançamento de produtos

Reunimos as melhores opções de calendários de lançamento de produtos para ajudá-lo a gerenciar com eficiência cronogramas, tarefas e fases importantes do lançamento nesta lista. Vamos dar uma olhada:

1. ClickUp (Melhor para planejamento e execução completos do lançamento de produtos)

Organize sem esforço as visualizações da equipe, os fluxos de trabalho e as automações com o ClickUp para equipes de produto

Uma estratégia sólida de lançamento de produto requer um processo contínuo que abrange tudo, desde a preparação pré-lançamento até a análise pós-lançamento. É aí que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, realmente se destaca.

Ele vai além de ser um software básico de agendamento de tarefas, oferecendo às equipes um espaço centralizado para trabalhar de forma mais inteligente, rápida e sem precisar alternar entre ferramentas

Com o software de gerenciamento de produtos da ClickUp, as equipes de vendas, produtos e marketing podem permanecer alinhadas do início ao fim. Esteja você planejando marcos, atribuindo tarefas ou respondendo a comentários de última hora, a ClickUp mantém todas as partes em movimento sob controle.

Um recurso que se destaca? O Calendário ClickUp.

Leve seu calendário de lançamento de produtos para onde você trabalha — o ClickUp Calendar, com tecnologia de IA, agenda reuniões automaticamente, cria tarefas e se adapta às suas prioridades

Este calendário com tecnologia de IA não mostra apenas sua programação, mas também ajuda a otimizá-la. Ele prioriza tarefas automaticamente, bloqueia horários para foco, ajusta reuniões e mantém seu dia fluido, sem deixar nada de lado.

Quando as coisas mudam (como sempre acontece durante um lançamento), o calendário de lançamento de produtos muda com você. Pense nisso como um assistente inteligente que é muito bom em gerenciamento de tempo.

Depois, há o ClickUp Tasks, com o qual você pode dividir o processo de lançamento em etapas menores, definir status de tarefas e atribuir níveis de prioridade. Isso direciona imediatamente a atenção para itens de alta prioridade.

Os campos personalizados do ClickUp podem armazenar detalhes adicionais, como links ou documentos, fornecendo contexto para cada tarefa.

Identifique e priorize rapidamente as tarefas que precisam da sua atenção com o ClickUp Tasks

Para manter as equipes em sintonia, você pode usar os painéis e as ferramentas de relatórios do ClickUp. Eles permitem que as equipes acompanhem o progresso, monitorem o desempenho da campanha e avaliem o sucesso de cada etapa do lançamento.

Supervisione campanhas e transforme métricas de desempenho em visuais simples com os painéis do ClickUp

Os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp também permitem que você adapte cada fase do seu lançamento, desde o design e teste do produto até as campanhas de lançamento no mercado.

Quer começar com vantagem? Confira os modelos de lançamento pré-criados para acelerar a configuração e adicione um pouco da magia do ClickUp Automations para eliminar tarefas repetitivas da sua lista.

Aqui está uma para você começar: o modelo de planejador de calendário ClickUp ajuda você e sua equipe a acompanhar tarefas e prazos em um só lugar.

Obtenha um modelo gratuito Reserve tempo para compromissos, codifique tarefas por equipe com cores e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar com o modelo de planejador de calendário ClickUp

Este modelo inclui tudo o que você precisa para acompanhar os marcos, dividir os projetos de lançamento em tarefas e gerenciar recursos com eficácia.

Ou experimente o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp. Ele foi projetado para trazer ordem ao caos, alinhando sua equipe, cronogramas, tarefas e recursos. E se você estiver gerenciando vários lançamentos de produtos ou trabalhando em sprints, o modelo de gerenciamento de lançamentos do ClickUp leva isso a um outro nível.

Com colaboração em tempo real, as equipes sempre trabalham a partir do mesmo manual. Comentários, atualizações e compartilhamento de arquivos acontecem em um local centralizado, sem precisar procurar em e-mails ou ficar trocando mensagens no calendário.

