Os 14 melhores agentes de IA para empresas automatizarem e expandirem suas operações

E se alguém (ou algo) respondesse seus e-mails instantaneamente, acompanhasse leads de vendas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e gerasse relatórios automaticamente? Isso não permitiria que você se concentrasse mais na estratégia?

Outrora um sonho distante, os agentes de IA para negócios estão tornando tudo isso realidade hoje.

Esses agentes inteligentes tornam nosso trabalho mais rápido, mais inteligente e, sinceramente, muito mais fácil. Desde o atendimento de consultas de clientes e divulgação de marketing até a automação da análise de dados, eles estão se tornando rapidamente a espinha dorsal das empresas modernas.

Mas, com a enxurrada de soluções de IA no mercado, escolher a certa pode ser uma tarefa difícil. Para ajudá-lo, reunimos os 15 melhores agentes de IA que estão transformando a automação dos negócios.

O que são agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software que usam inteligência artificial e aprendizado de máquina para automatizar tarefas, analisar dados e tomar decisões com base em padrões.

Eles variam de simples chatbots a ferramentas avançadas de IA para automação de fluxos de trabalho complexos. Desde resumir notas de reuniões e gerenciar tarefas de projetos até escrever códigos, os agentes de IA ajudam a gerenciar operações e aumentar a produtividade.

As empresas que utilizam agentes de IA obtêm vantagens significativas, como redução de custos, melhoria da experiência do cliente, análise de dados de clientes e tomada de decisões mais rápidas com base em dados.

O que você deve procurar em agentes de IA para negócios?

A IA não tem uma narrativa única. Diferentes empresas/setores e requisitos exigem novidades que nem todos os agentes de IA podem oferecer. Ao escolher um, considere:

Funcionalidade : Resolve o seu problema específico? (Automatização de tarefas, criação de conteúdo, suporte ao cliente, etc.)

Facilidade de uso : A interface é intuitiva? Ela tornará sua equipe mais eficiente?

Integração : ele pode se conectar às suas ferramentas existentes (Google Drive, Slack, CRM, etc.)?

Escalabilidade : Ele crescerá junto com as necessidades da sua empresa?

Custo: Oferece um bom custo-benefício?

Os melhores agentes de IA em resumo

Aqui está um resumo rápido dos melhores agentes de IA para negócios.

Agente de IA Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Produtividade e automação de tarefas (Todos: Solo, SMB, Enterprise) Tarefas personalizáveis, documentos, chat, painéis, AI Notetaker, integrações Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 7/usuário/mês Jasper AI Redação com IA para marketing e vendas (PME, grandes empresas) Geração de conteúdo, SEO, colaboração em equipe e Jasper Art Pagamento a partir de US$ 49/mês Fireflies AI Transcrição e notas de reuniões (PME, Empresa) Transcrição, resumos, pesquisa, itens de ação, integrações Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 18/usuário/mês Drift AI Chatbot com IA para vendas e marketing (PME, empresa) Chatbots, qualificação de leads, agendamento de reuniões, integrações Preços personalizados Notion AI Gerenciamento de conhecimento e anotações (Solo, SMB, Enterprise) Notas, tarefas, resumos de IA, modelos, calendário, tradução Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 12/usuário/mês Salesforce Einstein CRM e análise de IA (Empresa) Insights preditivos, automação, pontuação de leads, recomendações Pagamento a partir de US$ 75/usuário/mês Reclaim AI Agendamento e gerenciamento de tempo (Solo, SMB, Enterprise) Agendamento automatizado, tempo de foco, análises, sincronização de calendário Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 10/usuário/mês AutoGPT Agentes de IA autônomos e automação (PME, empresa, tecnologia) Tarefas autônomas, dados em tempo real, integração de API, automação do fluxo de trabalho Gratuito (código aberto), pago (custos de API) Intercom AI Chatbot de suporte ao cliente (PME, Empresa) Suporte omnicanal, chat com IA, análise de sentimentos, integrações Pagamento a partir de US$ 29/usuário/mês + uso LlamaIndex Recuperação e indexação de dados (Empresa, Tecnologia) Pesquisa com IA, indexação de documentos, integração de várias fontes, suporte para GPT Pagamento a partir de US$ 50/mês ChatGPT IA conversacional e geração de conteúdo (Solo, SMB, Enterprise) Bate-papo semelhante ao humano, resumo, brainstorming, API, integrações Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 20/mês Kore. ai IA conversacional empresarial (Enterprise) Bots sem código, automação de fluxo de trabalho, PNL, análises, integrações Preços personalizados GitHub Copilot Assistente de codificação de IA (Solo, SMB, Enterprise, equipes de desenvolvimento) Sugestões de código, multilíngue, integração IDE, aprende com entradas Disponível gratuitamente, pago a partir de US$ 4/usuário/mês Workday AI RH, finanças e gestão da força de trabalho (Empresa) Automação de RH, análise, integração, chatbots, integrações Preços personalizados QuickBooks AI Contabilidade e escrituração (Indivíduos, PMEs) Contabilidade, insights, impostos, detecção de anomalias, integrações Pagamento a partir de US$ 35/mês

Os melhores agentes de IA para negócios

Os agentes de IA para negócios estão se tornando ferramentas essenciais em todos os setores, ajudando as empresas a otimizar fluxos de trabalho e melhorar a eficiência. Escolher o agente certo é fundamental em meio à infinidade de soluções disponíveis.

