as 10 melhores alternativas ao AssemblyAI para conversão de voz em texto em 2025

O AssemblyAI é uma plataforma de IA de fala voltada para desenvolvedores que permite adicionar transcrição de fala para texto de alta precisão e inteligência de áudio ao seu produto por meio de uma API simples.

Ele oferece recursos como detecção de alto-falantes, análise de sentimentos e muito mais, tudo com uma experiência de desenvolvedor simples. Mas, à medida que seu caso de uso se torna mais complexo, você pode começar a encontrar limitações.

Talvez você esteja trabalhando com áudio ruidoso do mundo real e precise de uma melhor diarização. Ou você está criando um aplicativo multilíngue e descobriu que alguns dialetos não são totalmente compatíveis. Ou talvez você esteja em um setor regulamentado que exige implantação local ou personalização mais profunda do modelo — recursos que o AssemblyAI não oferece atualmente.

Se você está procurando uma maneira confiável de explorar e comparar alguns aplicativos acessíveis, você veio ao lugar certo!

De melhor cobertura de idiomas a controle mais rigoroso de modelos ou edição colaborativa de transcrições, nosso conjunto de ferramentas oferece mais flexibilidade para suas necessidades. 🌈

Por que escolher alternativas ao Assembly AI?

Projetado com desenvolvedores, equipes de produto e pesquisadores em mente, o AssemblyAI ajuda você a passar rapidamente de testes em um ambiente sem código para a implantação de modelos prontos para produção que lidam com áudio em tempo real ou gravado com alta precisão.

Mas aqui estão algumas limitações que podem levá-lo a considerar alternativas ao Assembly AI:

Limitações de desempenho em tempo real: Se o seu produto depende de transcrição ao vivo, você pode perceber que a precisão e os tempos de resposta em tempo real do AssemblyAI podem variar

Sem suporte para nuvem privada ou local: O AssemblyAI só funciona na nuvem. Se você trabalha em um setor regulamentado ou precisa de controle total sobre seu ambiente de dados, a falta de opções de implantação local ou privada pode não atender às suas necessidades de conformidade

Cobertura multilíngue limitada: Embora o AssemblyAI ofereça suporte a vários idiomas, ele é otimizado principalmente para o inglês. Se o seu caso de uso envolve usuários globais ou dialetos específicos de uma região, você precisará de outras ferramentas de transcrição que ofereçam precisão excepcional em outros idiomas também

Sem opção para treinar modelos personalizados: você não pode ajustar os modelos do AssemblyAI com seus próprios dados. Se você trabalha com terminologia específica de domínios como jurídico, médico ou técnico, essa limitação afeta a qualidade da transcrição

Sem interface visual para edição de transcrições: Por ter sido criado para desenvolvedores, não oferece uma interface de usuário integrada para revisar ou editar transcrições. Se você precisar colaborar em transcrições ou limpar o conteúdo antes de publicar, será necessário criar sua própria interface ou usar outras alternativas ao AssemblyAI

👀 Você sabia? Em 2016, milhões de telespectadores assistiram às Olimpíadas e, pela primeira vez, a IA trabalhou discretamente nos bastidores. O IBM Watson forneceu legendas em tempo real para transmissões ao vivo, marcando um dos primeiros usos em grande escala de ferramentas de transcrição de IA.

