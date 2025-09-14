as 13 melhores ferramentas de comunicação digital no local de trabalho em 2025

O problema não é a falta de comunicação, mas sim o tipo errado de comunicação.

Equipes remotas e híbridas estão mais conectadas do que nunca, mas pings constantes, canais dispersos e reuniões intermináveis não significam que as pessoas estejam alinhadas. Eles apenas significam que todos estão exaustos.

O verdadeiro desafio não é manter contato, mas sim manter a clareza.

Sem as ferramentas certas, as atualizações ficam esquecidas, as decisões ficam paralisadas e a colaboração se transforma em confusão.

Neste guia, exploraremos as dez melhores ferramentas de comunicação digital criadas para equipes modernas — aquelas que oferecem suporte ao trabalho assíncrono, otimizam as conversas e ajudam você a fazer mais com menos interrupções.

Escolher as ferramentas de comunicação digital corretas pode melhorar a colaboração, a cooperação e a eficiência da sua organização. Aqui estão os recursos essenciais a serem considerados.

Comunicação em tempo real: procure ferramentas de comunicação digital que incluam mensagens instantâneas e procure ferramentas de comunicação digital que incluam mensagens instantâneas e comunicação por vídeo assíncrona para permitir um contato flexível entre os membros da equipe

Gerenciamento de tarefas: procure ferramentas de comunicação digital com recursos que permitam atribuir tarefas, criar prazos e acompanhar o progresso

Acesso móvel e por computador: escolha ferramentas de comunicação digital que sejam acessíveis em todos os dispositivos para que os membros da equipe possam permanecer engajados no escritório ou em trânsito

Recursos de integração: Selecione uma ferramenta com tecnologia de comunicação eficaz para integrar com todos os diferentes aplicativos que sua equipe usa, como plataformas de gerenciamento de projetos

Segurança e conformidade: opte por ferramentas de comunicação digital que tenham medidas de segurança eficazes, como criptografia de dados e conformidade regulatória, para proteger informações confidenciais

Interface fácil de usar: escolha uma ferramenta de comunicação digital para o seu local de trabalho com um design intuitivo. Isso permite que os membros da equipe adotem o produto facilmente, reduzindo o tempo de treinamento e aumentando a eficiência geral

🎥 Quer que sua equipe se comunique melhor e mais rapidamente, independentemente de onde cada um esteja? O vídeo acima apresenta sete aplicativos criados exatamente para isso — recursos que ajudam a reduzir o ruído, manter o foco na discussão e otimizar a forma como as pessoas compartilham, se reúnem e colaboram.

📮 ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e chats convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Colaboração e gerenciamento de projetos tudo em um Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam de uma ferramenta versátil para gerenciar projetos e comunicação Bate-papo, documentos, quadros brancos, clipes, anotador com inteligência artificial, gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Slack Mensagens em tempo real e conversas em equipe Tamanho da equipe: Ideal para equipes que procuram uma plataforma de comunicação focada em mensagens Canais para tópicos, compartilhamento de arquivos, chamadas de voz/vídeo, integrações de aplicativos e automação do fluxo de trabalho Gratuito; a partir de US$ 8,75/mês por usuário Microsoft Teams Reuniões por vídeo e integração com o Microsoft 365 Tamanho da equipe: equipes que precisam de integração com o Microsoft para bate-papo, vídeo e colaboração em documentos Integração perfeita com o Microsoft 365, ferramentas para reuniões, compartilhamento de arquivos, conversas encadeadas Gratuito; a partir de US$ 4/mês por usuário Zoom Videoconferências e webinars de alta qualidade Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam de comunicação por vídeo e webinars confiáveis Chamadas de vídeo, compartilhamento de tela, salas de descanso, bate-papo, integrações com outros aplicativos Gratuito; a partir de US$ 15,99/mês por usuário Google Workspace Produtividade baseada na nuvem e colaboração em documentos Tamanho da equipe: Ideal para equipes integradas ao ecossistema Google Gmail, Docs, Drive, Meet, Chat, Calendário, colaboração em tempo real, armazenamento em nuvem Business Starter: US$ 8,40/mês por usuário Chanty Bate-papo simples em equipe com gerenciamento de tarefas integrado Tamanho da equipe: equipes pequenas que precisam de uma ferramenta de comunicação simples com gerenciamento de tarefas Bate-papo em equipe, gerenciamento de tarefas, chamadas de vídeo/áudio, compartilhamento de arquivos, quadro Kanban Gratuito; a partir de US$ 4/mês por usuário Mattermost Comunicação auto-hospedada com ferramentas voltadas para desenvolvedores. Tamanho da equipe: ideal para equipes que precisam de comunicação segura e auto-hospedada Implantação em nuvem privada ou auto-hospedada, mensagens criptografadas, integrações DevOps Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário Flock Mensagens rápidas e colaboração em equipe simplificada Tamanho da equipe: Ideal para equipes de pequeno a médio porte que precisam de comunicação rápida e eficiente Bate-papo em equipe, compartilhamento de arquivos, videoconferência, gerenciamento de tarefas, lembretes Gratuito; a partir de US$ 6/mês por usuário Ryver Combinando bate-papo, tarefas e automação do fluxo de trabalho Tamanho da equipe: equipes que precisam de bate-papo e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma Bate-papo em equipe, gerenciamento de tarefas, automação do fluxo de trabalho, compartilhamento de arquivos A partir de US$ 4/mês por usuário Jira Gerenciamento ágil de projetos e acompanhamento de problemas Tamanho da equipe: Ideal para equipes ágeis de desenvolvimento de software Rastreamento de problemas, gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho ágeis, integrações com Slack, GitHub e muito mais Gratuito; a partir de US$ 8,60/mês por usuário Dropbox Armazenamento seguro de arquivos e fácil compartilhamento Tamanho da equipe: equipes que precisam de compartilhamento seguro de arquivos e controle de versões Compartilhamento de arquivos, sincronização, histórico de versões de arquivos, Dropbox Paper para colaboração em documentos A partir de US$ 11,99/mês Microsoft Office 365 Produtividade empresarial com aplicativos de escritório Tamanho da equipe: Ideal para equipes já integradas ao ecossistema Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, armazenamento em nuvem Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Com tantas ferramentas disponíveis, pode ser difícil escolher a mais adequada. Para ajudá-lo a decidir, compilamos uma lista das melhores ferramentas de comunicação remota e híbrida para o local de trabalho.

