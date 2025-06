O melhor gerador de PNG com IA para criar imagens transparentes de alta qualidade

Em 1966, um grupo de crianças foi convidado a prever como seria a vida no futuro — mais especificamente, como seria a vida no início dos anos 2000.

As respostas variaram entre preocupações com moradia e entusiasmo com a conveniência futura. Mas uma previsão se destacou: automação — e eles estavam certos.

Hoje, as ferramentas alimentadas por IA podem gerar quase tudo em segundos, incluindo imagens PNG transparentes de alta qualidade. Isso é especialmente útil para designers e empresas, pois permite que expressem suas ideias visualmente com prompts simples.

Para ajudar você a economizar tempo, criar imagens e acelerar seu processo criativo, selecionamos uma lista dos melhores geradores de PNG com IA que você pode usar imediatamente.

Os melhores geradores de PNG com IA em resumo

O que você deve procurar em um gerador de PNG com IA?

Antes de escolher o gerador de imagens PNG com IA certo, decida quais imagens você deseja criar. Imagens de produtos para fins comerciais? Gráficos exclusivos para materiais de marketing ou arte digital com fundo transparente?

Depois de decidir isso, aqui estão alguns recursos essenciais que você deve ter em mente ao escolher sua ferramenta:

Ferramentas de texto para imagem que transformam prompts simples em imagens PNG totalmente formadas com apenas alguns cliques

Opções para carregar e remixar imagens com possibilidades infinitas usando conteúdo gerado por IA

Recursos de descrição de imagens que analisam e geram conteúdo a partir de fotos enviadas

Uma interface intuitiva que simplifica o processo criativo

Controles de personalização para proporções, filtros de cor e planos de fundo

Resultados em alta resolução que garantem detalhes nítidos e contornos claros

Uma gama diversificada de estilos artísticos para combinar com qualquer coisa, desde ícones minimalistas até à estética da pintura a óleo

Os melhores geradores de PNG com IA

Aqui está a lista completa dos melhores geradores de PNG com IA.

Esses geradores de arte com IA foram projetados para ajudar você a criar imagens PNG de alta resolução com fundo transparente, perfeitamente personalizadas para sua marca, estilo de imagem e estilo artístico.

1. ClickUp (Ideal para visuais colaborativos gerados por IA)

Experimente o ClickUp gratuitamente Gere imagens com IA usando ferramentas baseadas em IA e gerenciamento de projetos em grande escala com o ClickUp

Existem muitos geradores de imagens com IA, mas poucos combinam ferramentas com IA e gerenciamento de projetos em grande escala.

Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp está facilitando muito a vida das equipes de design, trazendo ferramentas poderosas de IA diretamente para o fluxo de trabalho diário.

Um dos recursos mais legais é o Gerador de Imagens AI, que está integrado diretamente ao ClickUp Whiteboards. Isso significa que você pode transformar suas ideias em imagens PNG de alta qualidade apenas descrevendo o que deseja, sem precisar alternar entre diferentes aplicativos ou esperar pela inspiração.

Prompt: “Crie uma imagem de um cérebro com neurônios disparando ao redor dele.”

Veja o resultado na imagem abaixo!

Gere imagens usando IA nos quadros brancos do ClickUp usando prompts

Esteja você fazendo um brainstorming de conceitos, esboçando fluxos de usuários ou apenas precisando de um visual rápido para uma reunião, você pode gerar imagens na hora e colocá-las diretamente no seu quadro branco.

Os quadros brancos são uma verdadeira revolução para a colaboração. Eles permitem que toda a sua equipe trabalhe em conjunto em tempo real, adicionando notas adesivas, formas e, agora, imagens geradas por IA — tudo em um só lugar. Você pode mover elementos facilmente, conectar ideias e até mesmo transformar elementos do quadro branco em tarefas práticas com apenas um clique.

Precisa de ajuda extra com a direção criativa? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, utiliza aprendizado de máquina e bancos de dados de arte para ajudar equipes de design:

✅ Crie prompts de texto mais inteligentes

✅ Supere bloqueios criativos

✅ Melhore suas imagens geradas por IA

Transforme ideias em ação com o ClickUp Brain

Ao combinar a geração de imagens com IA com quadros brancos colaborativos e gerenciamento de projetos robusto, o ClickUp para equipes de design unifica tudo o que sua equipe precisa em uma única plataforma. Você pode armazenar ativos, gerenciar feedback e acompanhar cada etapa do seu processo criativo sem sair do ClickUp. É uma maneira mais inteligente, rápida e conectada de projetar em conjunto.