Para isso, vamos mergulhar nos melhores agentes de IA disponíveis atualmente para empresas:

1. ClickUp Brain (a melhor ferramenta de produtividade e automação de tarefas com inteligência artificial)

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos — é o aplicativo completo para o trabalho, projetado para reunir todas as suas tarefas, documentos, bate-papos e metas em um só lugar.

O que realmente diferencia o ClickUp é a integração profunda de agentes de IA que trabalham ao seu lado, tornando cada parte do seu fluxo de trabalho mais inteligente e conectada. No centro está o ClickUp Brain, seu agente de IA pessoal que está sempre pronto para ajudar. Você pode perguntar qualquer coisa ao Brain — resumir um documento longo, encontrar as últimas atualizações de um projeto ou até mesmo obter respostas rápidas sobre as políticas da empresa. É como ter um colega de equipe experiente que nunca dorme.

Receba atualizações instantâneas sobre qualquer tarefa do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Se você é um consultor que gerencia vários clientes, pode usar o Ask AI para redigir propostas instantaneamente, gerar agendas de reuniões ou resumir longas conversas por e-mail. As automações lembram você dos prazos futuros, movem as tarefas para a próxima etapa quando você as marca como concluídas ou até mesmo enviam mensagens de acompanhamento aos clientes.

As equipes obtêm ainda mais valor com o ecossistema alimentado por IA do ClickUp. Veja o exemplo de uma equipe de desenvolvimento de produtos: os agentes de lista podem atribuir tarefas automaticamente às pessoas certas quando uma nova solicitação de recurso é recebida, enquanto os agentes de chat podem resumir reuniões de planejamento de sprints e destacar bloqueios. Já as equipes de suporte podem aproveitar a IA para classificar tickets, sugerir respostas e escalar questões urgentes, garantindo que nada passe despercebido.

Adicione um agente de IA ClickUp ao seu fluxo de trabalho para torná-lo mais rápido

O que é realmente poderoso no ClickUp é como esses agentes de IA e automações funcionam juntos em todos os recursos.

Você pode configurar fluxos de trabalho em que um agente de chat resume uma reunião, o Brain cria itens de ação como tarefas e as automações atribuem essas tarefas aos membros certos da equipe, tudo sem intervenção manual. Seja você um empreendedor solo que deseja se manter organizado ou uma grande empresa que busca escalar com eficiência, o ClickUp se adapta às suas necessidades. É uma plataforma única e unificada, na qual a IA não apenas auxilia, mas também impulsiona ativamente a produtividade, a colaboração e o crescimento de todos.

E como o trabalho real não acontece no vácuo, o ClickUp Brain se integra às ferramentas nas quais sua equipe já confia. As ferramentas incluem Google Drive para documentos, GitHub para acompanhamento de desenvolvimento e Salesforce para dados de clientes.

Principais recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas personalizável: Crie, atribua e acompanhe tarefas com status, prioridades, tags e campos personalizados para se adequar a qualquer fluxo de trabalho

Documentos e wikis: Colabore em documentos ricos, bases de conhecimento e wikis diretamente no ClickUp, com edição e compartilhamento em tempo real

Chat integrado: Comunique-se com sua equipe usando canais de chat integrados e mensagens diretas, mantendo as conversas conectadas ao seu trabalho

Quadros brancos: Visualize ideias, mapeie processos e faça brainstorming de forma colaborativa com quadros brancos interativos

Painéis e relatórios: Crie painéis personalizados para acompanhar metas, KPIs, carga de trabalho e progresso do projeto com widgets e gráficos em tempo real

Calendário e agendamento: gerencie prazos, reuniões e eventos com visualizações integradas do calendário e ferramentas de agendamento

Controle de tempo: registre o tempo gasto em tarefas, defina estimativas e gere planilhas de horas para melhorar a produtividade e o faturamento

Modelos: Use ou crie modelos para tarefas, documentos, listas e projetos para padronizar e acelerar o trabalho recorrente

Integrações: Conecte o ClickUp a centenas de ferramentas populares, como Slack, Google Drive, Zoom, GitHub e muito mais, para fluxos de trabalho contínuos

AI Notetaker: Aproveite Aproveite o AI Notetaker para capturar, organizar e transformar automaticamente notas de reuniões em insights acionáveis

O ClickUp AI Notetaker permite que você se concentre enquanto captura discussões importantes e organiza itens de ação para obter resultados significativos nas reuniões

Limitações do ClickUp

Os recursos de IA exigem um complemento pago adicional

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao configurar a automação

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp Brain?