1. ClickUp (ideal para colaboração e gerenciamento de projetos tudo-em-um)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma plataforma de produtividade abrangente que centraliza o trabalho da sua equipe, servindo como software de colaboração e gerenciamento de projetos. Ele inclui muitas funções para atender a vários requisitos de comunicação e organização.

Colabore instantaneamente, transformando conversas em tarefas acionáveis no ClickUp Chat

O ClickUp Chat traz as conversas diretamente para o seu fluxo de trabalho — literalmente. Em vez de alternar entre um aplicativo de mensagens e um gerenciador de tarefas, as equipes podem conversar, planejar e agir sem precisar mudar de aba.

Você pode configurar canais baseados em equipes ou tópicos, enviar mensagens diretas rápidas e converter instantaneamente uma mensagem em uma tarefa quando algo precisar de acompanhamento. Há também um recurso de “Postagens” para atualizações mais estruturadas (como anúncios ou resumos) e marcação inteligente para que nada passe despercebido pela sua equipe.

O que se destaca é como o ClickUp Chat se conecta bem com o resto da plataforma: – Os tópicos podem ser sincronizados diretamente com as tarefas para contextualização – Você pode marcar mensagens para acompanhamento (para que as ações a serem realizadas não fiquem esquecidas) – O ClickUp AI pode resumir bate-papos e transformar discussões em tarefas ou próximos passos

Para equipes híbridas ou remotas que precisam de uma única fonte de verdade para conversas e progresso do projeto, o ClickUp Chat é uma escolha inteligente, especialmente se você já usa o ClickUp para gerenciamento de trabalho.

Colaboração em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece um ambiente colaborativo para a criação, partilha e edição de documentos em tempo real. Crie wikis, bases de conhecimento e documentos de projetos com opções avançadas de formatação, como marcadores e tabelas incorporados.

Os documentos no ClickUp não ficam isolados — eles se conectam diretamente às tarefas, para que os detalhes importantes estejam sempre ao alcance da sua equipe. Com o Docs Hub, você pode marcar colegas de equipe, pesquisar, classificar e filtrar registros instantaneamente, mantendo tudo organizado e acessível.

Precisa de formatação rápida? Adicione marcadores, tabelas ou rich text. Quer resultados mais rápidos? Use o ClickUp AI para resumir ou reescrever na hora.

Chega de documentos desconectados — tudo fica onde você trabalha.

Visualize ideias e transforme-as em tarefas instantaneamente com os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp criam uma tela virtual para brainstorming e comunicação visual. A colaboração em tempo real permite que as equipes esboçam ideias, construam fluxogramas e visualizem fluxos de trabalho.

