As 10 melhores alternativas ao Anytype para anotações seguras em 2025

Você adora a ideia de um espaço de trabalho completo e com prioridade na privacidade, como o Anytype, para organizar seus dados.

Mas talvez não seja exatamente o que você procura. Problemas de sincronização com o Google Agenda, integrações limitadas ou a curva de aprendizado nem sempre tornam a experiência muito agradável.

Se você está procurando uma alternativa que ofereça a mesma segurança, mas com melhor funcionalidade, você está no lugar certo.

Se você precisa de colaboração perfeita, confiabilidade offline ou apenas uma interface mais simples, reunimos as melhores alternativas ao Anytype para anotações seguras.

Vamos encontrar a melhor alternativa para você.

O que você deve procurar em alternativas ao Anytype?

Ao escolher uma alternativa ao Anytype, aqui estão alguns fatores importantes que você deve considerar para garantir que escolherá o melhor aplicativo para anotações, com um bom equilíbrio entre segurança, usabilidade e recursos:

🎨 Experiência do usuário e interface: Um layout limpo e intuitivo com páginas aninhadas, tags e pesquisa por IA facilita a organização das notas

🔒Privacidade e segurança: criptografia de ponta a ponta, armazenamento local prioritário e políticas de dados claras mantêm suas notas seguras

📱Sincronização entre dispositivos: Se a sincronização perfeita é importante, escolha um software com opções de nuvem confiáveis, sem deixar de priorizar a segurança e o acesso offline

🤝 Recursos de colaboração: Precisa trabalhar em equipe? Procure por edição em tempo real, permissões e fácil compartilhamento

⚙️ Personalização e extensibilidade: plug-ins, modelos e integrações permitem que você adapte o aplicativo ao seu fluxo de trabalho

📂 Acesso offline e propriedade dos dados: Quer controle total? Garanta que o aplicativo funcione offline sem forçar o armazenamento em nuvem

💡Dica profissional: A ferramenta certa para anotações é apenas uma parte da equação. A maneira como você faz anotações é igualmente importante. Quer aumentar a clareza, a retenção e a produtividade? Confira estes métodos eficazes para fazer anotações e aproveitar ao máximo seu novo aplicativo. ✍️

Alternativas ao Anytype em resumo

Para ajudá-lo a encontrar a melhor opção, aqui está uma comparação lado a lado das alternativas ao Anytype com base nos principais recursos e preços:

Nome da ferramenta Principais recursos Melhor para Preços ClickUp Documentos com colaboração, bloco de notas, anotador com IA, quadros brancos, vinculação de tarefas Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Obsidian Links bidirecionais, armazenamento local prioritário e visualização em gráfico Indivíduos Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Logseq Notas baseadas em esboços, quadro branco, repetição espaçada Indivíduos Gratuito para sempre AppFlowy Layout baseado em blocos, quadros Kanban, código aberto com assistente de IA Indivíduos, pequenas empresas Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês Supernotes Notas no estilo cartão, calendário com mapa de calor, modo offline Indivíduos, pequenas empresas Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 11/mês Notas padrão Criptografia de ponta a ponta, histórico de versões, marcação, cofre seguro Indivíduos Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 63/ano Notion Notas com IA, modelos, editor baseado em blocos Pequenas empresas, empresas de médio porte Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Evernote Notas multimídia, Web Clipper, acesso offline, gerenciamento de tarefas Indivíduos, pequenas empresas Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Microsoft OneNote Blocos de notas de formato livre, desenho, reconhecimento de escrita manual, AI Copilot Empresas de médio porte, grandes empresas Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 69,99/ano Dynalist Esboços hierárquicos, tarefas recorrentes, captura rápida Indivíduos Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês

As melhores alternativas ao Anytype

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de tarefas e notas)

Gerenciar trabalhos e notas em vários aplicativos pode se tornar uma bagunça rapidamente. O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, muda isso ao reunir tarefas, documentos, notas e reuniões em um único espaço de trabalho conectado.