Melhores recursos do ClickUp

Use prompts com tecnologia de IA para criar rapidamente conteúdo de alta qualidade e ideias visuais

Destaque qualquer texto e aprimore-o usando a barra de ferramentas de IA integrada

Gere automaticamente resumos e itens de ação para otimizar os fluxos de trabalho de design e o gerenciamento de projetos

Traduza conteúdo, corrija a gramática e refine textos na mesma plataforma

Colabore em tempo real com os quadros brancos do ClickUp — perfeitos para brainstorming visual, esboços e imagens geradas por IA

Inicie tarefas diretamente do ClickUp Whiteboards para capturar ideias criativas instantaneamente

Use modelos para criar fluxos de trabalho que dão suporte ao seu processo de design

Deixe instruções claras nas imagens com o software de anotação de imagens da ClickUp

Use o ClickUp Clips para orientar sua equipe com feedback detalhado

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos da plataforma pode parecer um pouco complicada para novos usuários

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da G2 diz:

O Clickup é extremamente flexível de usar e oferece muitos recursos que, de outra forma, exigiriam ferramentas adicionais. A configuração inicial e a integração à ferramenta são muito complexas no início, mas gerenciáveis. O preço é totalmente razoável e justificado. Eu uso o Clickup no trabalho diário e estou satisfeito.

2. Adobe Firefly (ideal para imagens geradas por IA de alta qualidade em todas as mídias)

via Adobe

O Adobe Firefly oferece um pacote criativo completo para produzir imagens, vídeos, áudio, vetores e modelos de design gráfico.

Criado como uma ferramenta de IA para designers, profissionais de marketing e criadores de conteúdo, o Adobe Firefly traz o poder da geração de PNG com IA para o ecossistema criativo confiável da Adobe.

Quer você queira criar imagens impressionantes com fundo transparente, explorar novos estilos artísticos ou experimentar fluxos de trabalho de texto para imagem, esta ferramenta oferece controle criativo total. Melhor ainda, ela é perfeitamente integrada a ferramentas como Photoshop, Illustrator e Adobe Express.

Principais recursos do Adobe Firefly

Experimente a conversão de texto em imagem com predefinições e efeitos artísticos impressionantes

Desfrute de um controle preciso da proporção para todas as imagens PNG

Gere vídeos, áudio e imagens AI usando a mesma interface intuitiva

Integre com o Photoshop, Illustrator e Adobe Express

Crie conteúdo seguro e pronto para uso comercial

Limitações do Adobe Firefly

Sem suporte a prompts negativos para excluir elementos indesejados

Os videoclipes têm duração limitada a cinco segundos

O texto nos visuais gerados frequentemente aparece distorcido ou impreciso

Preços do Adobe Firefly

Gratuito

Firefly Standard : US$ 9,99/mês por usuário

Firefly Pro : US$ 29,99/mês por usuário

Firefly Premium : US$ 199,99/mês por usuário

Creative Cloud All Apps: US$ 59,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Adobe Firefly

Uma avaliação da G2 diz:

O Adobe Firefly é incrivelmente intuitivo, especialmente se você estiver familiarizado com o ecossistema da Adobe. Acho-o útil para gerar ideias rapidamente e criar conteúdo de alta qualidade para redes sociais sem precisar de conhecimentos avançados de design.

✨ Curiosidade: os geradores de imagens com IA podem aprender o estilo de qualquer artista, transformando seus algoritmos e visão em um pincel digital que imita tudo, desde a arte renascentista até designs abstratos modernos.

via Canva

O Canva já é uma ferramenta de design gráfico popular devido às suas funcionalidades fáceis de usar.

Com a IA, o Canva oferece seus recursos, Magic Studio e Dream Lab, permitindo que os usuários criem imagens com IA, aprimorem fotos, removam fundos, ajustem cores e reformatem designs usando prompts simples de texto e imagem.

