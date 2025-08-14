Modelos gratuitos de grade de 9 caixas para planejamento de sucessão

O que aconteceria se seu gerente estrela saísse amanhã sem aviso prévio e sem substituto? Se você ficou preocupado, é hora de levar a sério a construção de um canal de liderança. Você precisa de pessoas prontas para assumir quando for necessário, sem prejudicar a continuidade dos negócios.

O planejamento de sucessão e a mobilidade interna não são apenas itens a serem marcados na lista de tarefas do RH — eles são sua vantagem na retenção e no desenvolvimento dos melhores talentos.

👀 Você sabia? Na verdade, 28% dos funcionários afirmam que deixariam a empresa se ela investisse mais no seu crescimento. Então, por que não se concentrar em desenvolver os talentos que você já tem para liderar o caminho rumo ao futuro?

Não sabe por onde começar? Uma grade de 9 quadros é um primeiro passo inteligente. Ela ajuda você a avaliar o desempenho dos funcionários e o potencial futuro em um só lugar. Você identificará rapidamente os funcionários de alto desempenho e os futuros líderes nos quais vale a pena investir.

Ele também identifica claramente como oferecer feedback, treinamento e oportunidades de desenvolvimento. Esse tipo de apoio ajuda as pessoas a crescer e, mais importante, a permanecer na empresa.

O que são modelos de grade de 9 caixas?

Os modelos de grade de nove caixas são estruturas visuais que ajudam os gerentes a avaliar o desempenho e o potencial dos funcionários usando uma matriz simples de 3×3. Esses modelos de avaliação de desempenho oferecem às equipes uma visão mais clara do impacto e do potencial de crescimento futuro de cada pessoa.

Pense em uma grade de 9 quadros como um mapa de talentos que preenche a lacuna entre o desenvolvimento de talentos, o processo de gestão de desempenho e o planejamento de sucessão. Você obtém uma visão ampliada de toda a sua força de trabalho. Isso facilita a identificação dos funcionários de alto desempenho, dos colaboradores estáveis e daqueles que precisam do incentivo certo para prosperar.

Veja como é um deles:

modelo de grade de 9 quadros

🤔 Está se sentindo sobrecarregado? Vamos detalhar os componentes do modelo de grade de 9 quadros:

Eixo vertical para desempenho (baixo a alto)

Isso mostra o desempenho de alguém em sua função atual.

Baixo desempenho significa que estão aquém das expectativas

Desempenho moderado mostra que estão a cumprir os objetivos, mas têm margem para crescer

Alto desempenho significa que eles não estão apenas atendendo às expectativas, mas superando-as consistentemente

Eixo horizontal para potencial (baixo a alto)

Isso mede a capacidade de crescimento futuro deles.

Baixo potencial sugere uma capacidade limitada para assumir mais responsabilidades

Potencial moderado significa que podem crescer com o apoio e desenvolvimento adequados

Alto potencial indica que estão prontos para funções mais importantes ou oportunidades de liderança

Agora, vamos ver o que cada uma das nove caixas representa:

Baixo desempenho/baixo potencial: Não atende às expectativas e requer reavaliação para adequação à função

Baixo desempenho/potencial médio: Desempenho abaixo do esperado, mas com potencial de crescimento com apoio ou uma função mais adequada

Baixo desempenho/alto potencial: Desempenho abaixo do esperado no momento, mas demonstra forte potencial de liderança com orientação adequada

Desempenho médio/baixo potencial: Atende às expectativas básicas, mas não tem potencial para crescer além da função atual

Desempenho médio/potencial médio: Desempenho estável e demonstra algum potencial de desenvolvimento com o apoio adequado

Desempenho médio/alto potencial: apresenta resultados consistentes e pode assumir desafios maiores com desenvolvimento focado

Alto desempenho/baixo potencial: Destaca-se na função atual, mas pode não ser adequado para responsabilidades seniores ou complexas

Alto desempenho/potencial médio: Tem um desempenho forte e pode crescer ainda mais com treinamento direcionado ou novas oportunidades

Alto desempenho/alto potencial: Destaca-se como um dos melhores desempenhos, pronto para assumir funções de liderança ou estratégicas de alto impacto

👀 Você sabia? Apenas 6% dos funcionários acreditam que sua organização se destaca na mobilidade interna de talentos, enquanto 16% consideram seus esforços inadequados.