Os quadros brancos do ClickUp são integrados a tarefas e documentos, permitindo que você transforme ideias em atividades práticas a partir da tela. Essa conexão perfeita entre inspiração e execução mantém as iniciativas no caminho certo.

Aprenda a usar os quadros brancos do ClickUp:

Grave e compartilhe vídeos rápidos da tela com o ClickUp Clips

O ClickUp Clips permite que os usuários façam e compartilhem gravações de tela com facilidade. Isso é extremamente útil para fornecer explicações detalhadas, dar feedback e gravar processos. O ClickUp Clips também se integra a tarefas, documentos e chats.

A melhor parte? Os ClickUp Clips podem ser automaticamente rotulados, transcritos e resumidos usando IA, tornando-os mais pesquisáveis e acessíveis. Eles garantem que as informações visuais estejam acessíveis onde são mais necessárias.

E se você precisar de uma reunião?

…Conheça o ClickUp AI Notetaker.

Este assistente com tecnologia de IA participa de suas chamadas no Zoom, Google Meet ou Teams, grava automaticamente a sessão e fornece uma transcrição completa, um resumo e itens de ação — diretamente em um documento do ClickUp. Tudo permanece conectado ao seu fluxo de trabalho, para que nada se perca no caos pós-reunião.

Organize, priorize e acompanhe todas as tarefas com o ClickUp Tasks

Em sua essência, o ClickUp se destaca no gerenciamento de tarefas com o ClickUp Tasks, fornecendo tarefas personalizáveis que são facilmente ajustadas a qualquer fluxo de trabalho. Atribua tarefas, defina prioridades, estabeleça prazos e verifique o progresso em várias visualizações, incluindo Lista, Quadro e Calendário.

Para melhorar a organização e a eficiência, a plataforma oferece mais de 35 ClickApps, incluindo Automações, Pontos Sprint e Campos Personalizados.

Aqui está um resumo de como configurar sua primeira tarefa no ClickUp:

Use o ClickUp Brain para gerar respostas por e-mail

O ClickUp Brain é o seu assistente de IA integrado que funciona em tarefas, documentos, conversas e espaços de projeto para ajudar a sua equipe a operar de forma mais eficiente e inteligente. Ele pode gerar conteúdo instantaneamente, incluindo notas de reuniões, descrições de tarefas e resumos de projetos, economizando seu tempo em tarefas repetitivas de escrita.

Resuma longas sequências de comentários, extraia itens de ação ou responda a perguntas com base na documentação e nas tarefas existentes no seu espaço de trabalho.

🎁 Bônus: Você também pode usar o ClickUp Brain para criar listas de verificação estruturadas para auditorias de comunicação interna. Veja um exemplo: Um exemplo de lista de verificação de auditoria de comunicação interna criada pela ClickUp Brain

Para melhorar o envolvimento dos funcionários e tornar a comunicação no local de trabalho mais estruturada e escalável, o ClickUp oferece modelos de planos de comunicação que eliminam as suposições. Modelos como o Modelo de Comunicações Internas do ClickUp e o Modelo de Plano de Comunicação do ClickUp ajudarão você a começar rapidamente e manter o foco.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real para discutir atualizações, fazer perguntas e tomar decisões rápidas

Crie e compartilhe documentos editáveis do ClickUp com toda a equipe

Organize seu trabalho usando tarefas, cronogramas e visualizações totalmente personalizáveis

Escreva de forma mais rápida e inteligente com a assistência alimentada por IA através do ClickUp Brain

Atribua e acompanhe tarefas diretamente nas conversas do ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode levar algum tempo para ser aprendido, mas rapidamente compensa com flexibilidade e controle

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de rastrear e acompanhar nosso ciclo de criação de conteúdo).

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de rastrear e acompanhar nosso ciclo de criação de conteúdo).

2. Slack (ideal para mensagens em tempo real e conversas em equipe)

via Slack

O Slack é um aplicativo popular de comunicação em equipe que consolida conversas, ferramentas e arquivos em um único local. Sua interface amigável ajuda as equipes a criar canais para projetos ou assuntos específicos, promovendo interações estruturadas e transparentes.

No entanto, o Slack é mais do que uma ferramenta de comunicação assíncrona; ele também oferece suporte a canais de comunicação digital, como chamadas de voz, videoconferência e compartilhamento de arquivos. Além disso, ele se conecta a mais de 2.500 aplicativos, simplificando os fluxos de trabalho e reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas.