Alternativas ao Assembly AI em resumo

Vamos dar uma olhada rápida nas principais alternativas ao Assembly AI:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços Empresas, equipes jurídicas e pequenas empresas Empresas, médias empresas e pequenas empresas Empresas, médias empresas, pequenas empresas Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Otter. ai Transcrição em tempo real, separação de locutores, resumo ao vivo, marcação, formatos de exportação Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 16,99/usuário/mês Rev Transcrição humana e por IA, formatação jurídica, marcas de tempo e transcrições certificadas Empresas, equipes jurídicas, pequenas empresas Sem plano gratuito, IA: US$ 0,25/min, Humano: US$ 1,99/min Google Cloud Speech-to-Text Streaming em tempo real, mais de 125 idiomas, modelos pré-treinados/personalizados, forte integração com o ecossistema Empresas, empresas de médio porte Preços personalizados Deepgram Transcrição em tempo real e em lote, análise de sentimentos, redação, diarização de locutores, implantação no local Empresas, empresas de médio porte Teste gratuito (crédito de US$ 200), planos pagos a partir de US$ 4.000/ano AWS Transcribe Transcrição ao vivo, identificação de canais, vocabulário personalizado, análise de lentes de contato Empresas, empresas de médio porte Sem plano gratuito, preços personalizados Descript Edição de vídeo baseada em transcrição, Overdub, editor de áudio multitrack, gravação de tela Desenvolvedores, pesquisadores e pequenas empresas Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 24/mês Whisper Transcrição multilíngue, tradução, pontuação, código aberto, pontuação de confiança Análise de sentimentos, detecção de tópicos, filtragem de palavrões e segmentação de áudio Plano gratuito disponível, API: US$ 0,006/minuto Speechmatics Análise de sentimentos, detecção de tópicos, filtragem de palavrões, segmentação de áudio Empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 0,24/hora SpeechBrain Código aberto, arquitetura modular, modelos pré-treinados, integração com Hugging Face, tarefas de fala Pesquisadores, desenvolvedores e instituições acadêmicas Gratuito para sempre

As melhores alternativas ao Assembly AI para usar

Vamos discutir detalhadamente os recursos de cada ferramenta para encontrar a opção perfeita para você:

1. ClickUp (Ideal para gerenciar transcrições e fluxos de trabalho de conteúdo)

Experimente agora Transcreva suas notas de voz, videoclipes gravados, reuniões e muito mais com a IA do ClickUp

Imagine um espaço de trabalho onde todas as reuniões, notas de voz e gravações de tela são automaticamente transcritas, pesquisáveis e prontas para se transformar em insights acionáveis. Essa é a magia do ClickUp como um software de transcrição.

Com as ferramentas alimentadas por IA da ClickUp, você pode capturar cada palavra das suas chamadas no Zoom, Teams ou Google Meet usando o AI Notetaker. Instantaneamente, você terá uma transcrição completa, um resumo conciso e uma lista de verificação de itens de ação — sem mais confusão com anotações ou perda de detalhes importantes. A ferramenta de anotações com IA identifica os interlocutores, captura momentos importantes e destaca decisões e itens de ação importantes — tudo isso enquanto a reunião está em andamento.

Depois que a reunião é transcrita, o conteúdo fica armazenado no ClickUp Docs, um poderoso editor de documentos em tempo real criado para equipes. O Docs permite editar de forma colaborativa, deixar comentários embutidos, mencionar colegas de equipe e incorporar mídias ou tarefas, tudo em um só lugar. Ele oferece um espaço de trabalho dinâmico onde você pode transformar ideias e documentação em ação.

Colabore em tempo real e crie documentos dinâmicos usando o ClickUp Docs

Você também pode acompanhar o histórico de versões, compartilhar permissões e incorporar elementos do ClickUp, como listas de tarefas ou visualizações de projetos, diretamente na transcrição. Você pode acompanhar atualizações, vincular iniciativas relacionadas ou gerenciar aprovações sem sair do documento.

Com o ClickUp Brain, você pode extrair conhecimento de qualquer nota de reunião instantaneamente. Faça perguntas em linguagem natural, como "Quais prazos foram discutidos?" ou "Qual é o próximo passo para a equipe de design?", e obtenha respostas precisas e contextualizadas com base no conteúdo da reunião. Essa IA para notas de reunião também pode ajudar você a gerar resumos personalizados para casos de uso específicos, como acompanhamento de clientes, briefings executivos ou atualizações para as partes interessadas.

Faça perguntas específicas relacionadas às transcrições de suas reuniões e obtenha respostas completas com o ClickUp Brain

Mas o ClickUp não se limita a reuniões. Grave demonstrações de tela através do ClickUp Clips ou clipes de voz rápidos, e o ClickUp AI irá transcrevê-los automaticamente. Precisa revisitar um momento específico? Basta pesquisar na transcrição ou clicar em um carimbo de data/hora para ir direto para o local. Você pode até mesmo fazer perguntas ao ClickUp Brain sobre suas gravações, e ele irá extrair as respostas diretamente das suas transcrições.