Em vez de alternar entre várias ferramentas, o ClickUp oferece recursos poderosos que permitem manter todas as suas notas exatamente onde você precisa.

Por exemplo, o ClickUp Docs é uma ferramenta poderosa para documentação estruturada. Seja para escrever notas de reuniões, procedimentos operacionais padrão (SOPs) ou brainstorming de ideias, o Docs permite criar, formatar e organizar informações de maneira integrada.

Diferente dos processadores de texto tradicionais, ele se integra diretamente ao seu fluxo de trabalho, garantindo que suas notas não fiquem isoladas das suas tarefas e projetos diários.

Colabore com seus colegas de equipe e crie documentos poderosos com o ClickUp Docs

Em resumo, você pode👇:

Personalize documentos com cabeçalhos, tabelas, chamadas e modelos para criar notas estéticas, manter as informações estruturadas e fáceis de ler

Trabalhe com sua equipe no mesmo documento, deixe comentários e atribua tarefas sem precisar mudar para outra ferramenta

Controle quem pode visualizar, editar ou comentar documentos — compartilhe com sua equipe, clientes ou até mesmo publicamente, quando necessário

Organize, mova e formate conteúdo como blocos (texto, imagens, tabelas, etc.) para edição e layout flexíveis

Copie e compartilhe links diretos para blocos de conteúdo específicos, facilitando a referência ou a navegação para seções exatas dentro ou entre documentos

Crie links contextuais entre documentos e tarefas, permitindo uma navegação rápida e um contexto de projeto mais rico

Use @menções para conectar documentos, tarefas ou pessoas e insira hiperlinks para recursos internos ou externos para referências cruzadas perfeitas

Vários usuários podem editar documentos simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente para todos os colaboradores

Estruture documentos com páginas aninhadas e subpáginas, ideal para criar wikis ou documentação detalhada

Importe conteúdo de outros aplicativos ou exporte documentos como PDF, HTML ou markdown para portabilidade

Além disso, para aqueles momentos em que você precisa apenas de um lugar rápido para anotar algo, o Bloco de Notas do ClickUp está sempre ao seu alcance. Ao contrário do Docs, que foi criado para colaboração estruturada, o Bloco de Notas funciona como um aplicativo de lista de tarefas projetado para anotações pessoais e leves.

Seja uma ideia rápida, uma lista de tarefas ou um rascunho de mensagem, tudo fica privado por padrão até que você esteja pronto para agir.

Anote notas importantes e transforme-as em tarefas com o ClickUp Notepad

No entanto, para anotações mais estruturadas, o ClickUp oferece modelos prontos para uso que simplificam seu fluxo de trabalho.

Para aqueles que querem começar rapidamente com uma estrutura organizada, o modelo ClickUp Daily Notes é perfeito. Seja para acompanhar o progresso ou anotar reflexões rápidas, este modelo mantém tudo em um só lugar.

Caso contrário, você pode aproveitar o modelo de estilo de nota de reunião do ClickUp, que foi projetado especialmente para documentar reuniões de forma clara e prática. Ele ajuda a estruturar agendas, registrar discussões e destacar decisões importantes para que nada se perca após a chamada.

Com esses modelos, você pode se concentrar no que importa e deixar que o ClickUp cuide da organização.

Enquanto o Docs e o Notes ajudam você a manter notas longas e estruturadas, o ClickUp AI Notetaker elimina completamente as notas de reuniões da sua lista de tarefas. A IA entra automaticamente nas chamadas, transcreve as discussões e resume os pontos principais para que você possa se concentrar na conversa e agir imediatamente! Veja a IA para anotações em ação aqui:

Transforme todas as conversas em notas organizadas com o ClickUp AI Notetaker

Enquanto o AI Notetaker lida com resumos de reuniões e permite que você se concentre em conduzir a conversa, o ClickUp Brain leva a produtividade ainda mais longe, atuando como seu assistente de trabalho em tempo real. Em vez de pesquisar tarefas e documentos intermináveis, você pode perguntar qualquer coisa ao ClickUp Brain, e ele recupera instantaneamente as informações relevantes.

