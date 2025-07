Modelos gratuitos de orçamento doméstico para o Google Sheets

Muitos de nós pretendemos controlar as despesas domésticas (com as melhores intenções!), mas frequentemente acabamos adiando. Começar do zero pode ser assustador, deixando você olhando para um arquivo em branco e sem saber por onde começar.

Os modelos gratuitos do Google Sheets fornecem uma estrutura para você inserir facilmente seus dados financeiros e obter insights sobre seus hábitos de consumo.

Aqui está uma lista dos melhores modelos gratuitos de ferramentas de controle de orçamento doméstico no Google Sheets, além de algumas ótimas alternativas do ClickUp.

Esses modelos ajudam você a gerenciar sua renda, economizar tempo, monitorar suas despesas e preparar o caminho para um futuro financeiramente mais seguro.

🔍 Você sabia? 55% dos americanos estão inseguros sobre suas decisões financeiras, especialmente quando se trata de gerenciar renda, dívidas, poupança e planos de aposentadoria.

O que torna um modelo de orçamento doméstico bom?

Um modelo de orçamento doméstico bem elaborado no Google Sheets ajuda indivíduos e famílias a gerenciar suas finanças, acompanhar gastos e planejar.

Aqui estão os principais recursos que um modelo de orçamento doméstico ideal deve incluir:

Acompanhamento de receitas e despesas: selecione um modelo que ofereça seções claras para registrar as fontes de receita mensais e as despesas categorizadas (por exemplo, aluguel, compras de supermercado, serviços públicos, poupança) ✅

Fórmulas pré-definidas: procure um modelo de orçamento do Google Sheets que automatize cálculos de totais, diferenças e poupanças com fórmulas integradas, reduzindo o trabalho manual e os erros ✅

Categorias personalizáveis: Pesquise modelos que permitem aos usuários adicionar ou modificar categorias de gastos com uma Pesquise modelos que permitem aos usuários adicionar ou modificar categorias de gastos com uma estrutura clara de divisão de custos para refletir suas situações financeiras específicas ✅

Resumos visuais: escolha modelos de orçamento do Google Sheets que incluem tabelas, gráficos ou indicadores codificados por cores para oferecer informações rápidas sobre padrões de gastos e economias ✅

Visualizações mensais e anuais: opte por um modelo que ofereça visões gerais de curto e longo prazo para ajudar a manter um orçamento consistente e opte por um modelo que ofereça visões gerais de curto e longo prazo para ajudar a manter um orçamento consistente e organizar suas finanças de maneira eficaz ✅

Acompanhamento de poupanças e dívidas: escolha um modelo abrangente onde os usuários podem alocar fundos para metas de poupança ou acompanhar dívidas pendentes juntamente com os dados do orçamento ✅

🧠 Curiosidade: as prioridades mais comuns para poupar são fundos de emergência (48%), investimentos (36%), planejamento de aposentadoria (35%) e poupança para viagens (34%).

Os 4 melhores modelos de orçamento doméstico do Google Sheets

Se você deseja simplificar o gerenciamento do seu orçamento e das suas despesas, os modelos do Google Sheets são um ótimo ponto de partida.

Esses modelos vêm pré-configurados com categorias para despesas pessoais, contas, metas de poupança e muito mais, facilitando o monitoramento da sua saúde financeira.

Aqui está uma lista cuidadosamente selecionada dos melhores modelos do Google Sheets para planejamento orçamentário mensal e anual:

1. Modelo de orçamento mensal familiar do Google Sheets por GooDocs

via GooDocs

Uma família em crescimento, que precisa lidar com despesas escolares, compras de supermercado e atividades de fim de semana, muitas vezes tem dificuldade para controlar para onde vai o dinheiro. O Modelo de Orçamento Mensal Familiar do Google Sheets da GooDocs usa uma tabela estruturada para documentar fontes de renda e despesas.