O ClickUp atende às suas necessidades de transcrição em todos os seus recursos, desde gravação de tela até notas de voz

Seja para colaborar em vários idiomas, documentar chamadas de clientes ou acompanhar as atualizações de projetos, o ClickUp transforma palavras faladas em conhecimento organizado e acionável. É mais do que apenas transcrição — é produtividade, clareza e colaboração, tudo em um só lugar.

Por fim, quando você insere todas essas notas e informações no ClickUp Tasks, a discussão se transforma em resultados. Você pode destacar uma frase na transcrição e convertê-la instantaneamente em uma tarefa, atribuí-la e definir uma data de vencimento. Essa tarefa permanece vinculada à conversa original para manter o contexto completo, e os fluxos de trabalho continuam sem interrupções.

Transforme discussões de transcrições e itens de ação em tarefas com o ClickUp Tasks

Melhores recursos do ClickUp

Configure automações de fluxo de trabalho: acione ações como atribuir tarefas, atualizar status ou enviar notificações no momento em que uma transcrição é adicionada ou atualizada para manter seu processo rápido e sem intervenção manual

Padronize com modelos: aplique diferentes aplique diferentes modelos do ClickUp para resumos de reuniões, briefings de conteúdo ou fluxos de trabalho editoriais para garantir a consistência na forma como as transcrições são revisadas e transformadas em entregáveis

Pesquise em todo o conteúdo: localize instantaneamente decisões, citações ou itens de ação em transcrições usando localize instantaneamente decisões, citações ou itens de ação em transcrições usando a Pesquisa Conectada do ClickUp

Acompanhe o tempo gasto em tarefas de transcrição: Meça quanto tempo leva para revisar transcrições, criar conteúdo ou concluir acompanhamentos para auditorias de tempo ou faturamento usando Meça quanto tempo leva para revisar transcrições, criar conteúdo ou concluir acompanhamentos para auditorias de tempo ou faturamento usando o ClickUp Time Tracking

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos integrados, a plataforma pode parecer complexa de navegar inicialmente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a pesquisar itens.

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a pesquisar itens.

2. Otter. ai (Ideal para capturar e organizar notas de reuniões entre equipes remotas)

Se você faz parte de uma equipe remota ou gerencia vários projetos, o Otter ajuda a capturar tudo o que é discutido em suas reuniões sem precisar digitar notas. Ele funciona com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para gravar e transcrever conversas automaticamente em tempo real.

Você também recebe um resumo ao vivo que é atualizado à medida que as pessoas falam — útil quando você precisa de um resumo rápido do que foi abordado até o momento. O Otter também separa os locutores para que você possa acompanhar decisões, itens de ação ou acompanhamentos vinculados a colegas de equipe específicos.

Você pode adicionar destaques ou comentários e marcar colegas de equipe na transcrição para sinalizar partes importantes ou esclarecer as próximas etapas. Precisa revisitar uma conversa? O recurso de pesquisa do Otter ajuda você a ir direto para o momento que está procurando

Melhores recursos do Otter.ai

Monitore a atividade de transcrição, as tendências de uso e o desempenho da equipe para entender melhor como sua equipe está usando o Otter e onde a produtividade pode melhorar

Baixe suas notas como arquivos TXT, PDF, DOCX ou SRT para dar suporte a documentação, edição ou fluxos de trabalho de legenda de vídeo

Agrupe transcrições por cliente, projeto ou equipe interna para manter seu espaço de trabalho organizado e facilitar a recuperação

Limitações do Otter.ai

Faltam recursos mais avançados de inteligência de áudio, como análise de sentimentos ou redação de PII, que estão disponíveis em algumas alternativas ao AssemblyAI

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99/usuário

Negócios: US$ 30/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação do G2 diz:

Se eu perder algo em uma reunião ao vivo, posso sempre ter a transcrição ao vivo em outra tela e não preciso pedir para alguém repetir, graças à incrível precisão da transcrição ao vivo.