O que torna um modelo de grade de 9 caixas bom?

Um relatório da Deloitte revelou que 86% dos líderes empresariais consideram o planejamento uma prioridade urgente e essencial, mas apenas 14% acreditam que o fazem bem. Os modelos de grade de nove quadros podem ajudá-lo a preencher essa lacuna. Mas você deve considerar se eles têm todos os componentes necessários.

Aqui estão alguns elementos essenciais que tornam um modelo de grade de 9 quadros eficaz:

Rótulos ou títulos das caixas: títulos claros, como “Alto desempenho” ou “Líder futuro”, que tornam cada categoria fácil de entender rapidamente

Descrições definidas das caixas: Breves explicações para cada seção da grade para garantir uma avaliação consistente dos funcionários

Critérios e fluxo claros: definições específicas para baixo, médio e alto desempenho ou potencial para tornar as avaliações mais fáceis e objetivas

Seção de informações do funcionário: Espaço para registrar nome, função, departamento e data de avaliação para registros organizados e rastreáveis

Campos para notas e comentários: áreas designadas para adicionar comentários e atribuir ações de revisão às partes interessadas relevantes para um planejamento colaborativo

Recomendações de desenvolvimento: sugestões para o desenvolvimento de habilidades relacionadas a treinamento, promoções e software de desempenho — de preferência com pontuação numérica para garantir a consistência

Codificação por cores: Sinais visuais (como vermelho, amarelo, verde) para destacar padrões, acompanhados por uma legenda que explica cada rótulo e pontuação

Filtros por equipe ou departamento: filtros personalizados por equipe, função ou localização para facilitar a análise em todos os segmentos da empresa

Responsáveis dinâmicos: atribuição de tarefas com acompanhamento dos responsáveis e das datas de conclusão, garantindo a prestação de contas

Integrações: Sincronização com ferramentas Sincronização com ferramentas de acompanhamento de objetivos e gerenciamento de projetos para centralizar dados e otimizar o planejamento de sucessão

Modelos gratuitos de grade de 9 caixas em resumo

16 modelos gratuitos de grade de 9 caixas

Você pode criar uma grade de 9 quadros do zero, mapeando eixos, sistemas de pontuação e definições de funções por conta própria. Ou pode pular a configuração e usar os modelos gratuitos do ClickUp.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece tudo em um só lugar: crie perfis de talentos, defina pontos de verificação de crescimento, atribua feedback e acompanhe planos de sucessão entre equipes.

Com o ClickUp, você pode criar perfis de talentos, listas de verificação e acompanhar futuros líderes. Além disso, suas ferramentas de avaliação permitem atribuir planos de desenvolvimento, definir pontos de verificação de crescimento e muito mais, tudo em um só lugar para um gerenciamento de desempenho dos funcionários e um planejamento de sucessão sem complicações.

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

1. Modelo de documento de avaliação de desempenho ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie perfis de desempenho dos funcionários facilmente com o modelo de documento de avaliação de desempenho do ClickUp

Não é possível identificar os talentos da próxima geração sem primeiro entender o desempenho atual da sua equipe. O modelo de documento de avaliação de desempenho da ClickUp ajuda você a identificar os funcionários de alto desempenho no banco de talentos e prepará-los para assumir o comando com feedback prático.

Você pode usar este modelo para:

Avalie habilidades, trajetória de crescimento e adequação à função atual

Reúna avaliações próprias e de colegas para obter insights equilibrados

Defina metas e objetivos claros dentro de um cronograma específico para otimizar a gestão de desempenho e o mapeamento de talentos

Destaque as conquistas para elevar o moral

Crie um plano de melhoria de desempenho usando os recursos integrados do software de gestão de desempenho para oferecer suporte oportuno

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, gerentes e líderes de equipe para avaliar o desempenho individual dos funcionários.

2. Modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Agende avaliações de desempenho dos funcionários e avalie o progresso visualmente com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Ajude seus funcionários a refletir, crescer e assumir seu impacto como sucessores com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp. Os membros da equipe podem usá-lo para fazer autoavaliações, e os gerentes podem fornecer feedback estruturado para planejar oportunidades de crescimento na carreira para cada funcionário.

Este modelo de mapa de carreira ajuda você a:

Capacite os funcionários com autoavaliações e defina metas para avaliações de desempenho

Acompanhe o crescimento deles por meio de barras de progresso para avaliações de desempenho

Realize conversas colaborativas sobre carreira para planejar o futuro do funcionário na empresa

Atribua tarefas de avaliação de desempenho dos funcionários aos gerentes e partes interessadas

🔑 Ideal para: equipes de RH, gerentes e funcionários para avaliar o desempenho, apoiar o planejamento de carreira e manter conversas estruturadas sobre o crescimento futuro.

3. Modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Informe regularmente aos funcionários as áreas que precisam ser melhoradas e as conquistas alcançadas com o modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp

👀 Você sabia? 63% das pessoas deixam seus empregos devido a feedback insuficiente ou de baixa qualidade. Sem um feedback estruturado e regular, você corre o risco de perder funcionários promissores e prejudicar todo o seu plano de sucessão.

Torne o feedback uma rotina com o modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp.

Você pode usá-los para:

Categorize e adicione atributos para acompanhar metas, OKRs e outros KPIs

Ofereça resumos sobre o desempenho atual, o cumprimento de metas, melhorias e ética no trabalho

Identifique áreas de melhoria em habilidades interpessoais, como resolução de problemas e comunicação

Destaque suas conquistas e faça críticas construtivas para o trimestre

Classifique as contribuições em uma escala de Excelente, Bom, Regular e Ruim e crie uma classificação por ordem de desempenho dos funcionários

🔑 Ideal para: Avaliar o alinhamento dos funcionários com os objetivos de curto prazo, reconhecer conquistas e definir metas SMART a cada trimestre.

4. Modelo de formulário de avaliação de funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe regularmente o desempenho e os marcos dos funcionários com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Avaliações regulares destacam quais funcionários atendem ou superam consistentemente as expectativas. Essas pessoas são as mais propensas a desempenhar com sucesso funções mais importantes na sua empresa.

Com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp, você pode acompanhar facilmente o desempenho e os marcos, identificar os melhores talentos com antecedência e planejar a sucessão com confiança.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe quantas horas um funcionário contribuiu

Avalie quantas tarefas foram concluídas para medir o desempenho e a eficiência da equipe

Monitore o ritmo com que eles alcançam os marcos para entender seu potencial e crescimento

Destaque os prêmios e marcos alcançados e atribua classificações por estrelas ao conjunto de habilidades do funcionário

Oriente seu plano de melhoria de desempenho

Garanta que as avaliações sejam baseadas em critérios consistentes e objetivos

🔑 Ideal para: Avaliações diárias e semanais do desempenho e das metas dos funcionários.

🧠 Curiosidade: Jack Welch, o lendário CEO da GE, cunhou a fórmula “4Es e um P” — energia, energizar, vantagem, executar e paixão — que mais tarde ajudou a inspirar a estrutura da grade de 9 quadros.

5. Modelo de relatório semanal do funcionário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o desempenho dos funcionários e resolva seus desafios com o modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp

O modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp não é uma grade de 9 quadros em si, mas é um complemento poderoso que ajuda os funcionários a avaliar seu progresso e identificar obstáculos antecipadamente.