Paddywise513, um usuário do ClickUp no Reddit, diz:*

*Eu uso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudar você a dar o pontapé inicial em projetos ou apenas começar um rascunho de conteúdo

2. Jasper AI (o melhor assistente de redação com IA para equipes de marketing e vendas)

via Jasper

Criar conteúdo de alta qualidade em grande escala é demorado, mas o Jasper AI pode tornar isso fácil. Ele ajuda você a criar conteúdo de alta qualidade e sem plágio de duas a cinco vezes mais rápido para blogs, redes sociais, etc. Ele também oferece suporte a mais de 30 idiomas, tornando-o perfeito para redação e tradução multilíngues.

Ele foi desenvolvido com experiência em marketing, usando mais de 50 estruturas comprovadas para criar textos atraentes, desde assuntos de e-mail até histórias envolventes.

Colabore com membros da equipe, gerencie projetos com facilidade e acesse planos acessíveis para freelancers e empresas.

Principais recursos do Jasper AI

Escreva conteúdo de alta qualidade e focado na conversão para várias plataformas

Personalize o tom e o estilo para manter a consistência da marca

Gere conteúdo otimizado para SEO com a integração do Surfer SEO

Melhore a colaboração da equipe com o refinamento de conteúdo assistido por IA

Melhore os fluxos de trabalho de marketing com integrações como Google Docs e HubSpot

Analise tendências e forneça sugestões de conteúdo baseadas em IA

Crie imagens geradas por IA com o Jasper Art para complementar o conteúdo escrito

Limitações do Jasper AI

Pode produzir conteúdo genérico sem instruções detalhadas

Os preços podem ser altos para equipes pequenas

O conteúdo gerado por IA pode exigir edição humana

Preços do Jasper AI

Criador: US$ 49/mês

Equipes: US$ 69/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

Uma avaliação da G2 diz:

Eu uso o Jasper para melhorar minha escrita, pois ele me dá ideias e evita que eu fique com bloqueio criativo.

Eu uso o Jasper para melhorar minha escrita, pois ele me dá ideias e evita que eu fique com bloqueio criativo.

3. Fireflies AI (a melhor ferramenta de transcrição e anotações de reuniões com IA)

via Fireflies AI

Sua equipe costuma se esforçar para tomar notas durante as reuniões? O Fireflies AI automatiza a transcrição, captura insights importantes e organiza discussões, para que eles possam se concentrar na conversa.

Sejam chamadas de vendas, reuniões de equipe ou discussões com clientes, o Fireflies grava, transcreve e analisa conversas com precisão impulsionada por IA.

Ele se integra ao Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e outros, facilitando o acompanhamento e reduzindo o risco de perder detalhes.

Principais recursos do Fireflies AI

Resuma pontos-chave, decisões e itens de ação instantaneamente

Pesquise conversas anteriores com uma poderosa pesquisa de voz para texto

Analise tendências de reuniões com inteligência de conversação impulsionada por IA

Colabore deixando comentários e marcando colegas de equipe nas transcrições

Automatize acompanhamentos gerando itens de ação e resumos por e-mail

Gravações seguras com criptografia de nível empresarial e controles de privacidade

Limitações da IA Fireflies

A precisão pode variar de acordo com a qualidade do áudio

Recursos limitados do plano gratuito

Preços do Fireflies AI

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Fireflies AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.240 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies AI?

Uma avaliação da G2 diz:

A precisão e a sincronização do áudio com o texto da transcrição são muito úteis. Não é intrusivo, pois você pode programar nas configurações a condição para convidar Fred (Fireflies) apenas quando desejar. Isso é muito importante porque há algumas reuniões que precisam ser privadas. Tenho comparado IAs semelhantes e este é o melhor de todos em termos de precisão e confidencialidade.

A precisão e a sincronização do áudio com o texto da transcrição são muito úteis. Não é intrusivo, pois você pode programar nas configurações a condição para convidar Fred (Fireflies) apenas quando desejar. Isso é muito importante porque há algumas reuniões que precisam ser privadas. Tenho comparado IAs semelhantes e este é o melhor de todos em termos de precisão e confidencialidade.

📮ClickUp Insight: Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem oito ou mais participantes. Embora as grandes reuniões possam ser valiosas para o alinhamento e a tomada de decisões, muitas vezes elas criam desafios. Na verdade, outra pesquisa da ClickUp revelou que 64% das pessoas têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das suas reuniões. Como o aplicativo completo para o trabalho, preenchemos essa lacuna com uma solução completa para gerenciamento de reuniões. O ClickUp Meetings transforma a forma como as equipes colaboram com agendas dinâmicas, enquanto o AI Notetaker captura todas as informações valiosas, eliminando confusões no acompanhamento e mantendo todos alinhados! 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

4. Drift AI (o melhor chatbot com IA para vendas e marketing)

via Drift AI

O Drift é uma plataforma de engajamento do comprador baseada em IA, projetada para criar interações mais personalizadas e humanizadas ao longo de toda a jornada de compra. Ele ouve, aprende e se adapta ativamente ao comportamento do comprador, garantindo que cada ponto de contato seja personalizado e significativo.