Se eu perder algo em uma reunião ao vivo, posso sempre ter a transcrição ao vivo em outra tela e não preciso pedir para alguém repetir, graças à incrível precisão da transcrição ao vivo.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Otter.ai

3. Rev (ideal para transcrição humana com conformidade legal e regulamentar)

via Rev

O Rev é um software de conversão de voz em texto de alta precisão para trabalhos jurídicos, como depoimentos, audiências e entrevistas com clientes. A plataforma oferece a opção de escolher entre transcrições literais que capturam cada palavra ou versões limpas que pulam preenchimentos.

Cada transcrição inclui rótulos dos locutores e marcas de tempo, além de cópias certificadas, caso você precise delas para registros oficiais. Você também pode solicitar formatação personalizada, como linhas numeradas ou layouts adaptados aos requisitos do seu tribunal.

Seus arquivos são criptografados e todos os transcritores que lidam com conteúdo jurídico assinam um acordo de confidencialidade para garantir a segurança. Se você estiver trabalhando com um prazo apertado, a entrega urgente está disponível em apenas 12 horas. Para simplificar a colaboração entre departamentos, o Rev permite adicionar, compartilhar e colaborar em notas com outras equipes.

Revise os melhores recursos

Trabalhe com arquivos de áudio ou vídeo como MP3, MP4 ou WAV, mesmo que o conteúdo de áudio seja de baixa qualidade ou tenha várias pessoas falando

Adicione legendas sempre visíveis diretamente ao seu vídeo, incluindo mídias sociais e sites que não suportam arquivos de legendas separados

Clique em qualquer palavra na transcrição para ir para esse momento no vídeo em poucos segundos

Limitações do Rev

O Rev impõe um limite estrito de 60 caracteres por grupo de legendas. Essa restrição pode representar um desafio ao lidar com diálogos rápidos ou frases complexas. Isso afeta a legibilidade e o fluxo das legendas

Preços da Rev

Básico : US$ 14,99 por usuário/mês

Pro : US$ 34,99 por usuário/mês

Empresa : Preços personalizados

Ou pague por minuto Transcrição humana: US$ 1,99/minuto Transcrição por IA: US$ 0,25/minuto

Transcrição humana: US$ 1,99/minuto

Transcrição com IA: US$ 0,25/minuto

Transcrição humana: US$ 1,99/minuto

Transcrição com IA: US$ 0,25/minuto

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev?

Uma avaliação do G2 diz:

O Rev torna incrivelmente fácil transformar meus arquivos de áudio em transcrições claras e precisas com o mínimo de esforço da minha parte. Adoro a simplicidade da interface — o upload de arquivos é rápido, o tempo de resposta é rápido e a formatação é limpa e profissional.

O Rev torna incrivelmente fácil transformar meus arquivos de áudio em transcrições claras e precisas com o mínimo de esforço da minha parte. Adoro a simplicidade da interface — o upload de arquivos é rápido, o tempo de resposta é rápido e a formatação é limpa e profissional.

🎧 Dica rápida: ao adicionar uma narração a um vídeo, você pode gravar sua narração enquanto grava a tela usando o ClickUp Clips. Não há necessidade de sincronização de áudio separada posteriormente. Basta cortar e compartilhar.

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

4. Google Cloud Speech to Text (ideal para reconhecimento de voz em tempo real em aplicativos multilíngues)

via Google Cloud Speech to Text

Se você está criando um aplicativo habilitado para voz, chatbot ou assistente virtual, o Google Cloud Speech to Text oferece as ferramentas para adicionar transcrição rápida e precisa. Ele oferece suporte a streaming em tempo real, para que os usuários possam falar naturalmente e obter respostas instantâneas, mesmo em ambientes de baixa latência.