Portanto, esteja você gerenciando uma equipe multifuncional, respondendo a prazos em constante mudança ou apenas tentando manter todos focados no mesmo objetivo, o ClickUp está ao seu lado. Não se trata apenas de chegar ao dia do lançamento, mas de chegar lá com clareza, rapidez e muito menos caos.

📮 Insight da ClickUp: De acordo com nossa pesquisa, quase 88% dos líderes ainda dependem de verificações manuais, painéis ou reuniões para obter atualizações. O custo? Perda de tempo, mudança de contexto e, muitas vezes, informações desatualizadas. Quanto mais energia você gasta buscando atualizações, menos energia tem para agir com base nelas. Os Autopilot Agents do ClickUp, disponíveis em Listas e Chats, mostram instantaneamente as mudanças de status e os tópicos de discussão críticos. Chega de pedir à sua equipe para enviar “atualizações rápidas”. 👀 Resultados reais: a Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize e gerencie tarefas, reuniões e prazos por data com a Visualização de Calendário do ClickUp

Integre os calendários do Google, Outlook e Apple para evitar conflitos de agendamento

Personalize os status das tarefas e os níveis de prioridade para concentrar a atenção da equipe nas tarefas críticas

Defina dependências de tarefas para garantir que o trabalho seja feito na ordem correta

Aproveite o ClickUp Brain, a IA integrada, para escrever notas de lançamento, atualizações de progresso, páginas de destino e muito mais

Acompanhe o desempenho da equipe e o progresso do lançamento com painéis e relatórios

Planeje e execute todas as etapas com modelos e listas de verificação para lançamento de produtos

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode exigir algum tempo para ser dominada

Preços do ClickUp

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Com a capacidade de criar status estruturados que refletem com precisão o progresso das tarefas, eliminamos a confusão e melhoramos a visibilidade em todos os projetos. Nosso sistema de rastreamento de bugs, que antes estava hospedado no Redmine, parecia desconectado e não tinha visibilidade. Depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução, garantindo que nada seja esquecido. Implementamos automações com facilidade para poupar nossa equipe de trabalhos manuais demorados, o que também nos economizou muito tempo.

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Com a capacidade de criar status estruturados que refletem com precisão o progresso das tarefas, eliminamos a confusão e melhoramos a visibilidade em todos os projetos. Nosso sistema de rastreamento de bugs, que antes estava hospedado no Redmine, parecia desconectado e não tinha visibilidade. Depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução, garantindo que nada seja esquecido. Implementamos automações com facilidade para poupar nossa equipe de trabalhos manuais demorados, o que também nos economizou muito tempo.

📖 Leia também: Como organizar seu trabalho com um calendário de gerenciamento de projetos

2. Notion (O melhor espaço de trabalho conectado para documentos e projetos)

via Notion

Com o Notion, as equipes de produto podem acompanhar o status dos recursos, os engenheiros podem destacar bugs de alta prioridade e os executivos podem ver o calendário de lançamento do produto em um piscar de olhos.

A plataforma permite até criar visualizações personalizadas que fazem sentido para cada departamento, facilitando a colaboração. Além disso, você pode migrar rapidamente todos os seus arquivos sem complicações usando os importadores do Notion para Confluence, Google Docs, Asana e Trello.

Melhores recursos do Notion

Divida projetos complexos em tarefas e subtarefas com responsáveis e prazos claros

Carregue imagens, incorpore vídeos e adicione arquivos para obter mais contexto em cada página

Acesse mais de 10.000 modelos para projetos profissionais, escolares ou pessoais

Faça brainstorming, gere respostas e preencha tabelas automaticamente em tempo real com o Notion AI

Limitações do Notion

A visualização inicial da página do aplicativo pode dificultar o início para novos usuários

Personalizar sistemas pode exigir tempo e esforço

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por licença

Negócios : US$ 24/mês por licença

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: Incluído nos planos Business e Enterprise

Classificações e avaliações do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação da Capterra diz:

Posso afirmar com segurança que o Notion tem sido uma ótima ferramenta! No início, há um pequeno processo de aprendizagem, pois há muitas opções disponíveis para personalizar o painel, mas depois que você se familiariza, consegue planejar com eficiência! Adoro poder compartilhar painéis com outros membros da equipe, além do meu próprio. Outra vantagem é o fato de poder vincular documentos externos para que tudo fique em um só lugar e seja facilmente acessível.