Além disso, o Canva é totalmente baseado na nuvem, o que significa que você pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

Melhores recursos do Canva AI

Aproveite a conversão de texto em imagem através do Dream Lab para obter imagens rápidas e bonitas geradas por IA

Acesse ferramentas de remoção, redimensionamento e aprimoramento de fundo com IA

Crie conteúdo para todas as principais plataformas com proporções otimizadas

Use milhares de modelos de guias de estilo, kits de marca e colaboração perfeita em equipe

Limitações da IA do Canva

Algumas funcionalidades podem parecer limitadas para designers profissionais

O texto gerado por IA nas imagens pode parecer inconsistente ou impreciso

Preços do Canva AI

Gratuito

Canva Pro : US$ 15/mês por usuário

Canva Teams : US$ 10/mês por usuário

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva AI

G2 : 4,7/5 (mais de 4.450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Canva AI

Uma avaliação no Reddit diz:

Um dos recursos interessantes é o Magic Media, que permite transformar texto em imagens, vídeos ou gráficos. Basta digitar o que você deseja e o Canva criará para você. Isso pode evitar que você tenha que procurar a foto perfeita ou tentar descobrir como fazer um gráfico sozinho.

Um dos recursos interessantes é o Magic Media, que permite transformar texto em imagens, vídeos ou gráficos. Basta digitar o que você deseja e o Canva criará para você. Isso pode evitar que você tenha que procurar a foto perfeita ou tentar descobrir como fazer um gráfico sozinho.

💡 Dica profissional: Está tendo dificuldades com a curva de aprendizado ou os preços do Figma? As melhores alternativas e concorrentes do Figma apresentam as 10 principais ferramentas que são mais fáceis de usar, econômicas e ainda oferecem recursos avançados para design colaborativo.

4. Picsart AI (Ideal para edição rápida e fácil de imagens e vídeos para iniciantes)

via Picsart

O Picsart foi um dos primeiros pacotes criativos desenvolvidos para iniciantes e pequenas empresas. No entanto, a adição da IA ajuda você a passar da ideia à execução rapidamente.

Com ferramentas como o Gerador de Imagens AI, o Removedor de Fundo AI e o AI Enhance, os usuários podem criar visuais de alta qualidade em minutos. O aplicativo móvel da Picsart é especialmente popular, oferecendo edição fácil em qualquer lugar, desde a geração de imagens AI PNG até modelos prontos para redes sociais.

Você também tem acesso a mais de 20 ferramentas de IA generativa, inspiração da comunidade por meio do “Spaces” e recursos personalizados para criadores de todos os setores, da moda ao imobiliário.

Melhores recursos do Picsart AI

Crie imagens, GIFs e vídeos curtos gerados por IA usando prompts de texto simples

Use ferramentas de IA com um toque, como remoção de fundo, transferência de estilo e substituição de objetos

Explore uma interface intuitiva em dispositivos móveis e na web — ideal para iniciantes

Aproveite a edição em massa, kits de marca e ferramentas de colaboração em tempo real

Acesse downloads em PNG, fontes personalizadas e várias proporções de tela

Limitações da IA do Picsart

Algumas ferramentas de IA exigem compras adicionais no aplicativo (como geração de avatares)

A interface pode parecer confusa ou complexa para novos usuários na web

Recursos avançados ainda ficam atrás de ferramentas profissionais como o Adobe Photoshop

Preços do Picsart AI

Gratuito

Mais : US$ 13/mês por usuário

Pro : US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Picsart AI

G2 : 4,5/5 (mais de 575 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Picsart AI

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto que o Picsart tenha tantos modelos e ferramentas de edição de fotos que me ajudam a corrigir, ajustar e tornar minhas fotos ainda mais especiais. Ótimas ferramentas para edição de fotos de família e redes sociais. As ferramentas são muito fáceis de usar para implementar o que você precisa para o seu trabalho. Eu uso o Picsart o tempo todo para minhas fotos e nunca precisei entrar em contato com o suporte ao cliente, pois ele foi muito fácil de integrar aos meus processos, mas tenho certeza de que o suporte ao cliente seria ótimo pela qualidade do produto.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para organizar as ideias da equipe além de pontos-chave? Como criar um quadro de ideias para brainstorming mostra como usar quadros visuais para estimular a criatividade, estruturar a colaboração e transformar pensamentos caóticos em planos viáveis.