O modelo Chirp, treinado com milhões de horas de áudio, lida com sotaques, ruídos de fundo e conversas rápidas. Com suporte para mais de 125 idiomas, você pode criar para um público global sem precisar de modelos separados.

Você pode integrar a API usando REST ou gRPC. Esta alternativa ao AssemblyAI funciona bem com outras ferramentas do ecossistema Google Cloud, incluindo Dialogflow e Vertex AI. Você pode gerenciar todas as partes do serviço de transcrição de forma centralizada, desde a entrada de voz até o reconhecimento de intenções e a geração de respostas.

Principais recursos do Google Cloud Speech to Text

Selecione modelos personalizados para comandos de voz, chamadas telefônicas ou transcrição de vídeo e personalize-os usando a interface do usuário Speech-to-Text

Use chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente para proteger todos os recursos e transcrições em lote

Transcreva discursos com precisão, mesmo em ambientes barulhentos ou imprevisíveis, sem precisar de ferramentas externas de redução de ruído

Limitações do Google Cloud Speech to Text

Ao contrário das plataformas que permitem edição e revisão no navegador, o Google Cloud Speech-to-Text não oferece um editor de texto integrado para limpeza colaborativa de transcrições

Preços do Google Cloud Speech to Text

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a ferramenta Google Cloud Speech-to-Text?

Uma avaliação da Capterra diz:

Lembro-me de, há cinco anos, ter transcrito quase 10 mil minutos de gravações de voz durante semanas. Os serviços em nuvem do Google tornaram isso muito mais fácil agora e possibilitaram a transcrição em centenas de idiomas e sotaques.

Lembro-me de, há cinco anos, ter transcrito quase 10 mil minutos de gravações de voz durante semanas. Os serviços em nuvem do Google tornaram isso muito mais fácil agora e possibilitaram a transcrição em centenas de idiomas e sotaques.

📚 Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de listas de tarefas em Excel e ClickUp

🧠 Curiosidade: As ferramentas de transcrição de áudio atuais não se limitam a capturar palavras — elas identificam locutores, detectam emoções e seguem a sequência exata da conversa. Com o desenvolvimento contínuo e algoritmos mais inteligentes (geralmente criados usando linguagens como R), o futuro promete uma precisão ainda maior, em que as máquinas não apenas nos ouvirão, mas também nos entenderão de verdade.

5. Deepgram (ideal para desenvolvedores que criam agentes de voz personalizados ou recursos de análise de áudio)

via Deepgram

O Deepgram é uma ferramenta baseada em API que converte áudio em texto, fala ou voz sintética usando aprendizado profundo.

Diferente dos sistemas tradicionais de reconhecimento de voz, ele é treinado de ponta a ponta em áudio do mundo real em mais de 30 idiomas. Você pode usá-lo para transmitir áudio ao vivo com latência inferior a um segundo ou transcrever gravações em massa.

Os desenvolvedores também podem aproveitá-lo para ajustar os resultados, reforçando palavras-chave, adicionando termos específicos do domínio ou rotulando locutores. O Deepgram também detecta sentimentos e tópicos, tornando-o útil não apenas para transcrição, mas também para analisar o que está sendo dito e como.

Principais recursos do Deepgram

Detecte e remova mais de 50 tipos de dados privados, como informações de identificação pessoal (PII), informações de saúde protegidas (PHI) e dados do setor de cartões de pagamento (PCI) para manter a conformidade com as regulamentações de privacidade

Hospede o Deepgram no local ou em uma nuvem privada para manter controle total sobre seus dados e atender a rigorosos padrões de segurança

Identifique e extraia nomes, datas, locais e outros detalhes úteis para transformar áudio não estruturado em dados acionáveis

Limitações do Deepgram

O Deepgram pode identificar erroneamente o silêncio em ambientes ruidosos, causando erros de segmentação na transcrição

Preços do Deepgram

Gratuito : US$ 200 em crédito. Depois, pague conforme usar

Crescimento: US$ 4 mil+/ano

Empresa : US$ 15 mil+/ano

API de agente de voz: Preços personalizados

Conversão de texto em fala: Preços personalizados

Inteligência de áudio: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Deepgram

G2 : 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deepgram?