Posso afirmar com toda a certeza que o Notion tem sido uma ótima ferramenta! No início, há um pequeno processo de aprendizagem, pois há muitas opções disponíveis para personalizar o painel, mas depois que você se familiariza, consegue planejar com eficiência! Adoro poder compartilhar painéis com outros membros da equipe, além do meu próprio. Outra vantagem é o fato de poder vincular documentos externos para que tudo fique em um só lugar e seja facilmente acessível.

📖 Leia também: Principais ferramentas de gerenciamento de lançamentos

3. Trello (melhor para visualização no estilo quadro Kanban)

via Trello

Quer colocar seu produto no mercado mais rapidamente? O Trello é uma escolha popular entre equipes de gerenciamento de produtos, facilitando o gerenciamento de sprints e a implementação de atualizações com o mínimo de complicações.

O layout no estilo Kanban é super simples. Ele permite que você mova tarefas por etapas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” com apenas um arrastar e soltar. O Trello também oferece modelos pré-criados que ajudam você a acompanhar tudo, desde roteiros de produtos até feedback de clientes.

Com o Trello Power-Ups, você pode integrar mais de 150 ferramentas, como Google Drive e Calendário. Isso dá às outras equipes uma visão mais clara do desenvolvimento e do progresso do seu produto.

Melhores recursos do Trello

Obtenha uma visão geral rápida do projeto com um layout simples, no estilo Kanban

Visualize projetos usando quadros, calendários, tabelas e cronogramas

Centralize os dados do projeto, como detalhes dos membros, prazos e anexos

Personalize os cartões do Trello com campos adaptados às necessidades da sua empresa

Automatize as tarefas de lançamento de produtos com o Butler, o assistente de IA do Trello

Limitações do Trello

Não possui chat em tempo real e notificações inteligentes

Não permite diretamente sprints Agile ou Scrum

O sistema de cartões não é ideal para projetos complexos

Preços do Trello

Gratuito (até 10 colaboradores)

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium : US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 210/ano por usuário

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.400 avaliações)

4. Asana (Melhor para gerenciamento de trabalho)

via Asana

Como plataforma de gerenciamento de trabalho, o Asana foi projetado para ajudar você a lançar novos recursos em escala, para que você fique por dentro de tudo, independentemente do tamanho da sua equipe. Seja para integrar 10 ou 200 usuários, o Asana oferece suporte.

Você pode conectar facilmente cada projeto ou tarefa aos seus objetivos comerciais mais amplos, garantindo que todos estejam focados no trabalho mais importante. Além disso, ele atende a todas as suas necessidades de segurança e conformidade.

*os portfólios ajudam você a acompanhar várias iniciativas, enquanto os painéis personalizados simplificam a geração de relatórios entre as equipes. Além disso, a IA da Asana ajuda as equipes a economizar tempo por meio da automação e muito mais.

Melhores recursos do Asana

Veja projetos em quadros, listas, cronogramas, calendários e gráficos de Gantt

Acompanhe vários lançamentos de produtos em conjunto com Portfolios

Automatize fluxos de trabalho com formulários, regras, pacotes e modelos

Gerencie recursos com ferramentas de controle de carga de trabalho e tempo

Conecte-se a mais de 200 aplicativos (incluindo ClickUp) e use projetos e armazenamento de arquivos ilimitados

Limitações do Asana

Não possui um conjunto abrangente de modelos de gerenciamento de projetos

O Asana AI não está disponível no plano gratuito

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter : US$ 13,49/mês por usuário

Avançado : US$ 30,49/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais aprecio na Asana é sua capacidade de trazer estrutura e clareza a projetos complexos envolvendo várias equipes. Como uma empresa que opera em várias unidades de negócios, a Asana nos oferece uma plataforma unificada onde podemos atribuir tarefas, definir prioridades e monitorar o progresso em tempo real. As visualizações de linha do tempo e calendário são especialmente úteis para manter a visibilidade das principais entregas e prazos. Ela também incentiva a responsabilidade e a transparência dentro da equipe, o que melhorou nossa execução e acompanhamento geral.

