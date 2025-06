Chanty vs. Slack: qual ferramenta de comunicação é melhor?

Escolher o aplicativo de chat certo para sua equipe é como escolher um colega de quarto. Você precisa de alguém confiável, fácil de conviver e, de preferência, que não perca coisas importantes (como o histórico de mensagens).

Ganhe pontos extras se eles não cobrarem apenas pelo uso dos recursos básicos — ninguém quer um colega de quarto que cobra a mais pelo espaço na geladeira!

Quando se trata de comunicação em equipe, o Chanty e o Slack são dois aplicativos de chat em equipe muito populares.

Um é simples e econômico, enquanto o outro é repleto de recursos, mas caro. Ambos oferecem compartilhamento de arquivos, chamadas de vídeo, gerenciamento de tarefas integrado e todas as ferramentas de colaboração necessárias para manter sua equipe em sintonia, sem notas adesivas passivo-agressivas.

Mas qual delas realmente oferece a melhor experiência? Vamos descobrir

E se você está procurando uma alternativa ao Chanty ou ao Slack, não se preocupe — o ClickUp está pronto para entrar em ação e melhorar seu fluxo de trabalho!

Chanty vs. Slack em resumo

Aqui está um resumo rápido de como as duas ferramentas se comparam, com uma ferramenta bônus no pacote!

Plano gratuito para sempre; planos pagos acessíveis com mais recursos

Gerenciamento nativo de tarefas com Kanban, Gantt, Calendário, Documentos e muito mais

Reuniões e videochamadas com compartilhamento de tela (limites baseados no plano)

SyncUps integrado para chamadas de voz/vídeo; Clips para vídeo assíncrono; integra-se com Zoom, Teams, etc.

mais de 2.600 integrações com aplicativos como Google Workspace, Zoom e Salesforce

Histórico de mensagens ilimitado, mesmo no plano gratuito

Plataforma unificada com interface intuitiva; fácil para equipes de todos os tamanhos

O Chanty é uma plataforma de colaboração em equipe projetada para simplificar a comunicação e melhorar a produtividade. Com mais de 10.000 clientes ativos, o Chanty combina chat em equipe, gerenciamento de tarefas e recursos de colaboração em uma plataforma fácil de usar.

Esta plataforma de colaboração básica visa simplificar a comunicação e eliminar a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos ou threads de e-mail para rastrear informações. Ideal para equipes pequenas, o Chanty ajuda a conectar, colaborar e realizar mais trabalho em conjunto.

Recursos do Chanty

O Chanty oferece um conjunto sólido de ferramentas de colaboração sem a dor de cabeça de uma curva de aprendizado íngreme. Os membros da sua equipe podem começar a usar imediatamente, economizando tempo (e orçamento) que seriam gastos em treinamento.

Seja para um bate-papo rápido entre a equipe, uma sessão de brainstorming aprofundada ou para organizar todas as suas tarefas, o Chanty mantém a comunicação da equipe fluida e sem frustrações. Vejamos seus cinco principais recursos:

Está usando o plano gratuito do Chanty? Não se preocupe, você ainda tem acesso ilimitado ao histórico de mensagens em conversas públicas e privadas. Isso significa que não há mensagens que desaparecem, não é preciso se preocupar em salvar conversas e não há limites inesperados que interrompem a comunicação da sua equipe.

Tudo fica pesquisável, para que você possa encontrar facilmente conversas anteriores, arquivos compartilhados e links importantes sem o incômodo de fazer backups.

O gerenciamento de tarefas integrado do Chanty mantém as coisas simples. Transforme qualquer mensagem em uma tarefa, defina prazos e atribua-a aos membros da equipe sem precisar alternar entre aplicativos. Precisa atualizar a página inicial? Basta converter a solicitação em uma tarefa diretamente no chat.

Para uma visão mais clara de todas as suas tarefas, o Chanty inclui quadros Kanban para acompanhar o progresso visualmente, porque uma longa lista de tarefas nem sempre mostra o que realmente está sendo feito. Com a comunicação da equipe e o gerenciamento de tarefas em um só lugar, há menos idas e vindas e mais foco no trabalho.

Precisa esclarecer um prazo ou obter uma atualização rápida sobre um projeto? O Chanty permite enviar mensagens de voz ilimitadas para uma comunicação direta. Você também tem acesso a chamadas de áudio e vídeo individuais para discussões em tempo real, garantindo uma colaboração mais tranquila.

Além disso, o compartilhamento de tela facilita o fornecimento de explicações visuais.

Se os membros da sua equipe trabalham remotamente ou preferem check-ins virtuais, esses recursos ajudam a facilitar a comunicação da equipe sem digitação interminável.

O Teambook do Chanty é o seu centro de controle para tudo: tarefas, conversas, arquivos compartilhados, links e muito mais. Pense nele como um centro de comando onde todo o seu trabalho fica organizado em um só lugar.