Melhores recursos do Slack

Organize conversas com canais dedicados para projetos, departamentos ou notícias da empresa

Integre com aplicativos como Google Drive, Trello e Dropbox

Melhore a comunicação por meio de chamadas de voz e vídeo

Automatize tarefas usando o Workflow Builder para criar fluxos de trabalho personalizados

Limitações do Slack

Altos níveis de atividade podem causar notificações frequentes, o que pode ser uma distração

Os planos premium podem ser caros para equipes maiores

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 34.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

Veja o que um usuário da Capterra disse sobre o Slack:

Com o Slack Workspace, é fácil organizar conversas em equipe sobre projetos e tópicos específicos. É fácil criar bate-papos em grupo com o Slack, onde as equipes podem conversar e discutir tópicos e projetos específicos. O Slack oferece uma excelente funcionalidade de pesquisa que facilita filtrar e encontrar conversas, canais e arquivos da equipe. Facilidade de integração com muitos aplicativos de terceiros. O Slack tem uma interface incrivelmente intuitiva e fácil de usar.

Com o Slack Workspace, é fácil organizar conversas em equipe sobre projetos e tópicos específicos. É fácil criar bate-papos em grupo com o Slack, onde as equipes podem conversar e discutir tópicos e projetos específicos. O Slack oferece uma excelente funcionalidade de pesquisa que facilita filtrar e encontrar conversas, canais e arquivos da equipe. Facilidade de integração com muitos aplicativos de terceiros. O Slack tem uma interface incrivelmente intuitiva e fácil de usar.

3. Microsoft Teams (ideal para videoconferências e integração com o Microsoft 365)

via Microsoft

O Microsoft Teams é um software de videoconferência que combina chat, videoconferências e armazenamento de arquivos em um único espaço de trabalho. Ele tem como objetivo melhorar o trabalho assíncrono. Com conversas em threads, compartilhamento de arquivos integrado via OneDrive e a capacidade de criar canais dedicados para departamentos ou projetos, o Teams se tornou essencial para empresas que buscam reduzir silos e melhorar o engajamento.

O sistema incentiva conversas coordenadas e o compartilhamento de recursos. Ele funciona perfeitamente com aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e PowerPoint, permitindo a colaboração em tempo real.

Principais recursos do Microsoft Teams

Realize reuniões virtuais com até 300 participantes

Crie equipes e canais para organizar a comunicação por tópico ou função

Personalize seu espaço de trabalho adicionando notas, sites e aplicativos de terceiros

Melhore a comunicação interna com menções, conversas encadeadas e feeds de atividades

Limitações do Microsoft Teams

O aplicativo exige muitos recursos do sistema

Certas funcionalidades e integrações requerem uma assinatura paga

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Grátis

Microsoft 365 Pessoal: US$ 9,99/mês

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o Microsoft Teams:

O Microsoft Teams ajuda as pessoas a realizarem seus trabalhos de forma eficaz em conjunto, mesmo estando distantes, através da incorporação de chat em grupo, videochamadas e compartilhamento de arquivos. Ele integra perfeitamente vários aplicativos do Microsoft 365, como OneDrive, Outlook e SharePoint. Os usuários podem conduzir vários canais de equipe para um gerenciamento eficaz de projetos. É mais fácil de usar e trabalhar. É útil durante reuniões, seminários e outros eventos.

O Microsoft Teams ajuda as pessoas a trabalharem juntas de forma eficaz, mesmo estando distantes, através da incorporação de chat em grupo, videochamadas e compartilhamento de arquivos. Ele integra perfeitamente vários aplicativos do Microsoft 365, como OneDrive, Outlook e SharePoint. Os usuários podem conduzir vários canais de equipe para um gerenciamento eficaz de projetos. É mais fácil de usar e trabalhar. É útil durante reuniões, seminários e outros eventos.

4. Zoom (ideal para videoconferências e webinars de alta qualidade)

via Zoom

O Zoom é uma ferramenta de comunicação empresarial popular, conhecida por seus recursos de áudio e vídeo de alta qualidade, que permitem reuniões virtuais e webinars. Possui uma interface amigável e suporta vários recursos, incluindo compartilhamento de tela, salas de descanso e bate-papo em tempo real, o que o torna adequado para empresas de todos os tamanhos.

As integrações do Zoom com aplicativos de terceiros (como CRMs e calendários) tornam-no versátil em todos os setores. Suas integrações com CRMs, calendários e ferramentas de projeto tornam-no uma solução flexível para organizações de todos os tamanhos que buscam aprimorar a comunicação digital.