O que mais aprecio na Asana é sua capacidade de trazer estrutura e clareza a projetos complexos envolvendo várias equipes. Como uma empresa que opera em várias unidades de negócios, a Asana nos oferece uma plataforma unificada onde podemos atribuir tarefas, definir prioridades e monitorar o progresso em tempo real. As visualizações da linha do tempo e do calendário são especialmente úteis para manter a visibilidade das principais entregas e prazos. Ela também incentiva a responsabilidade e a transparência dentro da equipe, o que melhorou nossa execução e acompanhamento geral.

5. Pipefy (Melhor para gerenciamento de processos)

via Pipefy

O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de processos sem código que ajuda as equipes de marketing de produto a otimizar os fluxos de trabalho em todas as etapas do lançamento de um produto.

Com fluxos de trabalho personalizáveis, as equipes podem organizar tarefas, aprovações e cronogramas em uma única plataforma. Os agentes de IA da plataforma lidam com tarefas repetitivas, mantendo tudo em dia e garantindo que os prazos sejam cumpridos.

Do planejamento ao pós-lançamento, o Pipefy centraliza informações, automatiza processos e aumenta a eficiência, facilitando o gerenciamento de lançamentos de produtos complexos com o mínimo de esforço manual.

Melhores recursos do Pipefy

Integre ERPs, bancos de dados e soluções verticais de nuvem privada ou sistemas locais

Crie fluxos de trabalho personalizados com pontos de partida, fases e integrações necessárias definidos

Use Kanban e Scrum para gerenciar o fluxo de trabalho

Gerencie tarefas repetitivas e melhore a eficiência do processo com os agentes de IA da Pipefy

Limitações do Pipefy

As opções limitadas de filtragem de dados levam a uma dependência excessiva da rotulagem

Alguns usuários enfrentaram problemas com o suporte ao cliente

Preços do Pipefy

Gratuito

Negócios, Empresa e Ilimitado: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Pipefy

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

👀 Você sabia? O termo “lançamento suave” teve origem no setor de hospitalidade, onde restaurantes e hotéis abriam discretamente para um público limitado antes da inauguração oficial. Essa abordagem permitia testar as operações e coletar feedback em um ambiente menos pressionado

6. CoSchedule (O melhor calendário de marketing de mídia social para todas as equipes)

via CoSchedule

Se você precisa de um calendário completo de marketing de mídia social, o CoSchedule pode ajudá-lo a planejar, programar, publicar e medir sua estratégia social.

Para agências, o calendário da agência permite gerenciar cronogramas específicos de cada cliente, enquanto o calendário de conteúdo oferece às equipes de médio porte visibilidade completa sobre tarefas e projetos

O pacote de marketing integra tudo, melhorando a coordenação entre equipes e projetos. Além disso, você pode usar a IA integrada para escrever ou otimizar seus textos para redes sociais e usar os modelos personalizáveis de prompts de IA para gerar ideias e conteúdo.