Além disso, o Drift também ajuda você a transformar dados de conversas em relacionamentos mais sólidos com os clientes, um pipeline maior e receitas mais altas. Ele faz isso enquanto redefine a experiência do site B2B.

Criado para modernizar o processo de compra B2B, o Drift continua evoluindo junto com ele. Em vez de navegar por sistemas desconectados, suas equipes podem se concentrar em construir pipelines, fechar negócios e aprofundar o relacionamento com os clientes.

Principais recursos do Drift AI

Interaja instantaneamente com os visitantes do site com chatbots alimentados por IA

Qualifique leads automaticamente com base em critérios predefinidos

Agende reuniões de vendas em tempo real, sem troca de e-mails

Personalize conversas usando dados de clientes e insights de comportamento

Integre-se perfeitamente com Salesforce, HubSpot, Marketo e muito mais

Automatize respostas a perguntas frequentes e dúvidas comuns dos clientes

Encaminhe os leads para representantes humanos quando forem necessárias conversas mais aprofundadas

Limitações do Drift AI

Pode ser caro para pequenas empresas

As respostas geradas por IA às vezes carecem de nuances humanas

Preços do Drift AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Drift AI

G2: 4,4/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift AI?

Uma avaliação da G2 diz:

Ele fornece um formulário categorizado e estruturado para as consultas. Trabalhar com ele torna as tarefas realmente fáceis. Eu uso diariamente por 8 horas seguidas. Ele faz o trabalho, simples assim!

Ele fornece um formulário categorizado e estruturado para as consultas. Trabalhar com ele torna as tarefas realmente fáceis. Eu uso diariamente por 8 horas seguidas. Ele faz o trabalho, simples assim!

🧠 Curiosidade: Alguns agentes de IA podem detectar as emoções dos clientes por meio de texto e voz, ajudando as empresas a responder com o tom certo. ​

5. Notion AI (a melhor ferramenta de gerenciamento de conhecimento e anotações com IA)

via Notion AI

Um espaço de trabalho flexível e multiplataforma, o Notion reúne anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração em um só lugar. Sua interface com IA se adapta aos fluxos de trabalho individuais, facilitando a organização.

Você pode acompanhar projetos pessoais e profissionais com blocos de construção personalizáveis, modelos de gerenciamento de projetos e bancos de dados. E você pode fazer isso enquanto integra com outros softwares para aumentar a produtividade da equipe.

Melhores recursos do Notion AI

Sincronize agendas e tarefas sem esforço com o Notion Calendar

Aproveite o Notion Mail, uma caixa de entrada com IA para um gerenciamento de e-mails mais inteligente

Gere conteúdo, resumos e itens de ação de alta qualidade

Refine sua redação com sugestões de clareza e edição baseadas em IA

Automatize tarefas repetitivas, como formatar e organizar notas

Traduza textos para vários idiomas com precisão assistida por IA

Melhore o gerenciamento de projetos com sugestões de tarefas baseadas em IA

Limitações da Notion AI

O conteúdo gerado por IA pode exigir refinamento manual

Não possui integração profunda com ferramentas de escrita de terceiros

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais : US$ 12 por licença/mês

Negócios : US$ 24 por licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

Uma avaliação da G2 diz:

O Notion me ajuda muito a concluir as tarefas diárias e é muito fácil de usar. É um espaço de trabalho conectado onde podemos fazer anotações, gerenciar e organizar o trabalho em um só lugar. As páginas são fáceis de organizar e os modelos são úteis.

O Notion me ajuda muito a concluir as tarefas diárias e é muito fácil de usar. É um espaço de trabalho conectado onde podemos fazer anotações, gerenciar e organizar o trabalho em um só lugar. As páginas são fáceis de organizar e os modelos são úteis.

👀 Você sabia? O mercado de IA nos EUA está avaliado em US$ 107 bilhões, refletindo a forte liderança do país no desenvolvimento de IA e no investimento em tecnologia de ponta.

6. Salesforce Einstein (melhor ferramenta de CRM e análise com tecnologia de IA)

via Salesforce Einstein

O Salesforce Einstein ajuda você a personalizar as experiências dos clientes, aumentar a produtividade e impulsionar a inovação, sem escrever uma única linha de código.

Seja em vendas, serviços, marketing ou análise, o Einstein orienta suas decisões, automatiza tarefas e revela insights que impulsionam o crescimento.