Se você precisa de um resumo de uma reunião anterior, uma atualização rápida de uma tarefa ou insights de notas de projetos, tudo está a apenas uma pergunta de distância.

Além de encontrar informações, o ClickUp Brain ajuda você a trabalhar mais rápido com redação, resumos e sugestões inteligentes baseados em IA. Ele pode gerar conteúdo, refinar ideias e condensar textos longos em pontos-chave, mantendo suas anotações claras e práticas.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Notepad , um espaço integrado simples para anotações pessoais rápidas, acessível de qualquer lugar no ClickUp

Aproveite o ClickUp Docs para criar documentos colaborativos em rich text com edição em tempo real, incorporação e organização por pastas

Conecte notas diretamente às tarefas do ClickUp ou incorpore documentos nas tarefas para facilitar a consulta

Formate notas rapidamente com comandos de barra para títulos, listas de verificação e incorporações

Salve formatos de notas estruturadas como modelos para uso recorrente

Use os quadros brancos do ClickUp para fazer anotações visuais com desenhos livres, notas adesivas e mapeamento de ideias.

Controle o acesso às notas com permissões detalhadas para equipes e convidados

Limitações do ClickUp

Oferece uma vasta gama de recursos, o que pode ser um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

2. Obsidian (ideal para gerenciamento de conhecimento e links bidirecionais)

via Obsidian

O Obsidian é uma escolha popular entre os usuários para anotações e organização de tarefas. Ele oferece controle total sobre como você organiza suas ideias. O que o diferencia é a vinculação bidirecional. Você pode conectar notas a livros, pessoas, lugares ou conceitos, construindo uma rede de conhecimento onde tudo está a apenas um clique de distância.

O Canvas da Obsidian também permite mapear ideias espacialmente, perfeito para pesquisa, brainstorming ou para desvendar tópicos complexos de uma forma que faça sentido para você.

Principais recursos do Obsidian

Visualize as relações entre suas notas com uma visualização gráfica interativa

Salve notas no seu dispositivo em vez de em um servidor externo na nuvem com armazenamento local prioritário

Aproveite a sincronização criptografada de ponta a ponta das suas notas com o Obsidian Sync

Limitações do Obsidian

A função de pesquisa não é precisa, especialmente se o termo pesquisado contiver mais de uma palavra

Não possui recursos de colaboração em tempo real

Preços do Obsidian

Gratuito para sempre

Sincronização: US$ 5 por usuário, por mês, cobrado mensalmente

Publicação: US$ 10 por site, por mês, cobrado mensalmente

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Uma avaliação da Capterra diz :

Gosto da sensação de controle que tenho ao organizar minhas notas e, consequentemente, meu “segundo cérebro”.

📢 Bônus: Leve seu fluxo de trabalho para o próximo nível com esses poderosos modelos Obsidian.

3. Logseq (ideal para anotações baseadas em esboços e com muita pesquisa)

via Logseq

O Logseq é um software de anotações de código aberto criado para oferecer flexibilidade, permitindo formatar e organizar anotações com Markdown e Org Mode. Mas, ao contrário dos aplicativos de anotações tradicionais, ele é construído em torno de uma estrutura baseada em esboços, onde cada anotação é um bloco que você pode aninhar, reorganizar e vincular sem esforço.

O quadro branco do Logseq também permite mapear ideias visualmente, criar diagramas e conectar conceitos de maneira não linear.