Seções codificadas por cores separam itens essenciais, como moradia e serviços públicos, de gastos discricionários, ajudando as famílias a manter uma melhor consciência e controle sobre o fluxo de caixa mensal. Esteja você fazendo um orçamento para compras de supermercado, material escolar ou fundos de emergência, tudo está organizado para que você possa acompanhar como cada real é gasto.

💜 Por que você vai gostar:

Organize as despesas por categoria em um formato de planilha familiar

Edite diretamente no Google Sheets sem baixar ferramentas adicionais

Colabore facilmente com membros da família ou parceiros

Acesse a funcionalidade para acompanhar as receitas e despesas mensais com clareza

Ideal para: Famílias que querem criar hábitos financeiros mais inteligentes, controlar as contas mensais e economizar mais juntas.

💡 Dica profissional: Sonha em alcançar suas metas de curto e longo prazo? Confira estes exemplos de metas de 1, 5 e 10 anos para planejar sua jornada pessoal e profissional! É uma maneira simples de definir marcos claros e manter o foco em todas as fases da vida.

2. Modelo simples de planilha de orçamento mensal doméstico da Template. Net

O Modelo simples de planilha de orçamento mensal doméstico da Template. Net simplifica o orçamento, concentrando-se no essencial sem comprometer a clareza. Seu design minimalista é perfeito para usuários que desejam se concentrar nos números sem se perder em layouts confusos.

As linhas para receitas e despesas principais já estão pré-rotuladas, tornando a entrada de dados rápida e repetível mês após mês. O modelo também inclui seções para poupança e pagamento de dívidas, facilitando a obtenção de uma visão completa da sua saúde financeira em um piscar de olhos. É uma solução útil para iniciantes.

💜 Por que você vai gostar:

Concentre-se em categorias essenciais, como aluguel, alimentação e transporte

Simplifique o orçamento mensal e evite a desorganização com um layout simples e direto ao ponto

Monitore sua saúde financeira com resumos mensais integrados

Atualize os valores em tempo real para refletir sua situação financeira atual

Ideal para: Pessoas ou famílias que desejam um planejador de orçamento simples e sem distrações para gerenciar facilmente as despesas diárias.

📚 Leia também: Como configurar um sistema eficaz de gestão doméstica

🧠 Curiosidade: Quase 54% das pessoas controlam suas despesas manualmente, enquanto apenas cerca de 21% usam aplicativos de orçamento. Além disso, 24,4% utilizam outras ferramentas digitais, como calculadoras ou planilhas, para fazer o orçamento doméstico.

3. Modelo de orçamento doméstico do Google Sheets por Template. Net

Aumentos inesperados nas contas de serviços públicos ou despesas pontuais com reparos muitas vezes desequilibram as finanças domésticas. O Modelo de Orçamento Familiar do Google Sheets da Template. Net oferece um acompanhamento detalhado das despesas recorrentes e inesperadas, desde despesas fixas, como aluguel e seguro, até custos variáveis, como entretenimento ou compras de supermercado.

Ele calcula automaticamente os totais e fornece uma visão geral rápida da sua situação financeira mês a mês, reduzindo as suposições no orçamento. As categorias do orçamento já vêm preenchidas e o layout permite ajustes dinâmicos ao longo das semanas e dos meses.

💜 Por que você vai gostar:

Divida as despesas em custos fixos, variáveis e inesperados

Monitore as flutuações do orçamento em diferentes períodos

Visualize seus padrões de gastos com resumos calculados automaticamente

Gerencie contas recorrentes e compras pontuais sem esforço

Ideal para: Famílias e indivíduos que desejam uma visão mais detalhada e específica por categoria dos seus hábitos de gastos domésticos.

💡 Dica profissional: Se precisar de ajuda para começar seus planos financeiros, você pode pedir ajuda ao ClickUp Brain, um assistente pessoal com IA. Veja como: Gerencie suas finanças pessoais de maneira mais inteligente com o ClickUp Brain, que permite fazer perguntas, obter um plano financeiro detalhado e gerar insights sobre economias, tudo em um só lugar

4. Modelo de planejador de orçamento doméstico do Google Sheets por Template. Net

Muitas famílias gostam de analisar de onde podem vir os fundos extras — o Modelo de planejamento orçamentário doméstico do Google Sheets da Template. Net ajuda a tomar decisões financeiras com visão de futuro. Ele equilibra o planejamento e o acompanhamento, combinando a renda projetada, os gastos previstos e as metas de poupança em um painel coeso.

O modelo também permite registrar várias fontes de renda, além de despesas recorrentes e variáveis. Em seguida, ele calcula automaticamente suas economias mensais, fornecendo informações instantâneas sobre sua saúde financeira.

💜 Por que você vai gostar:

Alinhe os gastos de curto prazo com metas ou eventos futuros

Identifique áreas para reduzir ou realocar fundos para um melhor planejamento financeiro

Baixe, imprima e use diretamente no Google Drive

Ajuste valores e categorias para se adequar ao seu estilo de orçamento

Ideal para: Famílias que estão criando planos financeiros proativos para eventos futuros ou despesas sazonais.

Limitações do uso dos modelos de orçamento doméstico do Google Sheets

Embora o Google Sheets ofereça uma plataforma flexível e acessível para criar e gerenciar orçamentos domésticos, é importante reconhecer suas limitações em comparação com softwares dedicados a orçamentos.

Algumas dessas limitações incluem:

Atualizações manuais: o Google Sheets exige que você atualize as receitas e despesas manualmente. Ao contrário de alguns softwares especializados em orçamento, não há sincronização automática com contas bancárias, o que leva a um gasto extra de tempo com a inserção de dados

Análise limitada: Embora haja fórmulas e gráficos, o Google Sheets não possui as ferramentas de análise financeira detalhada encontradas em aplicativos dedicados a orçamentos. Para usuários que precisam de informações ou projeções detalhadas, isso pode ser uma limitação

Complexo para iniciantes: Embora os modelos sejam fáceis de usar, criar e modificar planilhas personalizadas ou solucionar erros nas fórmulas pode ser complicado para quem não está familiarizado com planilhas

Segurança dos dados: o Google Sheets pode não ser ideal para usuários com rigorosas normas de segurança ou privacidade de dados. Se o link for compartilhado com aplicativos de terceiros, os dados financeiros confidenciais poderão vazar

➡️ Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Google Sheets

7 modelos alternativos de orçamento doméstico

Se você está procurando opções adicionais de modelos de orçamento doméstico além do Google Sheets, existem várias alternativas excelentes no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho

Esses modelos de planilhas de orçamento ajudam você a otimizar seu orçamento e a gestão doméstica em apenas alguns minutos:

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e gerencie suas finanças diárias em tempo real com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo de orçamento simples do ClickUp facilita o gerenciamento das suas finanças diárias. Com um layout simples e uma configuração intuitiva, você pode acompanhar rapidamente suas receitas, despesas e economias em um só lugar — perfeito para pessoas e famílias que desejam uma solução simples para o orçamento.

Em vez de se perder em planilhas complicadas, este modelo mantém seus dados financeiros claros e organizados. Com esta ferramenta de orçamento, você poderá visualizar padrões de gastos, identificar áreas para cortar custos e planejar com confiança suas metas financeiras futuras, tudo sem complicações.

💜 Por que você vai adorar:

Organize suas finanças com categorias simples para ter uma visão geral clara

Acompanhe facilmente as receitas e despesas para garantir que você não ultrapasse o orçamento

Personalize categorias com base nos seus hábitos de consumo exclusivos

Acompanhe as metas de poupança juntamente com os gastos diários para ter uma visão financeira completa

Ideal para: Qualquer pessoa que procura um modelo simples e fácil de usar para gerenciar as despesas domésticas e as metas de poupança.