Precisa de recomendações de produtos mais inteligentes? Previsões de vendas com IA? Análise de dados automatizada? O Einstein cuida de tudo para que você possa se concentrar no que realmente importa: construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e aumentar a receita.

Principais recursos do Salesforce Einstein

Preveja o comportamento do cliente com insights baseados em IA

Automatize tarefas rotineiras de CRM e entrada de dados

Classifique leads e oportunidades para priorizar clientes potenciais de alto valor

Personalize as interações com os clientes com recomendações baseadas em IA

Analise o desempenho das vendas e preveja as tendências de receita

Integre-se a todos os produtos Salesforce para obter fluxos de trabalho contínuos

Limitações do Salesforce Einstein

Requer o ecossistema Salesforce para funcionalidade completa

Custo elevado para pequenas empresas

Preços do Salesforce Einstein

Einstein for Service: US$ 75/mês por usuário

Avaliações e comentários do Salesforce Einstein

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Einstein?

Uma análise da Gartner afirma:

No geral, estou muito satisfeito com a minha experiência com o Einstein. Já tínhamos o Salesforce, por isso foi fácil experimentar o Einstein quando nos falaram dele. Desde a demonstração, passando pela prova de conceito, até à implementação, tudo correu bem. Apesar de a IA ser uma palavra da moda, estou feliz por termos seguido este caminho.

No geral, estou muito satisfeito com a minha experiência com o Einstein. Já tínhamos o Salesforce, por isso foi fácil decidir experimentar o Einstein quando nos falaram dele. Desde a demonstração, passando pela prova de conceito, até à implementação, tudo correu bem. Apesar de a IA ser uma palavra da moda, estou feliz por termos seguido este caminho.

🧠 Curiosidade: O primeiro chatbot, ELIZA (criado na década de 1960), era tão convincente que as pessoas pensavam que estavam conversando com um terapeuta de verdade!

7. Reclaim AI (a melhor ferramenta de agendamento e gerenciamento de tempo com IA)

via Reclaim AI

a Reclaim AI é uma plataforma de agendamento alimentada por IA que ajuda indivíduos e equipes a aproveitar ao máximo seu tempo. Ela cria automaticamente agendas personalizadas, defende o tempo de foco e fornece insights de produtividade.

A plataforma se integra a várias ferramentas de produtividade para otimizar o agendamento de tarefas, a coordenação de reuniões e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O objetivo é ajudar os usuários a economizar muito tempo durante a semana de trabalho.

Os principais recursos do Reclaim AI incluem agendamento com IA, agendamento inteligente de reuniões e análises detalhadas para evitar o esgotamento e aumentar a produtividade geral.

Recupere os melhores recursos da IA

Automatize o agendamento de tarefas com base na carga de trabalho e nas prioridades

Bloqueie o tempo de concentração para reduzir distrações e interrupções

Reagende reuniões dinamicamente com base na disponibilidade em tempo real

Equilibre a vida profissional e pessoal com o gerenciamento de tempo baseado em IA

Sincronize calendários e otimize o agendamento de toda a equipe

Integre com o Google Agenda, Slack e ferramentas de produtividade

Supere as limitações da IA

Mais adequado para usuários do Google Workspace

Sem aplicativo para desktop, apenas baseado na web

Recupere os preços da IA

Lite : Grátis

Starter: US$ 10 por licença/mês

Negócios: US$ 15 por licença/mês

Empresa: Preço personalizado

Recupere avaliações e comentários sobre IA

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim AI?

Uma avaliação da G2 diz:

É inteligente e preenche a minha agenda sem que eu precise levantar um dedo (ou perder tempo tentando descobrir quando fazer tudo – o pesadelo do meu trabalho). A quantidade de recursos ajudou a CMA e também ajudará a CYA.

É inteligente e preenche a minha agenda sem que eu precise levantar um dedo (ou perder tempo tentando descobrir quando fazer tudo – o pesadelo do meu trabalho). A quantidade de recursos ajudou a CMA e também ajudará a CYA.

8. AutoGPT (o melhor agente de IA autônomo para automação avançada)

via AutoGPT

O AutoGPT permite criar, implantar e gerenciar agentes de IA que lidam com tarefas, otimizam fluxos de trabalho e respondem a gatilhos imediatamente. Esses assistentes sempre ativos funcionam continuamente, liberando você de trabalhos repetitivos.

Com integração de baixo código, você pode criar automações complexas de fluxo de trabalho sem profundo conhecimento técnico. Os agentes baseados em nuvem do AutoGPT operam de forma independente, garantindo eficiência e confiabilidade sem supervisão constante.