Uma avaliação do G2 diz:

O produto funciona de maneira consistente e a equipe é muito acessível. O produto pode lidar com alta simultaneidade e vem com os principais recursos de transcrição de que precisamos, especificamente gramática e identificação de locutores.

O produto funciona de maneira consistente e a equipe é muito acessível. O produto pode lidar com alta simultaneidade e vem com os principais recursos de transcrição de que precisamos, especificamente gramática e identificação de locutores.

6. AWS Transcribe (ideal para transcrição de chamadas e análise de sentimentos de nível empresarial)

via AWS Transcribe

O Amazon Transcribe pode ser usado sozinho ou integrado diretamente às suas ferramentas de suporte. Ele traz a conversão de voz em texto para o seu fluxo de trabalho sem interrompê-lo.

Lida com um grande volume de chamadas? Recursos como diarização de locutores e identificação de canais facilitam a distinção entre agentes e clientes. Você pode acompanhar o desempenho, revisar conversas ou solucionar problemas com mais rapidez.

Precisa de mais precisão? Treine modelos de linguagem personalizados para identificar termos de marca, nomes de produtos ou sotaques locais. Para interações ao vivo, a transcrição de streaming oferece visibilidade instantânea. Resultados parciais aparecem em tempo real, tornando-a adequada para coaching ao vivo, escalonamento ou acionamento de ações automatizadas.

E com suporte para mais de 100 idiomas, sua equipe permanece ágil, independentemente de onde seus clientes estejam.

Principais recursos do AWS Transcribe

Detecte e remova termos específicos das transcrições automaticamente para dar suporte às necessidades de moderação, conformidade ou segurança da marca

Gere transcrições com sincronização precisa e dados confiáveis para cada palavra

Conecte-se ao AWS Contact Lens para analisar sentimentos, detectar riscos de conformidade e descobrir problemas nas conversas com os clientes

Limitações do AWS Transcribe

O Amazon Transcribe tem dificuldade com áudio ruidoso, de baixa qualidade ou rico em mídia, tornando-o menos ideal para podcasts ou conversas sobrepostas

Preços do AWS Transcribe

Preços personalizados

Avaliações e comentários do AWS Transcribe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AWS Transcribe?

Uma avaliação da Capterra diz:

Ao usar o Amazon Transcribe, consigo transcrever facilmente minhas palavras e meu idioma em um texto coerente e compreensível. Isso permite ganhar tempo, em vez de ter que digitar. É claro e conciso

Ao usar o Amazon Transcribe, consigo transcrever facilmente minhas palavras e meu idioma em um texto coerente e compreensível. Isso permite ganhar tempo, em vez de ter que digitar. É claro e conciso

7. Descript (ideal para criadores que editam conteúdo de áudio/vídeo por meio de transcrições)

via Descript

O Descript é uma ferramenta completa de edição de áudio e vídeo que transcreve conteúdo falado em texto. Ele permite editar mídias com a mesma facilidade que um documento.

Você pode destacar insights na hora, facilitando o acompanhamento de solicitações de recursos ou pontos críticos. A transcrição aparece como um documento, facilitando a cópia de momentos importantes para o seu roteiro ou backlog.

No entanto, se você deseja incorporar a transcrição ao seu produto, observe que o Descript atualmente não oferece uma API pública de conversão de voz em texto. Seus recursos de transcrição são limitados aos aplicativos para desktop e web. Embora exista uma API Overdub para geração de voz sintética, ela está disponível apenas para usuários corporativos e não oferece suporte a casos de uso de transcrição em geral.

Principais recursos do Descript

Gere uma versão sintética da sua voz para corrigir erros ou adicionar novas falas

Trabalhe em projetos com colegas de equipe simultaneamente, usando acesso de edição compartilhada, comentários ao vivo e rastreamento de versões para otimizar o feedback

Exporte seu vídeo em vários formatos ou publique diretamente em plataformas como o YouTube

Limitações do Descript

O recurso Overdub pode nem sempre produzir resultados perfeitos para falantes não nativos ou se o modelo de voz não for treinado com dados suficientes.