Principais recursos do Logseq

Registre seus pensamentos diários sem esforço com entradas automáticas no diário

Reutilize conteúdo de forma eficiente referenciando ou incorporando blocos em várias notas

Memorize conceitos-chave usando flashcards integrados com repetição espaçada

Limitações do Logseq

Não possui um sistema de pastas para organizar notas, o que pode não se adequar às preferências organizacionais de todos os usuários

Alguns usuários relatam problemas de desempenho ao gerenciar grandes conjuntos de dados

Preços do Logseq

Ferramenta gratuita e de código aberto

Avaliações e comentários do Logseq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Logseq?

Uma avaliação no Reddit diz:

O Logseq é um daqueles aplicativos cujo design simplesmente “me agrada”. É uma ótima maneira de armazenar informações. Faz todo o sentido. Tudo o que tentei antes ou depois simplesmente não funciona como eu gostaria. Como o Logseq.

O Logseq é um daqueles aplicativos cujo design simplesmente “me agrada”. É uma ótima maneira de armazenar informações. Faz todo o sentido. Tudo o que tentei antes ou depois simplesmente não funciona como eu gostaria. Como o Logseq.

4. AppFlowy (melhor alternativa de código aberto ao Notion)

via Appflowy

O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto que combina notas, wikis e gerenciamento de projetos em um só lugar. Organize seus pensamentos do seu jeito com marcadores, listas e citações para uma estrutura melhor.

Com visualizações em Kanban, grade e calendário, é fácil alternar entre perspectivas, facilitando o acompanhamento dos projetos. E se escrever parece uma tarefa árdua, o assistente de IA do AppFlowy pode ajudar você a ter ideias, gerar conteúdo e até mesmo lidar com atualizações do projeto.

Principais recursos do AppFlowy

Organize o conteúdo facilmente com uma estrutura flexível baseada em blocos, do tipo arrastar e soltar

Gerencie tarefas junto com notas usando listas de tarefas e quadros Kanban

Crie links bidirecionais entre notas para uma base de conhecimento conectada

Limitações do AppFlowy

Alguns usuários enfrentam problemas com o compartilhamento do espaço de trabalho, em que os espaços públicos e as páginas na área “Geral” não ficam visíveis para outros usuários

Preços do AppFlowy

Gratuito para sempre

Pro: US$ 12,5 por usuário por mês, cobrado mensalmente

AI Max: US$ 8 por usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários do AppFlowy

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AppFlowy?

Uma avaliação no Reddit diz:

Estou usando para fazer anotações e sincronizar entre o desktop e o celular. Até agora, tudo bem.

5. Supernotes (ideal para anotações estruturadas no estilo cartão)

via Supernotes

O Supernotes substitui documentos longos e confusos por cartões de notas pequenos e interligados, facilitando a organização de ideias sem bagunça. Anote notas dentro de notas para manter tudo estruturado do seu jeito.

O calendário com mapa de calor mostra seus dias mais produtivos em um piscar de olhos, ajudando você a manter o foco. E quando você precisa de algo rápido, a pesquisa universal encontra notas, tags e metadados em segundos.

Principais recursos do Supernotes

Crie e edite notas sem conexão com a internet com sincronização automática

Compartilhe cartões de anotações com outras pessoas para edição e comentários instantâneos

As notas são criptografadas durante o trânsito e em repouso, garantindo que todos os seus dados permaneçam privados

Limitações do Supernotes

A integração com outras ferramentas, como o MS Office, pode não ser perfeita

Os usuários gratuitos estão limitados a criar até 100 cartões de notas

Preços do Supernotes

Starter: Grátis

Ilimitado: US$ 11/mês

Avaliações e comentários sobre o Supernotes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Supernotes?

Uma avaliação do G2 diz:

Uso o Supernotes há algum tempo e é uma ótima ferramenta para guardar suas anotações organizacionais (atas de reuniões), notas e ideias durante sessões de brainstorming, que podem ser usadas posteriormente como referência. Você pode criar listas de tarefas. O aplicativo é fácil de usar e não leva muito tempo para configurar.