Melhores recursos do Zoom

Organize grandes reuniões e webinars com suporte para até 1.000 participantes

Use salas de descanso para realizar discussões em grupos menores dentro de reuniões maiores

Envie mensagens, agende e compartilhe o conteúdo das reuniões em um único aplicativo através do Zoom Chat e do Zoom Calendar, adicionando contexto às chamadas

Grave reuniões para evitar falhas de comunicação ou para aqueles que não podem participar das sessões ao vivo

Limitações do Zoom

A versão gratuita limita as reuniões a 40 minutos

Pode afetar o desempenho em dispositivos de gama baixa

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro: US$ 15,99/mês por usuário

Negócios: US$ 21,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 56.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

🔎 Você sabia? A falta de comunicação custa às empresas americanas US$ 1,2 trilhão anualmente, enfatizando a necessidade de ferramentas e métodos de comunicação eficazes.

5. Google Workspace (ideal para produtividade baseada em nuvem e colaboração em documentos)

via Google

O Google Workspace (anteriormente G Suite) é um conjunto integrado de aplicativos de produtividade e colaboração baseados na nuvem criados pelo Google. Ele continua sendo um pacote de comunicação digital essencial para equipes que desejam colaborar em tempo real por meio de e-mails, chats, documentos e videochamadas.

Com o Gmail, o Google Drive, o Google Meet e o Google Chat totalmente integrados, as equipes trabalham em documentos compartilhados, deixam comentários e realizam reuniões sem sair do ecossistema. Assim, a colaboração em tempo real permite que vários usuários colaborem em documentos e projetos simultaneamente de qualquer lugar. Também oferece um ambiente compartilhado baseado na nuvem, onde as equipes podem editar arquivos em conjunto, agendar reuniões e armazenar ativos.

Melhores recursos do Google Workspace

Acesse controles administrativos e serviços seguros de armazenamento em nuvem

Integre-se a milhares de outros aplicativos através do Google Workspace Marketplace

Gerencie as permissões dos usuários e as configurações de segurança em nível organizacional

Use recursos baseados em IA, como respostas automáticas por e-mail e sugestões inteligentes

Limitações do Google Workspace

Embora alguns aplicativos tenham modos offline, a funcionalidade completa requer uma conexão com a internet

Torna-se caro à medida que as equipes crescem com armazenamento e recursos avançados

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 8,40/mês por usuário

Padrão empresarial: US$ 16,80/mês por usuário

Business Plus: US$ 26,40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

6. Chanty (ideal para bate-papos simples em equipe com gerenciamento de tarefas integrado)

via Chanty

O Chanty é uma ferramenta de comunicação leve, mas eficiente, para equipes que buscam simplificar suas interações diárias. Combinando mensagens com colaboração em tarefas, o Chanty permite transformar qualquer mensagem em uma tarefa acionável, atribuí-la e acompanhá-la dentro do aplicativo.

Além disso, o recurso Teambook do Chanty consolida tarefas, bate-papos e arquivos em um hub centralizado, tornando as informações mais acessíveis. A interface intuitiva e a configuração rápida tornam-no uma das plataformas de comunicação digital mais acessíveis, especialmente para aqueles que estão fazendo a transição de fluxos de trabalho com uso intenso de e-mail para ferramentas de conversação em tempo real.

Melhores recursos do Chanty

Promova a comunicação da equipe por meio de conversas públicas e privadas

Organize a comunicação digital usando tópicos e pastas baseados em assuntos

Realize chamadas de áudio e vídeo com recursos de compartilhamento de tela para se alinhar com os membros da equipe e o ritmo das reuniões

Use o quadro Kanban integrado para gerenciar as tarefas da equipe visualmente

Limitações do Chanty

Integrações limitadas em comparação com plataformas mais estabelecidas

Carece de recursos avançados de segurança para implementações de nível empresarial

Preços do Chanty

Gratuito

Negócios: US$ 4/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 disse sobre o uso do Chanty:

O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens programadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e mantêm as equipes organizadas. Também é bom ter um gerenciador de tarefas Kanban diretamente no aplicativo e acompanhar o andamento do trabalho com mais facilidade. Gosto muito de como o gerenciamento de funções funciona aqui, pois mantém o processo fácil e seguro.

O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens programadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e mantêm as equipes organizadas. Também é bom ter um gerenciador de tarefas Kanban diretamente no aplicativo e acompanhar o andamento do trabalho com mais facilidade. Gosto muito de como o gerenciamento de funções funciona aqui, pois mantém o processo fácil e seguro.

via Mattermost

O Mattermost é uma plataforma de colaboração de código aberto e auto-hospedada que oferece às empresas soluções de comunicação interna seguras e adaptáveis. Ao contrário das plataformas de mensagens baseadas na nuvem, o Mattermost oferece implantação no local, permitindo que as empresas hospedem seu sistema de mensagens internas com total autonomia.