Principais recursos do AutoGPT

Opere de forma autônoma com o mínimo de intervenção humana

Gere e execute tarefas complexas com base em objetivos amplos

Acesse dados em tempo real da web para obter insights atualizados

Integre com várias APIs e ferramentas externas para uma automação perfeita

Adapte-se a cenários em constante mudança e refine as respostas de forma dinâmica

Automatize pesquisas, criação de conteúdo e desenvolvimento de estratégias de negócios

Limitações do AutoGPT

Requer conhecimento técnico para configurar e operar

Alto custo computacional e dependência de hardware potente

Carece de proteções, tornando-o propenso a gerar resultados imprecisos ou irrelevantes

Preços do AutoGPT

Código aberto com custos de implantação dependendo do uso (custos de API aplicáveis)

Avaliações e comentários do AutoGPT

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AutoGPT?

Uma avaliação da G2 diz:

O AutoGPT usa o GPT-4 da OpenAI e é o primeiro exemplo de um aplicativo que usa o GPT-4 para realizar tarefas autônomas. É gratuito e de código aberto, o que o torna mais benéfico para os usuários. Ele me ajuda muito a aprender programação. É simples de usar e intuitivo.

O AutoGPT usa o GPT-4 da OpenAI e é o primeiro exemplo de um aplicativo que usa o GPT-4 para realizar tarefas autônomas. É gratuito e de código aberto, o que o torna mais benéfico para os usuários. Ele me ajuda muito a aprender programação. É simples de usar e intuitivo.

💡 Dica profissional: Treine sua IA com interações reais. Quanto mais dados de alta qualidade você fornecer, mais inteligente e natural ela se tornará.

9. Intercom AI (o melhor chatbot de suporte ao cliente com tecnologia de IA)

via Intercom

Totalmente omnicanal e integrado com ferramentas de suporte essenciais, o Intercom é uma plataforma de atendimento ao cliente confiável, alimentada por IA e criada para empresas modernas.

Ele pode dar suporte a solicitações em qualquer idioma, canal ou fuso horário e fornece insights acionáveis para melhorar o conteúdo do suporte. Uma central de ajuda perfeitamente integrada garante que os clientes sempre tenham acesso à assistência de que precisam.

Os agentes de suporte observam um aumento na eficiência com o Fin AI Copilot, uma caixa de entrada compartilhada para uma colaboração tranquila e conversas contínuas sobre tickets que eliminam silos.

Os gerentes podem elevar a satisfação do cliente monitorando e otimizando as operações de suporte com insights baseados em IA e automatizando tarefas repetitivas com fluxos de trabalho.

Principais recursos do Intercom AI

Automatize o suporte ao cliente com chatbots alimentados por IA

Gere respostas personalizadas com base nas consultas dos usuários

Encaminhe conversas complexas para agentes humanos de forma integrada

Analise o sentimento e o comportamento dos clientes para um envolvimento proativo

Integre com CRMs, helpdesks e aplicativos de negócios para interações baseadas em dados

Ofereça suporte a mensagens multicanais em sites, aplicativos e e-mail

Limitações da IA da Intercom

As respostas da IA podem, por vezes, carecer de precisão contextual

Preço mais alto em comparação com outras soluções de chatbot

Preços do Intercom AI

A partir de US$ 0,99 por resolução + US$ 29 por licença de helpdesk por mês

Avaliações e comentários sobre a IA da Intercom

G2 : 4,5/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intercom?

Uma avaliação da G2 diz:

Acho que o Intercom é muito fácil de usar e tem ótimas ferramentas de IA. É possível treinar a IA para responder a muitas perguntas complexas. O suporte do Intercom também é muito simpático e prestativo.

Acho que o Intercom é muito fácil de usar e tem ótimas ferramentas de IA. É possível treinar a IA para responder a muitas perguntas complexas. O suporte do Intercom também é muito simpático e prestativo.

10. LlamaIndex (a melhor ferramenta de recuperação e indexação de dados com tecnologia de IA)

via LlamaIndex

O LlamaIndex é uma estrutura de dados avançada que simplifica a forma como sua empresa conecta grandes modelos de linguagem (LLMs) aos seus dados privados.

Ele permite a indexação, recuperação e consulta contínuas de dados estruturados e não estruturados, permitindo que a IA gere respostas mais contextuais.

Com conectores integrados para várias fontes de dados, incluindo bancos de dados, APIs e armazenamento em nuvem, o LlamaIndex garante uma integração perfeita sem qualquer complexidade.

Seus mecanismos inteligentes de recuperação otimizam a precisão, tornando-o uma ferramenta poderosa para aplicações de pesquisa, automação e gestão empresarial baseadas em IA.

Melhores recursos do LlamaIndex

Habilite a pesquisa e a indexação de documentos com IA

Recupere informações relevantes de grandes repositórios de dados

Processe dados não estruturados em formatos legíveis por IA

Integre-se a modelos de IA como o GPT para obter respostas contextualizadas

Suporte várias fontes de dados, incluindo PDFs, bancos de dados e APIs

Melhore a recuperação de conhecimento para inteligência empresarial

Limitações do LlamaIndex

Requer conhecimento técnico para configuração e integração

Aplicações diretas limitadas para usuários finais, sem desenvolvimento adicional

Preços do LlamaIndex

Starter: US$ 50 por mês

Pro: US$ 500 por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do LlamaIndex

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Nenhuma avaliação encontrada

O que usuários reais têm a dizer sobre o LlamaIndex?