📮 ClickUp Insight: Metade dos nossos usuários enfrenta desafios ao adotar a IA — 23% não sabem por onde começar e 27% sentem que precisam de mais treinamento para tarefas avançadas. O ClickUp quebra essa barreira com uma interface em estilo de chat tão simples quanto enviar mensagens de texto. As equipes podem começar com instruções básicas e descobrir facilmente recursos poderosos de automação, sem curva de aprendizado íngreme e sem complicações.

5. Midjourney (Ideal para controle artístico e visuais surreais e de alto impacto)

via Midjourney

O Midjourney começou como uma ferramenta baseada no Discord. Conhecido pelos visuais impressionantes, estilos surreais, toque único e composições cinematográficas, o Midjourney é amplamente apreciado por artistas digitais, profissionais de marketing e criadores que buscam ultrapassar limites.

O Midjourney permite gerar imagens PNG com IA, arte conceitual e paisagens fantásticas com controle estilístico extremo usando prompts de texto simples ou avançados.

Esta ferramenta popular agora também oferece um aplicativo web com planos flexíveis e suporte para fundo transparente.

Melhores recursos do Midjourney

Desfrute da melhor qualidade de geração de imagens da sua classe com um controlo artístico incomparável

Use variações iterativas de imagens, zoom, panorâmica e expansão de imagens

Carregue imagens de referência para orientar o estilo da imagem e a consistência dos personagens

Ajuste a intensidade, a estilização e a proporção com configurações avançadas

Faça parte de uma comunidade ativa e galeria para explorar e obter inspiração imediata

Limitações do Midjourney

No momento, não há planos gratuitos disponíveis

O Modo Stealth (criação de imagens privadas) está disponível apenas em planos superiores

A interface pode parecer um pouco complicada para iniciantes

Preços do Midjourney

Básico : US$ 10/mês por usuário

Padrão : US$ 30/mês por usuário

Pro : US$ 60/mês por usuário

Mega: US$ 120/mês por usuário

Avaliações e comentários do Midjourney

G2 : 4,4/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Midjourney

Uma avaliação do Trustpilot diz:

A interface mais intuitiva entre todos os geradores de imagens com IA. Não entra em detalhes (como o Stable Diffusion); faz o que o usuário precisa.

A interface mais intuitiva entre todos os geradores de imagens com IA. Não entra em detalhes (como o Stable Diffusion); faz o que o usuário precisa.

💡 Dica profissional: Está se sentindo limitado pelos preços ou pelo suporte do Midjourney? As melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA destacam 11 ferramentas poderosas que oferecem mais flexibilidade, melhor suporte e recursos criativos exclusivos.

6. Runway ML (Ideal para geração de vídeos com IA e narrativa multimídia)

via Runway

A Runway está redefinindo a forma como criamos histórias visuais, com ferramentas de IA desenvolvidas especificamente para cineastas, designers e criadores de conteúdo.

De videoclipes a comerciais e filmes completos, os modelos Gen-3 Alpha e Act-One da Runway permitem que os usuários criem vídeos controláveis e de alta fidelidade com apenas algumas instruções.

O Runway também oferece suporte a edição colaborativa, armazenamento de ativos, vozes personalizadas e muito mais, tudo em uma interface limpa e profissional.

Outro fato impressionante é que marcas como Lionsgate e Madonna já estão usando.

Principais recursos do Runway

Use a geração de texto para vídeo, vídeo para vídeo e imagem para vídeo com alto realismo

Aproveite recursos avançados de software de edição de fotos, como câmera lenta, remoção de fundo e desfoque de rosto

Use a criação de voz personalizada para sincronização labial com IA e fluxos de trabalho de conversão de texto em fala

Navegue por uma interface de usuário limpa e intuitiva que oferece suporte à colaboração em equipe em tempo real

Limitações da pista

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes não familiarizados com ferramentas de vídeo

Requer uma conexão forte com a internet e hardware moderno

Marcas d'água e limites de tempo se aplicam a usuários do plano gratuito

Preços de lançamento

Gratuito

Padrão : US$ 15/mês por usuário

Pro : US$ 35/mês por usuário

Ilimitado : US$ 95/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Runway

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Runway

Uma avaliação do Product Hunt diz:

Os preços são muito altos. Se você adquirir a assinatura ilimitada (Relaxed), a geração de um vídeo de 10 segundos leva cerca de 20 minutos. Você também não pode enfileirar vídeos, é preciso esperar até que eles sejam concluídos, um por um A IA entende errado metade das vezes. Isso faz você perder tempo e créditos. Além disso, há a censura excessivamente sensível. Até mesmo pessoas com camisetas de manga curta são consideradas arriscadas. Eles também não informam qual é o problema. Enquanto você tenta descobrir o que exatamente está errado, sua conta é suspensa. Dizem que você pode recorrer, mas isso é mentira. Eles apenas mencionam que a decisão é definitiva, não dão nenhuma explicação e mandam você ir embora. Qualquer coisa é melhor do que essa bagunça cara.