Melhores recursos do CoSchedule

Veja todas as suas iniciativas de marketing em um só lugar com o painel do calendário de marketing

Colabore de forma eficaz no agendamento de tarefas para garantir que os prazos sejam cumpridos por todas as equipes

Faça um brainstorming de tópicos envolventes para postagens nas redes sociais para o seu público com a geração de ideias impulsionada por IA

Gere imagens para suas publicações usando o gerador de imagens com IA

Limitações do CoSchedule

Alguns usuários acham que a falta de projetos e campanhas com várias datas leva à duplicação de entradas

Preços do CoSchedule

Gratuito

Calendário social: US$ 29/mês por usuário

Agency Calendar: US$ 69/mês por usuário

Calendário de conteúdo: Preço personalizado

Marketing Suite: Preço personalizado

Classificações e avaliações do CoSchedule

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CoSchedule?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o CoSchedule resolve mais do que um problema – alguns dos quais você talvez nem saiba que tem. O CoSchedule facilita muito o agendamento de publicações e o acompanhamento do seu calendário de conteúdo.

Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o CoSchedule resolve mais do que um problema – alguns dos quais você talvez nem saiba que tem. O CoSchedule facilita o agendamento de publicações e o acompanhamento do seu calendário de conteúdo.

📖 Leia também: Principais ferramentas de marketing para startups

7. Aha! (Ideal para gerenciamento de produtos e planejamento estratégico)

A Aha! oferece um conjunto robusto de ferramentas de gerenciamento de produtos que simplifica todo o ciclo de vida do produto. Por exemplo, o Aha! Roadmaps permite visualizar projetos de diferentes ângulos. O roteiro do portfólio fornece uma visão geral do progresso, enquanto o roteiro de recursos se concentra em tarefas e cronogramas específicos.

Para equipes de engenharia, o Aha! Develop se conecta diretamente ao roteiro, mantendo as tarefas de desenvolvimento em sincronia com a estratégia geral do produto. A plataforma permite gerenciar o histórico de versões e criar uma base de conhecimento personalizada, para que sua equipe de lançamento de produtos esteja em sintonia.

Aha! Melhores recursos

Reúna e organize ideias com o Aha! Ideas e priorize com base no feedback real dos usuários

Crie relatórios personalizados e acompanhe o desempenho por meio de gráficos e tabelas

Acesse um centro de conhecimento com as melhores práticas, guias e dicas para gerenciamento de produtos

Compartilhe documentos do produto, crie uma intranet do produto e colabore no conteúdo

Limitações do Aha!

Alguns usuários consideram o Aha! complexo de navegar inicialmente

É complicado fazer ajustes rápidos nos planos

Preços da Aha!

Aha! Develop : a partir de US$ 11/mês por usuário

Aha! Knowledge: A partir de US$ 23/mês por usuário

Aha! Whiteboards : a partir de US$ 11/mês por usuário

Aha! Ideas : a partir de US$ 49/mês por usuário

Aha! Discovery : a partir de US$ 49/mês por usuário

Aha! Roadmaps: a partir de US$ 74/mês por usuário

Classificações e avaliações da Aha!

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

🧠 Curiosidade: As equipes de produto costumam realizar “pré-mortems” antes de um lançamento. Essa estratégia envolve imaginar que o produto falhou e trabalhar retroativamente para identificar possíveis causas, permitindo que as equipes abordem os riscos de forma proativa.

8. Jira (melhor para acompanhamento de problemas e projetos)

via Atlassian

Como ferramenta essencial para gerenciar projetos ágeis, o Jira da Atlassian é popular entre os desenvolvedores. Os quadros Scrum no Jira permitem dividir projetos complexos e acompanhar histórias de usuários. Você pode visualizar o progresso, configurar sprints e até mesmo mergulhar em relatórios detalhados.

O Jira também permite acompanhar todas as tarefas vinculadas a um calendário de lançamento de produtos, independentemente da equipe que estiver trabalhando nelas. Você pode configurá-lo para se adequar aos processos, fluxos de trabalho e idioma exclusivos da sua equipe. Além disso, obtenha uma visão em tempo real das datas de lançamento, designs do Figma e muito mais, tudo dentro do Jira.