Isso também oferece às suas equipes uma plataforma para expressar seus desafios e problemas daquela semana. Dessa forma, você pode resolver os problemas rapidamente, melhorar a satisfação no local de trabalho e reter seus melhores funcionários.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe as atividades semanais, o tempo gasto e as contribuições dos funcionários, tudo em um só lugar

Identifique e resolva problemas recorrentes no local de trabalho, incluindo estratégias de retenção de funcionários, para melhorar a experiência dos funcionários e apoiar o sucesso

Incentive a autoavaliação usando a escala de classificação integrada

Oriente os funcionários na criação de seus planos de melhoria e ofereça apoio quando necessário

🔑 Ideal para: Incentivar a autossuficiência dos sucessores e resolver rapidamente os problemas comuns que eles enfrentam.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com IA do ClickUp podem ajudar você a transformar suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta à sua forma de trabalhar!

6. Modelo de relatório de desempenho ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize o desempenho baseado em projetos para identificar os melhores colaboradores com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

A gestão do desempenho pode se tornar complicada rapidamente, especialmente ao expandir sua equipe e considerar o planejamento de sucessão. Quem está cuidando do quê? Eles estão melhorando com o tempo? Com tantas variáveis, o modelo de relatório de desempenho do ClickUp oferece uma visão mais clara. Ele reúne tudo com recursos visuais inteligentes e fáceis de ler que ajudam você a acompanhar o crescimento dos funcionários e o andamento dos projetos.

Você pode usar este modelo para:

Monitore o progresso e os KPIs em tempo real

Avalie os custos excedentes durante o cronograma do programa/projeto/marco

Quantifique o tempo gasto, o progresso e o orçamento por meio de recursos visuais e gráficos

Analise as tendências de desempenho dos funcionários para identificar os melhores desempenhos e seu potencial de liderança

🔑 Ideal para: Visualizar o desempenho e a contribuição com base em projetos para compreender o potencial de liderança do funcionário.

7. Modelo de plano de 30, 60 e 90 dias da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina pontos de verificação para avaliar o potencial de liderança e planejar a sucessão com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Crie pontos de verificação para a avaliação de desempenho dos funcionários com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp. Esta grade de 9 caixas ajudará você a avaliar os funcionários que está considerando para responsabilidades mais significativas e a escolher os melhores entre eles.

Além disso, isso pode ajudá-lo a medir o desempenho e o progresso. Identifique as necessidades de treinamento e ofereça suporte a cada trinta dias para prepará-los para funções críticas.

Este modelo permitirá que você:

Defina metas e tarefas individuais para os funcionários e acompanhe o progresso de acordo com elas

Avalie como os funcionários que foram promovidos recentemente estão se adaptando às novas funções

Monitore marcos importantes com a visualização do calendário

Encontre as melhores pessoas para cargos de liderança por meio de avaliações de desempenho periódicas

Use um processo de avaliação estruturado para avaliar o potencial de liderança dos novos funcionários

🔑 Ideal para: Encontrar os melhores funcionários para cargos de liderança.

8. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Aprimore as habilidades de liderança dos seus funcionários com o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Quer que seus funcionários prosperem em futuras funções de liderança? Prepare-os para o sucesso organizacional com o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp. Ele oferece um roteiro claro e prático para desenvolver as habilidades, a mentalidade e a experiência necessárias para que eles cresçam e se tornem líderes com confiança. Gerenciar talentos nunca foi tão fácil.

Você pode usar este modelo para:

Registre relatórios de incidentes para garantir a responsabilização tanto dos funcionários quanto de seus supervisores

Liste suas descobertas e comprove-as com dados

Crie um plano de ação para melhorias, a fim de desenvolver uma equipe de alto desempenho pronta para assumir funções de liderança

Adicione cronogramas, status e notas para cada ação de melhoria na seção “Iniciativas corretivas”

Acompanhe o progresso de acordo com a questão e defina critérios de sucesso como aprovado ou reprovado

Obtenha assinaturas digitais de funcionários e avaliadores

🔑 Ideal para: Ajudar os funcionários a resolver problemas específicos de desempenho com um roteiro prático.

👀 Você sabia? Pouco mais de 20% das organizações esperam uma transição de CEO nos próximos 18 meses, mas 45% temem não ter nem mesmo um candidato interno preparado para assumir a função.