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24 por pessoa/mês

Criador: US$ 35 por pessoa/mês

Negócios: US$ 65 por pessoa/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu estava procurando uma plataforma para me ajudar a editar vídeos de podcast com legendas e transcrições e encontrei o Descript. Fiquei muito impressionado com a qualidade da plataforma e tudo o que ela faz. É super fácil de usar e tem muitos recursos poderosos, úteis e que economizam tempo.

Eu estava procurando uma plataforma para me ajudar a editar vídeos de podcast com legendas e transcrições e encontrei o Descript. Fiquei muito impressionado com a qualidade da plataforma e tudo o que ela faz. É super fácil de usar e tem muitos recursos poderosos, úteis e que economizam tempo.

8. Whisper (ideal para projetos de transcrição multilíngues e de código aberto)

via Whisper

Se você é um pesquisador ou desenvolvedor que trabalha com áudio multilíngue, o Whisper AI oferece uma maneira flexível e precisa de transcrever, traduzir e analisar a fala. Treinado em 680.000 horas de áudio diversificado, ele lida com condições do mundo real, como ruído de fundo, alternância de código e sotaques variados, sem a necessidade de limpar os dados primeiro.

Você pode usá-lo para detectar linguagem falada, gerar marcas de tempo em nível de frase ou converter fala para inglês a partir de quase 100 idiomas. Com cinco tamanhos de modelo, de 39 milhões a 1,55 bilhão de parâmetros, você pode escolher o que melhor se adapta ao seu orçamento de computação.

Por ser um software de código aberto sob a licença MIT, você pode modificá-lo, ajustá-lo ou integrá-lo às suas próprias ferramentas e fluxos de trabalho de pesquisa.

Principais recursos do Whisper

Formate transcrições automaticamente inserindo vírgulas, pontos e letras maiúsculas e minúsculas adequadas para tornar o texto mais fácil de ler e publicar

Mantenha a precisão em gravações longas, inserindo segmentos de transcrições anteriores no modelo

Exiba uma pontuação de confiança (0 a 1) para o idioma detectado e sinalize seções incertas para revisão ou correção

Limitações do Whisper

A transcrição pode ser lenta ao trabalhar com arquivos de áudio longos, se você estiver usando decodificação de pesquisa por feixe ou um dos modelos Whisper maiores

Preços Whisper

Gratuito

Whisper API: US$ 0,006 por minuto de áudio processado

Avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Whisper?

Uma avaliação do G2 diz:

O Whisper se destaca por sua interface amigável, tornando-o extremamente fácil de navegar. Implementá-lo perfeitamente em sistemas existentes é muito fácil. Sua frequência de uso é uma prova de sua confiabilidade. Além de oferecer um rico conjunto de recursos, a facilidade de integração aumenta seu apelo geral.

O Whisper se destaca por sua interface amigável, tornando-o extremamente fácil de navegar. Implementá-lo perfeitamente em sistemas existentes é muito fácil. Sua frequência de uso é uma prova de sua confiabilidade. Além de oferecer um rico conjunto de recursos, a facilidade de integração aumenta seu apelo geral.

📚 Arquivo de modelos: modelos gratuitos de notas de reunião para registrar melhor as atas das reuniões

9. Speechmatics (Ideal para transcrição empresarial estruturada com extração de sentimentos e tópicos)

via Speechmatics

O Speechmatics oferece APIs de nível empresarial para conversão de voz em texto e agentes de IA de voz. Ele foi criado para lidar com uma ampla variedade de idiomas, sotaques e condições de áudio. Ele suporta todos os principais formatos de arquivos de áudio e vídeo com detecção automática de taxa de amostragem, permitindo que você trabalhe com mídia bruta sem preparação extra.

Com formatação numérica, o Speechmatics transforma automaticamente números, datas e moedas falados em texto limpo e estruturado, poupando-lhe o esforço de correções manuais posteriores.