Melhores recursos do Jira

Crie quadros Scrum para dividir projetos grandes em tarefas menores e mais fáceis de realizar

Acompanhe o progresso do projeto com painéis pré-criados e relatórios detalhados

Simplifique seu trabalho com pesquisa, chat e agentes com tecnologia de IA

Ofereça aos desenvolvedores visibilidade do desenvolvimento de código e acesso ao repositório

Integre o Jira com a Atlassian e ferramentas de parceiros por meio de uma configuração Open DevOps

Limitações do Jira

Os sistemas de pesquisa e filtragem parecem complicados e precisam ser melhorados

A interface rígida e a falta de flexibilidade tornam a personalização um desafio

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : a partir de US$ 8,60/mês por usuário

Premium : a partir de US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação da G2 diz:

No meu escritório, usamos o Jira para gerenciamento de tarefas e gerenciamento de tempo, o que nos ajuda em projetos de equipe com várias partes móveis. A parte de tarefas e subtarefas tornou as coisas muito fáceis de acompanhar e as recentes melhorias na interface do usuário são realmente úteis.

No meu escritório, usamos o Jira para gerenciamento de tarefas e gerenciamento de tempo, o que nos ajuda em projetos de equipe com várias partes móveis. A parte de tarefas e subtarefas tornou as coisas muito fáceis de acompanhar e as recentes melhorias na interface do usuário são realmente úteis.

9. Monday.com (Melhor para acompanhamento flexível de projetos)

a Monday.com oferece uma plataforma flexível para gerenciar lançamentos de recursos de produtos, atendendo a equipes de todos os tamanhos. Sua interface intuitiva permite supervisionar tarefas, cronogramas e marcos com o mínimo de esforço.

Você pode visualizar seu projeto usando gráficos de Gantt, calendários ou quadros Kanban, adaptando-se às preferências de fluxo de trabalho da sua equipe. Para necessidades mais avançadas, planos de nível superior oferecem acesso a integrações e recursos de automação.

Monday.com: melhores recursos

Personalize painéis com mais de 30 widgets para tomar decisões mais inteligentes

Use o assistente Monday AI para automatizar tarefas e gerar conteúdo

Tome decisões precisas com uma única fonte de verdade para todos os dados de lançamento de produtos

Colabore em tempo real com o quadro branco, documentos incorporados e seções de atualização

Limitações do Monday.com

Os usuários enfrentam uma curva de aprendizado íngreme

Não inclui um recurso integrado de captura de tela, o que pode afetar equipes remotas que dependem da comunicação visual

O desempenho diminui ao lidar com grandes volumes de dados, causando atrasos e lentidão

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por licença

Pro: US$ 24/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.400 avaliações)

👀 Você sabia? Mais de 30.000 novos produtos de consumo são lançados anualmente, mas apenas 40% dos produtos desenvolvidos chegam ao mercado e, desses, apenas 60% geram receita.

10. ProductPlan (Melhor para planejamento estratégico de produtos e roadmapping)

via ProductPlan

Se você trabalha com gerenciamento de produtos, o ProductPlan facilita a organização e a apresentação de seus roteiros com clareza. Ele começa com o Parking Lot, um espaço dedicado para coletar e armazenar ideias de produtos até que estejam prontas para avançar.

O ProductPlan permite que você use dados do roteiro para criar planos eficazes de lançamento de produtos. Crie listas de verificação das tarefas pré-lançamento, lançamento e pós-lançamento e atribua responsáveis e status a cada uma delas para criar transparência entre as equipes.

Você também pode compartilhar atualizações do progresso e destacar riscos em relatórios para as partes interessadas, a fim de manter todos alinhados.

Principais recursos do ProductPlan

Mantenha as equipes de produto e as partes interessadas em sintonia com responsabilidades e datas definidas

Colabore com sua equipe por meio de comentários

Dê às partes interessadas uma visão detalhada de todos os status do lançamento do produto

Visualize vários roteiros em uma única tela

Limitações do ProductPlan

Em comparação com o Jira ou o Trello, o ProductPlan oferece menos opções de personalização para fluxos de trabalho, campos e integrações

Preços do ProductPlan

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ProductPlan

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

11. Productboard (Melhor para gerenciamento de produtos centrado no cliente)

via Productboard

O Productboard é o que você precisa se estiver procurando uma ferramenta para criar seu roteiro de produtos e manter todos informados.