9. Modelo de planejamento de sucessão ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje transições tranquilas entre seus sucessores atuais e futuros com o modelo de planejamento de sucessão do ClickUp

Os modelos de avaliação de desempenho mostrarão a posição de cada funcionário em termos de capacidades de liderança. Agora é hora de delinear a transição de funções e as estratégias de gestão de talentos com o modelo de planejamento de sucessão do ClickUp.

Isso irá ajudá-lo a:

Defina quem fará parte da sua equipe de liderança e sua hierarquia

Descreva exatamente como as funções e responsabilidades mudarão com a promoção

Esclareça as competências e habilidades que eles devem desenvolver para a função

Desenvolva um canal de talentos de liderança para apoiar seus objetivos futuros

Acompanhe o desempenho dos potenciais sucessores para definir futuras funções de liderança

🔑 Ideal para: Detalhar a hierarquia, as funções e as responsabilidades dos líderes atuais e futuros para uma transição tranquila.

10. Modelo de planejamento de sucessão corporativa da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Converta as etapas do seu plano de sucessão em tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de planejamento de sucessão corporativa do ClickUp

O modelo de planejamento de sucessão corporativa da ClickUp é outra estrutura de gestão de talentos que você pode usar para mapear as responsabilidades dos futuros sucessores da sua empresa. Este modelo é excelente para garantir que seus sucessores recebam a melhor orientação possível.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Transforme seu plano de sucessão em tarefas para garantir que todas as partes interessadas estejam contribuindo para a formação dos novos líderes

Automatize o envio de feedback aos funcionários de alto potencial para aprimorar suas habilidades continuamente

Detalhe a agenda para cada função de liderança e forneça os recursos necessários

🔑 Ideal para: Agendar e automatizar tarefas e ações para construir pipelines de liderança.

11. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Ofereça treinamento direcionado aos futuros sucessores com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp

Um planejamento de sucessão adequado requer mais do que encontrar as pessoas certas para serem seus sucessores. Você também precisa de medidas de gestão de talentos para equipá-los com o treinamento e os recursos necessários para lidar com responsabilidades maiores.

O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp pode fazer isso por você com um plano de crescimento rápido e prático.

Você pode usá-los para:

Crie iniciativas personalizadas de desenvolvimento de carreira para cada funcionário

Colabore com colegas de equipe e gerentes para fornecer feedback

🔑 Ideal para: Ajudar os funcionários a crescerem em funções de liderança com planos de treinamento direcionados e manter seu plano de sucessão em dia.

📖 Leia também: Melhor software de avaliação de desempenho dos funcionários

12. Modelo de análise de lacunas de competências da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique e resolva lacunas de habilidades em seus futuros sucessores com o modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Nem todos serão excelentes em todas as habilidades, e isso é normal. Mas seus futuros líderes devem ser adaptáveis, estratégicos e abertos ao crescimento. O modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp ajuda você a identificar onde é necessário oferecer suporte e orienta sua equipe em direção ao desenvolvimento necessário para avançar com confiança.

Você pode usá-los para:

Defina uma pontuação alvo e use-a como referência para medir as habilidades

Crie campos personalizados para habilidades adequadas às funções de liderança da sua empresa

Personalize os painéis do ClickUp para visualizar e acompanhar as lacunas de habilidades por equipe ou função

Ofereça opções de aperfeiçoamento profissional direcionadas de acordo com as necessidades

🔑 Ideal para: Aplicar planos de desenvolvimento de metas para preencher as lacunas entre as habilidades atuais dos seus funcionários e aquelas necessárias para futuras funções de liderança.

📊🎥 Assista a este vídeo para saber como os painéis do ClickUp podem ajudá-lo a visualizar dados, acompanhar o progresso e tomar decisões informadas.

13. modelo de grade de 9 caixas da Whatfix

via Whatfix

o modelo de grade de 9 quadros da Whatfix é uma estrutura simples de gestão de talentos que define claramente cada grade, para que você saiba exatamente como usá-la. Você também pode personalizar os campos para atender às necessidades da sua organização e orientar seu planejamento de sucessão na direção mais adequada para você.