Os preços são muito altos. Se você adquirir a assinatura ilimitada (Relaxed), a geração de um vídeo de 10 segundos leva cerca de 20 minutos. Você também não pode enfileirar vídeos, é preciso esperar até que eles sejam concluídos, um por um

A IA entende mal o seu comando na metade das vezes. Isso faz você perder tempo e créditos. Além disso, há a censura excessivamente sensível. Até mesmo pessoas com camisetas de manga curta são consideradas arriscadas. Eles também não informam qual é o problema. Enquanto você tenta descobrir o que exatamente está errado, sua conta é suspensa.

Dizem que você pode recorrer, mas isso é mentira. Eles apenas mencionam que a decisão é definitiva, não dão nenhuma explicação e mandam você ir embora. Qualquer coisa é melhor do que essa bagunça cara.

✨ Curiosidade: As primeiras obras de arte digitais do mundo surgiram a partir de um sistema antiaéreo transformado. Durante a Segunda Guerra Mundial, John Whitney e seu irmão James reaproveitaram um computador analógico — originalmente construído para localizar aeronaves inimigas — e o transformaram em uma máquina de desenho inovadora que se tornaria a base da arte digital gerada por computador.

📖 Leia também: Exemplos essenciais de prompts do Midjourney para artistas e designers

7. DALL·E 3 (Ideal para geração de imagens simples e precisas por IA através do ChatGPT)

via DALL E

O DALL·E 3 é o mais recente gerador de imagens da OpenAI, com a mesma popularidade do ChatGPT. Este gerador de imagens com IA está profundamente integrado ao ChatGPT, permitindo aos usuários debater ideias, refinar prompts e editar imagens geradas.

Quer você queira uma cena fotorrealista ou um esboço caprichoso, o DALL·E 3 faz um ótimo trabalho interpretando descrições de texto para prompts curtos e complexos. Ele também inclui uma ferramenta básica de preenchimento que permite modificar áreas específicas do seu texto para imagem, tudo dentro da interface intuitiva do ChatGPT.

Ao contrário de outras ferramentas, o DALL·E 3 foi otimizado para facilitar o uso em vez do controle, a fim de gerar imagens rápidas e refinadas sem uma curva de aprendizado íngreme.

As 3 melhores funcionalidades do DALL·E 3

Gere imagens detalhadas e de alta qualidade a partir de prompts de texto curtos ou longos

Aproveite a função simples de preenchimento incluída para edições localizadas de imagens

Use através do Bing Image Creator ou com o ChatGPT Plus

Desfrute de conteúdo seguro e comercialmente utilizável com proteções integradas

Limitações do DALL·E 3

Sem necessidade de enviar imagens, referências de estilo ou suporte para expansão da tela

Não possui o controle granular encontrado em ferramentas como Midjourney ou Stable Diffusion

Não gera figuras públicas ou conteúdo sensível

Preços do DALL·E 3

Gratuito (com marca d'água)

ChatGPT Plus: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o DALL. E 3?

Uma avaliação da Capterra diz:

O DALL-E 3 gera imagens altamente detalhadas, criativas e visualmente impressionantes que se alinham perfeitamente com as instruções. Sua capacidade de interpretar descrições complexas, gerar visuais imaginativos e manter a coerência na qualidade da imagem é impressionante. A integração com ferramentas baseadas em texto aumenta a usabilidade, tornando-o acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais. Além disso, as melhorias no realismo e na versatilidade artística fazem com que ele se destaque em vários projetos criativos.