Com acesso rápido ao histórico de mensagens e aos membros da equipe, é fácil encontrar o que você precisa. Sem rolagem ou pesquisa intermináveis — apenas um espaço estruturado que mantém a colaboração da equipe tranquila e eficiente.

As integrações de terceiros ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente, mantendo tudo em um só lugar, para que você não precise alternar constantemente entre aplicativos.

Digamos que você usa o Google Drive com frequência. A integração com o Google Drive permite abrir e compartilhar arquivos diretamente, em vez de baixá-los, enviá-los para o Chanty e acessá-los novamente.

O Chanty se conecta a várias ferramentas de colaboração, como Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox e muito mais. O plano gratuito inclui 10 integrações, enquanto os planos pagos oferecem integrações ilimitadas, ajudando você a otimizar os fluxos de trabalho sem precisar alternar entre várias plataformas.

Preços do Chanty

O Chanty mantém os preços simples e acessíveis, tornando-o uma opção sólida para pequenas empresas. Aqui está uma visão geral dos planos:

Enterprise: Preços personalizados (inclui white labeling, painéis, relatórios, gerente de sucesso do cliente dedicado, compatibilidade com IA e muito mais)

Negócios: US$ 4/mês (inclui chamadas de áudio e vídeo ilimitadas, compartilhamento de tela e 20 GB de armazenamento de arquivos por usuário)

🧠 Curiosidade: Antes de criar o Chanty, o fundador Dmytro Okunyev dirigia três empresas diferentes de desenvolvimento web. Ironicamente, ele tinha dificuldade em encontrar a ferramenta perfeita para se comunicar com suas equipes. Depois de testar vários aplicativos de colaboração e considerá-los muito complexos ou sem recursos essenciais, ele decidiu criar o seu próprio .

O Slack é uma plataforma de comunicação em equipe baseada na nuvem, criada para manter o trabalho organizado e fluindo, sem a confusão dos e-mails.

O Slack é mais do que apenas um aplicativo de chat — é um espaço de trabalho digital onde as equipes podem compartilhar arquivos, colaborar em tempo real e permanecer conectadas, seja no escritório ou remotamente. Com uma interface intuitiva e integrações robustas, o Slack ajuda a otimizar os fluxos de trabalho e manter a colaboração da equipe perfeita.

🧠 Curiosidade: Slack é, na verdade, uma sigla ! O nome significa Searchable Log for All Communication and Knowledge (Registro pesquisável para todas as comunicações e conhecimentos)

Recursos do Slack

A interface do Slack está repleta de recursos projetados para melhorar a comunicação da equipe. Ela ajuda a quebrar silos, reduzir atritos e criar um espaço de trabalho mais conectado, para que as equipes possam se concentrar no trabalho em vez de ficar lidando com mensagens e ferramentas.

Aqui estão alguns recursos importantes que tornam o Slack uma escolha popular para empresas, independentemente do tamanho:

Os canais são o coração do Slack — é onde o trabalho realmente acontece. Eles ajudam as equipes a organizar discussões por projeto, tópico ou departamento, mantendo as conversas estruturadas e fáceis de acompanhar.

Você pode criar canais públicos para colaboração aberta ou canais privados para discussões mais focadas. Além disso, com o histórico de mensagens pesquisável (limitado a 90 dias no plano gratuito do Slack), é fácil revisitar decisões anteriores e manter todos alinhados sem intermináveis idas e vindas.

As mensagens diretas (DMs) do Slack permitem que você tenha conversas individuais ou em pequenos grupos para bate-papos privados — perfeito para perguntas rápidas ou discussões confidenciais.

Se uma mensagem direta em grupo se tornar algo maior, você pode convertê-la em um canal privado para manter a conversa organizada. As mensagens diretas ajudam você a se manter conectado com os colegas sem sobrecarregar os canais públicos.

A IA integrada do Slack ajuda as equipes a trabalhar com mais eficiência, resumindo conversas, destacando atualizações importantes e facilitando a localização de informações. Para equipes grandes ou gerentes superocupados, este é um assistente completo.

Perdeu uma discussão importante? Precisa de um resumo rápido da carga de trabalho da sua equipe? Está procurando detalhes de um projeto antigo? A IA do Slack analisa suas mensagens e exibe exatamente o que você precisa, sem necessidade de rolagem interminável.

Seja você um gerente de projetos, representante de vendas, freelancer ou desenvolvedor, ele elimina o ruído para que você possa se concentrar no trabalho que importa.

A colaboração não se limita à sua equipe interna; seus clientes, fornecedores e parceiros também devem estar envolvidos no processo.

O Slack Connect facilita isso ao trazer contas de colaboradores externos para os canais do Slack, reduzindo as intermináveis cadeias de e-mails. Em vez de esperar por respostas, você pode conversar, compartilhar arquivos e finalizar decisões em tempo real.

É como expandir seu espaço de trabalho para além da sua empresa, sem o caos dos e-mails espalhados.

📮ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente do e-mail e do chat para a comunicação em equipe.

No entanto, quase 60% do dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos ficam todos reunidos em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!