6. Standard Notes (ideal para armazenamento seguro de notas a longo prazo)

via Standard Notes

O Standard Notes não serve apenas para anotar ideias, pois lida com documentos de texto rico, planilhas, listas de tarefas, notas com marcação e até cofres de senhas criptografadas, tudo com segurança de alto nível.

Cometeu um erro? O histórico de versões de longo prazo permite restaurar edições anteriores, mesmo anos depois. Quer um espaço de trabalho personalizado? Temas personalizados permitem ajustar a aparência para combinar com seu estilo. E com criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores, suas notas ficam acessíveis apenas para você.

Principais recursos do Standard Notes

Crie visualizações personalizadas usando filtros lógicos, facilitando a organização eficaz das notas

Bloqueie suas notas com várias camadas de segurança, como senha e Face ID

Prenda notas importantes na parte superior para garantir acesso rápido às informações usadas com frequência

Limitações do Standard Notes

A sincronização e a descriptografia de notas no aplicativo móvel podem ser lentas às vezes

O arquivo de instalação é bastante pesado, não sendo ideal para computadores com processamento lento

Preços do Standard Notes

Padrão: Grátis

Produtividade: US$ 63/ano

Profissional: US$ 84/ano

Avaliações e comentários do Standard Notes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Standard Notes?

Uma avaliação da Capterra diz:

A melhor coisa sobre o Standard Notes, porém, é o quanto ele me ajudou a melhorar minha produtividade. Adoro a facilidade de ter tudo em um só lugar, com a capacidade de pesquisar informações de forma rápida e fácil.

7. Notion (ideal para anotações colaborativas e com inteligência artificial)

via Notion

O Notion é uma ferramenta flexível e completa para anotações com uma estrutura baseada em blocos, permitindo personalizar, reorganizar e enriquecer as anotações com imagens, vídeos e arquivos para um espaço de trabalho mais dinâmico.

O suporte a Markdown facilita a formatação, enquanto as tags e os links mantêm tudo conectado e fácil de encontrar. Quando as notas ficam longas, o resumo com IA do Notion destaca os pontos principais para que você tenha o essencial sem precisar rolar a tela.

Principais recursos do Notion

Estruture suas notas com esboços, títulos e expansões sugeridos por IA

Use uma ampla variedade de modelos personalizados para diferentes casos de uso

Localize conteúdos específicos com recursos de pesquisa robustos, incluindo filtros como tags e datas de criação

Limitações do Notion

Não possui recursos automatizados para ajustar prazos em tarefas dependentes

Embora o plano pessoal gratuito do Notion permita blocos ilimitados para uso individual, os espaços de trabalho compartilhados no plano gratuito são restritos a 1.000 blocos e você pode atingir esse limite rapidamente

Preços do Notion

Básico: Grátis

Mais: US$ 12/licença por mês

Negócios: US$ 24/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação do G2 diz:

É a interface do usuário, sem dúvida. A melhor que já vi. E, para alguém como eu, que escolhe um software não apenas com base nos recursos, mas também no design, o Notion fez um ótimo trabalho! A IA do Notion, uau! Ela me ajuda a fazer as coisas em muito menos tempo do que antes.

8. Evernote (ideal para notas com muito conteúdo multimídia e recortes da web)

via Evernote

O Evernote captura tudo: texto, imagens, áudio, PDFs e até mesmo notas manuscritas, tudo em um só lugar. Com o Web Clipper, salve páginas da web, artigos e trechos sem bagunça, para que as informações importantes estejam sempre ao seu alcance.

E para aqueles que precisam lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, o recurso Tarefas integrado permite atribuir responsabilidades, definir prazos e adicionar lembretes sem precisar alternar entre aplicativos.