É uma ótima maneira de visualizar cronogramas, priorizar e acompanhar a jornada de cada produto do início ao fim. Você pode começar do zero ou escolher entre modelos de planos de lançamento de produtos, como planos de sprint, lançamentos mensais, planos de lançamento ou roteiros Kanban.

O que diferencia o Productboard é como ele diferencia os níveis de acesso. Você tem seus “criadores de roteiros”, que criam, editam e compartilham tudo. Depois, há os “visualizadores”, que podem ver o calendário de lançamento do produto, mas não podem fazer alterações, e os “colaboradores”, que podem deixar comentários.

Principais recursos do Productboard

Priorize os recursos certos do produto usando o feedback dos clientes

Crie roteiros colaborativos alinhados com os objetivos de negócios

Automatize fluxos de trabalho e padronize processos para obter maior eficiência

Monitore o progresso, acompanhe as dependências e sinalize quaisquer riscos a tempo

Planeje lançamentos de produtos impactantes com o planejamento de lançamento de recursos

Integre com ferramentas como Slack, Microsoft Teams, Jira e Zapier

Limitações do Productboard

Alguns usuários relatam lentidão e problemas de sincronização na plataforma

Preços do Productboard

Iniciante: Gratuito

Essenciais: US$ 25/mês por criador

Prós: US$ 75/mês por 2 criadores

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Productboard

G2: 4,3/5 (250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Productboard?

Uma avaliação da G2 diz:

O Productboard nos ajuda a otimizar nosso processo de priorização de produtos, e eu gosto disso. É muito fácil de usar, e minha equipe pode implementá-lo sem treinamento extensivo. Ao integrar-se a outras ferramentas, como Slack e Jira, ele se torna ainda mais integrado ao nosso fluxo de trabalho. Eles também têm sido incrivelmente receptivos a todas as perguntas que fizemos à equipe de suporte. É algo que usamos com frequência para garantir que todos estejam alinhados em relação aos nossos objetivos.

O Productboard nos ajuda a otimizar nosso processo de priorização de produtos, e eu gosto disso. É muito fácil de usar, e minha equipe pode implementá-lo sem treinamento extensivo. Ao integrar-se a outras ferramentas, como Slack e Jira, ele se torna ainda mais integrado ao nosso fluxo de trabalho. Eles também têm sido incrivelmente receptivos a todas as perguntas que fizemos à equipe de suporte. É algo que usamos com frequência para garantir que todos estejam alinhados em relação aos nossos objetivos.

📖 Leia também: Modelos e exemplos de comunicados à imprensa

Maximize o impacto do lançamento do seu produto com o ClickUp

O lançamento de um produto é um processo dinâmico que envolve planejamento, coordenação e execução eficazes. Cada ferramenta mencionada aqui traz pontos fortes exclusivos, seja o calendário de marketing de mídia social do CoSchedule ou os recursos de roteirização do ProductPlan.

Mas se você precisa de uma ferramenta que integre tudo perfeitamente em uma única plataforma, o ClickUp é a solução definitiva.

O ClickUp transforma o planejamento e a execução do lançamento de produtos em um processo simplificado, colaborativo e orientado por dados, tornando-o a ferramenta ideal para equipes que desejam lançar produtos com sucesso, dentro do prazo e da meta.

Este sistema completo de gerenciamento de projetos oferece listas de verificação bem estruturadas para o lançamento de produtos, fluxos de trabalho personalizáveis e a capacidade de colaborar entre equipes, maximizando o impacto e entregando valor duradouro aos seus clientes.

Seu robusto conjunto de recursos o torna a melhor opção para quem deseja gerenciar todas as etapas do lançamento de um produto a partir de um único espaço de trabalho.

Pronto para arrasar no lançamento do seu produto? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp.