as 13 melhores alternativas ao Bugsnag para monitoramento de erros em 2025

📌 Quando o monitoramento de erros da Crowdstrike não conseguiu detectar um bug crítico no software de verificação de conteúdo antes da implantação, isso causou falhas em milhões de sistemas Windows em todo o mundo. Os danos: Companhias aéreas cancelaram voos, hospitais adiaram cirurgias, bancos não conseguiram processar transações e até mesmo os outdoors da Times Square exibiram telas azuis de erro. O incidente destacou como um único ponto de falha no monitoramento de erros pode causar um efeito cascata global.

A ferramenta certa de monitoramento de erros pode ser a diferença entre uma catástrofe digital e uma execução impecável.

Embora o Bugsnag tenha sido uma escolha popular para monitoramento de erros, os requisitos em evolução dos projetos e a necessidade de soluções mais abrangentes levaram as equipes a explorar outras opções.

Se você está procurando alternativas que ofereçam monitoramento de desempenho robusto, insights reais dos usuários e recursos de integração perfeita, você está no lugar certo. Este guia investiga as principais alternativas ao Bugsnag disponíveis, ajudando você a encontrar a opção perfeita para as necessidades da sua equipe.

📊 Pesquisas mostram: Comprometer os testes de software é uma aposta arriscada, com consequências potencialmente devastadoras. De acordo com a CISQ, softwares de baixa qualidade custaram à economia dos EUA mais de US$ 2 trilhões somente em 2020.

As melhores alternativas ao Bugsnag num relance

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Rastreamento e resolução de tarefas relacionadas a bugs Modelos de bugs, automação, colaboração em tempo real Plano gratuito; personalizações disponíveis para empresas Sentry Rastreamento e diagnóstico de erros em tempo real Rastreamento de pilha, monitoramento de desempenho, integridade da versão Plano gratuito; personalizações disponíveis para empresas Raygun Relatórios detalhados de falhas com insights de desempenho Monitoramento de usuários reais, reprodução de sessões, painéis Os planos pagos começam em US$ 40/mês Rollbar Melhoria contínua do código e alertas em tempo real Agrupamento de erros assistido por IA, feed de erros em tempo real Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 16/mês Datadog Monitoramento unificado de desempenho e infraestrutura APM, logs, rastreamentos, métricas de infraestrutura Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês AppSignal Monitoramento completo para aplicativos Ruby e Elixir Rastreamento de erros, métricas de desempenho, monitoramento de host Plano gratuito; personalizações disponíveis para empresas New Relic Observabilidade completa em todas as aplicações APM, logs, sintéticos, painéis Plano gratuito; personalizações disponíveis para empresas Honeybadger. io Monitoramento completo para equipes de desenvolvimento e operações Monitoramento de tempo de atividade, rastreamento de erros, monitoramento cron Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 26/mês Airbrake Monitoramento leve de erros para equipes de desenvolvimento Rastreamento de implantação, alertas em tempo real, integrações Planos pagos a partir de US$ 19/mês LogRocket Monitoramento de front-end com insights sobre o comportamento do usuário Reprodução de sessões, análise de produtos, acompanhamento de desempenho Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 69/mês Better Stack Monitoramento de tempo de atividade e incidentes Páginas de status, alertas, painéis, registros Plano gratuito; preços personalizados Splunk Observability Monitoramento e análise de nível empresarial Monitoramento de infraestrutura, APM, análise em tempo real Preços personalizados Instabug Relatórios de bugs e monitoramento de desempenho no aplicativo Reprodução de sessões, pesquisas com usuários, relatórios de falhas Preços personalizados

📊 Fato concreto: 88% dos desenvolvedores consideram que o monitoramento tradicional de erros fica aquém das suas expectativas. Corrigir bugs e erros no código é o principal ponto fraco dos desenvolvedores.

As melhores alternativas ao Bugsnag para usar

Se você está procurando ferramentas que vão além dos recursos do Bugsnag, como melhor monitoramento de usuários reais, insights mais profundos sobre problemas de desempenho ou uma estrutura de preços mais flexível, esta lista tem o que você precisa.

Vamos mergulhar nas principais opções.

1. ClickUp (ideal para rastrear e resolver tarefas relacionadas a bugs)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda as equipes a gerenciar e resolver tarefas relacionadas a bugs com eficiência. Com seu gerenciamento de tarefas altamente personalizável, modelos de bugs dedicados e recursos de colaboração em tempo real, o ClickUp simplifica todo o processo de rastreamento de bugs. As equipes podem facilmente capturar, priorizar e atribuir bugs, garantindo que nada passe despercebido com o ClickUp Tasks.

O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas populares para desenvolvedores, como GitHub e Sentry, permitindo a sincronização automática de problemas e um fluxo de trabalho unificado para equipes de engenharia. Os painéis do ClickUp oferecem visibilidade instantânea do status dos bugs, da carga de trabalho da equipe e dos prazos de resolução, enquanto as automações do ClickUp ajudam a eliminar etapas manuais repetitivas, acelerando a resolução de bugs e melhorando a produtividade geral.

Confira como o ClickUp Automations pode ajudar você a gerenciar revisões de código, automatizar o rastreamento de bugs e otimizar a transferência de projetos. 👇

O modelo de rastreamento de bugs do ClickUp ajudará você a relatar, rastrear e resolver bugs de software com eficiência. Com visualizações personalizáveis e formulários integrados, ele simplifica todo o processo de rastreamento de bugs, facilitando a organização e o alinhamento das equipes.

Obtenha um modelo gratuito Economize tempo no rastreamento de problemas com visualizações predefinidas, status personalizados, campos personalizados e muito mais com o modelo de rastreamento de bugs do ClickUp

Principais recursos do modelo:

Várias visualizações personalizáveis: Lista, Quadro (Kanban), Carga de trabalho, Linha do tempo e Formulário

Status predefinidos e campos personalizados para um acompanhamento claro do progresso

Formulários de relatório de erros fáceis de usar que podem ser compartilhados ou incorporados

Gerenciamento de carga de trabalho e cronograma para monitorar a capacidade da equipe e programar iniciativas

Configuração sem código para implementação e colaboração rápidas

👍 A vantagem: a plataforma tudo-em-um da ClickUp centraliza o rastreamento de bugs, a atribuição de tarefas e a colaboração. Essa abordagem unificada simplifica todo o processo de resolução de bugs, tornando-o mais rápido e eficiente.

Melhores recursos do ClickUp

Organize bugs com listas ou pastas dedicadas: crie espaços específicos para rastreamento de bugs, use crie espaços específicos para rastreamento de bugs, use os formulários ClickUp para registro de bugs e categorize por equipes ou gravidade para obter visibilidade clara

Priorize e categorize bugs: aplique aplique campos personalizados do ClickUp para prioridade (P0–P4), impacto e reprodutibilidade, seguindo um modelo de priorização estruturado

Automatize fluxos de trabalho: use use automações para encaminhar, escalar e notificar equipes sobre bugs críticos com base na gravidade e na contagem de relatórios

Colabore com eficiência: mantenha todas as discussões, atualizações e atribuições dentro das tarefas de bug usando comentários, @menções e comentários atribuídos

Acompanhe o progresso visualmente: utilize as visualizações Quadro, Lista, Calendário ou Gantt para monitorar o status dos bugs e os prazos de resolução

Relate e melhore: aproveite aproveite os painéis do ClickUp para ver tendências de bugs e desempenho da equipe e documente os aprendizados em documentos ou quadros brancos para melhoria contínua

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para novos usuários devido à sua interface rica em recursos

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado com automações e modelos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato, afirma:

O ClickUp não só me permite manter os projetos em dia e detectar riscos antecipadamente, como também me ajuda nas minhas tarefas diárias como colaborador individual.

O ClickUp não só me permite manter os projetos em dia e detectar riscos antecipadamente, como também me ajuda nas minhas tarefas diárias como colaborador individual.

💡 Dica profissional: use os fluxos de trabalho personalizáveis, formulários de admissão e visualizações no modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para otimizar a correção de bugs, impulsionar a colaboração e entregar produtos melhores com mais rapidez.

2. Sentry (ideal para monitoramento e depuração de erros em tempo real)

via Sentry

O Sentry é uma ferramenta líder de monitoramento de erros que ajuda desenvolvedores a detectar, classificar e resolver erros em aplicativos web, dispositivos móveis e sistemas de back-end. Conhecido por seus recursos em tempo real, o Sentry oferece contexto completo em rastreamentos de pilha, trilhas e comportamento do usuário para identificar e corrigir problemas rapidamente.

Seja para depurar erros JavaScript, rastrear solicitações de rede ou analisar gargalos de desempenho em aplicativos baseados em nuvem, o Sentry oferece às suas equipes de engenharia as ferramentas necessárias para se antecipar a bugs críticos. Ele também se integra ao GitHub, Jira e Slack para acelerar a resposta a incidentes.

👍 A vantagem: Se você está procurando uma ferramenta de monitoramento de desempenho que combine monitoramento de desempenho de aplicativos e relatórios de falhas, o Sentry é uma boa escolha, especialmente para equipes que desejam tomadas de decisão baseadas em dados e insights acionáveis.

Melhores recursos do Sentry

Rastreamento de erros em tempo real com rastreamentos detalhados da pilha

Monitoramento de desempenho para aplicativos front-end e back-end

Reprodução de sessão para maior visibilidade das interações do usuário

Alertas personalizados, agrupamento de problemas e análise de tendências de erros

Integrações com GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira e muito mais

SDKs de código aberto para dezenas de linguagens e estruturas

Limitações do Sentry

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado íngreme para recursos avançados

Os recursos de monitoramento de desempenho podem exigir um plano de nível superior

A interface do painel pode parecer confusa com grandes volumes de dados

Preços do Sentry

Desenvolvedor: Gratuito

Equipe: a partir de US$ 26/mês (cobrado anualmente)

Negócios: preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sentry

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sentry?

Um usuário do G2 diz:

O Sentry me salva quando surge um problema fora da cobertura de teste: eu fico sabendo dos bugs que chegam à produção assim que eles acontecem e tenho uma visão clara do motivo pelo qual eles ocorrem. Eles têm até um recurso experimental de soluções de IA que tem funcionado muito bem!

O Sentry me salva quando surge um problema fora da cobertura de teste: eu fico sabendo dos bugs que chegam à produção assim que eles acontecem e tenho uma visão clara do motivo pelo qual eles ocorrem. Eles têm até um recurso experimental de soluções de IA que tem funcionado muito bem!

3. Raygun (ideal para rastreamento profundo de erros e monitoramento de usuários reais)

via Raygun

O Raygun é uma poderosa ferramenta de monitoramento de erros projetada para monitorar o desempenho de aplicativos e relatar falhas em aplicativos da web, móveis e de desktop. Ele se destaca por fornecer monitoramento real do usuário com reprodução detalhada da sessão e análise do comportamento do usuário, ajudando as equipes a entender como os erros afetam a experiência do cliente.

Com o Raygun, engenheiros de software e equipes de produto obtêm dados acionáveis sobre problemas de desempenho, estabilidade de aplicativos e padrões de erros. Seus alertas automatizados e análise de causa raiz facilitam a priorização dos bugs que mais afetam os usuários. Ele também se integra a plataformas populares como GitHub, Jira e Slack para um gerenciamento de fluxo de trabalho tranquilo.

👍 A vantagem: se você deseja uma ferramenta que vá além do rastreamento básico de erros e ofereça insights valiosos sobre a estabilidade do aplicativo e as interações do usuário, o Raygun é uma boa alternativa ao Bugsnag.

Principais recursos do Raygun

Monitoramento real do usuário com reprodução detalhada da sessão

Relatórios de falhas e rastreamento de erros com dados de diagnóstico completos

Monitoramento de desempenho para aplicativos web e móveis

Análise da causa raiz e agrupamento de erros

Integrações com GitHub, Jira, Slack e muito mais

Alertas e painéis personalizáveis

Limitações do Raygun

Pode ser caro para equipes maiores ou aplicativos de alto volume

Alguns usuários mencionam que a interface pode ser complexa no início

Suporte offline limitado para aplicativos móveis

Preços do Raygun

Relatórios de falhas: a partir de US$ 40/mês

Pulse (Monitoramento de usuários reais): a partir de US$ 80/mês

Monitoramento de desempenho de aplicativos: a partir de US$ 80/mês

Avaliações e comentários do Raygun

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Raygun?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Raygun é a capacidade de fornecer alertas e notificações em tempo real, para que eu possa ficar por dentro de qualquer problema que possa surgir e resolvê-lo imediatamente. Isso me ajudou a manter um alto nível de satisfação do cliente e garantir que meus aplicativos funcionem perfeitamente o tempo todo.

O que mais gosto no Raygun é a capacidade de fornecer alertas e notificações em tempo real, para que eu possa ficar por dentro de qualquer problema que possa surgir e resolvê-lo imediatamente. Isso me ajudou a manter um alto nível de satisfação do cliente e garantir que meus aplicativos funcionem perfeitamente o tempo todo.

4. Rollbar (ideal para monitoramento de erros em tempo real e suporte à implantação contínua)

via Rollbar

O Rollbar é uma popular ferramenta de monitoramento de erros focada no rastreamento de erros em tempo real e no agrupamento automático de erros para reduzir o ruído para desenvolvedores e equipes de engenharia. Ele oferece recursos avançados de monitoramento de desempenho de aplicativos e suporta vários idiomas e estruturas, tornando-o uma alternativa versátil ao Bugsnag.

O Rollbar se destaca por sua forte integração com pipelines de CI/CD, ajudando as equipes a detectar bugs no início do processo de implantação. Ele também oferece monitoramento detalhado de desempenho, alertas e diagnóstico da causa raiz, para que as equipes de produto possam manter a estabilidade do aplicativo e otimizar o desempenho do aplicativo com eficiência.

👍 A vantagem: você obtém visibilidade clara dos erros que ocorrem em seus aplicativos web e sistemas de back-end, além de ferramentas para atribuir, priorizar e resolver problemas com mais rapidez.

Principais recursos do Rollbar

Rastreamento de erros em tempo real com agrupamento automático

Suporta vários idiomas e frameworks

Integração com ferramentas de CI/CD como Jenkins, GitHub Actions e CircleCI

Monitoramento de desempenho e alertas

Fluxos de trabalho personalizados para triagem de problemas

API abrangente para personalização avançada

Limitações do Rollbar

Os preços podem ser altos para equipes menores ou startups

Alguns usuários consideram a curva de aprendizado alta para recursos avançados

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva, de acordo com algumas avaliações

Preços do Rollbar

Plano gratuito

Essenciais: US$ 16/mês para 25 mil eventos

Avançado: US$ 32/mês para 25 mil eventos

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Rollbar

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rollbar?

Um usuário do G2 diz :

Isso é extremamente importante para o suporte ao cliente. Temos a ferramenta conectada ao Slack, então a primeira coisa que fazemos ao começar o dia é verificar o canal e todos os erros que nossos usuários encontraram. Você tem muitas informações para poder corrigir os bugs do seu aplicativo.

Isso é extremamente importante para o suporte ao cliente. Temos a ferramenta conectada ao Slack, então a primeira coisa que fazemos ao começar o dia é verificar o canal e todos os erros que nossos usuários encontraram. Você tem muitas informações para poder corrigir os bugs do seu aplicativo.

5. Datadog (ideal para monitoramento abrangente do desempenho de aplicativos e monitoramento de infraestrutura)

via Datadog

O Datadog é uma plataforma baseada em nuvem para monitoramento de desempenho de aplicativos e monitoramento de infraestrutura projetada para engenheiros de software, equipes de devops e equipes de produto. Ele oferece visibilidade unificada de toda a sua pilha — servidores, bancos de dados, aplicativos e serviços de terceiros.

Com recursos como painéis em tempo real, alertas personalizáveis e análises detalhadas, o Datadog ajuda as equipes a detectar rapidamente problemas de desempenho, monitorar a estabilidade das aplicações e compreender o comportamento dos usuários por meio de dados de telemetria avançados. Ele oferece suporte ao monitoramento de usuários reais e à coleta de logs para fornecer um contexto completo sobre erros e integridade do sistema.

👍 A vantagem: a capacidade do Datadog de correlacionar métricas, rastreamentos e logs o torna ideal para organizações que buscam conectar o rastreamento de erros com o desempenho de aplicativos e a integridade da infraestrutura de forma mais ampla.

Melhores recursos do Datadog

Monitoramento completo do desempenho e da infraestrutura de aplicativos

Painéis interativos em tempo real e alertas

Gerenciamento e análise de logs

Monitoramento de usuários reais e reprodução de sessões

Integrações abrangentes (AWS, Azure, Kubernetes, etc.)

Detecção de anomalias com tecnologia de IA

Limitações do Datadog

Pode ser caro à medida que o uso aumenta, especialmente com a ingestão de logs

Curva de aprendizado íngreme para novos usuários devido à riqueza de recursos

Alguns usuários relatam complexidade da interface do usuário

Preços do Datadog

Gratuito

Prós: a partir de US$ 18 por host/mês

Empresa: preços personalizados com base nos recursos e na escala

Avaliações e comentários do Datadog

G2: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Datadog?

Um usuário do G2 diz :

O Datadog se destaca especialmente na detecção de incidentes. O Datadog permite o monitoramento em tempo real da integridade do serviço, com alertas configurados por meio de integrações como o PagerDuty. Isso nos ajuda a detectar rapidamente problemas de produção, minimizar o tempo de inatividade e manter os compromissos de SLA/SLO.

O Datadog se destaca especialmente na detecção de incidentes. O Datadog permite o monitoramento em tempo real da integridade do serviço, com alertas configurados por meio de integrações como o PagerDuty. Isso nos ajuda a detectar rapidamente problemas de produção, minimizar o tempo de inatividade e manter os compromissos de SLA/SLO.

6. AppSignal (ideal para monitoramento de desempenho fácil de usar para aplicativos web e sistemas back-end)

via AppSignal

O AppSignal é uma ferramenta de monitoramento de desempenho projetada especialmente para desenvolvedores e equipes de engenharia que trabalham com aplicativos web e sistemas de back-end. Ele oferece uma maneira simples de monitorar o desempenho de aplicativos, rastrear erros e analisar o comportamento do usuário com uma configuração mínima.

O AppSignal oferece recursos como rastreamento de erros, monitoramento de usuários reais e métricas de desempenho em uma interface limpa e fácil de usar para desenvolvedores. Ele fornece informações úteis combinando logs, métricas e rastreamentos, o que ajuda as equipes a identificar rapidamente problemas de desempenho e melhorar a estabilidade do aplicativo.

👍 A vantagem: é uma boa alternativa ao Bugsnag para equipes que desejam uma solução simples e confiável, focada no monitoramento essencial da integridade do aplicativo, sem complexidade excessiva.

Melhores recursos do AppSignal

Rastreamento e alerta de erros

Monitoramento real de usuários com reprodução de sessão

Métricas e análises de desempenho

Configuração leve com suporte para frameworks populares (Ruby, Elixir, Node.js)

Instrumentação automática de sistemas de back-end

Limitações do AppSignal

Integrações limitadas em comparação com plataformas maiores

Pode não ter recursos avançados necessários para grandes empresas

Os preços podem ser altos para equipes menores à medida que o uso aumenta

Preços do AppSignal

Teste gratuito disponível

Preços personalizados para planos empresariais

Avaliações e comentários do AppSignal

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AppSignal?

Um usuário do G2 diz :

Ele fornece todas as ferramentas importantes para monitorar nossa aplicação. É muito simples de implementar e, com o AppSignal, podemos diagnosticar com facilidade quaisquer problemas potenciais em nossa aplicação e mantê-la funcionando sem nenhum problema. Eles continuam aprimorando seus serviços e o suporte ao cliente é fantástico.

Ele fornece todas as ferramentas importantes para monitorar nossa aplicação. É muito simples de implementar e, com o AppSignal, podemos diagnosticar com facilidade quaisquer problemas potenciais em nossa aplicação e mantê-la funcionando sem nenhum problema. Eles continuam aprimorando seus serviços e o suporte ao cliente é fantástico.

7. New Relic (ideal para monitoramento abrangente do desempenho de aplicativos e análises em tempo real)

via New Relic

O New Relic é uma poderosa plataforma de monitoramento de desempenho de aplicativos (APM) preferida por engenheiros de software, equipes de devops e equipes de produto. Ele oferece visibilidade profunda de toda a sua pilha, desde as interações do usuário front-end até a infraestrutura back-end e aplicativos baseados em nuvem.

Com o New Relic, você obtém monitoramento detalhado de erros, monitoramento de usuários reais, relatórios de falhas e monitoramento de desempenho, tudo em uma única plataforma. Sua análise em tempo real e painéis personalizáveis ajudam as equipes a identificar problemas de desempenho, otimizar a estabilidade das aplicações e melhorar a experiência geral do cliente.

👍 A vantagem: O New Relic se destaca por seus recursos avançados e escalabilidade, tornando-o adequado para organizações que precisam de uma ferramenta de monitoramento que abrange tudo, desde solicitações de rede até integridade da infraestrutura.

Melhores recursos do New Relic

Monitoramento completo, incluindo sistemas back-end e front-end

Monitoramento real de usuários com reprodução de sessão

Alertas e diagnósticos avançados

Análises poderosas e painéis personalizáveis

Suporte nativo na nuvem e no local

Limitações do New Relic

Pode ser complexo para equipes pequenas instalar e configurar

A estrutura de preços pode ser cara para startups ou projetos pequenos

Curva de aprendizado mais íngreme devido aos recursos extensos

Preços do New Relic

Gratuito

Preços personalizados para planos padrão, Pro e empresarial

Avaliações e comentários da New Relic

G2: 4,2/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o New Relic?

Um usuário do G2 diz :

A melhor coisa sobre o New Relic é ter tudo em um só lugar. Com logs em tempo real, APM e monitoramento de infraestrutura, tenho uma visão completa sem precisar trocar de ferramenta. A interface do usuário é limpa, os painéis são personalizáveis e configurar alertas é super fácil — ele detecta problemas antes que eles se agravem.

A melhor coisa sobre o New Relic é ter tudo em um só lugar. Com logs em tempo real, APM e monitoramento de infraestrutura, tenho uma visão completa sem precisar trocar de ferramenta. A interface do usuário é limpa, os painéis são personalizáveis e configurar alertas é super fácil — ele detecta problemas antes que eles se agravem.

8. Honeybadger. io (Ideal para monitoramento confiável de erros com configuração simples)

Honeybadger. io é uma ferramenta simples de monitoramento de erros projetada para ajudar desenvolvedores e equipes de engenharia a rastrear erros, falhas e problemas de desempenho em aplicativos da web e sistemas de back-end. Ela fornece alertas de erros em tempo real, dados detalhados sobre erros e gerenciamento automatizado de incidentes.

👍 A vantagem: Honeybadger. io se destaca como uma alternativa ao Bugsnag para equipes que desejam uma solução de monitoramento de aplicativos baseada em nuvem fácil de usar, com foco no rastreamento de erros e na estabilidade dos aplicativos, sem complexidade excessiva.

Melhores recursos do Honeybadger.io

Monitoramento de erros em tempo real com relatórios detalhados

Monitoramento de tempo de atividade incluído

Integração simples com frameworks e ferramentas populares

Alertas inteligentes para reduzir ruídos

Reprodução de sessão para capturar o comportamento do usuário

Limitações do Honeybadger.io

Recursos avançados de monitoramento de desempenho limitados em comparação com plataformas maiores

Os preços podem aumentar com volumes maiores de erros

Menos adequado para infraestruturas muito grandes e complexas

Preços do Honeybadger.io

Plano gratuito

Equipe: US$ 26/mês

Negócios: US$ 80/mês

Avaliações e comentários do Honeybadger.io

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

9. Airbrake (ideal para monitoramento e alertas de erros abrangentes)

via Airbrake

O Airbrake é uma popular ferramenta de monitoramento de erros conhecida por seu poderoso rastreamento de erros, notificações em tempo real e relatórios detalhados de erros. Ele ajuda engenheiros de software e equipes de produto a identificar, diagnosticar e corrigir rapidamente erros que afetam o desempenho e a estabilidade de aplicativos na web e sistemas de back-end.

👍 A vantagem: O Airbrake é uma boa alternativa ao Bugsnag para equipes que precisam de relatórios de falhas robustos, rastreamentos detalhados de pilha e integração com ferramentas populares de gerenciamento e desenvolvimento de projetos.

Melhores recursos do Airbrake

Notificações de erros em tempo real com alertas personalizáveis

Contexto detalhado do erro, incluindo logs do console e solicitações de rede

Suporta várias linguagens de programação e estruturas

Integra-se com Slack, Jira, GitHub e muito mais

Agrupamento de erros para reduzir ruídos

Limitações do Airbrake

Os preços podem ser caros para equipes maiores ou volumes elevados de erros

A interface do usuário pode parecer complicada para novos usuários

Monitoramento limitado do desempenho de aplicativos em comparação com plataformas completas

Preços do Airbrake

Dev: A partir de US$ 19/mês

Básico: a partir de US$ 38/mês

Prós: a partir de US$ 76/mês

Avaliações e comentários do Airbrake

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

10. LogRocket (ideal para monitoramento de usuários reais e reprodução de sessões)

via LogRocket

O LogRocket se destaca como uma poderosa ferramenta de monitoramento de usuários reais e monitoramento de desempenho que vai além do simples rastreamento de erros. Ele registra interações do usuário e fornece reprodução de sessão para que desenvolvedores e equipes de produto possam ver exatamente o que os usuários experimentaram antes de ocorrer um erro ou problema de desempenho.

👍 A vantagem: melhora a estabilidade do aplicativo e a integridade do aplicativo, combinando monitoramento de desempenho com insights sobre o comportamento do usuário e diagnósticos detalhados de erros.

Melhores recursos do LogRocket

Reprodução de sessões para assistir às sessões dos usuários e diagnosticar problemas

Monitoramento de desempenho em tempo real e rastreamento de erros

Registro de solicitações de rede e captura de logs do console

Integração com ferramentas populares como Jira, GitHub e Slack

Painéis informativos que combinam dados de erros, comportamento do usuário e métricas de desempenho

Limitações do LogRocket

Pode ficar caro à medida que as sessões dos usuários aumentam

A configuração requer algum tempo de aprendizagem para uma utilização ideal

Mais adequado para monitoramento front-end; o rastreamento de erros back-end é limitado

Preços do LogRocket

Gratuito

Equipe: a partir de US$ 69/mês

Prós: a partir de US$ 295/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do LogRocket

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LogRocket?

Um usuário do G2 diz:

Com o LogRocket, estou cada vez mais disposto a lançar coisas depois de resolver todos os bugs perceptíveis e, em seguida, revisar tudo no LogRocket com usuários reais. É como se eu estivesse olhando invisivelmente por cima do ombro dos meus usuários.

Com o LogRocket, estou cada vez mais disposto a lançar coisas depois de resolver todos os bugs perceptíveis e, em seguida, revisar tudo no LogRocket com usuários reais. É como se eu estivesse olhando invisivelmente por cima do ombro dos meus usuários.

11. Better Stack (ideal para monitoramento completo de erros e monitoramento de tempo de atividade)

via Better Stack

O Better Stack é uma ferramenta de monitoramento de desempenho de aplicativos baseada em nuvem e monitoramento de erros projetada para fornecer visibilidade total de seus aplicativos e infraestrutura. Ele combina rastreamento de erros, monitoramento de desempenho e monitoramento de tempo de atividade em uma única plataforma, tornando-o uma excelente alternativa ao Bugsnag para equipes que desejam uma solução integrada.

👍 A vantagem: com o Better Stack, engenheiros de software e equipes de DevOps podem rastrear erros, monitorar a estabilidade dos aplicativos e obter informações úteis para melhorar o desempenho dos aplicativos e resolver problemas de desempenho rapidamente.

Melhores recursos do Better Stack

Monitoramento completo, incluindo back-end, front-end e infraestrutura

Monitoramento de tempo de atividade com alertas em tempo real

Rastreamento de erros com diagnósticos e registros detalhados

Gerenciamento de incidentes e páginas de status para comunicação

Integrações fáceis com Slack, PagerDuty e muito mais

Limitações do Better Stack

Os preços podem ser um desafio para equipes muito pequenas ou startups

Alguns usuários consideram a interface do usuário menos intuitiva em comparação com a concorrência

Análises avançadas limitadas para implementações em grande escala

Preços do Better Stack

Plano gratuito

Pague conforme usar: a partir de US$ 29/mês

Melhores avaliações e comentários do Stack:

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Better Stack?

Um usuário do G2 diz:

Os painéis são limpos e visualmente atraentes, facilitando o acompanhamento do desempenho rapidamente. Certa vez, tivemos um problema crítico à meia-noite e, graças às notificações instantâneas do Better Stack no Slack, resolvemos em menos de 10 minutos.

Os painéis são limpos e visualmente atraentes, facilitando o acompanhamento do desempenho rapidamente. Certa vez, tivemos um problema crítico à meia-noite e, graças às notificações instantâneas do Better Stack no Slack, resolvemos em menos de 10 minutos.

12. Splunk Observability (ideal para monitoramento de desempenho de aplicativos de nível empresarial)

via Splunk Observability

O Splunk Observability é uma poderosa plataforma de monitoramento de desempenho de aplicativos e monitoramento de usuários reais projetada para ambientes complexos e de grande escala. Ele oferece às equipes de engenharia visibilidade total de seus aplicativos, infraestrutura e experiência do usuário com análises avançadas e insights baseados em IA.

👍 A vantagem: é ideal para empresas que precisam de diagnósticos aprofundados, ferramentas de monitoramento para infraestrutura e decisões baseadas em dados com base em dados de erros e métricas abrangentes.

A solução da Splunk ajuda a rastrear erros, monitorar a estabilidade das aplicações e identificar problemas de desempenho em tempo real em aplicações web e sistemas backend.

Principais recursos do Splunk Observability

APM unificado, monitoramento de infraestrutura e monitoramento de usuários reais

Detecção de anomalias e análise preditiva com tecnologia de IA

Painéis detalhados de monitoramento de desempenho com alertas personalizáveis

Escalabilidade para grandes aplicações baseadas em nuvem e infraestruturas complexas

Integrações com ferramentas populares para desenvolvedores e plataformas em nuvem

Limitações do Splunk Observability

Preços mais altos em comparação com muitas alternativas, o que pode não ser adequado para equipes menores

Curva de aprendizado mais íngreme devido aos recursos avançados e à complexidade

Alguns usuários relatam que a interface pode ser um pouco confusa no início

Preços do Splunk Observability

Preços personalizados com base no uso e na escala

Avaliações e comentários sobre observabilidade do Splunk

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Splunk Observability?

Um usuário do G2 diz:

O Splunk fornece métricas como rastreamento e registro em tempo real. Gosto do modelo em cascata de rastreamento de serviços, onde posso ver claramente as dependências do serviço e descobrir qual serviço está apresentando o problema.

O Splunk fornece métricas como rastreamento e registro em tempo real. Gosto do modelo em cascata de rastreamento de serviços, onde posso ver claramente as dependências do serviço e descobrir qual serviço está apresentando o problema.

13. Instabug (ideal para relatórios de falhas em aplicativos móveis e feedback no aplicativo)

via Instabug

O Instabug é uma ferramenta de monitoramento de erros especializada em aplicativos móveis, que fornece relatórios detalhados de falhas, monitoramento de usuários reais e feedback dos usuários diretamente de dentro do aplicativo. É perfeito para desenvolvedores móveis e equipes de produto que desejam melhorar a estabilidade do aplicativo e o desempenho da aplicação com base no comportamento do usuário em tempo real e na reprodução da sessão.

👍 A vantagem: o Instabug oferece dados de diagnóstico detalhados, como logs de console, solicitações de rede e detalhes do dispositivo, para ajudar a identificar rapidamente problemas de desempenho e erros.

Melhores recursos do Instabug

Relatórios de erros e falhas no aplicativo com dados de diagnóstico detalhados

Monitoramento real de usuários com reprodução de sessão para aplicativos móveis

Coleta de feedback dos usuários para melhorar a experiência do cliente

Integrações com ferramentas populares de gerenciamento de projetos e rastreamento de erros

Alertas automatizados e recursos de gerenciamento de incidentes

Limitações do Instabug

Focado principalmente em aplicativos móveis, limitado para monitoramento da web ou backend

Os preços podem ser altos para equipes pequenas ou startups

Alguns usuários consideram a configuração inicial complexa, dependendo da arquitetura do aplicativo

Preços do Instabug

Inicial: Preços personalizados

Crescimento: preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Instabug

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Instabug?

Um usuário do G2 diz :

O Instabug capacita equipes móveis com insights incomparáveis para antecipar, diagnosticar e resolver problemas antes que afetem os usuários.

O Instabug capacita equipes móveis com insights incomparáveis para antecipar, diagnosticar e resolver problemas antes que afetem os usuários.

🚨 Alerta crítico: O custo médio do tempo de inatividade chegou a US$ 9.000 por minuto para grandes organizações. Para empresas de alto risco, como financeiras e de saúde, o tempo de inatividade pode ultrapassar US$ 5 milhões por hora em certos cenários — e isso sem incluir possíveis multas ou penalidades.

Por que escolher alternativas ao Bugsnag?

Embora o Bugsnag seja uma boa ferramenta de monitoramento de erros, ele pode não ser a melhor opção para todas as equipes. Alguns usuários relatam limitações no monitoramento de usuários reais, na reprodução de sessões e na personalização de painéis para obter insights mais profundos sobre o desempenho. Outros consideram a estrutura de preços menos flexível à medida que sua equipe cresce ou suas necessidades mudam.

As alternativas ao Bugsnag muitas vezes vão além do rastreamento de erros, oferecendo recursos avançados como monitoramento de desempenho de aplicativos, alertas em tempo real, reprodução completa de sessões e rastreamento integrado de bugs. Esses recursos ajudam as equipes de engenharia a obter insights acionáveis, melhorar a estabilidade dos aplicativos e aprimorar a experiência do cliente.

Se você está procurando mais visibilidade do comportamento do usuário, melhor colaboração entre equipes de produto ou uma ferramenta que se encaixe no seu orçamento, mudar do Bugsnag pode proporcionar uma depuração mais rápida e um gerenciamento de incidentes mais inteligente. Vamos explorar as melhores alternativas ao Bugsnag a serem consideradas.

💡 Dica profissional: Combinar o rastreamento de bugs com uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos como o ClickUp pode reduzir o tempo médio para resolver problemas, pois as tarefas, discussões e dados de erros ficam em um espaço de trabalho único e centralizado.

Escolha a alternativa certa ao Bugsnag para a sua equipe

Encontrar as melhores alternativas ao Bugsnag depende das necessidades específicas da sua equipe — seja um rastreamento detalhado de erros, um monitoramento contínuo do desempenho ou relatórios de falhas em tempo real. Ferramentas como o ClickUp se destacam não apenas pelo poderoso rastreamento de bugs, mas também pela otimização da colaboração e automação do fluxo de trabalho em todos os seus projetos.

Se você deseja uma plataforma completa que ajude suas equipes de engenharia e de produtos a rastrear bugs, monitorar o desempenho das aplicações e aumentar a estabilidade das aplicações com modelos e integrações fáceis de usar, o ClickUp é a escolha certa.

Pronto para simplificar o rastreamento de bugs e o monitoramento de erros? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a gerenciar bugs e problemas de desempenho de maneira mais inteligente e rápida.