Uma avaliação da G2 diz:

Como cientista de dados que lida com grandes modelos de linguagem (LLMs), achei o LlamaIndex bastante útil para gerenciar. Ele me permitiu inserir dados em formatos como PDFs ou API, bancos de dados e Excel, o que facilita o treinamento e a execução de LLMs com vários conjuntos de dados.

Como cientista de dados que lida com grandes modelos de linguagem (LLMs), achei o LlamaIndex bastante útil para gerenciar. Ele me permitiu inserir dados em formatos como PDFs ou API, bancos de dados e Excel, o que facilita o treinamento e a execução de LLMs com vários conjuntos de dados.

11. ChatGPT (o melhor chatbot de IA para IA conversacional e geração de conteúdo)

via ChatGPT

Um assistente de IA versátil, o ChatGPT ajuda em tudo, desde a redação de e-mails e geração de conteúdo até codificação e suporte ao cliente.

Seus recursos avançados de linguagem garantem respostas contextuais e semelhantes às humanas, tornando-o uma ferramenta valiosa para automatizar tarefas e aumentar a produtividade.

Seja para debater ideias ou otimizar fluxos de trabalho, o ChatGPT se adapta às suas necessidades. Com melhorias regulares e integrações perfeitas, é um companheiro confiável com tecnologia de IA para uso profissional e cotidiano.

Melhores recursos do ChatGPT

Gere respostas de texto semelhantes às humanas para atendimento ao cliente, criação de conteúdo e muito mais

Ajude em tarefas de brainstorming, resumo e pesquisa

Entenda e responda a consultas em linguagem natural de maneira eficaz

Adapte-se a vários setores, desde marketing até documentação técnica

Integre-se a aplicativos e ferramentas por meio da API para fluxos de trabalho automatizados

Melhore continuamente com as atualizações do modelo da OpenAI

Limitações do ChatGPT

As respostas podem, por vezes, ser imprecisas ou desatualizadas

Não oferece acesso à web em tempo real nas versões gratuitas e de nível inferior

Pode gerar resultados tendenciosos ou inconsistentes, dependendo das instruções

Preços do ChatGPT

Versão gratuita disponível

ChatGPT Plus por US$ 20/mês para respostas mais rápidas e acesso ao GPT-4

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 710 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

💡 Dica profissional: Monitore o desempenho da IA regularmente — fique de olho em métricas como precisão de resposta e satisfação do cliente para ajustar seu desempenho.

O que usuários reais têm a dizer sobre o ChatGPT?

Uma avaliação da G2 diz:

O Chatgpt oferece as melhores respostas e é muito fácil de entender. Também é fácil de integrar e implementar. Oferece um ótimo suporte ao cliente e recursos incríveis. Eu uso com muita frequência, diariamente.

O Chatgpt oferece as melhores respostas e é muito fácil de entender. Além disso, é fácil de integrar e implementar. Oferece um ótimo suporte ao cliente e recursos incríveis. Eu uso com muita frequência, diariamente.

12. GitHub Copilot (o melhor assistente de codificação com IA para desenvolvedores)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot é um assistente de codificação com IA que ajuda os desenvolvedores a escrever código mais rapidamente e com menos erros.

Integrado a editores de código populares, ele fornece sugestões em tempo real, preenche automaticamente linhas ou funções inteiras e se adapta ao estilo do desenvolvedor.

Alimentado pelos modelos avançados da OpenAI, o Copilot entende o contexto, oferece recomendações e reduz tarefas repetitivas, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na inovação.

Principais recursos do GitHub Copilot

Ajude os desenvolvedores com sugestões e preenchimentos de código em tempo real

Gere funções completas, trechos e comentários com IA

Suporte a várias linguagens de programação e estruturas

Aprenda com as contribuições dos desenvolvedores para melhorar as sugestões ao longo do tempo

Integre-se perfeitamente com o Visual Studio Code e os IDEs da JetBrains

Aumente a produtividade reduzindo tarefas repetitivas de codificação

Limitações do GitHub Copilot

Pode gerar código incorreto ou inseguro sem verificação

Dependente do ecossistema GitHub para funcionalidade completa

Opções limitadas de personalização para o comportamento da IA

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Equipe: US$ 4 por usuário por mês

Empresa: US$ 21 por usuário por mês

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

O que usuários reais têm a dizer sobre o GitHub Copilot

Uma avaliação da G2 diz:

O que eu mais aprecio no GitHub Copilot é a combinação de eficiência, adaptabilidade e variedade de modelos de IA que ele utiliza. Ele não apenas fornece autocompletar de código rápido, mas também aprimora ativamente meu fluxo de trabalho, sugerindo soluções otimizadas, estruturadas e orientadas para o desempenho.