📖 Leia também: Alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA

8. Fotor AI Image Generator (o melhor gerador de imagens gratuito com uma grande variedade de estilos)

via Fotor AI

O Gerador de Imagens com IA da Fotor foi criado para quem deseja criar arte, avatares ou imagens de produtos com o mínimo de esforço. Este gerador de arte também suporta a geração de texto para imagem e de imagem para imagem, com dezenas de opções de estilos artísticos, como desenho animado, pintura a óleo, anime, esboço e 3D.

O Fotor também inclui ferramentas para aumento de resolução, remoção de fundo e substituição de rostos, tudo integrado em um pacote de edição de fotos fácil de usar.

Melhores recursos do Fotor

Gratuito para usar com 8 créditos + bônus diários

Aproveite o suporte para conversão de texto em imagem e de imagem em imagem

Use dezenas de estilos, incluindo NFTs, logotipos, anime e maquetes de produtos

Utilize ferramentas básicas de edição de fotos (melhorar a qualidade, remover o fundo, etc.)

Limitações do Fotor

IU desconexa entre ferramentas

Controle criativo limitado em comparação com o Pro Tools

Sem personalização avançada, como referência de estilo ou expansão da tela

Preços do Fotor

Plano gratuito

Pro : US$ 8,99/mês por usuário

Pro+: US$ 19,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Fotor

G2 : 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 950 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Fotor

Uma avaliação da G2 diz:

A melhor parte do aplicativo é a variedade de recursos oferecidos gratuitamente ou a preços acessíveis. A facilidade de uso é outro diferencial que torna este aplicativo um dos melhores exemplos do uso da IA em um editor de fotos.

💡 Dica profissional: Livre-se das notas adesivas bagunçadas — Modelos e técnicas de brainstorming oferece 11 modelos estruturados gratuitos para ajudar as equipes a transformar ideias dispersas em planos estratégicos e manter a colaboração fluindo.

9. Leonardo AI (Ideal para recursos de jogos e controle estilístico)

via Leonardo AI

Originalmente projetado para ajudar desenvolvedores de jogos a criar arte conceitual e recursos visuais, o Leonardo AI evoluiu para uma suíte criativa completa.

A Leonardo AI oferece modelos aperfeiçoados, predefinições de estilo e recursos de engenharia imediata, como um gerador aleatório de prompts e um aprimorador de prompts, tudo em uma interface limpa.

Embora o plano gratuito deste gerador de imagens com IA ofereça imagens geradas de forma única e um generoso sistema de tokens, os usuários premium podem acessar ferramentas de edição pós-geração, modelos personalizados e opções de orientação avançadas.

Melhores recursos do Leonardo AI

Desfrute de uma geração rápida de imagens (10 a 20 segundos por lote)

Aproveite os úteis criadores de prompts de arte com IA e as ferramentas de orientação de estilo

Aproveite um plano gratuito com 150 tokens a cada 8 horas

Suporta design de personagens, arte conceitual, maquetes de produtos e muito mais

Faça parte de uma comunidade Discord ativa e de um forte suporte criativo

Limitações do Leonardo AI

As ferramentas de edição pós-geração estão bloqueadas por um paywall

O plano gratuito não inclui a geração de imagens privadas

Alguns detalhes da solicitação podem ser ignorados em favor da “vibração” geral

Preços do Leonardo AI

Gratuito

Plano Aprendiz : US$ 10/mês por usuário

Plano Artisan : US$ 30/mês por usuário

Plano Maestro : US$ 60/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Leonardo AI

Uma avaliação no Trustpilot diz :

Certamente, uma das melhores ferramentas de animação disponíveis para consumidores. O Leonardo tem sido uma grande ajuda e fez meu canal crescer para 3.500 inscritos em nove dias.

✨ Curiosidade: O primeiro software de desenho digital para usuários comuns, o MacPaint, foi lançado no Macintosh original da Apple no início dos anos 80. Ele permitia aos usuários desenhar, editar e exportar gráficos antes mesmo da maioria das pessoas ter ouvido falar em “arte digital”

📖 Leia também: As melhores ferramentas de engenharia de prompt para IA generativa

10. NightCafe (Ideal para criação orientada para a comunidade e variedade de modelos)

via NightCafe

O NightCafe é uma das plataformas de arte com IA mais acessíveis e focadas na comunidade que existe. Essa plataforma reúne uma vasta gama de modelos de geração de imagens — incluindo Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen e muito mais — em uma interface intuitiva.

A parte mais interessante é que você pode ganhar créditos grátis diariamente participando de desafios, curtindo obras de arte ou participando de bate-papos.