Principais recursos do Evernote

Compartilhe notas e cadernos com sua equipe, permitindo que todos editem e contribuam

Mantenha suas notas seguras com criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores

Acesse e edite suas notas mesmo sem conexão com a internet

Limitações do Evernote

Sem links de âncora para saltos rápidos dentro de notas longas

Os usuários não podem mais atribuir cores às tags como faziam na versão anterior, o que torna mais difícil encontrá-las

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Equipes: US$ 24,99/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Uma avaliação do G2 diz:

O Evernote é meu aplicativo de produtividade favorito. Para ser sincero, não consigo viver sem ele. Uso de 10 a 20 vezes por dia. Se você souber usar bem o Evernote, ele pode se tornar seu segundo cérebro. O Evernote não é apenas um lugar para compartilhar suas anotações, você pode salvar imagens, arquivos e páginas da web no Evernote. Você pode usar o Evernote como um armazenamento em nuvem para salvar anotações digitais.

9. Microsoft OneNote (ideal para anotações digitais em formato livre)

via Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote mantém suas ideias organizadas com blocos de notas, seções e páginas, permitindo que você digite, faça esboços ou insira imagens em qualquer lugar. A tinta digital e o reconhecimento de escrita à mão tornam os rabiscos naturais, com a opção de converter notas confusas em texto limpo e pesquisável. O Copilot com tecnologia de IA ajuda ainda mais a resumir notas e gerar ideias, enquanto a transcrição de áudio transforma gravações em conteúdo organizado e pesquisável.

Principais recursos do Microsoft OneNote

Crie um índice clicável que conecta diferentes páginas ou seções dentro do seu caderno

Marque notas importantes, projetos, tarefas ou ideias com tags como “A fazer”, “Importante” ou “Pergunta” para filtrá-las de forma eficaz

Anote rapidamente pensamentos, lembretes ou tarefas em um formato leve de nota adesiva

Limitações do Microsoft OneNote

A ferramenta não é muito confiável na sincronização, demorando muito tempo para sincronizar em vários dispositivos

O recurso de escrita à mão com a caneta precisa ser aprimorado, pois os traços não são tão suaves

Preços do Microsoft OneNote

Incluído na assinatura do Microsoft 365, a partir de R$ 69,99/ano

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

Uma avaliação do G2 diz:

É fácil de usar, contém muitos recursos, como a possibilidade de adicionar áudio e vídeo diretamente às notas, marcar, pesquisar e categorizar facilmente nossos arquivos.

10. Dynalist (ideal para esquematização hierárquica e gerenciamento de tarefas)

via Dynalist

O Dynalist é o seu espaço pessoal de reflexão, estruturado quando você precisa e flexível quando não precisa. A Caixa de entrada de captura rápida permite que você anote ideias instantaneamente, para que nada se perca antes que você tenha tempo de organizar.

Mais do que apenas notas, o Dynalist também funciona como um gerenciador de tarefas leve. Marcação de datas, tarefas recorrentes e lembretes ajudam você a ficar por dentro dos prazos e criar hábitos sem esforço. E com listas de verificação integradas, as tarefas vencidas ficam vermelhas, enviando os lembretes necessários.

Principais recursos do Dynalist

Ajuste temas, fontes e níveis de zoom para criar uma configuração personalizada

Mova, exclua, marque ou formate vários pontos de lista em massa para economizar tempo durante edições em massa

Escolha entre acesso somente para visualização ou edição completa para uma colaboração tranquila

Limitações do Dynalist

Alguns usuários relatam que não conseguem editar os resultados diretamente na seção de pesquisa. Em vez disso, eles precisam voltar ao ponto original para fazer as edições, o que pode ser incômodo

O aplicativo pode pular uma ou duas linhas ao copiar e colar várias linhas, exigindo a entrada manual linha por linha

Preços do Dynalist

Gratuito para sempre

Pro: US$ 9,99/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Dynalist

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (34 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynalist?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Dynalist é um software extremamente fácil de usar que permite organizar ideias em listas simples. Eu o uso bastante para planejar tarefas, fazer anotações sobre livros ou blogs que li, bem como para brainstorming de ideias. Estou no plano profissional e recebo backups diários para o meu Gmail e Dropbox.