Veja o que Philip Storry, administrador de sistemas sênior da SYZYGY, disse sobre o uso do ClickUp:

Antes de usar o ClickUp, diferentes equipes usavam uma variedade de ferramentas, o que tornava a coordenação mais difícil e significava que os funcionários que mudavam para outra equipe tinham que aprender novos produtos e novos fluxos de trabalho. O ClickUp resolveu esses problemas para nós e ajudou a quebrar silos operacionais, facilitando o trabalho entre equipes. Nossas partes interessadas, sejam clientes ou gerentes, agora podem acompanhar o andamento do trabalho de forma rápida e fácil, sem custo adicional.

2. Modelo de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore facilmente suas economias, despesas e marcos financeiros pessoais com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp ajuda você a assumir o controle total das suas finanças com um toque personalizado. Categorize facilmente suas despesas, defina metas de poupança personalizadas e monitore o fluxo de caixa para ficar por dentro do seu bem-estar financeiro todos os meses.

Este modelo oferece um espaço estruturado e fácil de usar, onde você pode ajustar seu orçamento conforme sua vida evolui, ajudando você a construir uma base financeira sólida.

Além disso, este modelo usa o ClickUp Tasks em vez de fórmulas para conectar a gestão financeira ao planejamento diário.

💜 Por que você vai adorar:

Acompanhe as despesas fixas e variáveis num único local

Analise padrões de gastos sem alternar entre guias

Defina e acompanhe metas de poupança para garantir que você está reservando dinheiro para o futuro

Automatize lembretes mensais para contas e pagamentos para evitar atrasos

Ideal para: Pessoas ou famílias que desejam uma maneira detalhada, porém simples, de acompanhar seus gastos mensais e metas de poupança, mantendo a disciplina financeira.

🎥 Aprenda a acompanhar suas tarefas pessoais com este vídeo resumido:

➡️ Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de IA para contabilidade

3. Modelo de plano de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e mantenha uma estratégia orçamentária sem estresse com o modelo de plano orçamentário pessoal do ClickUp

O modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp permite que você crie uma estratégia financeira realista e viável, adaptada ao seu estilo de vida. Com um sistema flexível que cresce com você, planeje orçamentos mensais, monitore hábitos de consumo e defina metas de poupança alcançáveis.

Em vez de esperar por um alerta financeiro, use este modelo para assumir o controle de forma proativa. Você terá um roteiro claro para gerenciar dívidas, criar fundos de emergência e atingir metas financeiras de longo prazo, mantendo total visibilidade de sua jornada financeira.

💜 Por que você vai adorar:

Crie fundos de poupança ou de emergência como parte do seu orçamento principal

Planeje orçamentos mensais, trimestrais e anuais para ter uma visão abrangente das suas finanças

Use visualizações de linha do tempo para visualizar metas financeiras em relação a datas reais

Acompanhe o pagamento de dívidas e aloque dinheiro para quitar empréstimos e cartões de crédito

Ideal para: Qualquer pessoa que procura uma ferramenta completa de planejamento orçamentário que ofereça acompanhamento financeiro a longo prazo, mantendo o foco nas metas mensais e anuais.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas específicas. 👀 Com o ClickUp, você converte metas em tarefas práticas, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp dizem que conseguem realizar cerca de 10% mais trabalho sem se esgotar.

4. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique os relatórios orçamentários mensais e anuais com acompanhamento em tempo real usando o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

O modelo de relatório orçamentário do ClickUp torna os relatórios financeiros fáceis e transparentes. Com seções estruturadas para despesas planejadas e reais, detalhamento de receitas e acompanhamento de variações, você sempre saberá para onde seu dinheiro está indo e onde precisa otimizar.

Este modelo de orçamento anual fornece um centro centralizado para criar relatórios detalhados do orçamento da empresa, permitindo que você gerencie todas as suas atividades financeiras em um simples rastreador de transações.

💜 Por que você vai adorar:

Gere relatórios orçamentais detalhados para acompanhar eficazmente as receitas e despesas

Destaque gastos excessivos e insuficientes com recursos visuais fáceis de entender

Integre relatórios diretamente no seu fluxo de trabalho de planejamento financeiro

Resuma os orçamentos mensais e trimestrais para manter uma visão geral clara das suas finanças

Ideal para: Pessoas físicas, famílias ou pequenos empresários que precisam gerar relatórios orçamentários claros e práticos com acompanhamento visual.

➡️ Leia mais: O melhor software de gerenciamento de custos de projetos para manter tudo sob controle

5. Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie todas as suas tarefas financeiras, prazos e orçamentos em um único painel com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é a ferramenta ideal para organizar todos os aspectos da sua vida financeira. Gerencie orçamentos, acompanhe faturas, monitore despesas e supervisione investimentos em um espaço de trabalho fácil de navegar.

Este modelo otimiza as operações financeiras, ajudando você a ter uma visão completa da sua saúde financeira. Além disso, vai além do orçamento mensal, fornecendo um centro de comando para as finanças domésticas, com cada responsabilidade financeira se tornando uma tarefa rastreável e sensível ao tempo.

💜 Por que você vai adorar:

Crie um centro financeiro digital para tudo, desde contas a poupanças

Programe lembretes recorrentes para datas de vencimento de pagamentos

Analise a saúde financeira geral por meio de painéis automatizados

Organize as despesas por tipo para um controle mais detalhado do seu orçamento

Ideal para: Famílias, freelancers e empresas que gerenciam várias contas financeiras, serviços e prioridades de poupança e desejam ter uma visão clara e abrangente de suas finanças em todos os momentos.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de organizador de contas para controlar melhor suas despesas

6. Modelo de orçamento universitário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Controle as suas finanças universitárias e evite gastos excessivos com o modelo de orçamento universitário do ClickUp

Os estudantes que saem de casa pela primeira vez muitas vezes subestimam a rapidez com que as pequenas despesas se acumulam. O modelo de orçamento universitário do ClickUp apresenta uma estrutura para ajudar os estudantes a gerenciar o aluguel, os livros, o transporte e as despesas diárias.

Este modelo torna o orçamento simples e intuitivo para estudantes, ajudando-os a se concentrar mais nos estudos e menos em esticar o orçamento para a próxima refeição. Ele também combina orçamento com gerenciamento de tempo, para que o controle financeiro se encaixe no fluxo de trabalho acadêmico do estudante.

💜 Por que você vai adorar:

Vincule tarefas de orçamento a prazos acadêmicos e eventos do calendário

Categorize despesas com mensalidades, aluguel, compras de supermercado e outros custos essenciais

Defina metas de poupança para se preparar para despesas inesperadas ou semestres futuros

Acompanhe fontes de renda como empregos de meio período, bolsas de estudo ou mesadas

Ideal para: Estudantes universitários que procuram uma maneira simples, mas eficaz, de gerenciar suas finanças e evitar estresse financeiro.

🎥 Aqui está um guia rápido em vídeo sobre hábitos de trabalho saudáveis para uma carreira de sucesso:

7. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre e categorize facilmente as despesas mensais usando o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp ajuda você a acompanhar e organizar facilmente seus gastos mensais. De despesas fixas, como aluguel, a custos variáveis, como compras de supermercado e entretenimento, você terá uma visão clara dos seus hábitos financeiros.

Esqueça a dificuldade de lembrar onde gastou seu dinheiro no final do mês. Este modelo oferece uma maneira simples e estruturada de monitorar despesas e identificar tendências, permitindo que você faça um orçamento mais inteligente e economize mais.

💜 Por que você vai adorar:

Acompanhe as despesas mensais com facilidade, categorizando-as em grupos personalizáveis

Registre os custos diários e analise-os em resumos mensais

Fique por dentro dos limites do orçamento configurando alertas e notificações

Identifique tendências de gastos excessivos e ajuste seus planos de acordo com elas

Ideal para: Pessoas físicas ou jurídicas que desejam ter controle total sobre suas despesas mensais e tomar decisões financeiras com base em dados.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de orçamento mensal para gerenciar despesas