Melhores recursos do NightCafe

Acesse uma ampla variedade de modelos de IA, incluindo DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen e muito mais

Junte-se a uma comunidade artística vibrante e ativa com desafios, comentários e colaboração

Use créditos diários gratuitos, além de opções de transferência para planos pagos

Aproveite recursos exclusivos, como geração em massa, modelos de ajuste fino e opções avançadas de prompt

Acesse suporte multiplataforma: web, celular e tablet

Limitações do NightCafe

A moderação e as restrições de conteúdo podem parecer excessivamente rígidas

Ferramentas limitadas de edição aprofundada ou preenchimento em comparação com plataformas voltadas para profissionais

O feedback imediato pode ser inconsistente entre os modelos

Preços do NightCafe

Gratuito

Iniciante em IA: US$ 5,99/mês por usuário

AI Hobbyist: US$ 9,99/mês por usuário

Entusiasta de IA: US$ 19,99/mês por usuário

AI Artist: US$ 49,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o NightCafe

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o NightCafe

Uma avaliação no Trustpilot diz:

O NightCafé abriu muitas portas para mim, é um lugar incrível, uma comunidade ótima, e se você não pode (ou não quer) ser um membro Pro, ainda tem infinitas possibilidades de deixar sua imaginação voar e criar incríveis obras de arte com IA. Super recomendado!

📖 Leia também: Exemplos impressionantes de arte gerada por IA

11. Jasper Art (Ideal para equipes de marketing que precisam de recursos visuais rápidos e com a marca da empresa)

via Jasper Art

Jasper Art é o recurso de geração de imagens da plataforma de conteúdo AI tudo-em-um da Jasper.

Este gerador de imagens PNG com IA permite criar instantaneamente imagens de alta qualidade e livres de direitos autorais a partir de um prompt de texto, sem necessidade de licenças de fotos de banco de imagens ou gargalos de design.

Integrado ao ecossistema da Jasper, essa ferramenta é especialmente poderosa para quem já usa a Jasper para redação, planejamento de campanhas ou automação da voz da marca.

Com ferramentas de edição de imagens integradas (como remoção de fundo, recorte, aumento de resolução e reimaginação), o Jasper facilita a criação rápida e em grande escala de visuais sofisticados e alinhados à marca.

Melhores recursos do Jasper Art

Use geração ilimitada de imagens incluída em todos os planos

Experimente ferramentas com um clique para remoção de fundo, limpeza de texto, aumento de resolução e muito mais

Utilize a criação de imagens orientada por estilos para manter a identidade da marca

Desfrute da privacidade integrada: as imagens não são utilizadas para treinar os modelos da Jasper

Acesse o uso comercial (com ressalvas sobre semelhanças e direitos autorais)

Limitações do Jasper Art

Dificuldades com o realismo em rostos e partes do corpo (como muitas ferramentas de IA)

Requer uma assinatura do Jasper (a partir de US$ 39/mês)

Sem recursos avançados de preenchimento ou controle de tela como as ferramentas Midjourney ou SDXL

Preços do Jasper Art

Criador : US$ 39/mês por licença

Pro: US$ 59/mês por licença

Avaliações e comentários sobre Jasper Art

G2 : 4,7/5 (mais de 1.240 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.840 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Jasper Art

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro como este assistente de IA gera conteúdos fantásticos em segundos, amigo. Ao contrário de outros softwares, ajuda-me a superar o bloqueio criativo e a criar coisas originais, para que não perca tempo a olhar para um ecrã em branco.

📖 Leia também: Como usar IA para design gráfico

Resultados sempre perfeitos com o ClickUp

O gerente de processos da AI bees, Jayson Ermac, destacou em seu depoimento:

O ClickUp possui ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse sentido, especialmente com a adição da Visualização Quadro Branco.

Isso diz muito sobre a experiência do ClickUp. Como um dos melhores geradores de imagens com IA, o ClickUp torna tudo muito fácil (e até divertido) — desde transformar um texto em um PNG transparente em segundos até lançar uma campanha completa.

Ainda está alternando entre cinco abas só para gerenciar um projeto? Talvez seja hora de aprimorar seu fluxo de trabalho com uma atualização baseada em PNG.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e crie sua próxima obra-prima com IA!