Ideal para setores com requisitos de conformidade rigorosos, como saúde, finanças e governo, esta plataforma oferece suporte a conversas em threads, compartilhamento de arquivos e integrações personalizadas. Como resultado, ela reflete a funcionalidade dos aplicativos de mensagens modernos, garantindo a privacidade dos seus dados.

Melhores recursos do Mattermost

Implemente no local ou em uma nuvem privada para obter controle total dos dados

Habilite mensagens criptografadas com configurações de acesso granulares

Integre-se a ferramentas DevOps como Jira, GitHub e Jenkins

Impulsione a comunicação interna por meio de canais organizados e mensagens diretas

Limitações do Mattermost

A hospedagem própria requer infraestrutura dedicada e conhecimento técnico especializado

A versão gratuita auto-hospedada tem limitações quanto ao número de usuários e histórico de mensagens

Preços do Mattermost

Gratuito

Profissional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mattermost

G2: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Veja o que um usuário da Capterra disse sobre o uso do Mattermost:

Preferimos o Mattermost para mensagens em tempo real dentro da equipe. A principal razão pela qual ele é preferido é que pode ser usado internamente. É seguro e eficaz em mensagens instantâneas; as notificações chegam na hora certa. Às vezes, há um problema com o compartilhamento de arquivos.

Preferimos o Mattermost para mensagens em tempo real dentro da equipe. A principal razão pela qual ele é preferido é que pode ser usado internamente. É seguro e eficaz em mensagens instantâneas; as notificações chegam na hora certa. Às vezes, há um problema com o compartilhamento de arquivos.

8. Flock (ideal para mensagens rápidas e colaboração leve em equipe)

via Flock

O Flock é um aplicativo de comunicação em equipe projetado para ajudar as equipes a trabalhar rapidamente e manter o foco. Sua interface limpa e estilo intuitivo facilitam o início do uso. Com videoconferência integrada, gerenciamento de projetos e compartilhamento de arquivos, o Flock elimina a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas.

A plataforma é especialmente útil para equipes remotas que precisam de comunicação centralizada e acesso rápido a recursos essenciais, como discussões de projetos, compartilhamento de arquivos e lembretes. Além disso, seus alertas em tempo real e entrega rápida de mensagens garantem que nada seja esquecido, mesmo em locais de trabalho movimentados.

Principais recursos do Flock

Integre o Flock com o Google Drive, Trello e mais de 60 outros aplicativos para manter toda a sua comunicação digital alinhada

Use recursos de produtividade, como enquetes e lembretes, durante as discussões

Gerencie tarefas com eficiência criando listas de afazeres, atribuindo tarefas e definindo prazos

Fixar mensagens e arquivos importantes para facilitar a consulta

Limitações do Flock

As videochamadas em grupo estão limitadas a 20 participantes

Sem o encadeamento de mensagens, fica difícil acompanhar discussões específicas

Preços do Flock

Starter: Gratuito

Pro: US$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Flock

G2: 4,4/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 340 avaliações)

9. Ryver (ideal para combinar bate-papo, tarefas e automação do fluxo de trabalho)

via Ryver

O Ryver é uma plataforma de colaboração em equipe que combina mensagens em grupo, gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho em um único aplicativo. Os recursos do Ryver incluem bate-papo em equipe, compartilhamento de arquivos e chamadas de voz/vídeo, e suas funcionalidades têm como objetivo simplificar a colaboração e aumentar a produtividade.

A automação integrada do fluxo de trabalho e o suporte para tópicos de bate-papo ilimitados tornam o Ryver adequado para equipes dinâmicas ou pequenas empresas que gerenciam vários projetos. Ele também oferece controles administrativos robustos e integrações com ferramentas digitais como Dropbox, Google Drive e Zapier.

Melhores recursos do Ryver

Centralize a comunicação da equipe criando fóruns abertos e equipes privadas

Alterne entre o chat e o acompanhamento de tarefas no estilo kanban sem sair do aplicativo

Organize conversas em fóruns para referência a longo prazo

Automatize processos usando o Zapier e fluxos de trabalho personalizados

Limitações do Ryver

As chamadas de voz e vídeo suportam apenas até cinco participantes

O Ryver não oferece uma versão gratuita

Preços do Ryver

Teste gratuito disponível

Starter: $69/mês

Padrão: US$ 129/mês

Pacote Médio: US$ 4/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Ryver

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

💡 Dica profissional: os mal-entendidos no local de trabalho muitas vezes diminuem a produtividade. Aqui estão cinco dicas sobre como evitar falhas de comunicação no local de trabalho para aumentar a clareza da equipe: Estabeleça diretrizes e protocolos de comunicação claros para que todos sigam, garantindo que as mensagens sejam transmitidas conforme o pretendido