A detecção de palavrões e disfluências ajuda a sinalizar ou remover palavras de preenchimento e linguagem ofensiva, o que é útil para chamadas de clientes, conteúdo de mídia ou transcrições legais.

Principais recursos do Speechmatics

Analise como os clientes se sentem durante as chamadas, detectando o tom emocional, e vá além das classificações por estrelas para obter insights mais profundos

Divida áudios ou vídeos longos em tópicos específicos com marcadores de tempo

Divida o conteúdo em seções resumidas, cada uma com seu próprio título, para navegar e revisitar pontos-chave

Limitações do Speechmatics

Como não se integra nativamente com tantas ferramentas de terceiros ou plataformas empresariais quanto outras APIs de transcrição, isso pode aumentar o tempo de configuração

Preços do Speechmatics

Gratuito

Pro: a partir de $0,24/hora

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Speechmatics

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Speechmatics?

Uma avaliação do G2 diz:

Fiquei impressionado com a precisão do reconhecimento de voz e a autenticidade da fala gerada. Era como se estivesse realmente conversando com uma pessoa real. Além disso, o tempo de resposta foi rápido e eu imediatamente recomendei para as pessoas ao meu redor experimentarem. Posso imaginar que será muito útil em muitas áreas.

Fiquei impressionado com a precisão do reconhecimento de voz e a autenticidade da fala gerada. Era como se estivesse realmente conversando com uma pessoa real. Além disso, o tempo de resposta foi rápido e eu imediatamente recomendei para as pessoas ao meu redor experimentarem. Posso imaginar que será muito útil em muitas áreas.

10. SpeechBrain (ideal para pesquisadores que criam modelos de fala personalizados e pipelines de experimentação)

via SpeechBrain

O SpeechBrain é um kit de ferramentas de IA conversacional de código aberto e completo, projetado para apoiar a pesquisa e o aprendizado em processamento de fala e linguagem. Construído em PyTorch, é um recurso para equipes acadêmicas e estudantes que desejam acesso prático aos blocos de construção das tecnologias modernas de fala.

O kit de ferramentas inclui mais de 100 modelos pré-treinados e mais de 200 receitas de treinamento. Você pode treinar seus modelos, ajustar os existentes ou usar linhas de base reproduzíveis para trabalhos acadêmicos e artigos de pesquisa. Tudo sem precisar construir tudo do zero.

Ele oferece suporte ao aprendizado autossupervisionado, funciona com vários microfones e possui documentação detalhada. Isso facilita o tratamento de desafios do mundo real, como ASR com poucos recursos, diarização de locutores em ambientes ruidosos e detecção de emoções em áudio com vários locutores.

Principais recursos do SpeechBrain

Escolha entre RNNs, CNNs, Transformers e modelos conformadores, dependendo da sua direção de pesquisa ou metas de desempenho

Crie, treine e avalie modelos usando um pipeline modular para trocar componentes (por exemplo, codificadores, decodificadores, funções de perda) para experimentação e aprendizagem

Vá além do reconhecimento de voz com suporte integrado para verificação de locutor, reconhecimento de emoções, separação de voz, aprimoramento de voz e identificação de idioma

Limitações do SpeechBrain

Usuários sem um forte conhecimento em deep learning ou PyTorch podem ter dificuldade para começar

Preços do SpeechBrain

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o SpeechBrain

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Converta conversas de reuniões em próximos passos claros

O AssemblyAI e suas melhores alternativas param na transcrição. Você ainda precisa vasculhar textos brutos, extrair pontos-chave e atribuir itens de ação. É um fluxo de trabalho desconexo que retarda o ritmo e deixa insights perdidos.

É aí que o ClickUp se destaca. Em vez de apenas transcrições, ele oferece um serviço completo de transcrição. Com ele, você pode gravar e transcrever instantaneamente reuniões, notas de voz e clipes de tela com o ClickUp AI. Resumos e transcrições são organizados automaticamente no Docs, vinculados a tarefas e pesquisáveis com o ClickUp Brain. Capture, compartilhe e aja em todas as conversas, tudo em um só lugar.

✅ Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!