Este modelo permite que você:

Identifique facilmente os funcionários com alto desempenho e alto potencial

Gerencie o planejamento de sucessão e o desenvolvimento de lideranças.

Destaque necessidades específicas de treinamento para ajudar os funcionários a crescer

Ofereça uma abordagem estruturada para as etapas de ação e discussões sobre gestão de talentos entre líderes de equipe e gerentes

Alocar recursos para iniciativas de desenvolvimento dos funcionários

🔑 Ideal para: Facilitar um planejamento de sucessão eficaz através da identificação e desenvolvimento de talentos de alto potencial para funções de liderança.

14. modelo de grade de 9 quadros da Miro

via Miro

O modelo de grade de 9 quadros da Miro é um ótimo ponto de partida se você é novo no planejamento de sucessão. É detalhado, mas fácil de seguir, com critérios claros de desempenho e potencial marcados nos eixos X e Y, para que você não fique na dúvida sobre o significado de cada quadrado.

Você pode usar este modelo para:

Classifique o desempenho e o potencial dos funcionários como alto, médio ou baixo em ambos os eixos

Compare-os com o que é esperado dos cargos de liderança da sua empresa

Personalize as cores e edite os campos de acordo com suas necessidades

🔑 Ideal para: Start-ups sem experiência em planejamento de sucessão e desenvolvimento de talentos.

15. modelo de avaliação de talentos em grade de 9 quadros da TestGorilla

via TestGorilla

O modelo de avaliação de talentos em grade de 9 caixas da TestGorilla é uma planilha do Excel pronta para uso, projetada para ajudá-lo a avaliar facilmente o potencial e o desempenho dos funcionários.

Ele tem um layout de referência pronto para uso, para que você veja exatamente como funciona uma grade de 9 caixas. Depois, você pode ajustar os campos personalizáveis para atender às suas necessidades de planejamento de sucessão.

Este modelo permite que você:

Analise o desempenho dos funcionários nos últimos três a seis meses

Simplifique a avaliação do desempenho e da participação em projetos e resultados importantes

Veja como eles funcionam com outros membros da equipe

🔑 Ideal para: Mapear visualmente as contribuições de cada funcionário para um planejamento de sucessão preciso.

🧠 Curiosidade: já que estamos falando sobre planejamento de sucessão, você sabia que a série de sucesso Succession foi inicialmente proposta como um longa-metragem? A ideia era acompanhar uma poderosa família do mundo da mídia, mas, para nossa sorte, acabou se transformando na série cheia de drama que assistimos hoje.

16. Modelo de avaliação de talentos em grade de 9 caixas em PDF da Primalogik

via Primalogik

Quer criar um modelo de grade de 9 quadros do zero? O modelo em PDF 9 Box Grid Talent Review Template da Primalogik é um ponto de partida sólido. Ele define com precisão o que incluir em cada grade para medir de forma eficaz o desempenho e o potencial dos funcionários.

Você pode usar este modelo para:

Analise os talentos e avalie sua adequação para ocupar cargos de liderança mais seniores

Identifique e resolva lacunas de habilidades e necessidades de treinamento

🔑 Ideal para: Usar como referência para criar um modelo de grade de 9 caixas do zero.

Forme seus sucessores de maneira inteligente com o ClickUp

As empresas que colocam os funcionários com melhor desempenho em cargos importantes a cada trimestre têm 2,2 vezes mais chances de superar os concorrentes. Quer ter a mesma vantagem? Use modelos de grade de 9 quadros para tomar decisões sobre gestão de talentos e planejar a sucessão. Eles ajudam a identificar os melhores talentos, avaliar o potencial e construir uma linha de liderança sólida.

Com o ClickUp, você pode gerenciar todos os seus modelos de grade de 9 quadros em um só lugar, gratuitamente. Personalize-os para diferentes funções, defina lembretes e automatize tarefas relacionadas a talentos. Você também terá uma visão clara do progresso de cada funcionário nos painéis do ClickUp.