Concentre-se, parafraseie e faça perguntas esclarecedoras para captar a verdadeira intenção por trás das palavras 👂

Incentive perguntas abertas e desencoraje suposições para abordar ambiguidades de forma proativa 🤔

Defina claramente os objetivos e as responsabilidades e adapte sua mensagem à plataforma certa 💬

Centralize conversas, compartilhe documentos e acompanhe o progresso para eliminar silos de informação 💻

10. Jira (ideal para gerenciamento ágil de projetos e acompanhamento de problemas)

via Atlassian

Embora o Jira seja conhecido principalmente como um rastreador de projetos e problemas para equipes de software, seus recursos de comunicação não devem ser ignorados. Por meio de comentários, @menções e integrações com ferramentas de bate-papo como Slack ou Microsoft Teams, o Jira se torna um hub central para colaboração em torno de correções de bugs, novos recursos e planejamento de sprints.

Desenvolvida pela Atlassian, os relatórios avançados, regras de automação e fluxos de trabalho personalizados desta ferramenta ajudam as equipes a se manterem alinhadas com as prioridades sem perder visibilidade. Além disso, o ecossistema do Jira inclui o Confluence para documentação, adicionando outra camada de comunicação transparente entre as equipes para manter todos em sintonia.

Melhores recursos do Jira

Planeje e acompanhe projetos de forma eficaz com quadros Scrum e Kanban personalizáveis

Personalize painéis e fluxos de trabalho para se adequar ao processo da sua equipe

Utilize relatórios e análises avançadas para obter insights sobre o desempenho da equipe e possíveis gargalos

Integre com ferramentas de controle de versão e CI/CD para DevOps sem interrupções

Limitações do Jira

Os recursos e opções de personalização do Jira podem ser intimidadores para novos usuários

Pode ser mais adequado apenas para equipes que seguem metodologias ágeis ou scrum

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: Até US$ 8,60/mês por usuário

Premium: Até US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

Veja o que um usuário da Capterra disse sobre o uso do Jira:

O Jira tem uma interface intuitiva, tornando-o fácil de usar para usuários de todos os níveis. É muito fácil atribuir tarefas, criar cronogramas e acompanhar o andamento. O recurso de quadro Kanban ajuda a visualizar as tarefas. Permite a colaboração entre equipes, tornando-o eficaz ao trabalhar em um projeto. Oferece várias conexões com aplicativos de terceiros.

O Jira tem uma interface intuitiva, tornando-o fácil de usar para usuários de todos os níveis. É muito fácil atribuir tarefas, criar cronogramas e acompanhar o andamento. O recurso de quadro Kanban ajuda a visualizar as tarefas. Permite a colaboração entre equipes, tornando-o eficaz ao trabalhar em um projeto. Oferece várias conexões com aplicativos de terceiros.

11. Dropbox (ideal para armazenamento seguro de arquivos e fácil compartilhamento)

via Dropbox

O Dropbox evoluiu de um simples serviço de armazenamento em nuvem para um espaço de trabalho colaborativo onde as equipes compartilham arquivos, deixam comentários e gerenciam versões. Ele tem uma interface amigável e se conecta a vários programas de terceiros, enquanto sua ferramenta Paper adiciona uma camada de edição de documentos e comunicação em tempo real.

Crie pastas compartilhadas para projetos em andamento, restrinja o acesso por função e sincronize facilmente arquivos de mídia grandes. A integração de aplicativos de comunicação digital, como Slack e Zoom, permite conectar conversas com conteúdo.

Principais recursos do Dropbox

Acesse arquivos em qualquer lugar com sincronização automática entre dispositivos

Compartilhe arquivos gerando links compartilháveis ou convidando colaboradores

Recupere versões anteriores de arquivos e restaure itens excluídos dentro de um período especificado

Comente diretamente em arquivos compartilhados para manter as discussões contextuais

Limitações do Dropbox

Oferece recursos limitados de mensagens fora das discussões sobre arquivos

As ferramentas avançadas de colaboração estão principalmente no Dropbox Paper, que apresenta barreiras à adoção

Preços do Dropbox

Mais: $11,99/mês

Essentials: US$ 19,99/mês

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Business Plus: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 28.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 disse sobre o uso do Dropbox:

*A maneira fácil de trabalhar compartilhando arquivos nos quais você está trabalhando e tendo as alterações mais recentes, por exemplo, para projetos de design, torna nosso trabalho mais produtivo e organizado, pois não temos muitos arquivos que podem nos confundir sobre qual é o mais recente. Compartilhar livros de design de forma tão fácil e acessível em qualquer lugar realmente ajuda muito

*A maneira fácil de trabalhar compartilhando arquivos nos quais você está trabalhando e tendo as alterações mais recentes, por exemplo, para projetos de design, torna nosso trabalho mais produtivo e organizado, pois não temos muitos arquivos que podem nos confundir sobre qual é o mais recente. Compartilhar livros de design de forma tão fácil e acessível em qualquer lugar realmente ajuda muito

12. Microsoft Office 365 (Ideal para produtividade empresarial com aplicativos do Office)

via Microsoft

O Microsoft 365 oferece um pacote totalmente integrado que abrange e-mails (Outlook), edição de documentos (Word, Excel, PowerPoint), mensagens (Teams) e agendamento (Outlook Calendar). Para empresas já integradas ao ecossistema Microsoft, é uma plataforma multifuncional ideal para comunicação com clientes externos e comunicação interna entre equipes.

O Teams permite videoconferências, bate-papos em threads, colaboração em arquivos e até mesmo integração com aplicativos de terceiros. Com o SharePoint e o OneDrive, o Microsoft 365 facilita a colaboração segura entre departamentos e fusos horários.

Melhores recursos do Microsoft Office 365

Acesse facilmente aplicativos, incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Colabore em tempo real com colegas usando ferramentas baseadas na nuvem

Armazene e compartilhe arquivos com segurança com 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por usuário

Compartilhe arquivos com segurança usando o OneDrive e defina permissões detalhadas

Limitações do Microsoft Office 365

Consome muitos recursos em dispositivos mais antigos e exige pagamentos recorrentes elevados

A funcionalidade e a colaboração ideais exigem uma conexão estável com a Internet

Preços do Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,90/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Office 365

G2: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: O e-mail é o meio de comunicação mais popular no local de trabalho, com 52,2% dos funcionários a utilizá-lo pelo menos uma vez por semana.

13. SharePoint (ideal para gerenciamento de documentos e portais de intranet)

via Microsoft

O SharePoint é a plataforma de colaboração da Microsoft para ajudar as organizações a gerenciar conteúdo interno, criar intranets e compartilhar conhecimento. É ideal para equipes que precisam de acesso estruturado a documentos, anúncios e comunicações internas em um local central.

Com personalização poderosa e integração estreita com o Microsoft 365, o SharePoint ajuda grandes organizações a manter todos alinhados. Além disso, o gerenciamento de permissões integrado garante que informações importantes estejam disponíveis apenas para usuários autorizados.

Melhores recursos do SharePoint

Crie páginas de intranet personalizadas com conteúdo dinâmico e fluxos de trabalho

Personalize os sites da equipe para refletir as necessidades específicas do projeto ou a marca da organização

Controle o acesso a informações confidenciais com permissões baseadas em funções

Utilize recursos avançados de pesquisa para localizar documentos, pessoas e informações rapidamente

Limitações do SharePoint

Configurar o SharePoint para atender a requisitos organizacionais específicos é complexo

O upload de arquivos individuais é limitado a 15 GB

Preços do SharePoint

SharePoint (Plano 1): US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Copilot: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do SharePoint

G2: 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

➡️ Leia mais: Como melhorar a comunicação no local de trabalho híbrido

Asana (ideal para gerenciamento estruturado de projetos e delegação de tarefas)

Airtable (ideal para gerenciamento flexível de bancos de dados e planilhas colaborativas)

Discord (ideal para a construção de comunidades e comunicação informal entre equipes)

Encontre a ferramenta de comunicação digital perfeita para o local de trabalho com o ClickUp

O tamanho da sua equipe, o estilo de trabalho e os requisitos de colaboração determinam a solução ideal de comunicação digital no local de trabalho. Plataformas como Slack e Microsoft Teams se destacam em recursos de mensagens e reuniões em tempo real, enquanto Zoom e Google Workspace oferecem reuniões virtuais confiáveis e colaboração em documentos.

No entanto, se você está procurando uma plataforma completa que ofereça mais do que mensagens — incluindo bate-papo, documentos, quadros brancos, gerenciamento de tarefas e até mesmo assistência com inteligência artificial —, o ClickUp é difícil de superar. Suas ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos permitem que as equipes permaneçam alinhadas, produtivas e focadas — tudo em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e transforme conversas e fluxos de trabalho dispersos em uma experiência unificada e colaborativa.