O que eu mais aprecio no GitHub Copilot é a combinação de eficiência, adaptabilidade e variedade de modelos de IA que ele utiliza. Ele não apenas fornece autocompletar de código rápido, mas também aprimora ativamente meu fluxo de trabalho, sugerindo soluções otimizadas, estruturadas e orientadas para o desempenho.

13. Workday AI (Melhor IA para RH, finanças e gestão da força de trabalho)

via Workday AI

O Workday AI traz inteligência para a gestão da força de trabalho e financeira, ajudando as empresas a automatizar as operações de RH, folha de pagamento e finanças.

Suas ferramentas com IA oferecem análises preditivas, recomendações personalizadas e fluxos de trabalho automatizados para melhorar a tomada de decisões e a eficiência.

O Workday AI auxilia na aquisição de talentos, correspondência de habilidades e planejamento da força de trabalho, ao mesmo tempo em que simplifica processos financeiros, como previsão e avaliação de riscos.

Integrado à plataforma Workday, ele aprende continuamente com os dados para aumentar a precisão e a adaptabilidade, ajudando as organizações a otimizar as operações e impulsionar estratégias de negócios mais inteligentes.

Principais recursos do Workday AI

Automatize processos de RH, como recrutamento, folha de pagamento e acompanhamento de desempenho

Forneça insights baseados em IA para planejamento da força de trabalho, gerenciamento de tarefas e tomada de decisões

Melhore os relatórios financeiros e o orçamento com análises preditivas

Melhore a integração dos funcionários e as recomendações de desenvolvimento de carreira

Ofereça chatbots com IA para suporte de RH e TI

Integre com ferramentas empresariais de terceiros para uma experiência unificada

Limitações da IA do Workday

Custo elevado para pequenas e médias empresas

Requer o ecossistema Workday para uma funcionalidade ideal

Curva de aprendizado íngreme para novos usuários

Preços do Workday AI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da IA da Workday

G2: 4,1/5 (mais de 1.850 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

O que usuários reais têm a dizer sobre o Workday AI?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais aprecio no Workday é o seu design intuitivo, relatórios em tempo real, adaptabilidade, integração perfeita e melhorias contínuas.

O que mais aprecio no Workday é o seu design intuitivo, relatórios em tempo real, adaptabilidade, integração perfeita e melhorias contínuas.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (O melhor assistente de contabilidade e escrituração pública com tecnologia de IA)

via QuickBooks AI

Com tecnologia da Intuit Assist, o QuickBooks AI ajuda pequenas empresas e contadores a automatizar a contabilidade, o controle de despesas e a preparação de impostos.

Ele fornece insights em tempo real, categorizações inteligentes e recomendações baseadas em IA para melhorar o gerenciamento do fluxo de caixa e o orçamento. O QuickBooks AI pode gerar relatórios, detectar anomalias e oferecer consultoria financeira personalizada, reduzindo o trabalho manual e aumentando a precisão.

A fácil integração com o ecossistema QuickBooks permite que os usuários tomem decisões financeiras informadas sem esforço, economizando tempo e minimizando erros.

Principais recursos do QuickBooks AI (Intuit Assist)

Automatize a contabilidade, o controle de despesas e o faturamento

Forneça insights financeiros e previsões baseados em IA

Ajude nos cálculos fiscais e recomendações de conformidade

Detecte anomalias e sinalize possíveis erros contábeis

Integre com sistemas bancários e de processamento de pagamentos

Ofereça suporte com IA para consultas financeiras

Limitações do QuickBooks AI (Intuit Assist)

Mais adequado para pequenas e médias empresas

Personalização limitada para necessidades contábeis complexas

As informações de IA podem exigir validação manual para garantir a precisão

Preços do QuickBooks AI (Intuit Assist)

Início simples: US$ 35/mês

Mais: R$ 99/mês

Avançado: US$ 235/mês

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: Nenhuma avaliação disponível

Capterra: Não há avaliações disponíveis

Prepare sua empresa para o futuro com o ClickUp: o melhor agente de IA para empresas

Os agentes de IA não estão apenas facilitando as operações comerciais hoje em dia — eles estão moldando o futuro da forma como o trabalho é feito.

À medida que a automação, a análise preditiva e a tomada de decisões baseada em IA se tornam a norma, as empresas que adotarem essas ferramentas permanecerão à frente da concorrência.

Se você está procurando uma IA que cresça com sua empresa, o ClickUp Brain é a escolha certa. Automação inteligente, insights de projetos e integrações perfeitas mantêm sua equipe produtiva enquanto se adapta às necessidades futuras.

Não fique para trás — saia na frente. Inscreva-se gratuitamente e experimente o ClickUp Brain hoje mesmo!